Ricky Bakery Coral Way
3115 Southwest 22nd Street
Coral Gables, FL 33145
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ONLINE FOOD
DESAYUNOS
- #1 - 2 HUEVOS FRITOS/JAMON O PAVO/PAPAS FRITAS$8.99
- #2 - 3 HUEVOS REVUELTOS/JAMON O PAVO/PAPAS FRITAS$9.99
- #3 - TORTILLA - JAMON/QUESO/CEBOLLA$9.99
- #4 - DESAYUNO COMPLETO$11.99
- TOSTADA CUBANA CON MANTEQUILLA$2.99
- TOSTADA PAN BAGUETTE$2.99
- TOSTADA CUBANA CON QUESO CREMA$4.49
- TOSTADA CUBANA CON JAMON Y QUESO SUIZO$7.99
- TOSTADA CUBANA CON QUESO SUIZO$4.49
PASTELES
EMPANADAS
CROQUETAS
PAPA RELLENA
YUCA RELLENA
BOCADITOS DE MIGA INDIVIDUAL
SANDWICHES/MINI/MIGA
- PAN CON TORTILLA$9.99
- CROISSANT SANDWICH$9.99
- CROISSANT "DESAYUNO"$10.99
- CROQUETA SANDWICH$11.99
- PAN CON BISTEC$12.99
- RICKY PAN CON BISTEC$13.99
- BAGUETTE ESPAÑOL$9.99
- TUNA SANDWICH$9.99
- CUBAN SANDWICH$11.99
- MEDIA NOCHE$9.99
- PAVO SANDWICH$10.99
- MINI CUBANO$5.45
- MINI MEDIA NOCHE$5.45
- MINI PAVO SANDWICH$5.45
- 4 PCS - PASTA BOCADITOS$4.25
- 4 PCS - LASCA BOCADITOS$5.25