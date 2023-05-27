Rio Border Cafe
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330 Connecticut ave
best buy and tjmax
Norwalk, CT 06854
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Popular Items
CHICK TEQUILA
CHARBROILED CHICKEN BREAST TOPPED WITH SAUTÉED FRESH MUSHROOMS, BROCCOLI, PEPPERS, ONION, GARLIC AND DELICIOUS TEQUILA SAUCE. SERVED WITH RICE AND BEANS
NACHOS PLAIN
TORTILLAS WITH BEANS, CHEESE, JALAPEÑOS, TOMATOES, OLIVES & SOUR CREAM
TACO PLATTER
(HARD OR SOFT) THREE TACOS WITH GROUND BEEF OR SHREDDED CHICKEN, LETTUCE, TOMATO, CHEESE, RICE & BEANS
FOOD
ANTOJITOS
BOTANA
1/2 NACHOS, 1/2 CHEESE QUESADILLA, 1 FLAUTA CHICKEN, GUACAMOLE, JALAPEÑOS & SOUR CREAM
POPPERS
STUFFED JALAPENO POPPERS WITH CHEDAR CHEESE
SAMPLER PLATTER
NACHOS, CHICKEN QUESADILLA, SPICY WINGS, BEEF ENCHILADA, SOUR CREAM & GUACAMOLE
CALAMARI
HOMEMADE CALAMARI & BLEU CHEESE
TACOS APP
(HARD OR SOFT) TWO TACOS WITH GROUND BEEF OR SHREDDED CHICKEN, LETTUCE, TOMATO, & CHEESE
GUACAMOLE APP
FRESH AVOCADO, ONION, TOMATO, CILANTRO & CHIPS
NACHOS PLAIN
TORTILLAS WITH BEANS, CHEESE, JALAPEÑOS, TOMATOES, OLIVES & SOUR CREAM
SUPER NACHOS
TORTILLAS WITH CHEESE, BEANS, JALAPEÑOS, TOMATOES, OLIVES, SOUR CREAM AND GUACAMOLE
QUESADILLA APP
FLOUR TORTILLA WITH SALSA VERDE, JACK AND CHEDDAR, SOUR CREAM, LETTUCE AND TOMATO
SMALL WINGS
SPICY CHICKEN & BLEU CHEESE
LARGE WINGS
SPICY CHICKEN & BLEU CHEESE
CHICKEN FINGERS
CHICKEN BREAST STRIPS & BLEU CHEESE
ESPECIAL GUACAMOLE
Prepared by hand. Avocado, chopped onion, diced tomatoes, cilantro, salt, fresh squeezed lime and hand cut jalapeños
HOMEMADE SOUP
BLACK BEAN SOUP
QUESO FUNDIDO
QUESO CHORIZO
----------------
To Go
SALADS
TACO SALAD
CRISPY FLOUR TORTILLA BASKET FILLED WITH MIXED GREENS, JACK & CHEDDAR CHEESE, ONION, TOMATO, SOUR CREAM, AND AVOCADO
ENSALADA DE LA CASA
MIXED GREENS, TOMATO, RED & GREEN BELL PEPPERS, AVOCADO, ONION, PINTO BEANS AND COTIJA CHEESE
GARDEN SALAD
MIXED GREENS, TOMATOES, ONIONS, PEPPERS, WITH CHOICE OF DRESSING
FAJITAS
CHIX FAJITAS
OUR FAMOUS SIZZLING FAJITAS BROILED SIZZLING FAJITAS MARINATED IN OUR OWN SPECIAL SPICES, SERVED WITH RICE, BEANS, GUACAMOLE, SOUR CREAM, PICO DE GALLO, AND FLOUR TORTILLAS
STEAK FAJITAS
OUR FAMOUS SIZZLING FAJITAS BROILED SIZZLING FAJITAS MARINATED IN OUR OWN SPECIAL SPICES, SERVED WITH RICE, BEANS, GUACAMOLE, SOUR CREAM, PICO DE GALLO, AND FLOUR TORTILLAS
CHIX & STEAK FAJITA
OUR FAMOUS SIZZLING FAJITAS BROILED SIZZLING FAJITAS MARINATED IN OUR OWN SPECIAL SPICES, SERVED WITH RICE, BEANS, GUACAMOLE, SOUR CREAM, PICO DE GALLO, AND FLOUR TORTILLAS
PORK FAJITAS
OUR FAMOUS SIZZLING FAJITAS BROILED SIZZLING FAJITAS MARINATED IN OUR OWN SPECIAL SPICES, SERVED WITH RICE, BEANS, GUACAMOLE, SOUR CREAM, PICO DE GALLO, AND FLOUR TORTILLAS
VEGE FAJITAS
OUR FAMOUS SIZZLING FAJITAS BROILED SIZZLING FAJITAS MARINATED IN OUR OWN SPECIAL SPICES, SERVED WITH RICE, BEANS, GUACAMOLE, SOUR CREAM, PICO DE GALLO, AND FLOUR TORTILLAS
SHRIMP & CHICK FAJ
SHRIMP & STEAK FAJITAS
OUR FAMOUS SIZZLING FAJITAS BROILED SIZZLING FAJITAS MARINATED IN OUR OWN SPECIAL SPICES, SERVED WITH RICE, BEANS, GUACAMOLE, SOUR CREAM, PICO DE GALLO, AND FLOUR TORTILLAS
SHRIMP FAJITAS
OUR FAMOUS SIZZLING FAJITAS BROILED SIZZLING FAJITAS MARINATED IN OUR OWN SPECIAL SPICES, SERVED WITH RICE, BEANS, GUACAMOLE, SOUR CREAM, PICO DE GALLO, AND FLOUR TORTILLAS
SUPREME FAJITAS
OUR FAMOUS SIZZLING FAJITAS BROILED SIZZLING FAJITAS MARINATED IN OUR OWN SPECIAL SPICES, SERVED WITH RICE, BEANS, GUACAMOLE, SOUR CREAM, PICO DE GALLO, AND FLOUR TORTILLAS
ENCHILADAS
ENCHILADAS SUIZAS
CHICKEN ENCHILADAS WITH OUR SPECIAL TOMATILLO SAUCE, CHEESE, SOUR CREAM, AVOCADO, RICE AND BEANS
ENCHILADAS MOLE
SOFT CORN TORTILLAS WITH GRILLED CHICKEN, MOLE POBLANO, CHEESE, RICE AND BEANS
ENCHILADAS COMBO
THREE ENCHILADAS, (CHEESE, BEEF, AND CHICKEN), SPICY RED SAUCE, RICE AND BEANS
SEAFOOD ENCHILADA
IMITATION CRAB, MADE WITH A COMBINATION OF POLLOCK, COD, SCROD, WHITING AND SHRIMP WITH SALSA VERDE, CHEESE, RICE AND BEANS"
STEAK ENCHILADAS
ENCHILADAS BANDERA
SHRIMP ENCHILADA
ENCHILADAS COMB CHEESE
ENCHILADA BNS COMB
ENCH SUIZ CHEESE
SUIZAS SHRIMP
PLATOS VEGETARIANOS
RIO EXTRAVAGANZA
VEGGIE FLOUR TORTILLA FILLED WITH SAUTÉED VEGETABLES (BROCCOLI, CARROTS ZUCCHINI, ONIONS, TOMATOES & PEPPERS) TOPPED WITH MELTED CHEESE, GREEN TOMATILLO SAUCE & SOUR CREAM, SERVED WITH RICE & GUACAMOLE
VEGGIE QUESADILLA GRANDE
TORTILLA WITH CHEESE, BROCCOLI, ZUCCHINI, BELL PEPPERS, JALAPENOS, CARROTS, ONIONS, WITH RICE, TWO-BEAN SALSA, GUACAMOLE, SOUR CREAM & SALSA FRESCA
JALISCO
VEGETABLE BURRITO CHEESE ENCHILADA, BEAN CHIMICHANGA AND SERVED WITH TWO-BEAN SALSA
PUEBLA
CHILE RELLENO VEGETABLE BURRITO AND CHEESE ENCHILADA. SERVED WITH TWO-BEAN SALSA
BOMBA BEANS
TOMATO TORTILLA CHEESSE,BEANS SERVED WITH RICE & BEANS GUACAMOLE AND SOU CREAM
CHIMI BEANS
CRISPY FOUR TORTILLA WHIT CHEESE,BROCOLI,CARROTS,ZUCCHINI SERVED WITH RICE AND BEANS
TACOS PLATTER VEEGI
THREE CORN TACOS VEGETALLES,BROCOLI,CARROTS,ZUCCHINI AND CHEESE SERVED WITH RICE & BEANS
Chile Relleno Dn
Taco Platter Beans
CHIMI VEGGIE
PLATOS GRANDES
CHIMI DINNER
A CRISPY FLOUR TORTILLA WITH CHOICE OF GROUND BEEF, CHICKEN OR PORK TENDERLOIN. FILLED WITH SAUTÉED ONIONS, PEPPERS, CHEESE AND BEANS. SERVED WITH SALSA FRESCA, GUACAMOLE SOUR CREAM RICE AND BEANS
QUESADILLA GRANDE
CHEESE FILLED TORTILLA WITH CHOICE OF CHICKEN, GROUND BEEF, PORK TENDERLOIN OR VEGGIES. SERVED WITH LETTUCE, TOMATO, SALSA FRESCA, JALAPENOS, GUACAMOLE & SOUR CREAM
BOMBA BURRITO
TOMATO TORTILLA WITH CHOICE OF GROUND BEEF, CHICKEN, PORK TENDERLOIN, BEAN OR VEGGIES. FILLED WITH CHEESE, ONION, PEPPERS AND BEANS. SERVED WITH RICE AND BEANS, GUACAMOLE AND SOUR CREAM
FLAUTAS CHIX
CRISPY CORN TORTILLAS FILLED WITH CHICKEN BREAST. SERVED WITH RICE & BEANS AND TOPPED WITH SOUR CREAM AND GUACAMOLE
TACO PLATTER
(HARD OR SOFT) THREE TACOS WITH GROUND BEEF OR SHREDDED CHICKEN, LETTUCE, TOMATO, CHEESE, RICE & BEANS
FLAUTAS STK
TACO PLATTER (Deep Copy)
(HARD OR SOFT) THREE TACOS WITH GROUND BEEF OR SHREDDED CHICKEN, LETTUCE, TOMATO, CHEESE, RICE & BEANS
Sea Food
TACOS DE PESCADO
THREE BAKED OR FRIED FRESH FISH TACOS, SERVED WITH RICE AND BEANS
MARISCOS COMBO
FISH & SHRIMP SAUTEED IN RED OR GREEN SALSA SERVED WITH BEANS, RICE & SALAD
SHRIMP GREEN
GULF SHRIMP BROILED IN TOMATILLO SALSA - SERVED WITH RICE, FRESH VEGGIES & SALAD
SHRIMP RICE
FOR SPICY GARLIC LOVERS. SHRIMP SAUTEED WITH RED GARLIC SAUCE AND SPICES. SERVED WITH RICE AND SALAD
SHRIMP GARLIC
FOR SPICY GARLIC LOVERS. SHRIMP SAUTEED WITH RED GARLIC SAUCE AND SPICES. SERVED WITH RICE AND SALAD
FISH MEXICAN
FRESH FISH FILLETS, SAUTEED IN TOMATILLO SAUCE, AND PICO DE GALLO, TOPPED WITH VEGETABLES, RICE, AVOCADO, AND SALAD
MARISCADA
Jumbo Srhimp,Norwegian cockles,Long Island Mussels<calamari,Nova Scotia scallops, adn fish flander. Choise of red or Green Sauce,Served with rice and beans on side.
PAELLA
Salad On Side
COMBO PLATES
EL GRANDE
(IF YOU'RE REALLY HUNGRY) CHICKEN BURRITO, BEEF CHIMICHANGA, CHEESE ENCHILADA, AND GUACAMOLE TOSTADA, RICE & BEANS
DURANGO
SOFT BEEF TACO, CHEESE ENCHILADA AND CHICKEN TOSTADA. SERVED WITH RICE & BEANS
ACAPULCO
ACAPULCO CHICKEN CHIMICHANGA, SOFT BEEF TACO AND CHEESE ENCHILADA. SERVED WITH RICE & BEANS
VERACRUZ
SOFT BEEF TACO, CHEESE ENCHILADA AND BEEF BURRITO. SERVED WITH RICE & BEANS
CHIHUHUA
CHILE CHEESE RELLENO, BEEF BURRITO AND CHEESE ENCHILADA. SERVED WITH RICE & BEANS
CANCUN
CHEESE ENCHILADA, BEEF CHIMICHANGA AND CHICKEN SOFT TACO. SERVED WITH RICE & BEANS
RIO COMBINATION
TAMALE, CHILE RELLENO AND CHEESE ENCHILADA. SERVED WITH RICE & BEANS
MEATS
STEAK & RICE
STEAK AND RICE ON SAUCE SOUTED PEPPERS GREEN,RED PEPPERS,TOMATOS,CHEESE AND ONIOS SERVED WITH PICO DE GALLO,SALAD & AVOCADO
STEAK TEQUILA
GRILLED STEAK TOPPED WITH SAUTÉED FRESH MUSHROOMS, BROCCOLI, PEPPERS, ONIONS, GARLIC AND DELICIOUS TEQUILLA SAUCE; SERVED WITH RICE AND BEANS
STEAK RANCHERO
MEXICAN STEAK SAUTÉED IN CARMELO'S FAMOUS RANCHERO SALSA. SERVED WITH BLACK BEANS AND RICE
CARNE ASADA
CHARCOAL GRILLED STEAK SERVED WITH BLACK BEANS AND RICE
MAR Y TIERRA
CARNE ESTILO RIO
NEW YORK STRIP STEAK CHARCOAL GRILLED AND SERVED WITH RICE AND BEANS OR VEGETALES
CHICKEN
CHIX & RICE
BONELESS SLICES OF CHARBROILED, MARINATED CHICKEN BREAST ON A BED OF MEXICAN RICE; TOPPED WITH MONTEREY JACK & CHEDDAR CHEESE, ONION PEPPERS, TOMATO, OLIVES, SALSA FRESCA, AVOCADO, CILANTRO AND SALAD
CHICK TEQUILA
CHARBROILED CHICKEN BREAST TOPPED WITH SAUTÉED FRESH MUSHROOMS, BROCCOLI, PEPPERS, ONION, GARLIC AND DELICIOUS TEQUILA SAUCE. SERVED WITH RICE AND BEANS
POLLO AL AJILLO
FOR SPICY GARLIC LOVERS. MEXICAN CHICKEN BREAST SAUTÉED IN A BLEND OF FRESH RED GARLIC SAUCE AND SPICES. SERVED WITH RICE AND BEANS
POLLO ASADO
CHARCOAL GRILLED CHICKEN BREAST SERVED WITH RICE AND BLACK BEANS
CHIX RANCHERO
CHICKEN SAUTÉED IN RANCHERO SALSA. SERVED WITH RICE AND BLACK BEANS
KIDS MENU
KID CHIX FINGERS
SERVED WITH FRENCH FRIES
KID ENCHILADA
(CHEESE) WITH RICE & BEANS OR FRIES
KIDS NACHOS
CRISPY TORTILLAS COVERED WITH CHEESE
KIDS TACO
(HARD OR SOFT) SHREDDED CHICKEN OR GROUND BEEF, LETTUCE, TOMATO & CHEESE WITH RICE AND BEANS OR FRIES
KIDS BURRITO
SHREDDED CHICKEN OR GROUND BEEF WITH RICE & BEANS OR FRIES
KIDS PIZZA
TOSTADA COVERED WITH TOMATO SAUCE & CHEESE
KIDS QUESADILLA
FOLDED FLOUR TORTILLA WITH CHEESE, SERVED WITH FRENCH FRIES
SIDES
ADVOCADO SIDE
BEANS SIDE
BLK BEAN SALSA
BLACK BEANS
BROCOLI SAUTED
CARNITAS SIDES
CHEESE SIDE
CHICKEN GRILL SIDE
CHILE TORADO
CHIPS
CHIPS AND SALSA
CILANTRO
CONTAINE TO GO
CORN TORTILLAS
DRESSING SIDE
FF SIDE
FLOUR TORTILLAS
GRONUD BEEF SIDE
JALAPENOS SIDE
LARGE SALSA
LETTUCE SIDE
MOLE SIDE
ONION SIDE
PICO DE GALLO SIDE
PINTO BEAN SALSA
RICE AND BEANS
RICE SIDE
Salsa Side
SALSA SPICY
SALSA TOMATILLO
SHEDED CHIX SIDE
SHELL TACO
SHRIMP 4
SIDE FAJITAS
SIDE GUACAMOLE
SIDE STEAK
SOUR CREAM
TOMATO SIDE
VEGETALES SIDE
Sour Cream
SPECIAL MENU
SPECIAL BURRITO
SPECIAL CHIMICHANGA
CARNE ESTILO RIO
RICE BOWL
PAELLA
*Please note that this item takes 30 minutes minimum to prepare*
MARISCADA
Jumbo Srhimp,Norwegian cockles,Long Island Mussels<calamari,Nova Scotia scallops, adn fish flander. Choise of red or Green Sauce,Served with rice and beans on side.
CARNITAS
MAR Y TIERRA
PORK RIO
CHILAQUILES
DESSERTS
INDIVIDUAL
1 TACO CARNITA
HOMAME PORK BUTT ,LETTUCES,CHEESE,TOMATO,CORN OR FLOUR
1 TACO SRHIMP
ONION,PEPPERS ,TOMATOS,LETTUCE,TOMATO,CHEESE, FLOUR OR CONR TORTILLA
1 TACO STEAK
LETTUCE,TOAMTO,CHEESE
1 TACO CHICK SHEDED
CORN TORTILLA OR FLOUR,LETTUCE,TOAMTO,CHEESE
1 TACO GRILL CHICK
LETTUCE,TOAMTO,CHEESE
1 TACO CHORI
LETTUCE,TOAMTO,CHEESE OR ONION AND CILANTRO
1 TACO SHEDD BEEF
LETTUCE,TOMATO,CHEESE, OR ONION AND CILEANTRO
1 TACO VEGI
LETTUCE,CHEESE AND TOAMTO
1 TACO BEEF
LETTUCE,CHEESE AND TOAMTO
1 TACO FISH
LETTUCE,TOAMTO,CILANTRO & AVOCADO,LIME
1 CHIMI BEEF
CRISPY FLOUR TORTILLA AND CHESSE
1 CHIMI CHICK
CRISPY FLOUR TORTILLA AND CHESSE
1 CHIMI SHRIMP
CRISPY FLOUR TORTILLA AND CHESSE
1 CHIMI STEAK
CRISPY FLOUR TORTILLA AND CHESSE
1 CHIMI BEANS
CRISPY FLOUR TORTILLA AND CHESSE
1 CHIMI VEGI
CRISPY FLOUR TORTILLA AND CHESSE WHIT CARROTS,ZUCHINI AND BROCOLI
1 TACO BEANS
CORN TORTILLA AND CHEESE
1 CHIMI CARNITAS
CRISPY FLOUR TORTILLA AND CHESSE
1 CHIMI CHORI
CRISPY FLOUR TORTILLA AND CHESSE
1 TAMAL
HOMEMADE TAMAL AND CHICK
1 CHILE RELLENO
HOMAME CHILE POBLANO AND OXACA CHEESE,INGR, EGG AND FLOUR
1 CHIMI SHEREDD BEEF
CRISPY FLOUR TORTILLA AND CHEESE
BURRITO BEANS
CRISPY FLOUR TORTILLA AND CHEESE
BURRITO BEEF
TOMATO TORTILLA AND CHEESE
BURRITO CHICK
TOMATO TORTILLA AND CHEESE
BURRITO GRILL CHICK
TOMATO TORTILLA AND CHEESE,BEANS,ONION AND PEPERS
BURRITO VEGI
TOMATO TORTILLA & CHEESE, CARROTS,BROCOLI,ZUCHINI,
BURRITO SHRIMP
TOMATO TORTILLA,CHEESE,SAUTED ONION,CILANTRO,TOMATO AND PEPERS
BURRITO STEAK
TOAMTO TORTILLA,,CEESE,ONIOS,PEPERS AND BEANS
BURRITO SHEREDD BEEF
TOMATO TORTILLA WITH CHEESE,
TOSTADA CHICK
CORN TORTILLA,LETTUCE,TOMATO AND CHEESE
TASTADA SHRIMP
CORN TORTILLA,CHEESE,ONION,TOAMTO,PEPERS AND LETTUCE
TOSTADA SHRED CHICK
CORN TORTILLA,LETTUCE,TOMATO AND CHEESE
CHEESE QUESDILLA
Enchilada
COCKTAILS
COCKTAILS
Alabama Slammer
Appletini
Bloody Mary
Blueberry Lemonade
Champagne Cocktail
Cosmopolitan
Daiquiri
Dark 'N Stormy
Gimlet
Greyhound
Hot Toddy
Hurricane
Lemon Drop
Long Island Iced Tea
Madras
Mai Tai
Manhattan
House Margarita
Martini
Mimosa
Mint Julep
Mojito
Moscow Mule
Mudslide
Old Fashioned
Rob Roy
Sazerac
Screwdriver
Sea Breeze
Sidecar
Tequila Sunrise
Tom Collins
Whiskey Smash
Whiskey Sour
White Russian
Sangria
Sex On Beach
Apple Martini
Pina Colada
Pint Drink
Rum/Coke
Sombrero
Margarita 1800
Margarita3G
Margarita 43
Marg Casamigos
Coco Margarita
Fruit Margarita
Herradura Marg
Horny Marg
Julio Marg
Moon Lite Marg
Patron Marg
Pint Fruit Marg
Pint Marg
Pint Patron Marg
Rio Kicker Marg
Spicy Marg
Frozen Marg
Zombie Marg
Fruit Daiquiri
Strawberry Colada
Mexican Coffee
Kahlua Coffee
Paloma
MARGARITAS PITCHERS
Sm Rxs Marg
Sm. Up Marg
Sm. Up Fruit Marg
Lg Rxs Marg \ Froz
Lg Up Marg
Lg Up Fruit Marg
Sm Rxs Fruit Marg
Lg Rxs Fruit Marg
Lg Rxs 1800
Lg Up 1800
Lg Rxs 3G
Lg Up 3G
Lg Rxs Dn Julio
Lg Up DnJulio
Lg Rxs Herradura
Lg Up Herradura
Lg Rxs Horny
Lg Up Horny
Lg Rxs Rio Kiker
Lg Up Rio Kiker
Lg Rxs Moon Lite
Lg Up Moon Lite
Lg Rxs Patron
Lg Up Patron
Lg Rxs Spicy
Lg Up Spicy
Lg Rxs Skinny
Lg Up Skinny
Sm Rxs Kiker
Sm Up Kiker
Sm Rxs 1800
Sm Up 1800
Sm Rxs 3g
Sm Up 3g
Sm Rxs Don Julio
Sm Up Don Julio
Sm Rxs Herra
Sm Up Herra
Sm Rxs Horny
Sm Up Horny
Sm Rxs Moon
Sm Up Moon
Sm Rxs Patron
Sm Up Patron
Sm Rxs Spicy
Sm Up Spicy
Sm Rxs Skinny
Sm Up Skinny
Skinny special Rxs
PROMO LIQUOR
House Fresh L Marg
House Fresh L Marg Up
Lg Fruit Margarona
Lg Fruit Margarona Up
Lg Margarona Julio
Lg Margarona Julio Up
Lg Margarona
Lg Margarona Up
Margarona Pint
Margarona Pint Up
Pint Fruit Margarona
Pint Fruit Margarona Up
Pint Julio Margarona
Pint Julio Margarona Up
Special Fresh Lime Marg
Special Fresh Lime Marg Up
NA BEVERAGES
Horchata
Club Soda
Pepsi
Root Beer
Sierra Mist /Sprite
Ice Tea
Apple Juice
Bottled Water
Choc Milk
Cranberry Juice
Diet Pepsi
Fruit Drink
Grapefruit Juice
Hot Chocolate
Lemonade
Milk
Milkshake
Orange Juice
Orange Soda
Pineapple
Shirley Temple
Tea
Tonic Water
Coffee
Decaf
Soda Pitch
Ginger
CATERING
HALF TRAY BEEF ENCHILADA
5-7 (APROX)
FULL TRAY BEEF ENCHILADAS
8-11 (APROX)
HALF TRAY CHICK ENCHILADAS
FULL TRAY CHICK ENCHILADAS
HALF TRAY VEGGIE QUESADILA
FULL TRAY VEGGIE QUESADILLA
HALF TRAY BEEF QUESADILA
FULL TRAY BEEF QUESADILLA
HALF TRAY STEAK QUESADILLA
FULL TRAY STEAK QUESADILLA
HALF TRAY CHICK CHIMICHANGA
FULL TRAY CHICK CHIMICHANGA
HALF TRAY BEEF CHIMI
FUL TRAY BEEF CHIMIS
HALF TRAY BEEF BURRITOS
FULL TRAY BEEF BURRITOS
HALF TRAY CHICK BURRITOS
FULL TRAY CHICK BURRITOS
HALF TRAY VEGGIE ENCHILADAS GREEN SAUCE
FULL TRAY VEGGIE ENCHILADA
HALF TRAY BEAN BURRITO
FULL TRAY BEAN BURRITO
HALF TRAY CHICK FAJITA
FULL TRAY CHICK FAJITAS
HALF TRAY STEAK FAJITAS
FULL TRAY STEAK FAJITAS
HALF TRAY SHRIMP FAJITA
FULL TRAY SHRIMP FAJITAS
HALF TRAY VEGGIE FAJITA
FULL TRAY VEGGIE FAJITAS
HALF TRAY PORK FAJITAS
FULL TRAY PORK FAJITAS
HALF TRAY CHICK TEQUILA
FULL TRAY CHICK TEQUILA
HALF TRAY CHICK RANCHERO
FULL TRAY CHICK RANCHERO
HALF TRAY STK RANCHERO
FULL TRAY STK RANCHERO
HALF TRAY CARNE ASADA
FULL TRAY CARNE ASADA
HALF TRAY STEAK FLAUTAS
FULL TRAY STK FLAUTAS
HALF TRAY CHICK FLAUTAS
FULL TRAY CHICK FLAUTAS
HALF TRAY CHICK TACOS
FULL TRAY CHICK TACOS
HALF TRAY BEEF TACOS
FULL TRAY BEEF TACOS
HALF TRAY FISH TACOS
FULL TRAY FISH TACOS
HALF TRAY STK TACOS
FULL TRAY STK TACOS
HALF TRAY CHICK FINGERS
FULL TRAY CHICK FINGERS
HALF TRAY GARDEN SALAD
FULL TRY GARDEN SALAD
HALF TRAY RICE
FULL TRAY RICE
HALF TRAY BEANS
FULL TRAY BEANS
HALF TRAY NACHOS
FULL TRAY NACHOS
HALF TRAY POPERS
FULL TRAY POPERS
HALF TRAY WINGS
FULL TRAY WINGS
HALF TRAY GUACAMOLE
FULL TRAY GUACAMOLE
HALF TRAY SOUR CREAM
HALF TRAY FLAN
SM BAG CHIPS
LARGE BAG CHIPS
1/4 DE GALON SALSA RIO
HALF TRAY CHURROS
FULL TRAY CHURROS
HALF TRAY SAMPLER
FULL TRAY SAMPLER
HALF TRAY PICO DE GALLO
FULL TRAY PICO DE GALLLO
HALF TRAY PAELLA
FULL TRAY PAELLA
HALF TRAY RICE BOWL
FULL TRAY RICE BOWL
HALF TRAY BOTANA
FULL TRAY
HALF TRAY CHICK TAMALES
FULL TRAY
HALF TRAY SRHIMP TACOS
FULL TRAY SRHIMP TACOS
HARD OR SOFT
HALF TRAY ENCHILADAS SUIZAS
FULL TRAY ENCHILADS SUIZAS
HALF TRAY ENCHILAD MOLE
FULL TRAY ENCHILADAS MOLE
GUACAMOLE
|Sunday
|12:00 pm - 7:00 pm
|Monday
|5:00 pm - 8:00 pm
|Tuesday
|5:00 pm - 8:00 pm
|Wednesday
|5:00 pm - 8:00 pm
|Thursday
|5:00 pm - 8:00 pm
|Friday
|5:00 pm - 9:00 pm
|Saturday
|12:00 pm - 9:00 pm
Come in and enjoy!
330 Connecticut ave, best buy and tjmax, Norwalk, CT 06854