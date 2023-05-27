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Rio Border Cafe

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330 Connecticut ave

best buy and tjmax

Norwalk, CT 06854

Orders through Toast are commission free and go directly to this restaurant

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Gift Cards

Popular Items

CHICK TEQUILA

$18.99

CHARBROILED CHICKEN BREAST TOPPED WITH SAUTÉED FRESH MUSHROOMS, BROCCOLI, PEPPERS, ONION, GARLIC AND DELICIOUS TEQUILA SAUCE. SERVED WITH RICE AND BEANS

NACHOS PLAIN

$11.99

TORTILLAS WITH BEANS, CHEESE, JALAPEÑOS, TOMATOES, OLIVES & SOUR CREAM

TACO PLATTER

$18.99

(HARD OR SOFT) THREE TACOS WITH GROUND BEEF OR SHREDDED CHICKEN, LETTUCE, TOMATO, CHEESE, RICE & BEANS

FOOD

ANTOJITOS

BOTANA

$13.99

1/2 NACHOS, 1/2 CHEESE QUESADILLA, 1 FLAUTA CHICKEN, GUACAMOLE, JALAPEÑOS & SOUR CREAM

POPPERS

$9.99

STUFFED JALAPENO POPPERS WITH CHEDAR CHEESE

SAMPLER PLATTER

$15.99

NACHOS, CHICKEN QUESADILLA, SPICY WINGS, BEEF ENCHILADA, SOUR CREAM & GUACAMOLE

CALAMARI

$12.99

HOMEMADE CALAMARI & BLEU CHEESE

TACOS APP

$8.49

(HARD OR SOFT) TWO TACOS WITH GROUND BEEF OR SHREDDED CHICKEN, LETTUCE, TOMATO, & CHEESE

GUACAMOLE APP

GUACAMOLE APP

$11.99

FRESH AVOCADO, ONION, TOMATO, CILANTRO & CHIPS

NACHOS PLAIN

$11.99

TORTILLAS WITH BEANS, CHEESE, JALAPEÑOS, TOMATOES, OLIVES & SOUR CREAM

SUPER NACHOS

$13.49

TORTILLAS WITH CHEESE, BEANS, JALAPEÑOS, TOMATOES, OLIVES, SOUR CREAM AND GUACAMOLE

QUESADILLA APP

$9.49

FLOUR TORTILLA WITH SALSA VERDE, JACK AND CHEDDAR, SOUR CREAM, LETTUCE AND TOMATO

SMALL WINGS

SMALL WINGS

$8.99

SPICY CHICKEN & BLEU CHEESE

LARGE WINGS

$14.99

SPICY CHICKEN & BLEU CHEESE

CHICKEN FINGERS

$9.99

CHICKEN BREAST STRIPS & BLEU CHEESE

ESPECIAL GUACAMOLE

ESPECIAL GUACAMOLE

$15.99

Prepared by hand. Avocado, chopped onion, diced tomatoes, cilantro, salt, fresh squeezed lime and hand cut jalapeños

HOMEMADE SOUP

HOMEMADE SOUP

$8.99

BLACK BEAN SOUP

$7.99

QUESO FUNDIDO

$6.99

QUESO CHORIZO

$10.99

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To Go

SALADS

TACO SALAD

$12.99

CRISPY FLOUR TORTILLA BASKET FILLED WITH MIXED GREENS, JACK & CHEDDAR CHEESE, ONION, TOMATO, SOUR CREAM, AND AVOCADO

ENSALADA DE LA CASA

$11.99

MIXED GREENS, TOMATO, RED & GREEN BELL PEPPERS, AVOCADO, ONION, PINTO BEANS AND COTIJA CHEESE

GARDEN SALAD

$7.99

MIXED GREENS, TOMATOES, ONIONS, PEPPERS, WITH CHOICE OF DRESSING

FAJITAS

CHIX FAJITAS

$21.49

OUR FAMOUS SIZZLING FAJITAS BROILED SIZZLING FAJITAS MARINATED IN OUR OWN SPECIAL SPICES, SERVED WITH RICE, BEANS, GUACAMOLE, SOUR CREAM, PICO DE GALLO, AND FLOUR TORTILLAS

STEAK FAJITAS

STEAK FAJITAS

$23.49

OUR FAMOUS SIZZLING FAJITAS BROILED SIZZLING FAJITAS MARINATED IN OUR OWN SPECIAL SPICES, SERVED WITH RICE, BEANS, GUACAMOLE, SOUR CREAM, PICO DE GALLO, AND FLOUR TORTILLAS

CHIX & STEAK FAJITA

$24.49

OUR FAMOUS SIZZLING FAJITAS BROILED SIZZLING FAJITAS MARINATED IN OUR OWN SPECIAL SPICES, SERVED WITH RICE, BEANS, GUACAMOLE, SOUR CREAM, PICO DE GALLO, AND FLOUR TORTILLAS

PORK FAJITAS

$21.49

OUR FAMOUS SIZZLING FAJITAS BROILED SIZZLING FAJITAS MARINATED IN OUR OWN SPECIAL SPICES, SERVED WITH RICE, BEANS, GUACAMOLE, SOUR CREAM, PICO DE GALLO, AND FLOUR TORTILLAS

VEGE FAJITAS

$18.99

OUR FAMOUS SIZZLING FAJITAS BROILED SIZZLING FAJITAS MARINATED IN OUR OWN SPECIAL SPICES, SERVED WITH RICE, BEANS, GUACAMOLE, SOUR CREAM, PICO DE GALLO, AND FLOUR TORTILLAS

SHRIMP & CHICK FAJ

$24.99

SHRIMP & STEAK FAJITAS

$25.99

OUR FAMOUS SIZZLING FAJITAS BROILED SIZZLING FAJITAS MARINATED IN OUR OWN SPECIAL SPICES, SERVED WITH RICE, BEANS, GUACAMOLE, SOUR CREAM, PICO DE GALLO, AND FLOUR TORTILLAS

SHRIMP FAJITAS

$26.99

OUR FAMOUS SIZZLING FAJITAS BROILED SIZZLING FAJITAS MARINATED IN OUR OWN SPECIAL SPICES, SERVED WITH RICE, BEANS, GUACAMOLE, SOUR CREAM, PICO DE GALLO, AND FLOUR TORTILLAS

SUPREME FAJITAS

$27.99

OUR FAMOUS SIZZLING FAJITAS BROILED SIZZLING FAJITAS MARINATED IN OUR OWN SPECIAL SPICES, SERVED WITH RICE, BEANS, GUACAMOLE, SOUR CREAM, PICO DE GALLO, AND FLOUR TORTILLAS

ENCHILADAS

ENCHILADAS SUIZAS

$18.99

CHICKEN ENCHILADAS WITH OUR SPECIAL TOMATILLO SAUCE, CHEESE, SOUR CREAM, AVOCADO, RICE AND BEANS

ENCHILADAS MOLE

$18.99

SOFT CORN TORTILLAS WITH GRILLED CHICKEN, MOLE POBLANO, CHEESE, RICE AND BEANS

ENCHILADAS COMBO

$19.49

THREE ENCHILADAS, (CHEESE, BEEF, AND CHICKEN), SPICY RED SAUCE, RICE AND BEANS

SEAFOOD ENCHILADA

$19.49

IMITATION CRAB, MADE WITH A COMBINATION OF POLLOCK, COD, SCROD, WHITING AND SHRIMP WITH SALSA VERDE, CHEESE, RICE AND BEANS"

STEAK ENCHILADAS

$20.49

ENCHILADAS BANDERA

$20.49

SHRIMP ENCHILADA

$21.49

ENCHILADAS COMB CHEESE

$18.99

ENCHILADA BNS COMB

$18.49

ENCH SUIZ CHEESE

$18.99

SUIZAS SHRIMP

$20.99

PLATOS VEGETARIANOS

RIO EXTRAVAGANZA

$18.49

VEGGIE FLOUR TORTILLA FILLED WITH SAUTÉED VEGETABLES (BROCCOLI, CARROTS ZUCCHINI, ONIONS, TOMATOES & PEPPERS) TOPPED WITH MELTED CHEESE, GREEN TOMATILLO SAUCE & SOUR CREAM, SERVED WITH RICE & GUACAMOLE

VEGGIE QUESADILLA GRANDE

$18.49

TORTILLA WITH CHEESE, BROCCOLI, ZUCCHINI, BELL PEPPERS, JALAPENOS, CARROTS, ONIONS, WITH RICE, TWO-BEAN SALSA, GUACAMOLE, SOUR CREAM & SALSA FRESCA

JALISCO

$18.49

VEGETABLE BURRITO CHEESE ENCHILADA, BEAN CHIMICHANGA AND SERVED WITH TWO-BEAN SALSA

PUEBLA

$19.49

CHILE RELLENO VEGETABLE BURRITO AND CHEESE ENCHILADA. SERVED WITH TWO-BEAN SALSA

BOMBA BEANS

$18.49

TOMATO TORTILLA CHEESSE,BEANS SERVED WITH RICE & BEANS GUACAMOLE AND SOU CREAM

CHIMI BEANS

$18.99

CRISPY FOUR TORTILLA WHIT CHEESE,BROCOLI,CARROTS,ZUCCHINI SERVED WITH RICE AND BEANS

TACOS PLATTER VEEGI

$18.49

THREE CORN TACOS VEGETALLES,BROCOLI,CARROTS,ZUCCHINI AND CHEESE SERVED WITH RICE & BEANS

Chile Relleno Dn

$19.99

Taco Platter Beans

$18.99

CHIMI VEGGIE

$18.99

PLATOS GRANDES

CHIMI DINNER

$18.99

A CRISPY FLOUR TORTILLA WITH CHOICE OF GROUND BEEF, CHICKEN OR PORK TENDERLOIN. FILLED WITH SAUTÉED ONIONS, PEPPERS, CHEESE AND BEANS. SERVED WITH SALSA FRESCA, GUACAMOLE SOUR CREAM RICE AND BEANS

QUESADILLA GRANDE

$18.99

CHEESE FILLED TORTILLA WITH CHOICE OF CHICKEN, GROUND BEEF, PORK TENDERLOIN OR VEGGIES. SERVED WITH LETTUCE, TOMATO, SALSA FRESCA, JALAPENOS, GUACAMOLE & SOUR CREAM

BOMBA BURRITO

$18.99

TOMATO TORTILLA WITH CHOICE OF GROUND BEEF, CHICKEN, PORK TENDERLOIN, BEAN OR VEGGIES. FILLED WITH CHEESE, ONION, PEPPERS AND BEANS. SERVED WITH RICE AND BEANS, GUACAMOLE AND SOUR CREAM

FLAUTAS CHIX

$18.99

CRISPY CORN TORTILLAS FILLED WITH CHICKEN BREAST. SERVED WITH RICE & BEANS AND TOPPED WITH SOUR CREAM AND GUACAMOLE

TACO PLATTER

$18.99

(HARD OR SOFT) THREE TACOS WITH GROUND BEEF OR SHREDDED CHICKEN, LETTUCE, TOMATO, CHEESE, RICE & BEANS

FLAUTAS STK

$20.49

TACO PLATTER (Deep Copy)

$18.99

(HARD OR SOFT) THREE TACOS WITH GROUND BEEF OR SHREDDED CHICKEN, LETTUCE, TOMATO, CHEESE, RICE & BEANS

Sea Food

TACOS DE PESCADO

$21.49

THREE BAKED OR FRIED FRESH FISH TACOS, SERVED WITH RICE AND BEANS

MARISCOS COMBO

$24.99

FISH & SHRIMP SAUTEED IN RED OR GREEN SALSA SERVED WITH BEANS, RICE & SALAD

SHRIMP GREEN

$21.49

GULF SHRIMP BROILED IN TOMATILLO SALSA - SERVED WITH RICE, FRESH VEGGIES & SALAD

SHRIMP RICE

$21.49

FOR SPICY GARLIC LOVERS. SHRIMP SAUTEED WITH RED GARLIC SAUCE AND SPICES. SERVED WITH RICE AND SALAD

SHRIMP GARLIC

$21.49

FOR SPICY GARLIC LOVERS. SHRIMP SAUTEED WITH RED GARLIC SAUCE AND SPICES. SERVED WITH RICE AND SALAD

FISH MEXICAN

$21.49

FRESH FISH FILLETS, SAUTEED IN TOMATILLO SAUCE, AND PICO DE GALLO, TOPPED WITH VEGETABLES, RICE, AVOCADO, AND SALAD

MARISCADA

$29.49

Jumbo Srhimp,Norwegian cockles,Long Island Mussels<calamari,Nova Scotia scallops, adn fish flander. Choise of red or Green Sauce,Served with rice and beans on side.

PAELLA

$29.49

Salad On Side

COMBO PLATES

EL GRANDE

$21.49

(IF YOU'RE REALLY HUNGRY) CHICKEN BURRITO, BEEF CHIMICHANGA, CHEESE ENCHILADA, AND GUACAMOLE TOSTADA, RICE & BEANS

DURANGO

$18.99

SOFT BEEF TACO, CHEESE ENCHILADA AND CHICKEN TOSTADA. SERVED WITH RICE & BEANS

ACAPULCO

$18.99

ACAPULCO CHICKEN CHIMICHANGA, SOFT BEEF TACO AND CHEESE ENCHILADA. SERVED WITH RICE & BEANS

VERACRUZ

$18.99

SOFT BEEF TACO, CHEESE ENCHILADA AND BEEF BURRITO. SERVED WITH RICE & BEANS

CHIHUHUA

$20.49

CHILE CHEESE RELLENO, BEEF BURRITO AND CHEESE ENCHILADA. SERVED WITH RICE & BEANS

CANCUN

$18.99

CHEESE ENCHILADA, BEEF CHIMICHANGA AND CHICKEN SOFT TACO. SERVED WITH RICE & BEANS

RIO COMBINATION

$20.49

TAMALE, CHILE RELLENO AND CHEESE ENCHILADA. SERVED WITH RICE & BEANS

MEATS

STEAK & RICE

STEAK & RICE

$21.49

STEAK AND RICE ON SAUCE SOUTED PEPPERS GREEN,RED PEPPERS,TOMATOS,CHEESE AND ONIOS SERVED WITH PICO DE GALLO,SALAD & AVOCADO

STEAK TEQUILA

$21.49

GRILLED STEAK TOPPED WITH SAUTÉED FRESH MUSHROOMS, BROCCOLI, PEPPERS, ONIONS, GARLIC AND DELICIOUS TEQUILLA SAUCE; SERVED WITH RICE AND BEANS

STEAK RANCHERO

$21.49

MEXICAN STEAK SAUTÉED IN CARMELO'S FAMOUS RANCHERO SALSA. SERVED WITH BLACK BEANS AND RICE

CARNE ASADA

$21.49

CHARCOAL GRILLED STEAK SERVED WITH BLACK BEANS AND RICE

MAR Y TIERRA

$31.49

CARNE ESTILO RIO

$27.99

NEW YORK STRIP STEAK CHARCOAL GRILLED AND SERVED WITH RICE AND BEANS OR VEGETALES

CHICKEN

CHIX & RICE

$18.99

BONELESS SLICES OF CHARBROILED, MARINATED CHICKEN BREAST ON A BED OF MEXICAN RICE; TOPPED WITH MONTEREY JACK & CHEDDAR CHEESE, ONION PEPPERS, TOMATO, OLIVES, SALSA FRESCA, AVOCADO, CILANTRO AND SALAD

CHICK TEQUILA

$18.99

CHARBROILED CHICKEN BREAST TOPPED WITH SAUTÉED FRESH MUSHROOMS, BROCCOLI, PEPPERS, ONION, GARLIC AND DELICIOUS TEQUILA SAUCE. SERVED WITH RICE AND BEANS

POLLO AL AJILLO

$18.99

FOR SPICY GARLIC LOVERS. MEXICAN CHICKEN BREAST SAUTÉED IN A BLEND OF FRESH RED GARLIC SAUCE AND SPICES. SERVED WITH RICE AND BEANS

POLLO ASADO

$18.99

CHARCOAL GRILLED CHICKEN BREAST SERVED WITH RICE AND BLACK BEANS

CHIX RANCHERO

$18.99

CHICKEN SAUTÉED IN RANCHERO SALSA. SERVED WITH RICE AND BLACK BEANS

KIDS MENU

KID CHIX FINGERS

$8.99

SERVED WITH FRENCH FRIES

KID ENCHILADA

$8.99

(CHEESE) WITH RICE & BEANS OR FRIES

KIDS NACHOS

$8.99

CRISPY TORTILLAS COVERED WITH CHEESE

KIDS TACO

$8.99

(HARD OR SOFT) SHREDDED CHICKEN OR GROUND BEEF, LETTUCE, TOMATO & CHEESE WITH RICE AND BEANS OR FRIES

KIDS BURRITO

$8.99

SHREDDED CHICKEN OR GROUND BEEF WITH RICE & BEANS OR FRIES

KIDS PIZZA

$8.99

TOSTADA COVERED WITH TOMATO SAUCE & CHEESE

KIDS QUESADILLA

$8.99

FOLDED FLOUR TORTILLA WITH CHEESE, SERVED WITH FRENCH FRIES

SIDES

ADVOCADO SIDE

$7.99

BEANS SIDE

$5.49

BLK BEAN SALSA

$5.29

BLACK BEANS

$5.49

BROCOLI SAUTED

$7.49

CARNITAS SIDES

$8.49

CHEESE SIDE

$4.49

CHICKEN GRILL SIDE

$8.49

CHILE TORADO

$3.99

CHIPS

$4.29

CHIPS AND SALSA

$5.99

CILANTRO

$2.49

CONTAINE TO GO

$1.00

CORN TORTILLAS

$4.49

DRESSING SIDE

$2.00

FF SIDE

$5.49

FLOUR TORTILLAS

$3.99

GRONUD BEEF SIDE

$7.49

JALAPENOS SIDE

$4.29

LARGE SALSA

$6.99

LETTUCE SIDE

$2.49

MOLE SIDE

$6.49

ONION SIDE

$2.49

PICO DE GALLO SIDE

$4.49

PINTO BEAN SALSA

$5.29

RICE AND BEANS

$6.99

RICE SIDE

$5.49

Salsa Side

$4.29

SALSA SPICY

$4.29

SALSA TOMATILLO

$4.29

SHEDED CHIX SIDE

$7.49

SHELL TACO

$2.49

SHRIMP 4

$8.99

SIDE FAJITAS

$10.99

SIDE GUACAMOLE

$6.99

SIDE STEAK

$10.49

SOUR CREAM

$3.49

TOMATO SIDE

$2.49

VEGETALES SIDE

$7.49

Sour Cream

$3.49

SPECIAL MENU

SPECIAL BURRITO

$20.49

SPECIAL CHIMICHANGA

$20.49

CARNE ESTILO RIO

$27.99

RICE BOWL

$21.49

PAELLA

$29.49

*Please note that this item takes 30 minutes minimum to prepare*

MARISCADA

$29.49

Jumbo Srhimp,Norwegian cockles,Long Island Mussels<calamari,Nova Scotia scallops, adn fish flander. Choise of red or Green Sauce,Served with rice and beans on side.

CARNITAS

$21.49

MAR Y TIERRA

$31.49

PORK RIO

$20.49

CHILAQUILES

$18.99

DESSERTS

TRES LECHES

$8.99

MEXICAN CAKE

CHURROS

$8.99

MEXICAN CHURROS,SERVED WITH ICE CREAN

CHOCO CHIMI

CHOCO CHIMI

$8.99

CHOCOLATE CHIMICHANGA WITH VANILLA ICE CREAM

FLAN

$8.99

HOMEMADE MEXICAN STYLE CUSTARD,SYRUP CARAMELO

HELADO FRITO

HELADO FRITO

$8.99

FRIED ICE CREAM

CHOCOLATE SUNDAE

$8.99

Xxxx

INDIVIDUAL

1 TACO CARNITA

$5.99

HOMAME PORK BUTT ,LETTUCES,CHEESE,TOMATO,CORN OR FLOUR

1 TACO SRHIMP

$6.99

ONION,PEPPERS ,TOMATOS,LETTUCE,TOMATO,CHEESE, FLOUR OR CONR TORTILLA

1 TACO STEAK

$5.99

LETTUCE,TOAMTO,CHEESE

1 TACO CHICK SHEDED

$5.49

CORN TORTILLA OR FLOUR,LETTUCE,TOAMTO,CHEESE

1 TACO GRILL CHICK

$5.99

LETTUCE,TOAMTO,CHEESE

1 TACO CHORI

$5.99

LETTUCE,TOAMTO,CHEESE OR ONION AND CILANTRO

1 TACO SHEDD BEEF

$5.99

LETTUCE,TOMATO,CHEESE, OR ONION AND CILEANTRO

1 TACO VEGI

$5.49

LETTUCE,CHEESE AND TOAMTO

1 TACO BEEF

$5.49

LETTUCE,CHEESE AND TOAMTO

1 TACO FISH

$6.99

LETTUCE,TOAMTO,CILANTRO & AVOCADO,LIME

1 CHIMI BEEF

$8.99

CRISPY FLOUR TORTILLA AND CHESSE

1 CHIMI CHICK

$8.99

CRISPY FLOUR TORTILLA AND CHESSE

1 CHIMI SHRIMP

$11.99

CRISPY FLOUR TORTILLA AND CHESSE

1 CHIMI STEAK

$9.99

CRISPY FLOUR TORTILLA AND CHESSE

1 CHIMI BEANS

$8.99

CRISPY FLOUR TORTILLA AND CHESSE

1 CHIMI VEGI

$8.99

CRISPY FLOUR TORTILLA AND CHESSE WHIT CARROTS,ZUCHINI AND BROCOLI

1 TACO BEANS

$4.99

CORN TORTILLA AND CHEESE

1 CHIMI CARNITAS

$9.99

CRISPY FLOUR TORTILLA AND CHESSE

1 CHIMI CHORI

$9.99

CRISPY FLOUR TORTILLA AND CHESSE

1 TAMAL

$6.99

HOMEMADE TAMAL AND CHICK

1 CHILE RELLENO

$8.99

HOMAME CHILE POBLANO AND OXACA CHEESE,INGR, EGG AND FLOUR

1 CHIMI SHEREDD BEEF

$8.99

CRISPY FLOUR TORTILLA AND CHEESE

BURRITO BEANS

$10.99

CRISPY FLOUR TORTILLA AND CHEESE

BURRITO BEEF

$11.99

TOMATO TORTILLA AND CHEESE

BURRITO CHICK

$12.99

TOMATO TORTILLA AND CHEESE

BURRITO GRILL CHICK

$13.99

TOMATO TORTILLA AND CHEESE,BEANS,ONION AND PEPERS

BURRITO VEGI

$12.99

TOMATO TORTILLA & CHEESE, CARROTS,BROCOLI,ZUCHINI,

BURRITO SHRIMP

$13.99

TOMATO TORTILLA,CHEESE,SAUTED ONION,CILANTRO,TOMATO AND PEPERS

BURRITO STEAK

$13.99

TOAMTO TORTILLA,,CEESE,ONIOS,PEPERS AND BEANS

BURRITO SHEREDD BEEF

$13.99

TOMATO TORTILLA WITH CHEESE,

TOSTADA CHICK

$6.99

CORN TORTILLA,LETTUCE,TOMATO AND CHEESE

TASTADA SHRIMP

$9.99

CORN TORTILLA,CHEESE,ONION,TOAMTO,PEPERS AND LETTUCE

TOSTADA SHRED CHICK

$6.99

CORN TORTILLA,LETTUCE,TOMATO AND CHEESE

CHEESE QUESDILLA

$9.99

Enchilada

$5.49

ADD

chixs breast

$2.99

shrimp

$5.99

Steak

$2.99

Sheered Chix

$2.99

Beef

$2.99

Only

COCKTAILS

COCKTAILS

Alabama Slammer

$7.00

Appletini

Bloody Mary

$9.50

Blueberry Lemonade

Champagne Cocktail

Cosmopolitan

$12.50

Daiquiri

$12.49

Dark 'N Stormy

Gimlet

$8.50

Greyhound

Hot Toddy

Hurricane

Lemon Drop

Long Island Iced Tea

$16.50

Madras

Mai Tai

$12.50

Manhattan

$12.50

House Margarita

$10.49

Martini

$12.50

Mimosa

$11.50

Mint Julep

Mojito

$10.50

Moscow Mule

$12.50

Mudslide

$12.50

Old Fashioned

$12.50

Rob Roy

Sazerac

Screwdriver

$12.50

Sea Breeze

Sidecar

Tequila Sunrise

$12.50

Tom Collins

$12.50

Whiskey Smash

Whiskey Sour

White Russian

$12.50

Sangria

$10.50

Sex On Beach

$12.50

Apple Martini

$10.49

Pina Colada

$13.50

Pint Drink

$14.49

Rum/Coke

$12.50

Sombrero

$12.50

Margarita 1800

$14.49

Margarita3G

$14.49

Margarita 43

$14.49

Marg Casamigos

$14.50

Coco Margarita

$14.49

Fruit Margarita

$12.49

Herradura Marg

$14.49

Horny Marg

$12.49

Julio Marg

$15.49

Moon Lite Marg

$12.49

Patron Marg

$16.49

Pint Fruit Marg

$14.49

Pint Marg

$15.49

Pint Patron Marg

$19.49

Rio Kicker Marg

$12.49

Spicy Marg

$14.49

Frozen Marg

$10.49

Zombie Marg

$10.49

Fruit Daiquiri

$12.49

Strawberry Colada

$14.49

Mexican Coffee

$12.50

Kahlua Coffee

$12.50

Paloma

$12.50

MARGARITAS PITCHERS

Sm Rxs Marg

$35.49

Sm. Up Marg

$36.49

Sm. Up Fruit Marg

$37.54

Lg Rxs Marg \ Froz

$54.49

Lg Up Marg

$56.49

Lg Up Fruit Marg

$57.54

Sm Rxs Fruit Marg

$36.54

Lg Rxs Fruit Marg

$56.54

Lg Rxs 1800

$54.49

Lg Up 1800

$61.49

Lg Rxs 3G

$58.49

Lg Up 3G

$65.49

Lg Rxs Dn Julio

$58.49

Lg Up DnJulio

$65.49

Lg Rxs Herradura

$54.49

Lg Up Herradura

$61.49

Lg Rxs Horny

$54.49

Lg Up Horny

$61.49

Lg Rxs Rio Kiker

$54.50

Lg Up Rio Kiker

$61.50

Lg Rxs Moon Lite

$54.49

Lg Up Moon Lite

$61.49

Lg Rxs Patron

$64.49

Lg Up Patron

$71.49

Lg Rxs Spicy

$56.49

Lg Up Spicy

$61.49

Lg Rxs Skinny

$60.49

Lg Up Skinny

$67.49

Sm Rxs Kiker

$34.49

Sm Up Kiker

$39.49

Sm Rxs 1800

$35.49

Sm Up 1800

$40.49

Sm Rxs 3g

$35.49

Sm Up 3g

$40.49

Sm Rxs Don Julio

$38.49

Sm Up Don Julio

$43.49

Sm Rxs Herra

$34.49

Sm Up Herra

$39.49

Sm Rxs Horny

$36.49

Sm Up Horny

$41.49

Sm Rxs Moon

$34.49

Sm Up Moon

$39.49

Sm Rxs Patron

$45.49

Sm Up Patron

$50.49

Sm Rxs Spicy

$35.49

Sm Up Spicy

$40.49

Sm Rxs Skinny

$36.49

Sm Up Skinny

$41.49

Skinny special Rxs

$41.49+

PROMO LIQUOR

House Fresh L Marg

$14.95

House Fresh L Marg Up

$16.95

Lg Fruit Margarona

$38.50

Lg Fruit Margarona Up

$40.50

Lg Margarona Julio

$42.50

Lg Margarona Julio Up

$44.50

Lg Margarona

$34.50

Lg Margarona Up

$36.50

Margarona Pint

$17.95

Margarona Pint Up

$19.95

Pint Fruit Margarona

$16.50

Pint Fruit Margarona Up

$18.50

Pint Julio Margarona

$18.50

Pint Julio Margarona Up

$20.50

Special Fresh Lime Marg

$17.50

Special Fresh Lime Marg Up

$19.50

NA BEVERAGES

Horchata

$5.79

Club Soda

$3.49

Pepsi

$3.49

Root Beer

$3.49

Sierra Mist /Sprite

$3.49

Ice Tea

$3.49

Apple Juice

$3.79

Bottled Water

$3.49

Choc Milk

$3.49

Cranberry Juice

$3.49

Diet Pepsi

$3.49

Fruit Drink

$7.49

Grapefruit Juice

$3.49

Hot Chocolate

$3.49

Lemonade

$3.49

Milk

$3.49

Milkshake

$7.49

Orange Juice

$3.89

Orange Soda

$3.49

Pineapple

$3.79

Shirley Temple

$3.49

Tea

$3.49

Tonic Water

$3.49

Coffee

$3.49

Decaf

$3.49

Soda Pitch

$16.95

Ginger

$3.49

CATERING

HALF TRAY BEEF ENCHILADA

$50.00

5-7 (APROX)

FULL TRAY BEEF ENCHILADAS

$100.00

8-11 (APROX)

HALF TRAY CHICK ENCHILADAS

$50.00

FULL TRAY CHICK ENCHILADAS

$100.00

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$60.00

FULL TRAY SRHIMP TACOS

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HARD OR SOFT

HALF TRAY ENCHILADAS SUIZAS

$60.00

FULL TRAY ENCHILADS SUIZAS

$120.00

HALF TRAY ENCHILAD MOLE

$60.00

FULL TRAY ENCHILADAS MOLE

$120.00

GUACAMOLE

$20.00+
All hours
Sunday12:00 pm - 7:00 pm
Monday5:00 pm - 8:00 pm
Tuesday5:00 pm - 8:00 pm
Wednesday5:00 pm - 8:00 pm
Thursday5:00 pm - 8:00 pm
Friday5:00 pm - 9:00 pm
Saturday12:00 pm - 9:00 pm
Restaurant info

Come in and enjoy!

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Location

330 Connecticut ave, best buy and tjmax, Norwalk, CT 06854

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