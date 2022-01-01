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Mexican & Tex-Mex

Rio Grande Mexican Restaurant Summerfield

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1011 NC HWY 150 w suite F

Summerfield, NC 27358

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LUNCH

GRILLED CHICKEN ON A BED OF RICE WITH CHEESE ON TOP.

SPEEDY GONZALES

$10.05

ONE TACO,ONE ENCHILADA AND CHOICE OF RICE AND BEANS

LUNCH # 1

$10.05

TWO TACOS AND RICE

LUNCH # 2

$10.05

BEEF BURRITO,RICE AND BEANS

LUNCH # 3

$10.05

BURRITO,RICE AND TACO

LUNCH # 4

$10.05

CHILE RELLENO,RICE AND BEANS

LUNCH # 5

$10.05

ENCHILADA,RICE AND BEANS

LUNCH # 6

$10.05

TACO,RICE AND BEANS

LUNCH # 7 CHIMICHANGA

$10.65

FLOUR TORTILLA STUFFED WITH CHICKEN AND DEEP FRIED.SERVED WITH RICE,LETTUCE,TOMATOES,SOUR CREAM, TOPPED WITH CHEESE DIP

LUNCH # 8

$10.65

CHICKEN QUESADILLA AND RICE

LUNCH # 9

$10.65

CHILE RELLENO,TACO AND BEANS

LUNCH # 10

$10.65

ENCHILADA,CHEESE QUESADILLA,AND RICE

LUNCH BURRITO DELUXE

$10.65

BEEF OR CHICKEN BURRITO SERVED WITH LETTUCE,TOMATOES,SOUR CREAM AND RICE OR BEANS

JUMBO BURRITO

$11.35

EXTRA LARGE BURRITO STUFFED WITH BEANS,RICE,AND BEEF OR CHICKEN.TOPPED WITH LETTUCE,SOUR CREAM AND TOMATOES

LUNCH MEX CHEESE STEAK

$11.85

SOFT FLOUR TORTILLA FILLED WITH THINLY SLICED STEAK,GRILLED ONIONS AND NACHO CHEESE.SERVED WITH LETTUCE,TOMATOES,AND YOUR CHOICE OF RICE OR BEANS

CHILACAS SPECIAL

$9.50

ONE BEEF TIP BURRITO WITH MELTED CHEESE ON TOP.SERVED WITH RICE

LUNCH FAJITAS

$1.00

A LUNCH SIZED PORTION OF OUR TENDER GRILLED BEEF OR CHICKEN.SERVED WITH RICE,BEANS,LETTUCE,TOMATOES,AND SAOUR CREAM

LUNCH CHORI POLLO

$12.90

GRILLED CHICKEN WITH CHORIZO AND MELTED CHEESE ON TOP. SERVED WITH RICE, BEANS AND TORTILLAS.

LUNCH POLLO LOCO

$12.90

A GRILLED CHICKEN BREAST SERVED WITH RICE, BEANS, AND PICO DE GALLO

LUNCH POLLO A LA MEXICANA

$12.90

A GRILLED CHICKEN BEAST WITH ONIONS AND TOMATOES. SERVED WITH RICE, BEANS, AND PICO DE GALLO

LUNCH POLLO RANCHERO

$12.90

LUNCH ARROZ CON POLLO

$11.75

1/2 ENCHILADA SUPREME

$10.75

ENCHILADAS DE CREMA

$11.25

BURRITO DE CREMA

$11.25

QUESADILLA DE CREMA

$11.25

LUNCH TAQUITOS MEXICANOS

$10.65

ACAPULCO

$8.75+

LUNCH BURRITO RIO

$12.35

HUEVOS RANCHEROS

$11.50

HUEVOS CON JAMÓN

$11.50

HUEVOS CON CHORIZO

$11.50

HUEVOS A LA MEXICANA

$11.50

LUNCH POLLO YUCATAN

$12.90

BURRITO CALIFORNIA

$12.90

LUNCH RICE & SHRIMP

$12.90

LUNCH RICE & STEAK

$11.75

LUNCH CARNE AZADA

$12.90

LUNCH POLLO FELIZ

$11.99

WINGS

WINGS (5)

$9.50

WINGS (10)

$14.10

WINGS (15)

$17.25

SANDWICHES

RIO CHICKEN SANDWICH

$10.20

GRILLED CHICKEN BREAST SANDWICHSERVED WITH LETTUCE,TOMATOES,ONIONS, AND FRENCH FRIES

PHILLY STEAK SANDWICH

$11.00

COOKED WITH BELL PEPPERS,ONIONS,JALAPEÑOS,MUSHROOMS, AND CHEESE.SERVED WITH FRENCH FRIES OR ONION RINGS

RIBEYE STEAK SANDWICH

$12.50

SERVED WITH FRENCH FRIES OR ONION RINGS ,LETTUCE TOMATOES, AND CHEESE

STAN'S CHICKEN CLUB

$12.20

GRILLED CHICKEN BREAST,BACON,AND CHEESE SANDWICH SERVED WITH LETTUCE,TOMATOES,ONIONS, AND FRENCH FRIES

RIO BURGER

$11.00

CLASSIC AMERICAN CHEESEBURGER SERVED WITH LETTUCE,TOMATOES,ONION AND FRENCH FRIES

ALAMO BURGER

$11.00

BURGER TOPPED WITH BACON,CHEESE,AND BBQ SAUCE SERVED WITH LETTUCE,TOMATOES,ONION AND SERDED WITH FRENCH FRIES

CALIFORNIA BURGER

$11.00

BURGER TOPPED WITH PICO DE GALLO,SERVED WITH LETTUCE,TOMATOES,ONIONS,AND FRENCH FRIES

CHICKEN WRAP

$10.20

A LOW CARB WRAP WITH LETTUCE,PICO DE GALLO,AND GRILLED CHICKEN

CHIPOTLE WRAP

$10.20

GRILLED CHICKEN MARINATED IN CHIPOTLE SAUCE WITH LETTUCE AND TOMATOES

FAJITA WRAP

$10.20

CHOICE OF CHICKEN OR STEAKWITH GRILLED ONIONS,BELL PEPPERS,AND TOMATOES

RIO WRAP

$10.20

BACON,HAM,LETTUCE,TOMATOES,AND CHEESE

VEGETARIAN WRAP

$10.20

GRILLED MUSHROOMS,ZUCCHINI,BELL PEPPERS,ONIONS,LETTUCE AND TOMATOES

STEAKS

RIBEYE

$19.80

USDA CHARGRILLED RIBEYE STEAK TO YOUR LIKING SERVED WITH BAKED POTATOE AND VEGETABLES

T-BONE RIO

$19.80

USDA CHARGRILLED T BONE STEAK TO YOUR LIKING SERVED WITH BAKED POTATOE AND STEAMED VEGETABLES

T-BONE RANCHERO

$19.80

T BONE SERVED WITH RANCHERO SAUCE(NOT HOT)ON TOP SERVED WITH RICE AND BEANS

T-BONE A LA MEXICANA

$19.80

T BONE STEAK COOKED WITH ONIONS AND TOMATOES SERVED WITH RICE AND BEANS

T-BONE A LA TAMPIQUEÑA

$19.80

T BONE STEAK SERVED WITH RICE AND BEANS

T-BONE AMERICANO

$19.80

T BONE STEAK WITH FRENCH FRIES,SALAD AND YOUR CHOICE OF DRESSING

T-BONE FOTO

$19.80

RIBS

RIBS

$17.75

PORK RIBS SERVED WITH FRENCH FRIES AND VEGGIES

HOT RIBS

$17.75

PORK RIBS SERVED WITH HOT SAUCE,RICE,BEANS,AND PICO

NACHOS

CHEESE NACHOS

$7.60

BEEF TIP NACHOS

$8.75

BEAN NACHOS

$8.75

GROUND BEEF NACHOS

$8.75

CHICKEN NACHOS

$8.75

NACHOS FAJITAS

$13.65

CHOICE OF GRILLED CHICKEN OR BEEF WITH PEPPERS,ONIONS,AND TOMATOES

NACHOS FAJITAS TEXANAS

$15.40

BEEF,CHICKEN,SHRIMP,GRILLED PEPPERS,ONIONS,TOMATOES, AND CHEESE DIP

SHRIMP NACHOS FAJITAS

$16.25

GRILLED SHRIMP WITH ONIONS,PEPPERS,TOMATOES AND CHEESE

NACHOS SUPREME

$12.25

CHEESE NACHOS WITH GROUND BEEF,CHICKEN,BEANS,COVERED WITH LETTUCE SOUR CREAM AND TOMATOES

NACHOS VEGETARIANOS

$12.25

GRILLED ONIONS,PEPPERS,MUSHROOMS,TOMATOES,AND ZUCCHINI TOPPED WITH CHEESE

1/2 NACHOS

$6.99

STEAK NACHOS

$12.00

GRILLED CHICKEN NACHOS

$12.00

SALADS

RIO BOWLS

$13.00+

FRESH LETTUCE MIX,TOMATOES,CUCUMBERS,RICE,CORN,AND BLACK BEANS TOPPED WITH YOUR CHOICE OF GRILLED CHICKEN,GRILLED STEAK,OR CARNITAS

SHRIMP SALAD

$13.40

GRILLED SHRIMP WITH LETTUCE,TOMATOES,CHEESE,AND DRESSING

SHRIMP TACO SALAD

$13.40

CRISPY FLOUR TORTILLA FILLED WITH GRILLED SHRIMP,LETTUCE,CHEESE AND TOMATOES

CAESAR SALAD

$8.75

CHICKEN CAESAR SALAD

$11.35

TACO LOCO

$11.35

GRILLED CHICKEN SERVED IN A CRISPY TORTILLA WITH LETTUCE,CHEESE AND TOMATOES

FAJITA TACO SALAD

$11.90

CRISPY FLOUR TORTILLA FILLED WITH CHICKEN OR BEEF FAJITA,BEANS,LETTUCE TOMATOES,AND CHEESE

GRILLED CHICKEN SALAD

$11.90

WITH LETTUCE,TOMATOES,CHEESE,AND DRESSING

TACO SALAD

$9.90

CRISPY FLOUR TORTILLA FILLED WITH CHICKEN OR GROUND BEEF,BEANS,LETTUCE,TOMATOES,AND GRATED CHEESE

SOUPS

CHICKEN SOUP

$9.35

SERVED WITH SHREDDED CHICKEN,RICE,AND PICO DE GALLO

TORTILLA SOUP

$8.50

CHICKEN BROTH WITH RICE,PICO DE GALLO,AND TORTILLA CHIPS

1/2 CHICKEN SOUP

$7.00

SERVED WITH SHREDDED CHICKEN,RICE,AND PICO DE GALLO

SPECIALTIES STEAK

EL TAPATIO

$16.10

THINLY SLICED BEEF FAJITAS GRILLED AND TOPPED WITH TOMATILLO SAUCE.SERVED WITH RICE,BEANS,AND PICO DE GALLO

SPECIAL LA CASA

$13.00

TWO BURRITOS WITH BEEF TIPS AND MELTED CHEESE ON TOP WITH A SIDE OF RICE

RIO GRANDE SPECIAL

$13.00

BEEF TIPS AND ONE TOSTADA SERVED WITH RICE AND BEANS

CARNE AZADA

$16.10

TWO THIN STEAK ASADAS WITH BEANS,ONIONS AND LIME SERVED WITH SALAD

TACOS DE CARNE AZADA

$15.95

THREE STEAK TACOS SERVED WITH RICE,BEANS,PICO DE GALLO AND HOT SAUCE

MEXICAN CHEESE STEAK DINNER

$13.65

TWO SOFT FLOUR TORTILLAS FILLED WITH SLICED STEAK,GRILLED ONIONS,AND CHEESE.SERVED WITH LETTUCE,TOMATOES, AND YOUR CHOICE OF RICE OR BEANS

EL PASO

$16.10

GRILLED STEAK WITH ONIONS,PEPPERS,TOMATOES,AND BACON SERVED WITHRICE AND BEANS

TACOS A LA DIABLA

$15.95

THREE STEAK AND CHORIZO TACOS SERVED WITH RICE,BEANS,PICO DE GALLO AND HOT SAUCE

RICE & STEAK

$13.90

BED OF RICE WITH STEAK AND TOPPED WITH CHEESE

SPECIALTIES CHICKEN

CHIPOTLE CHICKEN

$16.95

GRILLED CHICKEN MARINATED IN CHIPOTLE AND CHEESE SAUCE.SERVED WITH RICE AND BEANS

POLLO TROPICAL

$16.95

TWO GRILLED CHICKEN BREASTS WITH ONIONS,MUSHROOMS,AND PINEAPPLE.SERVED WITH RICE, SALAD AND PICODE GALLO

POLLO SANTA FE

$16.95

TWO CHICKEN BREASTS TOPPED WITH GRILLED MUSHROOMS AND MELTED CHEESE.SERVED WITH RICE BEANS AND PICO DE GALLO

POLLO FELIZ

$15.80

A BED OF RICE WITH GRILLED CHICKEN ZUCCHINI,RED PEPPERS AND ONIONS TOPPED WITH CHEESE

ARROZ CON POLLO

$14.65

GRILLED CHICKEN AND MELTED CHEESE ON A BED OF RICE

CHILAQUILES

$12.90

TORTILLA CHIPS COVERED WITH OUR SPECIAL SAUCE AND CHUNCKS OF CHICKEN.SERVED WITH RICE,LETTUCE,SOUR CREAM,CHEESE,AND TOMATOES

MOLE RANCHERO

$12.00

SHREDDED CHICKEN TOPPED WITH MOLE SAUCE.SERVED WITH RICE,LETTUCE AND SOUR CREAM

EL JALISCO

$13.10

ONE CHICKEN BURRITO ONE CHICKEN ENCHILADA TOPPED WITH LETTUCE,TOMATOES,AND SOUR CREAM.SERVED WITH RICE

POLLO A LA MEXICANA

$16.95

TWO GRILLED CHICKEN BREASTS COOKED WITH GRILLED ONIONS AND TOMATOES.SERVED WITH RICE AND BEANS

POLLO CROQUETA

$16.95

GRILLED CHICKEN BREASTS TOPPED WITH GRILLED VEGETABLESAND SMOTHERED IN CHEESE SAUCE.SERVED WITH RICE AND BEANS

POLLO YUCATAN

$16.95

TWO GRILLED CHICKEN BREASTS COOKED WITH GREEN PEPPERS,ONIONS,AND ZUCCHINI.SERVED WITH RICE AND BEANS

POLLO POPEYE

$16.95

TWO GRILLED CHICKEN BREASTS COOKED WITH SPINACH.TOPPED WITH MELTED CHEESE AND SERVED WITH RICE AND BEANS

POLLO LOCO

$16.95

TWO GRILLED CHICKEN BREASTS SERVED WITH RICE,LETTUCE,SOUR CREAM,AND PICO DE GALLO

POLLO RANCHERO

$16.95

TWO GRILLED CHICKEN BREASTS WITH RANCHERO SAUCE.SERVED WITH RICE,BEANS, AND PICO DE GALLO

CHORI POLLO

$16.95

GRILLED CHICKEN WITH CHORIZO AND MELTED CHEESE ON TOP.SERVED WITH RICE,BEANS,AND FLOUR TORTILLAS

QUESADILLA HAWAIANA

$15.80

CHICKEN COOKED WITH ONIONS,HAM,AND PINEAPPLE.TOPPED WITH MELTYED CHEESE AND SERVED WITH RICE,LETTUCE,SOUR CREAM AND PICO DE GALLO

ENCHILADAS MEXICANAS

$14.65

THREE CHICKEN ENCHILADAS TOPPED WITH LETTUCE,SOUR CREAM,AND TOMATOES.SERVED WITH RICE

ENCHILADAS VERDES

$14.65

THREE CHICKEN ENCHILADAS TOPPED WITH TOMATILLO SAUCE,LETTUCE,AND SOUR CREAM.SERVED WITH RICE

SMOKED CHICKEN

$12.90

A GRILLED CHICKEN BURRITO COVERED WITH CHEESE SAUCE.SERVED WITH RICE AND GARNISHED WITH PICO DE GALLO

CREAMED CHICKEN SPECIAL

$16.95

GRILLED CHICKEN WITH MELTED CHEESE ON TOP.SERVED WITH RICE AND BEANS

SPECIALTIES PORK

CARNITAS DINNER

$15.95

FRIED PORK TIPS SERVED WITH RICE,BEANS,AND SALAD

BURRITOS ROQUETA

$15.95

TWO PORK BURRITOS SERVED WITH CHEESE ON TOP AND PICO DE GALLO AND A SIDE OF RICE

TACOS DE CARNITAS

$15.95

THREE PORK TACOS MADE WITH CORN TORTILLAS SERVED WITH RICE,BEANS,PICO DE GALLO,AND HOT SAUCE

TACOS DE CHORIZO

$15.95

THREE SAUSAGE TACOS MADE WITH CORN TORTILLAS.SERVED WITH RICE,BEANS,PICO DE GALLO AND HOT SAUCE

CHILE COLORADO

$15.95

PORK TIPS WITH RED SAUCE.SERVED WITH RICE AND BEANS

CHILE VERDE

$15.95

PORK TIPS WITH TOMATILLO SAUCE.SERVED WITH RICE AND BEANS

MI MEXICO

$15.95

CHILE VERDE AND CHILE COLORADO SERVED WITH RICE AND BEANS

SPECIALTIES MIXED

ARROZ TEXANO

$16.25

CHICKEN,BEEF,SHRIMP,ONIONS,PEPPERS,AND TOMATOES ON A BED OF RICE TOPPED WITH CHEESE

ENCHILADA SUMPEME

$13.05

ONE BEEF,ONE CHICKEN,ONE BEAN,AND ONE CHEESE ENCHILADA TOPPED WITH LETTUCE,TOMATOES,SOUR CREAM,AND CHEESE

GRANDE SPECIAL

$16.50

ONE CHALUPA,ONE CHILE RELLENO,ONE ENCHILADA,ONE BEEF TACO,AND ONE BURRITO.SERVED WITH RICE AND BEANS

BURRITOS DEL RIO

$15.25

TWO GRILLED CHICKEN OR STEAK BURRITOS COVERED WITH RICE AND CHEESEDIP

BURRITO MEXICANO

$14.25

ONE JUMBO BURRITO STUFFED WITH GRILLED CHICKEN,STEAK,SHRIMP,BACON,ONION,PEPPERS,AND TOMATOES.TOPPED WITH RED,GREEN,AND CHEESE SAUCE

QUESADILLA RELLENA

$11.00

A GRILLED FLOUR TORTILLA STUFFED WITH CHEESEAND YOUR CHOICE OF CHICKEN OR BEEF TIPS.SERVED WITH RICE,LETTUCE,SOUR CREAM,AND TOMATOES

BURRITOS DELUXE

$13.05

TWO BURRITOS-ONE CHICKEN AND ONE BEEF TOPPED WITH LETTUCE,TOMATOES,AND SOUR CREAM

GUADALAJARA

$13.05

TAMALE,TWO TAQUITOS(CHICKEN AND BEEF) FOUR NACHOS(CHICKEN,BEEF,BEAN,AND RICE)WITH CHEESE,LETTUCE,SOUR CREAM AND TOMATOES

JUMBO BURRITO

$13.05

EXTRA LARGE BURRITO STUFFED WITH BEANS,RICE,AND BEEF OR CHICKEN.TOPPED WITH LETTUCE,SOUR CREAM AND TOMATOES

ESPECIAL EL PAISA

$16.50

GRILLED CHICKEN BREAST,A THIN RIB-EYE STEAK,AND SHRIMP SERVED WITH RICE,BEANS,AND PICO DE GALLO

PRONTO

$10.75

FLOUR TORTILLA WITH CHEESE TOPPED WITH CHICKEN OR BEEF.SERVED WITH RICE AND BEANS

HUEVOS CON CHORIZO

$10.75

TWO EGGS WITH MEXICAN SAUSAGE.SERVED WITH RICE AND BEANS

FAJITA QUESADILLA

$12.00

CHOICE OF BEEF OR CHICKEN WITH RICE,LETTUCE.PICO DE GALLO,SOUR CREAM,AND TOMATOES

TAQUITOS MEXICANOS

$11.45

FOUR FRIED CORN TAQUITOS-TWO BEEF AND TWO CHICKEN.SERVED WITH LETTUCE,TOMATOES,SOUR CREAM AND RICE

BURRITO RICO

$13.65

ONE JUMBO BURRITO STUFFED WITH RICE AND BEANS WITH YOUR CHOICE OF GRILLED CHICKEN OR BEEF,GRILLED ONIONS,PEPPERS,AND TOMATOES.TOPPED WITH CHEESE AND RED SAUCE

CHIMICHANGAS

$13.75

TWO FLOUR TORTILLAS STUFFED WITH CHICKEN OR BEEF TIPS,DEEP FRIED AND COVERED WITH CHEESE.SERVED WITH TOMATOES,LETTUCE AND SOUR CREAM WITH YOUR CHOICE OF RICE OR BEANS

STREET TACOS(3)

$12.80

THREE TACOS WITH ONIONS,CILANTRO AND HOT SAUCE.CHOOSE CHICKEN,STEAK,CHORIZO,PASTOR OR CARNITAS

SOPES(3)

$15.25

QUESADILLAS JALISO(3)

$15.25

SPECIALTIES SEAFOOD

CAMARONES AL MOJO DE AJO

$17.65

GRILLED SHRIMP SAUTEED IN A GARLIC BUTTER SAUCE.SERVED WITH RICE,BEANS,AND PICO DE GALLO

CAMARONES A LA DIABLA

$17.65

GRILLED SHRIMP WITH HOT RED SAUCE.SERVED WITH RICE AND BEANS

COCTEL DE CAMARON

$15.50

FISH SOFT TACOS

$17.65

TWO FISH TACOS DRESSED WITH CABBAGE,PICO DE GALLO, AND A SPECIAL SAUCE.SERVED WITH RICE AND BEANS

ARROZ CON CAMARONES

$15.80

GRILLED SHRIMP ON A BED OF RICE TOPPED WITH CHEESE SAUCE

CHARLY SPECIAL

$17.65

TWO FISH FILLETS SERVED WITH FRIES,RICE AND SALAD

CAMARON YUCATAN

$17.65

GRILLED SHRIMP COOKED WITH MILD GREEN,RED,AND YELLOW PEPPERS,ONIONS,AND ZUCCHINI.SERVED WITH RICE,BEANS,AND PICO DE GALLO

QUESADILLA FAJITA SHRIMP

$14.80

STUFFED WITH SHRIMP,BELL PEPPERS,ONIONS,AND TOMATOES.SERVED WITH RICE,PICO DE GALLO,SOUR CREAM AND LETTUCE

CRÈME SHRIMP

$17.65

GRILLED SHRIMP TOPPED WITH CHEESE.SERVED WITH RICE AND BEANS

CAMARON CANCUN

$17.65

SAUTEED SHRIMP WITH ONIONS,PINEAPPLE,AND ZUCCHINI.TOPPED WITH OUR SPECIAL CHEESE BLEND.SERVED WITH RICE,LETTUCE,AND PICO DE GALLO

CHIPOTLE SHRIMP

$17.65

GRILLED SHRIMP MARINATED IN OUR SPECIAL BLEND OF CHIPOTLE SAUCE.SERVED WITH RICE,BEANS AND PICO DE GALLO

TOSTADA CEVICHE

$9.55

AGUACHILES

$18.10

LA PLAYA SPECIAL

$12.75+

FAJITAS

STEAK FAJITAS

$17.80+

TENDER SLICED BEEF COOKED WITH BELL PEPPERS,ONIONS,AND TOMATOES.SERVED WITH RICE,BEANS,LETTUCE,SOUR CREAM,AND PICO DE GALLO AND FLOUR TORTILLAS

CHICKEN FAJITAS

$17.80+

TENDER GRILLED CHICKEN COOKED WITH BELL PEPPERS,ONIONS,AND TOMATOES.SERVED WITH RICE,BEANS,LETTUCE,SOUR CREAM,PICO DE GALLO AND FLOUR TORTILLAS

MIXED FAJITAS

$17.80+

CHICKEN AND BEEF COOKED WITH BELL PEPPERS,ONIONS,TOMATOES.SERVED WITH RICE,BEANS,LETTUCE,SOUR CREAM,PICO DE GALLO AND FLOUR TORTILLAS

TEXAS FAJITAS

$19.25+

TENDER BEEF,CHICKEN,AND SHRIMP COOKED WITH BELL PEPPERS,ONIONS,AND TOMATOES.SERVED WITH RICE,BEANS,LETTUCE,SOUR CREAM,PICO DE GALLO AND FLOUR TORTILLAS

CHKN & SHRIMP FAJITAS

$20.00+

CHICKEN AND SHRIMP COOKED WITH BELL PEPPERS,ONIONS AND TOMATOES.SERVED WITH RICE,BEANS,LETTUCE,SOUR CREAM,PICO DE GALLO AND FLOUR TORTILLAS

STEAK & SHRIMP FAJITAS

$20.00+

CHICKEN AND SHRIMP COOKED WITH BELL PEPPERS,ONIONS AND TOMATOES.SERVED WITH RICE,BEANS,LETTUCE,SOUR CREAM,PICO DE GALLO AND FLOUR TORTILLAS

SHRIMP FAJITAS

$20.99+

SHRIMP COOKED WITH BELL PEPPERS,ONIONS,TOMATOES.SERVED WITH RICE,BEANS,LETTUCE,SOUR CREAM,PICO DE GALLO AND FLOUR TORTILLAS

HAWAIIAN FAJITAS

$17.80+

STEAK OR CHICKEN WITH PINEAPPLE

SHRIMP & TIL FAJITAS

$20.99+

POLLO REAL

$18.60

TWO GRILLED CHICKEN BREASTS SERVED IN A SKILLET ON A BED OF RED,GREEN,AND YELLOW PEPPERS.TOPPED WITH BACON,CHEESE AND PINEAPPLE.SERVED WITH RICE,BEANS,LETTUCE,SOUR CREAM AND PICO DE GALLO

COMBOS

PICK 2 COMBO

$11.99

SERVED WITH RICE AND BEANS

PICK 3 COMBO

$12.99

SERVED WITH RICE AND BEANS

VEGETARIAN

VEGETARIAN # 1

$11.05

ONE BEAN BURRITO,ONE CHEESE ENCHILADA, ONE TOSTADA WITH BEANS AND CHEESE

VEGETARIAN # 2

$11.05

ONE CHALUPA, ONE CHEESE ENCHILADA AND BEANS

VEGETARIAN # 3

$11.05

ONE BEAN BURRITO,ONE CHEESE QUESADILLA,AND ONE CHALUPA

VEGETARIAN # 4

$11.05

ONE BEAN CHALUPA,ONE CHEESE ENCHILADA, AND RICE

VEGETARIAN # 5

$11.05

ONE CHEESE ENCHILADA,ONE CHILE RELLENO,RICE AND BEANS

VEGETARIAN # 6

$11.05

TWO SPINACH QUESADILLAS,ONE BEAN BURRITO, AND PICO DE GALLO

VEGETARIAN FAJITAS

$15.05

MUSHROOMS AND VEGGIES COOKED WITH ONIONS,BELL PEPPERS,AND TOMATOES IN A SIZZLING FAJITA STYLE

VEGETARIAN FAJITAS(2)

$21.55

VEGETARIAN NACHOS

$12.50

MUSHROOMS,ONIOS,PEPPERS,TOMATOES,AND ZUCCHINI SERVED WITH CHEESE ON TOP

MUSHROOM FAJITA QUESADILLA

$13.35

MUSHROOMS,ONION,BELL PEPPERS,AND TOMATOES SERVED WITH RICE,LETTUCE,AND SOUR CREAM

ARROZ CON VEGETABLES

$13.50

A LA CARTE

HARD TACOS

$3.50+

CHOICE OF GROUND BEEF OR SHREDDED CHICKEN

SOFT TACOS

$3.75+

CHOICE OF GROUND BEEF OR SHREDDED CHICKEN

GRILLED STEAK SOFT TACOS

$4.50+

GRILLED CHKN SOFT TACOS

$4.50+

GRILLED HARD TACOS

$4.50+

SHRIMP HARD TACO

$5.00+

SHRIMP SOFT TACO

$5.00+

STREET TACOS

$4.50+

BURRITOS

$5.00+

CHICKEN OR GROUND BEEF

TAMALES

$4.25+

BEEF

ENCHILADAS

$4.25+

CHOICE OF GROUND BEEF OR SHREDDED CHICKEN

CHIPS & SALSA

$4.75

EXTRA SALSA

$1.25

FISH TACOS (2) SOLOS

$9.00

CHILE RELLENOS

$4.75+

TOSTADAS

$4.75+

CHALUPAS

$4.75+

SIDE ORDERS

BEANS

$4.25

BLACK BEANS

$4.25

RICE

$4.25

RICE WITH CHEESE DIP

$6.00

RICE & BEANS

$4.99

ONION RINGS

$3.25

BAKED POTATOE

$4.00

VEGGIES

$3.75

BROCCOLI,CAULIFLOWER,AND CARROTS

SHREDDED CHEESE

$3.00

TOMATOES

$1.50

AVOCADO

$3.25

JALAPEÑOS (PICKLED)

$1.75

JALAPEÑOS (GRILLED)

$2.00

JALAPEÑOS (FRESH)

$1.75

CHILES TOREADOS

$0.75+

HOT SAUCE

$1.75

PICO DE GALLO

$1.75

CILANTRO

$1.75

LARGE SALSA

$3.99

GRILLED SHRIMP

$10.50

GRILLED CHICKEN

$8.50

GRILLED STEAK

$8.50

MUSHROOMS

$3.00

CORN TORTILLAS

$1.75

FLOUR TORTILLAS

$1.75

FRENCH FRIES

$3.00

GRILLED QUESADILLA

$6.00+

SHRIMP QUESADILLA

$7.25+

CHICKEN QUESADILLA

$5.25+

GROUND BEEF QUESADILLA

$5.25+

BEEF TIP QUESADILLA

$5.25+

MUSHROOM QUESADILLA

$5.25+

SPINACH QUESADILLA

$5.25+

CHEESE QUESADILLA

$3.75+

CHIPS (REGULAR)

$3.75

CHIPS (LARGE)

$5.25

MAC N CHEESE

$4.25

CHIMICHANGA(1)

$4.99

BACON

$3.99

ZUCCHINI

$2.50

EXTRA SALSA

$0.75

FRUIT

$1.25

CORN

$1.25

CANDY

$0.25

APPETIZERS

FRESH GUACAMOLE

$11.00

MADE FRESH AT TABLESIDE WITH ONIONS,PEPPERS,TOMATOES,CILANTRO,AND LIME MADE UPON REQUEST

QUESO FUNDIDO

$6.75

CHEESE QUESADILLA

$3.75+

SPINACH DIP

$6.75

CHEESE DIP

$4.50

CHEESE DIP LARGE

$11.00

GUACAMOLE DIP

$4.25

GUACAMOLE DIP LARGE

$10.75

SHRIMP DIP

$8.50

GRILLED SHRIMP WITH CHEESE

CHORI BEAN DIP

$7.00

BEAN DIP

$6.50

GUACAMOLE SALAD

$5.50

SOUR CREAM SALAD

$3.75

SOUR CREAM

$2.25

RIO DIP

$6.99

GROUND BEEF,PICO DE GALLO,BEANS,AND CHEESE DIP

LARGE PICO

$5.99

QUESADILLA RIO

$11.99

GRILLED FLOUR TORTILLA FILLED WITH CHEESE,SHREDDED CHICKEN,SPINACH,CORN & BLACK BEANS

KIDS

KIDS TACO

$7.75

KIDS BURRITO

$7.75

KIDS ENCHILADA

$7.75

KIDS QUESADILLA

$7.75

KIDS NUGGETS

$7.75

KIDS MAC N CHEESE

$7.75

KIDS MINI CORN DOGS

$7.75

KIDS ACP

$8.75

DESSERTS

CHURROS

$5.70

SOPAPILLAS

$4.50

FRIED FLOUR TORTILLA WITH HONEY BUTTER

FRIED ICE CREAM

$5.70

FLAN

$4.50

SOPAPILLA WITH ICE CREAM

$5.25

SOFT DRINK

PEPSI

$3.25

DIET PEPSI

$3.25

DR PEPPER

$3.25

DIET DR PEPPER

$3.25

MTN DEW

$3.25

SIERRA MIST

$3.25

LEMONADE

$3.25

ICED TEA

$3.25

COFFEE

$3.25

MILK

$3.25

SUNKIST

$3.25

CRANBERRY JUICE

$3.25

ORANGE JUICE

$3.25

LARGE SOFT DRINK

$4.25

WATER

HORCHATA

$4.50

JAMAICA

$4.50

TAMARINDO

$4.50

PIÑA

$4.50

KIDS AGUA FRESCA

$3.99

1/2 GALLON TEA

$3.99

1/2 GALLON AGUA FRESCA

$8.99

160Z FOOTHILLS

160Z FOOTHILLS SP

$2.49

LUNCH SP

SPEEDY GONZALEZ SP

$7.99

LUNCH SP # 1

$7.99

LUNCH SP # 2

$7.99

LUNCH SP # 3

$7.99

LUNCH SP # 4

$7.99

LUNCH SP # 5

$7.99

LUNCH SP # 6

$7.99

LUNCH SP # 7

$7.99

LUNCH SP # 8

$7.99

LUNCH SP # 9

$7.99

LUNCH SP # 10

$7.99

FRIDAY SP

SPECIAL LA CASA

$8.99

NACHO SUPREME

$9.99

Sol sp

Sol sp

$1.50

FAMILY PACKS

CHICKEN FAJITAS FAMILY PACK (6)

$39.99

CHICKEN QUESADILLA FAMILY PACK (6)

$39.99

TACOS FAMILY PACK (6)

$39.99

CHIMICHANGA FAMILY PACK(6)

$39.99

PACK # 1 (4)

$39.99

PACK # 2 (4)

$39.99

PACK # 3 (4)

$39.99

PACK # 4 (4)

$39.99

DRINKS TO-GO

PEPSI

$3.25

Diet Pepsi

$3.25

Dr Pepper

$3.25

DIET Dr Pepper

$3.25

MTN DEW

$3.25

Sierra Mist

$3.25

LEMONADE

$3.25

ICED TEA

$3.25

COFFEE

$3.25

MILK

$3.25

SUNKIST

$3.25

CRANBERRY JUICE

$3.25

ORANGE JUICE

$3.25

LARGE SOFT DRINK

$4.25

WATER

$0.50

HORCHATA

$4.50

PIÑA

$4.50

JAMAICA

$4.50

TAMARINDO

$4.50

1/2 GALLON TEA

$3.99

1/2 GALLON AGUA FRESCA

$8.99
All hours
Sunday11:00 am - 11:00 pm
Monday11:00 am - 11:00 pm
Tuesday11:00 am - 11:00 pm
Wednesday11:00 am - 11:00 pm
Thursday11:00 am - 11:00 pm
Friday11:00 am - 11:00 pm
Saturday11:00 am - 11:00 pm
Restaurant info

Come in and enjoy!

Location

1011 NC HWY 150 w suite F, Summerfield, NC 27358

Directions

Gallery

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