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Rio Grande Mexican Restaurant Summerfield
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1011 NC HWY 150 w suite F
Summerfield, NC 27358
Orders through Toast are commission free and go directly to this restaurant
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LUNCH
SPEEDY GONZALES
ONE TACO,ONE ENCHILADA AND CHOICE OF RICE AND BEANS
LUNCH # 1
TWO TACOS AND RICE
LUNCH # 2
BEEF BURRITO,RICE AND BEANS
LUNCH # 3
BURRITO,RICE AND TACO
LUNCH # 4
CHILE RELLENO,RICE AND BEANS
LUNCH # 5
ENCHILADA,RICE AND BEANS
LUNCH # 6
TACO,RICE AND BEANS
LUNCH # 7 CHIMICHANGA
FLOUR TORTILLA STUFFED WITH CHICKEN AND DEEP FRIED.SERVED WITH RICE,LETTUCE,TOMATOES,SOUR CREAM, TOPPED WITH CHEESE DIP
LUNCH # 8
CHICKEN QUESADILLA AND RICE
LUNCH # 9
CHILE RELLENO,TACO AND BEANS
LUNCH # 10
ENCHILADA,CHEESE QUESADILLA,AND RICE
LUNCH BURRITO DELUXE
BEEF OR CHICKEN BURRITO SERVED WITH LETTUCE,TOMATOES,SOUR CREAM AND RICE OR BEANS
JUMBO BURRITO
EXTRA LARGE BURRITO STUFFED WITH BEANS,RICE,AND BEEF OR CHICKEN.TOPPED WITH LETTUCE,SOUR CREAM AND TOMATOES
LUNCH MEX CHEESE STEAK
SOFT FLOUR TORTILLA FILLED WITH THINLY SLICED STEAK,GRILLED ONIONS AND NACHO CHEESE.SERVED WITH LETTUCE,TOMATOES,AND YOUR CHOICE OF RICE OR BEANS
CHILACAS SPECIAL
ONE BEEF TIP BURRITO WITH MELTED CHEESE ON TOP.SERVED WITH RICE
LUNCH FAJITAS
A LUNCH SIZED PORTION OF OUR TENDER GRILLED BEEF OR CHICKEN.SERVED WITH RICE,BEANS,LETTUCE,TOMATOES,AND SAOUR CREAM
LUNCH CHORI POLLO
GRILLED CHICKEN WITH CHORIZO AND MELTED CHEESE ON TOP. SERVED WITH RICE, BEANS AND TORTILLAS.
LUNCH POLLO LOCO
A GRILLED CHICKEN BREAST SERVED WITH RICE, BEANS, AND PICO DE GALLO
LUNCH POLLO A LA MEXICANA
A GRILLED CHICKEN BEAST WITH ONIONS AND TOMATOES. SERVED WITH RICE, BEANS, AND PICO DE GALLO
LUNCH POLLO RANCHERO
LUNCH ARROZ CON POLLO
1/2 ENCHILADA SUPREME
ENCHILADAS DE CREMA
BURRITO DE CREMA
QUESADILLA DE CREMA
LUNCH TAQUITOS MEXICANOS
ACAPULCO
LUNCH BURRITO RIO
HUEVOS RANCHEROS
HUEVOS CON JAMÓN
HUEVOS CON CHORIZO
HUEVOS A LA MEXICANA
LUNCH POLLO YUCATAN
BURRITO CALIFORNIA
LUNCH RICE & SHRIMP
LUNCH RICE & STEAK
LUNCH CARNE AZADA
LUNCH POLLO FELIZ
SANDWICHES
RIO CHICKEN SANDWICH
GRILLED CHICKEN BREAST SANDWICHSERVED WITH LETTUCE,TOMATOES,ONIONS, AND FRENCH FRIES
PHILLY STEAK SANDWICH
COOKED WITH BELL PEPPERS,ONIONS,JALAPEÑOS,MUSHROOMS, AND CHEESE.SERVED WITH FRENCH FRIES OR ONION RINGS
RIBEYE STEAK SANDWICH
SERVED WITH FRENCH FRIES OR ONION RINGS ,LETTUCE TOMATOES, AND CHEESE
STAN'S CHICKEN CLUB
GRILLED CHICKEN BREAST,BACON,AND CHEESE SANDWICH SERVED WITH LETTUCE,TOMATOES,ONIONS, AND FRENCH FRIES
RIO BURGER
CLASSIC AMERICAN CHEESEBURGER SERVED WITH LETTUCE,TOMATOES,ONION AND FRENCH FRIES
ALAMO BURGER
BURGER TOPPED WITH BACON,CHEESE,AND BBQ SAUCE SERVED WITH LETTUCE,TOMATOES,ONION AND SERDED WITH FRENCH FRIES
CALIFORNIA BURGER
BURGER TOPPED WITH PICO DE GALLO,SERVED WITH LETTUCE,TOMATOES,ONIONS,AND FRENCH FRIES
CHICKEN WRAP
A LOW CARB WRAP WITH LETTUCE,PICO DE GALLO,AND GRILLED CHICKEN
CHIPOTLE WRAP
GRILLED CHICKEN MARINATED IN CHIPOTLE SAUCE WITH LETTUCE AND TOMATOES
FAJITA WRAP
CHOICE OF CHICKEN OR STEAKWITH GRILLED ONIONS,BELL PEPPERS,AND TOMATOES
RIO WRAP
BACON,HAM,LETTUCE,TOMATOES,AND CHEESE
VEGETARIAN WRAP
GRILLED MUSHROOMS,ZUCCHINI,BELL PEPPERS,ONIONS,LETTUCE AND TOMATOES
STEAKS
RIBEYE
USDA CHARGRILLED RIBEYE STEAK TO YOUR LIKING SERVED WITH BAKED POTATOE AND VEGETABLES
T-BONE RIO
USDA CHARGRILLED T BONE STEAK TO YOUR LIKING SERVED WITH BAKED POTATOE AND STEAMED VEGETABLES
T-BONE RANCHERO
T BONE SERVED WITH RANCHERO SAUCE(NOT HOT)ON TOP SERVED WITH RICE AND BEANS
T-BONE A LA MEXICANA
T BONE STEAK COOKED WITH ONIONS AND TOMATOES SERVED WITH RICE AND BEANS
T-BONE A LA TAMPIQUEÑA
T BONE STEAK SERVED WITH RICE AND BEANS
T-BONE AMERICANO
T BONE STEAK WITH FRENCH FRIES,SALAD AND YOUR CHOICE OF DRESSING
T-BONE FOTO
RIBS
NACHOS
CHEESE NACHOS
BEEF TIP NACHOS
BEAN NACHOS
GROUND BEEF NACHOS
CHICKEN NACHOS
NACHOS FAJITAS
CHOICE OF GRILLED CHICKEN OR BEEF WITH PEPPERS,ONIONS,AND TOMATOES
NACHOS FAJITAS TEXANAS
BEEF,CHICKEN,SHRIMP,GRILLED PEPPERS,ONIONS,TOMATOES, AND CHEESE DIP
SHRIMP NACHOS FAJITAS
GRILLED SHRIMP WITH ONIONS,PEPPERS,TOMATOES AND CHEESE
NACHOS SUPREME
CHEESE NACHOS WITH GROUND BEEF,CHICKEN,BEANS,COVERED WITH LETTUCE SOUR CREAM AND TOMATOES
NACHOS VEGETARIANOS
GRILLED ONIONS,PEPPERS,MUSHROOMS,TOMATOES,AND ZUCCHINI TOPPED WITH CHEESE
1/2 NACHOS
STEAK NACHOS
GRILLED CHICKEN NACHOS
SALADS
RIO BOWLS
FRESH LETTUCE MIX,TOMATOES,CUCUMBERS,RICE,CORN,AND BLACK BEANS TOPPED WITH YOUR CHOICE OF GRILLED CHICKEN,GRILLED STEAK,OR CARNITAS
SHRIMP SALAD
GRILLED SHRIMP WITH LETTUCE,TOMATOES,CHEESE,AND DRESSING
SHRIMP TACO SALAD
CRISPY FLOUR TORTILLA FILLED WITH GRILLED SHRIMP,LETTUCE,CHEESE AND TOMATOES
CAESAR SALAD
CHICKEN CAESAR SALAD
TACO LOCO
GRILLED CHICKEN SERVED IN A CRISPY TORTILLA WITH LETTUCE,CHEESE AND TOMATOES
FAJITA TACO SALAD
CRISPY FLOUR TORTILLA FILLED WITH CHICKEN OR BEEF FAJITA,BEANS,LETTUCE TOMATOES,AND CHEESE
GRILLED CHICKEN SALAD
WITH LETTUCE,TOMATOES,CHEESE,AND DRESSING
TACO SALAD
CRISPY FLOUR TORTILLA FILLED WITH CHICKEN OR GROUND BEEF,BEANS,LETTUCE,TOMATOES,AND GRATED CHEESE
SOUPS
SPECIALTIES STEAK
EL TAPATIO
THINLY SLICED BEEF FAJITAS GRILLED AND TOPPED WITH TOMATILLO SAUCE.SERVED WITH RICE,BEANS,AND PICO DE GALLO
SPECIAL LA CASA
TWO BURRITOS WITH BEEF TIPS AND MELTED CHEESE ON TOP WITH A SIDE OF RICE
RIO GRANDE SPECIAL
BEEF TIPS AND ONE TOSTADA SERVED WITH RICE AND BEANS
CARNE AZADA
TWO THIN STEAK ASADAS WITH BEANS,ONIONS AND LIME SERVED WITH SALAD
TACOS DE CARNE AZADA
THREE STEAK TACOS SERVED WITH RICE,BEANS,PICO DE GALLO AND HOT SAUCE
MEXICAN CHEESE STEAK DINNER
TWO SOFT FLOUR TORTILLAS FILLED WITH SLICED STEAK,GRILLED ONIONS,AND CHEESE.SERVED WITH LETTUCE,TOMATOES, AND YOUR CHOICE OF RICE OR BEANS
EL PASO
GRILLED STEAK WITH ONIONS,PEPPERS,TOMATOES,AND BACON SERVED WITHRICE AND BEANS
TACOS A LA DIABLA
THREE STEAK AND CHORIZO TACOS SERVED WITH RICE,BEANS,PICO DE GALLO AND HOT SAUCE
RICE & STEAK
BED OF RICE WITH STEAK AND TOPPED WITH CHEESE
SPECIALTIES CHICKEN
CHIPOTLE CHICKEN
GRILLED CHICKEN MARINATED IN CHIPOTLE AND CHEESE SAUCE.SERVED WITH RICE AND BEANS
POLLO TROPICAL
TWO GRILLED CHICKEN BREASTS WITH ONIONS,MUSHROOMS,AND PINEAPPLE.SERVED WITH RICE, SALAD AND PICODE GALLO
POLLO SANTA FE
TWO CHICKEN BREASTS TOPPED WITH GRILLED MUSHROOMS AND MELTED CHEESE.SERVED WITH RICE BEANS AND PICO DE GALLO
POLLO FELIZ
A BED OF RICE WITH GRILLED CHICKEN ZUCCHINI,RED PEPPERS AND ONIONS TOPPED WITH CHEESE
ARROZ CON POLLO
GRILLED CHICKEN AND MELTED CHEESE ON A BED OF RICE
CHILAQUILES
TORTILLA CHIPS COVERED WITH OUR SPECIAL SAUCE AND CHUNCKS OF CHICKEN.SERVED WITH RICE,LETTUCE,SOUR CREAM,CHEESE,AND TOMATOES
MOLE RANCHERO
SHREDDED CHICKEN TOPPED WITH MOLE SAUCE.SERVED WITH RICE,LETTUCE AND SOUR CREAM
EL JALISCO
ONE CHICKEN BURRITO ONE CHICKEN ENCHILADA TOPPED WITH LETTUCE,TOMATOES,AND SOUR CREAM.SERVED WITH RICE
POLLO A LA MEXICANA
TWO GRILLED CHICKEN BREASTS COOKED WITH GRILLED ONIONS AND TOMATOES.SERVED WITH RICE AND BEANS
POLLO CROQUETA
GRILLED CHICKEN BREASTS TOPPED WITH GRILLED VEGETABLESAND SMOTHERED IN CHEESE SAUCE.SERVED WITH RICE AND BEANS
POLLO YUCATAN
TWO GRILLED CHICKEN BREASTS COOKED WITH GREEN PEPPERS,ONIONS,AND ZUCCHINI.SERVED WITH RICE AND BEANS
POLLO POPEYE
TWO GRILLED CHICKEN BREASTS COOKED WITH SPINACH.TOPPED WITH MELTED CHEESE AND SERVED WITH RICE AND BEANS
POLLO LOCO
TWO GRILLED CHICKEN BREASTS SERVED WITH RICE,LETTUCE,SOUR CREAM,AND PICO DE GALLO
POLLO RANCHERO
TWO GRILLED CHICKEN BREASTS WITH RANCHERO SAUCE.SERVED WITH RICE,BEANS, AND PICO DE GALLO
CHORI POLLO
GRILLED CHICKEN WITH CHORIZO AND MELTED CHEESE ON TOP.SERVED WITH RICE,BEANS,AND FLOUR TORTILLAS
QUESADILLA HAWAIANA
CHICKEN COOKED WITH ONIONS,HAM,AND PINEAPPLE.TOPPED WITH MELTYED CHEESE AND SERVED WITH RICE,LETTUCE,SOUR CREAM AND PICO DE GALLO
ENCHILADAS MEXICANAS
THREE CHICKEN ENCHILADAS TOPPED WITH LETTUCE,SOUR CREAM,AND TOMATOES.SERVED WITH RICE
ENCHILADAS VERDES
THREE CHICKEN ENCHILADAS TOPPED WITH TOMATILLO SAUCE,LETTUCE,AND SOUR CREAM.SERVED WITH RICE
SMOKED CHICKEN
A GRILLED CHICKEN BURRITO COVERED WITH CHEESE SAUCE.SERVED WITH RICE AND GARNISHED WITH PICO DE GALLO
CREAMED CHICKEN SPECIAL
GRILLED CHICKEN WITH MELTED CHEESE ON TOP.SERVED WITH RICE AND BEANS
SPECIALTIES PORK
CARNITAS DINNER
FRIED PORK TIPS SERVED WITH RICE,BEANS,AND SALAD
BURRITOS ROQUETA
TWO PORK BURRITOS SERVED WITH CHEESE ON TOP AND PICO DE GALLO AND A SIDE OF RICE
TACOS DE CARNITAS
THREE PORK TACOS MADE WITH CORN TORTILLAS SERVED WITH RICE,BEANS,PICO DE GALLO,AND HOT SAUCE
TACOS DE CHORIZO
THREE SAUSAGE TACOS MADE WITH CORN TORTILLAS.SERVED WITH RICE,BEANS,PICO DE GALLO AND HOT SAUCE
CHILE COLORADO
PORK TIPS WITH RED SAUCE.SERVED WITH RICE AND BEANS
CHILE VERDE
PORK TIPS WITH TOMATILLO SAUCE.SERVED WITH RICE AND BEANS
MI MEXICO
CHILE VERDE AND CHILE COLORADO SERVED WITH RICE AND BEANS
SPECIALTIES MIXED
ARROZ TEXANO
CHICKEN,BEEF,SHRIMP,ONIONS,PEPPERS,AND TOMATOES ON A BED OF RICE TOPPED WITH CHEESE
ENCHILADA SUMPEME
ONE BEEF,ONE CHICKEN,ONE BEAN,AND ONE CHEESE ENCHILADA TOPPED WITH LETTUCE,TOMATOES,SOUR CREAM,AND CHEESE
GRANDE SPECIAL
ONE CHALUPA,ONE CHILE RELLENO,ONE ENCHILADA,ONE BEEF TACO,AND ONE BURRITO.SERVED WITH RICE AND BEANS
BURRITOS DEL RIO
TWO GRILLED CHICKEN OR STEAK BURRITOS COVERED WITH RICE AND CHEESEDIP
BURRITO MEXICANO
ONE JUMBO BURRITO STUFFED WITH GRILLED CHICKEN,STEAK,SHRIMP,BACON,ONION,PEPPERS,AND TOMATOES.TOPPED WITH RED,GREEN,AND CHEESE SAUCE
QUESADILLA RELLENA
A GRILLED FLOUR TORTILLA STUFFED WITH CHEESEAND YOUR CHOICE OF CHICKEN OR BEEF TIPS.SERVED WITH RICE,LETTUCE,SOUR CREAM,AND TOMATOES
BURRITOS DELUXE
TWO BURRITOS-ONE CHICKEN AND ONE BEEF TOPPED WITH LETTUCE,TOMATOES,AND SOUR CREAM
GUADALAJARA
TAMALE,TWO TAQUITOS(CHICKEN AND BEEF) FOUR NACHOS(CHICKEN,BEEF,BEAN,AND RICE)WITH CHEESE,LETTUCE,SOUR CREAM AND TOMATOES
JUMBO BURRITO
EXTRA LARGE BURRITO STUFFED WITH BEANS,RICE,AND BEEF OR CHICKEN.TOPPED WITH LETTUCE,SOUR CREAM AND TOMATOES
ESPECIAL EL PAISA
GRILLED CHICKEN BREAST,A THIN RIB-EYE STEAK,AND SHRIMP SERVED WITH RICE,BEANS,AND PICO DE GALLO
PRONTO
FLOUR TORTILLA WITH CHEESE TOPPED WITH CHICKEN OR BEEF.SERVED WITH RICE AND BEANS
HUEVOS CON CHORIZO
TWO EGGS WITH MEXICAN SAUSAGE.SERVED WITH RICE AND BEANS
FAJITA QUESADILLA
CHOICE OF BEEF OR CHICKEN WITH RICE,LETTUCE.PICO DE GALLO,SOUR CREAM,AND TOMATOES
TAQUITOS MEXICANOS
FOUR FRIED CORN TAQUITOS-TWO BEEF AND TWO CHICKEN.SERVED WITH LETTUCE,TOMATOES,SOUR CREAM AND RICE
BURRITO RICO
ONE JUMBO BURRITO STUFFED WITH RICE AND BEANS WITH YOUR CHOICE OF GRILLED CHICKEN OR BEEF,GRILLED ONIONS,PEPPERS,AND TOMATOES.TOPPED WITH CHEESE AND RED SAUCE
CHIMICHANGAS
TWO FLOUR TORTILLAS STUFFED WITH CHICKEN OR BEEF TIPS,DEEP FRIED AND COVERED WITH CHEESE.SERVED WITH TOMATOES,LETTUCE AND SOUR CREAM WITH YOUR CHOICE OF RICE OR BEANS
STREET TACOS(3)
THREE TACOS WITH ONIONS,CILANTRO AND HOT SAUCE.CHOOSE CHICKEN,STEAK,CHORIZO,PASTOR OR CARNITAS
SOPES(3)
QUESADILLAS JALISO(3)
SPECIALTIES SEAFOOD
CAMARONES AL MOJO DE AJO
GRILLED SHRIMP SAUTEED IN A GARLIC BUTTER SAUCE.SERVED WITH RICE,BEANS,AND PICO DE GALLO
CAMARONES A LA DIABLA
GRILLED SHRIMP WITH HOT RED SAUCE.SERVED WITH RICE AND BEANS
COCTEL DE CAMARON
FISH SOFT TACOS
TWO FISH TACOS DRESSED WITH CABBAGE,PICO DE GALLO, AND A SPECIAL SAUCE.SERVED WITH RICE AND BEANS
ARROZ CON CAMARONES
GRILLED SHRIMP ON A BED OF RICE TOPPED WITH CHEESE SAUCE
CHARLY SPECIAL
TWO FISH FILLETS SERVED WITH FRIES,RICE AND SALAD
CAMARON YUCATAN
GRILLED SHRIMP COOKED WITH MILD GREEN,RED,AND YELLOW PEPPERS,ONIONS,AND ZUCCHINI.SERVED WITH RICE,BEANS,AND PICO DE GALLO
QUESADILLA FAJITA SHRIMP
STUFFED WITH SHRIMP,BELL PEPPERS,ONIONS,AND TOMATOES.SERVED WITH RICE,PICO DE GALLO,SOUR CREAM AND LETTUCE
CRÈME SHRIMP
GRILLED SHRIMP TOPPED WITH CHEESE.SERVED WITH RICE AND BEANS
CAMARON CANCUN
SAUTEED SHRIMP WITH ONIONS,PINEAPPLE,AND ZUCCHINI.TOPPED WITH OUR SPECIAL CHEESE BLEND.SERVED WITH RICE,LETTUCE,AND PICO DE GALLO
CHIPOTLE SHRIMP
GRILLED SHRIMP MARINATED IN OUR SPECIAL BLEND OF CHIPOTLE SAUCE.SERVED WITH RICE,BEANS AND PICO DE GALLO
TOSTADA CEVICHE
AGUACHILES
LA PLAYA SPECIAL
FAJITAS
STEAK FAJITAS
TENDER SLICED BEEF COOKED WITH BELL PEPPERS,ONIONS,AND TOMATOES.SERVED WITH RICE,BEANS,LETTUCE,SOUR CREAM,AND PICO DE GALLO AND FLOUR TORTILLAS
CHICKEN FAJITAS
TENDER GRILLED CHICKEN COOKED WITH BELL PEPPERS,ONIONS,AND TOMATOES.SERVED WITH RICE,BEANS,LETTUCE,SOUR CREAM,PICO DE GALLO AND FLOUR TORTILLAS
MIXED FAJITAS
CHICKEN AND BEEF COOKED WITH BELL PEPPERS,ONIONS,TOMATOES.SERVED WITH RICE,BEANS,LETTUCE,SOUR CREAM,PICO DE GALLO AND FLOUR TORTILLAS
TEXAS FAJITAS
TENDER BEEF,CHICKEN,AND SHRIMP COOKED WITH BELL PEPPERS,ONIONS,AND TOMATOES.SERVED WITH RICE,BEANS,LETTUCE,SOUR CREAM,PICO DE GALLO AND FLOUR TORTILLAS
CHKN & SHRIMP FAJITAS
CHICKEN AND SHRIMP COOKED WITH BELL PEPPERS,ONIONS AND TOMATOES.SERVED WITH RICE,BEANS,LETTUCE,SOUR CREAM,PICO DE GALLO AND FLOUR TORTILLAS
STEAK & SHRIMP FAJITAS
CHICKEN AND SHRIMP COOKED WITH BELL PEPPERS,ONIONS AND TOMATOES.SERVED WITH RICE,BEANS,LETTUCE,SOUR CREAM,PICO DE GALLO AND FLOUR TORTILLAS
SHRIMP FAJITAS
SHRIMP COOKED WITH BELL PEPPERS,ONIONS,TOMATOES.SERVED WITH RICE,BEANS,LETTUCE,SOUR CREAM,PICO DE GALLO AND FLOUR TORTILLAS
HAWAIIAN FAJITAS
STEAK OR CHICKEN WITH PINEAPPLE
SHRIMP & TIL FAJITAS
POLLO REAL
TWO GRILLED CHICKEN BREASTS SERVED IN A SKILLET ON A BED OF RED,GREEN,AND YELLOW PEPPERS.TOPPED WITH BACON,CHEESE AND PINEAPPLE.SERVED WITH RICE,BEANS,LETTUCE,SOUR CREAM AND PICO DE GALLO
VEGETARIAN
VEGETARIAN # 1
ONE BEAN BURRITO,ONE CHEESE ENCHILADA, ONE TOSTADA WITH BEANS AND CHEESE
VEGETARIAN # 2
ONE CHALUPA, ONE CHEESE ENCHILADA AND BEANS
VEGETARIAN # 3
ONE BEAN BURRITO,ONE CHEESE QUESADILLA,AND ONE CHALUPA
VEGETARIAN # 4
ONE BEAN CHALUPA,ONE CHEESE ENCHILADA, AND RICE
VEGETARIAN # 5
ONE CHEESE ENCHILADA,ONE CHILE RELLENO,RICE AND BEANS
VEGETARIAN # 6
TWO SPINACH QUESADILLAS,ONE BEAN BURRITO, AND PICO DE GALLO
VEGETARIAN FAJITAS
MUSHROOMS AND VEGGIES COOKED WITH ONIONS,BELL PEPPERS,AND TOMATOES IN A SIZZLING FAJITA STYLE
VEGETARIAN FAJITAS(2)
VEGETARIAN NACHOS
MUSHROOMS,ONIOS,PEPPERS,TOMATOES,AND ZUCCHINI SERVED WITH CHEESE ON TOP
MUSHROOM FAJITA QUESADILLA
MUSHROOMS,ONION,BELL PEPPERS,AND TOMATOES SERVED WITH RICE,LETTUCE,AND SOUR CREAM
ARROZ CON VEGETABLES
A LA CARTE
HARD TACOS
CHOICE OF GROUND BEEF OR SHREDDED CHICKEN
SOFT TACOS
CHOICE OF GROUND BEEF OR SHREDDED CHICKEN
GRILLED STEAK SOFT TACOS
GRILLED CHKN SOFT TACOS
GRILLED HARD TACOS
SHRIMP HARD TACO
SHRIMP SOFT TACO
STREET TACOS
BURRITOS
CHICKEN OR GROUND BEEF
TAMALES
BEEF
ENCHILADAS
CHOICE OF GROUND BEEF OR SHREDDED CHICKEN
CHIPS & SALSA
EXTRA SALSA
FISH TACOS (2) SOLOS
CHILE RELLENOS
TOSTADAS
CHALUPAS
SIDE ORDERS
BEANS
BLACK BEANS
RICE
RICE WITH CHEESE DIP
RICE & BEANS
ONION RINGS
BAKED POTATOE
VEGGIES
BROCCOLI,CAULIFLOWER,AND CARROTS
SHREDDED CHEESE
TOMATOES
AVOCADO
JALAPEÑOS (PICKLED)
JALAPEÑOS (GRILLED)
JALAPEÑOS (FRESH)
CHILES TOREADOS
HOT SAUCE
PICO DE GALLO
CILANTRO
LARGE SALSA
GRILLED SHRIMP
GRILLED CHICKEN
GRILLED STEAK
MUSHROOMS
CORN TORTILLAS
FLOUR TORTILLAS
FRENCH FRIES
GRILLED QUESADILLA
SHRIMP QUESADILLA
CHICKEN QUESADILLA
GROUND BEEF QUESADILLA
BEEF TIP QUESADILLA
MUSHROOM QUESADILLA
SPINACH QUESADILLA
CHEESE QUESADILLA
CHIPS (REGULAR)
CHIPS (LARGE)
MAC N CHEESE
CHIMICHANGA(1)
BACON
ZUCCHINI
EXTRA SALSA
FRUIT
CORN
CANDY
APPETIZERS
FRESH GUACAMOLE
MADE FRESH AT TABLESIDE WITH ONIONS,PEPPERS,TOMATOES,CILANTRO,AND LIME MADE UPON REQUEST
QUESO FUNDIDO
CHEESE QUESADILLA
SPINACH DIP
CHEESE DIP
CHEESE DIP LARGE
GUACAMOLE DIP
GUACAMOLE DIP LARGE
SHRIMP DIP
GRILLED SHRIMP WITH CHEESE
CHORI BEAN DIP
BEAN DIP
GUACAMOLE SALAD
SOUR CREAM SALAD
SOUR CREAM
RIO DIP
GROUND BEEF,PICO DE GALLO,BEANS,AND CHEESE DIP
LARGE PICO
QUESADILLA RIO
GRILLED FLOUR TORTILLA FILLED WITH CHEESE,SHREDDED CHICKEN,SPINACH,CORN & BLACK BEANS
SOFT DRINK
PEPSI
DIET PEPSI
DR PEPPER
DIET DR PEPPER
MTN DEW
SIERRA MIST
LEMONADE
ICED TEA
COFFEE
MILK
SUNKIST
CRANBERRY JUICE
ORANGE JUICE
LARGE SOFT DRINK
WATER
HORCHATA
JAMAICA
TAMARINDO
PIÑA
KIDS AGUA FRESCA
1/2 GALLON TEA
1/2 GALLON AGUA FRESCA
DRINKS TO-GO
PEPSI
Diet Pepsi
Dr Pepper
DIET Dr Pepper
MTN DEW
Sierra Mist
LEMONADE
ICED TEA
COFFEE
MILK
SUNKIST
CRANBERRY JUICE
ORANGE JUICE
LARGE SOFT DRINK
WATER
HORCHATA
PIÑA
JAMAICA
TAMARINDO
1/2 GALLON TEA
1/2 GALLON AGUA FRESCA
|Sunday
|11:00 am - 11:00 pm
|Monday
|11:00 am - 11:00 pm
|Tuesday
|11:00 am - 11:00 pm
|Wednesday
|11:00 am - 11:00 pm
|Thursday
|11:00 am - 11:00 pm
|Friday
|11:00 am - 11:00 pm
|Saturday
|11:00 am - 11:00 pm
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1011 NC HWY 150 w suite F, Summerfield, NC 27358
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