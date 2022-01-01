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Roma Pizza Sidney

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25 Union st

Sidney, NY 13838

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Popular Items

LARGE CHEESE PIZZA
BUFFALO WINGS
CHICKEN PARMIGIANA

N/A Beverages

2 Liter Soda

$3.75

20oz Soda

$2.50

Coffee

$2.00

Dine In Soda

$2.75

Hot Chocolate

$1.50

Hot tea

$1.50

LG TG Soda

$2.75

MD TG Soda

$2.50

SM TG Soda

$2.25

Milk

$2.50

Onda

$2.50

Saranac

$3.00

Wine

GL H Chablis

$7.00

GL H Burgandy

$7.00

GL H White Zinn

$7.00

GL Ber Chard

$7.00

GL Ber Merlot

$6.25

GL Ber Pinot Grig

$7.00

GL Ber Cab Sav

$6.25

GL Lambrusco

$7.00

GL Bell Chianti

$7.00

GL Wh Riunite

$7.00

GL Danz Pinot

$8.00

GL Gabb Moscato

$7.25

GL Red Riunite

$7.00

GL Gabb Chanti

$8.00

GL Lacor Prim

$8.00

GL Banfi Chianti

$7.00

GL WV Blk Merlot

$7.00

GL WV St White Zinn

$7.00

GL Barone

$5.00

GL Toscana

$7.00

GL Fireboat

$7.00

GL Oak Vineyard

$10.00

BTL WH Riunite

$18.00

BTL Dan Pino Grigio

$26.00

BTL Gab Moscato

$26.00

BTL Red Riunite

$18.00

BTL Gab Chianti

$26.00

BTL Lac Primitivo

$26.00

BTL Ban Chianti

$32.00

BTL Chianti Ruf

$38.00

BTL Barone

$21.00

BTL Toscana

$21.00

BTL Fireboat

$21.00

BTL Oak Vineyard

$21.00

Beer

DRAFT Beer Tree

$7.00

DRAFT Bud

$4.00

DRAFT Awestruck

$6.00

DRAFT Shock Top

$5.00

DRAFT Michelob Amberbock

$5.00

Bud Light

$5.00

Coors Light

$5.00

Heineken

$5.00

Stella

$5.00

Corona

$5.00

Miller Lite

$5.00

Labatt Blue

$5.00

Labatt Blue Lite

$5.00

Bud

$5.00

Hard Seltzer

$4.00

Mich Ultra

$5.00

Yuengling

$5.00

DINE IN SODA

PEPSI

$2.75

DIET PEPSI

$2.75

MTN DEW

$2.75

SIERRA MIST

$2.75

ROOT BEER

$2.75

DR PEPPER

$2.75

ORANGE CRUSH

$2.75

LEMONADE

$2.75

RASP TEA

$2.75

UNSWEET TEA

$2.75

APPETIZER

BUFFALO WINGS

$12.00

MILD,MEDIUM,HOT,BBQ,GARLIC PARM,HONEY MUSTARD,PLAIN

BUCKET OF 50 WINGS

$48.00

MILD,MEDIUM,HOT,BBQ,GARLIC PARM,HONEY MUSTARD,PLAIN

FRENCH FRIES

$5.00

MOZZARELLA STICKS

$11.00

10

SM GARLIC BREAD/CHEESE

$6.00

LG GARLIC BREAD/CHEESE

$7.00

ZUCCHINI STICKS

$9.00

CAULIFLOWER

$9.00

FRIED MUSHROOMS

$9.00

COMBONATION PLATTER

$12.00

MUSH,CAULIFLOWER,ZUCCHINI

SHRIMP BASKET

$12.00

CLAM BASKET

$12.00

FRIED CALAMARI

$13.00

JALAPENO POPPERS

$12.00

CHICKEN FINGERS/FRIES

$12.00

BRUSHETTA

$12.00

FRESH GARLIC,TOMATO,BASIL

FRESH MOZZARELLA & TOMATO SALAD

$13.00

BONE IN WINGS

$15.00

CHEF SPECIALTIES

TOUR OF ITALY

$20.00

MEDITERRANEAN MEDLEY

$20.00

ROMAN FEAST

$20.00

CHICKEN

CHICKEN PARMIGIANA

$18.00

CHICKEN LIVORNESE

$18.00

CHICKEN FLORENTINA

$18.00

CHICKEN ALFREDO

$18.00

CHICKEN SICILIANO

$18.00

CHICKEN W/PEPPERS & MUSHROOMS

$18.00

CHICKEN CUTLETS

$15.00

COLD ROUNDS

HAM ROUND

$9.00

HAM AND SALAMI ROUND

$9.00

ROAST BEEF ROUND

$9.00

TURKEY ROUND

$9.00

ROMA SUPER ROUND

$10.00

COLD SUB

LARGE HAM AND CHEESE SUB

$9.00

LARGE HAM AND SALAMI SUB

$9.00

LARGE PEPPERONI AND CHEESE SUB

$9.00

LARGE TURKEY AND CHEESE SUB

$9.00

LARGE TUNA AND CHEESE SUB

$9.00

LARGE CAPICOLA AND CHEESE SUB

$9.00

LARGE ROAST BEEF AND CHEESE

$9.00

LARGE ROMA SUPER SUB

$10.00

DAILY DINNER SPECIAL

MONDAY CHICKEN ALFREDO

$16.00

TUESDAY PASTA FOR 2

$13.00

TUESDAY CHICKEN SICILIANO

$16.00

TUESDAY BAKED ZITI

$11.00

WEDNESDAY CHICKEN LIVORNESE

$16.00

WEDNESDAY SPAGHETTI MEATBALLS

$12.00

THURSDAY LASAGNA

$12.00

FRIDAY HADDOCK PARMIGIANA

$16.00

FRIDAY EGGPLANT PARMIGIANA

$12.00

FRIDAY EGGPLANT PARMIGIANA W/PASTA

$13.00

SATURDAY STUFFED SHELLS

$11.00

SATURDAY MANICOTTI

$11.00

SATURDAY PRIME RIB KING

$26.00

SATURDAY PRIME RIB QUEEN

$24.00

SUNDAY SHRIMP PARMIGIANA

$16.00

SUNDAY FETT ALFREDO W/CRABMEAT

$16.00

DAILY PIZZA SPECIAL

MONDAY LG CHEESE ,1 DOZ WINGS,1 DOZ KNOTS

$30.00

TUESDAY LG CHEESE, 2 DOZ WINGS

$37.00

WEDNESDAY LG CHEESE PIZZA

$13.00

THURSDAY 2 LG PIZZA, 2 DOZ WINGS, AND A 2 LITER

$55.00

FRIDAY 2 LG CHEESE PIZZA'S

$29.00

SATURDAY LG CHEESE,2 DOZ WINGS,DOZ KNOTS

$42.00

SUNDAY LG CHEESE,2 DOZ WINGS,2 LITER SODA

$40.00

DESSERTS

NY CHEESECAKE

$5.00

PEANUT BUTTER PIE

$5.00

CHOCOLATE LAVA

$5.00

CHOCOLATE SPOON

$5.00

CARROT CAKE

$5.00

CANNOLI

$4.00

TIRAMISU

$5.00

HOT ROUNDS

CHICKEN CUTLET ROUND

$11.00

GRILLED MARINATED CHICKEN ROUND

$11.00

FISH SANDWICH

$11.00

HOT SUBS

LARGE MEATBALL PARM SUB

$10.00

LARGE SAUSAGE PARM SUB

$10.00

LARGE SAUSAGE AND PEPPER PARM SUB

$10.00

LARGE EGGPLANT PARM SUB

$10.00

LARGE HOT ROAST BEEF PARM SUB

$10.00

VEAL PARM SUB

$13.00

CHICKEN PARM SUB

$12.00

PHILLY CHEESE STEAK SUB

$12.00

OVEN BAKED DISHES

EGGPLANT ROLLATINE PARMIGIANA

$15.00

EGGPLANT PARMIGIANA

$14.00

EGGPLANT PARMIGIANA W/PASTA

$15.00

SMOTHERED MEATBALL DINNER

$13.00

SMOTHERED SAUSAGE AND PEPPERS

$13.00

SMOTHERED ROAST BEEF

$13.00

BAKED ZITI

$12.00

BAKED ZITI ALLA SICILIANA

$13.00

LASAGNA

$13.00

MANICOTTI

$12.00

STUFFED SHELLS

$12.00

RAVIOLI

$12.00

BAKED TORTELLINI

$13.00

SMOTHERED SAUSAGE

$13.00

PASTA

SPAGHETTI W/TOMATO SAUCE

$12.00

SPAGHETTI W/MARINARA SAUCE

$12.00

SPAGHETTI W/MEATBALLS

$13.00

SPAGHETTI W/SAUSAGE

$13.00

SPAGHETTI W/MUSHROOMS

$13.00

SPAGHETTI W/GARLIC & OIL

$11.00

SPAGHETTI SICILIANO

$13.00

RIGATONI BOLOGNESE

$17.00

PENNA ALLA VODKA

$15.00

LINGUINE W/CLAM SAUCE

$14.00

FETTUCCINE ALFREDO

$14.00

TORTELLINI ALFREDO

$15.00

SIDE PASTA

$5.00

SPAGHETTI W/BUTTER

$10.00

ADD MEATBALL

$2.00

ADD SAUSAGE

$2.00

ADD MUSHROOM

$2.00

ADD HAM

$2.00

ADD BROCCOLI

$2.00

ADD CRABMEAT

$3.00

ADD SHRIMP

$4.00

ADD BREADED CHICKEN

$3.00

ADD GRILLED CHICKEN

$3.00

PIZZA

SICILIAN PIZZA

$18.00

GLUTEN FREE PIZZA

$16.00

MEDIUM CHEESE PIZZA

$14.00

MEDIUM 3 CHEEESE & BROCCOLI

$21.00

MEDIUM 3 CHEESE BROCCOLI & HAM

$21.00

MEDIUM 3 CHEESE BROCCOLI, HAM AND TOMATO

$21.00

MEDIUM WHITE GARLIC

$14.00

MEDIUM ROMA'S GARDEN

$21.00

MEDIUM MARINATED CHICKEN

$21.00

MEDIUM CHICKEN WING

$21.00

MEDIUM ROMA SPECIAL

$21.00

MEDIUM CHICKEN PARM

$21.00

MEDIUM BBQ RIB

$21.00

MEDIUM PHILLY CHEESE STEAK

$21.00

MEDIUM CHICKEN CORDON BLEU

$21.00

MEDIUM HAWAIIAN PIZZA

$16.50

MEDIUM BAKED POTATO PIZZA

$21.00

MEDIUM MEAT LOVERS

$21.00

MEDIUM CHICKEN BACON RANCH

$21.00

MEDIUM BAKED ZITI PIZZA

$21.00

LARGE CHEESE PIZZA

$16.00

LARGE 3 CHEESE BROCCOLI

$23.00

LARGE 3 CHEESE BROCCOLI &HAM

$23.00

LARGE 3 CHEESE BROCCOLI & TOMATO

$23.00

LARGE WHITE GARLIC PIZZA

$16.00

LARGE ROMA GARDEN

$23.00

LARGE MARINATED CHICKEN PIZZA

$23.00

LARGE CHICKEN WING

$23.00

LARGE ROMA SPECIAL

$23.00

LARGE CHICKEN PARM

$23.00

LARGE BBQ RIB

$23.00

LARGE BAKED ZITI PIZZA

$23.00

LARGE TOMATO PESTO

$23.00

LARGE PHILLY STEAK PIZZA

$23.00

LARGE CHICKEN CORDON BLEU

$23.00

LARGE HAWAIIAN PIZZA

$23.00

LARGE BAKED POTATO

$23.00

LARGE MEAT LOVERS

$23.00

LARGE MARGARITA

$23.00

LARGE NASHVILLE HOT

$23.00

CHICKEN BACON RANCH

$23.00

PIZZA ROLLS

PEPPERONI ROLL

$8.00

HAM AND CHEESE ROLL

$8.00

STROMBOLI ROLL

$9.00

CHICKEN SPEIDIE ROLL

$9.00

CHICKEN AND BROCCOLI ROLL

$9.00

CALZONE

$10.00

HAM, RICOTTA AND MOZZARELLA

GARLIC KNOTS EACH

$0.50

GARLIC KNOTS 1/2 DOZ

$4.00

GARLIC KNOTS DOZ

$5.00

SIDE OF SAUCE

$0.75

SALAD AND SOUP

DINNER SALAD

$5.00

TOSSED SALAD

$11.00

ALL VEGGIES AND HAM

ROMA'S ANTIPASTO

$13.00

ALL VEGGIES HAM, SALAMI, AND PEPPERONI

TUNA ANTIPASTO

$12.00

ALL VEGGIES AND TUNA

TURKEY ANTIPASTO

$12.00

ALL VEGGIES AND TURKEY

MARINATED CHICKEN ANTIPASTO

$13.00

ALL VEGGIES AND CHICKEN

VEGETARIAN ANTIPASTO

$13.00

ALL VEGGIES AND MOZZARELLA

COMBO ANTIPASTO

$13.00

ALL VEGGIES HAM, TURKEY AND ROAST BEEF

SEAFOOD ANTIPASTO

$17.00

CALAMARI, CRABMEAT, MUSSELS, SHRIMP, AND CLAMS

COBB SALAD

$13.00

ALL VEGGIES, CHICKEN, EGGS, BACON, AND CHEDDAR

BUFFALO CHICKEN SALAD

$13.00

MILD,MED,HOT,BBQ,HONEY MUSTARD OR GARLIC PARM

CHICKEN CAESER SALAD

$13.00

CRANBERRY WALNUT SALAD

$12.00

CRANBERRIES, CANDIED WALNUTS, AND CRUMBLY BLEU CHEESE

CHOPPED SPINACH SALAD

$12.00

SIDE DRESSING

$0.75

FRESH MOZZARELLA & TOMATO SALAD

$13.00

BOWL SOUP

$6.00

CUP SOUP

$4.00

SEAFOOD

HADDOCK PARMIGIANA

$18.00

HADDOCK CUTLETS

$17.00

HADDOCK LIVORNESE

$18.00

FRIED SCALLOPS

$18.00

BROILED SCALLOPS

$18.00

SHRIMP PESTO

$18.00

SHRIMP SICILIANO

$18.00

SHRIMP PARMIGIANA

$18.00

CALAMARI MARINARA

$18.00

MUSSELS MARINARA

$18.00

SEAFOOD MARINARA

$22.00

SEAFOOD SCAMPI

$22.00

SHRIMP SCAMPI

$18.00

SLICES

SLICE PIZZA

$2.75

SICILIAN SLICE

$3.00

1 TOPPING SLICE

$3.25

GOURMET SLICE

$4.00

2 SLICE SPECIAL

$5.00

VEAL

VEAL PARMIGIANA

$19.00

VEAL LIVORNESE

$19.00

VEAL W/PEPPERS & MUSHROOMS

$19.00

VEAL CUTLETS

$19.00

DAILY LUNCH SPECIAL

COLD LUNCH SPECIAL

$10.00

HOT LUNCH SPECIAL

$10.00

SLICE AND SALAD

$7.00

LG COLD SUB

$8.00

PIZZA ROLL

$8.00

CATERING APPS

1/2 TRAY CHICKEN FINGERS

$45.00

FULL TRAY CHICKEN FINGERS

$80.00

TRAY ROMA ROUNDS

$55.00

1/2 TRAY ROMA ANTIPASTO

$35.00

FULL TRAY ROMA ANTIPASTO

$55.00

1/2 TRAY TOSSED SALAD

$30.00

FULL TRAY TOSSED SALAD

$45.00

CATERING PASTA

1/2 TRAY PENNE ALA VODKA

$40.00

FULL TRAY PENNE ALA VODKA

$70.00

1/2 TRAY RIGATONI BOLOGNESE

$45.00

FULL TRAY RIGATONI BOLOGNESE

$80.00

1/2 TRAY MANICOTTI

$40.00

FULL TRAY MANICOTTI

$70.00

1/2 TRAY BAKED RAVIOLI

$40.00

FULL TRAY BAKED RAVIOLI

$70.00

1/2 TRAY STUFFED SHELLS

$40.00

FULL TRAY STUFFED SHELLS

$70.00

1/2 TRAY LASAGNA

$50.00

FULL TRAY LASAGNA

$80.00

1/2 TRAY BAKED ZITI

$35.00

FULL TRAY BAKED ZITI

$55.00

1/2 TRAY BAKED ZITI ALLA

$40.00

FULL TRAY BAKED ZITI ALLA

$65.00

1/2 TRAY SPAGHETTI SICILIANO

$40.00

FULL TRAY SPAGHETTI SICILIANO

$65.00

1/2 TRAY TORTELLINI ALFREDO

$50.00

FULL TRAY TORTELLINI ALFREDO

$90.00

CATERING ENTREES

1/2 TRAY CHICKEN PARMIGIANA

$45.00

FULL TRAY CHICKEN PARMIGIANA

$80.00

1/2 TRAY EGGPLANT PARMIGIANA

$40.00

FULL TRAY EGGPLANT PARMIGIANA

$70.00

1/2 TRAY CHICKEN FRANCESE

$45.00

FULL TRAY CHICKEN FRANCESE

$80.00

1/2 TRAY CHICKEN CACCIATORE

$45.00

FULL TRAY CHICKEN CACCIATORE

$80.00

1/2 TRAY CHICKEN LIVORNESE

$45.00

FULL TRAY CHICKEN LIVORNESE

$80.00

1/2 TRAY CHCKEN SICILIANO

$45.00

FULL TRAY CHICKEN SICILIANO

$80.00

1/2 TRAY VEAL PARMIGIANA

$55.00

FULL TRAY VEAL PARMIGIANA

$90.00

1/2 TRAY CHICKEN FLORENTINA

$50.00

FULL TRAY CHICKEN FLORENTINA

$90.00

1/2 TRAY MEATBALLS

$35.00

FULL TRAY MEATBALLS

$55.00

1/2 TRAY SAUSAGE & PEPPERS

$35.00

FULL TRAY SAUSAGE & PEPPERS

$55.00
All hours
Sunday11:00 am - 12:00 am
Monday10:30 am - 11:00 pm
Tuesday10:30 am - 11:00 pm
Wednesday10:30 am - 11:00 pm
Thursday10:30 am - 11:00 pm
Friday10:30 am - 11:00 pm
Saturday11:00 am - 12:00 am
Restaurant info

Come in and enjoy!

Location

25 Union st, Sidney, NY 13838

Directions

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