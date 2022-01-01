Roma Pizza Sidney
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25 Union st
Sidney, NY 13838
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Popular Items
N/A Beverages
Wine
GL H Chablis
$7.00
GL H Burgandy
$7.00
GL H White Zinn
$7.00
GL Ber Chard
$7.00
GL Ber Merlot
$6.25
GL Ber Pinot Grig
$7.00
GL Ber Cab Sav
$6.25
GL Lambrusco
$7.00
GL Bell Chianti
$7.00
GL Wh Riunite
$7.00
GL Danz Pinot
$8.00
GL Gabb Moscato
$7.25
GL Red Riunite
$7.00
GL Gabb Chanti
$8.00
GL Lacor Prim
$8.00
GL Banfi Chianti
$7.00
GL WV Blk Merlot
$7.00
GL WV St White Zinn
$7.00
GL Barone
$5.00
GL Toscana
$7.00
GL Fireboat
$7.00
GL Oak Vineyard
$10.00
BTL WH Riunite
$18.00
BTL Dan Pino Grigio
$26.00
BTL Gab Moscato
$26.00
BTL Red Riunite
$18.00
BTL Gab Chianti
$26.00
BTL Lac Primitivo
$26.00
BTL Ban Chianti
$32.00
BTL Chianti Ruf
$38.00
BTL Barone
$21.00
BTL Toscana
$21.00
BTL Fireboat
$21.00
BTL Oak Vineyard
$21.00
Beer
DINE IN SODA
APPETIZER
BUFFALO WINGS
$12.00
MILD,MEDIUM,HOT,BBQ,GARLIC PARM,HONEY MUSTARD,PLAIN
BUCKET OF 50 WINGS
$48.00
MILD,MEDIUM,HOT,BBQ,GARLIC PARM,HONEY MUSTARD,PLAIN
FRENCH FRIES
$5.00
MOZZARELLA STICKS
$11.00
10
SM GARLIC BREAD/CHEESE
$6.00
LG GARLIC BREAD/CHEESE
$7.00
ZUCCHINI STICKS
$9.00
CAULIFLOWER
$9.00
FRIED MUSHROOMS
$9.00
COMBONATION PLATTER
$12.00
MUSH,CAULIFLOWER,ZUCCHINI
SHRIMP BASKET
$12.00
CLAM BASKET
$12.00
FRIED CALAMARI
$13.00
JALAPENO POPPERS
$12.00
CHICKEN FINGERS/FRIES
$12.00
BRUSHETTA
$12.00
FRESH GARLIC,TOMATO,BASIL
FRESH MOZZARELLA & TOMATO SALAD
$13.00
BONE IN WINGS
$15.00
CHEF SPECIALTIES
CHICKEN
COLD ROUNDS
COLD SUB
DAILY DINNER SPECIAL
MONDAY CHICKEN ALFREDO
$16.00
TUESDAY PASTA FOR 2
$13.00
TUESDAY CHICKEN SICILIANO
$16.00
TUESDAY BAKED ZITI
$11.00
WEDNESDAY CHICKEN LIVORNESE
$16.00
WEDNESDAY SPAGHETTI MEATBALLS
$12.00
THURSDAY LASAGNA
$12.00
FRIDAY HADDOCK PARMIGIANA
$16.00
FRIDAY EGGPLANT PARMIGIANA
$12.00
FRIDAY EGGPLANT PARMIGIANA W/PASTA
$13.00
SATURDAY STUFFED SHELLS
$11.00
SATURDAY MANICOTTI
$11.00
SATURDAY PRIME RIB KING
$26.00
SATURDAY PRIME RIB QUEEN
$24.00
SUNDAY SHRIMP PARMIGIANA
$16.00
SUNDAY FETT ALFREDO W/CRABMEAT
$16.00
DAILY PIZZA SPECIAL
DESSERTS
HOT SUBS
OVEN BAKED DISHES
EGGPLANT ROLLATINE PARMIGIANA
$15.00
EGGPLANT PARMIGIANA
$14.00
EGGPLANT PARMIGIANA W/PASTA
$15.00
SMOTHERED MEATBALL DINNER
$13.00
SMOTHERED SAUSAGE AND PEPPERS
$13.00
SMOTHERED ROAST BEEF
$13.00
BAKED ZITI
$12.00
BAKED ZITI ALLA SICILIANA
$13.00
LASAGNA
$13.00
MANICOTTI
$12.00
STUFFED SHELLS
$12.00
RAVIOLI
$12.00
BAKED TORTELLINI
$13.00
SMOTHERED SAUSAGE
$13.00
PASTA
SPAGHETTI W/TOMATO SAUCE
$12.00
SPAGHETTI W/MARINARA SAUCE
$12.00
SPAGHETTI W/MEATBALLS
$13.00
SPAGHETTI W/SAUSAGE
$13.00
SPAGHETTI W/MUSHROOMS
$13.00
SPAGHETTI W/GARLIC & OIL
$11.00
SPAGHETTI SICILIANO
$13.00
RIGATONI BOLOGNESE
$17.00
PENNA ALLA VODKA
$15.00
LINGUINE W/CLAM SAUCE
$14.00
FETTUCCINE ALFREDO
$14.00
TORTELLINI ALFREDO
$15.00
SIDE PASTA
$5.00
SPAGHETTI W/BUTTER
$10.00
ADD MEATBALL
$2.00
ADD SAUSAGE
$2.00
ADD MUSHROOM
$2.00
ADD HAM
$2.00
ADD BROCCOLI
$2.00
ADD CRABMEAT
$3.00
ADD SHRIMP
$4.00
ADD BREADED CHICKEN
$3.00
ADD GRILLED CHICKEN
$3.00
PIZZA
SICILIAN PIZZA
$18.00
GLUTEN FREE PIZZA
$16.00
MEDIUM CHEESE PIZZA
$14.00
MEDIUM 3 CHEEESE & BROCCOLI
$21.00
MEDIUM 3 CHEESE BROCCOLI & HAM
$21.00
MEDIUM 3 CHEESE BROCCOLI, HAM AND TOMATO
$21.00
MEDIUM WHITE GARLIC
$14.00
MEDIUM ROMA'S GARDEN
$21.00
MEDIUM MARINATED CHICKEN
$21.00
MEDIUM CHICKEN WING
$21.00
MEDIUM ROMA SPECIAL
$21.00
MEDIUM CHICKEN PARM
$21.00
MEDIUM BBQ RIB
$21.00
MEDIUM PHILLY CHEESE STEAK
$21.00
MEDIUM CHICKEN CORDON BLEU
$21.00
MEDIUM HAWAIIAN PIZZA
$16.50
MEDIUM BAKED POTATO PIZZA
$21.00
MEDIUM MEAT LOVERS
$21.00
MEDIUM CHICKEN BACON RANCH
$21.00
MEDIUM BAKED ZITI PIZZA
$21.00
LARGE CHEESE PIZZA
$16.00
LARGE 3 CHEESE BROCCOLI
$23.00
LARGE 3 CHEESE BROCCOLI &HAM
$23.00
LARGE 3 CHEESE BROCCOLI & TOMATO
$23.00
LARGE WHITE GARLIC PIZZA
$16.00
LARGE ROMA GARDEN
$23.00
LARGE MARINATED CHICKEN PIZZA
$23.00
LARGE CHICKEN WING
$23.00
LARGE ROMA SPECIAL
$23.00
LARGE CHICKEN PARM
$23.00
LARGE BBQ RIB
$23.00
LARGE BAKED ZITI PIZZA
$23.00
LARGE TOMATO PESTO
$23.00
LARGE PHILLY STEAK PIZZA
$23.00
LARGE CHICKEN CORDON BLEU
$23.00
LARGE HAWAIIAN PIZZA
$23.00
LARGE BAKED POTATO
$23.00
LARGE MEAT LOVERS
$23.00
LARGE MARGARITA
$23.00
LARGE NASHVILLE HOT
$23.00
CHICKEN BACON RANCH
$23.00
PIZZA ROLLS
SALAD AND SOUP
DINNER SALAD
$5.00
TOSSED SALAD
$11.00
ALL VEGGIES AND HAM
ROMA'S ANTIPASTO
$13.00
ALL VEGGIES HAM, SALAMI, AND PEPPERONI
TUNA ANTIPASTO
$12.00
ALL VEGGIES AND TUNA
TURKEY ANTIPASTO
$12.00
ALL VEGGIES AND TURKEY
MARINATED CHICKEN ANTIPASTO
$13.00
ALL VEGGIES AND CHICKEN
VEGETARIAN ANTIPASTO
$13.00
ALL VEGGIES AND MOZZARELLA
COMBO ANTIPASTO
$13.00
ALL VEGGIES HAM, TURKEY AND ROAST BEEF
SEAFOOD ANTIPASTO
$17.00
CALAMARI, CRABMEAT, MUSSELS, SHRIMP, AND CLAMS
COBB SALAD
$13.00
ALL VEGGIES, CHICKEN, EGGS, BACON, AND CHEDDAR
BUFFALO CHICKEN SALAD
$13.00
MILD,MED,HOT,BBQ,HONEY MUSTARD OR GARLIC PARM
CHICKEN CAESER SALAD
$13.00
CRANBERRY WALNUT SALAD
$12.00
CRANBERRIES, CANDIED WALNUTS, AND CRUMBLY BLEU CHEESE
CHOPPED SPINACH SALAD
$12.00
SIDE DRESSING
$0.75
FRESH MOZZARELLA & TOMATO SALAD
$13.00
BOWL SOUP
$6.00
CUP SOUP
$4.00
SEAFOOD
DAILY LUNCH SPECIAL
CATERING APPS
CATERING PASTA
1/2 TRAY PENNE ALA VODKA
$40.00
FULL TRAY PENNE ALA VODKA
$70.00
1/2 TRAY RIGATONI BOLOGNESE
$45.00
FULL TRAY RIGATONI BOLOGNESE
$80.00
1/2 TRAY MANICOTTI
$40.00
FULL TRAY MANICOTTI
$70.00
1/2 TRAY BAKED RAVIOLI
$40.00
FULL TRAY BAKED RAVIOLI
$70.00
1/2 TRAY STUFFED SHELLS
$40.00
FULL TRAY STUFFED SHELLS
$70.00
1/2 TRAY LASAGNA
$50.00
FULL TRAY LASAGNA
$80.00
1/2 TRAY BAKED ZITI
$35.00
FULL TRAY BAKED ZITI
$55.00
1/2 TRAY BAKED ZITI ALLA
$40.00
FULL TRAY BAKED ZITI ALLA
$65.00
1/2 TRAY SPAGHETTI SICILIANO
$40.00
FULL TRAY SPAGHETTI SICILIANO
$65.00
1/2 TRAY TORTELLINI ALFREDO
$50.00
FULL TRAY TORTELLINI ALFREDO
$90.00
CATERING ENTREES
1/2 TRAY CHICKEN PARMIGIANA
$45.00
FULL TRAY CHICKEN PARMIGIANA
$80.00
1/2 TRAY EGGPLANT PARMIGIANA
$40.00
FULL TRAY EGGPLANT PARMIGIANA
$70.00
1/2 TRAY CHICKEN FRANCESE
$45.00
FULL TRAY CHICKEN FRANCESE
$80.00
1/2 TRAY CHICKEN CACCIATORE
$45.00
FULL TRAY CHICKEN CACCIATORE
$80.00
1/2 TRAY CHICKEN LIVORNESE
$45.00
FULL TRAY CHICKEN LIVORNESE
$80.00
1/2 TRAY CHCKEN SICILIANO
$45.00
FULL TRAY CHICKEN SICILIANO
$80.00
1/2 TRAY VEAL PARMIGIANA
$55.00
FULL TRAY VEAL PARMIGIANA
$90.00
1/2 TRAY CHICKEN FLORENTINA
$50.00
FULL TRAY CHICKEN FLORENTINA
$90.00
1/2 TRAY MEATBALLS
$35.00
FULL TRAY MEATBALLS
$55.00
1/2 TRAY SAUSAGE & PEPPERS
$35.00
FULL TRAY SAUSAGE & PEPPERS
$55.00
All hours
|Sunday
|11:00 am - 12:00 am
|Monday
|10:30 am - 11:00 pm
|Tuesday
|10:30 am - 11:00 pm
|Wednesday
|10:30 am - 11:00 pm
|Thursday
|10:30 am - 11:00 pm
|Friday
|10:30 am - 11:00 pm
|Saturday
|11:00 am - 12:00 am
Restaurant info
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Location
25 Union st, Sidney, NY 13838
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