Rossville Water Pub 9 South Plank Street
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9 South Plank Street
Rossville, IN 46065
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FOOD
SMALL BATCHES
BOBBERS
MEATBALL WITH MOZZARELLA CHEESE WRAPPED IN DOUGH AND BAKED
BREADSTICKS (20)
BREADSTICKS (5)
BREADSTICKS (8)
BUTTERFLY SHRIMP
CATFISH CURLS
CHICKEN TENDER BASKET
4 CRISPY, JUICY TENDERS SERVED WITH FRIES
CHIPS AND SALSA
DEEP FRIED CHIPS SERVED WITH SALSA AND/OR NACHO CHEESE
FRIED BANANA PEPPERS
FRIED CLAM STRIPS
FRIED MUSHROOMS
FRIED PICKLES
GARLIC BREAD
JALAPENO POPPERS
MAC & CHEESE BITES
NACHO SUPREME
FRIED CHIPS COVERED IN NACHO CHEESE, YOUR CHOICE OF MEAT, BLACK OLIVES, TOMATOES, JALAPENOS, SOUR CREAM AND CHIVES
NIBBLERS
OUR VERSION OF PIGS IN A BLANKET
ONION RING BASKET
HAND CUT, MADE FRESH TO ORDER
POPCORN SHRIMP
PORK CRACKLIN'S
POTATO BOATS
FILLED WITH NACHO CHEESE, BACON BITS,TOPPED WITH SOUR CREAM AND CHIVES
POTATO CHIPS & DIP
HOUSE SLICED CHIPS, FRIED AND SERVED WITH FRENCH ONION DIP
PRETZEL BREADSTICKS (4)
PRETZEL BREADSTICKS (6)
RIVER BREAD
GARLIC BREAD COVERED WITH OUR HOUSE-MADE BLEU CHEESE SPREAD
SAMPLER
2 BOBBERS, 5 NIBBLERS, 3 BREADSTICKS AND 1/2 GARLIC BREAD. SERVED WITH NACHO CHEESE AND MARINARA
SPICY CHEESE CURDS
GARLIC BREAD W/ CHEESE
HOUSE SPECIALTIES
BUTTERFLY SHRIMP BASKET
A PORTION OF TASTY BREADED SHRIMP SERVED WITH FRIES
CATFISH DINNER (2 PC)
CATFISH DINNER (3 PC)
CATFISH SANDWICH
SERVED WITH FRIES & COLESLAW
CHICKEN QUESADILLA
2 QUESADILLAS SERVED WITH CHIPS AND SALSA
Chicken Wings (10)
Chicken Wings (20)
Chicken Wings (6)
CHICKEN WRAPS
2 FLOUR TORTILLAS WRAPPED AROUND JUICY TENDERS, LETTUCE DRIZZLED WITH RANCH, BBQ SAUCE OR HONEY MUSTARD
COWBOY TENDERLOIN
BREADED LOIN TOPPED WITH PEPPERJACK CHEESE, BACON AND SPICY MAYO
PULLED PORK SANDWICH
SERVED WITH BBQ, CHIPS AND SLAW
PULLED PORK SLIDERS 2 FOR
SERVED WITH FRIES & COLESLAW
SEAFOOD PLATTER
SERVINGS OF CLAM STRIPS, CATFISH CURLS AND BUTTERFLY SHRIMP SERVED ON A BED OF FRIES WITH TARTAR SAUCE AND HOUSE MADE COCKTAIL SAUCE
TENDERLOIN
GRILLED OR FRIED, SERVED WITH HOUSE CHIPS
FRIES & TOTS
BASKET OF FRIES
BASKET OF TOTS
BUFFALO CHICKEN FRIES
BUFFALO CHICKEN TOTS
CHICKEN BACON RANCH FRIES
HEALTHY SERVING OF FRIES TOPPED WITH CHICKEN , BACON, MOZZARELLA AND RANCH SAUCE
CHICKEN BACON RANCH TOTS
HEALTHY SERVING OF TOTS TOPPED WITH CHICKEN , BACON, MOZZARELLA AND RANCH SAUCE
CHILI CHEESE FRIES
CHILI CHEESE TOTS
LOADED FRIES
HEALTHY SERVING OF FRIES TOPPED WITH NACHO CHEESE, BACON BITS, SOUR CREAM AND CHIVES
LOADED TOTS
HEALTHY SERVING OF TOTS TOPPED WITH NACHO CHEESE, BACON BITS, SOUR CREAM AND CHIVES
PULLED PORK FRIES
PULLED PORK TOTS
SUBS
1/2 BEACH CLUB
HONEY HAM, TURKEY BREAST, BACON, MOZZARELLA, LETTUCE, TOMATO AND MAYO
1/2 BOURBON BARREL BBQ
SAUSAGE, MOZZARELLA, RED ONION AND BBQ SAUCE
1/2 BOURBON BARREL CHICKEN
FAJITA CHICKEN, BACON, ONION, MOZZARELLA CHEESE, TOPPED WITH BBQ SAUCE
1/2 BUFFALO CHICKEN
FAJITA CHICKEN, MOZZARELLA CHEESE, SMOTHERED WITH HOT SAUCE
1/2 CHICKEN BACON RANCH
FAJITA CHICKEN, BACON, MOZZARELLA CHEESE AND RANCH SAUCE
1/2 FARMHOUSE BLT
SLICED BACON, LETTUCE, TOMATO AND MAYO
1/2 GUTBUSTER
SAUSAGE, PEPPERONI, MOZZARELLA, BANANA PEPPERS SMOTHERED WITH PIZZA AND BBQ SAUCE
1/2 HAM & CHEESE
HONEY HAM AND MOZZARELLA CHEESE
1/2 MEATBALL MADNESS
MEATBALLS COVERED IN PIZZA SAUCE AND MOZZARELLA CHEESE
1/2 SICILIAN
HONEY HAM, CENOA SALAMI, BACON, MOZZARELLA, RED ONION, BANANA PEPPERS, LETTUCE, TOMATO AND ITALIAN DRESSING
1/2 STROMBOLI
SAUSAGE, PIZZA SAUCE, MOZZARELLA, RED ONION AND RED PEPPER FLAKES
1/2 SUBMARINE
GENOA SALAMI, HONEY HAM, RED ONION, PIZZA SAUCE AND MOZZARELLA CHEESE
WHOLE BEACH CLUB
HONEY HAM, TURKEY BREAST, BACON, MOZZARELLA, LETTUCE, TOMATO AND MAYO
WHOLE BOURBON BARREL BBQ
SAUSAGE, MOZZARELLA, RED ONION AND BBQ SAUCE
WHOLE BOURBON BARREL CHICKEN
FAJITA CHICKEN, BACON, ONION, MOZZARELLA CHEESE, TOPPED WITH BBQ SAUCE
WHOLE BUFFALO CHICKEN
FAJITA CHICKEN, MOZZARELLA CHEESE, SMOTHERED WITH HOT SAUCE
WHOLE CHICKEN BACON RANCH
FAJITA CHICKEN, BACON, MOZZARELLA CHEESE AND RANCH SAUCE
WHOLE FARMHOUSE BLT
SLICED BACON, LETTUCE, TOMATO AND MAYO
WHOLE GUTBUSTER
SAUSAGE, PEPPERONI, MOZZARELLA, BANANA PEPPERS SMOTHERED WITH PIZZA AND BBQ SAUCE
WHOLE HAM & CHEESE
HONEY HAM AND MOZZARELLA CHEESE
WHOLE MEATBALL MADNESS
MEATBALLS COVERED IN PIZZA SAUCE AND MOZZARELLA CHEESE
WHOLE SICILIAN
HONEY HAM, CENOA SALAMI, BACON, MOZZARELLA, RED ONION, BANANA PEPPERS, LETTUCE, TOMATO AND ITALIAN DRESSING
WHOLE STROMBOLI
SAUSAGE, PIZZA SAUCE, MOZZARELLA, RED ONION AND RED PEPPER FLAKES
WHOLE SUBMARINE
GENOA SALAMI, HONEY HAM, RED ONION, PIZZA SAUCE AND MOZZARELLA CHEESE
BURGERS
BUILD A BURGER
CHILI CHEDDAR
TOPPED WITH CHILI AND CHEDDAR CHEESE
CHIPOTLE PEANUT BUTTER
BACON, CHEDDAR CHEESE AND TOPPED WITH OUR HOUSEMADE CHIPOTLE PEANUT BUTTER SAUCE
COLESLAW CRUNCH
PEPPERJACK CHEESE, SAUTEED JALAPENOS CHIPOTLE KETCHUP AND COLESLAW
FARMHOUSE
2 PATTIES, HONEY HAM, BACON AND TOPPED WITH AN EGG THE WAY YOU WANT
JALAPENO CRUNCH
GRILLED JALAPENOS, PICO DE GALLO, PEPPERJACK CHEESE AND TORTILLA CHIPS
MEXICALI
SAUTEED ONIONS, JALAPENOS AND PEPPERJACK CHEESE
MUSHROOM & SWISS
SWISS CHEESE AND SAUTEED ONIONS
RANCHERO
PEPPERJACK CHEESE, CRISPY ONION RINGS TOPPED WITH OUR RANCHERO SAUCE
ROSSVILLE MONSTER
3 PATTIES, 3 SLICES OF AMERICAN CHEESE AND A MOUND OF BACON!!!
SPICY RIVER
DRENCHED WITH MILD OR HOT SAUCE, TOPPED WITH BREAD & BUTTER PICKLES AND HOUSE MADE BLUE CHEESE
VOLCANO
PEPPERJACK AND CHEDDAR CHEESE, SAUTEED ONIONS, MUSHROOMS JALAPENOS TOPPED WITH HORSEY MAYO
WAUI MAUI
PROVOLONE CHEESE, BACON, CRUSHED PINEAPPLE, HAM AND TERIYAKI SAUCE
SIDE OPTION
TUESDAY DRINK SPECIAL
BEVERAGE
Beer
BUCKET/DOMESTIC
BUCKET/IMPORT
$2 DRAFT SPECIAL
$2 BEER ON THE SHELF
16 oz. ALUMINUM BUD/BUD LITE
3 Corona Special
16oz. ULTRA
16oz. BEACH BUM
16oz. MANGO CART
16oz. KONA
16oz BAD DAD
16oz THREE FLOYDS
16oz AMBERBOCK
16oz ELYSIAN
16oz PBR
16oz PEOPLES
16oz TEAY'S
16oz BLUE MOON
16oz SWEET WATER
16oz BELLS
16oz STELLA
16oz QUAFF ON
16oz BEACH BUM
22oz BLUE MOON
22oz SWEET WATER
22oz BELLS
22oz STELLA
22oz QUAFF ON
22oz BAD DAD
22oz THREE FLOYDS
22oz AMBERBOCK
22oz ELYSIAN
22oz PBR
22oz PEOPLES
22oz TEAY'S
22oz. ULTRA
22oz. BEACH BUM
22oz. MANGO CART
22oz. KONA
22oz. BEACH BUM
ANGRY ORCHARD
BELLS
BLUE MOON
BUD LITE
BUDWEISER
BUSCH LITE
COORS BANQUET
COORS LITE
CORONA
ELYSIAN
GUMBALL HEAD
HIGH LIFE
LEINENKUGELS
MGD
MICH ULTRA
MILLER LITE
MODELO
QUAFF ON
SHINER BOCK
YUENGLING
VOODOO RANGER
BUSCH LITE/ PEACH
VOODOO RANGER
PBR
SUNKING
MURPHYS STOUT
TEAY'S
HALF ACRE
PEOPLE'S
GUINNESS
Cocktails
Alabama Slammer
AMERETTO SOUR
Bloody Mary
4 COUNT VODKA FOR 16 OZ 6 COUNT VODKA FOR 22 OZ 1 COUNT WORCESTERSHIRE SAUCE 1 COUNT PICKLE JUICE 1 COUNT OLIVE JUICE DASH OF SALT AND PEPPER ROLL TO MIX
BLUE MOTHERFUCKER
Bob's Drink
Bob Waldron gets: 2 American Honey 1 101
Dark 'N Stormy
FUZZY NAVEL
GRAPE MULE
IN A COPPER MULE CUP 4 COUNT GRAPE VODKA SPLASH OF LIME DASH OF BITTERS FILL WITH GINGER BEER
Greyhound
KEN DOLL
ROCKS GLASS 2 COUNT MALIBU 2 COUNT BLUE CURACAO SPLASH SWEET&SOUR FILL WITH SPRITE
Long Island Iced Tea
Margarita
Mimosa
MONKEY BUTT
Moscow Mule
OLD FASHIONED
ON THE ROCKS
PINEAPPLE UPSIDE DOWN CAKE
Pink Starburst
ROCKS GLASS 2 COUNT WHIPPED VODKA 2 COUNT WATERMELON PUCKER SPLASH SWEET&SOUR FILL WITH SPRITE
Screwdriver
SEX ON THE BEACH
TARZAN & JANE
ROCKS GLASS 2 COUNT WHIPPED CREAM VODKA 2 COUNT BANANA GREAM PIE LIQUEUR SPLASH OF SPLASH OF PINEAPPLE JUICE TOP WITH SPRITE SPLASH OF GRENADINE
Tequila Sunrise
WELL DRINKS
Whiskey Sour
Liquor
Well Vodka
Absolut
Grey Goose
Jeremiah Weed
Ketel One
Titos
DEEP EDDY'S
SMIRNOFF
Well Gin
Beefeater
Bombay Saphire
Tanqueray
MALIBU
Admiral Nelson
Bacardi
Captain Morgan
Well Rum
SAILOR JERRY
CRUZAN
Well Tequila
Cabo Wabo Blanco
Cuervo
Patron
DON JUILO
Angels Envy
Basil Hayden
BUFFALO TRACE
Bulliet
BUSKERS IRISH
CANADIAM CLUB
CANADIAN MIST
CROWN ROYAL
CURVEBALL
FOUR ROSES
GENTLEMAN JACK
HARD TRUTH
HIGH WEST
HOTEL TANGO
Jack Daniels
JAMESON
Jim Beam
Knob Creek
Makers Mark
OLE SMOKEY
ROSSVILLE UNION
SEAGRAMS 7
TULAMORE DEW
Well Whiskey
Wild Turkey
Woodford Reserve
Well Scotch
Chivas Regal
SCORESBY
Johnnie Walker Black
Johnnie Walker Red
RABBIT HOLE
ELIJAH GRAIG
HOTEL TANGO
CUTTY SARK
Amaretto Di Saronno
DEKUYPER
JAGERMEISTER
FIREBALL
Cointreau
Frangelico
Grand Marnier
Jagermeister
Kahlua
Licor 43
SELTZER
SHOTS
BIRTHDAY CAKE
3/4 OZ VODKA 3/4 FRANGELICO RIM WITH SUGAR SLICE LEMON ON SIDE
LEMON DROP
GREEN TEA
JAGER BOMB
VEGAS BOMB
SHARK BITE
LIQUID MARIJUANA
GREEN TEA
BUTTERY NIPPLE
JOLLY RANCHER
LIQUID COCAINE
WASHINGTON APPLE
RED HEADED SLUT
SMARTIE
CINNAMON TOAST
MINI BEER
WOUNDED TURTLE
KOOL AID
BREAKFAST SHOT
TOOTSIE ROLL
MINT COOKIE
PEPPERMINT PATTY
FIREBALL
THE ELVIS SPECIAL
SHOT GLASS 2 COUNT UGLY DOG PEANUT BUTTER BOURBON 2 COUNT BANANA CREME LIQUEUR
Wine
Specials
|Sunday
|8:00 am - 3:59 am
|Monday
|8:00 am - 3:59 am
|Tuesday
|8:00 am - 3:59 am
|Wednesday
|8:00 am - 3:59 am
|Thursday
|8:00 am - 3:59 am
|Friday
|8:00 am - 3:59 am
|Saturday
|8:00 am - 3:59 am
Come in and enjoy!
9 South Plank Street, Rossville, IN 46065