FOOD

SMALL BATCHES

BOBBERS

$11.00

MEATBALL WITH MOZZARELLA CHEESE WRAPPED IN DOUGH AND BAKED

BREADSTICKS (20)

$25.00

BREADSTICKS (5)

$7.00

BREADSTICKS (8)

$11.00

BUTTERFLY SHRIMP

$10.00

CATFISH CURLS

$10.00

CHICKEN TENDER BASKET

$12.00

4 CRISPY, JUICY TENDERS SERVED WITH FRIES

CHIPS AND SALSA

$6.00

DEEP FRIED CHIPS SERVED WITH SALSA AND/OR NACHO CHEESE

FRIED BANANA PEPPERS

$9.00

FRIED CLAM STRIPS

$10.00

FRIED MUSHROOMS

$9.00

FRIED PICKLES

$9.00

GARLIC BREAD

$6.00

JALAPENO POPPERS

$9.00

MAC & CHEESE BITES

$9.00

NACHO SUPREME

$15.00

FRIED CHIPS COVERED IN NACHO CHEESE, YOUR CHOICE OF MEAT, BLACK OLIVES, TOMATOES, JALAPENOS, SOUR CREAM AND CHIVES

NIBBLERS

$10.00

OUR VERSION OF PIGS IN A BLANKET

ONION RING BASKET

$9.00

HAND CUT, MADE FRESH TO ORDER

POPCORN SHRIMP

$10.00

PORK CRACKLIN'S

$5.00

POTATO BOATS

$10.00

FILLED WITH NACHO CHEESE, BACON BITS,TOPPED WITH SOUR CREAM AND CHIVES

POTATO CHIPS & DIP

$6.00

HOUSE SLICED CHIPS, FRIED AND SERVED WITH FRENCH ONION DIP

PRETZEL BREADSTICKS (4)

$7.00

PRETZEL BREADSTICKS (6)

$8.00

RIVER BREAD

$8.00

GARLIC BREAD COVERED WITH OUR HOUSE-MADE BLEU CHEESE SPREAD

SAMPLER

$15.00

2 BOBBERS, 5 NIBBLERS, 3 BREADSTICKS AND 1/2 GARLIC BREAD. SERVED WITH NACHO CHEESE AND MARINARA

SPICY CHEESE CURDS

$10.00

GARLIC BREAD W/ CHEESE

$8.00

HOUSE SPECIALTIES

BUTTERFLY SHRIMP BASKET

$14.00

A PORTION OF TASTY BREADED SHRIMP SERVED WITH FRIES

CATFISH DINNER (2 PC)

$14.00

CATFISH DINNER (3 PC)

$17.00

CATFISH SANDWICH

$12.00

SERVED WITH FRIES & COLESLAW

CHICKEN QUESADILLA

$12.00

2 QUESADILLAS SERVED WITH CHIPS AND SALSA

Chicken Wings (10)

$12.00

Chicken Wings (20)

$20.00

Chicken Wings (6)

$8.00

CHICKEN WRAPS

$11.00

2 FLOUR TORTILLAS WRAPPED AROUND JUICY TENDERS, LETTUCE DRIZZLED WITH RANCH, BBQ SAUCE OR HONEY MUSTARD

COWBOY TENDERLOIN

$14.00

BREADED LOIN TOPPED WITH PEPPERJACK CHEESE, BACON AND SPICY MAYO

PULLED PORK SANDWICH

$13.00

SERVED WITH BBQ, CHIPS AND SLAW

PULLED PORK SLIDERS 2 FOR

$9.00

SERVED WITH FRIES & COLESLAW

SEAFOOD PLATTER

$17.00

SERVINGS OF CLAM STRIPS, CATFISH CURLS AND BUTTERFLY SHRIMP SERVED ON A BED OF FRIES WITH TARTAR SAUCE AND HOUSE MADE COCKTAIL SAUCE

TENDERLOIN

$12.00

GRILLED OR FRIED, SERVED WITH HOUSE CHIPS

FRIES & TOTS

BASKET OF FRIES

$7.00

BASKET OF TOTS

$7.00

BUFFALO CHICKEN FRIES

$14.00

BUFFALO CHICKEN TOTS

$14.00

CHICKEN BACON RANCH FRIES

$14.00

HEALTHY SERVING OF FRIES TOPPED WITH CHICKEN , BACON, MOZZARELLA AND RANCH SAUCE

CHICKEN BACON RANCH TOTS

$14.00

HEALTHY SERVING OF TOTS TOPPED WITH CHICKEN , BACON, MOZZARELLA AND RANCH SAUCE

CHILI CHEESE FRIES

$14.00

CHILI CHEESE TOTS

$14.00

LOADED FRIES

$12.00

HEALTHY SERVING OF FRIES TOPPED WITH NACHO CHEESE, BACON BITS, SOUR CREAM AND CHIVES

LOADED TOTS

$12.00

HEALTHY SERVING OF TOTS TOPPED WITH NACHO CHEESE, BACON BITS, SOUR CREAM AND CHIVES

PULLED PORK FRIES

$14.00

PULLED PORK TOTS

$14.00

SALADS

CHEF SALAD

$13.00

COBB

$15.00

SOUTHERN FRIED CHICKEN

$15.00

BONELESS BUFFALO CHICKEN

$15.00

SUBS

1/2 BEACH CLUB

$10.00

HONEY HAM, TURKEY BREAST, BACON, MOZZARELLA, LETTUCE, TOMATO AND MAYO

1/2 BOURBON BARREL BBQ

$10.00

SAUSAGE, MOZZARELLA, RED ONION AND BBQ SAUCE

1/2 BOURBON BARREL CHICKEN

$10.00

FAJITA CHICKEN, BACON, ONION, MOZZARELLA CHEESE, TOPPED WITH BBQ SAUCE

1/2 BUFFALO CHICKEN

$10.00

FAJITA CHICKEN, MOZZARELLA CHEESE, SMOTHERED WITH HOT SAUCE

1/2 CHICKEN BACON RANCH

$10.00

FAJITA CHICKEN, BACON, MOZZARELLA CHEESE AND RANCH SAUCE

1/2 FARMHOUSE BLT

$10.00

SLICED BACON, LETTUCE, TOMATO AND MAYO

1/2 GUTBUSTER

$10.00

SAUSAGE, PEPPERONI, MOZZARELLA, BANANA PEPPERS SMOTHERED WITH PIZZA AND BBQ SAUCE

1/2 HAM & CHEESE

$10.00

HONEY HAM AND MOZZARELLA CHEESE

1/2 MEATBALL MADNESS

$10.00

MEATBALLS COVERED IN PIZZA SAUCE AND MOZZARELLA CHEESE

1/2 SICILIAN

$10.00

HONEY HAM, CENOA SALAMI, BACON, MOZZARELLA, RED ONION, BANANA PEPPERS, LETTUCE, TOMATO AND ITALIAN DRESSING

1/2 STROMBOLI

$10.00

SAUSAGE, PIZZA SAUCE, MOZZARELLA, RED ONION AND RED PEPPER FLAKES

1/2 SUBMARINE

$10.00

GENOA SALAMI, HONEY HAM, RED ONION, PIZZA SAUCE AND MOZZARELLA CHEESE

WHOLE BEACH CLUB

$13.00

HONEY HAM, TURKEY BREAST, BACON, MOZZARELLA, LETTUCE, TOMATO AND MAYO

WHOLE BOURBON BARREL BBQ

$13.00

SAUSAGE, MOZZARELLA, RED ONION AND BBQ SAUCE

WHOLE BOURBON BARREL CHICKEN

$13.00

FAJITA CHICKEN, BACON, ONION, MOZZARELLA CHEESE, TOPPED WITH BBQ SAUCE

WHOLE BUFFALO CHICKEN

$13.00

FAJITA CHICKEN, MOZZARELLA CHEESE, SMOTHERED WITH HOT SAUCE

WHOLE CHICKEN BACON RANCH

$13.00

FAJITA CHICKEN, BACON, MOZZARELLA CHEESE AND RANCH SAUCE

WHOLE FARMHOUSE BLT

$13.00

SLICED BACON, LETTUCE, TOMATO AND MAYO

WHOLE GUTBUSTER

$13.00

SAUSAGE, PEPPERONI, MOZZARELLA, BANANA PEPPERS SMOTHERED WITH PIZZA AND BBQ SAUCE

WHOLE HAM & CHEESE

$13.00

HONEY HAM AND MOZZARELLA CHEESE

WHOLE MEATBALL MADNESS

$13.00

MEATBALLS COVERED IN PIZZA SAUCE AND MOZZARELLA CHEESE

WHOLE SICILIAN

$13.00

HONEY HAM, CENOA SALAMI, BACON, MOZZARELLA, RED ONION, BANANA PEPPERS, LETTUCE, TOMATO AND ITALIAN DRESSING

WHOLE STROMBOLI

$13.00

SAUSAGE, PIZZA SAUCE, MOZZARELLA, RED ONION AND RED PEPPER FLAKES

WHOLE SUBMARINE

$13.00

GENOA SALAMI, HONEY HAM, RED ONION, PIZZA SAUCE AND MOZZARELLA CHEESE

BURGERS

BUILD A BURGER

$10.00

CHILI CHEDDAR

$13.00

TOPPED WITH CHILI AND CHEDDAR CHEESE

CHIPOTLE PEANUT BUTTER

$13.00

BACON, CHEDDAR CHEESE AND TOPPED WITH OUR HOUSEMADE CHIPOTLE PEANUT BUTTER SAUCE

COLESLAW CRUNCH

$13.00

PEPPERJACK CHEESE, SAUTEED JALAPENOS CHIPOTLE KETCHUP AND COLESLAW

FARMHOUSE

$16.00

2 PATTIES, HONEY HAM, BACON AND TOPPED WITH AN EGG THE WAY YOU WANT

JALAPENO CRUNCH

$13.00

GRILLED JALAPENOS, PICO DE GALLO, PEPPERJACK CHEESE AND TORTILLA CHIPS

MEXICALI

$13.00

SAUTEED ONIONS, JALAPENOS AND PEPPERJACK CHEESE

MUSHROOM & SWISS

$13.00

SWISS CHEESE AND SAUTEED ONIONS

RANCHERO

$13.00

PEPPERJACK CHEESE, CRISPY ONION RINGS TOPPED WITH OUR RANCHERO SAUCE

ROSSVILLE MONSTER

$16.00

3 PATTIES, 3 SLICES OF AMERICAN CHEESE AND A MOUND OF BACON!!!

SPICY RIVER

$13.00

DRENCHED WITH MILD OR HOT SAUCE, TOPPED WITH BREAD & BUTTER PICKLES AND HOUSE MADE BLUE CHEESE

VOLCANO

$13.00

PEPPERJACK AND CHEDDAR CHEESE, SAUTEED ONIONS, MUSHROOMS JALAPENOS TOPPED WITH HORSEY MAYO

WAUI MAUI

$13.00

PROVOLONE CHEESE, BACON, CRUSHED PINEAPPLE, HAM AND TERIYAKI SAUCE

SIDE OPTION

BBQ

$1.00

BLUE CHEESE

$1.00

COLE SLAW

$2.00

HOT

$1.00

MARINARA

$1.00

MAYO

$1.00

MILD

$1.00

NACHO CHEESE

$1.00

RANCH

$1.00

SIDE SALAD

$3.00

SPICY MAYO

$1.00

TARTAR

$1.00

SPICY RANCH

$1.00

TUESDAY DRINK SPECIAL

$2 DOMESTIC

$2.00

$2 WELL DRINKS

$2.00

$4 MARGARITA

$4.00

BEVERAGE

Beer

BUCKET/DOMESTIC

$13.00

BUCKET/IMPORT

$19.00

$2 DRAFT SPECIAL

$2.00

$2 BEER ON THE SHELF

$2.00

16 oz. ALUMINUM BUD/BUD LITE

$4.00

3 Corona Special

$10.00

16oz. ULTRA

$4.00

16oz. BEACH BUM

$6.00

16oz. MANGO CART

$6.00

16oz. KONA

$6.00

16oz BAD DAD

$6.00

16oz THREE FLOYDS

$6.00

16oz AMBERBOCK

$6.00

16oz ELYSIAN

$6.00

16oz PBR

$5.00

16oz PEOPLES

$6.00

16oz TEAY'S

$6.00

16oz BLUE MOON

$6.00

16oz SWEET WATER

$6.00

16oz BELLS

$6.00

16oz STELLA

$6.00

16oz QUAFF ON

$6.00

16oz BEACH BUM

$6.00

22oz BLUE MOON

$8.00

22oz SWEET WATER

$8.00

22oz BELLS

$8.00

22oz STELLA

$8.00

22oz QUAFF ON

$8.00

22oz BAD DAD

$8.00

22oz THREE FLOYDS

$8.00

22oz AMBERBOCK

$8.00

22oz ELYSIAN

$8.00

22oz PBR

$7.00

22oz PEOPLES

$8.00

22oz TEAY'S

$8.00

22oz. ULTRA

$7.00

22oz. BEACH BUM

$8.00

22oz. MANGO CART

$8.00

22oz. KONA

$8.00

22oz. BEACH BUM

$8.00

ANGRY ORCHARD

$4.00

BELLS

$4.00

BLUE MOON

$4.00

BUD LITE

$3.00

BUDWEISER

$3.00

BUSCH LITE

$3.00

COORS BANQUET

$3.00

COORS LITE

$3.00

CORONA

$4.00

ELYSIAN

$4.00

GUMBALL HEAD

$4.00

HIGH LIFE

$3.00

LEINENKUGELS

$4.00

MGD

$3.00

MICH ULTRA

$3.00

MILLER LITE

$3.00

MODELO

$4.00

QUAFF ON

$4.00

SHINER BOCK

$4.00

YUENGLING

$4.00

VOODOO RANGER

$4.00

BUSCH LITE/ PEACH

$3.00

VOODOO RANGER

$5.00

PBR

$5.00

SUNKING

$5.00

MURPHYS STOUT

$6.00

TEAY'S

$5.00

HALF ACRE

$5.00

PEOPLE'S

$5.00

GUINNESS

$6.00

Cocktails

Alabama Slammer

$7.00

AMERETTO SOUR

$5.00

Bloody Mary

$7.00

4 COUNT VODKA FOR 16 OZ 6 COUNT VODKA FOR 22 OZ 1 COUNT WORCESTERSHIRE SAUCE 1 COUNT PICKLE JUICE 1 COUNT OLIVE JUICE DASH OF SALT AND PEPPER ROLL TO MIX

BLUE MOTHERFUCKER

$10.00

Bob's Drink

$5.00

Bob Waldron gets: 2 American Honey 1 101

Dark 'N Stormy

$7.00

FUZZY NAVEL

$5.00

GRAPE MULE

$7.00

IN A COPPER MULE CUP 4 COUNT GRAPE VODKA SPLASH OF LIME DASH OF BITTERS FILL WITH GINGER BEER

Greyhound

$7.00

KEN DOLL

$6.00

ROCKS GLASS 2 COUNT MALIBU 2 COUNT BLUE CURACAO SPLASH SWEET&SOUR FILL WITH SPRITE

Long Island Iced Tea

$7.00

Margarita

$7.00

Mimosa

$7.00

MONKEY BUTT

$7.00

Moscow Mule

$6.00

OLD FASHIONED

$8.00

ON THE ROCKS

$8.00

PINEAPPLE UPSIDE DOWN CAKE

$6.00

Pink Starburst

$6.00

ROCKS GLASS 2 COUNT WHIPPED VODKA 2 COUNT WATERMELON PUCKER SPLASH SWEET&SOUR FILL WITH SPRITE

Screwdriver

$5.00

SEX ON THE BEACH

$6.00

TARZAN & JANE

$6.00

ROCKS GLASS 2 COUNT WHIPPED CREAM VODKA 2 COUNT BANANA GREAM PIE LIQUEUR SPLASH OF SPLASH OF PINEAPPLE JUICE TOP WITH SPRITE SPLASH OF GRENADINE

Tequila Sunrise

$5.00

WELL DRINKS

$4.00

Whiskey Sour

$5.00

Liquor

Well Vodka

$4.00

Absolut

$5.00

Grey Goose

$7.00

Jeremiah Weed

$5.00

Ketel One

$6.00

Titos

$6.00

DEEP EDDY'S

$5.00

SMIRNOFF

$5.00

Well Gin

$4.00

Beefeater

$4.00

Bombay Saphire

$6.00

Tanqueray

$5.00

MALIBU

$5.00

Admiral Nelson

$5.00

Bacardi

$5.00

Captain Morgan

$6.00

Well Rum

$4.00

SAILOR JERRY

$5.00

CRUZAN

$5.00

Well Tequila

$4.00

Cabo Wabo Blanco

$6.00

Cuervo

$6.00

Patron

$6.00

DON JUILO

$6.00

Angels Envy

$6.00

Basil Hayden

$6.00

BUFFALO TRACE

$7.00

Bulliet

$6.00

BUSKERS IRISH

$6.00

CANADIAM CLUB

$5.00

CANADIAN MIST

$5.00

CROWN ROYAL

$6.00

CURVEBALL

$6.00

FOUR ROSES

$6.00

GENTLEMAN JACK

$6.00

HARD TRUTH

$6.00

HIGH WEST

$7.00

HOTEL TANGO

$6.00

Jack Daniels

$5.00

JAMESON

$6.00

Jim Beam

$5.00

Knob Creek

$6.00

Makers Mark

$7.00

OLE SMOKEY

$6.00

ROSSVILLE UNION

$6.00

SEAGRAMS 7

$5.00

TULAMORE DEW

$6.00

Well Whiskey

$4.00

Wild Turkey

$6.00

Woodford Reserve

$7.00

Well Scotch

$4.00

Chivas Regal

$6.00

SCORESBY

$6.00

Johnnie Walker Black

$7.00

Johnnie Walker Red

$7.00

RABBIT HOLE

$7.00

ELIJAH GRAIG

$7.00

HOTEL TANGO

$6.00

CUTTY SARK

$4.00

Amaretto Di Saronno

$6.00

DEKUYPER

$4.00

JAGERMEISTER

$4.00

FIREBALL

$4.00

Cointreau

$100.00

Frangelico

$100.00

Grand Marnier

$100.00

Jagermeister

$100.00

Kahlua

$100.00

Licor 43

$100.00

N/A Beverages

Coke

$2.00

Diet Coke

$2.00

Sprite

$2.00

Iced tea

$2.00

Coffee

$2.00

LEMONADE

$2.00

SELTZER

NEW HOLLAND

$5.00

HI NOON

$5.00

TRULY

$5.00

WHITECLAW

$5.00

CAYMAN JACK

$5.00

CUTWATER

$5.00

BUD SELTZER

$5.00

LONG DRINKS

$5.00

SHOTS

BIRTHDAY CAKE

$5.00

3/4 OZ VODKA 3/4 FRANGELICO RIM WITH SUGAR SLICE LEMON ON SIDE

LEMON DROP

$5.00

GREEN TEA

$8.00

JAGER BOMB

$7.00

VEGAS BOMB

$7.00

SHARK BITE

$4.00

LIQUID MARIJUANA

$6.00

GREEN TEA

$7.00

BUTTERY NIPPLE

$7.00

JOLLY RANCHER

$5.00

LIQUID COCAINE

$6.00

WASHINGTON APPLE

$7.00

RED HEADED SLUT

$7.00

SMARTIE

$5.00

CINNAMON TOAST

$6.00

MINI BEER

$4.00

WOUNDED TURTLE

$4.00

KOOL AID

$4.00

BREAKFAST SHOT

$7.00

TOOTSIE ROLL

$5.00

MINT COOKIE

$5.00

PEPPERMINT PATTY

$5.00

FIREBALL

$5.00

THE ELVIS SPECIAL

$6.00

SHOT GLASS 2 COUNT UGLY DOG PEANUT BUTTER BOURBON 2 COUNT BANANA CREME LIQUEUR

Wine

WINE

$7.00

GL PINOT GRIGIO

$7.00

GL CHARDONNAY

$7.00

GL MOSCATO

$7.00

GL OLIVER'S

$7.00

GL APOTHIC

$7.00

PINOT GRIGIO

$24.00

GL APOTHIC ROSE

$7.00

APOTHIC ROSE

$24.00

GL CABARNET

$7.00

GL PINOT NOIR

$7.00

GL MERLOT

$7.00

GL C.H. BLUEBERRY

$7.00

GL APOTHIC

$7.00

CABARNET

$24.00

Specials

Beer & Shot

$4.00

Hi Barbie

$6.00

WEDNESDAY SPECIALS

Wednesday Wings

$0.75

Wednesday Chicken Tenders

$8.00

Wednesday Catfish Curls

$8.00

Wednesday Shrimp Basket

$8.00