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Salt & Pepper 800 West Lyon Avenue

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800 West Lyon Avenue

Lake City, MN 55041

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Gift Cards

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Popular Items

Side of Soup or Salad
Frisco Melt
Combo Platter

Breakfast Combos

Two Eggs Combo

$10.99

TWO EGGS COOKED YOUR WAY, CHOICE OF BACON, SAUSAGE LINKS OR SAUSAGE PATTIES. SERVED WITH HASH BROWNS.

Three Eggs Combo

$11.99

TRHEE EGGS COOKED YOUR WAY, CHOICE OF BACON, SAUSAGE LINKS OR SAUSAGE PATTIES. SERVED WITH HASH BROWNS.

Corned Beef Hash and Eggs

$12.99

TWO EGGS COOKED YOUR WAY. SERVED WITH HASH BROWNS.

Top Sirloin Steak and Eggs

$14.99

8 Oz. TOP SIRLOIN STEAK COOKED YOUR WAY AND TWO EGGS COOKED ANY STYLE. SERVED WITH HASH BROWNS.

Country Fried Steak and Eggs

$14.19

8 Oz. COUNTRY FRIED STEAK DIPPED IN BATTER AND FRIED TO GOLDEN BROWN, TOPPED WITH COUNTRY GRAVY AND TWO EGGS COOKED YOUR WAY. SERVED WITH HASH BROWNS.

Breakfast Sandwiches

Hammy

$10.99

TWO SCRAMBLED EGGS, SQUEEZED BETWEEN AMERICAN CHEESE, SWISS CHEESE AND HAM ON SOURDOUGH BREAD.

Spinach, Tomatoes and Cheese Melt

$10.99

TWO SCRAMBLED EGGS, MOZZARELLA CHEESE, SPINACH, TOMATOES AND RED PEPPERS ON GRILLED SOURDOUGH BREAD OVER PARMESSAN CHEESE.

Ham and Eggs Croissant

$10.99

TWO SCRAMBLED EGGS, AMERICAN CHEESE AND SHAVED HAM ON A GRILLED CROISSANT BREAD.

Breakfast Skillets

Bacon Skillet

$11.69

GREEN PEPPERS, ONIONS AND CHEDDAR CHEESE, TOPPED WITH TWO EGGS COOKED YOUR WAY.

Meat Lovers Skillet

$11.69

DICED HAM, DICED BACON, CRAMBLED SAUSAGE AND CHEDDAR CHEESE, TOPPED WITH TWO EGGS COOKED YOUR WAY.

Mexican Skillet

$11.99

HOMEMADE TACO MEAT, GREEN PEPPERS, ONIONS, TOMATOES AND CHEDDAR CHEESE, TOPPED WITH TWO EGGS COOKED YOUR WAY. SERVED WITH A SIDE OF SALSA AND SOUR CREAM.

Veggie Skillet

$11.69

GREEN PEPPERS, ONIONS, TOMATOES, MUSHROOMS AND CHEDDAR CHEESE, TOPPED WITH TWO EGGS COOKED YOUR WAY.

Chicken Tender Skillet

$11.69

CHICKEN STRIPS TOPPED WITH COUNTRY GRAVY AND FINISHED WITH CHEDDAR CHEESE AND TWO EGGS COOKED YOUR WAY.

Country Fried Steak Skillet

$12.19

COUNTRY FRIED STEAK, ONIONS, RED AND GREEN PEPPERS COVERED WITH COUNTRY GRAVY. TOPPED WITH TWO EGGS COOKED YOUR WAY.

Ultimate Skillet

$12.59

HAM, BACON, SAUSAGE, GREEN PEPPERS, ONIONS, TOMATOES, MUSHROOMS AND CHEDDAR CHEESE. TOPPED WITH TWO EGGS COOKED YOUR WAY.

Sausage Skillet

$11.69

GREEN PEPPERS, ONIONS, AND CHEDDAR CHEESE, TOPPED WITHTWO EGGS COOKED YOUR WAY.

Ham Skillet

$11.69

GREEN PEPPERS, ONIONS AND CHEDDAR CHEESE, TOPPED WITH TWO EGGS COOKED YOUR WAY.

Breakfast Burritos

Gyro Burrito

$10.99

THREE SCRAMBLED EGGS, MIXED WITH GYRO MEAT, ONIONS, TOMATOES AND FETA CHEESE. SERVED WITH TZATZIKI SAUCE.

Sausage and Eggs Burrito

$10.69

THREE SCRAMBLED EGGS, MIXED WITH CRUMBLED SAUSAGE, GREEN PEPPERS, ONIONS, AND CHEDDAR CHEESE.

Bacon and Eggs Burrito

$10.69

THREE SCRAMBLED EGGS, MIXED WITH DICED BACON, GREEN PEPPERS, ONIONS, AND CHEDDAR CHEESE.

Ham and Eggs Burrito

$10.69

THREE SCRAMBLED EGGS, MIXED WITH DICED HAM, GREEN PEPPERS, ONIONS, AND CHEDDAR CHEESE.

Breakfast Sides

English Muffin

$2.49

Corned Beef Hash

$5.99

Sliced Ham

$4.99

Bacon

$3.99

Sausage Links

$3.99

Sausage Patties

$3.99

Oatmeal

$5.99

Strawberry Oatmeal

$6.79

Blueberry Oatmeal

$6.79

Very Berry Oatmeal

$6.99

Toast

$2.49

Hash Browns

$4.99

Breakfast Potatoes

$4.99

One Egg

$1.89

Two Eggs

$3.49

Three Eggs

$3.99

Avocado

$2.49

Benedicts

Eggs Benedict

$11.99

GRILLED ENGLISH MUFFIN, HAM AND TWO POACHED EGGS, TOPPED WITH HOLLANDAISE SAUCE. SERVED WITH HASH BROWNS.

Country Benedict

$11.99

GRILLED BISCUIT, TWO SAUSAGE PATTIES AND TWO POACHED EGGS, TOPPED WITH COUNTRY GRAVY. SERVED WITH HASH BROWNS.

West Coast Benedict

$11.99

SERVED OVER HASH BROWNS, TOPPED WITH DICED BACON AND TWO OVER EASY EGGS, COVERED WITH HOLLANDAISE SAUCE, FRESH AVOCADO AND TOMATOES, CHOICE OF TOAST, PANCAKES OR FRESH FRUIT.

Scramblers

Denver Scrambler

$12.99

THREE SCRAMBLED EGGS, MIXED WITH ONIONS, GREEN PEPPERS AND DICED HAM, SERVED WITH CUBED POTATOES.

Western Scrambler

$12.99

THREE SCRAMBLED EGGS, MIXED WITH ONIONS, GREEN PEPPERS AND SAUSAGE, SERVED WITH CUBED POTATOES.

Hash Stack

$11.99

HASH BROWNS TOPPED WITH DICED BACON, CRUMBLED SAUSAGE AND TWO SCRAMBLED EGGS. COVERED WITH COUNTRY GRAVY AND SHREDDED CHEDDAR CHEESE.

Omelets

Mexican Omelet

$11.99

HOMEMADE TACO MEAT, GREEN PEPPERS, ONIONS, TOMATOES, AND CHEDDAR CHEESE. SERVED WITH SOUR CREAM AND SALSA.

Veggie Omelet

$11.99

GREEN PEPPERS, ONIONS, TOMATOES, MUSHROOMS, AND SHREDDED CHEDDAR CHEESE.

Ultimate Omelet

$12.19

BACON, SAUSAGE, HAM, GREEN PEPPERS, ONIONS, TOMATOES, MUSHROOMS, AND CHEDDAR CHEESE

Country Omelet

$11.99

SAUSAGE AND SHREDDED CHEDDAR CHEESE OMELET, TOPPED WITH SAUSAGE COUNTRY GRAVY.

Gyro Omelet

$12.09

GYRO MEAT, ONIONS, TOMATOES, AND FETA CHEESE. SERVED WITH TZITZAKI SAUCE.

Denver Omelet

$12.09

GRREN PEPPERS, ONIONS, HAM, AND CHEDDAR CHEESE.

Meat Lovers Omelet

$11.99

BACON, SAUSAGE, HAM, AND CHEDDAR CHEESE.

Winona Omelet

$12.09

FRESH SPINACH, MUSHROOMS, DICED BACON AND FETA CHEESE.

ABC Omelet

$12.09

FRESH AVOCADO, DICED BACON, AND CHEDDAR CHEESE.

Bacon and Cheese Omelet

$11.49

DICED BACON, AND SHREDDED CHEDDAR CHEESE.

Sausage and Cheese Omelet

$11.49

CRUMBLED SAUSAGE, AND SHREDDED CHEDDAR CHEESE.

Ham and Cheese Omelet

$11.49

DICED HAM, AND SHREDDED CHEDDAR CHEESE.

Cheese Omelet

$10.49

THREE EGGS OMELET, AND SHREDDED CHEDDAR CHEESE.

Biscuits and Gravy

Country Fried Steak and Biscuits

$11.99

COUNTRY FRIED STEAK, ONE BISCUIT CUT IN HALF, TOPPED WITH SAUSAGE COUNTRY GRAVY, AND TWO EGGS COOKED YOUR WAY.

Southern Slam

$10.99

ONE GRILLED BISCUIT CUT IN HALF, TOPPED WITH SAUSAGE COUNTRY GRAVY, CHOICE OF BACON, SAUSAGE LINKS, OR SAUSAGE PATTIES, AND TWO EGGS COOKED YOUR WAY.

Country Scrambled

$11.99

TWO SCRAMBLED EGGS, ON TOP OF ONE GRILLED BISCUIT CUT IN HALF, TOPPED WITH SAUSAGE COUNTRY GRAVY, AND CHOICE OF BACON, SAUSAGE LINKS, OR SAUSAGE PATTIES.

Biscuits and Gravy and Eggs

$9.69

TWO GRILLED BISCUITS CUT IN HALF, TOPPED WITH SAUSAGE COUNTRY GRAVY, AND TWO EGGS COOKED YOUR WAY.

Biscuits and Gravy

$8.99

TWO GRILLED BISCUITS CUT IN HALF, TOPPED WITH SAUSAGE COUNTRY GRAVY.

Waffles

Waffle

$8.99

Waffle Combo

$11.99

CHOICE OF BACON, SAUSAGE LINKS OR SAUSAGE PATTIES AND TWO EGGS COOKED YOUR WAY.

Strawberry Waffle

$10.99

TOPPED WITH GLAZED STRAWBERRIES, WHIPPED CREAM AND POWDER SUGAR.

Banana Nutella Waffle

$10.99

TOPPED WITH FRESH BANANAS, WHIPPED CREAM AND POWDER SUGAR.

Banana Split Waffle

$11.99

TOPPED WITH GLAZED STRAWBERRIES, BANANAS, PECANS, ICE CREAM, CHOCOLATE SYRUP, CARAMEL SAUCE, WHIPPED CREAM AND POWDER SUGAR.

Very Berry Waffle

$11.99

TOPPED WITH FRESH STRAWBERRIES, BLUEBERRIES, BANANAS, WHIPPED CREAM AND POWDER SUGAR.

Pancakes

Short Stack

$6.99

Short Stack with Strawberries

$8.99

TOPPED WITH GLAZED STRAWBERRIES AND WHIPPED CREAM.

Three Stack

$8.99

Three Stack with Strawberries

$9.99

TOPPED WITH GLAZED STRAWBERRIES AND WHIPPED CREAM.

2x2x2 Pancakes Combo

$9.99

TWO PANCAKES, TWO EGGS COOKED YOUR WAY AND CHOICE OF BACON, SAUSAGE LINKS, OR SAUSAGE PATTIES.

Hungry Jack

$12.99

TWO EGGS COOKED YOUR WAY, HASH BROWNS, TWO BACON STRIPS, 2 SAUSAGE LINKS, HAM SLICE, TWO PANCAKES, AND CHOICE OF TOAST.

French Toast

Cinnamon French Toast

$7.99

FOUR SLICES OF OUR HOME STYLE CINNAMON FRENCH TOAST.

Cinnamon French Toast Combo

$10.99

FOUR SLICES OF OUR HOME STYLE CINNAMON FRENCH TOAST. SERVED WITH TWO EGGS COOKED YOUR WAY AND CHOICE OF BACON, SAUSAGE LINKS, OR SAUSAGE PATTIES.

Lumberjack Cinnamon French Toast

$11.99

FOUR SLICES OF OUR HOME STYLE CINNAMON FRENCH TOAST. SERVED WITH TWO EGGS COOKED YOUR WAY. SLICED HAM, TWO BACON STRIPS, AND TWO SAUSAGE LINKS.

Very Berry Cinnamon French Toast

$11.99

FOUR SLICES OF OUR HOME STYLE CINNAMON FRENCH TOAST. TOPPED WITH FRESH STRAWBERRIES, BLUEBERIES, BANANAS, WHIPPED CREAM, AND POWDER SUGAR.

Cinnamon French Toast Slammer

$11.49

TWO SAUSAGE PATTIES, TWO SCRAMBLED EGGS AND AMERICAN CHEESE SANDWICHES, MADE WITH OUR HOME STYLE CINNAMON FRENCH TOAST. SERVED WITH HASH BROWNS.

French Toast

$9.99

THREE SLICES OF TEXAS BREAD, DIPPED INTO EGG WASH AND COOKED TILL GOLDEN BROWN.

Banana Nut French Toast

$11.49

THREE SLICES OF TEXAS BREAD, DIPPED INTO EGG WASH AND COOKED TILL GOLDEN BROWN, CREAM CHEESE FILLING, TOPPED WITH FRESH BANANAS, PECANS, WHIPPED CREAM AND POWDER SUGAR.

Strawberry French Toast

$10.99

THREE SLICES OF TEXAS BREAD, DIPPED INTO EGG WASH AND COOKED TILL GOLDEN BROWN, CREAM CHEESE FILLING, TOPPED WITH GLAZED STRAWBERRIES, WHIPPED CREAM AND POWDER SUGAR.

Banana Nutella French Toast

$11.49

TWO SLICES OF TEXAS BREAD, DIPPED INTO EGG WASH AND COOKED TILL GOLDEN BROWN, CREAM CHEESE FILLING AND FRESH BANANAS, TOPPED WITH NUTELLA, WHIPPED CREAM AND POWDER SUGAR.

Stuffed French Toast

$11.49

TWO SLICES OF TEXAS BREAD, DIPPED INTO EGG WASH AND COOKED TILL GOLDEN BROWN, CREAM CHEESE FILLING, TOPPED WITH GLAZED STRAWBERRIES, WHIPPED CREAM AND POWDER SUGAR.

French Toast and Eggs

$10.99

TWO SLICES OF TEXAS BREAD, DIPPED INTO EGG WASH AND COOKED TILL GOLDEN BROWN, SERVED WITH TWO EGGS COOKED YOUR WAY AND A CHOICE OF BACON, SAUSAGE LINKS OR SAUSAGE PATTIES.

Fifty-Five Plus

#1 One Egg Combo

$8.99

ONE EGG COOKED YOUR WAY, TWO STRIPS OF BACON OR TWO SAUSAGE LINKS. SERVED WITH HASH BROWNS AND A CHOICE OF TOAST, PANCAKES OR FRESH FRUIT.

#2 Cinnamon French Toast Combo

$8.49

ONE SLICE CINNAMON FRENCH TOAST, ONE EGG COOKED YOUR WAY, TWO STRIPS OF BACON OR TWO SAUSAGE LINKS AND A SIDE OF FRESH FRUIT.

#3 French Toast Combo

$8.99

TWO SLICES OF TEXAS BREAD, DIPPED INTO EGG WASH AND COOKED TILL GOLDEN BROWN, ONE EGG COOKED YOUR WAY, TWO STRIPS OF BACON OR YWO SAUSAGE LINKS.

#4 Two Eggs Ham and Cheese Omelet

$8.99

DICED HAM AND SHREEDED CHEDDAR CHEESE, SERVED WITH HASH BROWNS AND A CHOICE OF TOAST, PANCAKES OR FRESH FRUIT.

#5 Two Eggs Country Omelet

$8.99

CRUMBLED SAUSAGE AND SHREEDED CHEDDAR CHEESE, TOPPED WITH COUNTRY GRAVY. SERVED WITH HASH BROWNS AND A CHOICE OF TOAST, PANCAKES OR FRESH FRUIT.

#6 Pancakes Combo

$8.99

TWO PANCAKES, ONE EGG COOKED YOUR WAY, TWO STRIPS OF BACON OR TWO SAUSAGE LINKS.

Kid's Breakfast

Kids Breakfast

$5.99

Kids Waffles

$5.99

Kids French toast

$5.99

Appetizers

Combo Platter

$11.99

PERFECT FOR SHARING! THIS TASTING SAMPLING OF OUR CHICKEN STRIPS, ONION RINGS, CHEESE CURDS, MOZZARELLA CHEESE STICKS AND GREEN BEAN FRIES. SERVED WITH BBQ SAUCE AND MARINARA SAUCE.

Chicken Strips and Fries

$11.99

FIVE PIECES OF CHICKEN STRIPS AND FRENCH FRIES.

Buffalo Chicken Strips

$10.49

FIVE PIECES OF CHICKEN STRIPS, TOSSED ON BUFFALO SAUCE. SERVED WITH CELERY STICKS AND DRESSING OF YOUR CHOICE.

Cheese Curds

$8.99

WHITE BEER BATTERED CHEESE CURDS. SERVED WITH MARINARA SAUCE.

Mozzarella Cheese Sticks

$8.99

DIPPED FRIED TILL GOLDEN BROWN. SERVED WITH MARINARA SAUCE.

Green Bean Fries

$6.99

CRUNCHY GREEN BEAN FRIES, DIPPED FRIED TILL GOLDEN BROWN.

Onion Rings

$6.99

BEER BATTERED CRUNCHY FRIED ONION RINGS.

Fried Pickles

$7.99

Seasoned French Fries

$5.99

French Fries

$4.99

Salads

California Chicken Salad

$11.99

GRILLED CHICKEN BREAST, ON TOP OF FRESH GARDEN SALAD, TOMATOES, GREEN AND RED PEPPERS, ONIONS, CUCUMBERS, HARD BOILED EGG AND SHREDDED CHEDDAR CHEESE.

Chicken Avocado Salad

$12.49

GRILLED CHICKEN BREAST, ON TOP OF FRESH GARDEN SALAD, AVOCADO, BLACK OLIVES, TOMATOES, GREEN AND RED PEPPERS, ONIONS, CUCUMBERS, HARD BOILED EGG AND CHEDDAR CHEESE

Crispy Chicken Salad

$11.99

GOLDEN CHICKEN STRIPS, ON TOP OF FRESH GARDEN SALAD, TOMATOES, GREEN AND RED PEPPERS, ONIONS, CUCUMBERS, HARD BOILED EGG AND SHREDDED CHEDDAR CHEESE.

Buffalo Crispy Chicken Salad

$11.99

GOLDEN CHICKEN STRIPS, TOSSED ON BUFFALO SAUCE, ON TOP OF FRESH GARDEN SALAD, TOMATOES, GREEN AND RED PEPPERS, ONIONS, CUCUMBERS, HARD BOILED EGG AND CHEDDAR CHEESE.

Chef Salad

$11.99

SLICED TURKEY, HAM, AMERICAN AND SWISS CHEESE, ON TOP OF FRESH GARDEN SALAD, TOMATOES, GREEN AND RED PEPPERS, ONIONS, CUCUMBERS AND A HARD-BOILED EGG.

Taco Salad

$11.99

FRESH HOMEMADE TACO MEAT, ON TOP OF FRESH GARDEN SALAD, TOMATOES, GREEN PEPPERS, ONIONS, BLACK OLIVES, AND SHREDDED CHEDDAR CHEESE.

Gyro Salad

$12.29

SLICED GYRO MEAT, ON TOP OF FRESH GARDEN SALAD, TOMATOES, GREEN AND RED PEPPERS, ONIONS, BLACK OLIVES, CUCUMBERS, FETA CHEESE AND PITA BREAD. SERVED WITH TZATZIKI SAUCE.

Side of Soup or Salad

$4.99

Burgers

Classic Burger

$10.49

JUICY BURGER PATTY, COOKED YOUR WAY. SERVED ON A GRILLED SESAME BUN.

Cheeseburger

$10.99

JUICY BURGER PATTY, COOKED YOUR WAY, TOPPED WITH AMERICAN CHEESE. SERVED ON A GRILLED SESAME BUN.

Bacon and Cheeseburger

$11.99

JUICY BURGER PATTY, COOKED YOUR WAY, TOPPED WITH TWO STRIPS OF BACON AND CHEDDAR CHEESE. SERVED ON A GRILLED SESAME BUN.

ABC Burger

$12.99

JUICY BURGER PATTY, COOKED YOUR WAY, TOPPED WITH TWO STRIPS OF BACON, FRESH AVOCADO AND CHEDDAR CHEESE. SERVED ON A GRILLED SESAME BUN.

Winona Burger

$12.49

JUICY BURGER PATTY, COOKED YOUR WAY, TOPPED WITH TWO STRIPS OF BACON, SAUTEED MUSHROOMS AND SWISS CHEESE. SERVED ON A GRILLED SESAME BUN.

Mushroom and Swiss Burger

$11.99

JUICY BURGER PATTY, COOKED YOUR WAY, TOPPED WITH SAUTEED MUSHROOMS AND SWISS CHEESE. SERVED ON A GRILLED SESAME BUN.

Bacon, Egg and Cheeseburger

$12.99

JUICY BURGER PATTY, COOKED YOUR WAY, TOPPED WITH TWO STRIPS OF BACON, ONE EGG COOKED ANY STYLE AND CHEDDAR CHEESE. SERVED ON A GRILLED SESAME BUN.

Texas Burger

$12.99

JUICY BURGER PATTY, COOKED YOUR WAY, TOPPED WITH TWO STRIPS OF BACON, BBQ SAUCE, ONION RINGS AND CHEDDAR CHEESE. SERVED ON A GRILLED CIABATTA BUN.

Hawaiian Burger

$12.99

JUICY BURGER PATTY, COOKED YOUR WAY, TOPPED WITH HAM, GRILLED PINEAPPLE RINGS, BBQ SAUCE, AND MOZZARELA CHEESE. SERVED ON A GRILLED SESAME BUN.

Melts

Patty Melt

$11.49

JUICY BURGER PATTY, COOKED YOUR WAY, SQUEEZED BETWEEN AMERICAN CHEESE AND GRILLED ONIONS, ON RYE BREAD, GRILLED TO GOLDEN BROWN.

Frisco Melt

$11.99

JUICY BURGER PATTY, COOKED YOUR WAY, SQUEEZED BETWEEN TWO STRIPS OF BACON, SWISS CHEESE AND GRILLED ONIONS, ON SOURDOUGH BREAD, GRILLED TO GOLDEN BROWN.

Chicken Tender Melt

$10.99

CHICKEN STRIPS, SQUEEZED BETWEEN TWO STRIPS OF BACON, SWISS CHEESE AND GRILLED TOMATOES, ON SOURDOUGH BREAD, GRILLED TO GOLDEN BROWN.

Grilled Chicken Melt

$11.49

CHICKEN BREAST, SQUEEZED BETWEEN TWO STRIPS OF BACON, SWISS CHEESE AND GRILLED TOMATOES, ON SOURDOUGH BREAD, GRILLED TO GOLDEN BROWN.

Turkey Melt

$11.49

SHAVED TURKEY, SQUEEZED BETWEEN TWO STRIPS OF BACON, SWISS CHEESE AND GRILLED TOMATOES, ON SOURDOUGH BREAD, GRILLED TO GOLDEN BROWN.

Cheesy Melt

$9.99

MOZZARELA CHEESE STICKS, SQUEEZED BETWEEN AMERICAN CHEESE ON SOURDOUGH BREAD, GRILLED TO GOLDEN BROWN. SERVED WITH MARINARA SAUCE.

Sandwiches

Gyro Sandwich

$10.99

GYRO MEAT OVER PITA BREAD, TOPPED WITH LETTUCE, TOMATOES, RED ONIONS, FETA CHEESE AND SIDE OF TZATZIKI SAUCE. SERVED WITH A CHOICE OF FRENCH FRIES, SOUP OR GARDEN SALAD.

Grilled Cheese

$8.99

A CLASSIC GRILLED CHEESE SANDWICH. SERVED WITH A CHOICE OF FRENCH FRIES, SOUP OR GARDEN SALAD.

Grilled Ham and Cheese

$10.99

A CLASSIC GRILLED CHEESE SANDWICH AND SHAVED HAM. SERVED WITH A CHOICE OF FRENCH FRIES, SOUP OR GARDEN SALAD.

Grilled Chicken Sandwich

$10.99

GRILLED CHICKEN BREAST, OVER LETTUCE, TOMATOES, RED ONIONS AND PICKLES ON THE SIDE. SERVED ON A GRILL CIABATTA BUN, AND A CHOICE OF FRENCH FRIES, SOUP OR GARDEN SALAD.

Fish Sandwich

$10.99

BEER BATTERED COD, TOPPED WITH AMERICAN CHEESE, OVER LETTUCE, TOMATOES, RED ONIONS AND PICKLES ON THE SIDE. SERVED ON A GRILL SESAME BUN, AND A CHOICE OF FRENCH FRIES, SOUP OR GARDEN SALAD.

Philly Sandwich

$11.99

TENDER BEEF, GRILLED ONIONS, GRILLED GREEN AND RED PEPPERS, MOZZARELLA CHEESE, ON A CIABATTA ROLL, WITH AU JUS ON THE SIDE. SERVED WITH A CHOICE OF FRENCH FRIES, SOUP OR GARDEN SALAD.

Reuben Sandwich

$11.99

GRILLED SHAVED CORNED BEEF, SAUERKRAUT AND SWISS CHEESE, ON A RYE BREAD, GRILLED TO GOLDEN BROWN. SERVED WITH A CHOICE OF FRENCH FRIES, SOUP OR GARDEN SALAD.

Buffalo Chicken Sandwich

$10.99

FRIED BREADED CHICKEN BREAST, TOSSED IN BUFFALO SAUCE, SERVED ON A SESAME BUN, WITH LETTUCE, TOMATOES, RED ONIONS AND PICKLES ON THE SIDE. SERVED WITH A CHOICE OF FRENCH FRIES, SOUP OR SALAD.

BLT Sandwich

$9.99

BACON, LETTUCE, TOMATOES AND MAYONNAISE, SQUEEZED ON TWO SLICES OF WHITE TOASTED BREAD. SERVED WITH A CHOICE OF FRENCH FRIES, SOUP OR GARDEN SALAD.

Hot Beef

$11.99

SLICED TENDER ROAST BEEF, OVER WHITE BREAD, SERVED OPEN FACE, WITH MASHED POTATOES AND TOPPED WITH BROWN GRAVY.

Clubs

BLT Club

$10.99

BACON, LETTUCE, TOMATOES AND MAYONNAISE, SQUEEZED ON THREE SLICES OF WHITE TOASTED BREAD.

BLT Turkey Club

$11.99

TURKEY, BACON, LETTUCE, TOMATOES AND MAYONNAISE, SQUEEZED ON THREE SLICES OF WHITE TOASTED BREAD.

Corned Beef Club

$11.99

CORNED BEEF, LETTUCE, TOMATOES, MAYONNAISE AND SWISS CHEESE, SQUEEZED ON THREE SLICES OF RYE TOASTED BREAD.

Avocado Club

$12.49

TURKEY, BACON, LETTUCE, TOMATOES, AVOCADO, AMERICAN CHEESE AND MAYONNAISE, SQUEEZED ON THREE SLICES OF WHITE TOASTED BREAD.

Wraps

Chicken Ranch Wrap

$10.99

CHICKEN STRIPS, LETTUCE, TOMATOES, CHEDDAR CHEESE AND RANCH.

Chicken Avocado Wrap

$10.99

GRILLED CHICKEN, AVOCADO, LETTUCE, TOMATOES, AND CHEDDAR CHEESE.

Chicken Bacon Wrap

$10.99

GRILLED CHICKEN, BACON, LETTUCE, TOMATOES, CHEDDAR CHEESE AND RANCH DRESSING.

Chicken Chipotle Wrap

$10.99

GRILLED CHICKEN, BACON, LETTUCE, TOMATOES, CHEDDAR CHEESE AND CHIPOTLE SAUCE.

Dinner

Country Fried Steak

$13.99

8 Oz. COUNTRY FRIED STEAK, DIPPED IN BATTER AND FRIED TO GOLDEN BROWN. TOPPED WITH COUNTRY GRAVY.

Top Sirloin Steak

$14.79

8 Oz. U.S.D.A. TOP SIRLOIN STEAK ON THE GRILL, COOKED JUST THE WAY YOU LIKE IT.

Top Sirloin Steak and Shrimp

$15.99

8 Oz. U.S.D.A. TOP SIRLOIN STEAK ON THE GRILL, COOKED JUST THE WAY YOU LIKE IT, AND THREE FRIED SHRIMPS.

Chopped Steak

$13.49

10 Oz. CHOPPED STEAK ON THE GRILL, COOKED JUST THE WAY YOU LIKE IT, TOPPED WITH GRILLED ONIONS

Liver and Onions

$11.99

8 Oz. U.S.D.A. LIVER ON THE GRILL, TOPPED WITH TWO STRIPS OF BACON AND GRILLED ONIONS.

Seafood and Pastas

Fettuccini Alfredo

$11.99

MADE FROM THE BOTTOM UP, ALWAYS FRESH FETTUCCINI NOODLES, TOSSED IN ALFREDO SAUCE.

Chicken Fettuccini Alfredo

$13.99

GRILLED CHICKEN BREAST, OVER A BED OF FETTUCCINI NOODLES, TOSSED IN ALFREDO SAUCE.

Chicken and Mushrooms Pasta

$14.59

GRILLED CHICKEN BREAST, GRILLED MUSHROOMS AND SPINACH, OVER FETTUCCINI NOODLES, TOSSED IN SPAGHETTI AND ALFREDO SAUCE

Steak Pasta

$14.99

8 Oz. TOP SIRLOIN STEAK, GRILLED MUSHROOMS AND SPINACH, OVER FETTUCCINI NOODLES, TOSSED IN SPAGHETTI AND ALFREDO SAUCE.

Grilled Shrimp Pasta

$14.99

TEN GRILLED SHRIMPS, OVER A BED OF FETTUCCINI NOODLES, TOSSED IN ALFREDO SAUCE.

Grilled Shrimp Skewers

$13.49

TWO SEASONED GRILLED SHRIMP SKEWERS, AND CHOICE OF POTATOES, RICE PILAF AND VEGETABLES OF THE DAY. SERVED WITH COCKTAIL SAUCE ON THE SIDE.

Jumbo Shrimp

$13.49

SEVEN BREADED SHRIMPS, FRIED TO GOLDEN BROWN, AND CHOICE OF POTATOES, RICE PILAF AND VEGETABLES OF THE DAY. SERVED WITH COCKTAIL SAUCE ON THE SIDE.

Tilapia

$11.99

GRILLED SEASONED TILAPIA, AND CHOICE OF POTATOES, RICE PILAF AND VEGETABLES OF THE DAY.

Parmesan Meatballs

$12.99

MADE FROM THE BOTTOM UP, ALWAYS FRESH PENNE NOODLES AND THREE MEATBALLS, TOSSED IN A HOMEMADE SPAGHETTI SAUCE, TOPPED WITH MOZZARELLA AND PARMESAN CHEESE.

Spaghetti and Meatballs

$12.99

THREE MEATBALLS, TOSSED IN A HOMEMADE SPAGHETTI SAUCE.

Spaghetti

$10.99

ALWAYS A FAN FAVORITE! TOSSED IN A HOMEMADE SPAGHETTI SAUCE.

Stir Fry

Steak Stir Fry

$14.59

SIRLOIN STEAK, AND STIR FRY VEGETABLE MIX, OVER RICE PILAF

Grilled Shrimp Stir Fry

$14.59

TEN GRILLED SHRIMPS, AND STIR FRY VEGETABLE MIX, OVER RICE PILAF

Chicken Stir Fry

$13.59

CHICKEN BREAST, AND STIR FRY VEGETABLE MIX, OVER RICE PILAF.

Vegetables Stir Fry

$11.99

STIR FRY VEGETABLE MIX, OVER RICE PILAF.

Senior Lunch & Dinner

Senior Chicken Stir Fry

$10.99

CHICKEN BREAST, AND STIR FRY VEGETABLE MIX, OVER RICE PILAF AND GARLIC TOAST.

Senior Tilapia

$9.99

SERVED WITH TWO CHOICES. POTATO, RICE PILAF, SOUP, SALAD OR VEGETABLES OF THE DAY AND A GARLIC TOAST.

Senior Liver and Onions

$9.49

SERVED WITH TWO CHOICES. POTATO, RICE PILAF, SOUP, SALAD OR VEGETABLES OF THE DAY.

Senior Chicken Strips

$8.99

SERVED WITH A CHOICE OF POTATO, SOUP OR SALAD

Senior Spaghetti

$9.49

SERVED WITH A CHOICE OF SOUP OR SALAD & GARLIC TOAST.

Senior Spaghetti and Meatballs

$9.99

SERVED WITH A CHOICE OF SOUP OR SALAD & GARLIC TOAST.

Grilled Ham and Cheese Melt

$8.99

SERVED WITH A CHOICE OF FRENCH FRIES, SOUP OR SALAD.

Grilled Chicken Sandwich

$9.59

SERVED WITH A CHOICE OF FRENCH FRIES, SOUP OR SALAD.

Soup and Salad

$7.99

Kids Menu

Kids Grilled Cheese

$5.99

Kids Mac & Cheese

$5.99

Kids Cheeseburger

$5.99

Kids Spaghetti

$5.99

Kids Spaghetti and Meatball

$6.99

Kids Pizza

$5.99

Kids Chicken Strips

$5.99

Desserts

Strawberry Milkshake

$4.59

Chocolate Milk Shake

$4.59

Vanilla Milkshake

$4.59

Banana Split

$7.99Out of stock

Pie Slice

$4.49

Cake Slice

$4.99

Apple Crisp

$5.99Out of stock

Beverages

Coffee

$2.89

Decaf

$2.89

French Vanilla Cappuccino

$2.99

Hot Chocolate

$2.89

Milk

$2.99

Orange Juice

$2.99

Apple Juice

$2.99

Cranberry Juice

$2.99

Tomato Juice

$2.99

Iced Tea

$2.99

Hot Tea

$2.89

Chocolate Milk

$2.99

Pepsi

$2.99

Diet Pepsi

$2.99

Mountain Dew

$2.99

Diet Mountain Dew

$2.99

Raspberry Tea

$2.99

Pink Lemonade

$2.99

Dr Pepper

$2.99

Sierra Mist

$2.99

1919 Root Beer

$4.49
All hours
Sunday8:00 am - 3:59 am
MondayClosed
Tuesday8:00 am - 3:59 am
Wednesday8:00 am - 3:59 am
Thursday8:00 am - 3:59 am
Friday8:00 am - 3:59 am
Saturday8:00 am - 3:59 am
Restaurant info

Come in and enjoy!

Location

800 West Lyon Avenue, Lake City, MN 55041

Directions

Gallery

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Buck Wild Bar and Grill - 432 MN-60
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432 Main Street Zumbro Falls, MN 55991
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The Mac Shack & Specialties
orange starNo Reviews
930 Main St Red Wing, MN 55066
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Kelly's Tap House Bar and Grill - 1530 Old W Main St
orange starNo Reviews
1530 Old W Main St Red Wing, MN 55066
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Java Junction
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205 East 18th Street Zumbrota, MN 55992
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