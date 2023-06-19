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Salty Steer

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600 Main Street

Wall, SD 57790

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Gift Cards

FOOD

APPETIZERS

CHARCUTERIE BOARD

$24.00

DEVILED EGGS

$13.00

CALAMARI

$16.00

WINGS

$16.00

BUFFALO SPROUTS

$13.00

STEER FRIES

$13.00

SALMON BRUSCHETTA

$16.00

CARRESE BRUSCHETTA

$14.00

SCALLOPS

$18.00

STEER BURGERS

STEER BURGER

$14.00

STEER BURGER W/CHEESE

$15.00

STEER BURGER W/CHEESE & BACON

$16.00

BUTCH SHOP SPECIAL

$24.00

SALTY HEIFER

$16.00

SALTY STEER

$16.00

SWISS STEER

$16.00

SLIDERS

$16.00

OPEN RANGE BUFFALO

$24.00

STEER STEAKS

FILET MIGNON

$39.00

BONE-IN FILET

$59.00

PRIME RIBEYE

$42.00

BONE-IN RIBEYE

$49.00

PRIME STRIP

$39.00

PRIME TOMAHAWK

$64.00

BUFFALO RIBEYE

$48.00

BUFFALO STRIP

$42.00

STEER FAVORITES

PAN ROASTED SALMON

$29.00

BUFFALO MEATLOAF

$26.00

SHEPHARDS PIE

$25.00

ROASTED BIRD

$24.00

LOBSTER MAC & CHEESE

$26.00

STEAK PASTA

$26.00

KIDS MENU

LITTLE DOGGIE BURGER W/CHEESE & FRIES

$10.00

ITALIAN GRILLED CHEESE

$10.00

SIRLOIN W/ MASHED POTATOES

$16.00

SALADS

BABY WEDGE

$7.00

ULTIMATE WEDGE

$14.00

HEIFER SALAD

$17.00

STEER SALAD

$24.00

SIDES

Mac & Cheese

$6.00

Cream Corn

$6.00

Creamed Spinach

$6.00

Crispy Brussel Sprouts

$6.00

Mashed Potatoes

$4.00

Steak Fries

$4.00

Side Winder Fries

$4.00

POTATOES AU GRATIN

$4.00

LIQUOR

WHISKEY

WELL WHISKEY

$5.00

ANGELS ENVY

$10.00

BLACK VELVET

$6.00

BULLEIT RYE

$9.00

BULLIET BOURBON

$9.00

CANADIAN CLUB

$6.00

CROWN

$8.00

CROWN APPLE

$8.00

CROWN PEACH

$8.00

CROWN VANILLA

$8.00

CROWN CARMEL

$8.00

CHRISTIAN BRO APPLE

$6.00

CHRISTIAN BRO BRANDY

$6.00

EXTRA BROOKS

$7.00

FIREBALL

$6.00

FORTY CREEK

$8.00

GENTLEMAN JACK

$8.00

JIM BEAN

$7.00

JAMESON

$7.00

JACK DANIELS

$8.00

JACK HONEY

$8.00

JACK APPLE

$8.00

JIM BEAN PEACH

$7.00

MAKERS

$8.00

PENDELTON

$8.00

REBE

$7.00

REVEL STOKE PEACH

$7.00

WODDFORD RESERVE

$8.00

WINDSOR

$6.00

SEAGRAMS VO

$7.00

SEAGRAM 7

$6.00

SCREWBALL

$7.00

JACK TRIPLE MASH

$8.00

JACK FIRE

$8.00

ELIJAH CRAIG

$8.00

LARCENY

$8.00

SLANE IRISH WHISKEY

$7.00

JOHNNY WALKER RED

$8.00

JOHNNY WALKER BLACK

$10.00

CHIVAS REGAL

$9.00

YELLOWSTONE

$8.00

JIM BEAN BLACK

$8.00

OLD FORRESTER

$7.00

GLENLIVET

$8.00

FOUR ROSES

$8.00

YELLOWSTONE BOURBON

$7.00

KURVBALL BBQ WHISKEY

$7.00

BOWMAN BROTHERS BOURBON

$7.00

TYLER & LLOYD

$8.00

EARLY TIMES

$7.00

RAMS POINT PB WHISKEY

$7.00

OLD FORRESTER PROHIBITION STYLE

$8.00

WILD TURKEY

$8.00

JIM BEAN DEVILS CUT

$8.00

THOMAS S. MOORE BOURBON

$15.00

Basil Hayden

$14.00

VODKA

WELL VODKA

$5.00

BING CHERRY

$6.00

CHOPIN

$6.00

KETTLE ONE

$7.00

KETTLE ONE CUC LIME

$7.00

KETTLE ONE STRAWBERRY LEMON GRASS

$7.00

ABSOLUT

$7.00

ABSOLUT LIME

$7.00

ABSOLUT VANILLA

$7.00

ABSOLUT CITRON

$7.00

BARTONS VODKA

$6.00

TITOS

$7.00

SMIRNOFF WHIPPED CREAM

$6.00

SMIRNOFF CARAMEL

$6.00

PEARL PLUM

$7.00

GREY GOOSE

$8.00

44 N. HUCKLEBERRY

$7.00

STOLEY

$7.00

TAKE CAKE

$6.00

REYKA VODKA

$8.00

SVEDKA CUC LIME

$6.00

TAAKA GRAPE

$6.00

SVEDKA BLUE RASP

$6.00

UV CHERRY

$5.00

DEEP EDDY ORANGE

$6.00

DEEP EDDY CRANBERRY

$6.00

DEEP EDDY RUBY RED

$6.00

DEEP EDDY LEMON

$6.00

99 BANANAS

$5.00

EXOTICO REPOSADO

$6.00

KINKY PINK

$5.00

KINKY BLUE

$5.00

TEQUILA

DON JULIO

$10.00

DON JULIO

$10.00

EL JIMADOR GOLD

$6.00

HERRADURA

$8.00

JOSE GOLD

$6.00

PROSPERO BLANCO

$8.00

PATRON SILVER

$12.00

MONTEZUMA SILVER

$6.00

MILAGRO RESERVE

$8.00

MILAGRO SILVER

$8.00

TEQUILA ROSE

$8.00

TEREMANA

$7.00

DULCE VIDA LIME

$6.00

DULCE VIDA GRAPEFRUIT

$6.00

DULCE VIDA PINEAPPLE

$6.00

EXOTICO REPOSADO

$6.00

ESPOLON BLANCO

$7.00

JOSE SILVER

$6.00

CAMARENA SILVER

$7.00

CAMARENA GOLD

$7.00

CASAMIGOS TEQUILA

$6.00

YAVE TEQUILA

$6.00

818 Tequila Blanco

$10.00

818 Tequila Reposado

$10.00

Tequila Anejo

$10.00

CORDIALS

AMARETTO

$6.00

BAILEYS

$7.00

BLUE CARACAO

$6.00

BUTTERSHOTS

$6.00

DISARONNO

$8.00

KAHLUA

$7.00

JAGERMEISTER

$6.00

GOLDSCHLAGER

$7.00

DR. MCGILL MENTHOL

$6.00

DR. MCGILL CHERRY

$6.00

MIDORI MELON

$6.00

PEACHTREE

$6.00

RUMPLEMINZ

$8.00

SOUR APPLE

$6.00

TUACA

$7.00

SOUTHERN COMFORT

$7.00

KORBEL BRANDY

$6.00

EJ BRANDY

$10.00

HOT DAMN

$6.00

LICOR

$6.00

D USSE COGNAC

$15.00

HENNESSY

$8.00

RUM

WELL RUM

$5.00

BACARDI

$7.00

BACARDI TANGERINE

$7.00

BACARDI LIMON

$7.00

CALYPSO

$6.00

CAPTAIN MORGAN

$7.00

CORRALEJO

$7.00

SAILOR JERRYS

$7.00

MALIBU RUM

$7.00

CAPTIAN MORGAN VANILLA TWIST

$7.00

BRUGAL

$8.00

BLUE CHAIR KEY LIME

$8.00

GIN

WELL GIN

$5.00

TANQUERAY

$8.00

BOMBAY

$8.00

HENDRICKS

$9.00

AMSTERDAM

$7.00

SEAGRAMS EXTRA DRY

$7.00

BEER

DRAFT BEER

DRAFT BUSCH LIGHT

$5.50

DRAFT MICHELOB ULTRA

$6.50

BIG WAVE DRAFT

$6.50

ACE PINEAPPLE DRAFT

$6.50

VANILLA PORTER DRAFT

$6.50

PURPLE GRAIN DRAFT

$6.50

RED CUT ALE DRAFT

$6.50

MAGO CART DRAFT

$6.50

212 LEMONADE SHANDY DRAFT

$6.50

SADDLE BRONC DRAFT

$6.50

BRUCE BANNER DRAFT

$6.50

SODANK IPA DRAFT

$6.50

11TH HOUR IPA DRAFT

$6.50

CANYON CREAM ALE DRAFT

$6.50

EASY LIVIN' SUMMER ALE DRAFT

$6.50

ITSTHA NUTS PEANUT BUTTER PORTER DRAFT

$6.50

DOS EQUIS DRAFT

$6.50

DOS EQUIS AMBER DRAFT

$6.50

TROPICAL BLONDE DRAFT

$6.50

MEXICAN CHOC STOUT DRAFT

$6.50

OAKSVILLE AMBER DRAFT

$6.50

ONE HORNED HEFEWEIZEN

$6.50

BLUE MOON

$6.50

SUMMER SHANDY

$6.50

IMPORTED BEER

ANGRY ORCHARD

$6.50

CORONA EXTRA

$6.50

CORONA PREMIUM

$6.50

GUINNESS

$6.50

MIKES BLACKCHERRY

$6.50

MIKES LEMONADE

$6.50

SHINER BLOCK

$6.50

STELLA

$6.50

TWISTED TEA

$6.50

DOMESTICS

BUDWEISER

$5.00

BUD LIGHT

$5.00

BUD LIGHT CHELADA

$5.00

BUSCH LIGHT

$5.00

MICHELOB ULTRA

$5.00

COORS LIGHT

$5.00

MICH GOLDEN LIGHT

$5.00

COORS ORIGINAL

$5.00

MILLER LIGHT

$5.00

GRAIN BELT

$5.00

MILLER GENUINE DRAFT

$5.00

PABST BLUE RIBBON

$5.00

BUSCH NA

$5.00

O'DOULS NA

$5.00

CAN/ALUMINUM BOTTLE

GUINNESS- CAN

$6.50

BUSCH NA CAN

$5.00

BUSCH LIGHT CAN

$4.00

BUD LT. CHELADA CAN

$5.50

BUD LIGHT CAN

$5.00

HIGH NOON

$5.50

WHITE CLAW

$5.50

TRULY

$5.50

CARBLISS

$5.50

NEUTRAL

$5.50

NA BEV

HOTEL COUPON DRINK

FREE DRINK

DRINK

PEPSI

$3.75

DIET PEPSI

$3.75

DR. PEPPER

$3.75

7 UP

$3.75

ROOT BEER

$3.75

LEMONADE

$3.75

TEA

$3.75

SWEET TEA

$3.75

MILK

$3.75

CHOCOLATE MILK

$3.75

COFFEE

$2.00

ORANGE JUICE

$3.50

SHIRLEY TEMPLE

$3.99

ROY ROGERS

$3.99

ARNOLD PALMER

$3.99

MT DEW

$3.75

DT DEW

$3.75

COCKTAILS

MARGARITAS ON THE ROCKS

I'M YOUR HUCKLEBERRY MARGARITA

$15.00

CLASSIC MARGARITA ON THE ROCKS

$10.00

RASPBERRY MARGARITA ON THE ROCKS

$11.00

PEACH MARGARITA ON THE ROCKS

$11.00

BADLANDS SUNSET MARGARITA

$12.00

MANGO MARGARITA ON THE ROCKS

$10.00

STRAWBERRY MARGARITA ON THE ROCKS

$10.00

DAIQUIRIS

ROYAL PEACH FROZEN

$12.00

Strawberry Daiquiri

$10.00

Raspberry Daiquiri

$10.00

MOJITOS

Raspberry Mojito

$9.00

Classic Mojito

$9.00

Strawberry Mojito

$9.00

FROZEN

Frozen Salty Margarita

$10.00

Royal Peach Daiquiri

$12.00

Watermelon Mint Margarita

$10.00

PINA COLADAS

FROZEN PINA COLADA

$12.00

ASSORT COCKTAILS

Long Island Ice Tea

$10.00

Bloody Mary

$9.00

Fuzzy Navel

$7.00

Tequila Sunrise

$7.00

Chuck Norris

$5.00

Lemon Drop Shot

$5.00

Slutty Red Head

$7.00

MOSCOW MULES

MOSCOW MULE

$9.00

RASPBERRY MOSCOW MULE

$10.00

STRAWBERRY MOSCOW MULE

$10.00

WINE

HOUSE WINE

CHARDONNEY

$5.00

PINOT GRIGIO

$5.00

MERLOT

$5.00

CABERNET SAUVIGNON

$5.00

WHITE ZIN

$5.00

PINOT NOIR

$5.00
All hours
Sunday8:00 am - 3:59 am
Monday8:00 am - 3:59 am
Tuesday8:00 am - 3:59 am
Wednesday8:00 am - 3:59 am
Thursday8:00 am - 3:59 am
Friday8:00 am - 3:59 am
Saturday8:00 am - 3:59 am
Restaurant info

new gastropub restaurant

Location

600 Main Street, Wall, SD 57790

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