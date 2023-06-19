Salty Steer
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600 Main Street
Wall, SD 57790
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LIQUOR
WHISKEY
WELL WHISKEY
$5.00
ANGELS ENVY
$10.00
BLACK VELVET
$6.00
BULLEIT RYE
$9.00
BULLIET BOURBON
$9.00
CANADIAN CLUB
$6.00
CROWN
$8.00
CROWN APPLE
$8.00
CROWN PEACH
$8.00
CROWN VANILLA
$8.00
CROWN CARMEL
$8.00
CHRISTIAN BRO APPLE
$6.00
CHRISTIAN BRO BRANDY
$6.00
EXTRA BROOKS
$7.00
FIREBALL
$6.00
FORTY CREEK
$8.00
GENTLEMAN JACK
$8.00
JIM BEAN
$7.00
JAMESON
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JACK APPLE
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JIM BEAN PEACH
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MAKERS
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PENDELTON
$8.00
REBE
$7.00
REVEL STOKE PEACH
$7.00
WODDFORD RESERVE
$8.00
WINDSOR
$6.00
SEAGRAMS VO
$7.00
SEAGRAM 7
$6.00
SCREWBALL
$7.00
JACK TRIPLE MASH
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JACK FIRE
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ELIJAH CRAIG
$8.00
LARCENY
$8.00
SLANE IRISH WHISKEY
$7.00
JOHNNY WALKER RED
$8.00
JOHNNY WALKER BLACK
$10.00
CHIVAS REGAL
$9.00
YELLOWSTONE
$8.00
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$8.00
OLD FORRESTER
$7.00
GLENLIVET
$8.00
FOUR ROSES
$8.00
YELLOWSTONE BOURBON
$7.00
KURVBALL BBQ WHISKEY
$7.00
BOWMAN BROTHERS BOURBON
$7.00
TYLER & LLOYD
$8.00
EARLY TIMES
$7.00
RAMS POINT PB WHISKEY
$7.00
OLD FORRESTER PROHIBITION STYLE
$8.00
WILD TURKEY
$8.00
JIM BEAN DEVILS CUT
$8.00
THOMAS S. MOORE BOURBON
$15.00
Basil Hayden
$14.00
VODKA
WELL VODKA
$5.00
BING CHERRY
$6.00
CHOPIN
$6.00
KETTLE ONE
$7.00
KETTLE ONE CUC LIME
$7.00
KETTLE ONE STRAWBERRY LEMON GRASS
$7.00
ABSOLUT
$7.00
ABSOLUT LIME
$7.00
ABSOLUT VANILLA
$7.00
ABSOLUT CITRON
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BARTONS VODKA
$6.00
TITOS
$7.00
SMIRNOFF WHIPPED CREAM
$6.00
SMIRNOFF CARAMEL
$6.00
PEARL PLUM
$7.00
GREY GOOSE
$8.00
44 N. HUCKLEBERRY
$7.00
STOLEY
$7.00
TAKE CAKE
$6.00
REYKA VODKA
$8.00
SVEDKA CUC LIME
$6.00
TAAKA GRAPE
$6.00
SVEDKA BLUE RASP
$6.00
UV CHERRY
$5.00
DEEP EDDY ORANGE
$6.00
DEEP EDDY CRANBERRY
$6.00
DEEP EDDY RUBY RED
$6.00
DEEP EDDY LEMON
$6.00
99 BANANAS
$5.00
EXOTICO REPOSADO
$6.00
KINKY PINK
$5.00
KINKY BLUE
$5.00
TEQUILA
DON JULIO
$10.00
DON JULIO
$10.00
EL JIMADOR GOLD
$6.00
HERRADURA
$8.00
JOSE GOLD
$6.00
PROSPERO BLANCO
$8.00
PATRON SILVER
$12.00
MONTEZUMA SILVER
$6.00
MILAGRO RESERVE
$8.00
MILAGRO SILVER
$8.00
TEQUILA ROSE
$8.00
TEREMANA
$7.00
DULCE VIDA LIME
$6.00
DULCE VIDA GRAPEFRUIT
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DULCE VIDA PINEAPPLE
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EXOTICO REPOSADO
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JOSE SILVER
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CAMARENA SILVER
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CAMARENA GOLD
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CASAMIGOS TEQUILA
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YAVE TEQUILA
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818 Tequila Blanco
$10.00
818 Tequila Reposado
$10.00
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CORDIALS
AMARETTO
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BAILEYS
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BLUE CARACAO
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BUTTERSHOTS
$6.00
DISARONNO
$8.00
KAHLUA
$7.00
JAGERMEISTER
$6.00
GOLDSCHLAGER
$7.00
DR. MCGILL MENTHOL
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DR. MCGILL CHERRY
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MIDORI MELON
$6.00
PEACHTREE
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RUMPLEMINZ
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SOUR APPLE
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TUACA
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SOUTHERN COMFORT
$7.00
KORBEL BRANDY
$6.00
EJ BRANDY
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HOT DAMN
$6.00
LICOR
$6.00
D USSE COGNAC
$15.00
HENNESSY
$8.00
RUM
BEER
DRAFT BEER
DRAFT BUSCH LIGHT
$5.50
DRAFT MICHELOB ULTRA
$6.50
BIG WAVE DRAFT
$6.50
ACE PINEAPPLE DRAFT
$6.50
VANILLA PORTER DRAFT
$6.50
PURPLE GRAIN DRAFT
$6.50
RED CUT ALE DRAFT
$6.50
MAGO CART DRAFT
$6.50
212 LEMONADE SHANDY DRAFT
$6.50
SADDLE BRONC DRAFT
$6.50
BRUCE BANNER DRAFT
$6.50
SODANK IPA DRAFT
$6.50
11TH HOUR IPA DRAFT
$6.50
CANYON CREAM ALE DRAFT
$6.50
EASY LIVIN' SUMMER ALE DRAFT
$6.50
ITSTHA NUTS PEANUT BUTTER PORTER DRAFT
$6.50
DOS EQUIS DRAFT
$6.50
DOS EQUIS AMBER DRAFT
$6.50
TROPICAL BLONDE DRAFT
$6.50
MEXICAN CHOC STOUT DRAFT
$6.50
OAKSVILLE AMBER DRAFT
$6.50
ONE HORNED HEFEWEIZEN
$6.50
BLUE MOON
$6.50
SUMMER SHANDY
$6.50
IMPORTED BEER
DOMESTICS
CAN/ALUMINUM BOTTLE
COCKTAILS
MARGARITAS ON THE ROCKS
PINA COLADAS
ASSORT COCKTAILS
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|Friday
|8:00 am - 3:59 am
|Saturday
|8:00 am - 3:59 am
Restaurant info
new gastropub restaurant
Location
600 Main Street, Wall, SD 57790
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