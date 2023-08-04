KIDS MENU

KIDS BURGER

$7.25

KIDS CHICKEN SAND

$7.25

KIDS CHICKEN TENDER

$7.25

KIDS GRILLED CHZ

$7.25

KIDS PIZZA

$7.25

KIDS QUESADILLA

$7.25

LITE-FARE

HUMMUS PLATE

CHEFS HUMMUS

$13.50

TUSCAN-VEGTABLES

TUSCAN VEGTABLE PLATE

$15.50

APPETIZER-DINNER

DINNER-APPETIZER

BAKED GOAT CHEESE

$15.50

BLUE-RIBBON-WINGS

$17.50

ONE POUND OF WINGS TOSSED IN YOUR CHOICE OF SAUCE. AVAILABLE IN MILD, HOT, SWEET BBQ, FIRECRACKER OR JACK DANIEL'S GASTRIQUE

COLOSSAL NACHOS

$16.50

TORTILLA CHIPS PILED HIGH WITH OUR SIGNATURE CHEESE SAUCE, TOMATOES, JALAPEÑOS, AND BLACK OLIVES. CHICKEN, BEEF OR STEAK FOR $4

CRISPY TUNA WONTONS

$17.50

PAN SEARED, SESAME CRUSTED AHI TUNA, FIRECRACKER KIMCHI, SOY GINGER VINAIGRETTE AND WASABI AIOLI ATOP FOUR LARGE WONTONS

FILET BRUSCHETTA

$17.50

FRESH BASIL, GRAPE TOMATOES, OLIVE OIL, GARLIC, BUFFALO MOZZARELLA AND SEARED STRIPS OF FILET MIGNON. SERVED ON CROSTINI MADE FROM A FRESH BAKED FAZIO'S BAGUETTE

FRIED ARTICHOKE HEARTS

$14.50

GATOR BITES

$15.75

GATOR TAIL MEAT ROLLED IN PANKO BREAD CRUMBS AND FRIED TO A GOLDEN BROWN. SERVED WITH A CITRUS THAI AND COMEBACK SAUCE

LOBSTER STUFFED TOASTED RAVIOLI

$17.00

PACKED FULL OF LOBSTER, SCALLOPS AND SHRIMP. HAND BREADED, FRIED TO A GOLDEN BROWN, AND FINISHED IN OUR LOBSTER BUTTER SAUCE

NASHVILLE CHICKEN SLIDER

$13.50

NEW ORELEANS BBQ SHRIMP

$15.50

SEAFOOD SPINACH DIP

$15.50

SHRIMP AND CRAWFISH TAIL MEAT WITH SPICED CREAM CHEESE AND FRESH SPINACH. SERVED WITH GRILLED PITA BREAD AND TORTILLA CHIPS

SIGNATURE SKINS

$15.00

CRISPY POTATO SKINS TOPPED WITH HOUSE-MADE GARLIC AND ROASTED RED PEPPER PIMENTO CHEESE SPREAD, BACON, AND GREEN ONION

SMOKE CHICKEN & BRIE

$15.50

CHICKEN QUESADILLA

$6.95

CAMPENCHANA

$17.25

CARPACCHIO

$16.50

BAVARIAN PRETZEL

$9.50

LUNCH MENU

SOUP de' JOUR

CUP SOUP DE'JOUR

$5.95

BOWL OF SOUP DE'JOUR

$9.95

CUP HOMEMADE CHILI

$5.95

BOWL HOMEMADE CHILI

$9.95

CLASSIC SALADS

SMALL HOUSE SALAD

$6.00

ADD YOUR CHOICE OF PROTEIN: CHICKEN 4, STEAK 5, SHRIMP 6

LARGE HOUSE SALAD

$10.00

ADD YOUR CHOICE OF PROTEIN: CHICKEN 4, STEAK 5, SHRIMP 6

SMALL CAESAR SALAD

$6.00

ADD YOUR CHOICE OF PROTEIN: CHICKEN 4, STEAK 5, SHRIMP 6

LARGE CAESAR SALAD

$10.00

ADD YOUR CHOICE OF PROTEIN: CHICKEN 4, STEAK 5, SHRIMP 6

STEAKHOUSE SALAD

$18.50

HAND-CUT SIRLOIN STEAK, SLICED THIN AND SERVED WITH MIXED GREENS, GRAPE TOMATOES, BLEU CHEESE CRUMBLES, TOASTED ALMONDS, FRIED ONION CRISPS, AND OUR HOUSE-MADE RANCH DRESSING

GARDEN SPINACH

$14.95

FRESH BABY SPINACH AND SPRING MIX TOSSED WITH CANDIED WALNUTS, BUFFALO MOZZARELLA, ROASTED BEETS, TOMATOES AND OUR HOUSE-MADE, WARM BACON VINAIGRETTE. TOPPED WITH GRILLED CHICKEN BREAST

BAJA EXPLOSION

$17.50

GRILLED CHICKEN, FRESH MIXED GREENS, SHREDDED CHEESE, CORN SALSA, AND AVOCADO RANCH. FINISHED WITH A DRIZZLE OF TEQUILA AVOCADO VINAIGRETTE AND TORTILLA CRISPS. ADD QUESADILLA WEDGES FOR 2 DOLLARS

NICIOSE SALMON

$19.50

1/2 POUND BURGERS

TAVERN BURGER

$15.50

OUR AWARD-WINNING HALF-POUND BURGER WITH YOUR CHOICE OF CHEESE. CHOOSE FROM: AMERICAN, CHEDDAR, MONTEREY JACK, PEPPER JACK, SWISS, BLUE CHEESE, AND SOFT-SPREAD PUB CHEDDAR

THE BIG EASY

$16.75

WITH MELTED BUFFALO MOZZARELLA CHEESE AND A BACON VINAIGRETTE. SERVED ON A BUN OVER A BED OF SPRING MIX AND RED ONION TOSSED IN A ROMULAN VINAIGRETTE

SMOKEHOUSE BURGER

$16.75

CHEDDAR CHEESE, BACON, BBQ SAUCE AND HAND BATTERED ONION RINGS

SOUTHWEST-BURG

$16.75

PEPPER JACK CHEESE, FRIED JALAPEÑOS, SAUTÉED ONIONS AND CHIPOTLE AIOLI

FARMHOUSE

$16.75

BACON, CHEDDAR CHEESE AND A FRIED EGG. SERVED ON THICK SLICED TEXAS TOAST

BAYOU

$16.75

FRIED GREEN TOMATO, BACON, CAJUN RÉMOULADE AND OUR TEQUILA AVOCADO VINAIGRETTE

CHICKEN SANDWICHES

NASHVILLE SAND

$15.50

BYO CHICKEN SAND

$13.50

PARMESAN CLUB

$17.50

CHICKEN SALAD

$15.50

HAND-HELDS

FRENCHIES-ROAST

$16.50

HOUSE-MADE ROAST BEEF, SLICED THIN AND SERVED HOT WITH JACK CHEESE ON THICK, GRILLED TEXAS TOAST. SERVED WITH AU JUS FOR DIPPING

TURKEY MELT

$16.00

GRILLED TURKEY, BACON, SWISS CHEESE, TOMATO AND HONEY MUSTARD ON FRESH BAKED SOUR-DOUGH BREAD

STL HILL

$16.50

GRILLED HAM, ROAST BEEF, SALAMI, SWISS CHEESE, GRILLED ONIONS, PEPPERONCINI, LETTUCE AND TOMATO ON FRESH FRENCH BREAD

GATOR PO BOY

$19.75

GATOR TAIL MEAT FRIED TO A GOLDEN BROWN AND SERVED ON TOASTED FRENCH BREAD WITH SHREDDED LETTUCE, TOMATOES, ONIONS, AND A DRIZZLE OF COMEBACK SAUCE

PERFECT-BLT

$16.50

TOASTED SOUR-DOUGH BREAD LOADED UP WITH BACON, FRESH LETTUCE, TOMATO, AND GUACAMOLE

BUFFALO CHICKEN WRAP

$15.50

BREADED CHICKEN, MILD SAUCE, LETTUCE, CHEESE, TOMATOES AND RANCH

BLACKENED CHICKEN WRAP

$15.50

BLACKENED CHICKEN BREAST TOSSED WITH BACON, ROMAINE, PARMESAN AND CAESAR DRESSING

SHRIMP TACOS - 2

$14.50

SAUTÉED SHRIMP, CORN SALSA, AVOCADO, LETTUCE AND OUR TEQUILA AVOCADO VINAIGRETTE. SERVED WITH RICE PILAF

FISH TACOS - 2

$12.50

BEER-BATTERED COD, LETTUCE, ONIONS, TOMATO AND LIME. SERVED WITH COLE SLAW, RICE PILAF AND TARTAR SAUCE

STEAK-SALAD WRAP

$16.50

SALMON-BLT

$17.50

SIDE RANCH

SIDE CAESER

SIDE MILD

SIDE HOT

SIDE BLUECHZ

LUNCH SPECIALTY FARE

PUB FISH & CHIPS

$15.50

CLASSIC GUMBO

$19.75

ETOUFFEE'

$23.00

JAMBALAYA

$19.75

SHRIMP&GRITS

$19.75

1/2 GUMBO

$15.00

1/2 ETOUFFEE'

$16.00

1/2 JAMBALAYA

$15.00

1/2 SHRIMP-GRIT

$15.00

GULF-SHRIMP-PICATTA

$20.00

1/2-GGULF-PICATTA

$15.00

SMASH-BURGER

SMASH-BURGER

$15.50

BURGER-MANIA

6oz. BURGER MANIA