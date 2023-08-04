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Satchmo's Bar & Grill
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13375 Olive Blvd
Chesterfield, MO 63017
Orders through Toast are commission free and go directly to this restaurant
LITE-FARE
HUMMUS PLATE
TUSCAN-VEGTABLES
APPETIZER-DINNER
DINNER-APPETIZER
BAKED GOAT CHEESE
BLUE-RIBBON-WINGS
ONE POUND OF WINGS TOSSED IN YOUR CHOICE OF SAUCE. AVAILABLE IN MILD, HOT, SWEET BBQ, FIRECRACKER OR JACK DANIEL'S GASTRIQUE
COLOSSAL NACHOS
TORTILLA CHIPS PILED HIGH WITH OUR SIGNATURE CHEESE SAUCE, TOMATOES, JALAPEÑOS, AND BLACK OLIVES. CHICKEN, BEEF OR STEAK FOR $4
CRISPY TUNA WONTONS
PAN SEARED, SESAME CRUSTED AHI TUNA, FIRECRACKER KIMCHI, SOY GINGER VINAIGRETTE AND WASABI AIOLI ATOP FOUR LARGE WONTONS
FILET BRUSCHETTA
FRESH BASIL, GRAPE TOMATOES, OLIVE OIL, GARLIC, BUFFALO MOZZARELLA AND SEARED STRIPS OF FILET MIGNON. SERVED ON CROSTINI MADE FROM A FRESH BAKED FAZIO'S BAGUETTE
FRIED ARTICHOKE HEARTS
GATOR BITES
GATOR TAIL MEAT ROLLED IN PANKO BREAD CRUMBS AND FRIED TO A GOLDEN BROWN. SERVED WITH A CITRUS THAI AND COMEBACK SAUCE
LOBSTER STUFFED TOASTED RAVIOLI
PACKED FULL OF LOBSTER, SCALLOPS AND SHRIMP. HAND BREADED, FRIED TO A GOLDEN BROWN, AND FINISHED IN OUR LOBSTER BUTTER SAUCE
NASHVILLE CHICKEN SLIDER
NEW ORELEANS BBQ SHRIMP
SEAFOOD SPINACH DIP
SHRIMP AND CRAWFISH TAIL MEAT WITH SPICED CREAM CHEESE AND FRESH SPINACH. SERVED WITH GRILLED PITA BREAD AND TORTILLA CHIPS
SIGNATURE SKINS
CRISPY POTATO SKINS TOPPED WITH HOUSE-MADE GARLIC AND ROASTED RED PEPPER PIMENTO CHEESE SPREAD, BACON, AND GREEN ONION
SMOKE CHICKEN & BRIE
CHICKEN QUESADILLA
CAMPENCHANA
CARPACCHIO
BAVARIAN PRETZEL
LUNCH MENU
SOUP de' JOUR
CLASSIC SALADS
SMALL HOUSE SALAD
ADD YOUR CHOICE OF PROTEIN: CHICKEN 4, STEAK 5, SHRIMP 6
LARGE HOUSE SALAD
ADD YOUR CHOICE OF PROTEIN: CHICKEN 4, STEAK 5, SHRIMP 6
SMALL CAESAR SALAD
ADD YOUR CHOICE OF PROTEIN: CHICKEN 4, STEAK 5, SHRIMP 6
LARGE CAESAR SALAD
ADD YOUR CHOICE OF PROTEIN: CHICKEN 4, STEAK 5, SHRIMP 6
STEAKHOUSE SALAD
HAND-CUT SIRLOIN STEAK, SLICED THIN AND SERVED WITH MIXED GREENS, GRAPE TOMATOES, BLEU CHEESE CRUMBLES, TOASTED ALMONDS, FRIED ONION CRISPS, AND OUR HOUSE-MADE RANCH DRESSING
GARDEN SPINACH
FRESH BABY SPINACH AND SPRING MIX TOSSED WITH CANDIED WALNUTS, BUFFALO MOZZARELLA, ROASTED BEETS, TOMATOES AND OUR HOUSE-MADE, WARM BACON VINAIGRETTE. TOPPED WITH GRILLED CHICKEN BREAST
BAJA EXPLOSION
GRILLED CHICKEN, FRESH MIXED GREENS, SHREDDED CHEESE, CORN SALSA, AND AVOCADO RANCH. FINISHED WITH A DRIZZLE OF TEQUILA AVOCADO VINAIGRETTE AND TORTILLA CRISPS. ADD QUESADILLA WEDGES FOR 2 DOLLARS
NICIOSE SALMON
1/2 POUND BURGERS
TAVERN BURGER
OUR AWARD-WINNING HALF-POUND BURGER WITH YOUR CHOICE OF CHEESE. CHOOSE FROM: AMERICAN, CHEDDAR, MONTEREY JACK, PEPPER JACK, SWISS, BLUE CHEESE, AND SOFT-SPREAD PUB CHEDDAR
THE BIG EASY
WITH MELTED BUFFALO MOZZARELLA CHEESE AND A BACON VINAIGRETTE. SERVED ON A BUN OVER A BED OF SPRING MIX AND RED ONION TOSSED IN A ROMULAN VINAIGRETTE
SMOKEHOUSE BURGER
CHEDDAR CHEESE, BACON, BBQ SAUCE AND HAND BATTERED ONION RINGS
SOUTHWEST-BURG
PEPPER JACK CHEESE, FRIED JALAPEÑOS, SAUTÉED ONIONS AND CHIPOTLE AIOLI
FARMHOUSE
BACON, CHEDDAR CHEESE AND A FRIED EGG. SERVED ON THICK SLICED TEXAS TOAST
BAYOU
FRIED GREEN TOMATO, BACON, CAJUN RÉMOULADE AND OUR TEQUILA AVOCADO VINAIGRETTE
HAND-HELDS
FRENCHIES-ROAST
HOUSE-MADE ROAST BEEF, SLICED THIN AND SERVED HOT WITH JACK CHEESE ON THICK, GRILLED TEXAS TOAST. SERVED WITH AU JUS FOR DIPPING
TURKEY MELT
GRILLED TURKEY, BACON, SWISS CHEESE, TOMATO AND HONEY MUSTARD ON FRESH BAKED SOUR-DOUGH BREAD
STL HILL
GRILLED HAM, ROAST BEEF, SALAMI, SWISS CHEESE, GRILLED ONIONS, PEPPERONCINI, LETTUCE AND TOMATO ON FRESH FRENCH BREAD
GATOR PO BOY
GATOR TAIL MEAT FRIED TO A GOLDEN BROWN AND SERVED ON TOASTED FRENCH BREAD WITH SHREDDED LETTUCE, TOMATOES, ONIONS, AND A DRIZZLE OF COMEBACK SAUCE
PERFECT-BLT
TOASTED SOUR-DOUGH BREAD LOADED UP WITH BACON, FRESH LETTUCE, TOMATO, AND GUACAMOLE
BUFFALO CHICKEN WRAP
BREADED CHICKEN, MILD SAUCE, LETTUCE, CHEESE, TOMATOES AND RANCH
BLACKENED CHICKEN WRAP
BLACKENED CHICKEN BREAST TOSSED WITH BACON, ROMAINE, PARMESAN AND CAESAR DRESSING
SHRIMP TACOS - 2
SAUTÉED SHRIMP, CORN SALSA, AVOCADO, LETTUCE AND OUR TEQUILA AVOCADO VINAIGRETTE. SERVED WITH RICE PILAF
FISH TACOS - 2
BEER-BATTERED COD, LETTUCE, ONIONS, TOMATO AND LIME. SERVED WITH COLE SLAW, RICE PILAF AND TARTAR SAUCE