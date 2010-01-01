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American

Savva's Cafe

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330 S Sepulveda Blvd

Manhattan Beach, CA 90266

Orders through Toast are commission free and go directly to this restaurant

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Gift Cards

Order Again

Breakfast

Bacon Cheddar EM

$3.75

Egg White Veggie EM

$3.75

Sausage Egg EM

$3.75

Toast

$1.00

Breakfast Burrito

$4.75

Vegan Burrito

$5.75

Cereals

APPLE JACKS

$2.25

BOBS RED MILL- BLUEBERRY

$2.75

BOBS RED MILL- BROWN SUGAR

$2.75

CINNAMON TOAST CRUNCH

$2.25

FROOT LOOPS

$2.25

FROSTED FLAKES

$2.25

FROSTED MINI WHEATS

$2.25

HONEY BUNCHES OF OATS

$2.25

LUCKY CHARMS

$2.25

RAISIN BRAN

$2.25

Cookies

Chocolate Chip Cookie

$1.25

Oatmeal Cranberry

$1.25Out of stock

Hot Entree

BEEF WOK

$5.50Out of stock

CHICKEN WOK

$5.50Out of stock

TOFU WOK

$5.50Out of stock

Bel Air Club

$5.75

Hot Sandwich

Grilled Cheese

$3.50

Tuna Melt

$7.75

Pastrami Mami

$8.95

Pollo Saltodo Sandwich

$8.95

Market Salads

Tuna Salad Side

$2.50

Chicken Side

$3.50

Pasta Salad Side

$1.75

Kale Salad Side

$1.75

Garden Salad Side

$1.75

Pizza

Cheese Pizza

$4.95

Pepperoni

$6.95

The Hidden Valley Pizza

$6.95

Shakes

Chocolate PB Banana Protein

$4.75

Vanilla PB Protein

$4.75

Sides

Avocado

$0.75

Butter

$0.25

Cream Cheese

$0.50

Dressing Side

$0.50

Hummus

$1.00

Jelly Side

$0.50

Peanut Butter Side

$0.50

Pickled Jalapenos

$0.50

Salsa Side

$0.50

Guacamole Side

$0.50

Soup

Tomato Bisque

$4.25

Roasted Tomato

$4.25

Sushi

3 Piece Nigiri

$5.25

4 Pc Krab Cali Roll

$4.25

4 Pc Shrimp Cali Roll

$4.50

8 Pc Cali Br Rice Roll

$6.00

Edamame

$4.50

Salmon Sashimi

$5.65

Spicy Tuna 4 Pc Br Rice Roll

$4.25

Spicy Tuna Combo

$5.50

Spicy Tuna Roll- 4 pc

$4.50

Tuna Cucumber Mini Roll

$4.25

Tuna HandRoll

$4.25

Tuna Sashimi

$5.75

The Deli

Buffalo Chix Panini

$7.20

Chicken Pesto Panini

$7.20

PB n' J

$2.95

Ham

$6.50

Turkey

$6.50

Tuna

$6.50

Quesadilla

$4.50

Pastrami

$6.50

Roast Beef

$6.50

Salami

$6.50

Deli Buffalo Chicken

$6.50

Veggie

$6.50

Gr Chicken Wrap

$6.50

The Salad Bar

Made Fresh Everyday
Caesar Salad

Caesar Salad

$4.50

Crisp Romaine, Shaved Parmesan, Croutons, Caesar Dressing...Made Fresh Everyday

Asian Chicken Salad

$6.50

Mixed Green Salad

$3.75

Yogurts

CHOBANI COMPLETE- PEACH

$2.50

CHOBANI FLIP- COOKIES & CREAM

$2.25

CHOBANI ZERO STRAWBERRY

$2.25

CHOBANI ZERO SUGAR- BLUEBERRY

$2.25

CHOBANI- MILK & COOKIES

$2.25

CHOBANI- PEACH

$2.25

CHOBANI- RASPBERRY

$2.25

CHOBANI- STRAW BANANA

$2.25

CHOBANI- STRAWBERRY

$2.25

CHOBANI- ZERO SUGAR MIXED BERRY

$2.25

FAGE- STRAWBERRY

$2.25

SO DELICIOUS- BLUEBERRY

$2.25

SO DELICIOUS- FARMERS COCONUT

$2.25

SO DELICIOUS- PEACH

$2.25

SO DELICIOUS- STRAWBERRY

$2.25

Yogurt Alternative

Bakery

Ham & Cheese Croissant

$3.50Out of stock

Plain Croissant

$2.50Out of stock

Doughnuts

$1.00Out of stock

Muffin

$1.25

Dessert Of The Day

$1.00

Taco Tuesday Menu

Taco Tuesday

$5.50Out of stock

Beverage

ALIVE ELIXIR- MATCHA VANILLA

$4.50

ALIVE- CASCARA CIDER

$4.50

ALIVE- YERBA MATE

$4.50

ALO ALLURE

$2.25

ALO EXPOSED

$2.25

ALO- AWAKEN

$2.25

ALO- APPEAL

$2.25

ALO- COMFORT

$2.25

ALO- ENRICH

$2.25

ALO- ORGANIC

$2.25

ALO- TWIST

$2.25

ALO- ZERO

$2.25

ALTA DENA LOW FAT MILK

$2.05

ALTA DENA VITAMIN D MILK

$2.05
ASPIRE RASPBERRY

ASPIRE RASPBERRY

$2.25

ASPIRE- CHERRY LIME

$2.25

ASPIRE- LEMONY LIME

$2.25

ASPIRE- ORANGE PINEAPPLE

$2.25

BLUE BOTTLE- BRIGHT

$5.25

BODY ARMOR BLUE RASPBERRY

$2.00

BODY ARMOR LYTE PEACH MANGO

$2.00

BODY ARMOR PINEAPPLE COCONUT

$3.00

BODY ARMOR WATERMELON

$2.00

BODY ARMOR- BERRY

$2.00

BODY ARMOR- BLUBERRY POMEGRANATE

$2.00

BODY ARMOR- TROPICAL PUNCH

$2.00

BOYLAN ROOTBEER

$1.50

BOYLAN- GINGER ALE

$1.25

BUBBLY LIME

$1.00

BUBBLY MANGO

$1.00

BUBBLY POMEGRANATE

$1.00

BUBBLY RASPBERRY

$1.00

BUBLY- BLACKBERRY

$1.00

BUBLY- CHERRY

$1.00

BUBLY- STRAWBERRY

$1.00
C20 COCONUT WATER

C20 COCONUT WATER

$2.75

C20- MATCHA

$2.75

C20- PINEAPPLE

$2.75

C2O COCONUT WATER- PURE

$2.75

C2O ESPRESSO

$2.75

C2O LEMON LIME

$2.75

C2O WATER- MANGO

$2.75

C2O- TURMERIC

$2.75
COCA COLA MEX

COCA COLA MEX

$1.60
FIJI WATER

FIJI WATER

$1.70

GOLD PEAK GREEN TEA

$2.75

GOLD PEAK SWEET TEA

$2.75

GOLD PEAK- PEACH

$2.75
HARMLESS HARVEST

HARMLESS HARVEST

$6.10

HEALTH ADE- BELLY RESET

$4.85

HEALTH ADE- HAPPY

$4.85

HEALTH ADE- WATERMELON

$4.85

HEALTH- ADE IMMUNITY

$4.85

HEALTH- ADE PASSION

$4.85

HEALTH-ADE

$4.85

HIGH BREW COFFEE - DBL ESPRESSO

$2.25

HIGH BREW COFFEE - BLACK AND BOLD

$2.25

HIGH BREW TOASTED COCO

$2.25
HIGH BREW VANILLA

HIGH BREW VANILLA

$2.25

HIGH BREW- CAPPUCCINO

$2.25

HIGH BREW- DARK CHOC MOCHA

$2.25

HINT- BLACKBERRY

$1.99

HINT- MANGO GRAPEFRUIT

$1.99

HINT- RASPBERRY

$1.99

HINT- WATERMELON

$1.99

HONEST YERBA MATE- STRAWBERRY

$2.99

HONEST YERBA- PEACH MANGO

$2.99

HONEST- YERBA MATE LEMON

$2.99

INKOS- BLUEBERRY

$2.90

INKOS- HONEYDEW

$2.90

INKOS- HONEYSUCKLE

$2.90

INKOS- MINT

$2.90

INKOS- PEACH

$2.90
ITO EN OI OCHA

ITO EN OI OCHA

$2.10

ITO EN- JASMINE

$2.10

ITO EN- JASMINE CAN

$2.10

ITO EN- KOICHA

$2.10

ITO EN- MILK TEA

$2.10

ITO EN- OOLONG CAN

$2.10

ITO-EN GENKI

$2.10

KARMA- ACAI POMEGRANATE

$2.85

KARMA- LEMONADE

$2.85

KARMA- PINEAPPLE COCONUT

$2.85

LA COLOMBE COFFEE

$3.00

LA COLOMBE- BRAZILIAN

$3.00

LA COLOMBE- CARAMEL

$3.00

LA COLOMBE- DOUBLE SHOT

$3.00

LA COLOMBE- TRIPLE SHOT

$3.00

LA CROIX BERRY

$1.00

LA CROIX COCONUT

$1.00

LA CROIX GUAVA SAO PAULO

$1.00

LA CROIX HIBISCUS

$1.00

LA CROIX LEMON

$1.00

LA CROIX LIME

$1.00

LA CROIX MANGO

$1.00

LA CROIX ORANGE

$1.00

LA CROIX PASTEQUE

$1.00

LA CROIX PEACH PEAR

$1.00

LA CROIX RAZZ CRANBERRY

$1.00

LA CROIX- APRICOT

$1.00

LA CROIX- BEACH PLUM

$1.00

LA CROIX- CERISE LIME

$1.00

LA CROIX- KIWI SANDIA

$1.00

LA CROIX- PAMPLEMOUSSE

$1.00

LA CROIX- PASSION FRUIT

$1.00

LA CROIX- PINA FRAISE

$1.00

LA CROIX- TANGERINE

$1.00
LEMON PERFECT- BLUE

LEMON PERFECT- BLUE

$1.95
LEMON PERFECT- DRAGON

LEMON PERFECT- DRAGON

$1.95
LEMON PERFECT- LEMON

LEMON PERFECT- LEMON

$1.95
LEMON PERFECT- PEACH

LEMON PERFECT- PEACH

$1.95

LEMON PERFECT- STRAWBERRY PASSION

$1.95

LIQUID DEATH- BERRY

$1.99

LIQUID DEATH- LIME

$1.99

LIQUID DEATH- MANGO CHAINSAW

$1.99

LIQUID DEATH- MOUNTAIN

$1.99

LIQUID DEATH- OG

$1.99

LORI'S LEMONADE- GINGER

$3.99

LORI'S LEMONADE- LAVENDER

$3.99

LORI'S LEMONADE- OG

$3.99

LORI'S LEMONADE- STRAWBERRY

$3.99

LORIS LEMONADE- BAJA

$3.99

MATCHA LOVE- COLD BREW

$3.15

MATCHA LOVE- GREEN TEA

$3.15

OLIPOP- CHERRY VANILLA

$2.80

OLIPOP- GINGER LEMON

$2.80

OLIPOP- GRAPE

$2.80

OLIPOP- ORANGE SQUEEZE

$2.80

OLIPOP- ROOT BEER

$2.80

OLIPOP- STRAWBERRY VANILLA

$2.80
ORANGE FANTA

ORANGE FANTA

$1.60

ORANGE JUICE

$3.15

ORGAIN- SMOOTH CHOCOLATE

$3.25

ORGAIN- VANILLA

$3.25

PEACE TEA CADDY SHACK

$1.50

PEACE TEA MANGO

$1.50

PEACE TEA PEACH PRIDE

$1.50
PEACE-TEA PEACH

PEACE-TEA PEACH

$1.50
PEACE-TEA RAZZLEBERRY

PEACE-TEA RAZZLEBERRY

$1.50

PEACH TEA ZERO RAZZLE BERRY

$1.50

PERRIER

$1.35

PERRIER- CAN

$1.35

PERRIER- GRAPEFRUIT

$1.35

PERRIER- LIME

$1.35

PERRIER- PEACH

$1.35

PERRIER- WATERMELON

$1.35
RED BULL

RED BULL

$2.00
RED BULL SUGAR FREE

RED BULL SUGAR FREE

$2.00

REED'S- GINGER BEER

$2.00

REEDS- GINGER 2

$2.00

RISE- EARL GREY

$3.25

RISE- NITRO

$3.25

RISE- OAT LATTE

$3.25

RISE- OAT MOCHA

$3.25

RISE- OAT VANILLA

$3.25

RISE- OAT VANILLA

$3.25

RUNA- BERRY

$2.25

RUNA- WATERMELON

$2.25

RUNA-BLOOD ORANGE

$2.25
SAN PELLEGRINO

SAN PELLEGRINO

$1.25
SMART WATER

SMART WATER

$2.25

SMARTWATER- TRANQUILITY

$2.25
SPRITE MEX

SPRITE MEX

$1.60

STEAZ- BLUEBERRY

$2.50

STEAZ- GOJI BLACKBERRY

$2.50

STEAZ- GREEN TEA

$2.50

STEAZ- PEACH

$2.50

STEAZ- SUPER FRUIT

$2.50

STEAZ- YERBA BERRY

$2.50

STEAZ- YERBA MATE GOLDEN

$2.50

STEAZ- YERBA MATE MINT

$2.50

STEAZ- YERBA MATE PEACH

$2.50

STEAZ- YERBA MATE SUPERFRUIT

$2.50

STEAZ-GREEN TEA

$2.50

STEAZE- RASPBERRY

$2.50
STUMPTOWN CAN

STUMPTOWN CAN

$2.90
STUMPTOWN COFFEE

STUMPTOWN COFFEE

$4.60
STUMPTOWN NITRO COFFEE

STUMPTOWN NITRO COFFEE

$4.60

STUMPTOWN- HAIR BENDER

$4.50

SYNERGY- CAL CITRUS

$4.50

SYNERGY- GINGERBERRY

$4.50

SYNERGY- HIBISCUS GINGER

$4.50

SYNERGY- LAVENDER

$4.50

SYNERGY- MULTI GREEN

$4.50

SYNERGY- MYSTIC MANGO

$4.50

SYNERGY- PASSIONBERRY

$4.50

SYNERGY- PEACH PARADISE

$4.50

SYNERGY- PINK LADY APPLE

$4.50

SYNERGY- POMEGRANATE

$4.50

SYNERGY- RASP CHIA

$4.50

SYNERGY- SACRED LIFE

$4.50

SYNERGY- STRAWBERRY

$4.50

SYNERGY- SUBLIME LIME

$4.50

SYNERGY-GOLDEN PINEAPPLE

$4.50

TEJAVA BLACK TEA

$1.75

TEJAVA MINT

$1.75

TEJAVA PEACH

$1.75

TEJAVA RASPBERRY

$1.75

TEJAVA RASPBERRY

$1.75

TOPO-CHICO

$1.65

TRUMOO CHOCOLATE MILK

$3.25

UPTIME BLOOD ORANGE

$2.70

UPTIME BLOOD ORANGE

$2.70

UPTIME BLUEBERRY POM

$2.70
UPTIME ORIGINAL

UPTIME ORIGINAL

$2.70
UPTIME SUGAR FREE

UPTIME SUGAR FREE

$2.70

UPTIME WHITE MANGO PINEAPPLE

$2.70

UPTIME WHITE PEACH

$2.70

UPTIME- CITRUS

$2.70

UPTIME- PEACH LEMONADE

$2.70

UPTIME- RASPBERRY LEMON

$2.70

UPTIME- SUMMER MELON

$2.70

WATERLOO- BLACK CHERRY

$1.50
WELLER CHERRY

WELLER CHERRY

$4.50
WELLER TANGERINE

WELLER TANGERINE

$4.50
WELLER WATERMELON

WELLER WATERMELON

$4.50

XING- GINGER PEACH

$3.25

XING- HIBISCUS

$3.25

XING- MOUNTAIN GREEN

$3.25

ALO- BLUE

$2.25

LA CROIX- MELON POMELO

$1.00

ALIVE ELIXER- GINGER TURMERIC

$4.50

LA CROIX- KEY LIME

$1.25

BODY ARMOR- STRAW BANANA

$2.00

Snacks

4505- BBQ

$3.25

4505- CLASSIC

$3.25

4505- JALAPENO

$3.25

ALO- APPEAL

$2.25

ALTER ECO CLASSIC

$4.50

ALTER ECO GRASS FED

$4.50

ALTER ECO MINT

$4.50

ALTOIDS- PEPPERMINT

$1.50

ALTOIDS- WINTERGREEN

$1.50

BEAR CLAW- CHOCOLATE HOUR

$3.00

BEAR CLAW- NUTTY MORNING

$3.00

BOB'S BAR- PB BANANA

$1.95

BOB'S BAR- PB BANANA

$1.95

BOB'S BAR- PB CHOCOLATE

$1.95

BOB'S BAR- PB COCONUT

$1.95

BOB'S BAR- PB HONEY

$1.95

BOB'S BAR- PB JELLY

$1.95

BOLA CRANBERRY

$3.75

BOLA DARK CHOC

$3.75

BOLA ESPRESSO

$3.75

BRISTOWS- LEMON

$5.00

BRISTOWS- RHUBARB

$5.00

BRISTOWS- STRAWBERRY

$5.00

BROWNIE BRITTLE CHOC CHIP

$4.45

BROWNIE BRITTLE TOFFEE CRUNCH

$4.45

BROWNIE BRITTLE- CC ZERO SUGAR

$4.45

BROWNIE BRITTLE- DARK CHOC SALT

$4.45

BROWNIE BRITTLE- GF CHOCOLATE CHIP

$4.45

BROWNIE BRITTLE- REESE'S

$4.45

CANDY KITTEN- VERY CHERRY

$6.50

CANDY KITTEN- WILD STRAWBERRY

$6.50

Chex Mix

$1.25Out of stock

Chobani Zero-Key Lime

$2.25

CHOCOLOVE XO

$4.50

CHOCOLOVE- DARK

$4.50

CHOCOLOVE- EXTREME

$4.50

CHOCOLOVE- GINGER

$4.50

CHOCOLOVE- SALTED ALMOND

$4.50

CHOMPEREZ- ONION

$4.75

CHOMPERZ- BBQ

$4.75

CHOMPERZ- JALAPENO

$4.75

CHOMPERZ- OG

$4.75

CHUCKLES MINIS

$2.50

CLIFF- CHOC HAZELNUT

$2.50

CLIFF- CHOC PEANUT BUTTER

$2.50

CLIFF- COCONUT ALMOND BUTTER

$2.50

CLIFF- PEANUT BUTTER

$2.50

DEEP RIVER- BBQ

$1.25

DEEP RIVER- DILL PICKLE

$1.25

DEEP RIVER- JALAPENO

$1.25

DEEP RIVER- OG

$1.25

DEEP RIVER- ROSEMARY

$1.25

DEEP RIVER- VINEGAR

$1.25
DIRTY CHIPS BBQ

DIRTY CHIPS BBQ

$1.25
DIRTY CHIPS CRACKED

DIRTY CHIPS CRACKED

$1.25
DIRTY CHIPS JALAPENO

DIRTY CHIPS JALAPENO

$1.25
DIRTY CHIPS SEA SALT

DIRTY CHIPS SEA SALT

$1.25

DIRTY CHIPS- FUNKY FUSION

$1.25

DIRTY CHIPS- MAUI ONION

$1.25

DIRTY CHIPS- SOUR CREAM ONION

$1.25

DIRTY CHIPS- VINEGAR

$1.25

ECLIPSE POLAR ICE

$1.75

ECLIPSE- PEPPERMINT

$1.75

ECLIPSE- SPEARMINT

$1.75

ECLIPSE- WINTERFROST

$1.75

EIFFEL BON BON- APPLE

$3.50

EIFFEL BON BON- BLUE RASPBERRY

$3.50

EIFFEL BON BON- CARAMEL

$3.50

EIFFEL BON BON- CHERRY

$3.50

EIFFEL BON BON- STRAWBERRY

$3.50

ENDANGERED CHOC- ALMOND DARK

$4.50

ENDANGERED CHOC- STRONG

$4.50

ENDANGERED SPECIES- CRAN ALMOND DARK

$4.50

ENDANGERED- TOFFEE DARK

$4.50

ENDANGERED- BLUEBERRY DARK

$4.50

ENDANGERED- HAZELNUT DARK

$4.50

ENDANGERED- SILKY DARK

$4.50

EQUAL EXCHANGE CHOC DARK MINT

$4.50

EQUAL EXCHANGE CHOC VERY DARK

$4.50

EXTRA CLASSIC BUBBLE

$1.75

EXTRA WINTERFRESH

$1.75

GFB BAR- CHOC PB

$2.35

GFB BITES COCO CASHEW

$2.75

GFB BITES DARK CHOC

$2.75

GFB BITES- BANANA

$2.75

GFB BITES- BLUBERRY ALMOND

$2.75

GFB BITES- CHOC CHERRY ALMOND

$2.75

GFB BITES- CHOC HAZELNUT

$2.75

GFB BITES- DARC CHOC PB

$2.75

GFB BITES- PBN'J

$2.75

GFB BITES- PEANUT BUTTER

$2.75

GFB BITES- PEANUT BUTTER

$2.75

GFB- CRANBERRY

$2.35

GFB- DARK CHOCOLATE

$2.35

GFB- OATMEAL

$2.35

GFB- PB

$2.35

GFB-COCONUT

$2.35

Hal's Chips Sea Salt

$1.95

HAL'S CHIPS-BBQ

$1.85

HAL'S CHIPS-BUFFALO RANCH

$1.85

HAL'S CHIPS-DILL PICKLE

$1.85

HAL'S CHIPS-SEA SALT

$1.85

HAL'S CHIPS-SOUR CREAM ONION

$1.85

HAL'S CHIPS-SWEET CHILI

$1.85

Hal's Honey BBQ

$1.85
INKA CHIPS- CHILE

INKA CHIPS- CHILE

$1.95

INKA CHIPS- GARLIC

$1.95

INKA CHIPS- PLANTAIN GARLIC

$1.95

INKA CHIPS- PLANTAIN SEA SALT

$1.95