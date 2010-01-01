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American
Savva's Cafe
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330 S Sepulveda Blvd
Manhattan Beach, CA 90266
Orders through Toast are commission free and go directly to this restaurant
Order Again
Breakfast
Cereals
Hot Entree
Market Salads
Sides
Sushi
The Deli
The Salad Bar
Made Fresh Everyday
Yogurts
CHOBANI COMPLETE- PEACH
$2.50
CHOBANI FLIP- COOKIES & CREAM
$2.25
CHOBANI ZERO STRAWBERRY
$2.25
CHOBANI ZERO SUGAR- BLUEBERRY
$2.25
CHOBANI- MILK & COOKIES
$2.25
CHOBANI- PEACH
$2.25
CHOBANI- RASPBERRY
$2.25
CHOBANI- STRAW BANANA
$2.25
CHOBANI- STRAWBERRY
$2.25
CHOBANI- ZERO SUGAR MIXED BERRY
$2.25
FAGE- STRAWBERRY
$2.25
SO DELICIOUS- BLUEBERRY
$2.25
SO DELICIOUS- FARMERS COCONUT
$2.25
SO DELICIOUS- PEACH
$2.25
SO DELICIOUS- STRAWBERRY
$2.25
Yogurt Alternative
Bakery
Taco Tuesday Menu
Beverage
ALIVE ELIXIR- MATCHA VANILLA
$4.50
ALIVE- CASCARA CIDER
$4.50
ALIVE- YERBA MATE
$4.50
ALO ALLURE
$2.25
ALO EXPOSED
$2.25
ALO- AWAKEN
$2.25
ALO- APPEAL
$2.25
ALO- COMFORT
$2.25
ALO- ENRICH
$2.25
ALO- ORGANIC
$2.25
ALO- TWIST
$2.25
ALO- ZERO
$2.25
ALTA DENA LOW FAT MILK
$2.05
ALTA DENA VITAMIN D MILK
$2.05
ASPIRE RASPBERRY
$2.25
ASPIRE- CHERRY LIME
$2.25
ASPIRE- LEMONY LIME
$2.25
ASPIRE- ORANGE PINEAPPLE
$2.25
BLUE BOTTLE- BRIGHT
$5.25
BODY ARMOR BLUE RASPBERRY
$2.00
BODY ARMOR LYTE PEACH MANGO
$2.00
BODY ARMOR PINEAPPLE COCONUT
$3.00
BODY ARMOR WATERMELON
$2.00
BODY ARMOR- BERRY
$2.00
BODY ARMOR- BLUBERRY POMEGRANATE
$2.00
BODY ARMOR- TROPICAL PUNCH
$2.00
BOYLAN ROOTBEER
$1.50
BOYLAN- GINGER ALE
$1.25
BUBBLY LIME
$1.00
BUBBLY MANGO
$1.00
BUBBLY POMEGRANATE
$1.00
BUBBLY RASPBERRY
$1.00
BUBLY- BLACKBERRY
$1.00
BUBLY- CHERRY
$1.00
BUBLY- STRAWBERRY
$1.00
C20 COCONUT WATER
$2.75
C20- MATCHA
$2.75
C20- PINEAPPLE
$2.75
C2O COCONUT WATER- PURE
$2.75
C2O ESPRESSO
$2.75
C2O LEMON LIME
$2.75
C2O WATER- MANGO
$2.75
C2O- TURMERIC
$2.75
COCA COLA MEX
$1.60
FIJI WATER
$1.70
GOLD PEAK GREEN TEA
$2.75
GOLD PEAK SWEET TEA
$2.75
GOLD PEAK- PEACH
$2.75
HARMLESS HARVEST
$6.10
HEALTH ADE- BELLY RESET
$4.85
HEALTH ADE- HAPPY
$4.85
HEALTH ADE- WATERMELON
$4.85
HEALTH- ADE IMMUNITY
$4.85
HEALTH- ADE PASSION
$4.85
HEALTH-ADE
$4.85
HIGH BREW COFFEE - DBL ESPRESSO
$2.25
HIGH BREW COFFEE - BLACK AND BOLD
$2.25
HIGH BREW TOASTED COCO
$2.25
HIGH BREW VANILLA
$2.25
HIGH BREW- CAPPUCCINO
$2.25
HIGH BREW- DARK CHOC MOCHA
$2.25
HINT- BLACKBERRY
$1.99
HINT- MANGO GRAPEFRUIT
$1.99
HINT- RASPBERRY
$1.99
HINT- WATERMELON
$1.99
HONEST YERBA MATE- STRAWBERRY
$2.99
HONEST YERBA- PEACH MANGO
$2.99
HONEST- YERBA MATE LEMON
$2.99
INKOS- BLUEBERRY
$2.90
INKOS- HONEYDEW
$2.90
INKOS- HONEYSUCKLE
$2.90
INKOS- MINT
$2.90
INKOS- PEACH
$2.90
ITO EN OI OCHA
$2.10
ITO EN- JASMINE
$2.10
ITO EN- JASMINE CAN
$2.10
ITO EN- KOICHA
$2.10
ITO EN- MILK TEA
$2.10
ITO EN- OOLONG CAN
$2.10
ITO-EN GENKI
$2.10
KARMA- ACAI POMEGRANATE
$2.85
KARMA- LEMONADE
$2.85
KARMA- PINEAPPLE COCONUT
$2.85
LA COLOMBE COFFEE
$3.00
LA COLOMBE- BRAZILIAN
$3.00
LA COLOMBE- CARAMEL
$3.00
LA COLOMBE- DOUBLE SHOT
$3.00
LA COLOMBE- TRIPLE SHOT
$3.00
LA CROIX BERRY
$1.00
LA CROIX COCONUT
$1.00
LA CROIX GUAVA SAO PAULO
$1.00
LA CROIX HIBISCUS
$1.00
LA CROIX LEMON
$1.00
LA CROIX LIME
$1.00
LA CROIX MANGO
$1.00
LA CROIX ORANGE
$1.00
LA CROIX PASTEQUE
$1.00
LA CROIX PEACH PEAR
$1.00
LA CROIX RAZZ CRANBERRY
$1.00
LA CROIX- APRICOT
$1.00
LA CROIX- BEACH PLUM
$1.00
LA CROIX- CERISE LIME
$1.00
LA CROIX- KIWI SANDIA
$1.00
LA CROIX- PAMPLEMOUSSE
$1.00
LA CROIX- PASSION FRUIT
$1.00
LA CROIX- PINA FRAISE
$1.00
LA CROIX- TANGERINE
$1.00
LEMON PERFECT- BLUE
$1.95
LEMON PERFECT- DRAGON
$1.95
LEMON PERFECT- LEMON
$1.95
LEMON PERFECT- PEACH
$1.95
LEMON PERFECT- STRAWBERRY PASSION
$1.95
LIQUID DEATH- BERRY
$1.99
LIQUID DEATH- LIME
$1.99
LIQUID DEATH- MANGO CHAINSAW
$1.99
LIQUID DEATH- MOUNTAIN
$1.99
LIQUID DEATH- OG
$1.99
LORI'S LEMONADE- GINGER
$3.99
LORI'S LEMONADE- LAVENDER
$3.99
LORI'S LEMONADE- OG
$3.99
LORI'S LEMONADE- STRAWBERRY
$3.99
LORIS LEMONADE- BAJA
$3.99
MATCHA LOVE- COLD BREW
$3.15
MATCHA LOVE- GREEN TEA
$3.15
OLIPOP- CHERRY VANILLA
$2.80
OLIPOP- GINGER LEMON
$2.80
OLIPOP- GRAPE
$2.80
OLIPOP- ORANGE SQUEEZE
$2.80
OLIPOP- ROOT BEER
$2.80
OLIPOP- STRAWBERRY VANILLA
$2.80
ORANGE FANTA
$1.60
ORANGE JUICE
$3.15
ORGAIN- SMOOTH CHOCOLATE
$3.25
ORGAIN- VANILLA
$3.25
PEACE TEA CADDY SHACK
$1.50
PEACE TEA MANGO
$1.50
PEACE TEA PEACH PRIDE
$1.50
PEACE-TEA PEACH
$1.50
PEACE-TEA RAZZLEBERRY
$1.50
PEACH TEA ZERO RAZZLE BERRY
$1.50
PERRIER
$1.35
PERRIER- CAN
$1.35
PERRIER- GRAPEFRUIT
$1.35
PERRIER- LIME
$1.35
PERRIER- PEACH
$1.35
PERRIER- WATERMELON
$1.35
RED BULL
$2.00
RED BULL SUGAR FREE
$2.00
REED'S- GINGER BEER
$2.00
REEDS- GINGER 2
$2.00
RISE- EARL GREY
$3.25
RISE- NITRO
$3.25
RISE- OAT LATTE
$3.25
RISE- OAT MOCHA
$3.25
RISE- OAT VANILLA
$3.25
RISE- OAT VANILLA
$3.25
RUNA- BERRY
$2.25
RUNA- WATERMELON
$2.25
RUNA-BLOOD ORANGE
$2.25
SAN PELLEGRINO
$1.25
SMART WATER
$2.25
SMARTWATER- TRANQUILITY
$2.25
SPRITE MEX
$1.60
STEAZ- BLUEBERRY
$2.50
STEAZ- GOJI BLACKBERRY
$2.50
STEAZ- GREEN TEA
$2.50
STEAZ- PEACH
$2.50
STEAZ- SUPER FRUIT
$2.50
STEAZ- YERBA BERRY
$2.50
STEAZ- YERBA MATE GOLDEN
$2.50
STEAZ- YERBA MATE MINT
$2.50
STEAZ- YERBA MATE PEACH
$2.50
STEAZ- YERBA MATE SUPERFRUIT
$2.50
STEAZ-GREEN TEA
$2.50
STEAZE- RASPBERRY
$2.50
STUMPTOWN CAN
$2.90
STUMPTOWN COFFEE
$4.60
STUMPTOWN NITRO COFFEE
$4.60
STUMPTOWN- HAIR BENDER
$4.50
SYNERGY- CAL CITRUS
$4.50
SYNERGY- GINGERBERRY
$4.50
SYNERGY- HIBISCUS GINGER
$4.50
SYNERGY- LAVENDER
$4.50
SYNERGY- MULTI GREEN
$4.50
SYNERGY- MYSTIC MANGO
$4.50
SYNERGY- PASSIONBERRY
$4.50
SYNERGY- PEACH PARADISE
$4.50
SYNERGY- PINK LADY APPLE
$4.50
SYNERGY- POMEGRANATE
$4.50
SYNERGY- RASP CHIA
$4.50
SYNERGY- SACRED LIFE
$4.50
SYNERGY- STRAWBERRY
$4.50
SYNERGY- SUBLIME LIME
$4.50
SYNERGY-GOLDEN PINEAPPLE
$4.50
TEJAVA BLACK TEA
$1.75
TEJAVA MINT
$1.75
TEJAVA PEACH
$1.75
TEJAVA RASPBERRY
$1.75
TEJAVA RASPBERRY
$1.75
TOPO-CHICO
$1.65
TRUMOO CHOCOLATE MILK
$3.25
UPTIME BLOOD ORANGE
$2.70
UPTIME BLOOD ORANGE
$2.70
UPTIME BLUEBERRY POM
$2.70
UPTIME ORIGINAL
$2.70
UPTIME SUGAR FREE
$2.70
UPTIME WHITE MANGO PINEAPPLE
$2.70
UPTIME WHITE PEACH
$2.70
UPTIME- CITRUS
$2.70
UPTIME- PEACH LEMONADE
$2.70
UPTIME- RASPBERRY LEMON
$2.70
UPTIME- SUMMER MELON
$2.70
WATERLOO- BLACK CHERRY
$1.50
WELLER CHERRY
$4.50
WELLER TANGERINE
$4.50
WELLER WATERMELON
$4.50
XING- GINGER PEACH
$3.25
XING- HIBISCUS
$3.25
XING- MOUNTAIN GREEN
$3.25
ALO- BLUE
$2.25
LA CROIX- MELON POMELO
$1.00
ALIVE ELIXER- GINGER TURMERIC
$4.50
LA CROIX- KEY LIME
$1.25
BODY ARMOR- STRAW BANANA
$2.00
Snacks
4505- BBQ
$3.25
4505- CLASSIC
$3.25
4505- JALAPENO
$3.25
ALO- APPEAL
$2.25
ALTER ECO CLASSIC
$4.50
ALTER ECO GRASS FED
$4.50
ALTER ECO MINT
$4.50
ALTOIDS- PEPPERMINT
$1.50
ALTOIDS- WINTERGREEN
$1.50
BEAR CLAW- CHOCOLATE HOUR
$3.00
BEAR CLAW- NUTTY MORNING
$3.00
BOB'S BAR- PB BANANA
$1.95
BOB'S BAR- PB BANANA
$1.95
BOB'S BAR- PB CHOCOLATE
$1.95
BOB'S BAR- PB COCONUT
$1.95
BOB'S BAR- PB HONEY
$1.95
BOB'S BAR- PB JELLY
$1.95
BOLA CRANBERRY
$3.75
BOLA DARK CHOC
$3.75
BOLA ESPRESSO
$3.75
BRISTOWS- LEMON
$5.00
BRISTOWS- RHUBARB
$5.00
BRISTOWS- STRAWBERRY
$5.00
BROWNIE BRITTLE CHOC CHIP
$4.45
BROWNIE BRITTLE TOFFEE CRUNCH
$4.45
BROWNIE BRITTLE- CC ZERO SUGAR
$4.45
BROWNIE BRITTLE- DARK CHOC SALT
$4.45
BROWNIE BRITTLE- GF CHOCOLATE CHIP
$4.45
BROWNIE BRITTLE- REESE'S
$4.45
CANDY KITTEN- VERY CHERRY
$6.50
CANDY KITTEN- WILD STRAWBERRY
$6.50
Chex Mix
$1.25Out of stock
Chobani Zero-Key Lime
$2.25
CHOCOLOVE XO
$4.50
CHOCOLOVE- DARK
$4.50
CHOCOLOVE- EXTREME
$4.50
CHOCOLOVE- GINGER
$4.50
CHOCOLOVE- SALTED ALMOND
$4.50
CHOMPEREZ- ONION
$4.75
CHOMPERZ- BBQ
$4.75
CHOMPERZ- JALAPENO
$4.75
CHOMPERZ- OG
$4.75
CHUCKLES MINIS
$2.50
CLIFF- CHOC HAZELNUT
$2.50
CLIFF- CHOC PEANUT BUTTER
$2.50
CLIFF- COCONUT ALMOND BUTTER
$2.50
CLIFF- PEANUT BUTTER
$2.50
DEEP RIVER- BBQ
$1.25
DEEP RIVER- DILL PICKLE
$1.25
DEEP RIVER- JALAPENO
$1.25
DEEP RIVER- OG
$1.25
DEEP RIVER- ROSEMARY
$1.25
DEEP RIVER- VINEGAR
$1.25
DIRTY CHIPS BBQ
$1.25
DIRTY CHIPS CRACKED
$1.25
DIRTY CHIPS JALAPENO
$1.25
DIRTY CHIPS SEA SALT
$1.25
DIRTY CHIPS- FUNKY FUSION
$1.25
DIRTY CHIPS- MAUI ONION
$1.25
DIRTY CHIPS- SOUR CREAM ONION
$1.25
DIRTY CHIPS- VINEGAR
$1.25
ECLIPSE POLAR ICE
$1.75
ECLIPSE- PEPPERMINT
$1.75
ECLIPSE- SPEARMINT
$1.75
ECLIPSE- WINTERFROST
$1.75
EIFFEL BON BON- APPLE
$3.50
EIFFEL BON BON- BLUE RASPBERRY
$3.50
EIFFEL BON BON- CARAMEL
$3.50
EIFFEL BON BON- CHERRY
$3.50
EIFFEL BON BON- STRAWBERRY
$3.50
ENDANGERED CHOC- ALMOND DARK
$4.50
ENDANGERED CHOC- STRONG
$4.50
ENDANGERED SPECIES- CRAN ALMOND DARK
$4.50
ENDANGERED- TOFFEE DARK
$4.50
ENDANGERED- BLUEBERRY DARK
$4.50
ENDANGERED- HAZELNUT DARK
$4.50
ENDANGERED- SILKY DARK
$4.50
EQUAL EXCHANGE CHOC DARK MINT
$4.50
EQUAL EXCHANGE CHOC VERY DARK
$4.50
EXTRA CLASSIC BUBBLE
$1.75
EXTRA WINTERFRESH
$1.75
GFB BAR- CHOC PB
$2.35
GFB BITES COCO CASHEW
$2.75
GFB BITES DARK CHOC
$2.75
GFB BITES- BANANA
$2.75
GFB BITES- BLUBERRY ALMOND
$2.75
GFB BITES- CHOC CHERRY ALMOND
$2.75
GFB BITES- CHOC HAZELNUT
$2.75
GFB BITES- DARC CHOC PB
$2.75
GFB BITES- PBN'J
$2.75
GFB BITES- PEANUT BUTTER
$2.75
GFB BITES- PEANUT BUTTER
$2.75
GFB- CRANBERRY
$2.35
GFB- DARK CHOCOLATE
$2.35
GFB- OATMEAL
$2.35
GFB- PB
$2.35
GFB-COCONUT
$2.35
Hal's Chips Sea Salt
$1.95
HAL'S CHIPS-BBQ
$1.85
HAL'S CHIPS-BUFFALO RANCH
$1.85
HAL'S CHIPS-DILL PICKLE
$1.85
HAL'S CHIPS-SEA SALT
$1.85
HAL'S CHIPS-SOUR CREAM ONION
$1.85
HAL'S CHIPS-SWEET CHILI
$1.85
Hal's Honey BBQ
$1.85
INKA CHIPS- CHILE
$1.95
INKA CHIPS- GARLIC
$1.95
INKA CHIPS- PLANTAIN GARLIC
$1.95
INKA CHIPS- PLANTAIN SEA SALT
$1.95