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- Screech Owl Brewing/Spent Grain Cafe' - 2323 Ralph Livengood Rd - Bruceton Mills, WV 26525 - PH 304 379-4777
Screech Owl Brewing/Spent Grain Cafe' 2323 Ralph Livengood Rd Bruceton Mills, WV 26525 PH 304 379-4777
41 Reviews
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2323 Ralph Livengood Rd
Bruceton Mills, WV 26525
Orders through Toast are commission free and go directly to this restaurant
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SOFT DRINKS
A&W ROOT BEER
1-12 OZ CAN
BOTTLED WATER
1-12 OZ BOTTLE
CANADA DRY GINGER ALE
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SUGAR FREE A&W ROOT BEER
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SUGAR FREE GINGER ALE
1-12 OZ CAN
SUNKIST ORGANGE
SWEET ICE TEA
1-16 OZ GLASS OF OUR BREWED IN HOUSE ICED TEA------NEVER INSTANT---BREWED FROM TEA BAGS.
SWEET TEA REFILL--FREE
A FREE REFILL OF OUR BREWED IN HOUSE ICED TEA------NEVER INSTANT---BREWED FROM TEA BAGS.
UN-SWEETEN ICE TEA
1-16 OZ GLASS OF OUR BREWED IN HOUSE ICED TEA------NEVER INSTANT---BREWED FROM TEA BAGS.
UN-SWEET TEA REFILL--FREE
A FREE REFILL OF OUR BREWED IN HOUSE ICED TEA------NEVER INSTANT---BREWED FROM TEA BAGS.
BEER
MIXED QUAD PACK
A 4 PACK (QUAD) OF SCREECH OWL BEER AND YOU CHOOSE WHICH FOUR YOU WOULD LIKE. MIX AND MATCH ANY COMBINATION YOU DESIRE.
BOLD BLONDE ALE QUAD PACKS
4-16 OZ CANS
BUCKWHEAT HONEY PORTER QUAD
4-16 OZ CANS
CLASS III WHITEWATER IPA QUAD
4-16 OZ CANS
HOO'S YOUR DADDY IPA QUAD
4-16 OZ CANS
MUDDY CREEK ALE QUAD
4-16 OZ CANS
ROUGH CUT PORTER QUAD
4- 16OZ CANS OF PORTER---5.7% ABV--NOT YOUR TYPICAL DARK BEER-RICH/BOLD AND PORTY--THE WORKING PERSONS BEER WITH NOTES OF CHOCOLATE AND COFFEE TO BALANCE THE DEEP DARK MALT
WILD &WONDERFUL STRAWBERRY ALE QUAD
4-16 OZ CANS
BOLD BLONDE ALE 16 OZ Can
SINGLE 16 OZ CAN
BUCKWHEAT HONEY PORTER 16 OZ Can
SINGLE 16 OZ CAN
CLASS III WHITEWATER IPA 16 OZ Can
SINGLE 16 OZ CAN
HOO'S YOUR DADDY IPA 16 OZ Can
SINGLE 16 OZ CAN
ROUGH CUT PORTER 16 OZ CAN
5.7% ABV--NOT YOUR TYPICAL DARK BEER-RICH/BOLD AND PORTY--THE WORKING PERSONS BEER WITH NOTES OF CHOCOLATE AND COFFEE TO BALANCE THE DEEP DARK MALT RICHNESS--ONE SIP AND YOU WILL WANT MORE
WILD &WONDERFUL STRAWBERRY ALE 16 OZ Can
SINGLE 16 OZ CAN
CUP COFFEE OR HOT TEA
APPETIZERS
BEER CHEESE Additional Container
CHUBBY DIP, WITH CHIPS AND PRETZELS
CRISTA'S MOTHER'S CHIP DIP RECIPE MADE WITH CREAM CHEESE, GARLIC, ONIONS AND SOME SECRET INGREDIENTS AND A WAVE OF THE MAGIC WAND THAT WILL LEAVE YOU WANTING MORE TO GO WITH YOUR BEER OR SOFT DRINKS
EXTRA CHUBBY DIP
AN EXTRA HELPING OF GRANDMOTHER'S CHIP DIP WHICH WE CALL CHUBBY DIP----IF YOU EAT ENOUGH OF IT YOU WILL BE COME CHUBBY....LOL
FRIES --BASKET
AN ENTIRE BASKET OF OUR THICK, FRESH CUT FRIES WITH OUR SPECIAL SEASONING. HOT OUT OF THE FRYER FOR YOU OR TO SHARE. Add NACHO CHEESE RO BEER CHEESE ON THE SIDE FOR AN EXTRA SPECIAL TREAT. OH SO GOOD.
NACHOS WITH BEER CHEESE
FRESH CRISP AND SPICY NACHOS SERVERED WITH BEER CHEESE POURED OVER THE TOP. ADD JALAPENOS AND/ OR DICED GREEN ONIONS, EITHER ON TOP OR ON THE SIDE. A GREAT WAY TO START YOUR DINING EXPERIENCE OR JUST HAVE WITH A COLD BEER.
NACHOS WITH NACHO CHEESE
FRESH CRISP AND SPICY NACHOS SERVERED WITH NACHO CHEESE POURED OVER THE TOP. ADD JALAPENOS AND OR DICED GREEN ONIONS EITHER ON THEM OR ON THE SIDE. A GREAT WAY TO START YOUR DINING EXPERIENCE OR JUST HAVE WITH A COLD BEER.
PEPPERONI ROLLS @ 6
6- FRESH HANDMADE PEPPERONI ROLLS MADE WITH OUR SPENT GRAIN DOUGH, SERVED WARM WITH OUR HOUSE MARINARA SAUCE
PULLED PORK LOADED NACHOS
OUR IN HOUSE SMOKED AND SHREDDED PULLED PORK OVER NACHOS WITH AS MANY ADDITIONS AS YOU COULD EVER WANT. JALAPINOS, COLE SLAW, SOUR CREAM SHREEDED CHEESE, NACHO CHEEESE GREEN ONIONS AND MORE.
SOFT PRETZEL BREAD STICKS/ 4W/ BEER CHEESE
SOFT PRETZEL BREAD STICK MADE WITH OUR SPENT GRAIN BREAD DOUGH, BUTTER AND LIGHTLY SEASON WITH PRETZEL SALT. SERVED WARM WITH WARM BEER CHEESE. A GREAT ITEM TO HAVE WITH A COLD BEER OR TO START YOUR DINING EXPERIENCE WITH.
SWEET POTATO FRIES BASKET
BASKET OF SWEET POTATO FRIES...MMMM MMMM LOVE THEM SWEET TATERS......ADD A BEER CHEESE DRIZZLE OVER THEM OR A SERVING OF BEER CHEESE TO DIP THEM IN. HARD TO BEAT.
WAVY POTATO CHIPS
A SMALL DELIGHTFUL BASKET OF WAVY POTATO CIPS TO BROUSE ON WITH YOUR BEER OR WHILE WAITING IN THE MAIN COURSE
SIDES
BLUE CHEESE
AN EXTRA SERVING OF CHUCKY BLUE CHEESE DRESSING TO COMPLIMENT JUST ABOUT EVERYTHING.
BOWL OF PULLED PORK
CHIPS
A Basket of Crispy Wavy Cut Potato Chips
COLE SLAW
THE JOHNSON FAMILY'S ANCIENT COLE SLAW RECIPE, FINE CHOPPED CABBAGE GARNISHED WITH A CLOSELY HELD SLAW RECIPE THAT WILL LEAVE YOU WANTING MORE.
EXTRA BEER CHEESE
OUR WONDERFUL BEER CHEESE AND EXTRA SERVING
EXTRA CHUBBY DIP
FRENCH FRIES/FRESH CUT
FRESH HANDCUT FRENCH FRIES COOKED IN CANOLA OIL AND SEASONED JUST RIGHT
GREEN BEANS
MAC & CHEESE
A SINGLE SERVING OF OUR FAT BOY MAC AND CHEESE---ELBOW MACARONI NOODLES, WITH 4 CHEESES, AND A SPRINKLE OF BACON---ADD A SPRINKLE OF BUFFALO SAUCE TO SPICE YOUR DAY UP, INCLUDE JALAPENO PEPPERS AND GREEN ONIONS ON THE SIDE IF YOU LIKE AND TO REALLY PUT THIS DISH OVER THE TOP ADD OUR WONDERFUL PULLED PORK TO THE DISH. YUMMY ON YOUR TUMMY
RANCH DRESSING
AN EXTRA SERVING OF HIDDEN VALLEY RANCH DRESSING TO GO WITH YOUR EATS.
SKEWER OF SHRIMP
SKEWER OF SHRIMP SAUTEED IN GARLIC BUTTER
SWEET POTATO FRIES
Scrumptiously DELICIOUS KRINKLE CUT SWEET POTATO FRIES, COOKED TO PERFECTION. OOOOOOH SO GOOD!
DESSERTS
SPENT GRAIN BREADS
SOUPS
PASTA
SHRIMP ALFREDO
SHRIMP ALFREDO OVER ANGEL HAIR PASTA WITH A TOASTED SLICE OF SPENT GRAIN GARLIC BREAD
SPAGHETTI /W MEAT BALLS
ANGEL HAIR PASTA SERVED WITH OUR HOUSE MARRANIA SAUCE AND FRESH MADE MEAT BALLS, A SLICE OF SPENT GRAIN GARLIC TOAST. ADD A SIDE SALAD OR A SKEWER OF GRILL SHRIMP, EXTRA COST.
CAPPAMOZZA ITALIAN PIZZA
OINKER PIZZA
OINKER PIZZA
THIS AMAZING PIZZA CREATION IS LOADED WITH OUR PULLED PORK, SWEET B'S BARBAQUE SAUCE, FRESH MOZZARELLA, SAUSAGE, BACON, BANANA PEPPERS AND JALEPENOS (ON IT OR ON THE SIDE) ALL LAYERED ON OUR SPENT GRAIN CRUST. THIS IS A BURST OF FLAVOR IN EVER BITE LIKE NO OTHER PIZZA YOU HAVE EVER HAD.
PIZZA WITH CHEESE & 3 TOPPINGS
SHRIMP ALFREDO PIZZA
THE GIDDY UP COWBOY
WHITE PIZZA
PIZZA BALLS
BAKED BEANS 1/2 PAN
BREAD LOAFS
COLE SLAW 1/2 PAN
DESSERTS
PEANUT BUTTER PIE
PLEASE REFER TO THE DESSERT MENU ABOVE ---QUESTIONS OR DON'T SEE WHAT YOU WOULD LIKE CALL CRISTA (AKA GRANDMOTHER ) AT 304-379-3614 OR EMAIL US AT SCREECHOWLBREWING@GMAIL.COM
ADULT PINEAPPLE UPSIDE DOWN CAKE
GRANDMOTHER'S ADULT PINEAPPLE UPSIDE DOUN CAKE. SOAKED IN PINEAPPLE JUICE AND PINEAPPLE RUM. WHAT A GREAT WAY TO TOP OFF YOUR MEAL.
DINNER ROLLS
FAMILY SIZE LASAGNA
FAMILY SIZE TOSSED SALAD
GREEN BEANS 1/2 PAN
LARGE TOSSED SALAD
MAC/CHEESE 1/2 PAN
MEAT/CHEESE TRAY
MEAT/CHEESE TRAY
A 16 INCH TRAY WITH 7 CHOICES OF PREMIUM MEATS (3.5 LBS) AND 7 CHOICES OF THE FINEST CHEESES (3.5 LBS) ALL SLICED IN HOUSE, AT SCREECH OWL BREWING. ORDER ONLINE OR VIA PHONE AND PICK YOUR FAVORITE MEAT AND CHEESE FOR YOUR PERSONALIZED CREATION. ---COMES WITH A SPRINKLING OF WHOLE OLIVES AND SMALL DILL PICKLES AND CRACKERS
Shrimp Tray
Fruit Tray
PEPPERONI ROLLS @ 12
PIZZA BALLS
PULL APART SPENT GRAIN MINI LOAF
PULLED PORK PER LB
SERVERS CHARGE
SPENT GRAIN BUNS
VEGETABLE TRAY
WING SAUCES
8 OZ MAPLE BOURBON SAUCE
OUR NEARLY FAMOUS MAPLE BOURBON SAUCE CREATED BY JAMESON FROM ONE OF THE OLDEST KENTUCKY BOURBON'S AND SPICES AND LOCAL DARK MAPLE SYRUP.
8 OZ BUFFALO WING SAUCE
OUR HOUSE SPICY AND WARM BUFFALO WING SAUCE. WINGS CAN BE DIPPED OR COVERED. YOUR CHOICE
8 OZ SOB BARBECUE SAUCE
OUR HOUSE SOB BARBACUE SAUCE. LOADED WITH FLAVOR AND SWEETNESS. HAVE YOUR WINGS TOSSED IN THIS WONDERFUL BARBECUE SAUCE OR SERVED ON THE SIDE AS A DIP.
Ranch Dressing
Cocktail Sauce
Fruit Dip
Marinara
Blue Cheese
WINGS (each)
YOU BAKE PIZZA
YOU BAKE PIZZA WITH 3 TOPPINGS
OUR ALMOST FAMOUS PIZZA BUILT WITH THREE TOPPINGS OF YOURCHOICE. ADDITIONAL TOPPINGS EXTRA. REFRIGIRATE UNTIL YOU ARE READY TO BAKE. .READY TO POP IN THE OVEN AND ENJOY HOT. BAKE AT 450 FOR 9 TO 10 MINUTES, SLICE, OPEN A BEER AND ENJOY.
Grilled Chicken Leg Quarters
|Sunday
|Closed
|Monday
|Closed
|Tuesday
|Closed
|Wednesday
|Closed
|Thursday
|Closed
|Friday
|3:00 pm - 8:00 pm
|Saturday
|3:00 pm - 8:00 pm
Screech Owl Brewing / Spent Grain Café is a Micro Brewery/ Family Restaurant in the Mountains of Preston County, West Virginia on the Johnson's family farm. We are family owned and operated by Roger R and Crista Johnson and Jameson and Kristin Johnson. Our Five Star rated restaurant/tap room is family friendly and very unique. We feature home cooked meals using our Spent Grain from the brewing for all our breads. Our recipes are all family originals from generations present and past. We have indoor and outdoor (seasonal) dining areas. We also have a 20 ton sandbox for the children's enjoyment. All our beers are brewed on site using the finest grains, hops and yeast from around the globe, with local mountain water. Our beers are not pasteurized. We use no chemicals to speed up the brewing process and do not use any clearing adjuncts. "We will drink no beer before it's time." We are a woman owned business and our brewhouse is run by an all woman crew. "Family, Friends & Quality"
2323 Ralph Livengood Rd, Bruceton Mills, WV 26525