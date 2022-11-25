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Screech Owl Brewing/Spent Grain Cafe' 2323 Ralph Livengood Rd Bruceton Mills, WV 26525 PH 304 379-4777

41 Reviews

$

2323 Ralph Livengood Rd

Bruceton Mills, WV 26525

Orders through Toast are commission free and go directly to this restaurant

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Popular Items

FRIES --BASKET
PIZZA W/ 3 TOPPINS
BOWL OF PULLED PORK

SOFT DRINKS

A&W ROOT BEER

A&W ROOT BEER

$2.50

1-12 OZ CAN

BOTTLED WATER

BOTTLED WATER

$1.50

1-12 OZ BOTTLE

CANADA DRY GINGER ALE

CANADA DRY GINGER ALE

$2.50

1-12 OZ CAN

DIET DR PEPPER

DIET DR PEPPER

$2.50

1-12 OZ CAN

DIET RITE COLA

DIET RITE COLA

$2.50
DR PEPPER

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$2.50

1-12 OS CAN

RC COLA

RC COLA

$2.50
SUGAR FREE A&W ROOT BEER

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$2.50

1-12 OZ CAN

SUGAR FREE GINGER ALE

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$2.50

1-12 OZ CAN

SUNKIST ORGANGE

SUNKIST ORGANGE

$2.50Out of stock
SWEET ICE TEA

SWEET ICE TEA

$2.50

1-16 OZ GLASS OF OUR BREWED IN HOUSE ICED TEA------NEVER INSTANT---BREWED FROM TEA BAGS.

SWEET TEA REFILL--FREE

SWEET TEA REFILL--FREE

A FREE REFILL OF OUR BREWED IN HOUSE ICED TEA------NEVER INSTANT---BREWED FROM TEA BAGS.

UN-SWEETEN ICE TEA

UN-SWEETEN ICE TEA

$2.50

1-16 OZ GLASS OF OUR BREWED IN HOUSE ICED TEA------NEVER INSTANT---BREWED FROM TEA BAGS.

UN-SWEET TEA REFILL--FREE

UN-SWEET TEA REFILL--FREE

A FREE REFILL OF OUR BREWED IN HOUSE ICED TEA------NEVER INSTANT---BREWED FROM TEA BAGS.

BEER

MIXED QUAD PACK

MIXED QUAD PACK

$13.25

A 4 PACK (QUAD) OF SCREECH OWL BEER AND YOU CHOOSE WHICH FOUR YOU WOULD LIKE. MIX AND MATCH ANY COMBINATION YOU DESIRE.

BOLD BLONDE ALE QUAD PACKS

BOLD BLONDE ALE QUAD PACKS

$13.25

4-16 OZ CANS

BUCKWHEAT HONEY PORTER QUAD

BUCKWHEAT HONEY PORTER QUAD

$13.25

4-16 OZ CANS

CLASS III WHITEWATER IPA QUAD

CLASS III WHITEWATER IPA QUAD

$13.25

4-16 OZ CANS

HOO'S YOUR DADDY IPA QUAD

HOO'S YOUR DADDY IPA QUAD

$13.25

4-16 OZ CANS

MUDDY CREEK ALE QUAD

MUDDY CREEK ALE QUAD

$13.25

4-16 OZ CANS

ROUGH CUT PORTER QUAD

ROUGH CUT PORTER QUAD

$13.25

4- 16OZ CANS OF PORTER---5.7% ABV--NOT YOUR TYPICAL DARK BEER-RICH/BOLD AND PORTY--THE WORKING PERSONS BEER WITH NOTES OF CHOCOLATE AND COFFEE TO BALANCE THE DEEP DARK MALT

WILD &WONDERFUL STRAWBERRY ALE QUAD

WILD &WONDERFUL STRAWBERRY ALE QUAD

$13.25

4-16 OZ CANS

BOLD BLONDE ALE 16 OZ Can

BOLD BLONDE ALE 16 OZ Can

$5.75

SINGLE 16 OZ CAN

BUCKWHEAT HONEY PORTER 16 OZ Can

BUCKWHEAT HONEY PORTER 16 OZ Can

$5.75

SINGLE 16 OZ CAN

CLASS III WHITEWATER IPA 16 OZ Can

CLASS III WHITEWATER IPA 16 OZ Can

$5.75

SINGLE 16 OZ CAN

HOO'S YOUR DADDY IPA 16 OZ Can

HOO'S YOUR DADDY IPA 16 OZ Can

$5.75

SINGLE 16 OZ CAN

ROUGH CUT PORTER 16 OZ CAN

ROUGH CUT PORTER 16 OZ CAN

$5.75

5.7% ABV--NOT YOUR TYPICAL DARK BEER-RICH/BOLD AND PORTY--THE WORKING PERSONS BEER WITH NOTES OF CHOCOLATE AND COFFEE TO BALANCE THE DEEP DARK MALT RICHNESS--ONE SIP AND YOU WILL WANT MORE

WILD &WONDERFUL STRAWBERRY ALE 16 OZ Can

WILD &WONDERFUL STRAWBERRY ALE 16 OZ Can

$5.75

SINGLE 16 OZ CAN

CUP COFFEE OR HOT TEA

FRESH BREWED COFFEE

CUP COFFEE

$2.50

CUP HOT TEA

$2.00

APPETIZERS

BEER CHEESE Additional Container

BEER CHEESE Additional Container

$1.30
CHUBBY DIP, WITH CHIPS AND PRETZELS

CHUBBY DIP, WITH CHIPS AND PRETZELS

$5.50

CRISTA'S MOTHER'S CHIP DIP RECIPE MADE WITH CREAM CHEESE, GARLIC, ONIONS AND SOME SECRET INGREDIENTS AND A WAVE OF THE MAGIC WAND THAT WILL LEAVE YOU WANTING MORE TO GO WITH YOUR BEER OR SOFT DRINKS

EXTRA CHUBBY DIP

EXTRA CHUBBY DIP

$0.75

AN EXTRA HELPING OF GRANDMOTHER'S CHIP DIP WHICH WE CALL CHUBBY DIP----IF YOU EAT ENOUGH OF IT YOU WILL BE COME CHUBBY....LOL

FRIES --BASKET

FRIES --BASKET

$7.50

AN ENTIRE BASKET OF OUR THICK, FRESH CUT FRIES WITH OUR SPECIAL SEASONING. HOT OUT OF THE FRYER FOR YOU OR TO SHARE. Add NACHO CHEESE RO BEER CHEESE ON THE SIDE FOR AN EXTRA SPECIAL TREAT. OH SO GOOD.

NACHOS WITH BEER CHEESE

NACHOS WITH BEER CHEESE

$6.50

FRESH CRISP AND SPICY NACHOS SERVERED WITH BEER CHEESE POURED OVER THE TOP. ADD JALAPENOS AND/ OR DICED GREEN ONIONS, EITHER ON TOP OR ON THE SIDE. A GREAT WAY TO START YOUR DINING EXPERIENCE OR JUST HAVE WITH A COLD BEER.

NACHOS WITH NACHO CHEESE

NACHOS WITH NACHO CHEESE

$5.75

FRESH CRISP AND SPICY NACHOS SERVERED WITH NACHO CHEESE POURED OVER THE TOP. ADD JALAPENOS AND OR DICED GREEN ONIONS EITHER ON THEM OR ON THE SIDE. A GREAT WAY TO START YOUR DINING EXPERIENCE OR JUST HAVE WITH A COLD BEER.

PEPPERONI ROLLS @ 6

PEPPERONI ROLLS @ 6

$5.50

6- FRESH HANDMADE PEPPERONI ROLLS MADE WITH OUR SPENT GRAIN DOUGH, SERVED WARM WITH OUR HOUSE MARINARA SAUCE

PULLED PORK LOADED NACHOS

PULLED PORK LOADED NACHOS

$11.50

OUR IN HOUSE SMOKED AND SHREDDED PULLED PORK OVER NACHOS WITH AS MANY ADDITIONS AS YOU COULD EVER WANT. JALAPINOS, COLE SLAW, SOUR CREAM SHREEDED CHEESE, NACHO CHEEESE GREEN ONIONS AND MORE.

SOFT PRETZEL BREAD STICKS/ 4W/ BEER CHEESE

SOFT PRETZEL BREAD STICKS/ 4W/ BEER CHEESE

$6.50

SOFT PRETZEL BREAD STICK MADE WITH OUR SPENT GRAIN BREAD DOUGH, BUTTER AND LIGHTLY SEASON WITH PRETZEL SALT. SERVED WARM WITH WARM BEER CHEESE. A GREAT ITEM TO HAVE WITH A COLD BEER OR TO START YOUR DINING EXPERIENCE WITH.

SWEET POTATO FRIES BASKET

SWEET POTATO FRIES BASKET

$5.25

BASKET OF SWEET POTATO FRIES...MMMM MMMM LOVE THEM SWEET TATERS......ADD A BEER CHEESE DRIZZLE OVER THEM OR A SERVING OF BEER CHEESE TO DIP THEM IN. HARD TO BEAT.

WAVY POTATO CHIPS

WAVY POTATO CHIPS

$2.25

A SMALL DELIGHTFUL BASKET OF WAVY POTATO CIPS TO BROUSE ON WITH YOUR BEER OR WHILE WAITING IN THE MAIN COURSE

SIDES

BLUE CHEESE

$0.75

AN EXTRA SERVING OF CHUCKY BLUE CHEESE DRESSING TO COMPLIMENT JUST ABOUT EVERYTHING.

BOWL OF PULLED PORK

$6.00

CHIPS

$1.75

A Basket of Crispy Wavy Cut Potato Chips

COLE SLAW

COLE SLAW

$4.00

THE JOHNSON FAMILY'S ANCIENT COLE SLAW RECIPE, FINE CHOPPED CABBAGE GARNISHED WITH A CLOSELY HELD SLAW RECIPE THAT WILL LEAVE YOU WANTING MORE.

EXTRA BEER CHEESE

EXTRA BEER CHEESE

$1.50

OUR WONDERFUL BEER CHEESE AND EXTRA SERVING

EXTRA CHUBBY DIP

$0.75
FRENCH FRIES/FRESH CUT

FRENCH FRIES/FRESH CUT

$4.75

FRESH HANDCUT FRENCH FRIES COOKED IN CANOLA OIL AND SEASONED JUST RIGHT

GREEN BEANS

GREEN BEANS

$4.25
MAC & CHEESE

MAC & CHEESE

$4.50

A SINGLE SERVING OF OUR FAT BOY MAC AND CHEESE---ELBOW MACARONI NOODLES, WITH 4 CHEESES, AND A SPRINKLE OF BACON---ADD A SPRINKLE OF BUFFALO SAUCE TO SPICE YOUR DAY UP, INCLUDE JALAPENO PEPPERS AND GREEN ONIONS ON THE SIDE IF YOU LIKE AND TO REALLY PUT THIS DISH OVER THE TOP ADD OUR WONDERFUL PULLED PORK TO THE DISH. YUMMY ON YOUR TUMMY

RANCH DRESSING

$0.75

AN EXTRA SERVING OF HIDDEN VALLEY RANCH DRESSING TO GO WITH YOUR EATS.

SKEWER OF SHRIMP

$7.50

SKEWER OF SHRIMP SAUTEED IN GARLIC BUTTER

SWEET POTATO FRIES

SWEET POTATO FRIES

$4.50

Scrumptiously DELICIOUS KRINKLE CUT SWEET POTATO FRIES, COOKED TO PERFECTION. OOOOOOH SO GOOD!

DESSERTS

GRANDMOTHERS CHOCOLATE SHEET CAKE

GRANDMOTHERS CHOCOLATE SHEET CAKE

$4.00

EVERYONE'S FAVORITE--CHOCOLATE CAKE --THEN ADD GRANDMOTHER'S ALMOST FAMOUS CREAM CHEESE AND PEANUT BUTTER ICING FOR A WONDERFUL DESSERT.

SPENT GRAIN BREADS

TAKE HOME PULL APART MINI SPENT GRAIN LOAF

TAKE HOME PULL APART MINI SPENT GRAIN LOAF

$3.00

A DELIGHTFUL MINI SPENT GRAIN LOAF OF BREAD THAT REQUIRES NO KNIFE TO SLICE. JUST PULL A SLICE APART AND ENJOY ADD BUTTER AND ENJOY.

SOUPS

SCREECH OWL'S VERY OWN RECIPES, SERVED STEAMING HOT.
TURKEY NOODLE SOUP

TURKEY NOODLE SOUP

$9.00Out of stock

A fabulous Turkey Breast & Noodle Soup with egg noodles, corn, peas, carrots, sautéed mushrooms and onions, in a very light turkey broth.. Created by Kristin ------- served hot and steaming. Enjoy

PASTA

SHRIMP ALFREDO

$13.50

SHRIMP ALFREDO OVER ANGEL HAIR PASTA WITH A TOASTED SLICE OF SPENT GRAIN GARLIC BREAD

SPAGHETTI /W MEAT BALLS

$13.50

ANGEL HAIR PASTA SERVED WITH OUR HOUSE MARRANIA SAUCE AND FRESH MADE MEAT BALLS, A SLICE OF SPENT GRAIN GARLIC TOAST. ADD A SIDE SALAD OR A SKEWER OF GRILL SHRIMP, EXTRA COST.

CAPPAMOZZA ITALIAN PIZZA

CAPPAMOZZA ITALIAN PIZZA

CAPPAMOZZA ITALIAN PIZZA

$15.00

OUR SPENT GRAIN CRUST COVERED WITH OUR IN HOUSE MARINARA SAUCE --THEN WE ADD CAPPICOLA, TOMATOES, BLACK OLIVES, SPINACH, FRESH MOZZARELLA, SWEET PEPPERS, ITALIAN SAUSAGE AND FRESH ITALIAN PESTO SAUCE

OINKER PIZZA

OINKER PIZZA

OINKER PIZZA

$14.50

THIS AMAZING PIZZA CREATION IS LOADED WITH OUR PULLED PORK, SWEET B'S BARBAQUE SAUCE, FRESH MOZZARELLA, SAUSAGE, BACON, BANANA PEPPERS AND JALEPENOS (ON IT OR ON THE SIDE) ALL LAYERED ON OUR SPENT GRAIN CRUST. THIS IS A BURST OF FLAVOR IN EVER BITE LIKE NO OTHER PIZZA YOU HAVE EVER HAD.

PIZZA WITH CHEESE & 3 TOPPINGS

PIZZA W/ 3 TOPPINS

PIZZA W/ 3 TOPPINS

$14.00

OUR HANDMADE PIZZA WITH OUR VERY OWN HOMEMADE MARINARA SAUCE ON A SPENT GRAIN CRUST/ COMES WITH CHEESE AND THREE ADDITONAL TOPPINGS--EXTRA TOPPINGS $0.75 EACH

SHRIMP ALFREDO PIZZA

OUR WONDERFUL SPENT GRAIN PIZZA CRUST COVERED WITH ALFREDO SAUCE AND LOADED WITH SHRIMP, SPINACH, TOMATOES, BACON AND TOPPED WITH MOZZARELLA CHEESE.
SHRIMP ALFREDO PIZZA

SHRIMP ALFREDO PIZZA

$17.00

OUR WONDERFUL SPENT GRAIN PIZZA CRUST COVERED WITH ALFREDO SAUCE AND LOADED WITH SHRIMP, SPINACH, TOMATOES, BACON AND TOPPED WITH MOZZARELLA CHEESE.

THE GIDDY UP COWBOY

GIDDY UP COWBOY

GIDDY UP COWBOY

$14.00

A MOUTHFUL OF FLAVOR AND TEXTURE LIKE NO OTHER. THIS PIZZA CREATED BY CHASE BEEGHLEY WILL PUT YOU IN PIZZA HEAVEN WITH FLAVOR. A SPENT GRAIN PIZZA CRUST WITH BEER CHEESE, MAC & CHEESE, MOZZARELLA CHEESE WITH JALEPENOS AND BACON BITS SPRINKLED ON TOP.

WHITE PIZZA

A MUCH REQUESTED SPECIALTY PIZZA BUILT ON OUR SPECIAL SPENT GRAIN PIZZA CRUST, ON AN OLIVE OIL BASE, WITH MINCED GARLIC, MOZZARELLA CHEESE, FETTA CHEESE, PARMESON CHEESE AND RICOTTA CHEESE TO TOP IT OFF.
WHITE PIZZA

WHITE PIZZA

$14.00

A MUCH REQUESTED SPECIALTY PIZZA BUILT ON OUR SPECIAL SPENT GRAIN PIZZA CRUST, ON AN OLIVE OIL BASE, WITH MINCED GARLIC, MOZZARELLA CHEESE, FETTA CHEESE, PARMESON CHEESE AND RICOTTA CHEESE TO TOP IT OFF.

PIZZA BALLS

PIZZA BALLS

$4.00

SCREECH OWL'S VERY OWN PIZZA CRUST BALLS FOR YOU TO TAKE HOME, ROLL OUT AND DRESS YOUR OWN PIZZA ON OUR SPENT GRAIN CRUST........YOU CAN USE FRESH OR FREEZE FOR LATER

BAKED BEANS 1/2 PAN

BAKED BEANS 1/2 PAN

$22.00

BREAD LOAFS

BAKED FRESH FOR YOUR CULINARY DELIGHT EITHER A FULL SIZE LOAF OR A HALF SIZE LOAF.
SPENT GRAIN LOAFS OF BREAD

SPENT GRAIN LOAFS OF BREAD

$4.00+

A LARGE OR SMALL LOAF OF UNSLICED SPENT GRAIN BREAD. JUST LIKE GRANDMOTHER USED TO BAKE FOR FAMILY DINNERS. YOU SLICE IT THICK OR THIN.

COLE SLAW 1/2 PAN

COLE SLAW 1/2 PAN

$20.00

DESSERTS

QUESTIONS OR DON'T SEE WHAT YOU WOULD LIKE CALL CRISTA (AKA GRANDMOTHER ) AT 304-379-3614 OR EMAIL US AT SCREECHOWLBREWING@GMAIL.COM
PEANUT BUTTER PIE

PEANUT BUTTER PIE

$24.00

PLEASE REFER TO THE DESSERT MENU ABOVE ---QUESTIONS OR DON'T SEE WHAT YOU WOULD LIKE CALL CRISTA (AKA GRANDMOTHER ) AT 304-379-3614 OR EMAIL US AT SCREECHOWLBREWING@GMAIL.COM

ADULT PINEAPPLE UPSIDE DOWN CAKE

ADULT PINEAPPLE UPSIDE DOWN CAKE

$26.00

GRANDMOTHER'S ADULT PINEAPPLE UPSIDE DOUN CAKE. SOAKED IN PINEAPPLE JUICE AND PINEAPPLE RUM. WHAT A GREAT WAY TO TOP OFF YOUR MEAL.

DINNER ROLLS

A OF 12 PAN OF SPENT GRAIN DINNER ROLLS READY TO PLEASE YOU OR YOUR GUEST AT YOUR NEXT MEAL.
12 DINNER ROLLS

12 DINNER ROLLS

$6.00

HANDROLLED AND BAKED FROM SCREECH OWL BREWINGS SPENT GRAIN. A FANTASTIC ADDITION TO ANY MEAL.

FAMILY SIZE LASAGNA

FAMILY SIZE LASAGNA MADE WITH THE FRESHEST INGREDIATES FOR YOUR FAMILIES DINING PLEASURE. WE CAN BAKE IT OR YOU CAN TAKE IT HOME AND BAKE. ADD A FAMILY SIZE TOSSED SALAD TO ROUND OUT YOUR MEAL.
FAMILY SIZE LASAGNA

FAMILY SIZE LASAGNA

FAMILY SIZE LASAGNA MADE WITH THE FRESHEST INGREDIATES FOR YOUR FAMILIES DINING PLEASURE. WE CAN BAKE IT OR YOU CAN TAKE IT HOME AND BAKE. ADD A FAMILY SIZE TOSSED SALAD TO ROUND OUT YOUR MEAL.

FAMILY SIZE TOSSED SALAD

A LARGE PAN OF FRESH CUT TOSS SALAD. SALAD DRESSINGS NOT INCLUDED.
FAMILY SIZE SALAD

FAMILY SIZE SALAD

$12.00

A FRESH TOSSED SALAD ALL HAND CUT VEGETABLES PREPARED JUST FOR YOU.

GREEN BEANS 1/2 PAN

GREEN BEANS 1/2 PAN

$24.00

LARGE TOSSED SALAD

LARGE TOSSED SALAD

$39.00

MAC/CHEESE 1/2 PAN

MAC/CHEESE 1/2 PAN

$28.00

MEAT/CHEESE TRAY

MEAT/CHEESE TRAY

MEAT/CHEESE TRAY

A 16 INCH TRAY WITH 7 CHOICES OF PREMIUM MEATS (3.5 LBS) AND 7 CHOICES OF THE FINEST CHEESES (3.5 LBS) ALL SLICED IN HOUSE, AT SCREECH OWL BREWING. ORDER ONLINE OR VIA PHONE AND PICK YOUR FAVORITE MEAT AND CHEESE FOR YOUR PERSONALIZED CREATION. ---COMES WITH A SPRINKLING OF WHOLE OLIVES AND SMALL DILL PICKLES AND CRACKERS

Shrimp Tray

$110.00

Fruit Tray

$45.00

PEPPERONI ROLLS @ 12

DOZEN PEPPERONI ROLLS

DOZEN PEPPERONI ROLLS

$9.00

A DOZEN OF OUR GREAT SPENT GRAIN PEPPERONI ROLLS. A WEST VIRGINIA STAPLE AND LEGENDARY FOOD. THIS IS WEST VIRGINIA!

PIZZA BALLS

OUR FAMOUS SPENT GRAIN PIZZA DOUGH IN A 15 OZ BALL. BUILD YOUR OWN AT HOME. JUST ROLL OUT THE DOUGH, ADD YOUR TOPPINGS AND BAKE 9 TO 11 MINUTES AT 450 DEGREES
PIZZA BALLS

PIZZA BALLS

$4.00

OUR FAMOUS SPENT GRAIN PIZZA DOUGH IN A 15 OZ BALL. BUILD YOUR OWN AT HOME. JUST ROLL OUT THE DOUGH, ADD YOUR TOPPINGS AND BAKE 9 TO 11 MINUTES AT 450 DEGREES

PULL APART SPENT GRAIN MINI LOAF

PULL APART SPENT GRAIN MINI LOAF

PULL APART SPENT GRAIN MINI LOAF

$3.00

A DELIGHTFUL MINI SPENT GRAIN LOAF OF BREAD THAT REQUIRES NO KNIFE TO SLICE. JUST PULL A SLICE APART, BUTTER AND JAM----ENJOY.

PULLED PORK PER LB

PULLED PORK PER LB

$10.00

SERVERS CHARGE

1ST HOUR & SETUP

$75.00

A ONE TIME CHARGE FOR TRANSPORTING, DELIVERYING AND SETUP OF EVENT.

PER HOUR CHARGE AFTER 1ST HOUR

$25.00

PER HOUR CHARGE AFTER 1ST HOUR FOR UP TO 2 EMPLOYEES TO TEND TO THE CATERING, MEET AND GREET PEOPLE, AND TEARDOWN.

SPENT GRAIN BUNS

SPENT GRAIN BUNS PER BUN

$0.75

VEGETABLE TRAY

A WIDE ASSORTMENT OF FRESH VEGETABLES. ADD A CONTAINER OF OUR CHUBBY DIP OR RANCH DRESSING
VEGETABLE TRAY ( Items may change due to freshness and availability)

VEGETABLE TRAY ( Items may change due to freshness and availability)

$39.00

A 16 INCH PLATTER FILLED WITH AN ASSORTMENT OF FRESH VEGITABLES. PREPARED IN FINGER FOOD SIZES. ADD A DIP OF YOUR CHOIC OR SUPPLY YOUR OWN.

WING SAUCES

8 OZ MAPLE BOURBON SAUCE

$10.00

OUR NEARLY FAMOUS MAPLE BOURBON SAUCE CREATED BY JAMESON FROM ONE OF THE OLDEST KENTUCKY BOURBON'S AND SPICES AND LOCAL DARK MAPLE SYRUP.

8 OZ BUFFALO WING SAUCE

$8.00

OUR HOUSE SPICY AND WARM BUFFALO WING SAUCE. WINGS CAN BE DIPPED OR COVERED. YOUR CHOICE

8 OZ SOB BARBECUE SAUCE

$8.00

OUR HOUSE SOB BARBACUE SAUCE. LOADED WITH FLAVOR AND SWEETNESS. HAVE YOUR WINGS TOSSED IN THIS WONDERFUL BARBECUE SAUCE OR SERVED ON THE SIDE AS A DIP.

Ranch Dressing

$5.75

Cocktail Sauce

$5.75

Fruit Dip

$6.50

Marinara

$5.75

Blue Cheese

$5.50

WINGS (each)

DEEP FRIED WHOLE WINGS
WINGS (EACH)

WINGS (EACH)

$2.00

WHOLE WINGS DEEP FRIED TO PERFECTION. GREAT WITH ANY OF OUR SAUCES EITHER COVERED OR AS A SIDE DIP

YOU BAKE PIZZA

OUR ALMOST FAMOUS PIZZA BUILT WITH THREE TOPPINGS OF YOURCHOICE. ADDITIONAL TOPPINGS EXTRA. REFRIGIRATE UNTIL YOU ARE READY TO BAKE. .READY TO POP IN THE OVEN AND ENJOY HOT. BAKE AT 450 FOR 9 TO 10 MINUTES, SLICE, OPEN A BEER AND ENJOY.
YOU BAKE PIZZA WITH 3 TOPPINGS

YOU BAKE PIZZA WITH 3 TOPPINGS

$13.50

OUR ALMOST FAMOUS PIZZA BUILT WITH THREE TOPPINGS OF YOURCHOICE. ADDITIONAL TOPPINGS EXTRA. REFRIGIRATE UNTIL YOU ARE READY TO BAKE. .READY TO POP IN THE OVEN AND ENJOY HOT. BAKE AT 450 FOR 9 TO 10 MINUTES, SLICE, OPEN A BEER AND ENJOY.

Grilled Chicken Leg Quarters

$60.00
Attributes and Amenities
check markSeating
check markLoyalty and Reward Programs
check markWheelchair Accessible
check markOnline Ordering
check markTakeout
All hours
SundayClosed
MondayClosed
TuesdayClosed
WednesdayClosed
ThursdayClosed
Friday3:00 pm - 8:00 pm
Saturday3:00 pm - 8:00 pm
Restaurant info

Screech Owl Brewing / Spent Grain Café is a Micro Brewery/ Family Restaurant in the Mountains of Preston County, West Virginia on the Johnson's family farm. We are family owned and operated by Roger R and Crista Johnson and Jameson and Kristin Johnson. Our Five Star rated restaurant/tap room is family friendly and very unique. We feature home cooked meals using our Spent Grain from the brewing for all our breads. Our recipes are all family originals from generations present and past. We have indoor and outdoor (seasonal) dining areas. We also have a 20 ton sandbox for the children's enjoyment. All our beers are brewed on site using the finest grains, hops and yeast from around the globe, with local mountain water. Our beers are not pasteurized. We use no chemicals to speed up the brewing process and do not use any clearing adjuncts. "We will drink no beer before it's time." We are a woman owned business and our brewhouse is run by an all woman crew. "Family, Friends & Quality"

Website

Location

2323 Ralph Livengood Rd, Bruceton Mills, WV 26525

Directions

Gallery
Screech Owl Brewing/Spent Grain Café image
Screech Owl Brewing/Spent Grain Café image
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