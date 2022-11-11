SCRUFF'S GRILL
No reviews yet
1732 N Bishop Ave
Rolla, MO 65401
Orders through Toast are commission free and go directly to this restaurant
Order Again
Popular Items
BURGERS
SCRUFF'S CLASSIC
SMASHED BEEF, CHEESE, KETCHUP, MUSTARD, ONION, & PICKLES. SERVED WITH FRIES.
SCRUFF'S O.G.
SMASHED BEEF, CHEESE, LETTUCE, TOMATO, PICKLES, & S.G. SAUCE. SERVED WITH CRINKLE CUT FRIES & RANCH.
POP'Z SPECIAL
SMASHED BEEF TOPPED W/ AN ALL BEEF HOT DOG, CHEESE, LETTUCE, TOMATO, PICKLES, & S.G. SAUCE. SERVED WITH FRIES.
BACON CHEESE
SMASHED BEEF, CHEESE, BACON, MAYO, LETTUCE, TOMATO. SERVIED WITH CRINKLE CUT FRIES & HOUSE MADE RANCH
FLUFFY SCRUFFY
A WARM TOASTED BUN TOPPED WITH CREAMY PEANUT BUTTER, MARSHMALLOW FLUFF, AND SMASHED BEEF & CHEESE. SERVED WITH CRINKLE CUT FRIES & RANCH. SERIOUSLY GOOD!
BURGER BOWL
SMASHED BEEF WITH CHEESE SERVED ON SHREDDED LETTUCE WITH CHOPPED PICKLES, ONION, & TOMATO DRIZZLED WITH HOUSE MADE RANCH. No Fries.
CHILI CHEESE BURGER
BACON MAC ATTACK BURGER
SMASHED BEEF, AMERICAN CHEESE, APPLEWOOD SMOKED BACON, AND HOUSE-MADE NACHO CHEESE TOPPED WITH OUR MAC & CHZ BITES. SERVED W/ FRIES & RANCH.
BBQ BACON CHEESEBURGER
SMASHED BEEF, CHEESE, MAYO, BBQ SAUCE, SHREDDED LETTUCE, GRILLED ONIONS, APPLEWOOD SMOKE BACON, AND THICK CUT ONION RINGS ON THICK GRILLED TEXAS TOAST. SERVED WITH CRINKLE CUT FRIES & HOUSE-MADE RANCH.
SCRUFF'S MELT
AMERICAN CHEESE, SCRUFF'S GRILL SAUCE, & GRILLED ONIONS ON THICK, GRILLED TEXAS TOAST. SERVED WITH FRIES & HOUSE-MADE RANCH.
NOT BURGERS
CHICKEN SANDWICH
BREADED or GRILLED CHICKEN, PICKLE, TOMATO, LETTUCE, & S.G. SAUCE ON A WARM TOASTED BUN. SERVED WITH CRINKLE CUT FRIES & RANCH.
NESSA'S B.L.T.
THICK GRILLED TEXAS TOAST TOPPED WITH MAYO, LETTUCE, SLICED TOMATO, S.P.G., AND BACON! SERVED WITH CRINKLE CUT FRIES & RANCH.
HOT HONEY CHICKEN
A WARM TOASTED BUN TOPPED WITH MAYO, PICKLES, CHOICE OF CHICKEN, AND GHOST PEPPER INFUZED HONEY. SERVED WITH CRINKLE CUT FRIES & RANCH.
CHILI DOG
AN ALL BEEF HOT DOG SERVED ON A TOASTED BUN TOPPED WITH OUR HOUSE MADE CHILI, NACHO CHEESE, AND DICED ONIONS! SERVED WITH FRIES.
CHICKEN CLUB
BREADED CHICKEN, APPLEWOOD SMOKED BACON, HOUSE-MADE RANCH DRESSING, SHREDDED LETTUCE, & TOMATO ON THICK GRILLED TEXAS TOAST.
"CHEESEBURGER"
SALADS
HOUSE SALAD W/ GRILLED CHICKEN
A HARVEST BLEND OF FRESH LETTUCE, CHEDDAR CHEESE, TOMATO, RED ONION, & PEPPERONCINI PEPPERS TOPPED WITH GRILLED OR BREADED CHICKEN. GARLIC CHEESE CROUTONS & DRESSING ON THE SIDE.
HOUSE SALAD W/ BREADED CHICKEN
A HARVEST BLEND OF FRESH LETTUCE, CHEDDAR CHEESE, TOMATO, RED ONION, & PEPPERONCINI PEPPERS TOPPED WITH BREADED CHICKEN. GARLIC CHEESE CROUTONS & DRESSING ON THE SIDE.
HOUSE SALAD W/ BREADED "CHICKEN" (MEAT SUB)
A HARVEST BLEND OF FRESH LETTUCE, CHEDDAR CHEESE, TOMATO, RED ONION, & PEPPERONCINI PEPPERS TOPPED WITH BREADED “CHICKEN” (VEGETARIAN CHICKEN SUBSTITUTE). GARLIC CHEESE CROUTONS & DRESSING ON THE SIDE.
HOUSE SALAD W/ BING-BONG SHRIMP
A HARVEST BLEND OF FRESH LETTUCE, CHEDDAR CHEESE, TOMATO, RED ONION, & PEPPERONCINI PEPPERS TOPPED WITH OUR AMAZING BING-BONG SHRIMP. GARLIC CHEESE CROUTONS & DRESSING ON THE SIDE.
HOUSE SALAD W/ BREADED SHRIMP
A HARVEST BLEND OF FRESH LETTUCE, CHEDDAR CHEESE, TOMATO, RED ONION, & PEPPERONCINI PEPPERS TOPPED WITH OUR LIGHTLY BATTERED SHRIMP. GARLIC CHEESE CROUTONS & DRESSING ON THE SIDE.
WRAPS 'N SUCH
GRILLED CHICKEN WRAP
GRILLED CHICKEN, S.G. SAUCE, LETTUCE, PICKLES, & CHEDDAR CHEESE WRAPPED IN A WARM FLOUR TORTILLA. SERVED WITH FRIES & HOUSE-MADE RANCH.
BREADED CHICKEN WRAP
BREADED CHICKEN, S.G. SAUCE, LETTUCE, PICKLES, & CHEDDAR CHEESE WRAPPED IN A WARM FLOUR TORTILLA. SERVED WITH FRIES & HOUSE-MADE RANCH.
BREADED "CHICKEN" WRAP (MEAT SUB)
BREADED "CHICKEN" (VEGETARIAN MEAT SUB), S.G. SAUCE, LETTUCE, PICKLES, & CHEDDAR CHEESE WRAPPED IN A WARM FLOUR TORTILLA. SERVED WITH FRIES & HOUSE-MADE RANCH.
HOT HONEY CHICKEN WRAP
BREADED CHICKEN, GHOST PEPPER INFUZED HONEY, HOUSE-MADE RANCH, LETTUCE, PICKLES, AND CHEDDAR CHEESE WRAPPED IN A WARMED FLOUR TORTILLA. SERVED WITH FRIES & RANCH.
BING-BONG SHRIMP WRAP
LIGHTLY BATTERED & GLUTEN FREE SHRIMP TOSSED WITH OUR BING-BONG SAUCE, SHREDDED LETTUCE, AND CHEDDAR CHEESE WRAPPED IN A WARMED FLOUR TORTILLA.
BING-BONG SHRIMP BASKET
(10) LIGHTLY BATTERED SHRIMP TOSSED WITH OUR BING-BONG SAUCE, TOPPED WITH CILANTRO, & SERVED ON TOP OF OUR HOT, CRINKLE CUT FRIES. SERVED WITH HOUSE-MADE RANCH.
BATTERED SHRIMP BASKET
(10) LIGHTLY BATTERED SHRIMP FRIED TO PERFECTION & SERVED ON TOP OF OUR HOT, CRINKLE CUT FRIES. SERVED WITH COCKTAIL SAUCE & HOUSE-MADE RANCH.
KIDS MEALS
BURGER BUDDIES
FRIES
HOT. CRISPY. CRINKLED. SALTED. ALWAYS COOKED TO ORDER. SERVED WITH HOUSE-MADE RANCH.
LOADED FRIES
CRINKLE CUT FRENCH FRIES COVERED IN NACHO CHEESE, LETTUCE, TOMATO, PICKLED JALAPENOS, CHOPPED BACON, & S.G. SAUCE
CHILI CHEESE FRIES
CRINKLE CUT FRIES COVERED IN HOUSE-MADE BEEF CHILI, NACHO CHEESE SAUCE, ONIONS, & PICKLED JALAPENOS.
SWEET POTATO FRIES
CRINKLE CUT SWEET POTATO FRIES DRIZZLED WITH The Blessed Bee Co. GHOST PEPPER INFUZED HONEY. SERVED WITH HOUSE-MADE RANCH.
PRETZEL & CHEESE
BITE SIZED PRETZEL PIECES SLIGHTLY CRUNCHY ON THE OUTSIDE - SOFT AND HOT ON THE INSIDE. SERVED WITH OUR HOUSE-MADE NACHO CHEESE SAUCE.
MAC & CHZ BITES
A BLEND OF JACK & MOZZARELLA CHEESE WITH A TOUCH OF JALAPEÑO. SERVED WITH HOUSE-MADE RANCH.
ONION RINGS
3/4" THICK CUT SWEET YELLOW ONIONS DEEP FRIED TO GOLDEN & CRISPY PERFECTION! SERVED WITH OUR HOUSE-MADE RANCH DRESSING.
SIDE SALAD
A HARVEST BLEND OF FRESH LETTUCE, CHEDDAR CHEESE, TOMATO, RED ONION, AND PEPPERONCINI. GARLIC CHEESE CROUTONS & DRESSING ON THE SIDE.
SAUCES 'N SUCH
HOUSE-MADE RANCH
HOUSE-MADE RANCH DRESSING. BETTER THAN ANY RANCH YOU HAVE EVER HAD.
SCRUFF'S GRILL (S.G.) SAUCE
A PERFECT BLEND OF MAYO, YELLOW MUSTARD, WORCESTERSHIRE SAUCE, SERRANO HOT SAUCE, AND PUREED ONION. NOT SPICY AT ALL. PERFECTLY DELICIOUS!
NACHO CHEESE
CHEDDAR CHEESE SAUCE BLENDED WITH ROASTED JALAPENOS, PICKLED JALAPENOS, CHILI POWDER, AND SMOKED PAPRIKA. PAIRS PERFECTLY FOR A DIP WITH OUR CRINKLE CUT FRIES OR EVEN OUR SMASHED BURGERS!
GHOST PEPPER HONEY
PURE HONEY INFUZED WITH GHOST PEPPERS FOR THAT PERFECT SWEET HEAT YOU ARE CRAVING!
B.B.Q. SAUCE
B.B.Q. SAUCE MADE FROM THE FINEST GROUND UP BAR-B-QUES THIS SIDE OF THE KALAHARI DESERT.
DIJON HONEY MUSTARD
KEN'S DIJON HONEY MUSTARD. GLUTEN FREE.
POPPYSEED DRESSING
KENS POPPYSEED DRESSING. GLUTEN FREE.
MUSTARD PACKETS X 2
KETCHUP PACKETS X 2
MAYO PACKET X 1
MARSHMALLOW FLUFF
MISC. ITEMS
GHOST PEPPER INFUZED HONEY - 11oz.
LOVE THE HONEY ON THE SWEET POTATO FRIES? WANT TO PUT IT ON EVERYTHING!? BUY SOME OF The Blessed Bee Co.'s GHOST PEPPER INFUZED HONEY! 11oz. GLASS BOTTLE.
SCRUFF'S GRILL STICKER
GET YOURSELF A COOL SCRUFF'S GRILL STICKER AND SHOW YOUR SUPPORT!
GLUTEN FREE BUN
INGREDIENTS: WATER, POTATO STARCH, TAPIOCA STARCH, SOY FLOUR, BROWN RICE FLOUR, CHICK PEA FLOUR, SUNFLOWER OIL, GLYCERIN, SEA SALT, ORGANIC CANE SUGAR, POWDERED CELLULOSE, YEAST, XANTHAN GUM, SODIUM ACID PYROPHOSPHATE, SODIUM BICARBONATE.
SALTED DOUBLE CHOCOLATE CHUNK COOKIE
TWO DIFFERENT SEMI-SWEET CHOCOLATE CHUNKS, TWO DIFFERENT SALTS, AND TWO DIFFERENT BUTTERS MAKE THIS COOKIE PERFECT FOR ANY TIME OF DAY!
CHOCOLATE ALMOND COFFEE CAKE
MADE WITH BUTTERMILK, ALMONDS, COCOA, AND SEMI-SWEET CHOCOLATE CHIPS. MOIST CHOCOLATE CAKE ON THE BOTTOM, THEN A LAYER OF ALMOND MEAL AND SUGAR, THEN ANOTHER LAYER OF MOIST CHOCOLATE CAKE TOPPED WITH ALMOND STREUSEL.
SHIRTS
Fountain Drinks
20oz Bottles
Glass Bottle Soda
Bottled Water
|Sunday
|Closed
|Monday
|10:30 am - 9:00 pm
|Tuesday
|10:30 am - 9:00 pm
|Wednesday
|10:30 am - 9:00 pm
|Thursday
|10:30 am - 9:00 pm
|Friday
|10:30 am - 9:00 pm
|Saturday
|Closed
We are a cool little place to get your belly full! We make everything with great attitudes and love. So Cal influenced....Missouri Made.
1732 N Bishop Ave, Rolla, MO 65401