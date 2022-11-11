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SCRUFF'S GRILL

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1732 N Bishop Ave

Rolla, MO 65401

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SCRUFF'S O.G.
SCRUFF'S CLASSIC
BACON CHEESE

BURGERS

SCRUFF'S CLASSIC

SMASHED BEEF, CHEESE, KETCHUP, MUSTARD, ONION, & PICKLES. SERVED WITH FRIES.

SCRUFF'S O.G.

SCRUFF'S O.G.

SMASHED BEEF, CHEESE, LETTUCE, TOMATO, PICKLES, & S.G. SAUCE. SERVED WITH CRINKLE CUT FRIES & RANCH.

POP'Z SPECIAL

POP'Z SPECIAL

SMASHED BEEF TOPPED W/ AN ALL BEEF HOT DOG, CHEESE, LETTUCE, TOMATO, PICKLES, & S.G. SAUCE. SERVED WITH FRIES.

BACON CHEESE

BACON CHEESE

SMASHED BEEF, CHEESE, BACON, MAYO, LETTUCE, TOMATO. SERVIED WITH CRINKLE CUT FRIES & HOUSE MADE RANCH

FLUFFY SCRUFFY

FLUFFY SCRUFFY

A WARM TOASTED BUN TOPPED WITH CREAMY PEANUT BUTTER, MARSHMALLOW FLUFF, AND SMASHED BEEF & CHEESE. SERVED WITH CRINKLE CUT FRIES & RANCH. SERIOUSLY GOOD!

BURGER BOWL

SMASHED BEEF WITH CHEESE SERVED ON SHREDDED LETTUCE WITH CHOPPED PICKLES, ONION, & TOMATO DRIZZLED WITH HOUSE MADE RANCH. No Fries.

CHILI CHEESE BURGER

CHILI CHEESE BURGER

BACON MAC ATTACK BURGER

BACON MAC ATTACK BURGER

SMASHED BEEF, AMERICAN CHEESE, APPLEWOOD SMOKED BACON, AND HOUSE-MADE NACHO CHEESE TOPPED WITH OUR MAC & CHZ BITES. SERVED W/ FRIES & RANCH.

BBQ BACON CHEESEBURGER

SMASHED BEEF, CHEESE, MAYO, BBQ SAUCE, SHREDDED LETTUCE, GRILLED ONIONS, APPLEWOOD SMOKE BACON, AND THICK CUT ONION RINGS ON THICK GRILLED TEXAS TOAST. SERVED WITH CRINKLE CUT FRIES & HOUSE-MADE RANCH.

SCRUFF'S MELT

AMERICAN CHEESE, SCRUFF'S GRILL SAUCE, & GRILLED ONIONS ON THICK, GRILLED TEXAS TOAST. SERVED WITH FRIES & HOUSE-MADE RANCH.

NOT BURGERS

CHICKEN SANDWICH

CHICKEN SANDWICH

$13.50

BREADED or GRILLED CHICKEN, PICKLE, TOMATO, LETTUCE, & S.G. SAUCE ON A WARM TOASTED BUN. SERVED WITH CRINKLE CUT FRIES & RANCH.

NESSA'S B.L.T.

NESSA'S B.L.T.

$10.00

THICK GRILLED TEXAS TOAST TOPPED WITH MAYO, LETTUCE, SLICED TOMATO, S.P.G., AND BACON! SERVED WITH CRINKLE CUT FRIES & RANCH.

HOT HONEY CHICKEN

HOT HONEY CHICKEN

$14.00

A WARM TOASTED BUN TOPPED WITH MAYO, PICKLES, CHOICE OF CHICKEN, AND GHOST PEPPER INFUZED HONEY. SERVED WITH CRINKLE CUT FRIES & RANCH.

CHILI DOG

CHILI DOG

$9.00

AN ALL BEEF HOT DOG SERVED ON A TOASTED BUN TOPPED WITH OUR HOUSE MADE CHILI, NACHO CHEESE, AND DICED ONIONS! SERVED WITH FRIES.

CHICKEN CLUB

$15.00

BREADED CHICKEN, APPLEWOOD SMOKED BACON, HOUSE-MADE RANCH DRESSING, SHREDDED LETTUCE, & TOMATO ON THICK GRILLED TEXAS TOAST.

"CHEESEBURGER"

$14.50

SALADS

HOUSE SALAD W/ GRILLED CHICKEN

HOUSE SALAD W/ GRILLED CHICKEN

$13.00

A HARVEST BLEND OF FRESH LETTUCE, CHEDDAR CHEESE, TOMATO, RED ONION, & PEPPERONCINI PEPPERS TOPPED WITH GRILLED OR BREADED CHICKEN. GARLIC CHEESE CROUTONS & DRESSING ON THE SIDE.

HOUSE SALAD W/ BREADED CHICKEN

$13.00

A HARVEST BLEND OF FRESH LETTUCE, CHEDDAR CHEESE, TOMATO, RED ONION, & PEPPERONCINI PEPPERS TOPPED WITH BREADED CHICKEN. GARLIC CHEESE CROUTONS & DRESSING ON THE SIDE.

HOUSE SALAD W/ BREADED "CHICKEN" (MEAT SUB)

$13.00

A HARVEST BLEND OF FRESH LETTUCE, CHEDDAR CHEESE, TOMATO, RED ONION, & PEPPERONCINI PEPPERS TOPPED WITH BREADED “CHICKEN” (VEGETARIAN CHICKEN SUBSTITUTE). GARLIC CHEESE CROUTONS & DRESSING ON THE SIDE.

HOUSE SALAD W/ BING-BONG SHRIMP

HOUSE SALAD W/ BING-BONG SHRIMP

$16.50

A HARVEST BLEND OF FRESH LETTUCE, CHEDDAR CHEESE, TOMATO, RED ONION, & PEPPERONCINI PEPPERS TOPPED WITH OUR AMAZING BING-BONG SHRIMP. GARLIC CHEESE CROUTONS & DRESSING ON THE SIDE.

HOUSE SALAD W/ BREADED SHRIMP

HOUSE SALAD W/ BREADED SHRIMP

$16.00

A HARVEST BLEND OF FRESH LETTUCE, CHEDDAR CHEESE, TOMATO, RED ONION, & PEPPERONCINI PEPPERS TOPPED WITH OUR LIGHTLY BATTERED SHRIMP. GARLIC CHEESE CROUTONS & DRESSING ON THE SIDE.

WRAPS 'N SUCH

GRILLED CHICKEN WRAP

$13.50

GRILLED CHICKEN, S.G. SAUCE, LETTUCE, PICKLES, & CHEDDAR CHEESE WRAPPED IN A WARM FLOUR TORTILLA. SERVED WITH FRIES & HOUSE-MADE RANCH.

BREADED CHICKEN WRAP

$13.50

BREADED CHICKEN, S.G. SAUCE, LETTUCE, PICKLES, & CHEDDAR CHEESE WRAPPED IN A WARM FLOUR TORTILLA. SERVED WITH FRIES & HOUSE-MADE RANCH.

BREADED "CHICKEN" WRAP (MEAT SUB)

$13.50

BREADED "CHICKEN" (VEGETARIAN MEAT SUB), S.G. SAUCE, LETTUCE, PICKLES, & CHEDDAR CHEESE WRAPPED IN A WARM FLOUR TORTILLA. SERVED WITH FRIES & HOUSE-MADE RANCH.

HOT HONEY CHICKEN WRAP

HOT HONEY CHICKEN WRAP

$14.00

BREADED CHICKEN, GHOST PEPPER INFUZED HONEY, HOUSE-MADE RANCH, LETTUCE, PICKLES, AND CHEDDAR CHEESE WRAPPED IN A WARMED FLOUR TORTILLA. SERVED WITH FRIES & RANCH.

BING-BONG SHRIMP WRAP

BING-BONG SHRIMP WRAP

$16.00

LIGHTLY BATTERED & GLUTEN FREE SHRIMP TOSSED WITH OUR BING-BONG SAUCE, SHREDDED LETTUCE, AND CHEDDAR CHEESE WRAPPED IN A WARMED FLOUR TORTILLA.

BING-BONG SHRIMP BASKET

BING-BONG SHRIMP BASKET

$14.80

(10) LIGHTLY BATTERED SHRIMP TOSSED WITH OUR BING-BONG SAUCE, TOPPED WITH CILANTRO, & SERVED ON TOP OF OUR HOT, CRINKLE CUT FRIES. SERVED WITH HOUSE-MADE RANCH.

BATTERED SHRIMP BASKET

BATTERED SHRIMP BASKET

$14.00

(10) LIGHTLY BATTERED SHRIMP FRIED TO PERFECTION & SERVED ON TOP OF OUR HOT, CRINKLE CUT FRIES. SERVED WITH COCKTAIL SAUCE & HOUSE-MADE RANCH.

KIDS MEALS

MINI CHEESEBURGER

$6.00

A SMALL CHEESEBURGER PERFECTLY SIZED FOR A KID. BUN, PICKLES, KETCHUP, AND CHEESE. COMES WITH FRIES AND A DRINK.

MINI CORN DOGS

MINI CORN DOGS

$6.00

MINI CORN DOGS SERVED WITH FRIES AND A DRINK.

ALL BEEF HOT DOG

$6.00

GRILLED CHEESE

$5.00

FLUFFERNUTTER

$6.00

BURGER BUDDIES

FRIES

FRIES

$3.75

HOT. CRISPY. CRINKLED. SALTED. ALWAYS COOKED TO ORDER. SERVED WITH HOUSE-MADE RANCH.

LOADED FRIES

LOADED FRIES

$7.00

CRINKLE CUT FRENCH FRIES COVERED IN NACHO CHEESE, LETTUCE, TOMATO, PICKLED JALAPENOS, CHOPPED BACON, & S.G. SAUCE

CHILI CHEESE FRIES

CHILI CHEESE FRIES

$6.50

CRINKLE CUT FRIES COVERED IN HOUSE-MADE BEEF CHILI, NACHO CHEESE SAUCE, ONIONS, & PICKLED JALAPENOS.

SWEET POTATO FRIES

SWEET POTATO FRIES

$7.00

CRINKLE CUT SWEET POTATO FRIES DRIZZLED WITH The Blessed Bee Co. GHOST PEPPER INFUZED HONEY. SERVED WITH HOUSE-MADE RANCH.

PRETZEL & CHEESE

PRETZEL & CHEESE

$6.00

BITE SIZED PRETZEL PIECES SLIGHTLY CRUNCHY ON THE OUTSIDE - SOFT AND HOT ON THE INSIDE. SERVED WITH OUR HOUSE-MADE NACHO CHEESE SAUCE.

MAC & CHZ BITES

MAC & CHZ BITES

$6.00+

A BLEND OF JACK & MOZZARELLA CHEESE WITH A TOUCH OF JALAPEÑO. SERVED WITH HOUSE-MADE RANCH.

ONION RINGS

ONION RINGS

$7.00

3/4" THICK CUT SWEET YELLOW ONIONS DEEP FRIED TO GOLDEN & CRISPY PERFECTION! SERVED WITH OUR HOUSE-MADE RANCH DRESSING.

SIDE SALAD

SIDE SALAD

$4.00

A HARVEST BLEND OF FRESH LETTUCE, CHEDDAR CHEESE, TOMATO, RED ONION, AND PEPPERONCINI. GARLIC CHEESE CROUTONS & DRESSING ON THE SIDE.

SAUCES 'N SUCH

HOUSE-MADE RANCH

HOUSE-MADE RANCH

$0.75

HOUSE-MADE RANCH DRESSING. BETTER THAN ANY RANCH YOU HAVE EVER HAD.

SCRUFF'S GRILL (S.G.) SAUCE

SCRUFF'S GRILL (S.G.) SAUCE

$0.75

A PERFECT BLEND OF MAYO, YELLOW MUSTARD, WORCESTERSHIRE SAUCE, SERRANO HOT SAUCE, AND PUREED ONION. NOT SPICY AT ALL. PERFECTLY DELICIOUS!

NACHO CHEESE

NACHO CHEESE

$1.50

CHEDDAR CHEESE SAUCE BLENDED WITH ROASTED JALAPENOS, PICKLED JALAPENOS, CHILI POWDER, AND SMOKED PAPRIKA. PAIRS PERFECTLY FOR A DIP WITH OUR CRINKLE CUT FRIES OR EVEN OUR SMASHED BURGERS!

GHOST PEPPER HONEY

GHOST PEPPER HONEY

$1.25

PURE HONEY INFUZED WITH GHOST PEPPERS FOR THAT PERFECT SWEET HEAT YOU ARE CRAVING!

B.B.Q. SAUCE

B.B.Q. SAUCE

$0.60

B.B.Q. SAUCE MADE FROM THE FINEST GROUND UP BAR-B-QUES THIS SIDE OF THE KALAHARI DESERT.

DIJON HONEY MUSTARD

DIJON HONEY MUSTARD

$0.75

KEN'S DIJON HONEY MUSTARD. GLUTEN FREE.

POPPYSEED DRESSING

POPPYSEED DRESSING

$0.75

KENS POPPYSEED DRESSING. GLUTEN FREE.

MUSTARD PACKETS X 2

MUSTARD PACKETS X 2

KETCHUP PACKETS X 2

KETCHUP PACKETS X 2

MAYO PACKET X 1

MAYO PACKET X 1

MARSHMALLOW FLUFF

$0.65

MISC. ITEMS

GHOST PEPPER INFUZED HONEY - 11oz.

GHOST PEPPER INFUZED HONEY - 11oz.

$12.00

LOVE THE HONEY ON THE SWEET POTATO FRIES? WANT TO PUT IT ON EVERYTHING!? BUY SOME OF The Blessed Bee Co.'s GHOST PEPPER INFUZED HONEY! 11oz. GLASS BOTTLE.

SCRUFF'S GRILL STICKER

SCRUFF'S GRILL STICKER

$1.00

GET YOURSELF A COOL SCRUFF'S GRILL STICKER AND SHOW YOUR SUPPORT!

GLUTEN FREE BUN

GLUTEN FREE BUN

$1.50

INGREDIENTS: WATER, POTATO STARCH, TAPIOCA STARCH, SOY FLOUR, BROWN RICE FLOUR, CHICK PEA FLOUR, SUNFLOWER OIL, GLYCERIN, SEA SALT, ORGANIC CANE SUGAR, POWDERED CELLULOSE, YEAST, XANTHAN GUM, SODIUM ACID PYROPHOSPHATE, SODIUM BICARBONATE.

SALTED DOUBLE CHOCOLATE CHUNK COOKIE

SALTED DOUBLE CHOCOLATE CHUNK COOKIE

$1.99

TWO DIFFERENT SEMI-SWEET CHOCOLATE CHUNKS, TWO DIFFERENT SALTS, AND TWO DIFFERENT BUTTERS MAKE THIS COOKIE PERFECT FOR ANY TIME OF DAY!

CHOCOLATE ALMOND COFFEE CAKE

CHOCOLATE ALMOND COFFEE CAKE

$2.29

MADE WITH BUTTERMILK, ALMONDS, COCOA, AND SEMI-SWEET CHOCOLATE CHIPS. MOIST CHOCOLATE CAKE ON THE BOTTOM, THEN A LAYER OF ALMOND MEAL AND SUGAR, THEN ANOTHER LAYER OF MOIST CHOCOLATE CAKE TOPPED WITH ALMOND STREUSEL.

SHIRTS

Fountain Drinks

SMALL (16oz)

$1.75

MEDIUM (24oz)

$2.25

LARGE (32oz)

$2.75

20oz Bottles

Pepsi

$2.25

Diet Pepsi

$2.25

Mtn Dew

$2.25

Mtn Dew Zero Sugar

$2.25

Mug Rootbeer

$2.25Out of stock

Sierra Mist

$2.25

Crush - Grape

$2.25

Crush - Orange

$2.25

Crush - Strawberry

$2.25

Gatorade - Glacier Freeze

$2.25

Gatorade - Glacier Cherry

$2.25

Gatorade - Fruit Punch

$2.25

Glass Bottle Soda

FITZ'S - CARDNIAL CREAM

FITZ'S - CARDNIAL CREAM

$2.25
FITZ'S - ROOT BEER

FITZ'S - ROOT BEER

$2.25
FITZ'S - PEACH POP

FITZ'S - PEACH POP

$2.25
FITZ'S - ORANGE CREAM

FITZ'S - ORANGE CREAM

$2.25

Bottled Water

Mountain Valley Spring Water

$1.25

Energy Drinks

STRAWBERRY KISS

$2.50Out of stock

PEACH MANGO

$2.50Out of stock

CANDY APPLE CRISP

$2.50Out of stock

CHERRY BLADE LEMONADE

$2.50Out of stock
All hours
SundayClosed
Monday10:30 am - 9:00 pm
Tuesday10:30 am - 9:00 pm
Wednesday10:30 am - 9:00 pm
Thursday10:30 am - 9:00 pm
Friday10:30 am - 9:00 pm
SaturdayClosed
Restaurant info

We are a cool little place to get your belly full! We make everything with great attitudes and love. So Cal influenced....Missouri Made.

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1732 N Bishop Ave, Rolla, MO 65401

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