Segafredo Cafe - Lincoln Road imageView gallery
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Segafredo Cafe - Lincoln Road Segafredo Lincoln Road

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1040 Lincoln Road

Miami Beach, FL 33139

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ANTIPASTI - SALUMI - PATATA FRITTA

MARINATED OLIVES

$6.00

CAPONATA

$8.00

GAZPACHO (COLD SOUP)

$10.00

FRITTO MISTO

$18.00

BRUSCHETTA ORIGINALE

$9.00

BRUSCHETTA AVOCADO

$11.00

BRUSCHETTA NORVEGESE

$13.00

MELANZANA PARMIGIANA

$18.00

SALUMI SMALL

$16.00

SALUMI LARGE

$23.00

SALUMI GRANDE

$35.00

CHEESE BOARD

$20.00

BURRATA ONLY

$11.00

MOZZARELLA ONLY

$11.00

FRENCH FRIES

$7.00

CHEESE FRIES

$10.00

TRUFFLE FRIES

$11.00

SWEET POTATO FRIES

$11.00

SIDE CHICKEN BREAST

$8.00

INSALATE

GRECA

$15.00

ROCCO CAPRESE

$16.00

CESARE

$10.00

TONNO E CARCIOFI

$18.00

POLLO E CAPRINO

$16.00

COCOMERO

$15.00

CRUDO

CARPACCIO SALMONE

$17.00

CARPACCIO SEGAFREDO

$18.00

TARTARE TONNO

$20.00

CARPACCIO BRESAOLA

$18.00

CARPACCIO POLIPO

$19.00

TARTARE DI BRANZINO

$22.00

TARTARE DI MANZO

$22.00

PIZZA

PIZZA MARGHERITA

$14.00

PIZZA BURRATA

$16.00

PIZZA DIAVOLA

$16.00

PIZZA CRUDO & RUCOLA

$17.00

PIZZA COTTO E FUNGHI

$16.00

PIZZA TARTUFO

$17.00

PIATTI FORTI

GNOCCHI

$18.00

LASAGNA CLASSICA

$22.00

TONNO ALLA GRIGLIA

$24.00

SALMONE ALLA GRIGLIA

$23.00

POLIPO ALLA GRIGLIA

$24.00

GAMBERI ALLA GRIGLIA (6)

$28.00

BISTECCA PATATINE

$29.00

SCALOPPINA FUNGHI

$21.00

SCOTTADITO

$35.00

PANINI

COLONY

$15.00

MILANO

$17.00

ARENA

$15.00

IMPOSSIBLE BURGER

$17.00

MINI BURGER

$15.00

LUDO BURGER

$16.00

FOCACCIA STRACCHINO MORTADELLA

$16.00

FOCACCIA CARPACCIO

$18.00

BISTECCHINA

$17.00

ROMAGNA PIADINA

$17.00

CAPRI PIADINA

$15.00

DOLOMITI PIADINA

$15.00

TOAST CLASSICO

$10.00

TOAST FARCITO

$12.00

DOLCI

TIRAMISU

$10.00

MIXED BERRY CHEESECAKE

$10.00

APPLE STRUDEL

$11.00Out of stock

AFFOGATO COFFE

$12.00

AFFOGATO COFFE LIQUOR

$14.00

FRENCH TOAST

$15.00

CREPES NUTELLA

$9.00

MACEDONIA

$8.00

ICECREAM/SORBETTO 2 SCOOP

$12.00

ICECREAM/SORBETTO 1 SCOOP

$7.00

BEER CAN - BTL

PERONI BTL

$9.00

FUNK. BUDD. btl hefeweizen

$8.00

WYN. BRE. btl IPA laces

$8.00

FATHER FRANCISCO can

$10.00

NON-ALCOHOLIC LAGUNITA

$9.00

CORONA CAN

$8.00

MODELO ESPECIAL

$8.00

DRAFT BEER

LA RUBIA DRAFT

$9.00

IPA CIGAR CITY DRAFT

$9.00

PERONI DRAFT

$9.00

LAGER SPANGLISH DRAFT

$9.00

IPA SPACE DUST DRAFT

$10.00

ALHAMBRA RED

$10.00

WINE GLASSES

GLS ROSE PALE

$13.00

BOLGHERI ROSATO

$12.00

GLS PROSECCO LA GIOIOSA ROSE MILLESIMATO

$13.00

GLS GIOIOSA PROSECCO (CIN CIN)

$12.00

GLS PINOT GRIGIO SARTORI

$12.00

GLS SALINA BIANCO COLOSI

$12.00

GLS VERDICCHIO

$13.00

GLS GAVI DI GAVI

$14.00

GLS RIESLING

$14.00

GLS VERDEJO BERONIA

$12.00

GLS CHABLIS

$15.00

GLS PRIMITIVO

$12.00

GLS MORELLINO

$13.00

GLS RIOJA RESERVA

$14.00

GLS CABERNET SAUVIGNON

$16.00

GLS PINOT NOIR SARTORI

$12.00

GLS SYRAZ COLOSI ROSSO

$12.00

GLA BRUNELLO RIDOLFI

$19.00

WINE BOTTLES

BTL ROSE MILLESIMATO LA GIOIOSA

$48.00

BTL ROSE The Pale

$48.00

BTL ROSE` BERLUCCHI

$75.00

BTL PROSECCO LA GIOIOSA (CIN CIN)

$46.00

BTL PINOT GRIGIO SARTORI

$46.00

BTL COLOSI SALINA BIANCO

$46.00

BTL VERDICCHIO Velenosi

$48.00

BTL GAVI DI GAVI Villa Sparina

$50.00

BTL LUGANA Ca dei Frati

$56.00

BTL RIESLING

$50.00

BTL VERDEJO BERONIA

$46.00

BTL CHABLIS Fevre

$60.00

BTL FRANCIACORTA Ca Del Bosco

$59.00

BTL BRUT BERLUCCHI

$58.00

BTL CRISTAL Louis Roederer

$320.00

BTL DOM PERINON

$290.00

BTL CA MARCANDA V. Gaja

$78.00

BTL PRIMITIVO Vigneti Salento

$46.00

BTL MORELLINO DI SCANSANO

$48.00

BTL RIOJA Beronia

$50.00

BTL CABERNET SAUVIGNON

$62.00

BTL SYRAZ COLOSI ROSSO

$46.00

BTL PINOT NOIR SARTORI

$46.00

BTL CA MARCANDA MAGARI Gaja

$98.00

BTL BAROLO Ludo

$82.00

BTL BRUNELLO DI MONTALCINO Ridolfi

$84.00

BTL NERO D'AVOLA colosi

$48.00

BTL CABERNET CAYMUS (LITER)

$145.00

BTL BOLGHERI ROSATO

$46.00

SWEET WINE

GLS MOSCATO SARACCO

$13.00

GLS BERRY FIZZ LA GIOIOSA

$12.00

BTL MOSCATO

$48.00

BTL BERRY FIZZ LA GIOIOSA

$46.00

SIGNATURE COCKTAILS

APEROL SPRITZ

$15.00

YELLOW SPRITZ

$15.00

HUGO SPRITZ

$15.00

SUMMER SPRITZ

$14.00

MOSCOW MULE

$15.00

MIMOSA

$14.00

BELLINI

$14.00

CAIPIWI

$16.00

SPICY MARGARITAS

$15.00

MARGARITAS

$15.00

CADILLAC MARGARITAS

$18.00

TIRAMISU MARTINI

$15.00

ESPRESSO MARTINI

$15.00

GIN FIZZ

$16.00

MARTINI CUCUMBER SAGE

$16.00

BERRIES MARTINI

$16.00

CLASSIC NEGRONI

$15.00

AMERICANO DRINK

$15.00

SEGAFREDO GIN TONIC

$19.00

BROKMANS BERRY & TONIC

$18.00

HENDRICKS CUCUMBER AND TONIC

$19.00

MARE AND TONIC

$18.00

JAPANESE GIN TONIC

$18.00

OLD FASHIONED

$15.00

PEANUT BUTTER OLD FASHIONED

$16.00

ITALIAN WHISKY SOUR

$16.00

SPICY CILANTRO MEZCAL

$16.00

PASSION FRUIT MEZCAL

$16.00

PALOMA

$16.00

BLACK CHERRY MOSCOW MULE

$15.00

CARDAMON LYCHEE MOSCOW MULE

$15.00

WATERMELON COOLER

$16.00

LAVANDER FIZZ

$16.00

PIMM'S CUP

$15.00

MOJITO

$15.00

PISCO CAIPIRIÑA

$15.00

DARK & STORMY

$15.00

GLS SANGRIA WHT

$12.00

GLS SANGRIA RED

$12.00

GLS PROSECCO SANGRIA

$12.00

PITCHER RED SANGRIA

$40.00

PITCHER WHT SANGRIA

$40.00

PITCHER PROSECCO SANGRIA

$40.00

CARAJILLO

$15.00

HOT TODDY

$16.00

SWEET COCKTAILS

WHITE CHOCOLATE MARTI

$15.00

ESPRESSO MARTINI

$15.00

TIRAMISU MARTINI

$15.00

CARAJILLO

$15.00

DARK CHOCOLATE MARTINI

$15.00

MARSHMALLOW MARTINI

$15.00

COCKTAILS

COSMOPOLITAN

$15.00

LONG ISLAND

$15.00

CAIPIRINHA

$15.00

CAIPIROSKA

$15.00

PISCO SOUR

$15.00

FRUITY MARTINI

$15.00

DAIQUIRI

$15.00

MARGARITA

$15.00

BLOODY MARY

$16.00

PINACOLADA

$16.00

BLACK RUSSIAN

$15.00

WHITE RUSSIAN

$15.00

RUSTY NAIL

$15.00

MAI TAI

$16.00

LEMON DROP MARTINI

$15.00

CHOCOLATE MARTINI

$15.00

WHITE CHOCOLATE MARTINI

$15.00

MANHATTAN

$15.00

SIDECAR

$15.00

AMARETTO SOUR

$16.00

GIN

BEEFETER

$15.00

BEEFETER 24

$16.00

BOMBAY SAPHIRE

$15.00Out of stock

BROOKMANS

$15.00

HENDRIK'S

$19.00

MONKEY 47

$19.00

PLYMOUTH

$15.00

TANQUERAY

$15.00

TANQUERY 10

$15.00

JCB

$19.00

GUNPOWDER

$16.00

NOLET'S

$16.00

MARTIN MILLER'S

$18.00

MALFY

$15.00

ROKU

$17.00

FIFTY POUND

$15.00

MALFY BLOOD ORANGE FLAVORED

$15.00

MARTIN MILLER 9 MOON

$26.00

RABBIT HOLE BARREL FINISH

$17.00

RED DOOR HIGHLAND

$15.00

SCAPEGRAGE

$15.00

GINRAW BARCELONA

$15.00

GIN MARE

$16.00

GIN MARE CAPRI

$20.00

AVIATION GIN

$15.00

THE BOTANIST

$17.00

TEQUILA - MEZCAL

$$$ KOMOS EXTRA ANEJO

$91.00

818 BLANCO

$16.00

818 REPOSADO

$18.00

AVION SILVER

$17.00

CALIROSA ROSA BLANCO

$17.00

CASA AMIGO REPOSADO

$18.00

CASA AMIGO SILVER

$17.00

CASA DRAGONES JOVEN $$$

$46.00

CASADRAGONES SILVER

$17.00

CASANOBLE ANEJO

$20.00

CASANOBLE REPOSADO

$18.00

CASANOBLE SILVER

$15.00

CAZADORES SILVER

$15.00

CHAMUCOS REPOSADO

$18.00

CLASE AZUL REPOSADO

$36.00

CODIGO REPOSADO

$20.00

CODIGO SILVER

$19.00

CORZO SILVER

$18.00

DELEON ANEJO

$23.00

DELEON REPOSADO

$20.00Out of stock

DELEON SILVER

$17.00

DON JULIO 1942

$36.00

DON JULIO 70 FILTERED ANEJO

$19.00

DON JULIO ANEJO

$19.00

DON JULIO REPOSADO

$17.00

DON JULIO SIVER

$15.00

ESPOLON REPOSADO

$16.00

ESPOLON SILVER

$15.00

HERRADURA ANEJO FILTERED

$20.00

HORNITOS BLACK BARREL ANEJO

$15.00

JAJA REPOSADO

$16.00

JOSE CUERVO EXTRA ANEJO RES.LA FAM.

$36.00

KOMOS ANEJO CRISTALINO

$31.00

KOMOS REPOSADO ROSA

$30.00

LA ADELITA BLANCO

$16.00

MEZCA MG JOVEN

$17.00

MEZCAL AMARAS CUPREATA

$17.00

MEZCAL AMARAS ESPADIN REPOSADO

$15.00

MEZCAL BOSSCAL JOVEN

$15.00

MEZCAL BOZAL ESPADIN

$16.00

MEZCAL BURRITO FIESTERO

$15.00

MEZCAL CASA AMIGO

$17.00

MEZCAL CREYENTE

$16.00

MEZCAL EL SILENCIO ESPADIN

$15.00

MEZCAL GEM & BOLT

$15.00

MEZCAL ILLEGAL

$15.00

MEZCAL LA PURITITA VERDA

$16.00

MEZCAL MARCA NEGRA

$15.00

MEZCAL MONTELOBOS

$15.00

MEZCAL MONTELOBOS TOBALA

$23.00

MEZCAL NUESTRA SOLEDAD

$17.00

MEZCAL OJO DE TIGRE

$15.00

MEZCAL ORIGEN RAIZ

$17.00

MEZCAL RECUERDO

$15.00

MEZCAL RIAZULENO

$21.00

MEZCAL RIAZULENO ANGUSTIFOLIA

$19.00

MEZCAL SACRVM

$17.00

MEZCAL SOMBRA REPOSADO

$16.00

MEZCAL VIDA

$16.00

MI CAMPO BLANCO

$15.00

MI CAMPO REPOSADO

$16.00

OLMECA ANEJO

$17.00

OLMECA REPOSADO

$16.00

OLMECA SILVER

$15.00

PATRON ANEJO

$19.00

PATRON REPOSADO

$17.00

PATRON SILVER

$15.00

RIAZUL ANEJO

$18.00

SKELLY REPOSADO

$27.00

TEREMANA SILVER

$15.00

TRES GENERACION PLATA

$15.00

TRES GENERACION REPOSADO

$17.00

TRES GENERACIONES ANEJO

$19.00

VODKA

ABSOLUT

$15.00

BELVEDERE

$15.00

BELUGA

$15.00

GREY GROOSE

$15.00

KETEL ONE

$15.00

STOLY ELITE

$17.00

TITO

$15.00

ZYR

$15.00

KETEL ONE CITRON

$15.00

CIROC GREEN APPLE

$15.00

RUM

ZACAPA 23 YEARS

$16.00

PAMPERO ANNIVERSARIO

$15.00

DIPLOMATICO RESERVA

$15.00

ATLANTICO RISERVA

$16.00

GOSLIG BLACK RUM

$15.00

BACARDI SILVER

$15.00

BACARDI 4 YEARS

$15.00

BACARDI 8 YEARS

$15.00

BACARDI 10 YEARS

$17.00

CAPTAIN MORGAN

$15.00

EL DORADO

$15.00Out of stock

BRUGAL EXTRA VIEJO

$15.00Out of stock

BRUGAL 1888

$15.00Out of stock

APPLETON ESTATE

$15.00

EXIMO 10 YEARS

$19.00

PISCO CAPEL

$15.00

BOURBON - RYE

ANGEL ENVY

$15.00

WOODFORD RESERVE

$15.00

WOODFORD DOUBLE OAKED

$15.00

BULLEIT

$15.00

MAKERS MARK

$15.00

MAKERS MARK 46

$16.00

JACK DANIELS

$15.00

KNOB CREEK

$15.00

JIM BEAM

$15.00

BASIL HAYDEN'S

$16.00

OLD ELK

$16.00

LEGENT

$15.00

JEFFERSON'S

$18.00

LARCENY

$15.00

RYE JIM BEAM

$15.00

RYE BULLEIT

$15.00

RYE WOODFORD RESERVE

$15.00

RYE ANGELS ENVY

$18.00

Fireball

$14.00

SCOTCH - SINGLE MALT

OLD PARR 12 YEAR

$15.00

CHIVAS REGAL

$15.00

DEWARS WHITE LABEL

$15.00

DEWARS 12 YEARS

$16.00

BUCHANANS 12 YEARS

$15.00

BUCHANANS 18 YEAR

$19.00

JOHNNIE WALKER RED

$15.00

JOHNNIE WALKER BLACK

$15.00

JOHNNIE WALKER DOUBLE BLACK

$17.00

JOHNNIE WALKER BLUE LABEL

$36.00

SM MACCALLAN 12 YEARS

$20.00

SM MACCALLAN 15 YEARS

$23.00Out of stock

SM GLENLIVET 12 YEARS

$16.00

SM GLENLIVET 18 YEARS

$22.00

SM LAPHROAIG 10 YEARS

$15.00

SM TALISKER 10 YEARS

$16.00

SM DALMORE 12 YEARS

$15.00

SM DALMORE 15 YEAR

$22.00

SM GLENFIDDICH 12 YEARS

$16.00

SM OBAN 14 YEARS

$17.00

SM OBAN 18 YEAR

$26.00

JAPANESE WHISKY/IRISH/CANADIAN

J YAMAZAKY 12 YEAR

$20.00

J SUNTORY TOKI

$15.00

J SUNTORY HIBIKY

$19.00

J AKASHI

$15.00Out of stock

J kIKORI WOODSMAN

$16.00

J TENJAKU

$17.00

J SHIBUI GRAIN

$18.00

I JAMESON

$15.00

C CROWN ROYAL

$15.00

C CROWN ROYAL APPLE

$15.00

C CANADIN CLUB

$15.00

BRANDY - GRAPPA

COURVOISIER VS

$15.00

COURVOISIER VSOP

$23.00

HENNESSEY VS

$15.00

COURVOISIER XO

$39.00

REMY MARTIN XO

$39.00

VECCHIA ROMAGNA

$15.00

CANDOLINI BIANCA

$13.00

ALEXANDER GRAPPA

$13.00

POLI SARPA

$14.00Out of stock

GRAPPA TIGNANELLO

$27.00

NONINO GRAPPA VENDEMMIA

$14.00

PORTO WINE

GRAHAM'S 10 YEAR

$15.00

GRAHAM'S 20 YEAR

$17.00

GRAHAM'S 30 YEAR

$20.00

GRAHAM'S 40 YEAR

$25.00

CORDIALS A-D

AMARETTO LAZZARONI

$15.00

AMARO AVERNA

$13.00

AMARO CYNAR

$12.00

AMARO MONTENEGRO

$12.00

AMARO RAMAZZOTTI

$12.00

APEROL

$15.00

BAILEYS

$14.00

CAMPARI

$15.00

CHAMBORD

$15.00

COINTREAU

$14.00

DRAMBUIE

$15.00

CORDIALS E-Z

FERNET BRANCA

$12.00

FERNET BRANCAMENTA

$12.00

FORO

$12.00

FRANGELICO

$13.00

Goldschlager

$13.00

GRAND MARNIER

$15.00

JAGERMEISTER

$12.00

KALUA

$14.00

LICOR 43

$14.00

LIMONCELLO

$12.00

LUCANO

$12.00

MARTINI ROSSI RUBINO RISERVA

$14.00

PERNOD

$14.00

PISCO

$15.00

RUCOLINO

$14.00

SAINT GERMAIN

$14.00

SAMBUCA

$14.00

ZUCCA

$12.00

SAMBUCA BLACK

$13.00

VIRGIN DRINKS

VIRGIN CARIBBEAN PASSION

$10.00

VIRGIN MOJITO

$10.00

VIRGIN DAIQUIRI

$10.00

VIRGIN MOSCOW MULE

$10.00

VIRGIN PINACOLADA

$10.00

VIRGIN MARGARITA

$10.00

VIRGIN BLOODY MARY

$11.00

Shots

Jagerbomb

$15.00

Kamikaze

$10.00

Lemon Drop Shot

$10.00

Other Shot

$10.00

COFFEE

HOT CHOCOLATE WHIPPED CREAM

$8.00

HOT CHOCOLATE

$7.00

ESPRESSO

$3.50

ESP MACCHIATO

$3.50

ESP CON PANNA

$4.50

CAPPUCCINO

$5.00

CAFFE LATTE

$5.50

AMERICAN COFFE

$3.00

MAROCCHINO

$6.00

ICED CAPPUCCINO

$5.00

ICED COFFEE

$3.00

SHEKERATO

$5.50

HOT TEA

$6.00

FRAPPE FREDDO

$7.00

TREVISO

$10.00

IRISH COFFEE

$13.00

HOT WATER REFILL

$2.00

SODAS

LARGE FLAT WATER

$6.00

SMALL FLAT WATER

$4.00

LARGE SPARKLING WATER

$6.00

SMALL SPARKLING WATER

$4.00

PLASTIC WATER SMALL

$2.00

GINGER ALE

$4.00

COKE

$3.50

COKE ZERO

$3.50

SPRITE

$3.50

CLUB SODA

$3.50

TONIC WATER

$3.50

ARANCIATA ROSSA

$4.50

SP ARANCIATA

$4.50

CHINOTTO

$4.50

SP LIMONATA

$4.50

SP LEMON ICED TEA

$4.50

SP PEACH ICED TEA

$4.50

REDBULL

$6.50

ORIGINAL LEMONADE

$7.00

STRAWBERRY BASIL LEMONADE

$8.00

PINEAPPLE ROSEMARY LEMONADE

$8.00

COCONUT LAVENDER LEMONADE

$8.00

APPLE JUICE

$5.00

OJ

$5.00

PINEAPPLE JUICE

$4.00

CRANBERRY JUICE

$4.00

GRAPEFRUIT JUICE

$4.00

WATERMELON JUICE

$7.00

VIRGIN DRINKS