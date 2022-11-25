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- Segafredo Cafe - Lincoln Road - Segafredo Lincoln Road
Italian
Cafes, Coffee & Tea
Bars & Lounges
Segafredo Cafe - Lincoln Road Segafredo Lincoln Road
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1040 Lincoln Road
Miami Beach, FL 33139
Orders through Toast are commission free and go directly to this restaurant
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ANTIPASTI - SALUMI - PATATA FRITTA
MARINATED OLIVES
$6.00
CAPONATA
$8.00
GAZPACHO (COLD SOUP)
$10.00
FRITTO MISTO
$18.00
BRUSCHETTA ORIGINALE
$9.00
BRUSCHETTA AVOCADO
$11.00
BRUSCHETTA NORVEGESE
$13.00
MELANZANA PARMIGIANA
$18.00
SALUMI SMALL
$16.00
SALUMI LARGE
$23.00
SALUMI GRANDE
$35.00
CHEESE BOARD
$20.00
BURRATA ONLY
$11.00
MOZZARELLA ONLY
$11.00
FRENCH FRIES
$7.00
CHEESE FRIES
$10.00
TRUFFLE FRIES
$11.00
SWEET POTATO FRIES
$11.00
SIDE CHICKEN BREAST
$8.00
INSALATE
CRUDO
PIZZA
PIATTI FORTI
PANINI
DOLCI
BEER CAN - BTL
DRAFT BEER
WINE GLASSES
GLS ROSE PALE
$13.00
BOLGHERI ROSATO
$12.00
GLS PROSECCO LA GIOIOSA ROSE MILLESIMATO
$13.00
GLS GIOIOSA PROSECCO (CIN CIN)
$12.00
GLS PINOT GRIGIO SARTORI
$12.00
GLS SALINA BIANCO COLOSI
$12.00
GLS VERDICCHIO
$13.00
GLS GAVI DI GAVI
$14.00
GLS RIESLING
$14.00
GLS VERDEJO BERONIA
$12.00
GLS CHABLIS
$15.00
GLS PRIMITIVO
$12.00
GLS MORELLINO
$13.00
GLS RIOJA RESERVA
$14.00
GLS CABERNET SAUVIGNON
$16.00
GLS PINOT NOIR SARTORI
$12.00
GLS SYRAZ COLOSI ROSSO
$12.00
GLA BRUNELLO RIDOLFI
$19.00
WINE BOTTLES
BTL ROSE MILLESIMATO LA GIOIOSA
$48.00
BTL ROSE The Pale
$48.00
BTL ROSE` BERLUCCHI
$75.00
BTL PROSECCO LA GIOIOSA (CIN CIN)
$46.00
BTL PINOT GRIGIO SARTORI
$46.00
BTL COLOSI SALINA BIANCO
$46.00
BTL VERDICCHIO Velenosi
$48.00
BTL GAVI DI GAVI Villa Sparina
$50.00
BTL LUGANA Ca dei Frati
$56.00
BTL RIESLING
$50.00
BTL VERDEJO BERONIA
$46.00
BTL CHABLIS Fevre
$60.00
BTL FRANCIACORTA Ca Del Bosco
$59.00
BTL BRUT BERLUCCHI
$58.00
BTL CRISTAL Louis Roederer
$320.00
BTL DOM PERINON
$290.00
BTL CA MARCANDA V. Gaja
$78.00
BTL PRIMITIVO Vigneti Salento
$46.00
BTL MORELLINO DI SCANSANO
$48.00
BTL RIOJA Beronia
$50.00
BTL CABERNET SAUVIGNON
$62.00
BTL SYRAZ COLOSI ROSSO
$46.00
BTL PINOT NOIR SARTORI
$46.00
BTL CA MARCANDA MAGARI Gaja
$98.00
BTL BAROLO Ludo
$82.00
BTL BRUNELLO DI MONTALCINO Ridolfi
$84.00
BTL NERO D'AVOLA colosi
$48.00
BTL CABERNET CAYMUS (LITER)
$145.00
BTL BOLGHERI ROSATO
$46.00
SWEET WINE
SIGNATURE COCKTAILS
APEROL SPRITZ
$15.00
YELLOW SPRITZ
$15.00
HUGO SPRITZ
$15.00
SUMMER SPRITZ
$14.00
MOSCOW MULE
$15.00
MIMOSA
$14.00
BELLINI
$14.00
CAIPIWI
$16.00
SPICY MARGARITAS
$15.00
MARGARITAS
$15.00
CADILLAC MARGARITAS
$18.00
TIRAMISU MARTINI
$15.00
ESPRESSO MARTINI
$15.00
GIN FIZZ
$16.00
MARTINI CUCUMBER SAGE
$16.00
BERRIES MARTINI
$16.00
CLASSIC NEGRONI
$15.00
AMERICANO DRINK
$15.00
SEGAFREDO GIN TONIC
$19.00
BROKMANS BERRY & TONIC
$18.00
HENDRICKS CUCUMBER AND TONIC
$19.00
MARE AND TONIC
$18.00
JAPANESE GIN TONIC
$18.00
OLD FASHIONED
$15.00
PEANUT BUTTER OLD FASHIONED
$16.00
ITALIAN WHISKY SOUR
$16.00
SPICY CILANTRO MEZCAL
$16.00
PASSION FRUIT MEZCAL
$16.00
PALOMA
$16.00
BLACK CHERRY MOSCOW MULE
$15.00
CARDAMON LYCHEE MOSCOW MULE
$15.00
WATERMELON COOLER
$16.00
LAVANDER FIZZ
$16.00
PIMM'S CUP
$15.00
MOJITO
$15.00
PISCO CAIPIRIÑA
$15.00
DARK & STORMY
$15.00
GLS SANGRIA WHT
$12.00
GLS SANGRIA RED
$12.00
GLS PROSECCO SANGRIA
$12.00
PITCHER RED SANGRIA
$40.00
PITCHER WHT SANGRIA
$40.00
PITCHER PROSECCO SANGRIA
$40.00
CARAJILLO
$15.00
HOT TODDY
$16.00
SWEET COCKTAILS
COCKTAILS
COSMOPOLITAN
$15.00
LONG ISLAND
$15.00
CAIPIRINHA
$15.00
CAIPIROSKA
$15.00
PISCO SOUR
$15.00
FRUITY MARTINI
$15.00
DAIQUIRI
$15.00
MARGARITA
$15.00
BLOODY MARY
$16.00
PINACOLADA
$16.00
BLACK RUSSIAN
$15.00
WHITE RUSSIAN
$15.00
RUSTY NAIL
$15.00
MAI TAI
$16.00
LEMON DROP MARTINI
$15.00
CHOCOLATE MARTINI
$15.00
WHITE CHOCOLATE MARTINI
$15.00
MANHATTAN
$15.00
SIDECAR
$15.00
AMARETTO SOUR
$16.00
GIN
BEEFETER
$15.00
BEEFETER 24
$16.00
BOMBAY SAPHIRE
$15.00Out of stock
BROOKMANS
$15.00
HENDRIK'S
$19.00
MONKEY 47
$19.00
PLYMOUTH
$15.00
TANQUERAY
$15.00
TANQUERY 10
$15.00
JCB
$19.00
GUNPOWDER
$16.00
NOLET'S
$16.00
MARTIN MILLER'S
$18.00
MALFY
$15.00
ROKU
$17.00
FIFTY POUND
$15.00
MALFY BLOOD ORANGE FLAVORED
$15.00
MARTIN MILLER 9 MOON
$26.00
RABBIT HOLE BARREL FINISH
$17.00
RED DOOR HIGHLAND
$15.00
SCAPEGRAGE
$15.00
GINRAW BARCELONA
$15.00
GIN MARE
$16.00
GIN MARE CAPRI
$20.00
AVIATION GIN
$15.00
THE BOTANIST
$17.00
TEQUILA - MEZCAL
$$$ KOMOS EXTRA ANEJO
$91.00
818 BLANCO
$16.00
818 REPOSADO
$18.00
AVION SILVER
$17.00
CALIROSA ROSA BLANCO
$17.00
CASA AMIGO REPOSADO
$18.00
CASA AMIGO SILVER
$17.00
CASA DRAGONES JOVEN $$$
$46.00
CASADRAGONES SILVER
$17.00
CASANOBLE ANEJO
$20.00
CASANOBLE REPOSADO
$18.00
CASANOBLE SILVER
$15.00
CAZADORES SILVER
$15.00
CHAMUCOS REPOSADO
$18.00
CLASE AZUL REPOSADO
$36.00
CODIGO REPOSADO
$20.00
CODIGO SILVER
$19.00
CORZO SILVER
$18.00
DELEON ANEJO
$23.00
DELEON REPOSADO
$20.00Out of stock
DELEON SILVER
$17.00
DON JULIO 1942
$36.00
DON JULIO 70 FILTERED ANEJO
$19.00
DON JULIO ANEJO
$19.00
DON JULIO REPOSADO
$17.00
DON JULIO SIVER
$15.00
ESPOLON REPOSADO
$16.00
ESPOLON SILVER
$15.00
HERRADURA ANEJO FILTERED
$20.00
HORNITOS BLACK BARREL ANEJO
$15.00
JAJA REPOSADO
$16.00
JOSE CUERVO EXTRA ANEJO RES.LA FAM.
$36.00
KOMOS ANEJO CRISTALINO
$31.00
KOMOS REPOSADO ROSA
$30.00
LA ADELITA BLANCO
$16.00
MEZCA MG JOVEN
$17.00
MEZCAL AMARAS CUPREATA
$17.00
MEZCAL AMARAS ESPADIN REPOSADO
$15.00
MEZCAL BOSSCAL JOVEN
$15.00
MEZCAL BOZAL ESPADIN
$16.00
MEZCAL BURRITO FIESTERO
$15.00
MEZCAL CASA AMIGO
$17.00
MEZCAL CREYENTE
$16.00
MEZCAL EL SILENCIO ESPADIN
$15.00
MEZCAL GEM & BOLT
$15.00
MEZCAL ILLEGAL
$15.00
MEZCAL LA PURITITA VERDA
$16.00
MEZCAL MARCA NEGRA
$15.00
MEZCAL MONTELOBOS
$15.00
MEZCAL MONTELOBOS TOBALA
$23.00
MEZCAL NUESTRA SOLEDAD
$17.00
MEZCAL OJO DE TIGRE
$15.00
MEZCAL ORIGEN RAIZ
$17.00
MEZCAL RECUERDO
$15.00
MEZCAL RIAZULENO
$21.00
MEZCAL RIAZULENO ANGUSTIFOLIA
$19.00
MEZCAL SACRVM
$17.00
MEZCAL SOMBRA REPOSADO
$16.00
MEZCAL VIDA
$16.00
MI CAMPO BLANCO
$15.00
MI CAMPO REPOSADO
$16.00
OLMECA ANEJO
$17.00
OLMECA REPOSADO
$16.00
OLMECA SILVER
$15.00
PATRON ANEJO
$19.00
PATRON REPOSADO
$17.00
PATRON SILVER
$15.00
RIAZUL ANEJO
$18.00
SKELLY REPOSADO
$27.00
TEREMANA SILVER
$15.00
TRES GENERACION PLATA
$15.00
TRES GENERACION REPOSADO
$17.00
TRES GENERACIONES ANEJO
$19.00
VODKA
RUM
ZACAPA 23 YEARS
$16.00
PAMPERO ANNIVERSARIO
$15.00
DIPLOMATICO RESERVA
$15.00
ATLANTICO RISERVA
$16.00
GOSLIG BLACK RUM
$15.00
BACARDI SILVER
$15.00
BACARDI 4 YEARS
$15.00
BACARDI 8 YEARS
$15.00
BACARDI 10 YEARS
$17.00
CAPTAIN MORGAN
$15.00
EL DORADO
$15.00Out of stock
BRUGAL EXTRA VIEJO
$15.00Out of stock
BRUGAL 1888
$15.00Out of stock
APPLETON ESTATE
$15.00
EXIMO 10 YEARS
$19.00
PISCO CAPEL
$15.00
BOURBON - RYE
ANGEL ENVY
$15.00
WOODFORD RESERVE
$15.00
WOODFORD DOUBLE OAKED
$15.00
BULLEIT
$15.00
MAKERS MARK
$15.00
MAKERS MARK 46
$16.00
JACK DANIELS
$15.00
KNOB CREEK
$15.00
JIM BEAM
$15.00
BASIL HAYDEN'S
$16.00
OLD ELK
$16.00
LEGENT
$15.00
JEFFERSON'S
$18.00
LARCENY
$15.00
RYE JIM BEAM
$15.00
RYE BULLEIT
$15.00
RYE WOODFORD RESERVE
$15.00
RYE ANGELS ENVY
$18.00
Fireball
$14.00
SCOTCH - SINGLE MALT
OLD PARR 12 YEAR
$15.00
CHIVAS REGAL
$15.00
DEWARS WHITE LABEL
$15.00
DEWARS 12 YEARS
$16.00
BUCHANANS 12 YEARS
$15.00
BUCHANANS 18 YEAR
$19.00
JOHNNIE WALKER RED
$15.00
JOHNNIE WALKER BLACK
$15.00
JOHNNIE WALKER DOUBLE BLACK
$17.00
JOHNNIE WALKER BLUE LABEL
$36.00
SM MACCALLAN 12 YEARS
$20.00
SM MACCALLAN 15 YEARS
$23.00Out of stock
SM GLENLIVET 12 YEARS
$16.00
SM GLENLIVET 18 YEARS
$22.00
SM LAPHROAIG 10 YEARS
$15.00
SM TALISKER 10 YEARS
$16.00
SM DALMORE 12 YEARS
$15.00
SM DALMORE 15 YEAR
$22.00
SM GLENFIDDICH 12 YEARS
$16.00
SM OBAN 14 YEARS
$17.00
SM OBAN 18 YEAR
$26.00
JAPANESE WHISKY/IRISH/CANADIAN
BRANDY - GRAPPA
CORDIALS A-D
CORDIALS E-Z
FERNET BRANCA
$12.00
FERNET BRANCAMENTA
$12.00
FORO
$12.00
FRANGELICO
$13.00
Goldschlager
$13.00
GRAND MARNIER
$15.00
JAGERMEISTER
$12.00
KALUA
$14.00
LICOR 43
$14.00
LIMONCELLO
$12.00
LUCANO
$12.00
MARTINI ROSSI RUBINO RISERVA
$14.00
PERNOD
$14.00
PISCO
$15.00
RUCOLINO
$14.00
SAINT GERMAIN
$14.00
SAMBUCA
$14.00
ZUCCA
$12.00
SAMBUCA BLACK
$13.00
VIRGIN DRINKS
COFFEE
SODAS
LARGE FLAT WATER
$6.00
SMALL FLAT WATER
$4.00
LARGE SPARKLING WATER
$6.00
SMALL SPARKLING WATER
$4.00
PLASTIC WATER SMALL
$2.00
GINGER ALE
$4.00
COKE
$3.50
COKE ZERO
$3.50
SPRITE
$3.50
CLUB SODA
$3.50
TONIC WATER
$3.50
ARANCIATA ROSSA
$4.50
SP ARANCIATA
$4.50
CHINOTTO
$4.50
SP LIMONATA
$4.50
SP LEMON ICED TEA
$4.50
SP PEACH ICED TEA
$4.50
REDBULL
$6.50
ORIGINAL LEMONADE
$7.00
STRAWBERRY BASIL LEMONADE
$8.00
PINEAPPLE ROSEMARY LEMONADE
$8.00
COCONUT LAVENDER LEMONADE
$8.00
APPLE JUICE
$5.00
OJ
$5.00
PINEAPPLE JUICE
$4.00
CRANBERRY JUICE
$4.00
GRAPEFRUIT JUICE
$4.00
WATERMELON JUICE
$7.00