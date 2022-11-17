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Italian
Pizza

St. Andrews Slice House

475 Reviews

$$

1127 1/2 Beck Avenue

Panama City, FL 32401

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STARTERS

GARLIC BREAD

$5.00

GARLIC BUTTER & ITALIAN SEASONING ON FRENCH BATARD, W/ RED SAUCE

CHEESE BREAD

$6.00

GARLIC BUTTER, MOZZARELLA, & ITALIAN SEASONING ON FRENCH BATARD, W/ RED SAUCE

FRENCH BREAD PIZZA

$7.00

GARLIC BUTTER, RED SAUCE, MOZZARELLA, & PEPPERONI ON FRENCH BATARD

BUFFALO BREAD

$9.00

GARLIC BUTTER, MOZZARELLA, & BUFFALO CHICKEN ON FRENCH BATARD W/ RANCH OR BLUE CHEESE

CAPRESE

$8.00

FRESH MOZZARELLA, TOMATOES, & FRESH BASIL TOPPED W/ DARK BALSAMIC REDUCTION & EXTRA VIRGIN OLIVE OIL

STUFFED PEPPADEWS

$8.00

PEPPADEW PEPPERS ON PESTO STUFFED W/ GARLIC & RICOTTA, TOPPED W/ EXTRA VIRGIN OLIVE OIL

SALADS

BYO SALAD

$4.00

BEEFEATER

$12.00

ROMAINE, JALAPENOS, PORTABELLAS, ROASTED RED PEPPERS, YELLOW ONIONS, SMOKED GOUDA, SHAVED RIBEYE, & RANCH DRESSING

BOWFIN

$11.50

ROMAINE, SPINACH, JALAPENOS, PEPPADEWS, PINEAPPLE, PORTABELLAS, RED ONIONS, & BLUE CHEESE DRESSING

CAESAR

$6.00

ROMAINE, TOMATOES, PARMESAN, & CAESAR DRESSING

CHEF SALAD

$10.50

ROMAINE, CUCUMBERS, TOMATOES, WHITE MUSHROOMS, YELLOW ONIONS, HAM, MOZZARELLA, & RANCH DRESSING

COUSIN VINNY

$11.00

ROMAINE, BANANA PEPPERS, YELLOW ONIONS, FRESH MOZZARELLA, SMOKED PIT HAM, PEPPERONI, & ITALIAN DRESSING

GREEK GODDESS

$11.50

ROMAINE, ARTICHOKES, BANANA PEPPERS, GREEN PEPPERS, KALAMATA OLIVES, RED ONIONS, TOMATOES, FETA, & GREEK DRESSING

HOUSE SALAD

$8.00

ROMAINE, CUCUMBERS, RED ONIONS, TOMATOES, CHEDDAR, & RANCH DRESSING

PIPELINE

$7.50

ROMAINE, SPINACH, GREEN PEPPERS, PINEAPPLE, RED ONIONS, & BALSAMIC VINAIGRETTE

SPINACH

$9.50

SPINACH, WHITE MUSHROOMS, RED ONIONS, TOMATOES, APPLE CIDER BACON, & BALSAMIC VINAIGRETTE

SUMMER DAZE

$8.00

ROMAINE, SPINACH, MANDARIN ORANGES, DRIED CRANBERRIES, BLUE CHEESE CRUMBLES, & BLUE CHEESE DRESSING

PIZZA BY THE SLICE

BYO SLICE

$3.50

🍕 ALL CHOKED UP

$5.50

OIL & GARLIC, MOZZARELLA, ITALIAN SAUSAGE, ARTICHOKE HEARTS, & RICOTTA

🍕 BOOM SHAKALAKA

$6.00

OIL & GARLIC, MOZZARELLA, JALAPENOS, PEPPADEWS, PINEAPPLE, RED ONIONS, & BOOM BOOM DRIZZLE

🍕 CAL NAUGHTON JR.

$6.00

OIL & GARLIC, MOZZARELLA, BBQ CHICKEN, RED ONIONS, RICOTTA, & FRESH CILANTRO

🍕 CAPRIZZA

$6.25

OIL & GARLIC, FRESH MOZZARELLA, TOMATOES, & FRESH BASIL

🍕 CASTAWAY

$7.25

PESTO, MOZZARELLA, APPLE CIDER BACON, SMOKED PIT HAM, BANANA PEPPERS, PINAPPLE, & JERK DRIZZLE

🍕 CBR

$5.75

OIL & GARLIC, MOZZARELLA, CHICKEN, APPLE CIDER BACON, RANCH DRIZZLE, & SWEET THAI DRIZZLE

🍕 CHEE-SUS

$4.00

OIL & GARLIC, MOZZARELLA, & RICOTTA

🍕 CHICKEN LITTLE

$6.00

OIL & GARLIC, MOZZARELLA, CHICKEN, ARTICHOKE HEARTS, BLUE CHEESE CRUMBLES, & THYME

🍕 COW & CHICKEN

$6.75

SWEET THAI CHILI, MOZZARELLA, CHICKEN, SHAVED RIBEYE, JALAPENOS, PEPPADEWS, & SRIRACHA DRIZZLE

🍕 CRUSTY CRAB PIZZA

$8.00

OIL & GARLIC, SUN DRIED TOMATOES, MOZZARELLA, CRAB CAKE, & FRESH CILANTRO

🍕 DAZED & CONFUSED

$6.50

OIL & GARLIC, SPINACH, MOZZARELLA, CHICKEN, DRIED CRANBERRIES, MANADRIN ORANGES, & BLUE CHEESE CRUMBLES

🍕 DIRTY HARRY

$5.75

RED SAUCE, MOZZARELLA, CHEDDAR, SHAVED RIBEYE, RED ONIONS, & BBQ DRIZZLE

🍕 EDUCATED SAVAGE

$6.75

RED SAUCE, MOZZARELLA, PEPPERONI, ITALIAN SAUSAGE, SMOKED PIT HAM, & APPLE CIDER BACON

🍕 EL DIABLO

$5.75

OIL & GARLIC, MOZZARELLA, BUFFALO CHICKEN, JALAPENOS, YELLOW ONIONS, & RANCH DRIZZLE

🍕 ELIZABETHAN THYMES

$6.00

OIL & GARLIC, MOZZARELLA, LEMON CHICKEN, TOMATOES, YELLOW ONIONS, & THYME

🍕 FIRE & SMOKE

$5.50

RED SAUCE, MOZZARELLA, ROASTED RED PEPPERS, YELLOW ONIONS, SMOKED GOUDA, CRUSHED RED PEPPER, & FRESH BASIL

🍕 FUN GUY

$6.25

RED SAUCE, MOZZARELLA, GREEN PEPPERS, PORTABELLAS, WHITE MUSHROOMS, ROASTED RED PEPPERS, & RED ONIONS

🍕 G-POP

$7.25

OIL & GARLIC, MOZZARELLA, PEPPERONI, SHAVED RIBEYE, APPLE CIDER BACON, CHEDDAR, & CLUE CHEESE CRUMBLES

🍕 GHOST RIDER

$7.50

GHOST PEPPER SAUCE, MOZZARELLA, CHILI SEASONED SHAVED RIBEYE, APPLE CIDER BACON, JALAPENOS, & SMOKED GOUDA

🍕 GOING HAM

$4.75

RED SAUCE, MOZZARELLA, CHEDDAR, & SMOKED PIT HAM

🍕 GOOD FELLAS

$6.00

RED SAUCE, MOZZARELLA, PEPPERONI, SMOKED PIT HAM, BANANA PEPPERS, YELLOW ONIONS, & CRUSHED RED PEPPER

🍕 GOOD OL' CHEESE

$3.50

RED SAUCE & MOZZARELLA

🍕 GREAT WHITE

$5.75

OIL & GARLIC, SUN DRIED TOMATOES, MOZZARELLA, CHICKEN, YELLOW ONIONS, & FETA

🍕 HARBOURMASTER

$5.75

PESTO, SPINACH, MOZZARELLA, CHICKEN, RED ONIONS, & SMOKED GOUDA

🍕 HAWAII 5-O

$6.25

OIL & GARLIC, MOZZARELLA, SMOKED PIT HAM, PINEAPPLE, RED ONIONS, FRESH CILANTRO, & BBQ DRIZZLE

🍕 HAWAIIAN PUNCH

$8.75

SCORPION PEPPER SAUCE, MOZZARELLA, CHILI SEASONED SHAVED RIBEYE, A[[;E CIDER BACON, BANANA PEPPERS, PEPPADEWS, PINEAPPLE, RED ONIONS, & BBQ DRIZZLE

🍕 HOT & READY

$4.50

BUFFALO SAUCE, MOZZARELLA, GARLIC, JALAPENOS, & CRUSHED RED PEPPER

🍕 HOT MARIA

$6.50

GHOST PEPPER SAUCE, MOZZARELLA, PEPPERONI, BANANA PEPPERS, & MUSHROOMS

🍕 HOUSE

$6.50

RED SAUCE, MOZZARELLA, PEPPERONI, ITALIAN SAUSAGE, BLACK OLIVES, GREEN PEPPERS, & YELLOW ONIONS

🍕 JERK

$6.50

OIL & GARLIC, MOZZARELLA, JERK CHICKEN, PEPPADEWS, PINEAPPLE, & PESTO DRIZZLE

🍕 JULIUS

$6.00

OIL & GARLIC, MOZZARELLA, CHICKEN, FRESH ROMAINE, FRESH TOMATOES, PARMESAN, & CAESAR DRESSING DRIZZLE

🍕 KEEP IT SALTY

$5.50

OIL & GARLIC, SPINACH, MOZZARELLA, ANCHOVIES, & RED ONIONS

🍕 LA FIESTA

$7.50

OIL & GARLIC, MOZZARELLA, CHICKEN, GREEN PEPPERS, JALAPENOS, TOMATOES, YELLOW ONIONS, FRESH ROMAINE, SOUR CREAM, & VALENTINA HOT SAUCE DRIZZLE

🍕 LE BLANC

$5.75

OIL & GARLIC, MOZZARELLA, RICOTTA, CHICKEN, WHITE MUSHROOMS, & YELLOW ONIONS

🍕 LEMOON SQUEEZY

$6.75

OIL & GARLIC, SPINACH, MOZZARELLA, SHAVED RIBEYE, LEMON SLICES, & PESTO DRIZZLE

🍕 LET'S GOUDA TWIST

$5.00

OIL & GARLIC, MOZZARELLA, LEMON SLICES, & SMOKED GOUDA

🍕 MEDITERRANEAN

$6.25

OIL & GARLIC, MOZZARELLA, CHICKEN, KALAMATA OLIVES, ROASTED RED PEPPERS, YELLOW ONIONS, & FETA

🍕 MICHELANGELO

$6.25

OIL & GARLIC, SPINACH, MOZZARELLA, SMOKED PIT HAM, GREEN PEPPERS, PINEAPPLE, & BOOM BOOM DRIZZLE

🍕 MOLTIN' HOT

$8.25

OIL & GARLIC, MOZZARELLA, CRAB CAKE, JALAPENOS, ROASTED RED PEPPERS, CRUSHED RED PEPPER, & REMOULADE DRIZZLE

🍕 NOT SO SHABBY

$7.75

OIL & GARLIC, MOZZARELLA, SHAVED RIBEYE, APPLE CIDER BACON, JALAPENOS, WHITE MUSHROOMS, YELLOW ONIONS, BLUE CHEESE CRUMBLES, & BOOM BOOM DRIZZLE

🍕 PHILLICIOUS

$6.00

OIL & GARLIC, MOZZARELLA, SHAVED RIBEYE, GREEN PEPPERS, WHITE MUSHROOMS, & YELLOW ONIONS

🍕 PINEAPPLE EXPRESS

$5.75

RED SAUCE, SPINACH, MOZZARELLA, GARLIC, GREEN PEPPERS, & PINEAPPLE

🍕 POMPEII

$5.75

RED SAUCE, SPINACH, MOZZARELLA, PEPPERONI, RED ONIONS, & FETA

🍕 POPEYE

$5.50

OIL & GARLIC, SPINACH, FRESH MOZZARELLA, & CHEDDAR

🍕 QUINN ESSENTIALS

$6.50

OIL & GARLIC, MOZZARELLA, BUFFALO CHICKEN, APPLE CIDER BACON, YELLOW ONIONS, & BLUE CHEESE CRUMBLES

🍕 RING OF FIRE

$6.75

SCORPION PEPPER SAUCE, MOZZARELLA, SMOKED GOUDA, CHILI SEASONING, BANANA PEPPERS, JALAPENOS, RED ONIONS, CRUSHED RED PEPPER, & BUFFALO DRIZZLE

🍕 ROAD TRIPPIN'

$4.50

RED SAUCE, MOZZARELLA, BLACK OLIVES, & WHITE MUSHROOMS

🍕 SAUSAGE DOWN

$5.25

RED SAUCE, MOZZRELLA, ITALIAN SAUSAGE, WHITE MUSHROOMS, & YELLOW ONIONS

🍕 SHREDDER

$6.00

OIL & GARLIC, MOZZARELLA, RICOTTA, SHAVED RIBEYE, PEPPADEWS, & FRESH BASIL

🍕 SPIN DOCTOR

$5.75

RED SAUCE, SPINACH, MOZZARELLA, ARTICHOKE HEARTS, ROASTED RED PEPPERS, & RICOTTA

🍕 STALLONE

$6.00

OIL & GARLIC, MOZZARELLA, SHAVED RIBEYE, WHITE MUSHROOMS, YELLOW, ONIONS, & BLUE CHEESE CRUMBLES

🍕 STUPID GOOD

$7.75

🍕 SURF & TURF

$8.00

OIL & GARLIC, MOZZARELLA, CRAB CAKE, & SHAVED RIBEYE

🍕 TALLBOY

$5.75

RED SAUCE, MOZZARELLA, PEPPERONI, APPLE CIDER BACON, & RICOTTA

🍕 THAI-POCALYPSE

$6.75

OIL & GARLIC, MOZZARELLA, CURRY CHICKEN, TOMAOTES, YELLOW ONIONS, FRESH CILANTRO, CUCUMBERS, & SWEET THAI DRIZZLE

🍕 TITO'S LUAU

$6.50

RED SAUCE, MOZZARELLA, APPLE CIDER BACON, SMOKED PIT HAM, JALAPENOS, & PINEAPPLE

🍕 TOMATO, TOMATO

$6.50

RED SAUCE, SPINACH, SUN DRIED TOMATOES, MOZZARELLA, PORTABELLAS, TOMATOES, & PESTO DRIZZLE

🍕 TONY

$4.25

RED SAUCE, MOZZARELLA, & PEPPERONI

🍕 TRUFFLE SHUFFLE

$7.50

OIL & GARLIC, FRESH MOZZARELLA, PORTABELLAS, WHITE MUSHROOMS, YELLOW ONIONS, ROSEMARY, & TRUFFLE OIL DRIZZLE

🍕 UP IN SMOKE

$5.75

RED SAUCE, SPINACH, MOZZARELLA, SMOKED PIT HAM, WHITE MUSHROOMS, & SMOKED GOUDA

🍕 VEGGIN' OUT

$6.00

RED SAUCE, SPINACH, MOZZARELLA, BANANA PEPPERS, ROASTED RED PEPPERS, WHITE MUSHROOMS, & RED ONIONS

🍕 WARRIOR

$6.25

RED SAUCE, MOZZARELLA, CHEDDAR, CHILI SEASONED SHAVED RIBEYE, YELLOW ONIONS, & SOUR CREAM

🍕 ZACK ATTACK!

$7.50

RED SAUCE, MOZZARELLA, PEPPERONI, SHAVED RIBEYE, APPLE CIDER BACON, JALAPENOS, RAW CHEDDAR, & RANCH DRIZZLE

🍕 ZOIDBERG

$9.00

OIL & GARLIC, MOZZARELLA, CRAB CAKE, PEPPADEWS, PINEAPPLE, FRESH CILANTRO, & SWEET THAI DRIZZLE

🍕CLASSIC

$5.00

RED SAUCE, FRESH MOZZARELLA, & FRESH BASIL

🍕GALILEO

$7.00

OIL & GARLIC, MOZZARELLA, SHAVED RIBEYE, ARTICHOKE HEARTS, KALAMATA OLIVES, PORTABELLAS, & FETA

🍕MARTIAL LAW

$8.50

PESTO, MOZZARELLA, SHAVED RIBEYE, APPLE CIDER BACON, RICOTTA, FETA, CHEDDAR, SMOKED GOUDA, & PARMESAN

18" PIES

BYO 18" PIE

$18.50

BYO HALF & HALF PIE

$18.50

18" SPECIALTY HALF & HALF

$16.00

18" ALL CHOKED UP

$26.00

OIL & GARLIC, MOZZARELLA, ITALIAN SAUSAGE, ARTICHOKE HEARTS, & RICOTTA

18" BOOM SHAKALAKA

$28.00

OIL & GARLIC, MOZZARELLA, JALAPENOS, PEPPADEWS, PINEAPPLE, RED ONIONS, & BOOM BOOM DRIZZLE

18" CAL NAUGHTON JR.

$27.50

OIL & GARLIC, MOZZARELLA, BBQ CHICKEN, RED ONIONS, RICOTTA, & FRESH CILANTRO

18" CAPRIZZA

$25.00

OIL & GARLIC, FRESH MOZZARELLA, TOMATOES, & FRESH BASIL

18" CASTAWAY

$31.00

PESTO, MOZZARELLA, APPLE CIDER BACON, SMOKED PIT HAM, BANANA PEPPERS, PINAPPLE, & JERK DRIZZLE

18" CBR

$25.50

OIL & GARLIC, MOZZARELLA, CHICKEN, APPLE CIDER BACON, RANCH DRIZZLE, & SWEET THAI DRIZZLE

18" CHEE-SUS

$20.50

OIL & GARLIC, MOZZARELLA, & RICOTTA

18" CHICKEN LITTLE

$28.00

OIL & GARLIC, MOZZARELLA, CHICKEN, ARTICHOKE HEARTS, BLUE CHEESE CRUMBLES, & THYME

18" CLASSIC

$22.00

RED SAUCE, FRESH MOZZARELLA, & FRESH BASIL

18" COW & CHICKEN

$29.50

SWEET THAI CHILI, MOZZARELLA, CHICKEN, SHAVED RIBEYE, JALAPENOS, PEPPADEWS, & SRIRACHA DRIZZLE

18" CRUSTY CRAB PIZZA

$33.50

OIL & GARLIC, SUN DRIED TOMATOES, MOZZARELLA, CRAB CAKE, & FRESH CILANTRO

18" DAZED & CONFUSED

$31.00

OIL & GARLIC, SPINACH, MOZZARELLA, CHICKEN, DRIED CRANBERRIES, MANADRIN ORANGES, & BLUE CHEESE CRUMBLES

18" DIRTY HARRY

$26.50

RED SAUCE, MOZZARELLA, CHEDDAR, SHAVED RIBEYE, RED ONIONS, & BBQ DRIZZLE

18" EDUCATED SAVAGE

$29.50

RED SAUCE, MOZZARELLA, PEPPERONI, ITALIAN SAUSAGE, SMOKED PIT HAM, & APPLE CIDER BACON

18" EL DIABLO

$26.00

OIL & GARLIC, MOZZARELLA, BUFFALO CHICKEN, JALAPENOS, YELLOW ONIONS, & RANCH DRIZZLE

18" ELIZABETHAN THYMES

$27.50

OIL & GARLIC, MOZZARELLA, LEMON CHICKEN, TOMATOES, YELLOW ONIONS, & THYME

18" FIRE & SMOKE

$26.50

RED SAUCE, MOZZARELLA, ROASTED RED PEPPERS, YELLOW ONIONS, SMOKED GOUDA, CRUSHED RED PEPPER, & FRESH BASIL

18" FUN GUY

$29.50

RED SAUCE, MOZZARELLA, GREEN PEPPERS, PORTABELLAS, WHITE MUSHROOMS, ROASTED RED PEPPERS, & RED ONIONS

18" G-POP

$32.00

OIL & GARLIC, MOZZARELLA, PEPPERONI, SHAVED RIBEYE, APPLE CIDER BACON, CHEDDAR, & CLUE CHEESE CRUMBLES

18" GHOST RIDER

$32.00

GHOST PEPPER SAUCE, MOZZARELLA, CHILI SEASONED SHAVED RIBEYE, APPLE CIDER BACON, JALAPENOS, & SMOKED GOUDA

18" GOING HAM

$23.00

RED SAUCE, MOZZARELLA, CHEDDAR, & SMOKED PIT HAM

18" GOOD FELLAS

$27.50

RED SAUCE, MOZZARELLA, PEPPERONI, SMOKED PIT HAM, BANANA PEPPERS, YELLOW ONIONS, & CRUSHED RED PEPPER

18" GOOD OL' CHEESE

$18.50

RED SAUCE & MOZZARELLA

18" GREAT WHITE

$27.00

OIL & GARLIC, SUN DRIED TOMATOES, MOZZARELLA, CHICKEN, YELLOW ONIONS, & FETA

18" HARBOURMASTER

$27.00

PESTO, SPINACH, MOZZARELLA, CHICKEN, RED ONIONS, & SMOKED GOUDA

18" HAWAII 5-O

$28.50

OIL & GARLIC, MOZZARELLA, SMOKED PIT HAM, PINEAPPLE, RED ONIONS, FRESH CILANTRO, & BBQ DRIZZLE

18" HAWAIIAN PUNCH

$37.00

SCORPION PEPPER SAUCE, MOZZARELLA, CHILI SEASONED SHAVED RIBEYE, A[[;E CIDER BACON, BANANA PEPPERS, PEPPADEWS, PINEAPPLE, RED ONIONS, & BBQ DRIZZLE

18" HOT & READY

$22.50

BUFFALO SAUCE, MOZZARELLA, GARLIC, JALAPENOS, & CRUSHED RED PEPPER

18" HOT MARIA

$27.00

GHOST PEPPER SAUCE, MOZZARELLA, PEPPERONI, BANANA PEPPERS, & MUSHROOMS

18" HOUSE

$29.50

RED SAUCE, MOZZARELLA, PEPPERONI, ITALIAN SAUSAGE, BLACK OLIVES, GREEN PEPPERS, & YELLOW ONIONS

18" JERK

$27.50

OIL & GARLIC, MOZZARELLA, JERK CHICKEN, PEPPADEWS, PINEAPPLE, & PESTO DRIZZLE

18" JULIUS

$27.50

OIL & GARLIC, MOZZARELLA, CHICKEN, FRESH ROMAINE, FRESH TOMATOES, PARMESAN, & CAESAR DRESSING DRIZZLE

18" KEEP IT SALTY

$26.00

OIL & GARLIC, SPINACH, MOZZARELLA, ANCHOVIES, & RED ONIONS

18" LA FIESTA

$33.50

OIL & GARLIC, MOZZARELLA, CHICKEN, GREEN PEPPERS, JALAPENOS, TOMATOES, YELLOW ONIONS, FRESH ROMAINE, SOUR CREAM, & VALENTINA HOT SAUCE DRIZZLE

18" LE BLANC

$27.00

OIL & GARLIC, MOZZARELLA, RICOTTA, CHICKEN, WHITE MUSHROOMS, & YELLOW ONIONS

18" LEMOON SQUEEZY

$28.00

OIL & GARLIC, SPINACH, MOZZARELLA, SHAVED RIBEYE, LEMON SLICES, & PESTO DRIZZLE

18" LET'S GOUDA TWIST

$23.50

OIL & GARLIC, MOZZARELLA, LEMON SLICES, & SMOKED GOUDA

18" MARTIAL LAW

$36.50

PESTO, MOZZARELLA, SHAVED RIBEYE, APPLE CIDER BACON, RICOTTA, FETA, CHEDDAR, SMOKED GOUDA, & PARMESAN

18" MEDITERRANEAN

$29.00

OIL & GARLIC, MOZZARELLA, CHICKEN, KALAMATA OLIVES, ROASTED RED PEPPERS, YELLOW ONIONS, & FETA

18" MICHELANGELO

$28.50

OIL & GARLIC, SPINACH, MOZZARELLA, SMOKED PIT HAM, GREEN PEPPERS, PINEAPPLE, & BOOM BOOM DRIZZLE

18" MOLTIN' HOT

$34.00

OIL & GARLIC, MOZZARELLA, CRAB CAKE, JALAPENOS, ROASTED RED PEPPERS, CRUSHED RED PEPPER, & REMOULADE DRIZZLE

18" NOT SO SHABBY

$34.00

OIL & GARLIC, MOZZARELLA, SHAVED RIBEYE, APPLE CIDER BACON, JALAPENOS, WHITE MUSHROOMS, YELLOW ONIONS, BLUE CHEESE CRUMBLES, & BOOM BOOM DRIZZLE

18" PHILLICIOUS

$28.00

OIL & GARLIC, MOZZARELLA, SHAVED RIBEYE, GREEN PEPPERS, WHITE MUSHROOMS, & YELLOW ONIONS

18" PINEAPPLE EXPRESS

$27.50

RED SAUCE, SPINACH, MOZZARELLA, GARLIC, GREEN PEPPERS, & PINEAPPLE

18" POMPEII

$27.00

RED SAUCE, SPINACH, MOZZARELLA, PEPPERONI, RED ONIONS, & FETA

18" POPEYE

$24.00

OIL & GARLIC, SPINACH, FRESH MOZZARELLA, & CHEDDAR

18" QUINN ESSENTIALS

$29.00

OIL & GARLIC, MOZZARELLA, BUFFALO CHICKEN, APPLE CIDER BACON, YELLOW ONIONS, & BLUE CHEESE CRUMBLES

18" RING OF FIRE

$29.50

SCORPION PEPPER SAUCE, MOZZARELLA, SMOKED GOUDA, CHILI SEASONING, BANANA PEPPERS, JALAPENOS, RED ONIONS, CRUSHED RED PEPPER, & BUFFALO DRIZZLE

18" ROAD TRIPPIN'

$22.50

RED SAUCE, MOZZARELLA, BLACK OLIVES, & WHITE MUSHROOMS

18" SAUSAGE DOWN

$25.00

RED SAUCE, MOZZRELLA, ITALIAN SAUSAGE, WHITE MUSHROOMS, & YELLOW ONIONS

18" SHREDDER

$28.00

OIL & GARLIC, MOZZARELLA, RICOTTA, SHAVED RIBEYE, PEPPADEWS, & FRESH BASIL

18" SPIN DOCTOR

$27.50

RED SAUCE, SPINACH, MOZZARELLA, ARTICHOKE HEARTS, ROASTED RED PEPPERS, & RICOTTA

18" STALLONE

$28.00

OIL & GARLIC, MOZZARELLA, SHAVED RIBEYE, WHITE MUSHROOMS, YELLOW, ONIONS, & BLUE CHEESE CRUMBLES

18" STUPID GOOD

$33.00

18" SURF & TURF

$33.00

OIL & GARLIC, MOZZARELLA, CRAB CAKE, & SHAVED RIBEYE

18" TALLBOY

$26.50

RED SAUCE, MOZZARELLA, PEPPERONI, APPLE CIDER BACON, & RICOTTA

18" THAI-POCALYPSE

$30.00

OIL & GARLIC, MOZZARELLA, CURRY CHICKEN, TOMAOTES, YELLOW ONIONS, FRESH CILANTRO, CUCUMBERS, & SWEET THAI DRIZZLE

18" TITO'S LUAU

$29.50

RED SAUCE, MOZZARELLA, APPLE CIDER BACON, SMOKED PIT HAM, JALAPENOS, & PINEAPPLE

18" TOMATO, TOMATO

$28.50

RED SAUCE, SPINACH, SUN DRIED TOMATOES, MOZZARELLA, PORTABELLAS, TOMATOES, & PESTO DRIZZLE

18" TONY

$21.00

RED SAUCE, MOZZARELLA, & PEPPERONI

18" TRUFFLE SHUFFLE

$30.00

OIL & GARLIC, FRESH MOZZARELLA, PORTABELLAS, WHITE MUSHROOMS, YELLOW ONIONS, ROSEMARY, & TRUFFLE OIL DRIZZLE

18" UP IN SMOKE

$27.00

RED SAUCE, SPINACH, MOZZARELLA, SMOKED PIT HAM, WHITE MUSHROOMS, & SMOKED GOUDA

18" VEGGIN' OUT

$28.50

RED SAUCE, SPINACH, MOZZARELLA, BANANA PEPPERS, ROASTED RED PEPPERS, WHITE MUSHROOMS, & RED ONIONS

18" WARRIOR

$28.50

RED SAUCE, MOZZARELLA, CHEDDAR, CHILI SEASONED SHAVED RIBEYE, YELLOW ONIONS, & SOUR CREAM

18" ZACK ATTACK!

$32.50

RED SAUCE, MOZZARELLA, PEPPERONI, SHAVED RIBEYE, APPLE CIDER BACON, JALAPENOS, RAW CHEDDAR, & RANCH DRIZZLE

18" ZOIDBERG

$37.00

OIL & GARLIC, MOZZARELLA, CRAB CAKE, PEPPADEWS, PINEAPPLE, FRESH CILANTRO, & SWEET THAI DRIZZLE

18"GALILEO

$32.00

OIL & GARLIC, MOZZARELLA, SHAVED RIBEYE, ARTICHOKE HEARTS, KALAMATA OLIVES, PORTABELLAS, & FETA

GF PIES

BYO 10" GF

$7.00

GF ALL CHOKED UP

$10.50

OIL & GARLIC, MOZZARELLA, ITALIAN SAUSAGE, ARTICHOKE HEARTS, & RICOTTA

GF BOOM SHAKALAKA

$11.50

OIL & GARLIC, MOZZARELLA, JALAPENOS, PEPPADEWS, PINEAPPLE, RED ONIONS, & BOOM BOOM DRIZZLE

GF CAL NAUGHTON JR.

$11.25

OIL & GARLIC, MOZZARELLA, BBQ CHICKEN, RED ONIONS, RICOTTA, & FRESH CILANTRO

GF CAPRIZZA

$9.75

OIL & GARLIC, FRESH MOZZARELLA, TOMATOES, & FRESH BASIL

GF CASTAWAY

$13.00

PESTO, MOZZARELLA, APPLE CIDER BACON, SMOKED PIT HAM, BANANA PEPPERS, PINEAPPLE, & JERK DRIZZLE

GF CBR

$10.25

OIL & GARLIC, MOZZARELLA, CHICKEN, APPLE CIDER BACON, RANCH DRIZZLE, & SWEET THAI DRIZZLE

GF CHEE-SUS

$8.00

OIL & GARLIC, MOZZARELLA, & RICOTTA

GF CHICKEN LITTLE

$11.25

OIL & GARLIC, MOZZARELLA, CHICKEN, ARTICHOKE HEARTS, BLUE CHEESE CRUMBLES, & THYME

GF CLASSIC

$8.75

RED SAUCE, FRESH MOZZARELLA, & FRESH BASIL

GF COW & CHICKEN

$12.25

SWEET THAI CHILI, MOZZARELLA, CHICKEN, SHAVED RIBEYE, JALAPENOS, PEPPADEWS, & SRIRACHA DRIZZLE

GF CRUSTY CRAB PIZZA

$14.00

OIL & GARLIC, SUN DRIED TOMATOES, MOZZARELLA, CRAB CAKE, & FRESH CILANTRO

GF DAZED & CONFUSED

$13.25

OIL & GARLIC, SPINACH, MOZZARELLA, CHICKEN, DRIED CRANBERRIES, MANADRIN ORANGES, & BLUE CHEESE CRUMBLES

GF DIRTY HARRY

$10.75

RED SAUCE, MOZZARELLA, CHEDDAR, SHAVED RIBEYE, RED ONIONS, & BBQ DRIZZLE

GF EDUCATED SAVAGE

$12.25

RED SAUCE, MOZZARELLA, PEPPERONI, ITALIAN SAUSAGE, SMOKED PIT HAM, & APPLE CIDER BACON

GF EL DIABLO

$10.75

OIL & GARLIC, MOZZARELLA, BUFFALO CHICKEN, JALAPENOS, YELLOW ONIONS, & RANCH DRIZZLE

GF ELIZABETHAN THYMES

$11.25

OIL & GARLIC, MOZZARELLA, LEMON CHICKEN, TOMATOES, YELLOW ONIONS, & THYME

GF FIRE & SMOKE

$10.75

RED SAUCE, MOZZARELLA, ROASTED RED PEPPERS, YELLOW ONIONS, SMOKED GOUDA, CRUSHED RED PEPPER, & FRESH BASIL

GF FUN GUY

$12.25

RED SAUCE, MOZZARELLA, GREEN PEPPERS, PORTABELLAS, WHITE MUSHROOMS, ROASTED RED PEPPERS, & RED ONIONS

GF G-POP

$12.25

OIL & GARLIC, MOZZARELLA, PEPPERONI, SHAVED RIBEYE, APPLE CIDER BACON, CHEDDAR, & CLUE CHEESE CRUMBLES

GF GALILEO

$13.00

OIL & GARLIC, MOZZARELLA, SHAVED RIBEYE, ARTICHOKE HEARTS, KALAMATA OLIVES, PORTABELLAS, & FETA

GF GHOST RIDER

$12.50

GHOST PEPPER SAUCE, MOZZARELLA, CHILI SEASONED SHAVED RIBEYE, APPLE CIDER BACON, JALAPENOS, & SMOKED GOUDA

GF GOING HAM

$9.25

RED SAUCE, MOZZARELLA, CHEDDAR, & SMOKED PIT HAM

GF GOOD FELLAS

$11.50

RED SAUCE, MOZZARELLA, PEPPERONI, SMOKED PIT HAM, BANANA PEPPERS, YELLOW ONIONS, & CRUSHED RED PEPPER

GF GOOD OL' CHEESE

$7.00

RED SAUCE & MOZZARELLA

GF GREAT WHITE

$11.25

OIL & GARLIC, SUN DRIED TOMATOES, MOZZARELLA, CHICKEN, YELLOW ONIONS, & FETA

GF HARBOURMASTER

$12.00

PESTO, SPINACH, MOZZARELLA, CHICKEN, RED ONIONS, & SMOKED GOUDA

GF HAWAII 5-O

$11.50

OIL & GARLIC, MOZZARELLA, SMOKED PIT HAM, PINEAPPLE, RED ONIONS, FRESH CILANTRO, & BBQ DRIZZLE

GF HAWAIIAN PUNCH

$15.00

SCORPION PEPPER SAUCE, MOZZARELLA, CHILI SEASONED SHAVED RIBEYE, APPLE CIDER BACON, BANANA PEPPERS, PEPPADEWS, PINEAPPLE, RED ONIONS, & BBQ DRIZZLE

GF HOT & READY

$9.25

BUFFALO SAUCE, MOZZARELLA, GARLIC, JALAPENOS, & CRUSHED RED PEPPER

GF HOT MARIA

$10.50

GHOST PEPPER SAUCE, MOZZARELLA, PEPPERONI, BANANA PEPPERS, & MUSHROOMS

GF HOUSE

$12.50

RED SAUCE, MOZZARELLA, PEPPERONI, ITALIAN SAUSAGE, BLACK OLIVES, GREEN PEPPERS, & YELLOW ONIONS

GF JERK

$11.50

OIL & GARLIC, MOZZARELLA, JERK CHICKEN, PEPPADEWS, PINEAPPLE, & PESTO DRIZZLE

GF JULIUS

$11.50

OIL & GARLIC, MOZZARELLA, CHICKEN, FRESH ROMAINE, FRESH TOMATOES, PARMESAN, & CAESAR DRESSING DRIZZLE

GF KEEP IT SALTY

$10.50

OIL & GARLIC, SPINACH, MOZZARELLA, ANCHOVIES, & RED ONIONS

GF LA FIESTA

$15.50

OIL & GARLIC, MOZZARELLA, CHICKEN, GREEN PEPPERS, JALAPENOS, TOMATOES, YELLOW ONIONS, FRESH ROMAINE, SOUR CREAM, & VALENTINA HOT SAUCE DRIZZLE

GF LE BLANC

$11.25

OIL & GARLIC, MOZZARELLA, RICOTTA, CHICKEN, WHITE MUSHROOMS, & YELLOW ONIONS

GF LEMOON SQUEEZY

$11.75

OIL & GARLIC, SPINACH, MOZZARELLA, SHAVED RIBEYE, LEMON SLICES, & PESTO DRIZZLE

GF LET'S GOUDA TWIST

$9.50

OIL & GARLIC, MOZZARELLA, LEMON SLICES, & SMOKED GOUDA

GF MARTIAL LAW

$15.75

PESTO, MOZZARELLA, SHAVED RIBEYE, APPLE CIDER BACON, RICOTTA, FETA, CHEDDAR, SMOKED GOUDA, & PARMESAN

GF MEDITERRANEAN

$12.25

OIL & GARLIC, MOZZARELLA, CHICKEN, KALAMATA OLIVES, ROASTED RED PEPPERS, YELLOW ONIONS, & FETA

GF MICHELANGELO

$11.75

OIL & GARLIC, SPINACH, MOZZARELLA, SMOKED PIT HAM, GREEN PEPPERS, PINEAPPLE, & BOOM BOOM DRIZZLE

GF MOLTIN' HOT

$14.50

OIL & GARLIC, MOZZARELLA, CRAB CAKE, JALAPENOS, ROASTED RED PEPPERS, CRUSHED RED PEPPER, & REMOULADE DRIZZLE

GF NOT SO SHABBY

$14.25

OIL & GARLIC, MOZZARELLA, SHAVED RIBEYE, APPLE CIDER BACON, JALAPENOS, WHITE MUSHROOMS, YELLOW ONIONS, BLUE CHEESE CRUMBLES, & BOOM BOOM DRIZZLE

GF PHILLICIOUS

$11.50

OIL & GARLIC, MOZZARELLA, SHAVED RIBEYE, GREEN PEPPERS, WHITE MUSHROOMS, & YELLOW ONIONS

GF PINEAPPLE EXPRESS

$11.25

RED SAUCE, SPINACH, MOZZARELLA, GARLIC, GREEN PEPPERS, & PINEAPPLE

GF POMPEII

$11.25

RED SAUCE, SPINACH, MOZZARELLA, PEPPERONI, RED ONIONS, & FETA

GF POPEYE

$10.00

OIL & GARLIC, SPINACH, FRESH MOZZARELLA, & CHEDDAR

GF QUINN ESSENTIALS

$12.00

OIL & GARLIC, MOZZARELLA, BUFFALO CHICKEN, APPLE CIDER BACON, YELLOW ONIONS, & BLUE CHEESE CRUMBLES

GF RING OF FIRE

$11.75

SCORPION PEPPER SAUCE, MOZZARELLA, SMOKED GOUDA, CHILI SEASONING, BANANA PEPPERS, JALAPENOS, RED ONIONS, CRUSHED RED PEPPER, & BUFFALO DRIZZLE

GF ROAD TRIPPIN'

$9.00

RED SAUCE, MOZZARELLA, BLACK OLIVES, & WHITE MUSHROOMS

GF SAUSAGE DOWN

$10.25

RED SAUCE, MOZZRELLA, ITALIAN SAUSAGE, WHITE MUSHROOMS, & YELLOW ONIONS

GF SHREDDER

$11.25

OIL & GARLIC, MOZZARELLA, RICOTTA, SHAVED RIBEYE, PEPPADEWS, & FRESH BASIL

GF SPIN DOCTOR

$11.25

RED SAUCE, SPINACH, MOZZARELLA, ARTICHOKE HEARTS, ROASTED RED PEPPERS, & RICOTTA

GF STALLONE

$11.50

OIL & GARLIC, MOZZARELLA, SHAVED RIBEYE, WHITE MUSHROOMS, YELLOW, ONIONS, & BLUE CHEESE CRUMBLES

GF STUPID GOOD

$13.75

GF SURF & TURF

$13.75

OIL & GARLIC, MOZZARELLA, CRAB CAKE, & SHAVED RIBEYE

GF TALLBOY

$10.75

RED SAUCE, MOZZARELLA, PEPPERONI, APPLE CIDER BACON, & RICOTTA

GF THAI-POCALYPSE

$12.50

OIL & GARLIC, MOZZARELLA, CURRY CHICKEN, TOMAOTES, YELLOW ONIONS, FRESH CILANTRO, CUCUMBERS, & SWEET THAI DRIZZLE

GF TITO'S LUAU

$12.00

RED SAUCE, MOZZARELLA, APPLE CIDER BACON, SMOKED PIT HAM, JALAPENOS, & PINEAPPLE

GF TOMATO, TOMATO

$12.00

RED SAUCE, SPINACH, SUN DRIED TOMATOES, MOZZARELLA, PORTABELLAS, TOMATOES, & PESTO DRIZZLE

GF TONY

$8.25

RED SAUCE, MOZZARELLA, & PEPPERONI

GF TRUFFLE SHUFFLE

$12.75

OIL & GARLIC, FRESH MOZZARELLA, PORTABELLAS, WHITE MUSHROOMS, YELLOW ONIONS, ROSEMARY, & TRUFFLE OIL DRIZZLE

GF UP IN SMOKE

$11.25

RED SAUCE, SPINACH, MOZZARELLA, SMOKED PIT HAM, WHITE MUSHROOMS, & SMOKED GOUDA

GF VEGGIN' OUT

$12.00

RED SAUCE, SPINACH, MOZZARELLA, BANANA PEPPERS, ROASTED RED PEPPERS, WHITE MUSHROOMS, & RED ONIONS

GF WARRIOR

$12.50

RED SAUCE, MOZZARELLA, CHEDDAR, CHILI SEASONED SHAVED RIBEYE, YELLOW ONIONS, & SOUR CREAM

GF ZACK ATTACK!

$13.50

RED SAUCE, MOZZARELLA, PEPPERONI, SHAVED RIBEYE, APPLE CIDER BACON, JALAPENOS, RAW CHEDDAR, & RANCH DRIZZLE

GF ZOIDBERG

$15.50

OIL & GARLIC, MOZZARELLA, CRAB CAKE, PEPPADEWS, PINEAPPLE, FRESH CILANTRO, & SWEET THAI DRIZZLE

SAUCES/DRESSINGS

BALSAMIC VINAIGRETTE

$0.75

BLUE CHEESE DRESSING

$0.75

CAESAR DRESSING

$0.75

ITAILIAN DRESSING

$0.75

GREEK DRESSING

$0.75

RANCH DRESSING

$0.75

RED SAUCE

$0.75

GARLIC BUTTER

$0.75

PESTO

$1.00

BALSAMIC GLAZE

$4.00

Draft Beer

Guinness 16oz Draft

$6.00

Sweet Water IPA 16 oz Draft

$7.00

Original Sin Black Widow Cider 16 oz Draft

$8.00

Sierra Nevada Hazy Little Thing 16oz Draft

$7.00

Parish Canebrake 16 oz Draft

$7.00

Sierra Nevada Pale Ale 16oz Draft

$7.00

Lazy Magnolia Southern Pecan 16oz Draft

$7.50

J Dubs Passion Wheat 16 Oz Draft

$7.00

Fairhope Amber 16 oz Draft

$7.50

Cigar City Good Gourd 16oz Draft

$8.50

Sweetwater 420 16oz Draft

$7.00

Ace Blood Orange Cider 16oz Draft

$8.00

JDubs KiWheat Sour 16oz Draft

$7.50

Ace Pineapple Cider 16oz Draft

$7.50

Wicked Week Burst 16oz Draft

$7.50

Oyster City Hooter Brown 16 oz Draft

$8.00

Sierra Nevada Liquid Hoppiness 16oz Draft

$8.50

Idyll Hounds Man O Wit 16oz Draft

$7.00

Sierra Nevada Sunny Little Thing 16 oz Draft

$7.00

Trim Tab Paradise Now 16oz Draft

$8.00

Trimtab IPA 16oz Draft

$7.00Out of stock

Swamphead Tropical Vibes 16oz Draft

$7.00

Ghost Train OMG 16oz Draft

$6.50

Parish Dr. Juice 16oz Draft

$7.50

Victory Sour Monkey 16oz Draft

$8.00

Good People Muchacho Mexican Style Lager 16 oz Draft

$7.00

Blake’s Peach BlackBerry Cider 16oz Draft

$7.50

Sixpoint Crisp 16 oz Draft

$7.00

Sweetwater 710 16oz Draft

$7.00

Duclaw Strawberry Letter 23 16oz Draft

$8.00

Terrapin Hopsecutioner IPA 16oz Draft

$7.00

Yuengling Hershey's Chocolate Porter 16oz Draft

$7.00

Oyster City Mangrove 16 Oz Draft

$7.50

Oyster City Tate's Helles 16 Oz Draft

$7.50

Oyster City Apalach IPA 16 Oz Draft

$8.50

Oyster CIty Red Right Return 16 Oz Draft

$8.00

Oyster City Festbier 16 Oz Draft

$8.00

Oyster City Sun Kissed 16 Oz Draft

$8.00

Sweetwater IPA 16oz Draft

$7.00

Cigar City Maduro 16 oz Draft

$6.00

Oyster City Cherry Limeade Sour 16oz Draft

$8.00

Parish Envie 16oz Draft

$8.00

Duclaw Sweet Baby Jesus 16oz Draft

$8.50

Stella 16oz Draft

$5.00

Sierra Nevada Celebration 16oz Draft

$7.50

Wiseacre Tiny Bomb 16oz Draft

$7.50

Packaged Beer

BudLight 16oz Can

$4.00

Budweiser 16oz Can

$2.00

Coors Light 16oz Can

$4.00

Corona 16oz Can

$5.00

Guinness 16oz Can

$6.00

Michelob Ultra 16oz Can

$4.00

Miller Lite

$4.00

Narragansett Lager 16oz Can

$4.00

PBR 16oz Can

$2.00

Shocktop 16oz Can

$4.00

Yuengling 16oz Can

$4.00

Von Hinken Helles 12oz Can

$5.00

Coppertail Florida Special Lager 16oz Can

$6.00

Redds Apple 16oz Can

$6.00

Angry Orchard Apple Cider 16oz Can

$6.00

Colt 45 16oz Can

$2.00

Wine

Model M Red Blend 6oz Draft

$6.00

Hey Mama Pinot Grigo 6oz Draft

$6.00

Hey Mama Rose 6oz Draft

$6.00

Simple Life Cabernet Sauvignon 6oz Draft

$6.00

Seaglass Chardonnay 6oz Draft

$6.00

NA Beverages

AHA Blue-Pom

$2.50

AHA Lime-Watermelon

$2.50

B Armor Blackberry

$4.25

B Armor Blue Rasp

$4.25

B Armor Staw-Banana

$4.25

B Armor Straw-Grape

$4.25

Barqs Root Beer 20oz

$3.50

Bottled Water

$1.00

Coke 20oz

$3.50

Coke Zero 20oz

$3.50

Diet Coke 20oz

$3.50

Fanta Grape 20oz

$3.50

Fanta Orange 20oz

$3.50

Fanta Pineapple 20oz

$3.50

FL 2% Milk

$4.00

FL Choco Milk

$4.00

Gold Peak Green Tea

$3.50

Gold Peak Sweet Tea

$3.50

Gold Peak Unsweet Tea

$3.50

Honest Tea Green Tea

$4.00

Mello Yello 20oz

$3.50

MM Fruit Punch 20oz

$3.50

MM Lemonade

$3.50

MM Pink Lemonade

$3.50

Monster Can

$3.00

Monster Energy

$4.25

Monster Energy 0

$4.25

Monster Java

$5.00

Monster Rehab

$5.00

Pibb Xtra 20oz

$3.50

Smartwater

$3.50

Sprite 20oz

$3.50

Seagrams Ginger Ale 20oz Bottle

$3.50

Coke Vanilla 20oz Bottle

$3.50

Glassware

Pint Glass

$3.00

Snifter

$5.00

Dough

Dough Ball

$3.00
Attributes and Amenities
check markTourists
check markFamily-Friendly
check markCasual
check markCozy
check markTrendy
check markKid-Friendly
check markRestroom
check markGroups
check markTable Service
check markOnline Ordering
check markSolo Dining
check markSeating
check markDelivery
check markFast Service
check markOutdoor Seating
check markTakeout
All hours
Sunday4:00 pm - 11:00 pm
Monday4:00 pm - 11:00 pm
Tuesday4:00 pm - 11:00 pm
Wednesday4:00 pm - 11:00 pm
Thursday4:00 pm - 11:00 pm
Friday11:00 am - 12:00 am
Saturday11:00 am - 12:00 am
Restaurant info

Tons of different options for slices to whole pizzas

Website

Location

1127 1/2 Beck Avenue, Panama City, FL 32401

Directions

Gallery
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