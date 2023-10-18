BURGERS

1/4 LB. LARGE BURGER
1/4 LB. LARGE BURGER
$4.49+

1/4 LB. PATTY ON A 5 INCH BUN WITH PICKLES, ONIONS, LETTUCE, AND TOMATOES.

BACON CHEESE BURGER
BACON CHEESE BURGER
$6.09+

1/4 LB. PATTY ON A 5 INCH BUN WITH BACON, CHEESE, PICKLES, ONIONS, LETTUCE, AND TOMATOES.

SUPER CHEESE BURGER
SUPER CHEESE BURGER
$6.39+

2 - 1/4 LB. PATTIES ON A 5 INCH BUN WITH DOUBLE CHEESE, PICKLES, ONIONS, LETTUCE, AND TOMATOES.

ULTIMATE BURGER
ULTIMATE BURGER
$8.29+

2 - 1/4 LB. PATTIES ON A 5 INCH BUN WITH DOUBLE CHEESE, BACON, GRILLED ONIONS, GRILLED JALAPENOS, PICKLES, LETTUCE, AND TOMATOES.

JUNIOR BURGER
JUNIOR BURGER
$3.39+

JR. PATTY ON A 4 INCH BUN WITH PICKLES, ONIONS, LETTUCE AND TOMATOES.

VALUE BURGER
VALUE BURGER
$2.25

JR. PATTY ON A 4 INCH BUN WITH MUSTARD, KETCHUP, AND PICKLES.

CHICKEN

GRILLLED CHICKEN SANDWICH
GRILLLED CHICKEN SANDWICH
$5.89

GRILLED CHICKEN PATTY ON A WHEAT BUN WITH MAYO, LETTUCE AND TOMATOES.

BREADED CHICKEN SANDWICH
BREADED CHICKEN SANDWICH
$5.89

CRISPY BREADED CHICKEN PATTY ON A BUN WITH MAYO, LETTUCE AND TOMATOES.

CHICKEN STRIP DINNER
CHICKEN STRIP DINNER
$9.29

3 PC. CHICKEN STRIPS WITH FRIES, 2 ONION RINGS, TEXAS TOAST, AND GRAVY

NUGGETS
NUGGETS
$4.49+

BITE SIZED CHICKEN CHUNKS COATED IN A CRISPY BREADING.

SANDWICHES

STEAK SANDWICH
STEAK SANDWICH
$5.89

CHICKEN FRIED STEAK PATTY ON TEXAS TOAST WITH MAYO, LETTUCE, AND TOMATOES.

GRILLED CHEESE
GRILLED CHEESE
$2.99

2 MELTED SLICES OF CHEESE BETWEEN 2 TOASTED TEXAS TOAST.

HOTDOGS

HOTDOG
HOTDOG
$1.99

6 INCH FRANK ON A 6 INCH HOTDOG BUN.

REGULAR CHILI CHEESE DOG
REGULAR CHILI CHEESE DOG
$2.99

6 INCH FRANK ON A 6 INCH HOTDOG BUN WITH CHILI AND CHEESE.

XL CHILI CHEESE DOG
XL CHILI CHEESE DOG
$5.09

XL FRANK ON A XL HOTDOG BUN WITH CHILI AND CHEESE.

ULTIMATE XL CHILI CHEESE DOG
ULTIMATE XL CHILI CHEESE DOG
$7.69
CORN DOG
CORN DOG
$1.99

FRANK ON A STICK COATED IN A THICK LAYER OF CORNMEAL BATTER AND DEEP FRIED.

BURRITOS

PLAIN BURRITO
PLAIN BURRITO
$2.99
BURRITO SUPREME
BURRITO SUPREME
$6.29

BURRITO WITH CHILI, CHEESE, LETTUCE, AND TOMATOES.

FRITO CHILI PIE

FRITOS TOPPED WITH CHILI AND CHEESE
FRITO CHILI PIE
FRITO CHILI PIE
$6.49

SALADS

GARDEN SALAD
GARDEN SALAD
$7.00

FRESH CRISPY LETTUCE WITH CARROTS, RED CABBAGES, TOMATOES, SLICES OF CUCUMBERS, A BOILED EGG, AND SHREDDED CHEESE.

GRILLED CHICKEN SALAD
GRILLED CHICKEN SALAD
$9.29

FRESH CRISPY LETTUCE WITH CARROTS, RED CABBAGES, TOMATOES, SLICES OF CUCUMBERS, A BOILED EGG, SHREDDED CHEESE, AND TOPPED WITH GRILLED CHICKEN.

BREADED CHICKEN SALAD
BREADED CHICKEN SALAD
$8.99

FRESH CRISPY LETTUCE WITH CARROTS, RED CABBAGES, TOMATOES, SLICES OF CUCUMBERS, A BOILED EGG, SHREDDED CHEESE, AND TOPPED WITH BREADED CHICKEN.

KIDS MEAL COMBO

KIDS MEAL WITH CHOICE OF NUGGETS, BURGER, GRILLED CHEESE, HOT DOG, CORN DOG, OR CHICKEN STRIPS, WITH FRIES AND APPLE JUICE.
KIDS CHICKEN NUGGET MEAL
$4.59
KIDS BURGER MEAL
$4.59
KIDS CHEESE BURGER MEAL
$4.59
KIDS GRILLED CHEESE MEAL
$4.59
KIDS HOT DOG MEAL
$4.59
KIDS CORNDOG MEAL
$4.59
KIDS CHICKEN STRIP MEAL
$4.59

SIDES

FRIES
FRIES
$1.99+

CRISPY FRESH TO ORDER FRENCH FRIES

CHEESE FRIES
CHEESE FRIES
$2.68+

CRISPY FRESH TO ORDER FRENCH FRIES TOPPED WITH CHEESE

CHILI CHEESE FRIES
CHILI CHEESE FRIES
$3.89+

CRISPY FRESH TO ORDER FRENCH FRIES TOPPED WITH CHILI AND CHEESE.

TATER TOTS
TATER TOTS
$1.99+

CRISPY FRESH TO ORDER TATER TOTS

CHEESE TATER TOTS
CHEESE TATER TOTS
$2.68+

FRESH TO ORDER TATER TOTS TOPPED WITH CHEESE.

CHILI CHEESE TATER TOTS
CHILI CHEESE TATER TOTS
$3.89+

FRESH TO ORDER TATER TOTS TOPPED WITH CHILI AND CHEESE.

ONION RINGS
ONION RINGS
$3.89+

FRESHLY DAILY MADE ONION RINGS.

MUNCHERS
MUNCHERS
$3.69+

POTATO, CHEESE, AND JALAPENO IN A CRISPY BREADED COATING.

CHEESE STICKS
CHEESE STICKS
$4.59

MOZZARELLA CHEESE STICKS COATED IN A CRISPY BREADING.

WHOLE JALAPENO
$0.69
CUP OF GRAVY
CUP OF GRAVY
$0.69
CURLY FRIES
$2.24+

DRINKS

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COKE
COKE
$1.99+
DIET COKE
DIET COKE
$1.99+
COKE ZERO
COKE ZERO
$1.99+
DR PEPPER
DR PEPPER
$1.99+
BIG RED
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$1.99+
SPRITE
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ROOT BEER
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$1.99+
FANTA ORANGE
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FANTA STRAWBERRY
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LEMONADE
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MOUNTAIN BERRY POWERADE
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PUNCH POWERADE
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UNSWEET TEA
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$1.99+
SWEET TEA
SWEET TEA
$1.99+
1/2 UNSWEET TEA & 1/2 LEMONADE
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$1.99+
1/2 SWEET TEA & 1/2 LEMONADE
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$1.99+
1/2 UNSWEET TEA & 1/2 SWEET TEA
1/2 UNSWEET TEA & 1/2 SWEET TEA
$1.99+
LIMEADE
LIMEADE
$1.99+
CHERRY LIMEADE
CHERRY LIMEADE
$1.99+
BLUE OCEAN WATER
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BOTTLED WATER
$2.39
APPLE JUICE
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$2.39
CHOCOLATE MILK
CHOCOLATE MILK
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CUP OF ICE
CUP OF ICE
$0.00+
CUP OF WATER
CUP OF WATER
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REFILL
$0.99

SLUSHES

CHERRY LIME SLUSH
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$1.99+
CHERRY SLUSH
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$1.99+
LIME SLUSH
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$1.99+
BLUE COCO SLUSH
BLUE COCO SLUSH
$1.99+
STRAWBERRY SLUSH
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$1.99+
ORANGE SLUSH
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$1.99+
GRAPE SLUSH
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PINA COLADA SLUSH
$1.99+
MOUNTAIN BERRY POWERADE SLUSH
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$1.99+
PUNCH POWERADE SLUSH
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MANGO SLUSH
MANGO SLUSH
$1.99+
SLUSH
SLUSH
$1.99+

DESSERTS

CONE
CONE
$1.99

VANILLA SOFT SERVE IN A CRISPY WAFER CONE.

DIPPED CONE
DIPPED CONE
$2.99

VANILLA SOFT SERVE IN A CRISPY WAFER CONE DIPPED IN CHOCOLATE.

VANILLA DISH
VANILLA DISH
$1.99

VANILLA SOFT SERVE IN A DISH.

SUNDAE
SUNDAE
$2.99

VANILLA SOFT SERVE IN A DISH TOPPED WITH A CHERRY, WHIPPED CREAM, AND YOUR CHOICE OF TOPPING, COOKIE, OR CANDY.

BANANA SPLIT
BANANA SPLIT
$4.69

3 SCOOPS OF VANILLA SOFT SERVE WITH CHOCOLATE, STRAWBERRY, AND PINEAPPLE TOPPINGS. TOPPED WITH A CHERRY AND WHIPPED CREAM.

SHAKE
SHAKE
$3.99+

VANILLA SOFT SERVE BLENDED WITH YOUR CHOICE OF YOUR FAVORITE FLAVOR, REAL FRUIT, APPLE PIE, COOKIE, OR CANDY.

FLOATS
FLOATS
$3.99+

SOFT SERVE ICE CREAM IN YOUR FAVORITE DRINK OR SLUSH.

FROSTIES
$3.99+

BLENDED FLOAT

TROPICAL FREEZE
TROPICAL FREEZE
$3.99+

VANILLA SOFT SERVE AND SLUSH BLENDED WITH YOUR CHOICE OF REAL FRUIT. STRAWBERRY, PINEAPPLE, BANANA, OR MANGO.

AVALANCHE.
AVALANCHE.
$4.89+

VANILLA SOFT SERVE MIXED WITH YOUR CHOICE OF YOUR FAVORITE CANDY, COOKIE, APPLE PIE, OR TOPPING.

APPLE PIE
APPLE PIE
$1.99

APPLE PIE FILLING IN A CRISPY PIE CRUST.

LIMITED TIME OFFERS

BUFFALO CHICKEN STRIPS
BUFFALO CHICKEN STRIPS
$6.49

Chicken Strips dipped and covered in buffalo sauce.

ANGRY DOG
ANGRY DOG
$2.99

Regular Hotdog wrapped in bacon with grilled onions, grilled jalapeños, and grilled tomato.

FISH SANDWICH
FISH SANDWICH
$5.49

Fish patty on a 5 inch bun with tater sauce and lettuce.

BAG OF ICE

BAG OF ICE
BAG OF ICE
$2.39

JALAPENOS

WHOLE JALAPENO
$0.69
CUP OF SLICED JALAPENOS
$0.69

CUP OF GRAVY

CUP OF GRAVY
CUP OF GRAVY
$0.69