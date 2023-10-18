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Stars Drive-in Restaurant Mcallen Texas
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1203 East Highway 83
Rio Grande City, TX 78582
Orders through Toast are commission free and go directly to this restaurant
BURGERS
1/4 LB. PATTY ON A 5 INCH BUN WITH PICKLES, ONIONS, LETTUCE, AND TOMATOES.
1/4 LB. PATTY ON A 5 INCH BUN WITH BACON, CHEESE, PICKLES, ONIONS, LETTUCE, AND TOMATOES.
2 - 1/4 LB. PATTIES ON A 5 INCH BUN WITH DOUBLE CHEESE, PICKLES, ONIONS, LETTUCE, AND TOMATOES.
2 - 1/4 LB. PATTIES ON A 5 INCH BUN WITH DOUBLE CHEESE, BACON, GRILLED ONIONS, GRILLED JALAPENOS, PICKLES, LETTUCE, AND TOMATOES.
JR. PATTY ON A 4 INCH BUN WITH PICKLES, ONIONS, LETTUCE AND TOMATOES.
JR. PATTY ON A 4 INCH BUN WITH MUSTARD, KETCHUP, AND PICKLES.
CHICKEN
GRILLED CHICKEN PATTY ON A WHEAT BUN WITH MAYO, LETTUCE AND TOMATOES.
CRISPY BREADED CHICKEN PATTY ON A BUN WITH MAYO, LETTUCE AND TOMATOES.
3 PC. CHICKEN STRIPS WITH FRIES, 2 ONION RINGS, TEXAS TOAST, AND GRAVY
BITE SIZED CHICKEN CHUNKS COATED IN A CRISPY BREADING.
SANDWICHES
HOTDOGS
6 INCH FRANK ON A 6 INCH HOTDOG BUN.
6 INCH FRANK ON A 6 INCH HOTDOG BUN WITH CHILI AND CHEESE.
XL FRANK ON A XL HOTDOG BUN WITH CHILI AND CHEESE.
FRANK ON A STICK COATED IN A THICK LAYER OF CORNMEAL BATTER AND DEEP FRIED.
FRITO CHILI PIE
SALADS
FRESH CRISPY LETTUCE WITH CARROTS, RED CABBAGES, TOMATOES, SLICES OF CUCUMBERS, A BOILED EGG, AND SHREDDED CHEESE.
FRESH CRISPY LETTUCE WITH CARROTS, RED CABBAGES, TOMATOES, SLICES OF CUCUMBERS, A BOILED EGG, SHREDDED CHEESE, AND TOPPED WITH GRILLED CHICKEN.
FRESH CRISPY LETTUCE WITH CARROTS, RED CABBAGES, TOMATOES, SLICES OF CUCUMBERS, A BOILED EGG, SHREDDED CHEESE, AND TOPPED WITH BREADED CHICKEN.
KIDS MEAL COMBO
SIDES
CRISPY FRESH TO ORDER FRENCH FRIES
CRISPY FRESH TO ORDER FRENCH FRIES TOPPED WITH CHEESE
CRISPY FRESH TO ORDER FRENCH FRIES TOPPED WITH CHILI AND CHEESE.
CRISPY FRESH TO ORDER TATER TOTS
FRESH TO ORDER TATER TOTS TOPPED WITH CHEESE.
FRESH TO ORDER TATER TOTS TOPPED WITH CHILI AND CHEESE.
FRESHLY DAILY MADE ONION RINGS.
POTATO, CHEESE, AND JALAPENO IN A CRISPY BREADED COATING.
MOZZARELLA CHEESE STICKS COATED IN A CRISPY BREADING.
DRINKS
SLUSHES
DESSERTS
VANILLA SOFT SERVE IN A CRISPY WAFER CONE.
VANILLA SOFT SERVE IN A CRISPY WAFER CONE DIPPED IN CHOCOLATE.
VANILLA SOFT SERVE IN A DISH.
VANILLA SOFT SERVE IN A DISH TOPPED WITH A CHERRY, WHIPPED CREAM, AND YOUR CHOICE OF TOPPING, COOKIE, OR CANDY.
3 SCOOPS OF VANILLA SOFT SERVE WITH CHOCOLATE, STRAWBERRY, AND PINEAPPLE TOPPINGS. TOPPED WITH A CHERRY AND WHIPPED CREAM.
VANILLA SOFT SERVE BLENDED WITH YOUR CHOICE OF YOUR FAVORITE FLAVOR, REAL FRUIT, APPLE PIE, COOKIE, OR CANDY.
SOFT SERVE ICE CREAM IN YOUR FAVORITE DRINK OR SLUSH.
BLENDED FLOAT
VANILLA SOFT SERVE AND SLUSH BLENDED WITH YOUR CHOICE OF REAL FRUIT. STRAWBERRY, PINEAPPLE, BANANA, OR MANGO.
VANILLA SOFT SERVE MIXED WITH YOUR CHOICE OF YOUR FAVORITE CANDY, COOKIE, APPLE PIE, OR TOPPING.
APPLE PIE FILLING IN A CRISPY PIE CRUST.
LIMITED TIME OFFERS
BAG OF ICE
CUP OF GRAVY
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|9:45 am - 12:15 am
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|9:45 am - 12:15 am
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|9:45 am - 12:15 am
|Saturday
|9:45 am - 12:15 am
Fast food with homemade taste delivered to your car.
1203 East Highway 83, Rio Grande City, TX 78582