Sunrise Cafe- Denver 169 Cross Center Rd
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169 Cross Center Rd
Denver, NC 28037
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Egg Platters
Sunrise 2 Egg Sampler Platter
2 HOME-CURED MAPLE BOURBON BACON, 2 SAUSAGE LINKS & HAM. SERVED WITH HASH BROWNS & CHOICE OF TOAST OR GRITS EGGS COOKED TO ORDER – ANY STYLE*
Egg White Sunrise
2 HOME-CURED MAPLE BOURBON BACON, 2 SAUSAGE LINKS & HAM. SERVED WITH HASH BROWNS & CHOICE OF TOAST OR GRITS EGGS COOKED TO ORDER – ANY STYLE*
2 Eggs & 1 Meat
3 SAUSAGE LINKS, 3 TURKEY SAUSAGE, 2 SAUSAGE PATTIES, 3 CANADIAN BACON, 3 TURKEY BACON, 2 HAM, OR 2 LIVER MUSH. (3 STRIPS OF BACON OR COUNTRY HAM +2.00) OR (2 HOME CURED MAPLE BOURBON +2.00). SERVED WITH HASH BROWNS & CHOICE OF TOAST OR GRITS EGGS COOKED TO ORDER – ANY STYLE*
3 Eggs & 1 Meat
3 SAUSAGE LINKS, 3 TURKEY SAUSAGE, 2 SAUSAGE PATTIES, 3 CANADIAN BACON, 3 TURKEY BACON, 2 HAM, OR 2 LIVER MUSH. (3 STRIPS OF BACON OR COUNTRY HAM +2.00) OR (2 HOME CURED MAPLE BOURBON +2.00). SERVED WITH HASH BROWNS & CHOICE OF TOAST OR GRITS EGGS COOKED TO ORDER – ANY STYLE*
Egg Specials
Breakfast Bowl
2 EGGS, HASH BROWNS TOPPED WITH BACON AND SAUSAGE BITS, CHEDDAR CHEESE, COVERED WITH SAUSAGE GRAVY. SERVED WITH YOUR CHOICE OF TOAST OR GRITS EGGS COOKED TO ORDER – ANY STYLE*
Fresh Cooked Corned Beef Hash
MADE-TO-ORDER CORNED BEEF HASH COOKED WITH FRESH HASH BROWNS AND DICED ONIONS. SERVED WITH TWO EGGS. SERVED WITH YOUR CHOICE OF TOAST OR GRITS EGGS COOKED TO ORDER – ANY STYLE*
Southern Buster
HASH BROWNS TOPPED WITH COUNTRY BISCUIT SMOTHERED WITH OUR COUNTRY GRAVY. SERVED WITH TWO EGGS, TWO STRIPS OF BACON AND TWO SAUSAGE LINKS. SERVED WITH YOUR CHOICE OF TOAST OR GRITS EGGS COOKED TO ORDER – ANY STYLE*
Farmers Pot Pie
HASH BROWNS TOPPED WITH SCRAMBLED EGGS, GREEN PEPPERS, ONION, SAUSAGE CRUMBLES, CHEDDAR CHEESE AND CRUMBLED BISCUIT, COVERED WITH SAUSAGE GRAVY. SERVED WITH YOUR CHOICE OF TOAST OR GRITS EGGS COOKED TO ORDER – ANY STYLE*
Country Fried Steak
2 EGGS, HASH BROWNS, MADE TO ORDER FRIED STEAK, TOPPED WITH SAUSAGE GRAVY. SERVED WITH YOUR CHOICE OF TOAST OR GRITS EGGS COOKED TO ORDER – ANY STYLE*
Sunrise Egg White Scrambler
4 EGG WHITES, SAUSAGE, MUSHROOM, ONION, GREEN PEPPER, & TOMATO SLICES. SERVED WITH YOUR CHOICE OF TOAST OR GRITS EGGS COOKED TO ORDER – ANY STYLE*
Omelets
Western Omelet
HAM, GREEN PEPPER AND ONION. ALL OMELETS ARE MADE WITH 4 EGGS & YOUR CHOICE OF CHEESE, CHEDDAR, SWISS, PROVOLONE, PEPPER JACK, AMERICAN OR FETA CHEESE. SERVED WITH HASHBROWNS AND CHOICE OF TOAST OR GRITS (NO MODIFICATIONS)
The Works Omelet
HAM, BACON, SAUSAGE, GREEN PEPPER, ONION, MUSHROOMS. ALL OMELETS ARE MADE WITH 4 EGGS & YOUR CHOICE OF CHEESE, CHEDDAR, SWISS, PROVOLONE, PEPPER JACK, AMERICAN OR FETA CHEESE. SERVED WITH HASHBROWNS AND CHOICE OF TOAST OR GRITS (NO MODIFICATIONS)
Shroomy Omelet
MUSHROOM, ONION AND PROVOLONE CHEESE. ALL OMELETS ARE MADE WITH 4 EGGS & YOUR CHOICE OF CHEESE, CHEDDAR, SWISS, PROVOLONE, PEPPER JACK, AMERICAN OR FETA CHEESE. SERVED WITH HASHBROWNS AND CHOICE OF TOAST OR GRITS (NO MODIFICATIONS)
Vegetarian Omelet
SPINACH, ONIONS, GREEN PEPPER, TOMATO AND MUSHROOMS. ALL OMELETS ARE MADE WITH 4 EGGS & YOUR CHOICE OF CHEESE, CHEDDAR, SWISS, PROVOLONE, PEPPER JACK, AMERICAN OR FETA CHEESE. SERVED WITH HASHBROWNS AND CHOICE OF TOAST OR GRITS (NO MODIFICATIONS)
Egg White Vegetarian Omelet
SPINACH, ONIONS, GREEN PEPPER, TOMATO AND MUSHROOMS. ALL OMELETS ARE MADE WITH 4 EGGS & YOUR CHOICE OF CHEESE, CHEDDAR, SWISS, PROVOLONE, PEPPER JACK, AMERICAN OR FETA CHEESE. SERVED WITH HASHBROWNS AND CHOICE OF TOAST OR GRITS (NO MODIFICATIONS)
Meat Lovers Omelet
HAM, BACON AND SAUSAGE. ALL OMELETS ARE MADE WITH 4 EGGS & YOUR CHOICE OF CHEESE, CHEDDAR, SWISS, PROVOLONE, PEPPER JACK, AMERICAN OR FETA CHEESE. SERVED WITH HASHBROWNS AND CHOICE OF TOAST OR GRITS (NO MODIFICATIONS)
Egg white Meat Lovers Omelet
HAM, BACON AND SAUSAGE. ALL OMELETS ARE MADE WITH 4 EGGS & YOUR CHOICE OF CHEESE, CHEDDAR, SWISS, PROVOLONE, PEPPER JACK, AMERICAN OR FETA CHEESE. SERVED WITH HASHBROWNS AND CHOICE OF TOAST OR GRITS (NO MODIFICATIONS)
Philly Supreme Omelet
STEAK, PEPPERS, ONIONS, MUSHROOMS AND AMERICAN CHEESE. ALL OMELETS ARE MADE WITH 4 EGGS & YOUR CHOICE OF CHEESE, CHEDDAR, SWISS, PROVOLONE, PEPPER JACK, AMERICAN OR FETA CHEESE. SERVED WITH HASHBROWNS AND CHOICE OF TOAST OR GRITS (NO MODIFICATIONS)
Build Your Own Omelet
CHOICE OF CHEESE (ADD GREEN PEPPER, ONION, SPINACH, TOMATO, JALAPENOS OR MUSHROOMS + 0.75 EACH) (ADD BACON, SAUSAGE, HAM, TURKEY BACON, TURKEY SAUSAGE, OR LIVER MUSH + 1.25 EACH). ALL OMELETS ARE MADE WITH 4 EGGS & YOUR CHOICE OF CHEESE, CHEDDAR, SWISS, PROVOLONE, PEPPER JACK, AMERICAN OR FETA CHEESE. SERVED WITH HASHBROWNS AND CHOICE OF TOAST OR GRITS
Benedicts
Traditional Benedict
TOASTED ENGLISH MUFFIN TOPPED WITH CANADIAN BACON POACHED EGGS AND HOLLANDAISE SAUCE. SERVED WITH HASH BROWNS OR GRITS
Florentine Benedict
TOASTED ENGLISH MUFFIN TOPPED WITH TOMATO SLICES, SPINACH, POACHED EGGS AND HOLLANDAISE SAUCE. SERVED WITH HASH BROWNS OR GRITS
Southern Benedict
SPLIT AND GRILLED BISCUIT TOPPED WITH SAUSAGE PATTIES, POACHED EGGS AND HOLLANDAISE SAUCE. SERVED WITH HASH BROWNS OR GRITS
Caprese Benedict
THICK SLICES OF FRESH MOZZARELLA AND TOMATOES, POACHED EGGS AND HOLLANDAISE. SERVED WITH HASH BROWNS OR GRITS
Sweet Griddle
Sunrise Maple Bourbon Bacon French Toast
THICK SLICED EGG CUSTARD BREAD TOPPED WITH MAPLE BOURBON BACON BITS, DRIZZLED WITH A MAPLE BOURBON GLAZE. TOPPED WITH WHIPPED CREAM STRAWBERRY OR BLUEBERRY COMPOTE OR BANANA & NUTELLA ADDITOINAL +2.00 (ADDITIONAL EGG +1.00 AND SIDE OF MEAT AS +PRICED)
French Toast
THICK SLICED EGG CUSTARD BREAD DIPPED IN OUR FRESH MADE BATTER. TOPPED WITH WHIPPED CREAM STRAWBERRY OR BLUEBERRY COMPOTE OR BANANA & NUTELLA ADDITOINAL +2.00 (ADDITIONAL EGG +1.00 AND SIDE OF MEAT AS +PRICED)
***Pancakes
3 THICK SWEETCREAM PANCAKES. TOPPED WITH WHIPPED CREAM STRAWBERRY OR BLUEBERRY COMPOTE OR BANANA & NUTELLA ADDITOINAL +2.00 (ADDITIONAL EGG +1.00 AND SIDE OF MEAT AS +PRICED)
Chocolate Chip Pancakes
CHOCOLATE CHIPS INSIDE. TOPPED WITH WHIPPED CREAM STRAWBERRY OR BLUEBERRY COMPOTE OR BANANA & NUTELLA ADDITOINAL +2.00 (ADDITIONAL EGG +1.00 AND SIDE OF MEAT AS +PRICED)
Banana Pancakes
3 THICK SWEETCREAM PANCAKES WITH BANANAS BAKED INSIDE. TOPPED WITH WHIPPED CREAM STRAWBERRY OR BLUEBERRY COMPOTE OR BANANA & NUTELLA ADDITOINAL +2.00 (ADDITIONAL EGG +1.00 AND SIDE OF MEAT AS +PRICED)
Belgian Waffle
Breakfast Burritos
Stuffed Burrito
TWO EGGS, HASH BROWNS, HAM, BACON, SAUSAGE, ONION, GREEN PEPPER MUSHROOMS AND CHOICE OF CHEESE. (NO MODIFICATIONS)
Sunrise Burrito
TWO EGGS, HASH BROWNS, SAUSAGE, ONION, MUSHROOMS AND PROVOLONE CHEESE. (NO MODIFICATIONS)
Vegetarian Burrito
TWO EGGS, HASH BROWNS, ONION, GREEN PEPPER, MUSHROOM, SPINACH, TOMATO, AND CHOICE OF CHEESE. (NO MODIFICATIONS)
Build Your Own Burrito
TWO EGGS, CHOICE OF CHEESE (ADD GREEN PEPPER, ONION, TOMATO, JALAPENOS, SPINACH OR MUSHROOMS + 0.75 EACH), (ADD BACON, SAUSAGE, HAM, TURKEY BACON OR TURKEY SAUSAGE + 1.25 EACH)
Breakfast Sandwich
Sunrise Morgan Sandwich
TWO EGGS, HOME-CURED MAPLE BOURBON BACON & PROVOLONE CHEESE
Livermush sandwich
TWO EGGS LIVERMUSH & CHOICE OF CHEESE SERVED ON A BRIOCHE ROLL
Grilled Hammy
TWO EGGS CITY HAM ON GRILLED SOURDOUGH AND CHOICE OF CHEESE
Breakfast BLT
2 EGGS ANY WAY, BACON, LETTUCE, TOMATO ON TOAST OF YOUR CHOICE
Deluxe Special
TWO EGGS, SAUSAGE PATTIES AND CHOICE OF CHEESE
Breakfast Sides
Home-Cured Maple Bourbon Bacon
Country Ham
3 Turkey Sausage Links
2 Toast
Add Cheddar
1 French Toast
City Ham
3 Sausage Links
2 Toast Sourdough
Large Grits
1 Pancake
Sunrise Oatmeal
3 Turkey Bacon
2 Sausage Patties
English MUffin
Hash Browns
Tomato Slices
Oatmeal
3 Bacon
Liver Mush
Biscuit
Sausage Gravy
2 Biscuits & Gravy
Small Grits
1 Biscuit & Gravy
1 Egg
2 Eggs
3 Eggs
Kids Breakfast
Beverages
Sunrise Sides
Sandwiches
BLT
BACON, LETTUCE, TOMATO, ON YOUR CHOICE OF TOAST. SERVED WITH YOUR CHOICE OF HOMEMADE POTATO CHIPS, GOLDEN FRENCH FRIES, OR COLE SLAW
Grilled Cheese
GRILLED THICK SLICE BREAD WITH AMERICAN CHEESE. SERVED WITH YOUR CHOICE OF HOMEMADE POTATO CHIPS, GOLDEN FRENCH FRIES, OR COLE SLAW
Grilled Ham & Cheese
GRILLED SOURDOUGH BREAD MELTED PROVOLONE CHEESE & GRILLED HAM. SERVED WITH YOUR CHOICE OF HOMEMADE POTATO CHIPS, GOLDEN FRENCH FRIES, OR COLE SLAW
Patty Melt
1⁄2 LB ON A GRILLED SOURDOUGH THICK SLICE TOAST, SWISS CHEESE & SAUTEED RED ONION. SERVED WITH YOUR CHOICE OF HOMEMADE POTATO CHIPS, GOLDEN FRENCH FRIES, OR COLE SLAW
Buffalo Chicken Wrap
GRILLED OR FRIED CHICKEN TOSSED IN A BUFFALO SAUCE, LETTUCE, TOMATO, CHEESE. SERVED WITH YOUR CHOICE OF HOMEMADE POTATO CHIPS, GOLDEN FRENCH FRIES, OR COLE SLAW
Grilled Chicken Wrap
GRILLED CHICKEN, LETTUCE, TOMATO, ONIION, SWISS CHEESE. SERVED WITH YOUR CHOICE OF HOMEMADE POTATO CHIPS, GOLDEN FRENCH FRIES, OR COLE SLAW
Corned Beef Reuben
STACKED CORNED BEEF ON GRILLED SOURDOUGH BREAD, MELTED SWISS CHEESE, TOPPED WITH SAUERKRAUT SERVED WITH THOUSAND ISLAND DRESSING. SERVED WITH YOUR CHOICE OF HOMEMADE POTATO CHIPS, GOLDEN FRENCH FRIES, OR COLE SLAW
Turkey Reuben
STACKED TURKEY ON GRILLED SOURDOUGH BREAD, MELTED SWISS CHEESE, TOPPED WITH SAUERKRAUT SERVED WITH THOUSAND ISLAND DRESSING. SERVED WITH YOUR CHOICE OF HOMEMADE POTATO CHIPS, GOLDEN FRENCH FRIES, OR COLE SLAW
Ham Reuben
STACKED HAM ON GRILLED SOURDOUGH BREAD, MELTED SWISS CHEESE, TOPPED WITH SAUERKRAUT SERVED WITH THOUSAND ISLAND DRESSING. SERVED WITH YOUR CHOICE OF HOMEMADE POTATO CHIPS, GOLDEN FRENCH FRIES, OR COLE SLAW
Fried Chicken Sandwich
CHICKEN TENDERS, PROVOLONE CHEESE, HONEY MUSTARD, LETTUCE AND TOMATO SERVED ON A BRIOCHE BUN. SERVED WITH YOUR CHOICE OF HOMEMADE POTATO CHIPS, GOLDEN FRENCH FRIES, OR COLE SLAW
Grilled Chicken Sandwich
GRILLED MARINATED BREAST SERVED ON BRIOCHE ROLE WITH LETTUCE, TOMATO AND MAYO. SERVED WITH YOUR CHOICE OF HOMEMADE POTATO CHIPS, GOLDEN FRENCH FRIES, OR COLE SLAW
Salads
House Salad SM
MIXED GREENS, TOMATO, CUCUMBER, HARDBOILED EGG, RED ONION. WITH YOUR CHOICE OF DRESSING
House Salad LG
MIXED GREENS, TOMATO, CUCUMBER, HARDBOILED EGG, RED ONION. WITH YOUR CHOICE OF DRESSING
Cobb Salad
TOSSED GARDEN GREENS TOPPED WITH TOMATO, CRISP BACON, GRILLED CHICKEN, HARDBOILED EGG, RED ONION, & BLUE CHEESE CRUMBLES. WITH YOUR CHOICE OF DRESSING
Julian Salad
TOSSED GARDEN GREENS TOPPED WITH HAM, TURKEY, SWISS & AMERICAN CHEESE, TOMATO, CUCUMBER, & HARDBOILED EGG. WITH YOUR CHOICE OF DRESSING
Philly Sandwich
Philly Cheese Steak
GRILLED SHAVED RIB EYE STEAK TOPPED WITH GRILLED GREEN PEPPERS, RED ONION, MUSHROOMS, SMOTHERED WITH PROVOLONE CHEESE PILED INTO A SUB ROLL. SERVED WITH YOUR CHOICE OF HOMEMADE POTATO CHIPS, GOLDEN FRENCH FRIES, OR COLE SLAW
Original Philly Cheese Steak
GRILLED SHAVED RIB EYE STEAK, GRILLED ONIONS, & AMERICAN CHEESE. SERVED WITH YOUR CHOICE OF HOMEMADE POTATO CHIPS, GOLDEN FRENCH FRIES, OR COLE SLAW
Steak and Egg Philly
GRILLED SHAVED RIB EYE STEAK, GRILLED ONIONS, EGG & CHEEDAR CHEESE. SERVED WITH YOUR CHOICE OF HOMEMADE POTATO CHIPS, GOLDEN FRENCH FRIES, OR COLE SLAW
Buffalo Chicken Philly
CHICKEN BREAST, GRILLED ONIONS, BUFFALO WING SAUCE, SWISS CHEESE & RANCH DRESSING. SERVED WITH YOUR CHOICE OF HOMEMADE POTATO CHIPS, GOLDEN FRENCH FRIES, OR COLE SLAW
Chicken Philly
CHICKEN BREAST, GRILLED ONIONS & SWISS CHEESE. SERVED WITH YOUR CHOICE OF HOMEMADE POTATO CHIPS, GOLDEN FRENCH FRIES, OR COLE SLAW
Burgers
Classic Hamburger
1⁄2 LB BURGER, LETTUCE, TOMATO, MAYO. OUR 1⁄2 LB BURGERS ARE MADE WITH 100% CUSTOM BEEF BLEND SERVED ON BRIOCHE ROLL, WITH MAYO, LETTUCE, TOMATO, ONIONS, SIDE PICKLES AND SERVED WITH YOUR CHOICE OF HOMEMADE POTATO CHIPS, GOLDEN FRENCH FRIES, OR COLE SLAW
Classic Cheeseburger
1⁄2 LB BURGER, LETTUCE, TOMATO, MAYO AND CHOICE OF CHEESE. OUR 1⁄2 LB BURGERS ARE MADE WITH 100% CUSTOM BEEF BLEND SERVED ON BRIOCHE ROLL, WITH MAYO, LETTUCE, TOMATO, ONIONS, SIDE PICKLES AND SERVED WITH YOUR CHOICE OF HOMEMADE POTATO CHIPS, GOLDEN FRENCH FRIES, OR COLE SLAW
Double Cheeseburger
1.0 LB BURGER, LETTUCE, TOMATO, MAYO AND CHOICE OF CHEESE. OUR 1⁄2 LB BURGERS ARE MADE WITH 100% CUSTOM BEEF BLEND SERVED ON BRIOCHE ROLL, WITH MAYO, LETTUCE, TOMATO, ONIONS, SIDE PICKLES AND SERVED WITH YOUR CHOICE OF HOMEMADE POTATO CHIPS, GOLDEN FRENCH FRIES, OR COLE SLAW
Bacon Cheeseburger
1⁄2 LB BURGER, APPLE SMOKED BACON, LETTUCE TOMATO, MAYO AND CHOICE OF CHEESE. OUR 1⁄2 LB BURGERS ARE MADE WITH 100% CUSTOM BEEF BLEND SERVED ON BRIOCHE ROLL, WITH MAYO, LETTUCE, TOMATO, ONIONS, SIDE PICKLES AND SERVED WITH YOUR CHOICE OF HOMEMADE POTATO CHIPS, GOLDEN FRENCH FRIES, OR COLE SLAW
Carolina Burger
1⁄2 LB BURGER, TOPPED WITH CHILI, ONIONS, AND COLE SLAW. OUR 1⁄2 LB BURGERS ARE MADE WITH 100% CUSTOM BEEF BLEND SERVED ON BRIOCHE ROLL, WITH MAYO, LETTUCE, TOMATO, ONIONS, SIDE PICKLES AND SERVED WITH YOUR CHOICE OF HOMEMADE POTATO CHIPS, GOLDEN FRENCH FRIES, OR COLE SLAW
Mushroom Swiss Burger
1⁄2 LB BURGER, GARLIC & PARMESAN-SAUTEED MUSHROOM WITH SWISS. OUR 1⁄2 LB BURGERS ARE MADE WITH 100% CUSTOM BEEF BLEND SERVED ON BRIOCHE ROLL, WITH MAYO, LETTUCE, TOMATO, ONIONS, SIDE PICKLES AND SERVED WITH YOUR CHOICE OF HOMEMADE POTATO CHIPS, GOLDEN FRENCH FRIES, OR COLE SLAW
Hot Dogs
Carolina Dog
ALL BEEF HOT DOG TOPPED WITH CHILI, MUSTARD, ONION & COLE SLAW. SERVED WITH YOUR CHOICE OF HOMEMADE POTATO CHIPS, GOLDEN FRENCH FRIES, OR COLE SLAW
Hot Dog
ALL BEEF HOT DOG. SERVED WITH YOUR CHOICE OF HOMEMADE POTATO CHIPS, GOLDEN FRENCH FRIES, OR COLE SLAW
Coney Dog
ALL BEEF HOT DOG TOPPED WITH CHILI, ONIONS & MUSTARD. SERVED WITH YOUR CHOICE OF HOMEMADE POTATO CHIPS, GOLDEN FRENCH FRIES, OR COLE SLAW
Kids Lunch
|Sunday
|8:00 am - 4:00 pm
|Monday
|8:00 am - 4:00 pm
|Tuesday
|8:00 am - 4:00 pm
|Wednesday
|8:00 am - 4:00 pm
|Thursday
|8:00 am - 4:00 pm
|Friday
|8:00 am - 4:00 pm
|Saturday
|8:00 am - 4:00 pm
Come in and enjoy!
169 Cross Center Rd, Denver, NC 28037