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Sunrise Cafe- Denver 169 Cross Center Rd

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169 Cross Center Rd

Denver, NC 28037

Orders through Toast are commission free and go directly to this restaurant

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Egg Platters

Sunrise 2 Egg Sampler Platter

$14.95

2 HOME-CURED MAPLE BOURBON BACON, 2 SAUSAGE LINKS & HAM. SERVED WITH HASH BROWNS & CHOICE OF TOAST OR GRITS EGGS COOKED TO ORDER – ANY STYLE*

Egg White Sunrise

$12.95

2 HOME-CURED MAPLE BOURBON BACON, 2 SAUSAGE LINKS & HAM. SERVED WITH HASH BROWNS & CHOICE OF TOAST OR GRITS EGGS COOKED TO ORDER – ANY STYLE*

2 Eggs & 1 Meat

$9.95

3 SAUSAGE LINKS, 3 TURKEY SAUSAGE, 2 SAUSAGE PATTIES, 3 CANADIAN BACON, 3 TURKEY BACON, 2 HAM, OR 2 LIVER MUSH. (3 STRIPS OF BACON OR COUNTRY HAM +2.00) OR (2 HOME CURED MAPLE BOURBON +2.00). SERVED WITH HASH BROWNS & CHOICE OF TOAST OR GRITS EGGS COOKED TO ORDER – ANY STYLE*

3 Eggs & 1 Meat

$10.95

3 SAUSAGE LINKS, 3 TURKEY SAUSAGE, 2 SAUSAGE PATTIES, 3 CANADIAN BACON, 3 TURKEY BACON, 2 HAM, OR 2 LIVER MUSH. (3 STRIPS OF BACON OR COUNTRY HAM +2.00) OR (2 HOME CURED MAPLE BOURBON +2.00). SERVED WITH HASH BROWNS & CHOICE OF TOAST OR GRITS EGGS COOKED TO ORDER – ANY STYLE*

Egg Specials

Breakfast Bowl

$13.95

2 EGGS, HASH BROWNS TOPPED WITH BACON AND SAUSAGE BITS, CHEDDAR CHEESE, COVERED WITH SAUSAGE GRAVY. SERVED WITH YOUR CHOICE OF TOAST OR GRITS EGGS COOKED TO ORDER – ANY STYLE*

Fresh Cooked Corned Beef Hash

$14.95

MADE-TO-ORDER CORNED BEEF HASH COOKED WITH FRESH HASH BROWNS AND DICED ONIONS. SERVED WITH TWO EGGS. SERVED WITH YOUR CHOICE OF TOAST OR GRITS EGGS COOKED TO ORDER – ANY STYLE*

Southern Buster

$13.95

HASH BROWNS TOPPED WITH COUNTRY BISCUIT SMOTHERED WITH OUR COUNTRY GRAVY. SERVED WITH TWO EGGS, TWO STRIPS OF BACON AND TWO SAUSAGE LINKS. SERVED WITH YOUR CHOICE OF TOAST OR GRITS EGGS COOKED TO ORDER – ANY STYLE*

Farmers Pot Pie

$13.95

HASH BROWNS TOPPED WITH SCRAMBLED EGGS, GREEN PEPPERS, ONION, SAUSAGE CRUMBLES, CHEDDAR CHEESE AND CRUMBLED BISCUIT, COVERED WITH SAUSAGE GRAVY. SERVED WITH YOUR CHOICE OF TOAST OR GRITS EGGS COOKED TO ORDER – ANY STYLE*

Country Fried Steak

$13.95

2 EGGS, HASH BROWNS, MADE TO ORDER FRIED STEAK, TOPPED WITH SAUSAGE GRAVY. SERVED WITH YOUR CHOICE OF TOAST OR GRITS EGGS COOKED TO ORDER – ANY STYLE*

Sunrise Egg White Scrambler

$12.95

4 EGG WHITES, SAUSAGE, MUSHROOM, ONION, GREEN PEPPER, & TOMATO SLICES. SERVED WITH YOUR CHOICE OF TOAST OR GRITS EGGS COOKED TO ORDER – ANY STYLE*

Omelets

Western Omelet

$11.95

HAM, GREEN PEPPER AND ONION. ALL OMELETS ARE MADE WITH 4 EGGS & YOUR CHOICE OF CHEESE, CHEDDAR, SWISS, PROVOLONE, PEPPER JACK, AMERICAN OR FETA CHEESE. SERVED WITH HASHBROWNS AND CHOICE OF TOAST OR GRITS (NO MODIFICATIONS)

The Works Omelet

$13.95

HAM, BACON, SAUSAGE, GREEN PEPPER, ONION, MUSHROOMS. ALL OMELETS ARE MADE WITH 4 EGGS & YOUR CHOICE OF CHEESE, CHEDDAR, SWISS, PROVOLONE, PEPPER JACK, AMERICAN OR FETA CHEESE. SERVED WITH HASHBROWNS AND CHOICE OF TOAST OR GRITS (NO MODIFICATIONS)

Shroomy Omelet

$11.95

MUSHROOM, ONION AND PROVOLONE CHEESE. ALL OMELETS ARE MADE WITH 4 EGGS & YOUR CHOICE OF CHEESE, CHEDDAR, SWISS, PROVOLONE, PEPPER JACK, AMERICAN OR FETA CHEESE. SERVED WITH HASHBROWNS AND CHOICE OF TOAST OR GRITS (NO MODIFICATIONS)

Vegetarian Omelet

$12.95

SPINACH, ONIONS, GREEN PEPPER, TOMATO AND MUSHROOMS. ALL OMELETS ARE MADE WITH 4 EGGS & YOUR CHOICE OF CHEESE, CHEDDAR, SWISS, PROVOLONE, PEPPER JACK, AMERICAN OR FETA CHEESE. SERVED WITH HASHBROWNS AND CHOICE OF TOAST OR GRITS (NO MODIFICATIONS)

Egg White Vegetarian Omelet

$13.95

SPINACH, ONIONS, GREEN PEPPER, TOMATO AND MUSHROOMS. ALL OMELETS ARE MADE WITH 4 EGGS & YOUR CHOICE OF CHEESE, CHEDDAR, SWISS, PROVOLONE, PEPPER JACK, AMERICAN OR FETA CHEESE. SERVED WITH HASHBROWNS AND CHOICE OF TOAST OR GRITS (NO MODIFICATIONS)

Meat Lovers Omelet

$12.95

HAM, BACON AND SAUSAGE. ALL OMELETS ARE MADE WITH 4 EGGS & YOUR CHOICE OF CHEESE, CHEDDAR, SWISS, PROVOLONE, PEPPER JACK, AMERICAN OR FETA CHEESE. SERVED WITH HASHBROWNS AND CHOICE OF TOAST OR GRITS (NO MODIFICATIONS)

Egg white Meat Lovers Omelet

$13.95

HAM, BACON AND SAUSAGE. ALL OMELETS ARE MADE WITH 4 EGGS & YOUR CHOICE OF CHEESE, CHEDDAR, SWISS, PROVOLONE, PEPPER JACK, AMERICAN OR FETA CHEESE. SERVED WITH HASHBROWNS AND CHOICE OF TOAST OR GRITS (NO MODIFICATIONS)

Philly Supreme Omelet

$14.95

STEAK, PEPPERS, ONIONS, MUSHROOMS AND AMERICAN CHEESE. ALL OMELETS ARE MADE WITH 4 EGGS & YOUR CHOICE OF CHEESE, CHEDDAR, SWISS, PROVOLONE, PEPPER JACK, AMERICAN OR FETA CHEESE. SERVED WITH HASHBROWNS AND CHOICE OF TOAST OR GRITS (NO MODIFICATIONS)

Build Your Own Omelet

$9.95

CHOICE OF CHEESE (ADD GREEN PEPPER, ONION, SPINACH, TOMATO, JALAPENOS OR MUSHROOMS + 0.75 EACH) (ADD BACON, SAUSAGE, HAM, TURKEY BACON, TURKEY SAUSAGE, OR LIVER MUSH + 1.25 EACH). ALL OMELETS ARE MADE WITH 4 EGGS & YOUR CHOICE OF CHEESE, CHEDDAR, SWISS, PROVOLONE, PEPPER JACK, AMERICAN OR FETA CHEESE. SERVED WITH HASHBROWNS AND CHOICE OF TOAST OR GRITS

Benedicts

Traditional Benedict

$13.95

TOASTED ENGLISH MUFFIN TOPPED WITH CANADIAN BACON POACHED EGGS AND HOLLANDAISE SAUCE. SERVED WITH HASH BROWNS OR GRITS

Florentine Benedict

$12.95

TOASTED ENGLISH MUFFIN TOPPED WITH TOMATO SLICES, SPINACH, POACHED EGGS AND HOLLANDAISE SAUCE. SERVED WITH HASH BROWNS OR GRITS

Southern Benedict

$13.95

SPLIT AND GRILLED BISCUIT TOPPED WITH SAUSAGE PATTIES, POACHED EGGS AND HOLLANDAISE SAUCE. SERVED WITH HASH BROWNS OR GRITS

Caprese Benedict

$14.95

THICK SLICES OF FRESH MOZZARELLA AND TOMATOES, POACHED EGGS AND HOLLANDAISE. SERVED WITH HASH BROWNS OR GRITS

Sweet Griddle

Sunrise Maple Bourbon Bacon French Toast

$13.95

THICK SLICED EGG CUSTARD BREAD TOPPED WITH MAPLE BOURBON BACON BITS, DRIZZLED WITH A MAPLE BOURBON GLAZE. TOPPED WITH WHIPPED CREAM STRAWBERRY OR BLUEBERRY COMPOTE OR BANANA & NUTELLA ADDITOINAL +2.00 (ADDITIONAL EGG +1.00 AND SIDE OF MEAT AS +PRICED)

French Toast

$11.95

THICK SLICED EGG CUSTARD BREAD DIPPED IN OUR FRESH MADE BATTER. TOPPED WITH WHIPPED CREAM STRAWBERRY OR BLUEBERRY COMPOTE OR BANANA & NUTELLA ADDITOINAL +2.00 (ADDITIONAL EGG +1.00 AND SIDE OF MEAT AS +PRICED)

***Pancakes

$10.95

3 THICK SWEETCREAM PANCAKES. TOPPED WITH WHIPPED CREAM STRAWBERRY OR BLUEBERRY COMPOTE OR BANANA & NUTELLA ADDITOINAL +2.00 (ADDITIONAL EGG +1.00 AND SIDE OF MEAT AS +PRICED)

Chocolate Chip Pancakes

$11.95

CHOCOLATE CHIPS INSIDE. TOPPED WITH WHIPPED CREAM STRAWBERRY OR BLUEBERRY COMPOTE OR BANANA & NUTELLA ADDITOINAL +2.00 (ADDITIONAL EGG +1.00 AND SIDE OF MEAT AS +PRICED)

Banana Pancakes

$11.95

3 THICK SWEETCREAM PANCAKES WITH BANANAS BAKED INSIDE. TOPPED WITH WHIPPED CREAM STRAWBERRY OR BLUEBERRY COMPOTE OR BANANA & NUTELLA ADDITOINAL +2.00 (ADDITIONAL EGG +1.00 AND SIDE OF MEAT AS +PRICED)

Belgian Waffle

$9.95

Breakfast Burritos

Stuffed Burrito

$11.95

TWO EGGS, HASH BROWNS, HAM, BACON, SAUSAGE, ONION, GREEN PEPPER MUSHROOMS AND CHOICE OF CHEESE. (NO MODIFICATIONS)

Sunrise Burrito

$10.95

TWO EGGS, HASH BROWNS, SAUSAGE, ONION, MUSHROOMS AND PROVOLONE CHEESE. (NO MODIFICATIONS)

Vegetarian Burrito

$11.95

TWO EGGS, HASH BROWNS, ONION, GREEN PEPPER, MUSHROOM, SPINACH, TOMATO, AND CHOICE OF CHEESE. (NO MODIFICATIONS)

Build Your Own Burrito

$9.95

TWO EGGS, CHOICE OF CHEESE (ADD GREEN PEPPER, ONION, TOMATO, JALAPENOS, SPINACH OR MUSHROOMS + 0.75 EACH), (ADD BACON, SAUSAGE, HAM, TURKEY BACON OR TURKEY SAUSAGE + 1.25 EACH)

Breakfast Sandwich

Sunrise Morgan Sandwich

$13.45

TWO EGGS, HOME-CURED MAPLE BOURBON BACON & PROVOLONE CHEESE

Livermush sandwich

$10.95

TWO EGGS LIVERMUSH & CHOICE OF CHEESE SERVED ON A BRIOCHE ROLL

Grilled Hammy

$10.95

TWO EGGS CITY HAM ON GRILLED SOURDOUGH AND CHOICE OF CHEESE

Breakfast BLT

$12.95

2 EGGS ANY WAY, BACON, LETTUCE, TOMATO ON TOAST OF YOUR CHOICE

Deluxe Special

$10.95

TWO EGGS, SAUSAGE PATTIES AND CHOICE OF CHEESE

Breakfast Sides

Home-Cured Maple Bourbon Bacon

$6.95

Country Ham

$5.50

3 Turkey Sausage Links

$3.75

2 Toast

$2.45

Add Cheddar

$3.95

1 French Toast

$5.75

City Ham

$3.95

3 Sausage Links

$3.95

2 Toast Sourdough

$2.65

Large Grits

$5.95

1 Pancake

$3.95

Sunrise Oatmeal

$6.95

3 Turkey Bacon

$3.75

2 Sausage Patties

$3.95

English MUffin

$2.75

Hash Browns

$2.45

Tomato Slices

$2.45

Oatmeal

$5.95

3 Bacon

$5.45

Liver Mush

$3.95

Biscuit

$2.95

Sausage Gravy

$2.95

2 Biscuits & Gravy

$8.45

Small Grits

$3.95

1 Biscuit & Gravy

$4.95

1 Egg

$2.95

2 Eggs

$3.95

3 Eggs

$4.95

Kids Breakfast

Kids Pancakes

$4.95

Kids Chocolate Chip Pancakes

$4.95

Kids Rainbow Sprinkle Pancakes

$4.95

Kids French Toast

$4.95

Kids One Egg & Meat

$4.95

Beverages

Coffee

$3.00

Expresso

$4.50

Cappuccino

$4.50

Hot Chocolate

$3.75

Juice SM

$2.70

Juice LG

$3.75

Milk SM

$2.70

Milk LG

$3.75

Soft Drinks

$3.00

Iced Tea

$3.00

Lipton.

Hot Tea

$3.25

Sunrise Sides

Onion Rings

$6.95

THICK CUT BEER BATTERED RINGS

Chicken Tenders

$8.95

4 BREADED CHICKEN TENDERS

Buffalo Chicken Tenders

$9.95

4 BREADED CHICKEN TENDERS TOSSED IN A MILD BUFFALO SAUCE

French Fries

$5.95

Potato Chips

$4.95

Cole Slaw

$3.95

Sandwiches

BLT

$11.95

BACON, LETTUCE, TOMATO, ON YOUR CHOICE OF TOAST. SERVED WITH YOUR CHOICE OF HOMEMADE POTATO CHIPS, GOLDEN FRENCH FRIES, OR COLE SLAW

Grilled Cheese

$8.95

GRILLED THICK SLICE BREAD WITH AMERICAN CHEESE. SERVED WITH YOUR CHOICE OF HOMEMADE POTATO CHIPS, GOLDEN FRENCH FRIES, OR COLE SLAW

Grilled Ham & Cheese

$11.95

GRILLED SOURDOUGH BREAD MELTED PROVOLONE CHEESE & GRILLED HAM. SERVED WITH YOUR CHOICE OF HOMEMADE POTATO CHIPS, GOLDEN FRENCH FRIES, OR COLE SLAW

Patty Melt

$13.95

1⁄2 LB ON A GRILLED SOURDOUGH THICK SLICE TOAST, SWISS CHEESE & SAUTEED RED ONION. SERVED WITH YOUR CHOICE OF HOMEMADE POTATO CHIPS, GOLDEN FRENCH FRIES, OR COLE SLAW

Buffalo Chicken Wrap

$11.95

GRILLED OR FRIED CHICKEN TOSSED IN A BUFFALO SAUCE, LETTUCE, TOMATO, CHEESE. SERVED WITH YOUR CHOICE OF HOMEMADE POTATO CHIPS, GOLDEN FRENCH FRIES, OR COLE SLAW

Grilled Chicken Wrap

$11.95

GRILLED CHICKEN, LETTUCE, TOMATO, ONIION, SWISS CHEESE. SERVED WITH YOUR CHOICE OF HOMEMADE POTATO CHIPS, GOLDEN FRENCH FRIES, OR COLE SLAW

Corned Beef Reuben

$12.95

STACKED CORNED BEEF ON GRILLED SOURDOUGH BREAD, MELTED SWISS CHEESE, TOPPED WITH SAUERKRAUT SERVED WITH THOUSAND ISLAND DRESSING. SERVED WITH YOUR CHOICE OF HOMEMADE POTATO CHIPS, GOLDEN FRENCH FRIES, OR COLE SLAW

Turkey Reuben

$11.95

STACKED TURKEY ON GRILLED SOURDOUGH BREAD, MELTED SWISS CHEESE, TOPPED WITH SAUERKRAUT SERVED WITH THOUSAND ISLAND DRESSING. SERVED WITH YOUR CHOICE OF HOMEMADE POTATO CHIPS, GOLDEN FRENCH FRIES, OR COLE SLAW

Ham Reuben

$11.95

STACKED HAM ON GRILLED SOURDOUGH BREAD, MELTED SWISS CHEESE, TOPPED WITH SAUERKRAUT SERVED WITH THOUSAND ISLAND DRESSING. SERVED WITH YOUR CHOICE OF HOMEMADE POTATO CHIPS, GOLDEN FRENCH FRIES, OR COLE SLAW

Fried Chicken Sandwich

$11.95

CHICKEN TENDERS, PROVOLONE CHEESE, HONEY MUSTARD, LETTUCE AND TOMATO SERVED ON A BRIOCHE BUN. SERVED WITH YOUR CHOICE OF HOMEMADE POTATO CHIPS, GOLDEN FRENCH FRIES, OR COLE SLAW

Grilled Chicken Sandwich

$11.95

GRILLED MARINATED BREAST SERVED ON BRIOCHE ROLE WITH LETTUCE, TOMATO AND MAYO. SERVED WITH YOUR CHOICE OF HOMEMADE POTATO CHIPS, GOLDEN FRENCH FRIES, OR COLE SLAW

Salads

House Salad SM

$8.95

MIXED GREENS, TOMATO, CUCUMBER, HARDBOILED EGG, RED ONION. WITH YOUR CHOICE OF DRESSING

House Salad LG

$10.95

MIXED GREENS, TOMATO, CUCUMBER, HARDBOILED EGG, RED ONION. WITH YOUR CHOICE OF DRESSING

Cobb Salad

$13.95

TOSSED GARDEN GREENS TOPPED WITH TOMATO, CRISP BACON, GRILLED CHICKEN, HARDBOILED EGG, RED ONION, & BLUE CHEESE CRUMBLES. WITH YOUR CHOICE OF DRESSING

Julian Salad

$13.95

TOSSED GARDEN GREENS TOPPED WITH HAM, TURKEY, SWISS & AMERICAN CHEESE, TOMATO, CUCUMBER, & HARDBOILED EGG. WITH YOUR CHOICE OF DRESSING

Philly Sandwich

Philly Cheese Steak

$12.95

GRILLED SHAVED RIB EYE STEAK TOPPED WITH GRILLED GREEN PEPPERS, RED ONION, MUSHROOMS, SMOTHERED WITH PROVOLONE CHEESE PILED INTO A SUB ROLL. SERVED WITH YOUR CHOICE OF HOMEMADE POTATO CHIPS, GOLDEN FRENCH FRIES, OR COLE SLAW

Original Philly Cheese Steak

$11.95

GRILLED SHAVED RIB EYE STEAK, GRILLED ONIONS, & AMERICAN CHEESE. SERVED WITH YOUR CHOICE OF HOMEMADE POTATO CHIPS, GOLDEN FRENCH FRIES, OR COLE SLAW

Steak and Egg Philly

$12.95

GRILLED SHAVED RIB EYE STEAK, GRILLED ONIONS, EGG & CHEEDAR CHEESE. SERVED WITH YOUR CHOICE OF HOMEMADE POTATO CHIPS, GOLDEN FRENCH FRIES, OR COLE SLAW

Buffalo Chicken Philly

$13.95

CHICKEN BREAST, GRILLED ONIONS, BUFFALO WING SAUCE, SWISS CHEESE & RANCH DRESSING. SERVED WITH YOUR CHOICE OF HOMEMADE POTATO CHIPS, GOLDEN FRENCH FRIES, OR COLE SLAW

Chicken Philly

$13.95

CHICKEN BREAST, GRILLED ONIONS & SWISS CHEESE. SERVED WITH YOUR CHOICE OF HOMEMADE POTATO CHIPS, GOLDEN FRENCH FRIES, OR COLE SLAW

Burgers

Classic Hamburger

$11.95

1⁄2 LB BURGER, LETTUCE, TOMATO, MAYO. OUR 1⁄2 LB BURGERS ARE MADE WITH 100% CUSTOM BEEF BLEND SERVED ON BRIOCHE ROLL, WITH MAYO, LETTUCE, TOMATO, ONIONS, SIDE PICKLES AND SERVED WITH YOUR CHOICE OF HOMEMADE POTATO CHIPS, GOLDEN FRENCH FRIES, OR COLE SLAW

Classic Cheeseburger

$12.95

1⁄2 LB BURGER, LETTUCE, TOMATO, MAYO AND CHOICE OF CHEESE. OUR 1⁄2 LB BURGERS ARE MADE WITH 100% CUSTOM BEEF BLEND SERVED ON BRIOCHE ROLL, WITH MAYO, LETTUCE, TOMATO, ONIONS, SIDE PICKLES AND SERVED WITH YOUR CHOICE OF HOMEMADE POTATO CHIPS, GOLDEN FRENCH FRIES, OR COLE SLAW

Double Cheeseburger

$15.95

1.0 LB BURGER, LETTUCE, TOMATO, MAYO AND CHOICE OF CHEESE. OUR 1⁄2 LB BURGERS ARE MADE WITH 100% CUSTOM BEEF BLEND SERVED ON BRIOCHE ROLL, WITH MAYO, LETTUCE, TOMATO, ONIONS, SIDE PICKLES AND SERVED WITH YOUR CHOICE OF HOMEMADE POTATO CHIPS, GOLDEN FRENCH FRIES, OR COLE SLAW

Bacon Cheeseburger

$13.95

1⁄2 LB BURGER, APPLE SMOKED BACON, LETTUCE TOMATO, MAYO AND CHOICE OF CHEESE. OUR 1⁄2 LB BURGERS ARE MADE WITH 100% CUSTOM BEEF BLEND SERVED ON BRIOCHE ROLL, WITH MAYO, LETTUCE, TOMATO, ONIONS, SIDE PICKLES AND SERVED WITH YOUR CHOICE OF HOMEMADE POTATO CHIPS, GOLDEN FRENCH FRIES, OR COLE SLAW

Carolina Burger

$13.95

1⁄2 LB BURGER, TOPPED WITH CHILI, ONIONS, AND COLE SLAW. OUR 1⁄2 LB BURGERS ARE MADE WITH 100% CUSTOM BEEF BLEND SERVED ON BRIOCHE ROLL, WITH MAYO, LETTUCE, TOMATO, ONIONS, SIDE PICKLES AND SERVED WITH YOUR CHOICE OF HOMEMADE POTATO CHIPS, GOLDEN FRENCH FRIES, OR COLE SLAW

Mushroom Swiss Burger

$12.95

1⁄2 LB BURGER, GARLIC & PARMESAN-SAUTEED MUSHROOM WITH SWISS. OUR 1⁄2 LB BURGERS ARE MADE WITH 100% CUSTOM BEEF BLEND SERVED ON BRIOCHE ROLL, WITH MAYO, LETTUCE, TOMATO, ONIONS, SIDE PICKLES AND SERVED WITH YOUR CHOICE OF HOMEMADE POTATO CHIPS, GOLDEN FRENCH FRIES, OR COLE SLAW

Hot Dogs

Carolina Dog

$8.95

ALL BEEF HOT DOG TOPPED WITH CHILI, MUSTARD, ONION & COLE SLAW. SERVED WITH YOUR CHOICE OF HOMEMADE POTATO CHIPS, GOLDEN FRENCH FRIES, OR COLE SLAW

Hot Dog

$7.95

ALL BEEF HOT DOG. SERVED WITH YOUR CHOICE OF HOMEMADE POTATO CHIPS, GOLDEN FRENCH FRIES, OR COLE SLAW

Coney Dog

$8.95

ALL BEEF HOT DOG TOPPED WITH CHILI, ONIONS & MUSTARD. SERVED WITH YOUR CHOICE OF HOMEMADE POTATO CHIPS, GOLDEN FRENCH FRIES, OR COLE SLAW

Kids Lunch

Kids Grilled Cheese w fries

$6.95

Kids Chicken Tenders w Fries

$6.95

Kids Hot Dog w Fries

$6.95

ALL BEEF HOT DOG

Kids Cheeseburger w Fries

$6.95

Beverages

Coffee

$3.00

Expresso

$4.50

Cappuccino

$4.50

Hot Chocolate

$3.75

Juice SM

$2.70

Juice LG

$3.75

Milk SM

$2.70

Milk LG

$3.75

Soft Drinks

$3.00

Iced Tea

$3.00

Lipton.

Hot Tea

$3.25
All hours
Sunday8:00 am - 4:00 pm
Monday8:00 am - 4:00 pm
Tuesday8:00 am - 4:00 pm
Wednesday8:00 am - 4:00 pm
Thursday8:00 am - 4:00 pm
Friday8:00 am - 4:00 pm
Saturday8:00 am - 4:00 pm
Restaurant info

Come in and enjoy!

Location

169 Cross Center Rd, Denver, NC 28037

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