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Super Pollo
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6693 East 82nd Street
Indianapolis, IN 46250
Orders through Toast are commission free and go directly to this restaurant
MENU
STARTERS
SOUP
COMBO
SALADS
GARDEN SALAD
MIX LETTUCE, CUCUMBERS, TOMATOES, CARROTS, CHEEDAR CHEESE, CROUTONS, CHOICE DRESSING
CAESAR SALAD
ROMAIN, PARMESAN, CROUTONS, ASIAGO
CHICKEN CAESAR SALAD
ROMAIN, PARMESAN, CROUTONS, ASIAGO
STEAK SALAD
LETTUCE,BACON, RED ONIONS TOMATOES, ITALIAN VIN, GORGONZOLA, BLUE CHEESE
CHOP CHICKEN SALAD
MIX LETT, BACON, TOMATOES, CUCUMBER, EGGS, AVOCADO, CORN BEAN MIX, CRISPY TORTILLAS,CHOICE DRESSING.
1/2 SALADS
SPECIALITIES
MILANESA
SEASONED BREADED CHICKEN,PICO DE GALLO,TOMATILLO SALSA, BROCOLI & MASHED POTATO
STEAK ASADA
RIBEYE ESTEAK,GARLIC BUTTER,SEASONIG, MADHED POTATO, BROCOLI
CHILAQUILES
CORN TORTILLAS, TOMAILLO SALSA, PARMESAN, RED ONIONS, PICO DE GALLO, TWO EGGS, CHIHUAHUA CHEESE, AVOCADO.
CHICKEN FAJITAS
CHICKEN, TOMATOES, PEPPERS,ONIONS, TRIO SALSAS, CORN TORTILLAS.
STEAK FAJITAS
RIBEYE STEAK, TOMATOES, PEPPERS,ONIONS, TRIO SALSAS, CORN TORTILLAS.
WILD CHICKEN FAJITAS
CHICKEN, JALAPENOS, PEPPERS,ONIONS, TRIO SALSAS, CORN TORTILLAS.
WILD STEAK FAJITAS
STEAK, JALAPENOS,, PEPPERS,ONIONS, TRIO SALSAS, CORN TORTILLAS.
ALAMBRE CHICKEN
CHICKEN.BACON, PEPPERS,CHEESE, ONIONS, TRIO SALSAS, CORN TORTILLAS
ALAMBRE STEAK
STEAK, BACON, PEPPERS,CHEESE, ONIONS, TRIO SALSAS, CORN TORTILLAS
WILD ALAMBRE STEAK
STEAK, BACON, JALAPENOS, PEPPERS,CHEESE, ONIONS, TRIO SALSAS, CORN TORTILLAS
WILD ALAMBRE CHICKEN
CHICKEN.BACON, JALAPENOS, PEPPERS,CHEESE, ONIONS, TRIO SALSAS, CORN TORTILLAS
FRIED CHICKEN TENDERS
HOME MADE BREADING CHICKEN TENDER SERVED W/FRIES & kETCHUP.
GRILLED CHICKEN TENDERS
HOME MADE BREADING CHICKEN TENDER SERVED W/FRIES & kETCHUP.
ARROZ CON POLLO
TWO GRILLED CHICKEN BREAS, QUESO PICO DE GALLO SERVED W/ RICE, LETTUCE & SOUR CREAM
CHICKEN AL CHIPOTLE
TWO GRILLED CHICKEN BREAST, CHIPOTLE CREAM SAUCE SERVED W/ RICE, REFRIED BEANS, CILANTRO LEAVES.
QUESADILLAS
SANDWICHES
FRIED CHICKEN SANDWICH
MAYO, BACON, CHEESE,LETTUCE, TOMATOES, SERVED WITH FRIES
CHIPOTLE RANCH CHICKEN SANDWICH
CHIPOTLE-MAYO, RANCH. BACON, CHEESE, LETTUCE, TOMATOES, AVOCADO SERVED WITH FRIES.
BUFFALO CHICKEN SANDWICH
BUFFALO SAUCE, LETTUCE, TOMATOES, RED ONIONS, CHEDDAR-CHEESE, SERVED WITH FRIES. choice RANCH or BLUE CHEESE.
BLACKENED CHICKEN SANDWICH
MEXICAN TORTAS
TORTA OF MILANESA
REFRIED BEANS, AVOCADO, TOMATOES,ONIONS, MILANESA, HAM, PANELA CHEESE, LETTUCE, MAYO, SERVED WITH FRIES. choice JALAPENOS or CHIPOTLES,
TORTA CUBANA
BEANS, AVOCADO, MILANESA, HAM, PANELA CHEESE, MEXICAN SAUSAGE (salchichas), EGGS, CHORIZO, MAYO. choice JALAPENOS or CHIPOTLES.
TORTA HAWAIIANA
REFRIED BEANS, AVOCADO, TOMATOES, MILANESA, SALCHICHAS, HAM, AMERICAN CHEESE, EGG, PANELA CHEESE, PINEAPPLE, GRILLED ONIONS, MAYO, SERVED WITH FRIES.
BURGERS
HAMBURGER STEAK
ANGUS BURGER STEAK, GARLIC BUTTER, choice TWO SIDES. taste smothered whit ONIONS and MUSHROOMS
CHEESE BURGER
ANGUS PATTY, LETTUCE, TOMATOES, ONIONS, AMERICAN CHEESE, MAYO served with FRIES.
SMOKEHOUSE BBQ BURGER
ANGUS BURGER PATTY, LETTUCE, TOMATO, ONIONS, CHEDDAR CHEESE, BBQ, BACON, served with FRIES.
BACON CHESE BURGER
ANGUS BURGER PATTY, LETTUCE, TOMATO, ONIONS, CHEDDAR CHEESE, , BACON, served with FRIES.
CHICKEN
1/4 POLLO ROTISSERIE
served with REFRIED BEANS, MEXICAN RICE, LETTUCE, PICO DE GALLO, TORTILLAS, RED AND GREEN SALSA.
1/2 POLLO ROTISSERIE (SERVE 2)
served with REFRIED BEANS, MEXICAN RICE, LETTUCE, PICO DE GALLO, TORTILLAS, RED AND GREEN SALSA.
WHOLE POLLO ROTISSERIE (SERVE 4)
served with REFRIED BEANS, MEXICAN RICE, LETTUCE, PICO DE GALLO, TORTILLAS, RED AND GREEN SALSA.
1/4 POLLO FRIED
1/2 POLLO PRIED (SERVE 2)
WHOLE POLLO FRIED (SERVE 4)
WHOLE POLLO ROTISSERIE (NO SIDES)
WHOLE POLLO FRIED (NO SIDES)
WINGS
BURRITOS
STEAK CALIFORNIA BURRITO
CHICKEN CALIFORNIA BURRITO
SHRIMP CALIFORNIA BURRITO
CHORIZO CALIFORNIA BURRITO
GROUND MEAT CALIFORNIA BURRITO
STEAK SUPREME BURRITO
CHICKEN SUPREME BURRITO
SHRIMP SUPREME BURRITO
CHORIZO SUPREME BURRITO
GROUND MEAT SUPREME BURRITO
TACOS
STEAK TACO
ONIONS, CILANTRO, CUCUMBERS, RED SALSA, GREEN SALSA, ROASTED ONIONS
CHICKEN TACO
ONIONS, CILANTRO, CUCUMBERS, RED SALSA, GREEN SALSA, ROASTED ONIONS
AL PASTOR TACO
ONIONS, CILANTRO, CUCUMBERS, RED SALSA, GREEN SALSA, ROASTED ONIONS
CHORIZO TACO
ONIONS, CILANTRO, CUCUMBERS, RED SALSA, GREEN SALSA, ROASTED ONIONS
VEGETABLES TACO
ONIONS, CILANTRO, CUCUMBERS, RED SALSA, GREEN SALSA, ROASTED ONIONS
ARABE TACO
PORK SEASONED WITH FRESH AROMATIC HERBS, SERVED WITH CHIPOTLE SALSA, CUCUMBER, ROASTED, ONIONS, LIME WEDGE.
FISH TACO
SRIRACHA MAYO, CABAGE MIX, PICO DE GALLO, CILANTRO LIME DRESSING, CILANTRO LEAVES, SERVED WITH CHIPS AND SALSA DIP.
SHRIMP TACO
SRIRACHA MAYO, CABAGE MIX, PICO DE GALLO, CILANTRO LIME DRESSING, CILANTRO LEAVES, SERVED WITH CHIPS AND SALSA DIP.
ORDER OF FISH TACOS
SRIRACHA MAYO, CABAGE MIX, PICO DE GALLO, CILANTRO LIME DRESSING, CILANTRO LEAVES, SERVED WITH CHIPS AND SALSA DIP.
ORDER OF SHRIMP TACOS
SRIRACHA MAYO, CABAGE MIX, PICO DE GALLO, CILANTRO LIME DRESSING, CILANTRO LEAVES, SERVED WITH CHIPS AND SALSA DIP.
4 TACOS & DRINK
CHOICE 4 TACOS
3 TACOS & DRINK
A LA CARTE TACOS
KIDS
SIDES
BROCOLI
BUTTER,SALT & PEPPER
MASHED POTATO
LOADED MASHED POTATOES
BACON, CHEDDAR, GREEN ONIONS
MEXICAN RICE
REFRIED BEANS
CHEESE
FRIES
SEASONING
QUESO FRIES
QUESO,FRIES,GREEN ONIONS
LOADED FRIES
FRIES, QUESO, CHEESE, BACON, SOUR CREAM, GREEN ONIONS