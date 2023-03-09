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Super Pollo

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6693 East 82nd Street

Indianapolis, IN 46250

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STARTERS

GUACAMOLE & CHIPS

$9.25

CORN CHIPS, (GUACAMOLE)AVOCADO MASHED

SALSA & CHIPS

$7.95

HOME MADE SALSA, CORN CHIPS

BEANS, RICE AND CHIPS

$8.45

CORN CHIPS, REFRIED BEANS, MEXICAN RICE

QUESO & CHIPS

$8.75

HOUSE QUESO, CHIPS

SOUP

CUP BAKE POTATO SOUP

$5.45

SOUR CREAM, BACON, GREEN ONIONS

CUP ROASTED CHICKEN POBLANO

$5.45

SOUR CREAM, CILANTRO

BOWL BAKE POTATO SOUP

$8.45

SOUR CREAM, BACON, GREEN ONIONS

BOWL ROASTED CHICKEN POBLANO

$8.45

SOUR CREAM, CILANTRO

COMBO

CUP SOUP & SALAD

$9.85

CHOICE CUP SOUP &1/2 SALAD

BOWL SOUP & SALAD

$11.85

CHOICE BOWL SOUP & 1/2 SALAD

SALADS

GARDEN SALAD

GARDEN SALAD

$8.95

MIX LETTUCE, CUCUMBERS, TOMATOES, CARROTS, CHEEDAR CHEESE, CROUTONS, CHOICE DRESSING

CAESAR SALAD

$9.45

ROMAIN, PARMESAN, CROUTONS, ASIAGO

CHICKEN CAESAR SALAD

$12.95

ROMAIN, PARMESAN, CROUTONS, ASIAGO

STEAK SALAD

$14.95

LETTUCE,BACON, RED ONIONS TOMATOES, ITALIAN VIN, GORGONZOLA, BLUE CHEESE

CHOP CHICKEN SALAD

$12.95

MIX LETT, BACON, TOMATOES, CUCUMBER, EGGS, AVOCADO, CORN BEAN MIX, CRISPY TORTILLAS,CHOICE DRESSING.

1/2 SALADS

1/2 GARDEN SALAD

$5.85

MIX LETTUCE, CUCUMBERS, TOMATOES, CARROTS, CHEESE, CROUTONS

1/2 CAESAR SALAD

$5.85

ROMAIN, PARMESAN, CROUTONS, ASIAGO

SPECIALITIES

MILANESA

$14.95

SEASONED BREADED CHICKEN,PICO DE GALLO,TOMATILLO SALSA, BROCOLI & MASHED POTATO

STEAK ASADA

$16.95

RIBEYE ESTEAK,GARLIC BUTTER,SEASONIG, MADHED POTATO, BROCOLI

CHILAQUILES

$10.99

CORN TORTILLAS, TOMAILLO SALSA, PARMESAN, RED ONIONS, PICO DE GALLO, TWO EGGS, CHIHUAHUA CHEESE, AVOCADO.

CHICKEN FAJITAS

$12.95

CHICKEN, TOMATOES, PEPPERS,ONIONS, TRIO SALSAS, CORN TORTILLAS.

STEAK FAJITAS

$13.95

RIBEYE STEAK, TOMATOES, PEPPERS,ONIONS, TRIO SALSAS, CORN TORTILLAS.

WILD CHICKEN FAJITAS

$12.85

CHICKEN, JALAPENOS, PEPPERS,ONIONS, TRIO SALSAS, CORN TORTILLAS.

WILD STEAK FAJITAS

$13.85

STEAK, JALAPENOS,, PEPPERS,ONIONS, TRIO SALSAS, CORN TORTILLAS.

ALAMBRE CHICKEN

$12.85

CHICKEN.BACON, PEPPERS,CHEESE, ONIONS, TRIO SALSAS, CORN TORTILLAS

ALAMBRE STEAK

$13.85

STEAK, BACON, PEPPERS,CHEESE, ONIONS, TRIO SALSAS, CORN TORTILLAS

WILD ALAMBRE STEAK

$13.85

STEAK, BACON, JALAPENOS, PEPPERS,CHEESE, ONIONS, TRIO SALSAS, CORN TORTILLAS

WILD ALAMBRE CHICKEN

$12.85

CHICKEN.BACON, JALAPENOS, PEPPERS,CHEESE, ONIONS, TRIO SALSAS, CORN TORTILLAS

FRIED CHICKEN TENDERS

$10.95

HOME MADE BREADING CHICKEN TENDER SERVED W/FRIES & kETCHUP.

GRILLED CHICKEN TENDERS

$10.95

HOME MADE BREADING CHICKEN TENDER SERVED W/FRIES & kETCHUP.

ARROZ CON POLLO

$9.85

TWO GRILLED CHICKEN BREAS, QUESO PICO DE GALLO SERVED W/ RICE, LETTUCE & SOUR CREAM

CHICKEN AL CHIPOTLE

$10.95

TWO GRILLED CHICKEN BREAST, CHIPOTLE CREAM SAUCE SERVED W/ RICE, REFRIED BEANS, CILANTRO LEAVES.

QUESADILLAS

CHICKEN QUESADILLA

$11.85

CHICKEN, CORN BEAN MIX, CHEESE MIX.

STEAK QUESADILLA

$12.85

STEAK, CORN BEAN MIX, CHEESE MIX

VEGETABLE QUESADILLA

$11.85

PEPPER MIX, CORN BEAN MIX,CHEESE MIX

SHRIMP QUESADILLA

$12.85

CHEEE MIX, CORN BEAN MIX, SHRIMP SERVE WITH LETTUCE & PICO PLUS TRIO SALSAS, SOUR CREAM

SANDWICHES

FRIED CHICKEN SANDWICH

$12.49

MAYO, BACON, CHEESE,LETTUCE, TOMATOES, SERVED WITH FRIES

CHIPOTLE RANCH CHICKEN SANDWICH

$12.49

CHIPOTLE-MAYO, RANCH. BACON, CHEESE, LETTUCE, TOMATOES, AVOCADO SERVED WITH FRIES.

BUFFALO CHICKEN SANDWICH

$12.49

BUFFALO SAUCE, LETTUCE, TOMATOES, RED ONIONS, CHEDDAR-CHEESE, SERVED WITH FRIES. choice RANCH or BLUE CHEESE.

BLACKENED CHICKEN SANDWICH

$11.95

MEXICAN TORTAS

TORTA OF MILANESA

$11.85

REFRIED BEANS, AVOCADO, TOMATOES,ONIONS, MILANESA, HAM, PANELA CHEESE, LETTUCE, MAYO, SERVED WITH FRIES. choice JALAPENOS or CHIPOTLES,

TORTA CUBANA

$11.95

BEANS, AVOCADO, MILANESA, HAM, PANELA CHEESE, MEXICAN SAUSAGE (salchichas), EGGS, CHORIZO, MAYO. choice JALAPENOS or CHIPOTLES.

TORTA HAWAIIANA

$11.95

REFRIED BEANS, AVOCADO, TOMATOES, MILANESA, SALCHICHAS, HAM, AMERICAN CHEESE, EGG, PANELA CHEESE, PINEAPPLE, GRILLED ONIONS, MAYO, SERVED WITH FRIES.

BURGERS

HAMBURGER STEAK

$10.95

ANGUS BURGER STEAK, GARLIC BUTTER, choice TWO SIDES. taste smothered whit ONIONS and MUSHROOMS

CHEESE BURGER

$10.95

ANGUS PATTY, LETTUCE, TOMATOES, ONIONS, AMERICAN CHEESE, MAYO served with FRIES.

SMOKEHOUSE BBQ BURGER

$12.35

ANGUS BURGER PATTY, LETTUCE, TOMATO, ONIONS, CHEDDAR CHEESE, BBQ, BACON, served with FRIES.

BACON CHESE BURGER

$12.35

ANGUS BURGER PATTY, LETTUCE, TOMATO, ONIONS, CHEDDAR CHEESE, , BACON, served with FRIES.

CHICKEN

1/4 POLLO ROTISSERIE

$11.95

served with REFRIED BEANS, MEXICAN RICE, LETTUCE, PICO DE GALLO, TORTILLAS, RED AND GREEN SALSA.

1/2 POLLO ROTISSERIE (SERVE 2)

$22.45

served with REFRIED BEANS, MEXICAN RICE, LETTUCE, PICO DE GALLO, TORTILLAS, RED AND GREEN SALSA.

WHOLE POLLO ROTISSERIE (SERVE 4)

$38.65

served with REFRIED BEANS, MEXICAN RICE, LETTUCE, PICO DE GALLO, TORTILLAS, RED AND GREEN SALSA.

1/4 POLLO FRIED

$11.95

1/2 POLLO PRIED (SERVE 2)

$22.45

WHOLE POLLO FRIED (SERVE 4)

$38.65

WHOLE POLLO ROTISSERIE (NO SIDES)

$18.95

WHOLE POLLO FRIED (NO SIDES)

$19.95

WINGS

6 WIGS

$8.45

choice SAUCE and DRESSING

12 WINGS

$13.45

choice SAUCE and DRESSING

18 WINGS

$19.45

choice SAUCE and DRESSING

1 WING

$1.25

choice SAUCE and DRESSING

BURRITOS

STEAK CALIFORNIA BURRITO

$11.45

CHICKEN CALIFORNIA BURRITO

$10.45

SHRIMP CALIFORNIA BURRITO

$11.45

CHORIZO CALIFORNIA BURRITO

$10.45

GROUND MEAT CALIFORNIA BURRITO

$10.45

STEAK SUPREME BURRITO

$11.45

CHICKEN SUPREME BURRITO

$10.45

SHRIMP SUPREME BURRITO

$11.45

CHORIZO SUPREME BURRITO

$10.45

GROUND MEAT SUPREME BURRITO

$10.45

TACOS

STEAK TACO

$3.95

ONIONS, CILANTRO, CUCUMBERS, RED SALSA, GREEN SALSA, ROASTED ONIONS

CHICKEN TACO

$3.92

ONIONS, CILANTRO, CUCUMBERS, RED SALSA, GREEN SALSA, ROASTED ONIONS

AL PASTOR TACO

$3.95

ONIONS, CILANTRO, CUCUMBERS, RED SALSA, GREEN SALSA, ROASTED ONIONS

CHORIZO TACO

$3.95

ONIONS, CILANTRO, CUCUMBERS, RED SALSA, GREEN SALSA, ROASTED ONIONS

VEGETABLES TACO

$3.95

ONIONS, CILANTRO, CUCUMBERS, RED SALSA, GREEN SALSA, ROASTED ONIONS

ARABE TACO

$4.25

PORK SEASONED WITH FRESH AROMATIC HERBS, SERVED WITH CHIPOTLE SALSA, CUCUMBER, ROASTED, ONIONS, LIME WEDGE.

FISH TACO

$3.98

SRIRACHA MAYO, CABAGE MIX, PICO DE GALLO, CILANTRO LIME DRESSING, CILANTRO LEAVES, SERVED WITH CHIPS AND SALSA DIP.

SHRIMP TACO

$3.98

SRIRACHA MAYO, CABAGE MIX, PICO DE GALLO, CILANTRO LIME DRESSING, CILANTRO LEAVES, SERVED WITH CHIPS AND SALSA DIP.

ORDER OF FISH TACOS

$12.45

SRIRACHA MAYO, CABAGE MIX, PICO DE GALLO, CILANTRO LIME DRESSING, CILANTRO LEAVES, SERVED WITH CHIPS AND SALSA DIP.

ORDER OF SHRIMP TACOS

$12.45

SRIRACHA MAYO, CABAGE MIX, PICO DE GALLO, CILANTRO LIME DRESSING, CILANTRO LEAVES, SERVED WITH CHIPS AND SALSA DIP.

4 TACOS & DRINK

4 TACOS & DRINK

$15.45

CHOICE 4 TACOS

3 TACOS & DRINK

$12.99

A LA CARTE TACOS

TACO SALAD

TACO SALAD STEAK (RIBEYE)

$10.85

TACO SALAD CHICKEN

$9.99

TACO SALAD SHRIMP

$10.85

KIDS

KID TENDERS

$7.95

KID MEAL INCLUDES FOUNTAIN DRINK

KID TACO

$7.95

KID MEAL INCLUDES FOUNTAIN DRINK

KID CHEESE QUESADILLA

$7.95

KID MEAL INCLUDES FOUNTAIN DRINK

KID MAC & CHEESE

$7.95

KID MEAL INCLUDES FOUNTAIN DRINK

KID CHEESE BURGER

$7.95

KID MEAL INCLUDES FOUNTAIN DRINK

SIDES

BROCOLI

$3.75

BUTTER,SALT & PEPPER

MASHED POTATO

$3.85

LOADED MASHED POTATOES

$4.35

BACON, CHEDDAR, GREEN ONIONS

MEXICAN RICE

$3.45

REFRIED BEANS

$3.65

CHEESE

FRIES

$3.95

SEASONING

QUESO FRIES

$4.55

QUESO,FRIES,GREEN ONIONS

LOADED FRIES

$5.25

FRIES, QUESO, CHEESE, BACON, SOUR CREAM, GREEN ONIONS

MAC & CHEESE

$4.35

1/2GARDEN SALAD

$5.75

1/2CAESAR SALAD

$5.75

SPICY CHILES TOREADOS

$3.85

BEVERAGE

FOUNTAIN DRINKS

COKE

$2.99

BEVERAGES

DIET COKE

$2.99

BEVERAGES

SPRITE

$2.99

BEVERAGES

FANTA ORANGE

$2.99

BEVERAGES

SWEET TEA

$2.99

BEVERAGES

PIBB

$2.99

BEVERAGES

ROOT BEER

$2.99

BEVERAGES

LEMONADE (MINUTE MADE)

$2.99

BEVERAGES

BOTTLE DRINKS

COKE GLASS BOTTLE

$2.55

BEVERAGES