Super Taqueria 2842 North Roxboro Street
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2842 North Roxboro Street
Durham, NC 27704
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TACO ASADA-SUADERO
STEAK & BRISKET
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TACO DE POLLO
GRILLED CHICKEN
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BURRITOS REG
BURRITO ASADA
ARROZ, FRIJOLES, QUESO, CARNE, PICO DE GALLO
BURRITO SUADERO
ARROZ, FRIJOLES, QUESO, CARNE, PICO DE GALLO
BURRITO BARBACOA
ARROZ, FRIJOLES, QUESO, CARNE, PICO DE GALLO
BURRITO CHORIZO
ARROZ, FRIJOLES, QUESO, CARNE, PICO DE GALLO
BURRITO PASTOR
ARROZ, FRIJOLES, QUESO, CARNE, PICO DE GALLO
BURRITO CABEZA
ARROZ, FRIJOLES, QUESO, CARNE, PICO DE GALLO
BURRITO LENGUA
ARROZ, FRIJOLES, QUESO, CARNE, PICO DE GALLO
BURRITO POLLO
ARROZ, FRIJOLES, QUESO, CARNE, PICO DE GALLO
BURRITO SURTIDA
ARROZ, FRIJOLES, QUESO, CARNE, PICO DE GALLO
BURRITO CHICHARRON
ARROZ, FRIJOLES, QUESO, CARNE, PICO DE GALLO
BURRITO TINGA
ARROZ, FRIJOLES, QUESO, CARNE, PICO DE GALLO
BURRITO CHORIQUESO
ARROZ, FRIJOLES, QUESO, CARNE, PICO DE GALLO
BURRITO BUCHE
ARROZ, FRIJOLES, QUESO, CARNE, PICO DE GALLO
BURRITO CUERITO
ARROZ, FRIJOLES, QUESO, CARNE, PICO DE GALLO
BURRITO SENCILLO (NO CARNE)
ARROZ, FRIJOLES, QUESO, CARNE, PICO DE GALLO
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BURRITOS MOJADOS
MOJADO ASADA
BURRITO REGULAR CON SALSA VERDE O ROJA
MOJADO SUADERO
BURRITO REGULAR CON SALSA VERDE O ROJA
MOJADO BARBACOA
BURRITO REGULAR CON SALSA VERDE O ROJA
MOJADO CHORIZO
BURRITO REGULAR CON SALSA VERDE O ROJA
MOJADO PASTOR
BURRITO REGULAR CON SALSA VERDE O ROJA
MOJADO CABEZA
BURRITO REGULAR CON SALSA VERDE O ROJA
MOJADO LENGUA
BURRITO REGULAR CON SALSA VERDE O ROJA
MOJADO POLLO
BURRITO REGULAR CON SALSA VERDE O ROJA
MOJADO SURTIDA
BURRITO REGULAR CON SALSA VERDE O ROJA
MOJADO CHICHARRON
BURRITO REGULAR CON SALSA VERDE O ROJA
MOJADO TINGA
BURRITO REGULAR CON SALSA VERDE O ROJA
MOJADO CHORIQUESO
BURRITO REGULAR CON SALSA VERDE O ROJA
MOJADO BUCHE
BURRITO REGULAR CON SALSA VERDE O ROJA
MOJADO CUERITO
BURRITO REGULAR CON SALSA VERDE O ROJA
MOJADO SENCILLO (NO CARNE)
BURRITO REGULAR CON SALSA VERDE O ROJA
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HUARACHES
HUARACHE DE ASADA
CARNE, FRIJOLES, QUESO, CREMA,
HUARACHE DE BORREGO
CARNE, FRIJOLES, QUESO, CREMA,
HUARACHE DE SUADERO
CARNE, FRIJOLES, QUESO, CREMA,
HUARACHE DE BARBACOA
CARNE, FRIJOLES, QUESO, CREMA,
HUARACHE DE CHORIZO
CARNE, FRIJOLES, QUESO, CREMA,
HUARACHE DE PASTOR
CARNE, FRIJOLES, QUESO, CREMA,
HUARACHE DE CABEZA
CARNE, FRIJOLES, QUESO, CREMA,
HUARACHE DE LENGUA
CARNE, FRIJOLES, QUESO, CREMA,
HUARACHE DE POLLO
CARNE, FRIJOLES, QUESO, CREMA,
HUARACHE DE SURTIDA
CARNE, FRIJOLES, QUESO, CREMA,
HUARACHE DE CHICHARRON
CARNE, FRIJOLES, QUESO, CREMA,
HUARACHE DE TINGA
CARNE, FRIJOLES, QUESO, CREMA,
HUARACHE CHORIQUESO
CARNE, FRIJOLES, QUESO, CREMA,
HUARACHE BUCHE
CARNE, FRIJOLES, QUESO, CREMA,
HUARACHE CUERITO
CARNE, FRIJOLES, QUESO, CREMA,
HUARACHE SENCILLO
FRIJOLES, QUESO, CREMA,
HUARACHE SOLO QUESO
FRIJOLES, QUESO,
HUARACHE CARNITAS
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SOPES
SOPE ASADA
CARNE, FRIJOLES, QUESO, CREMA, LECHUGA, TOMATE
SOPE SUADERO
CARNE, FRIJOLES, QUESO, CREMA, LECHUGA, TOMATE
SOPE BORREGO
CARNE, FRIJOLES, QUESO, CREMA, LECHUGA, TOMATE
SOPE BARBACOA
CARNE, FRIJOLES, QUESO, CREMA, LECHUGA, TOMATE
SOPE CHORIZO
CARNE, FRIJOLES, QUESO, CREMA, LECHUGA, TOMATE
SOPE PASTOR
CARNE, FRIJOLES, QUESO, CREMA, LECHUGA, TOMATE
SOPE CABEZA
CARNE, FRIJOLES, QUESO, CREMA, LECHUGA, TOMATE
SOPE LENGUA
CARNE, FRIJOLES, QUESO, CREMA, LECHUGA, TOMATE
SOPE POLLO
CARNE, FRIJOLES, QUESO, CREMA, LECHUGA, TOMATE
SOPE SURTIDA
CARNE, FRIJOLES, QUESO, CREMA, LECHUGA, TOMATE
SOPE CHICHARRON
CARNE, FRIJOLES, QUESO, CREMA, LECHUGA, TOMATE
SOPE TINGA
CARNE, FRIJOLES, QUESO, CREMA, LECHUGA, TOMATE
SOPE CHORIQUESO
CARNE, FRIJOLES, QUESO, CREMA, LECHUGA, TOMATE
SOPE SENCILLO
FRIJOLES, QUESO, CREMA, LECHUGA, TOMATE
SOPE SOLO QUESO
FRIJOLES, QUESO
SOPE CARNITAS
SOPE SURTIDA
SOPE BUCHE
SOPE CUERITO
SOPE CUERO/BUCHE
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QUESADILLAS
QUESADILLA DE JAMON
TORTILLA MAIZ, QUESO, CREMA, LECHUGA
QUESADILLA DE BORREGO
CARNE, TORTILLA MAIZ, QUESO, CREMA, LECHUGA
QUESADILLA DE ASADA
CARNE, TORTILLA MAIZ, QUESO, CREMA, LECHUGA
QUESADILLA DE SUADERO
CARNE, TORTILLA MAIZ, QUESO, CREMA, LECHUGA
QUESADILLA DE BARBACOA
CARNE, TORTILLA MAIZ, QUESO, CREMA, LECHUGA
QUESADILLA DE CHORIZO
CARNE, TORTILLA MAIZ, QUESO, CREMA, LECHUGA
QUESADILLA DE PASTOR
CARNE, TORTILLA MAIZ, QUESO, CREMA, LECHUGA
QUESADILLA DE CABEZA
CARNE, TORTILLA MAIZ, QUESO, CREMA, LECHUGA
QUESADILLA DE LENGUA
CARNE, TORTILLA MAIZ, QUESO, CREMA, LECHUGA
QUESADILLA DE POLLO
CARNE, TORTILLA MAIZ, QUESO, CREMA, LECHUGA
QUESADILLA DE SURTIDA
CARNE, TORTILLA MAIZ, QUESO, CREMA, LECHUGA
QUESADILLA DE CHICHARRON
CARNE, TORTILLA MAIZ, QUESO, CREMA, LECHUGA
QUESADILLA DE TINGA
CARNE, TORTILLA MAIZ, QUESO, CREMA, LECHUGA
QUESADILLA DE CHORIQUESO
CARNE, TORTILLA MAIZ, QUESO, CREMA, LECHUGA
QUESADILLA SENCILLA
QUESO, TORTILLA MAIZ
SINCRONIZADA
T. HARINA, JAMON, QUESO, CHILE JALAPENO, CHIPOTLE. CON ARROZ Y FRIJOLES
SOLO QUESO QUESADILLA
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QUESADILLA TRIPA
QUESADILLA CHORIQUESO
QUESADILLA CARNITAS
QUESADILLA BUCHE
QUESADILLA CUERITO
QUESADILLA CUERO/BUCHE
TOSTADAS
TOSTADA DE POLLO
FRIJOL, QUESO, CREMA, LECHUGA
TOSTADA DE ASADA
FRIJOL, QUESO, CREMA, LECHUGA
TOSTADA DE PASTOR
FRIJOL, QUESO, CREMA, LECHUGA
TOSTADA DE TINGA
FRIJOL, QUESO, CREMA, LECHUGA
TOSTADA DE BARBACOA
FRIJOL, QUESO, CREMA, LECHUGA
TOSTADA DE CHORIZO
FRIJOL, QUESO, CREMA, LECHUGA
TOSTADA DE CABEZA
FRIJOL, QUESO, CREMA, LECHUGA
TOSTADA DE CHICHARON
FRIJOL, QUESO, CREMA, LECHUGA
TOSTADA DE SURTIDA
FRIJOL, QUESO, CREMA, LECHUGA
TOSTADA SENCILLA
QUESO
TOSTADA LENGUA
TOSTADA CARNITAS
TOSTADA SOLO QUESO
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DESAYUNOS
HUEVOS ESTRELLADOS
ARROZ, FRIJOLES, HUEVOS
HUEVOS REVUELTOS
ARROZ, FRIJOLES, HUEVOS
HUEVOS RANCHEROS
ARROZ, FRIJOLES, HUEVOS
HUEVOS A LA MEXICANA
ARROZ, FRIJOLES, HUEVOS
HUEVOS CON CHORIZO
ARROZ, FRIJOLES, HUEVOS
HUEVOS CON JAMON
ARROZ, FRIJOLES, HUEVOS
HUEVO CON SALCHICHA
ARROZ, FRIJOLES, HUEVOS
CHILAQUILES VERDES HUEVO
HUEVOS
CHILAQUILES ROJOS HUEVO
HUEVOS
GORDITAS
GORDITA DE BORREGO
FRIJOLES, QUESO, CREMA
GORDITA DE ASADA
FRIJOLES,QUESO, CREMA
GORDITA DE SUADERO
FRIJOLES, QUESO, CREMA
GORDITA DE BARBACOA
FRIJOLES,QUESO, CREMA
GORDITA DE CHORIZO
FRIJOLES, QUESO, CREMA
GORDITA DE PASTOR
FRIJOLES,QUESO, CREMA
GORDITA DE CABEZA
FRIJOLES, QUESO, CREMA
GORDITA LENGUA
FRIJOLES,QUESO, CREMA
GORDITA DE POLLO
FRIJOLES, QUESO, CREMA
GORDITA DE CHICHARON
FRIJOLES, QUESO, CREMA
GORDITA DE TINGA
FRIJOLES,QUESO, CREMA
GORDITA DE CHORIQUESO
FRIJOLES, QUESO, CREMA
GORDITA DE SURTIDA
FRIJOLES,QUESO, CREMA
GORDITA DE BUCHE
FRIJOLES, QUESO, CREMA
GORDITA DE CUERITOS
FRIJOLES,QUESO, CREMA
GORDITA DE CUERITOS/BUCHE
FRIJOLES, QUESO, CREMA
GORDITA SENCILLA
FRIJOLES,QUESO, CREMA
GORDITA SOLO QUESO
QUESO
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PLATILLOS
PLATILLO EMPANADAS POLLO
ARROZ, FRIJOLES, ENSALADA, QUESO, CREMA
PLATILLO EMPANADAS QUESO
ARROZ, FRIJOLES, ENSALADA, QUESO, CREMA
PLATILLO PASTOR
ARROZ, FRIJOLES, ENSALADA
POLLO A LA PLANCHA
ARROZ, FRIJOLES, ENSALADA
POLLO ASADO
POLLO, PAPAS A LA FRANCESA, FRIJOLES ENTEROS
FAJITAS DE RES
CARNE, MORRON, CEBOLLA, ARROZ, FRIJOLES, TORTILLAS
PLATO CONSOME BORREGO
ZANAHORIA, PAPA, BORREGO
CALDO DE RES
CARNE, PAPA, ZANAHORIA. REPOLLO, CHAYOTE
PLATO MENUDO
MENUDO
CONSOME DE BORREGO VASO
ZANAHORIA, PAPA, BORREGO
ENCHILADAS VERDES POLLO
ARROZ, FRIJOLES, ENCHILADAS
ENCHILADAS ROJAS POLLO
ARROZ, FRIJOLES, ENCHILADAS
ENCHILADAS VERDES QUESO
ARROZ, FRIJOLES, ENCHILADAS
CHULETA DE PUERCO
FRIJOLES, ARROZ, ENSALADA
PLATO DE CARNITAS
FRIJOLES, ARROZ, ENSALADA
FAJITAS DE POLLO
FRIJOLES Y ARROZ
CHILAQUILES VERDES ASADA
CHILAQUILES ROJOS ASADA
PLATO BARBACOA DE RES
FRIJOLES, ARROZ, ENSALADA
PLATILLO CHILE RELLENO
FRIJOLES Y ARROZ
PLATILLO MILANESA RES
PLATO MILANESA POLLO
FRIJOLES Y ARROZ
CARNE TAMPIQUENA
CHILE TOREADO, CEBOLLA, GUACAMOLE, ARROZ Y FRIJOLES
PLATO BARBACOA DE BORREGO
FRJOLES Y ARROZ
FAJITAS TEXANAS
POLLO, RES, CAMARON, CEBOLLA, CHILE MORRON FRJOLES Y ARROZ
CARNE ASADA
FRIJOLES, ARROZ, NOPALES, CEBOLLA, GUACAMOLE
PLATILLO DORADOS DE POLLO
4 TACOS DORADOS DE POLLO
PLATILLOS DORADOS DE RES
4 TACOS DORADOS DE RES
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TORTAS
HUEVO A LA MEXICANA
CHORIZO CON HUEVO
JAMON CON HUEVO
HUEVO CON SALCHICHA
TORTA CHORIQUESO
FRIJOLES, QUESO, LECHUGA, TOMATE, AGUACATE, CEBOLLA, JALAPENOS
TORTA ASADA CHORIZO
FRIJOLES, QUESO, LECHUGA, TOMATE, AGUACATE, CEBOLLA, JALAPENOS
TORTA SUADERO CHORIZO
FRIJOLES, QUESO, LECHUGA, TOMATE, AGUACATE, CEBOLLA, JALAPENOS
TORTA SURTIDA
FRIJOLES, QUESO, LECHUGA, TOMATE, AGUACATE, CEBOLLA, JALAPENOS
TORTA SENCILLA
FRIJOLES, QUESO, LECHUGA, TOMATE, AGUACATE, CEBOLLA, JALAPENOS
TORTA JAMON
FRIJOLES, QUESO, LECHUGA, TOMATE, AGUACATE, CEBOLLA, JALAPENOS
TORTA SALCHICHA
FRIJOLES, QUESO, LECHUGA, TOMATE, AGUACATE, CEBOLLA, JALAPENOS
TORTA HUEVO
FRIJOLES, QUESO, LECHUGA, TOMATE, AGUACATE, CEBOLLA, JALAPENOS
TORTA TINGA
FRIJOLES, QUESO, LECHUGA, TOMATE, AGUACATE, CEBOLLA, JALAPENOS
TORTA CHICHARON
FRIJOLES, QUESO, LECHUGA, TOMATE, AGUACATE, CEBOLLA, JALAPENOS
TORTA HAWAIANA
FRIJOLES, QUESO, LECHUGA, TOMATE, AGUACATE, CEBOLLA, JALAPENOS
TORTA ASADA
FRIJOLES, QUESO, LECHUGA, TOMATE, AGUACATE, CEBOLLA, JALAPENOS
TORTA SUADERO
FRIJOLES, QUESO, LECHUGA, TOMATE, AGUACATE, CEBOLLA, JALAPENOS
TORTA BARBACOA
FRIJOLES, QUESO, LECHUGA, TOMATE, AGUACATE, CEBOLLA, JALAPENOS
TORTA CHORIZO
FRIJOLES, QUESO, LECHUGA, TOMATE, AGUACATE, CEBOLLA, JALAPENOS
TORTA PASTOR
FRIJOLES, QUESO, LECHUGA, TOMATE, AGUACATE, CEBOLLA, JALAPENOS
TORTA CABEZA
FRIJOLES, QUESO, LECHUGA, TOMATE, AGUACATE, CEBOLLA, JALAPENOS
TORTA LENGUA
FRIJOLES, QUESO, LECHUGA, TOMATE, AGUACATE, CEBOLLA, JALAPENOS
TORTA POLLO
FRIJOLES, QUESO, LECHUGA, TOMATE, AGUACATE, CEBOLLA, JALAPENOS
TORTA CARNITAS
FRIJOLES, QUESO, LECHUGA, TOMATE, AGUACATE, CEBOLLA, JALAPENOS
TORTA MILANESA DE POLLO
FRIJOLES, QUESO, LECHUGA, TOMATE, AGUACATE, CEBOLLA, JALAPENOS
TORTA MILANESA DE RES
FRIJOLES, QUESO, LECHUGA, TOMATE, AGUACATE, CEBOLLA, JALAPENOS
TORA CUBANA
FRIJOLES, QUESO, LECHUGA, TOMATE, AGUACATE, CEBOLLA, JALAPENOS
-------------------
TORTA BUCHE
TORTA CUERITO
MARISCOS
FAJITAS DE CAMARON
CHILE MORON, CEBOLLA, CAMARON
CALDO 7 MARES
CAMARON, PESCADO, PATA DE JAIBA, MEJILLONES, ALMEJAS CALAMAR Y CALLO
CALDO CAMARONES
CAMARON, ZANAHORIA,
COCKTEL CAMARON
CAMARON, AGUACATE, CEBOLLA, TOMATE
TOSTADA CEVICHE PESCADO
LIME CURED FISH, TOMATE, CEBOLLA, CILANTRO
MOJARRA
PESCADO
----------------------
EXTRAS
BOTANAS
CHICHARRON PREPARADO
CREMA, CUERITOS, REPOLLO, TOMATE, QUESO
NUGGETS 6PZ
POLLO
NUGGETS Y PAPAS
POLLO, PAPAS
NACHOS PREPARADOS
CHIPS, QUESO, FRIJOLES, CILANTRO, CEBOLLA, CARNE
PAPAS FRITAS
PAPAS
NACHOS ASADA
CHIPS, FRIJOLES, CARNE, CEBOLLA, CILANTRO
SOLO CHICHARRON
CHICHARRON DE HARINA