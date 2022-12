Tabarek Al-Hana & Tanzeel International مطعم تنزيل 798C New Holland Ave

Restaurant info

Middle Eastern and International Restaurant and Grocery. Fresh food made to order and ready made food to go. Hookah lounge coming soon! مطعم عربي وسوبر ماركت ممكن طلب الوجبات مكان للعوائل ومكان عائلي للجلوس والتمتع بأشهى وألذ الوجبات من الشرق الاوسط والدول العربيه