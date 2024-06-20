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Tabasco’s Mexican Restaurant - New Holstein 1706 Wisconsin Avenue
1706 Wisconsin Avenue
New Holstein, WI 53061
Orders through Toast are commission free and go directly to this restaurant
2x points now for loyalty members
ALA CART
- ALA CART BURRITO (BEAN)$2.99
- ALA CART CHALUPA
- ALA CART CHILI RELLENO
CHEESE STUFFED BATTERED DEEP FRIED POBLANO PEPPER$4.75
- ALA CART CHIMICHANGA
- ALA CART ENCHILADA
CORN TORTILLA WITH RED ENCHILADA SAUCE
- ALA CART QUESADILLA
FLOUR TORTILLA WITH MELTED MOZZARELLA CHEESE INSIDE
- ALA CART SOPE
- ALA CART TACOS
- ALA CART TAMALE CHICKEN$3.95
- ALA CART TOSTADA
FLAT HARD SHELL CORN TORTILLA TOPPED WITH REFRIED BEANS LETTUCE TOMATO SOUR CREAM$2.25
- ALA CART RICE$1.25
- ALA CART RICE AND BEANS$1.99
ALCOHOL BEVERAGES
APPETIZERS
BURRITOS
- BURRITO CAMARON
GRILLED SHRIMP TOPPED W/ CHEESE DIP & CREMA SALAD SIDE OF RICE & BEANS$14.95
- BURRITO CANCUN
GRILLED CHICKEN OR STEAK W/ RICE BEANS TOPPED W/ CHEESE DIP SIDE OF CREMA SALAD$13.95
- BURRITO FAJITA
GRILLED CHICKEN OR STEAK W/ SAUTEED BELL PEPPER ONION TOMATO TOPPED W/ CHEESE DIP SIDE RICE & BEANS$13.95
- BURRITO GRANDE
14 INCH W/ CHOICE OF MEAT RICE BEANS SAUTEED VEGGIES TOPPED W/ CHEESE DIP$18.95
- BURRITO HAWAIIAN
PASTOR GRILLED ONION & RICE TOPPED WITH GRILLED PINEAPPLE SHRIMP CHEESE DIP & RED SALSA$14.95
- BURRITO MIXED
GROUND BEEF & SHREDDED CHICKEN TOPPED W/ RED SALSA$11.95
- BURRITO RANCHERO
2-8 INCH 1 STEAK 1 GRILLED CHICKEN TOPPED W/ RED SALSA$14.95
- BURRITO SURENO
CARNITAS SAUTEED ONION JALAPENO & RICE TOPPED W/ GREEN SALSA & CHEESE DIP$12.95
- TABASCO'S SPECIAL BURRITO
GRILLED CHICKEN STEAK SHRIMP RICE & BEANS TOPPED WITH CHEESE DIP RED AND GREEN SALSA$18.95
CHICKEN
- ARROZ CON POLLO
GRILLED CHICKEN TOPPED W/ CHEESE DIP ON TOP OF RICE$12.95
- ARROZ CON POLLO CALI
GRILLED CHICKEN W/ CALIFORNIA VEGGIES & CHEESE DIP ON TOP OF RICE$14.95
- CHORI POLLO
2 GRILLED CHICKEN BREAST TOPPED W/ CHEESE DIP$14.95
- POLLO CHARROS
GRILLED CHICKEN TOPPED W/ MUSHROOMS GRILLED ONION TOPPED W/ CHEESE DIP$14.95
- POLLO CHIPOTLE (SPICY)
GRILLED CHICKEN W/ CHIPOTLE SAUCE$14.95
- POLLO FUNDIDO
GRILLED CHICKEN W/ SAUTEED MUSHROOMS ONIONS$12.95
- POLLO MARGARITA
GRILLED CHICKEN BREAST WITH PICO DE GALLO MELTED MOZZARELLA CHEESE & SPLASH OF MARGARITA MIX$14.95
- POLLO OLMECA
GRILLED CHICKEN BREAST TOPPED W/ BACON & CHEESE DIP$14.95
- POLLO VILLA
GRILLED CHICKEN BREAST TOPPED WITH SCALLOPS SHRIMP & CHEESE DIP SIDE OF CALIFORNIA VEGGIES$15.95
- TABASCO'S LINDO
GRILLED STEAK CHICKEN & SHRIMP W/ SAUTEED BELL PEPPERS ONION TOMATO ON TOP OF RICE W/ CHEESE DIP$15.95
CHIMICHANGA DINNER
COMBINATIONS
ENCHILADA
- CHEESE ENCHILADAS
3 CHEESE ENCHILADA W/ RED ENCHILADA SAUCE SIDE OF RICE BEANS & CREMA SALAD$11.95
- ENCHILADA BANDERAS
3 SHREDDED BEEF TOPPED W/ CHEESE DIP RED & GREEN SALSA$12.95
- ENCHILADA CARNITAS
2 ENCHILADA W/ CARNITAS TOPPED W/ RED ENCHILADA SAUCE SIDE OF RICE BEANS & CREMA SALAD$12.95
- ENCHILADA SUIZA
4 FLOUR TORTILLA W/ GRILLED CHICKEN W/ GREEN SALSA CHEESE DIP & CREMA SALAD$12.95
- ENCHILADA SUPREMA
1 CHEESE 1 SHREDDED CHICKEN 1 GROUND BEEF 1 BEAN W/ RED ENCHILADA SAUCE CHEESE DIP SIDE OF CREMA SALAD$12.95
- ENCHILADA TABASCO
3 CHEESE ENCHILADAS TOPPED WITH GRILLED CHICKEN OR STEAK W/ RED ENCHILADA SAUCE CHEESE DIP SIDE OF RICE BEANS & CREMA SALAD$13.95
- ENCHILADA VERDE CAMARON
2 GRILLED SHRIMP ENCHILADAS W/ GREEN SAUCE CHEESE DIP SIDE OF RICE BEANS & CREMA SALAD$13.95
FAJITAS
- FAJITA
CHOICE OF MEAT W/ SAUTEED BELL PEPPER ONION & TOMATO W/ SIDE RICE BEANS & CREMA SALAD
- FAJITA FRONTERA
GRILLED CHICKEN STEAK SHRIMP SAUTEED BELL PEPPER ONION TOMATO W/ SIDE OF RICE BEANS & CREMA SALAD
- FAJITA FUNDIDA
2 GRILLED CHICKEN BREAST W/ BACON SAUTEED BELL PEPPER ONION TOMATO PICO DE GALLO W/ SIDE RICE BEANS & CREMA SALAD$15.95
- FAJITA HAWAIIANA
PASTOR HAM SAUTEED BELL PEPPER ONION PINEAPPLE TOPPED W/ SHREDDED MOZZARELLA CHEESE$14.95
- FAJITA MARINA
SHRIMP SCALLOP TILAPIA W/ SIDE OF RICE BEANS & CREMA SALAD
- FAJITA OLMECA
GRILLED CHICKEN STEAK SHRIMP TOPPED W/ SAUTEED BELL PEPPER ONION TOMATO TOPPED W/ SHREDDED MOZZARELLA CHEESE & CHORIZO
- FAJITA TABASCO'S
CHORIZO CARNITAS STEAK CHICKEN SHRIMP SAUTEED BELL PEPPER ONION TOMATO
- FAJITA VEGGIE
SAUTEED BELL PEPPER ONION TOMATO CALIFORNIA VEGGIES W/ SIDE OF RICE BEANS & CREMA SALAD
- FAJITA VILLA
CHICKEN STEAK SHRIMP & BACON W/ SAUTEED BELL PEPPER ONION TOMATO MOZZARELLA & CHEESE DIP W/ SIDE OF RICE BEANS & CREMA SALAD
- FLAMING CHEESE
CHICKEN STEAK SHRIMP & BACON W/ SAUTEED POBLANO PEPPER MUSHROOM ONION TOMATO TOPPED W/ SHREDDED MOZZARELLA CHEESE$17.95
KIDS MENU
NACHOS
- NACHO QUESO$7.00
- NACHOS DEL MAR
TORTILLA CHIPS WITH SHRIMP SCALLOP IMMITATION CRAB FISH AND CHEESE DIP$16.95
- NACHOS FAJITA
- NACHOS SUPREMA
TORTILLA CHIPS TOPPED WITH GROUND BEEF AND CHICKEN BEANS SHREDDED CHEESE LETTUCE TOMATO SOUR CREAM$12.95
- OLMECA NACHOS
GRILLED CHICKEN STEAK CARNITAS CHORIZO SHRIMP SAUTEED ONIONS BELL PEPPER TOMATO CHEESE DIP LETTUCE TOMATO SOUR CREAM$16.95
- VEGGIE NACHOS
SAUTEED CALIFORNIA MIX BELL PEPPERS ONIONS TOMATO CHEESE DIP$11.95
QUESADILLAS
- MONSTER QUESADILLA FAJITA
12 INCH FLOUR TORTILLA W/ CHOICE OF MEAT MELTED MOZZARELLA CHEESE SAUTEED BELL PEPPER ONION TOMATO SERVED W/ SIDES OF RICE BEANS & CREMA SALAD
- QUESADILLA DELUXE
8 INCH FLOUR TORTILLA W/ CHOICE OF MEAT MELTED MOZZARELLA CHEESE BEANS W/ SIDE OF CREMA SALAD
- QUESADILLA FAJITA
8 INCH FLOUR TORTILLA W/ CHOICE OF MEAT MELTED MOZZARELLA CHEESE SAUTEED BELL PEPPER ONION TOMATO W/ SIDES OF RICE & BEANS
SEAFOOD
- CAMARONES AL MOJO DE AJO
GARLIC & BUTTER SAUTEED SHRIMP W/ SIDE RICE & BEANS$15.95
- CAMARONES ALA DIABLA
GRILLED SHRIMP IN CHIPOTLE SAUCE SIDE RICE & BEANS$15.99
- CAMARONES CON PINA
GRILLED SHRIMP W/ ONION BELL PEPPER & PINEAPPLE ON TOP OF RICE TOPPED W/ CHEESE DIP$15.95
- CEVICHE
COOLED BOILED SHRIMP W/ TOMATO ONION CILANTRO AVOCADO JALAPENOS CUCUMBER LIME JUICE SERVED W/ SALTINE CRACKERS$16.95
- COCKTAIL DE CAMARON
COOKED SHRIMP IN TOMATO COCKTAIL SAUCE W/ PICO DE GALLO AVOCADO SERVED W/ SALTINE CRACKERS$15.95
- GRILLED SHRIMP
GRILLED SHRIMP W/ SAUTEED ONION BELL PEPPER & TOMATO SIDE OF RICE & BEANS$15.95
- SEAFOOD CASA REAL
2 FLOUR TORTILLAS STUFFED W/ SHRIMP & IMMITATION CRAB MEAT SMOOTHERED IN CHEESE DIP SERVED W/ RICE & BEANS$14.95
- TILAPIA MEXICANA
GRILLED FILLET W/ BELL PEPPERS ONION & TOMATO SIDE OF RICE & BEANS$15.95
SIDES/EXTRAS
SODAS/ JUICES
- BOTTLED COKE$2.50
- BRISK RASP TEA$2.95
- BUBBLR$3.00
- DIET MOUNTAIN DEW$2.95
- DIET PEPSI$2.95
- DR PEPPER$2.95
- HORCHATA$2.50
- JAMAICA$2.50
- JARRITO FRUIT PUNCH$2.50
- JARRITO LIME$2.50
- JARRITO MANDRIN$2.50
- JARRITO PINEAPPLE$2.50
- JUICES$2.50
- LEMONADE$2.95
- MILK$2.50
- MOUNTAIN DEW$2.95
- ORANGE CRUSH$2.95
- PEPSI$2.95
- ROOT BEER$2.95
- STARY$2.95
- UNSWEET TEA$2.95
- VIRGIN DAIQUIRIS$3.50
- VIRGIN MARGARITA$3.50
- WATER
STEAK
TABASCOS SPECIALS
- 3 SOPES
FRIED MASA TOPPED W/ BEANS CHOICE OF MEAT LETTUCE TOMATO SOUR CREAM & QUESO FRESCO$12.95
- CARNE ASADA
THIN SIRLOIN STEAK SERVED W/ RICE BEANS FRIED JALAPENO PICO DE GALLO$16.95
- CHILI RELLENO
2 CHEESE STUFFED POBLANO PEPPERS BATTERED AND FRIED TOPPED W/ RED SALSA SERVED W/ RICE & BEANS$13.95
- LAS CARNITAS
SEASONED BRAISED PORK SERVED W/ RICE BEANS CREMA SALAD PICO DE GALLO & FRIED JALAPENO$14.95
- MOLCAJETE
STEAK GRILLED CHICKEN SHRIMP BACON SAUTEED ONION BELL PEPPER TOMATO SHREDDED CHEESE SALSA RANCHERO SERVED IN A HOT LAVA STONE W/ SIDES RICE BEANS SIDE OF PICO DE GALLO GUACAMOLE$25.95
- PINA TEX MEX
STEAK GRILLED CHICKEN SHREDDED CHEESE SAUTEED ONION BELL PEPPERS STUFFED IN A REAL HALF PINEAPPLE SERVED W/ RICE BEANS & CREMA SALAD$17.95
- QUESABIRRIA
3 CORN TORTILLAS STUFFED WITH MARINATED SHREDDED BEEF ONION CILANTRO SERVED W/ DIPPING BROTH$14.95
- QUESO FUNDIDO
GRILLED CHICKEN STEAK & SHRIMP ON A SIZZLER TOPPED W/ SHREDDED MOZZARELLA CHEESE & CHEESE DIP SERVED W/ RICE & BEANS$14.95
- TABASCO'S CHILI
GRILLED POBLANO PEPPER TOPPED W/ STEAK CHORIZO GRILLED ONION & SHREDDED MOZZARELLA CHEESE W/ SIDES OF RICE & BEANS$15.95
- TABASCOS SPECIAL ARROZ
SHRIMP AND CALIFORNIA VEGGIES SERVED ON TOP OF RICE W/ CHEESE DIP$17.95
- TAQUITOS (FLAUTAS)
4 CORN TORTILLAS FILLED W/ CHOICE OF MEAT ROLLED THEN FRIED TOPPED W/ SHREDDED LETTUCE TOMATO SOUR CREAM QUESO FRESCO SERVED W/ SIDE OF RICE$13.95
TACO MEALS
TACO SALADS
TACO TUESDAY
TOGO CONTANIERS
|Sunday
|11:00 am - 9:00 pm
|Monday
|1:00 pm - 9:00 pm
|Tuesday
|11:00 am - 9:00 pm
|Wednesday
|11:00 am - 9:00 pm
|Thursday
|11:00 am - 9:00 pm
|Friday
|11:00 am - 9:00 pm
|Saturday
|11:00 am - 9:00 pm
Come in and enjoy!
1706 Wisconsin Avenue, New Holstein, WI 53061