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Taco el Dorado Chico

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301 MAIN ST

Chico, CA 95928

Orders through Toast are commission free and go directly to this restaurant

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APPETIZERS

BIRRIA EGG ROLLS

$15.00

3 CRISPY EGG ROLLS STUFFED WITH BIRRIA, ONION, CILANTRO, MONTERREY JACK CHEESE WITH A SIDE OF CONSOME, SOUR CREAM,SPICY RED AND GREEN SALSA ON THE SIDE

DORADO CHICKEN WINGS - 6pc

$12.00

6 WINGS WITH CHOICE OF BUFFALO, BBQ, AND MANGO HABANERO

DORADO CHICKEN WINGS - 12pc

$20.00

12 WINGS WITH CHOICE OF BUFFALO, BBQ, MANGO HABANER

CARNE ASADA FRIES

$15.00

CRINKLE CUT FRIES TOPPED WITH NACHO AND MONTERREY JACK CHEESE, CARNE ASADA, SALSA, SOUR CREAM, AND GUACAMOLE

SUPER NACHOS

$15.00

CORN TORTILLA CHIPS TOPPED WITH NACHO AND MONTERREY JACK CHEESE, SALSA, GUACAMOLE, AND SOUR CREAM.

JALAPEÑO POPPERS 6.-PC

$13.00

BREADED CREAM CHEESE JALAPENOS

ONION RINGS

$13.00

MELTED CHEESE WITH SPICY SAUSAGE

$15.00

CHUNCKY GUACAMOLE

$10.00

NACHOS WITH CHEESE

$10.00

GARLIC FRIES

$10.00

CHICKEN TAQUITOS

$13.00

FLOUR TORTILLA FILLED WITH CHICKEN AND MONTERREY JACK CHEESE. ROLLED AND FRIED TOPPED WITH TOMATOES AND COTIJA CHEESE. SIDE OF SOUR CREAM AND GUACAMOLE

QUEZADILLAS & VOLCANES

QUESADILLA REGULAR

$13.00

FLOUR TORTILLA FILLED WITH MONTERRY JACK CHEESE, YOUR CHOICE OF MEAT BEEF,PORK,CHICKEN,SHREDDED BEEF (TRIPA,CARNITAS,SPICY SAUSAGE AND LENGUA EXTRA CHARGE) ONION, CILANTRO, AND SALSA

QUESADILLA SUPREME

$15.00

FLOUR TORTILLA FILLED WITH MONTERRY JACK CHEESE, YOUR CHOICE OF MEAT BEEF,PORK,CHICKEN,SHREDDED BEEF(TRIPA,CARNITAS,SPICY SAUSAGE AND LENGUA EXTRA CHARGE) ONION, CILANTRO, SALSA, GUACAMOLE, AND SOUR CREAM.

VOLCAN REGULAR

$5.50

CRISP CORN TORTILLA TOPPED WITH CHEESE YOUR CHOICE OF MEAT (LENGUA,CARNITAS,SPICY SAUSAGE AND TRIPA EXTRA CHARGE) ONION, CILANTRO, AND SALSA

VOLCAN SUPREME

$6.50

CRISP CORN TORTILLA TOPPED WITH CHEESE YOUR CHOICE OF MEAT (LENGUA CARNITAS,SPICY SAUSAGE AND TRIPA EXTRA CHARGE) ONION, CILANTRO, SALSA, GUACAMOLE, AND SOUR CREAM.

CHEESE QUESADILLA

$8.00

TACOS

TACO REGULAR

$4.50

LARGE CORN TORTILLA WITH YOUR CHOICE OF MEAT BEEF,CHICKEN,PORK,SHREDDED BEEF (LENGUA,CARNITAS,SPICY SAUSAGE AND TRIPA EXTRA CHARGE) ONION, CILANTRO, AND SALSA. GRILLED ONIONS, JALAPENOS, AND LIME ON THE SIDE.

TACO DORADO/CRISPY TACO

$5.50

LARGE CRISPY CORN TORTILLA WITH YOUR CHOICE OF MEAT (LENGUA AND TRIPA EXTRA CHARGE) ONION, CILANTRO, AND SALSA. GRILLED ONIONS, JALPAENOS, AND LIME ON THE SIDE.

KETO TACO

$5.50

CRISPY CHEEESE SHELL WITH YOUR CHOICE OF MEAT BEEF,PORK,CHICKEN,SHREDDED BEEF (LENGUA,CARNITAS,SPICY SAUSAGE AND TRIPA EXTRA CHARGE) LETTUCE, ONION, CILANTRO, SALSA, GUACAMOLE, CHEESE.

PROTEIN STYLE TACO

$4.50

LETTUCE WRAP WITH YOUR CHOICE OF MEAT BEEF,PORK,CHICKEN,SHREDDED (LENGUA AND TRIPA EXTRA CHARGE) ONION, CILANTRO, AND SALSA

QUEZATACO

$5.50

CORN TORTILLA WITH LAYER OF GRILLED CHEESE CHOICE OF MEAT, BEEF,PORK,CHICKEN,SHREDDED BEEF(LENGUA,CARNITAS,SPICY SAUSAGE AND TRIPA EXTRA CHARGE) ONION, CILANTRO, SALSA, AND SIDE GRILLED ONION, JALAPENOS, AND LIME

BIRRIA

PIZZABIRRIA

$30.00

14' FLOUR TORTILLA, CHEESE, BIRRIA MEAT(SHREDDED BEEF), ONION, CILANTRO, SALSA, ANOTHER LAYER OF CHEESE AND ANOTHER TORTILLA. 2 CONOSME CUPS SOUR CREAM GREEN AND RED SPICY SALSA LIMES ON SIDE.

MINI PIZZABIRRIA

$16.00

8' FLOUR TORTILLA, CHEESE, BIRRIA MEAT(SHREDDED BEEF), ONION, CILANTRO, SALSA, ANOTHER LAYER OF CHEESE AND ANOTHER TORTILLA. 1 CONOSME CUP SOUR CREAM GREEN AND RED SPICY SALSA LIMES ON SIDE.

RAMEN BIRRIA

$15.00

RAMEN SOUP FILLED WITH BIRRIA MEAT, CONSOME, ONION, CILANTRO, SALSA AND ON THE SIDE CHIPS, SPICY RED AND GREEN SALSA, LIMES

QUEZABIRRIA

$6.00

CRISPY TORTILLA COVERED IN OUR RED BIRRIA SAUCE FILLED WITH BIRRIA MEAT(SHREDDED BEEF)ONION, CILANTRO AND SALSA. CONSOME DIPPING SAUCE GRILLED ONIONS, JALAPENOS, AND LIMES.

BURRITOS AND TORTA

BURRITO REGULAR

$15.00

RICE, BEANS, CHOICE OF MEAT BEEF,PORK,CHICKEN,SHREDDED BEEF , (LENGUA , CARNITAS,SPICY SAUSAGE AND TRIPA EXTRA CHARGE) ONION CILANTRO AND SALSA

BURRITO SUPREME

$17.00

RICE, BEANS, CHOICE OF MEAT, (LENGUA AND TRIPA EXTRA CHARGE) ONION CILANTRO, SALSA,CHEESE, SOUR CREAM AND GUACAMOLE

BURRITO BOWL

$17.00

CHOICE OF MEAT BEEF, PORK,CHICKEN,SHREDDED BEEF (LENGUA,CARNITAS SPICY SAUSAGE SHRIMP AND TRIPA EXTRA CHARGE)RICE, BEANS, LETTUCE, ONION CILANTRO, SALSA,CHEESE, SOUR CREAM AND GUACAMOLE

CALIFORNIA BURRITO

$18.00

YOUR CHOICE OF MEAT BEEF,PORK,CHICKEN,SHREDDED BEEF (LENGUA, CARNITAS,SPICY SAUSAGE AND TRIPA EXTRA CHARGE) FRENCH FRIES NACHO AND MONTERREY JAC CHEESE, SOUR CREAM, SALSA, AND GUACAMOLE.

BEAN AND CHEESE BURRITO

$8.00

SHRIMP BURRITO REGULAR

$18.00

grilled shrimp,rice,beans, onion,silandro,salsa

SHRIMP BURRITO SUPREME

$19.00

grilled shrimp,rice,beans, onion,silandro,salsa,cheese, guacamole,sour cream

TORTA REGULAR

$13.00

TELERA ROLL WITH GRILLED CHEESE, YOUR CHOICE OF MEATBEEF,PORK,CHICKEN,SHREDDED BEEF (LENGUA,CARNITAS,SPICY SAUSAGE AND TRIPA EXTRA CHARGE) ONION, CILANTRO, AND SALSA

TORTA SUPREME

$15.00

TELERA ROLL WITH GRILLED CHEESE, YOUR CHOICE OF MEAT BEEF,PORK,CHICKEN, SHREDDED BEEF (LENGUA CARNITAS,SPICY SAUSAGE AND TRIPA EXTRA CHARGE) ONION, CILANTRO,SALSA, SOUR CREAM, AND GUACAMOLE

VEGGIE BURRITO BOWL

$12.00

RICE, BEANS, LETTUCE, ONION CILANTRO, SALSA,CHEESE, SOUR CREAM AND GUACAMOLE

VEGGIE BURRITO

$12.00

RICE, BEANS, MIXED VEGGIES, ONION, CILANTRO SALSA, CHEESE, SOUR CREAM, AND GUACAMOLE.

SIDES

FRENCH FRIES

$8.00

RICE AND BEANS

$6.00

SMALL CONSOME

$4.00

LARGE CONSOME

$6.00

COMBINATIONS

SOFT TACOS COMBINATION

$16.99

3 TACOS WITH LARGE CORN TORTILLA YOUR CHOICE OF MEAT BEEF,PORK,CHICKEN,SHREDDE BEEF (LENGUA, CARNITAS, SPICY SAUSAGE AND TRIPA EXTRA CHARGE) ONION, CILANTRO, AND SALSA. RICE, BEANS,GRILLED ONIONS, JALPAENOS, AND LIME ON THE SIDE.

TACOS DORADOS/CRISPY TACO COMBINATION

$17.99

3 CRISPY TACOS WITH LARGE CORN TORTILLA YOUR CHOICE OF MEAT BEEF,PORK,CHICKEN,SHREDDED BEEF (LENGUA AND TRIPA EXTRA CHARGE) ONION, CILANTRO, AND SALSA. RICE, BEANS,GRILLED ONIONS, JALPAENOS, AND LIME ON THE SIDE.

TACOS GOBERNADOR COMBINATIONS

$18.99

3 TACOS WITH GRILLED SHRIMP, MONTERREY JACK CHEESE, PEPPERS. RICE AND BEANS ON THE SIDE.

PROTEIN STYLE TACO COMBINATIONS

$16.99

3 LETTUCE WRAPPED WITH YOUR CHOICE OF MEAT BEEF,PORK,CHICKEN,SHREDDED BEEF (LENGUA,CARNITAS,SPICY SAUSAGE AND TRIPA EXTRA CHARGE) ONION, CILANTRO,SALSA AND GUACAMOLE, RICE AND BEANS

KETO TACO COMBINATION

$18.99

3 CRISPY CHEEESE SHELL WITH YOUR CHOICE OF MEAT BEEF,PORK,CHICKEN,SHREDDED BEEF (LENGUA CARNITAS,SPICY SAUSAGE AND TRIPA EXTRA CHARGE) LETTUCE, ONION, CILANTRO, SALSA, GUACAMOLE, CHEESE. WITH SIDE OF RICE AND BEANS

PLATILLO

2.-CHILE RELLENO PLATE

$20.99

2 CHEESE FILLED POBLANO CHILE IN RED OR GREEN SALSA TOPPED WITH COTIJA CHEESE AND SOUR CREAM. RICE, BEANS, AND TORTILLAS

FAJITAS

$26.99

CHICKEN ,STEAK AND SHRIMP STRIPS WITH BELL PEPPERS AND ONIONS, RICE, BEANS, CHEESE, SOUR CREAM, PICO DE GALLO, AND TORTILLAS ON THE SIDE

FAJITAS MIXTAS

$27.50

CHICKEN, STEAK AND SHRIMP WITH BELL PEPPERS AND ONIONS, RICE, BEANS, CHEESE, SOUR CREAM, PICO DE GALLO, AND TORTILLAS ON THE SIDE

CARNITAS PLATE

$22.50

PORK CARNITAS PLATE WITH RICE BEANS GRILLED ONIONS, JALAPENO, GUACAMOLE, AND TORTILLAS.

CARNE ASADA PLATE

$25.99

THIN SLICED STEAK PLATE WITH RICE BEANS GRILLED ONIONS, JALAPENO, GUACAMOLE, AND TORTILLAS.

POLLO ALA CREMA

$22.99

CHICKEN IN A CREAMY SAUCE PLATE WITH RICE BEANS GRILLED ONIONS, JALAPENO, GUACAMOLE, AND TORTILLAS.

CHEESE ENCHILADA

$18.99

2 CHEESE ENCHILADAS IN RED OR GREEN SALSA WITH RICE AND BEANS ON THE SIDE

CHICKEN ENCHILADAS

$20.99

2 CHICKEN ENCHILADAS IN RED OR GREEN SALSA WITH RICE AND BEANS ON THE SIDE

CHILE RELLENO SINGLE

$14.99

1 CHEESE FILLED POBLANO CHILE IN RED OR GREEN SALSA TOPPED WITH COTIJA CHEESE AND SOUR CREAM. RICE, BEANS, AND TORTILLAS

WET BURRITO (green ,red or cream salsa)

$20.99

RICE, BEANS, CHOICE OF MEATBEEF,PORK,CHICKEN,SHREDDED BEEF, (LENGUA,CARNITAS ,SPICY SAUSAGE, SHRIMP AND TRIPA EXTRA CHARGE) ONION CILANTRO AND SALSA COVERED IN RED OR GREEN SALSA, CHHESE. GUACAMOLE AND SOUR CREAM ON THE SIDE

BIRRIA GRILLED CHEESE

$18.99

GRILLED SANDWICH WITH AMERICAN CHEESE, BIRRIA MEAT AND A SIDE OF FRIES.

CHAVINDECA

$20.99

HANDMADE CORN TORTILLA, CHOICE OF MEAT (LENGUA AND TRIPA EXTRA CHARGE) CHEESE, ONION, CILANTRO, SALSA, ANOTHER HANDMADE TORTILLA ON TOP. GRILLED ONION, JALAPENO, RICE AND BEANS ON THE SIDE.

EL DORADO BURGER

$18.00

GROUND BEEF PATTIE, ORTEGA CHILE, GRILLED ONION, LETTUCE, TOMATOE, MOYONAISE, KETCHUP AND SIDE OF FRIES

EL DORADO BURGUER VEGGIE

$18.00

BUN, KETCHUY,MAYO,MUSTARD,ORTEGA CHILES,ONION,TOMATOES,LETTUCE,PEOOER JACK OR CHEDDER CHEESE SIDE OF FRIES

FAJITAS MIXTAS

$27.50

SALAD

DELUXE TACO SALAD

$14.99

CRISPY FLOUR TORTILLA BOWL WITH YOUR CHOICE OF CHICKEN, ASADA, OR ADOBADA BEANS, LETTUCE, TOMATOE, GUACAMOLE, CHEESE, AND SOUR CREAM.

GREEN SIDE SALAD

$8.00

SIDE GARDEN SALAD

CHICKEN SALAD

$15.00

CHICKEN,LETTUCE,TOMATOES CHERRY,RED ONION ,CUCUMBER

CAESAR SALAD

$12.00

romaine lettuce,classic caesar dressing,parmesan cheese, and toss

SHRIMP SALAD

$16.00

romaine lettuce,tomatoes cherry ,red onion,cucumber,grilled shrimp

KIDS MENU

KIDS BEAN AND CHEESE BURRITO

$7.00

KIDS RICE, BEAN, AND CHEESE BURRITO

$8.00

KIDS QUESADILLA

$8.00

KIDS CHICKEN NUGGETS 5 PC

$10.00

KIDS MOZARELLA STICKS 4PC

$10.00

DESSERT

CHEESCAKE SLICE

$5.00

CHURROS

$5.00

CHURRO ROLLED IN CINNAMON SUGAR TOPPED WITH HERSHEYS CHOCOLATE SYRUP WHIP CREAM

BROWNIE AND ICE CREAM

$7.00

DRINKS

FOUNTAIN DRINKS

$3.50

JUICES

$3.50

APPLE JUICE, ORANGE JUICE

AGUAS FRESCAS

$3.50

HORCHATA, JAMAICA, AGUA DEL DIA

KIDS DRINKS

$3.75

FOUNTAIN DRINK, APPLE JUICE, ORANGE JUICE, MILK, CHOCOLATE MILK

CAN SODA

$2.50+

SODAS GLASS BOTTLE

$4.00

TEQUILA TYPE COCKTAILS

$6.50+

MARGARITA TRADICIONAL STRAWBERRY MARGARITA PEACH MARGARITA MANGO MARGARITA

VODKA TYPE COCKTAILS

$6.50+

BLOODY MARY BLOODY CAESAR SEX ON THE BEACH ORANGE JUICE CRANBERRY JUICE

RUM TYPE COCKTAILS

$6.50+

PINA COLADA STRAWBERRY COLADA DAIQUIRI MIX MOJITO

GIN TYPE COCKTAILS

$6.50+

MARTINI G AND TONIC

DRAFT BEER

$5.00+

DRAFT BEER DOMESTIC AND IMPORTED HAVE DIFFERENT PRICES.

BEERS CANS AND GLASS BOTTLE

$7.25+

COORS LIGHT BLUE MOON MILLER LITE CORONA MODELO SUMMERFEST HAZY LITTLE THING PALE ALE

BOTTLE WATER

$1.50

MICHELADA

$12.00+

MIMOSAS

$8.00+

SEA FOOD

ENCHILADAS DE CAMARON

$20.99

2 SHRIMP ENCHILADAS IN CREAMY SALSA WITH RICE AND BEANS ON THE SIDE

SHRIMP WET BURRITO

$22.99

SHRIMP, RICE, BEANS, ONION, CILANTRO AND SALSA. COVERED IN A CREAMY SALSA AND CHEESE. GUACAMOLE AND SOUR CREAM ON THE SIDE

CAMARONES CON COCO/COCONUT SHRIMPS

$22.99

COCONUT BREADED SHRIMP PLATE WITH RICE BEANS GRILLED ONIONS, JALAPENO, GUACAMOLE, AND TORTILLAS.

CAMARONES ALA CREMA/CREAMED SHRIMPS

$22.99

SHRIMP IN A CREAMY SAUCE PLATE WITH RICE BEANS GRILLED ONIONS, JALAPENO, GUACAMOLE, AND TORTILLAS.

CAMARONES AL MOJO DE AJO/SHRIMP IN GARLIC SAUCE

$22.99

SHRIMP IN A GARLIC BUTTER SPICY SAUCE PLATE WITH RICE BEANS GRILLED ONIONS, JALAPENO, GUACAMOLE, AND TORTILLAS.

CAMARONES EMPANIZADO/BREADED SHRIMP

$22.99

BREADED SHRIMP PLATE WITH RICE BEANS GRILLED ONIONS, JALAPENO, GUACAMOLE, AND TORTILLAS.

MOJARRA FRITA/FRIED MOJARRA

$20.99

WHOLE FRIED TILAPIA PLATE WITH RICE BEANS GRILLED ONIONS, JALAPENO, GUACAMOLE, AND TORTILLAS.

CAMARONES EMPANIZADO/BREADED SHRIMP

$22.99

BREADED SHRIMP PLATE WITH RICE BEANS GRILLED ONIONS, JALAPENO, GUACAMOLE, AND TORTILLAS.

VEGGIE

VEGGIE BURRITO BOWL

$12.00

RICE, BEANS, LETTUCE, ONION CILANTRO, SALSA,CHEESE, SOUR CREAM AND GUACAMOLE

VEGGIE BURRITO

$12.00

RICE, BEANS, MIXED VEGGIES, ONION, CILANTRO SALSA, CHEESE, SOUR CREAM, AND GUACAMOLE.

PASTA

PASTA ALFREDO

$15.00

fettuccine, cream alfredo,parmesan cheese

PASTA BRAVA

$16.00

fettuccine pasta, spicy house cream, parmesan cheese

Late Night Menu

APPETIZERS

BIRRIA EGG ROLLS

$15.00

3 CRISPY EGG ROLLS STUFFED WITH BIRRIA, ONION, CILANTRO, MONTERREY JACK CHEESE WITH A SIDE OF CONSOME, SOUR CREAM,SPICY RED AND GREEN SALSA ON THE SIDE

DORADO CHICKEN WINGS - 6pc

$12.00

6 WINGS WITH CHOICE OF BUFFALO, BBQ, AND MANGO HABANERO

DORADO CHICKEN WINGS - 12pc

$20.00

12 WINGS WITH CHOICE OF BUFFALO, BBQ, MANGO HABANER

CARNE ASADA FRIES

$15.00

CRINKLE CUT FRIES TOPPED WITH NACHO AND MONTERREY JACK CHEESE, CARNE ASADA, SALSA, SOUR CREAM, AND GUACAMOLE

SUPER NACHOS

$15.00

CORN TORTILLA CHIPS TOPPED WITH NACHO AND MONTERREY JACK CHEESE, SALSA, GUACAMOLE, AND SOUR CREAM.

JALAPEÑO POPPERS 6.-PC

$13.00

BREADED CREAM CHEESE JALAPENOS

ONION RINGS

$13.00

MELTED CHEESE WITH SPICY SAUSAGE

$15.00

CHUNCKY GUACAMOLE

$10.00

NACHOS WITH CHEESE

$10.00

GARLIC FRIES

$10.00

CHICKEN TAQUITOS

$13.00

FLOUR TORTILLA FILLED WITH CHICKEN AND MONTERREY JACK CHEESE. ROLLED AND FRIED TOPPED WITH TOMATOES AND COTIJA CHEESE. SIDE OF SOUR CREAM AND GUACAMOLE

TACOS

TACO REGULAR

$4.50

LARGE CORN TORTILLA WITH YOUR CHOICE OF MEAT BEEF,CHICKEN,PORK,SHREDDED BEEF (LENGUA,CARNITAS,SPICY SAUSAGE AND TRIPA EXTRA CHARGE) ONION, CILANTRO, AND SALSA. GRILLED ONIONS, JALAPENOS, AND LIME ON THE SIDE.

TACO DORADO/CRISPY TACO

$5.50

LARGE CRISPY CORN TORTILLA WITH YOUR CHOICE OF MEAT (LENGUA AND TRIPA EXTRA CHARGE) ONION, CILANTRO, AND SALSA. GRILLED ONIONS, JALPAENOS, AND LIME ON THE SIDE.

KETO TACO

$5.50

CRISPY CHEEESE SHELL WITH YOUR CHOICE OF MEAT BEEF,PORK,CHICKEN,SHREDDED BEEF (LENGUA,CARNITAS,SPICY SAUSAGE AND TRIPA EXTRA CHARGE) LETTUCE, ONION, CILANTRO, SALSA, GUACAMOLE, CHEESE.

PROTEIN STYLE TACO

$4.50

LETTUCE WRAP WITH YOUR CHOICE OF MEAT BEEF,PORK,CHICKEN,SHREDDED (LENGUA AND TRIPA EXTRA CHARGE) ONION, CILANTRO, AND SALSA

QUEZATACO

$5.50

CORN TORTILLA WITH LAYER OF GRILLED CHEESE CHOICE OF MEAT, BEEF,PORK,CHICKEN,SHREDDED BEEF(LENGUA,CARNITAS,SPICY SAUSAGE AND TRIPA EXTRA CHARGE) ONION, CILANTRO, SALSA, AND SIDE GRILLED ONION, JALAPENOS, AND LIME

QUEZABIRRIA

$6.00

CRISPY TORTILLA COVERED IN OUR RED BIRRIA SAUCE FILLED WITH BIRRIA MEAT(SHREDDED BEEF)ONION, CILANTRO AND SALSA. CONSOME DIPPING SAUCE GRILLED ONIONS, JALAPENOS, AND LIMES.

BIRRIA

PIZZABIRRIA

$30.00

14' FLOUR TORTILLA, CHEESE, BIRRIA MEAT(SHREDDED BEEF), ONION, CILANTRO, SALSA, ANOTHER LAYER OF CHEESE AND ANOTHER TORTILLA. 2 CONOSME CUPS SOUR CREAM GREEN AND RED SPICY SALSA LIMES ON SIDE.

MINI PIZZABIRRIA

$16.00

8' FLOUR TORTILLA, CHEESE, BIRRIA MEAT(SHREDDED BEEF), ONION, CILANTRO, SALSA, ANOTHER LAYER OF CHEESE AND ANOTHER TORTILLA. 1 CONOSME CUP SOUR CREAM GREEN AND RED SPICY SALSA LIMES ON SIDE.

RAMEN BIRRIA

$15.00

RAMEN SOUP FILLED WITH BIRRIA MEAT, CONSOME, ONION, CILANTRO, SALSA AND ON THE SIDE CHIPS, SPICY RED AND GREEN SALSA, LIMES

All hours
Sunday8:00 am - 3:59 am
Monday8:00 am - 3:59 am
Tuesday8:00 am - 3:59 am
Wednesday8:00 am - 3:59 am
Thursday8:00 am - 3:59 am
Friday8:00 am - 3:59 am
Saturday8:00 am - 3:59 am
Restaurant info

Come in and enjoy some delicious Mexican Food.

Location

301 MAIN ST, Chico, CA 95928

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