Taco el Dorado Chico
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301 MAIN ST
Chico, CA 95928
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Main Menu
APPETIZERS
BIRRIA EGG ROLLS
3 CRISPY EGG ROLLS STUFFED WITH BIRRIA, ONION, CILANTRO, MONTERREY JACK CHEESE WITH A SIDE OF CONSOME, SOUR CREAM,SPICY RED AND GREEN SALSA ON THE SIDE
DORADO CHICKEN WINGS - 6pc
6 WINGS WITH CHOICE OF BUFFALO, BBQ, AND MANGO HABANERO
DORADO CHICKEN WINGS - 12pc
12 WINGS WITH CHOICE OF BUFFALO, BBQ, MANGO HABANER
CARNE ASADA FRIES
CRINKLE CUT FRIES TOPPED WITH NACHO AND MONTERREY JACK CHEESE, CARNE ASADA, SALSA, SOUR CREAM, AND GUACAMOLE
SUPER NACHOS
CORN TORTILLA CHIPS TOPPED WITH NACHO AND MONTERREY JACK CHEESE, SALSA, GUACAMOLE, AND SOUR CREAM.
JALAPEÑO POPPERS 6.-PC
BREADED CREAM CHEESE JALAPENOS
ONION RINGS
MELTED CHEESE WITH SPICY SAUSAGE
CHUNCKY GUACAMOLE
NACHOS WITH CHEESE
GARLIC FRIES
CHICKEN TAQUITOS
FLOUR TORTILLA FILLED WITH CHICKEN AND MONTERREY JACK CHEESE. ROLLED AND FRIED TOPPED WITH TOMATOES AND COTIJA CHEESE. SIDE OF SOUR CREAM AND GUACAMOLE
QUEZADILLAS & VOLCANES
QUESADILLA REGULAR
FLOUR TORTILLA FILLED WITH MONTERRY JACK CHEESE, YOUR CHOICE OF MEAT BEEF,PORK,CHICKEN,SHREDDED BEEF (TRIPA,CARNITAS,SPICY SAUSAGE AND LENGUA EXTRA CHARGE) ONION, CILANTRO, AND SALSA
QUESADILLA SUPREME
FLOUR TORTILLA FILLED WITH MONTERRY JACK CHEESE, YOUR CHOICE OF MEAT BEEF,PORK,CHICKEN,SHREDDED BEEF(TRIPA,CARNITAS,SPICY SAUSAGE AND LENGUA EXTRA CHARGE) ONION, CILANTRO, SALSA, GUACAMOLE, AND SOUR CREAM.
VOLCAN REGULAR
CRISP CORN TORTILLA TOPPED WITH CHEESE YOUR CHOICE OF MEAT (LENGUA,CARNITAS,SPICY SAUSAGE AND TRIPA EXTRA CHARGE) ONION, CILANTRO, AND SALSA
VOLCAN SUPREME
CRISP CORN TORTILLA TOPPED WITH CHEESE YOUR CHOICE OF MEAT (LENGUA CARNITAS,SPICY SAUSAGE AND TRIPA EXTRA CHARGE) ONION, CILANTRO, SALSA, GUACAMOLE, AND SOUR CREAM.
CHEESE QUESADILLA
TACOS
TACO REGULAR
LARGE CORN TORTILLA WITH YOUR CHOICE OF MEAT BEEF,CHICKEN,PORK,SHREDDED BEEF (LENGUA,CARNITAS,SPICY SAUSAGE AND TRIPA EXTRA CHARGE) ONION, CILANTRO, AND SALSA. GRILLED ONIONS, JALAPENOS, AND LIME ON THE SIDE.
TACO DORADO/CRISPY TACO
LARGE CRISPY CORN TORTILLA WITH YOUR CHOICE OF MEAT (LENGUA AND TRIPA EXTRA CHARGE) ONION, CILANTRO, AND SALSA. GRILLED ONIONS, JALPAENOS, AND LIME ON THE SIDE.
KETO TACO
CRISPY CHEEESE SHELL WITH YOUR CHOICE OF MEAT BEEF,PORK,CHICKEN,SHREDDED BEEF (LENGUA,CARNITAS,SPICY SAUSAGE AND TRIPA EXTRA CHARGE) LETTUCE, ONION, CILANTRO, SALSA, GUACAMOLE, CHEESE.
PROTEIN STYLE TACO
LETTUCE WRAP WITH YOUR CHOICE OF MEAT BEEF,PORK,CHICKEN,SHREDDED (LENGUA AND TRIPA EXTRA CHARGE) ONION, CILANTRO, AND SALSA
QUEZATACO
CORN TORTILLA WITH LAYER OF GRILLED CHEESE CHOICE OF MEAT, BEEF,PORK,CHICKEN,SHREDDED BEEF(LENGUA,CARNITAS,SPICY SAUSAGE AND TRIPA EXTRA CHARGE) ONION, CILANTRO, SALSA, AND SIDE GRILLED ONION, JALAPENOS, AND LIME
BIRRIA
PIZZABIRRIA
14' FLOUR TORTILLA, CHEESE, BIRRIA MEAT(SHREDDED BEEF), ONION, CILANTRO, SALSA, ANOTHER LAYER OF CHEESE AND ANOTHER TORTILLA. 2 CONOSME CUPS SOUR CREAM GREEN AND RED SPICY SALSA LIMES ON SIDE.
MINI PIZZABIRRIA
8' FLOUR TORTILLA, CHEESE, BIRRIA MEAT(SHREDDED BEEF), ONION, CILANTRO, SALSA, ANOTHER LAYER OF CHEESE AND ANOTHER TORTILLA. 1 CONOSME CUP SOUR CREAM GREEN AND RED SPICY SALSA LIMES ON SIDE.
RAMEN BIRRIA
RAMEN SOUP FILLED WITH BIRRIA MEAT, CONSOME, ONION, CILANTRO, SALSA AND ON THE SIDE CHIPS, SPICY RED AND GREEN SALSA, LIMES
QUEZABIRRIA
CRISPY TORTILLA COVERED IN OUR RED BIRRIA SAUCE FILLED WITH BIRRIA MEAT(SHREDDED BEEF)ONION, CILANTRO AND SALSA. CONSOME DIPPING SAUCE GRILLED ONIONS, JALAPENOS, AND LIMES.
BURRITOS AND TORTA
BURRITO REGULAR
RICE, BEANS, CHOICE OF MEAT BEEF,PORK,CHICKEN,SHREDDED BEEF , (LENGUA , CARNITAS,SPICY SAUSAGE AND TRIPA EXTRA CHARGE) ONION CILANTRO AND SALSA
BURRITO SUPREME
RICE, BEANS, CHOICE OF MEAT, (LENGUA AND TRIPA EXTRA CHARGE) ONION CILANTRO, SALSA,CHEESE, SOUR CREAM AND GUACAMOLE
BURRITO BOWL
CHOICE OF MEAT BEEF, PORK,CHICKEN,SHREDDED BEEF (LENGUA,CARNITAS SPICY SAUSAGE SHRIMP AND TRIPA EXTRA CHARGE)RICE, BEANS, LETTUCE, ONION CILANTRO, SALSA,CHEESE, SOUR CREAM AND GUACAMOLE
CALIFORNIA BURRITO
YOUR CHOICE OF MEAT BEEF,PORK,CHICKEN,SHREDDED BEEF (LENGUA, CARNITAS,SPICY SAUSAGE AND TRIPA EXTRA CHARGE) FRENCH FRIES NACHO AND MONTERREY JAC CHEESE, SOUR CREAM, SALSA, AND GUACAMOLE.
BEAN AND CHEESE BURRITO
SHRIMP BURRITO REGULAR
grilled shrimp,rice,beans, onion,silandro,salsa
SHRIMP BURRITO SUPREME
grilled shrimp,rice,beans, onion,silandro,salsa,cheese, guacamole,sour cream
TORTA REGULAR
TELERA ROLL WITH GRILLED CHEESE, YOUR CHOICE OF MEATBEEF,PORK,CHICKEN,SHREDDED BEEF (LENGUA,CARNITAS,SPICY SAUSAGE AND TRIPA EXTRA CHARGE) ONION, CILANTRO, AND SALSA
TORTA SUPREME
TELERA ROLL WITH GRILLED CHEESE, YOUR CHOICE OF MEAT BEEF,PORK,CHICKEN, SHREDDED BEEF (LENGUA CARNITAS,SPICY SAUSAGE AND TRIPA EXTRA CHARGE) ONION, CILANTRO,SALSA, SOUR CREAM, AND GUACAMOLE
VEGGIE BURRITO BOWL
RICE, BEANS, LETTUCE, ONION CILANTRO, SALSA,CHEESE, SOUR CREAM AND GUACAMOLE
VEGGIE BURRITO
RICE, BEANS, MIXED VEGGIES, ONION, CILANTRO SALSA, CHEESE, SOUR CREAM, AND GUACAMOLE.
COMBINATIONS
SOFT TACOS COMBINATION
3 TACOS WITH LARGE CORN TORTILLA YOUR CHOICE OF MEAT BEEF,PORK,CHICKEN,SHREDDE BEEF (LENGUA, CARNITAS, SPICY SAUSAGE AND TRIPA EXTRA CHARGE) ONION, CILANTRO, AND SALSA. RICE, BEANS,GRILLED ONIONS, JALPAENOS, AND LIME ON THE SIDE.
TACOS DORADOS/CRISPY TACO COMBINATION
3 CRISPY TACOS WITH LARGE CORN TORTILLA YOUR CHOICE OF MEAT BEEF,PORK,CHICKEN,SHREDDED BEEF (LENGUA AND TRIPA EXTRA CHARGE) ONION, CILANTRO, AND SALSA. RICE, BEANS,GRILLED ONIONS, JALPAENOS, AND LIME ON THE SIDE.
TACOS GOBERNADOR COMBINATIONS
3 TACOS WITH GRILLED SHRIMP, MONTERREY JACK CHEESE, PEPPERS. RICE AND BEANS ON THE SIDE.
PROTEIN STYLE TACO COMBINATIONS
3 LETTUCE WRAPPED WITH YOUR CHOICE OF MEAT BEEF,PORK,CHICKEN,SHREDDED BEEF (LENGUA,CARNITAS,SPICY SAUSAGE AND TRIPA EXTRA CHARGE) ONION, CILANTRO,SALSA AND GUACAMOLE, RICE AND BEANS
KETO TACO COMBINATION
3 CRISPY CHEEESE SHELL WITH YOUR CHOICE OF MEAT BEEF,PORK,CHICKEN,SHREDDED BEEF (LENGUA CARNITAS,SPICY SAUSAGE AND TRIPA EXTRA CHARGE) LETTUCE, ONION, CILANTRO, SALSA, GUACAMOLE, CHEESE. WITH SIDE OF RICE AND BEANS
PLATILLO
2.-CHILE RELLENO PLATE
2 CHEESE FILLED POBLANO CHILE IN RED OR GREEN SALSA TOPPED WITH COTIJA CHEESE AND SOUR CREAM. RICE, BEANS, AND TORTILLAS
FAJITAS
CHICKEN ,STEAK AND SHRIMP STRIPS WITH BELL PEPPERS AND ONIONS, RICE, BEANS, CHEESE, SOUR CREAM, PICO DE GALLO, AND TORTILLAS ON THE SIDE
FAJITAS MIXTAS
CHICKEN, STEAK AND SHRIMP WITH BELL PEPPERS AND ONIONS, RICE, BEANS, CHEESE, SOUR CREAM, PICO DE GALLO, AND TORTILLAS ON THE SIDE
CARNITAS PLATE
PORK CARNITAS PLATE WITH RICE BEANS GRILLED ONIONS, JALAPENO, GUACAMOLE, AND TORTILLAS.
CARNE ASADA PLATE
THIN SLICED STEAK PLATE WITH RICE BEANS GRILLED ONIONS, JALAPENO, GUACAMOLE, AND TORTILLAS.
POLLO ALA CREMA
CHICKEN IN A CREAMY SAUCE PLATE WITH RICE BEANS GRILLED ONIONS, JALAPENO, GUACAMOLE, AND TORTILLAS.
CHEESE ENCHILADA
2 CHEESE ENCHILADAS IN RED OR GREEN SALSA WITH RICE AND BEANS ON THE SIDE
CHICKEN ENCHILADAS
2 CHICKEN ENCHILADAS IN RED OR GREEN SALSA WITH RICE AND BEANS ON THE SIDE
CHILE RELLENO SINGLE
1 CHEESE FILLED POBLANO CHILE IN RED OR GREEN SALSA TOPPED WITH COTIJA CHEESE AND SOUR CREAM. RICE, BEANS, AND TORTILLAS
WET BURRITO (green ,red or cream salsa)
RICE, BEANS, CHOICE OF MEATBEEF,PORK,CHICKEN,SHREDDED BEEF, (LENGUA,CARNITAS ,SPICY SAUSAGE, SHRIMP AND TRIPA EXTRA CHARGE) ONION CILANTRO AND SALSA COVERED IN RED OR GREEN SALSA, CHHESE. GUACAMOLE AND SOUR CREAM ON THE SIDE
BIRRIA GRILLED CHEESE
GRILLED SANDWICH WITH AMERICAN CHEESE, BIRRIA MEAT AND A SIDE OF FRIES.
CHAVINDECA
HANDMADE CORN TORTILLA, CHOICE OF MEAT (LENGUA AND TRIPA EXTRA CHARGE) CHEESE, ONION, CILANTRO, SALSA, ANOTHER HANDMADE TORTILLA ON TOP. GRILLED ONION, JALAPENO, RICE AND BEANS ON THE SIDE.
EL DORADO BURGER
GROUND BEEF PATTIE, ORTEGA CHILE, GRILLED ONION, LETTUCE, TOMATOE, MOYONAISE, KETCHUP AND SIDE OF FRIES
EL DORADO BURGUER VEGGIE
BUN, KETCHUY,MAYO,MUSTARD,ORTEGA CHILES,ONION,TOMATOES,LETTUCE,PEOOER JACK OR CHEDDER CHEESE SIDE OF FRIES
FAJITAS MIXTAS
SALAD
DELUXE TACO SALAD
CRISPY FLOUR TORTILLA BOWL WITH YOUR CHOICE OF CHICKEN, ASADA, OR ADOBADA BEANS, LETTUCE, TOMATOE, GUACAMOLE, CHEESE, AND SOUR CREAM.
GREEN SIDE SALAD
SIDE GARDEN SALAD
CHICKEN SALAD
CHICKEN,LETTUCE,TOMATOES CHERRY,RED ONION ,CUCUMBER
CAESAR SALAD
romaine lettuce,classic caesar dressing,parmesan cheese, and toss
SHRIMP SALAD
romaine lettuce,tomatoes cherry ,red onion,cucumber,grilled shrimp
KIDS MENU
DESSERT
DRINKS
FOUNTAIN DRINKS
JUICES
APPLE JUICE, ORANGE JUICE
AGUAS FRESCAS
HORCHATA, JAMAICA, AGUA DEL DIA
KIDS DRINKS
FOUNTAIN DRINK, APPLE JUICE, ORANGE JUICE, MILK, CHOCOLATE MILK
CAN SODA
SODAS GLASS BOTTLE
TEQUILA TYPE COCKTAILS
MARGARITA TRADICIONAL STRAWBERRY MARGARITA PEACH MARGARITA MANGO MARGARITA
VODKA TYPE COCKTAILS
BLOODY MARY BLOODY CAESAR SEX ON THE BEACH ORANGE JUICE CRANBERRY JUICE
RUM TYPE COCKTAILS
PINA COLADA STRAWBERRY COLADA DAIQUIRI MIX MOJITO
GIN TYPE COCKTAILS
MARTINI G AND TONIC
DRAFT BEER
DRAFT BEER DOMESTIC AND IMPORTED HAVE DIFFERENT PRICES.
BEERS CANS AND GLASS BOTTLE
COORS LIGHT BLUE MOON MILLER LITE CORONA MODELO SUMMERFEST HAZY LITTLE THING PALE ALE
BOTTLE WATER
MICHELADA
MIMOSAS
SEA FOOD
ENCHILADAS DE CAMARON
2 SHRIMP ENCHILADAS IN CREAMY SALSA WITH RICE AND BEANS ON THE SIDE
SHRIMP WET BURRITO
SHRIMP, RICE, BEANS, ONION, CILANTRO AND SALSA. COVERED IN A CREAMY SALSA AND CHEESE. GUACAMOLE AND SOUR CREAM ON THE SIDE
CAMARONES CON COCO/COCONUT SHRIMPS
COCONUT BREADED SHRIMP PLATE WITH RICE BEANS GRILLED ONIONS, JALAPENO, GUACAMOLE, AND TORTILLAS.
CAMARONES ALA CREMA/CREAMED SHRIMPS
SHRIMP IN A CREAMY SAUCE PLATE WITH RICE BEANS GRILLED ONIONS, JALAPENO, GUACAMOLE, AND TORTILLAS.
CAMARONES AL MOJO DE AJO/SHRIMP IN GARLIC SAUCE
SHRIMP IN A GARLIC BUTTER SPICY SAUCE PLATE WITH RICE BEANS GRILLED ONIONS, JALAPENO, GUACAMOLE, AND TORTILLAS.
CAMARONES EMPANIZADO/BREADED SHRIMP
BREADED SHRIMP PLATE WITH RICE BEANS GRILLED ONIONS, JALAPENO, GUACAMOLE, AND TORTILLAS.
MOJARRA FRITA/FRIED MOJARRA
WHOLE FRIED TILAPIA PLATE WITH RICE BEANS GRILLED ONIONS, JALAPENO, GUACAMOLE, AND TORTILLAS.
CAMARONES EMPANIZADO/BREADED SHRIMP
BREADED SHRIMP PLATE WITH RICE BEANS GRILLED ONIONS, JALAPENO, GUACAMOLE, AND TORTILLAS.
VEGGIE
PASTA
Late Night Menu
APPETIZERS
BIRRIA EGG ROLLS
3 CRISPY EGG ROLLS STUFFED WITH BIRRIA, ONION, CILANTRO, MONTERREY JACK CHEESE WITH A SIDE OF CONSOME, SOUR CREAM,SPICY RED AND GREEN SALSA ON THE SIDE
DORADO CHICKEN WINGS - 6pc
6 WINGS WITH CHOICE OF BUFFALO, BBQ, AND MANGO HABANERO
DORADO CHICKEN WINGS - 12pc
12 WINGS WITH CHOICE OF BUFFALO, BBQ, MANGO HABANER
CARNE ASADA FRIES
CRINKLE CUT FRIES TOPPED WITH NACHO AND MONTERREY JACK CHEESE, CARNE ASADA, SALSA, SOUR CREAM, AND GUACAMOLE
SUPER NACHOS
CORN TORTILLA CHIPS TOPPED WITH NACHO AND MONTERREY JACK CHEESE, SALSA, GUACAMOLE, AND SOUR CREAM.
JALAPEÑO POPPERS 6.-PC
BREADED CREAM CHEESE JALAPENOS
ONION RINGS
MELTED CHEESE WITH SPICY SAUSAGE
CHUNCKY GUACAMOLE
NACHOS WITH CHEESE
GARLIC FRIES
CHICKEN TAQUITOS
FLOUR TORTILLA FILLED WITH CHICKEN AND MONTERREY JACK CHEESE. ROLLED AND FRIED TOPPED WITH TOMATOES AND COTIJA CHEESE. SIDE OF SOUR CREAM AND GUACAMOLE
TACOS
TACO REGULAR
LARGE CORN TORTILLA WITH YOUR CHOICE OF MEAT BEEF,CHICKEN,PORK,SHREDDED BEEF (LENGUA,CARNITAS,SPICY SAUSAGE AND TRIPA EXTRA CHARGE) ONION, CILANTRO, AND SALSA. GRILLED ONIONS, JALAPENOS, AND LIME ON THE SIDE.
TACO DORADO/CRISPY TACO
LARGE CRISPY CORN TORTILLA WITH YOUR CHOICE OF MEAT (LENGUA AND TRIPA EXTRA CHARGE) ONION, CILANTRO, AND SALSA. GRILLED ONIONS, JALPAENOS, AND LIME ON THE SIDE.
KETO TACO
CRISPY CHEEESE SHELL WITH YOUR CHOICE OF MEAT BEEF,PORK,CHICKEN,SHREDDED BEEF (LENGUA,CARNITAS,SPICY SAUSAGE AND TRIPA EXTRA CHARGE) LETTUCE, ONION, CILANTRO, SALSA, GUACAMOLE, CHEESE.
PROTEIN STYLE TACO
LETTUCE WRAP WITH YOUR CHOICE OF MEAT BEEF,PORK,CHICKEN,SHREDDED (LENGUA AND TRIPA EXTRA CHARGE) ONION, CILANTRO, AND SALSA
QUEZATACO
CORN TORTILLA WITH LAYER OF GRILLED CHEESE CHOICE OF MEAT, BEEF,PORK,CHICKEN,SHREDDED BEEF(LENGUA,CARNITAS,SPICY SAUSAGE AND TRIPA EXTRA CHARGE) ONION, CILANTRO, SALSA, AND SIDE GRILLED ONION, JALAPENOS, AND LIME
QUEZABIRRIA
CRISPY TORTILLA COVERED IN OUR RED BIRRIA SAUCE FILLED WITH BIRRIA MEAT(SHREDDED BEEF)ONION, CILANTRO AND SALSA. CONSOME DIPPING SAUCE GRILLED ONIONS, JALAPENOS, AND LIMES.
BIRRIA
PIZZABIRRIA
14' FLOUR TORTILLA, CHEESE, BIRRIA MEAT(SHREDDED BEEF), ONION, CILANTRO, SALSA, ANOTHER LAYER OF CHEESE AND ANOTHER TORTILLA. 2 CONOSME CUPS SOUR CREAM GREEN AND RED SPICY SALSA LIMES ON SIDE.
MINI PIZZABIRRIA
8' FLOUR TORTILLA, CHEESE, BIRRIA MEAT(SHREDDED BEEF), ONION, CILANTRO, SALSA, ANOTHER LAYER OF CHEESE AND ANOTHER TORTILLA. 1 CONOSME CUP SOUR CREAM GREEN AND RED SPICY SALSA LIMES ON SIDE.
RAMEN BIRRIA
RAMEN SOUP FILLED WITH BIRRIA MEAT, CONSOME, ONION, CILANTRO, SALSA AND ON THE SIDE CHIPS, SPICY RED AND GREEN SALSA, LIMES
|Sunday
|8:00 am - 3:59 am
|Monday
|8:00 am - 3:59 am
|Tuesday
|8:00 am - 3:59 am
|Wednesday
|8:00 am - 3:59 am
|Thursday
|8:00 am - 3:59 am
|Friday
|8:00 am - 3:59 am
|Saturday
|8:00 am - 3:59 am
Come in and enjoy some delicious Mexican Food.
301 MAIN ST, Chico, CA 95928