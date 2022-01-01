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Tandem Upscale Dining and Lounge
68 Reviews
$$$
2047 South Highway 92
Sierra Vista, AZ 85635
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N/A Beverages
Apple Juice
Aqua Panna (Still)
Chocolate Milk
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Craft Lemonade
Cranberry Juice
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Dr. Pepper
Flavored Iced Tea
Flavored Lemondade
Ginger Ale
Ginger Beer
Grape fruit Juice
Hot Chocolate
Hot Tea
Iced Tea
Milk
Mixed Berry Mojio
Orange Juice
Pineapple Juice
Root Beer
San Pellegrino (Sparkling)
Shirley Temple
Sprite
Tomato Juice
Tonic Water
Virgin Margarita
Virgin Mary
Water
Virgin Mojito
Grapefruit Orange Spritzer
Strawberry Burlesque
Appetizers
Baked Brie
IMPORTED BRIE WRAPPED IN PUFF PASTRY, APPLE TRIO, FIG GLAZE, SPICED PECANS.
Basket Of Bread
SERVED WITH SEASONAL BUTTER
Meat and Cheese
ARTISAN CURED MEATS AND AGED CHEESES, HERB BREAD, WARM OLIVES, CORNICHONS, CANDIED PECANS, FRESH FRUIT
Mussels
HOUSE BACON, RED PEPPER REDUCTION, CHIMICHURRI, WHITE WINE, BUTTER
Polenta Cakes App
CRISPY POLENTA, WARM GOAT CHEESE, BUTTERNUT SQUASH BRUSCHETTA, FRENCH BRIE CREAM SAUCE, BELL PEPPER REDUCTION, AGED BALSAMIC
Shrimp Cocktail
POACHED JUMBO SHRIMP, AVOCADO, TOMATO-HORSERADISH BROTH, LEMON
Southwest Chicken
HORMONE FREE CHICKEN, SPICED BUTTERMILK BRINE, LOCAL CHILIES, RANCH FRIES, HOUSE HOT SAUCE
Tandem Tots
HAND FORMED, BACON, TOMATO JAM, AIOLI
Short Rib Wellington
SLOW-BRAISED SHORT RIB, WILD MUSHROOM, BUTTER ROASTED ONIONS, MUSTARD DEMI, AIOLI
Lobster & Crab Cakes
MAINE LOBSTER, BLUE CRABMEAT, ROASTED PEPPER AIOLI, ENGLISH PEA CREMA, MICROGREENS
Soups & Salads
Cochise Cobb Salad
HERITAGE GREENS, GRAPE TOMATO, HOUSE BACON, AVOCADO, AGED CHEDDAR, CILANTRO LIME RANCH
Spinach Salad
CANDIED PECAN, GOAT CHEESE, POACHED APPLE, BALSAMIC VINAIGRETTE
Black & Blue Salad
BLACKENED STEAK, COUNTRY OLIVE BLEND, CROUTON, CUCUMBER, ROASTED ONION, GRAPE TOMATO, BLUE CHEESE DRESSING
Caesar Salad
CHOPPED ROMAINE, AGED PARMESAN, CROUTON, ANCHOVY PARMESAN DRESSING
House Green Salad
HERITAGE GREENS, GRAPE TOMATO, CROUTONS, PARMESAN CHEESE, CUCUMBER, SHAVED CARROTS. CHOICE OF DRESSING
Soup of the Day
Bowl Soup of the day
French Onion
BRAISED ONION BROTH, GRUYERE CHEESE, TRUFFLE DUST, CROSTINI
Bowl French Onion
BRAISED ONION BROTH, GRUYERE CHEESE, TRUFFLE DUST, CROSTINI
Lunch & Dinner Menu
Paddy Melt
HOUSE GROUND FILET BURGER, GRUYERE CHEESE, BACON CONFIT, MELTED ONIONS, RUSSIAN DRESSING, TOASTED RYE
Monte Cristo
SLICED HAM AND TURKEY, GRUYERE CHEESE, APPLE BUTTER, BATTERED TEXAS TOAST
The Veggie
ROASTED BUTTERNUT SQUASH, GRILLED SEASONAL VEGETABLES, GOAT CHEESE, WHEAT TOAST
Bacon Lettuce Tomato Sandwich
HOUSE CURED BACON, LEAF LETTUCE, FRESH TOMATO, AVOCADO, HOUSE AIOLI, WHEAT BREAD
Lobster Roll
LOBSTER MEAT, SCALLION, LEMON AIOLI, TOASTED ROLL
Whiskey Bacon BBQ Burger
HOUSE GROUND FILET PATTY, AGED CHEDDAR, THICK-CUT BACON, ROASTED ONION, WHISKEY BACON BBQ GLAZE, BRIOCHE BUN
Blackened Chicken Sandwich
ANTIBIOTIC FREE, HONEY MUSTARD GLAZE, APPLE SLAW, TOMATO JAM, BRIOCHE BUN
Pork Belly Brisket Sandwich
HICKORY SMOKED PORK BELLY, SLICED PICKLE, CARAMELIZED ONION, HOAGIE ROLL, WHISKEY BACON BBQ
Filet Cheeseburger
HOUSE GROUND FILET BURGER, AGED CHEDDAR, LETTUCE, TOMATO, BRIOCHE BUN
Plain Hamburger
GROUND FILET MIGNON BURGER, LETTUCE, TOMATO, ONION, BRIOCHE BUN
Fried Chicken
BUTTERMILK FRIED CHICKEN BREAST, CORN WAFFLE, HOUSE HOT SAUCE, MAPLE BUTTER SYRUP
Pumpkin Ravioli
BUTTERNUT SQUASH, BRAISED ONION, SPICED PECANS, SPINACH, HERBED PARMESAN CREAM
Surf & Turf
FILET MIGNON MEDALLIONS, BEER BATTERED LOBSTER TAIL, AU GRATIN -POTATOES, GRILLED ASPARAGUS, TRUFFLE DEMI-GLACE
New York Strip
CHAR GRILLED STEAK, SCALLOPED POTATOES, ROASTED VEGETABLE, PEPPERED DEMI, CARAMELIZED BRANDY ONION BUTTER
Classic Filet Mignon
CENTER CUT FILET, HOUSE CURED BACON, FINGERLING POTATOES, GRILLED ASPARAGUS, DEMI-GLACE
Lobster Tortellini
LOBSTER CLAW MEAT, CHEESE TORTELLINI, BECHAMEL SAUCE, HERBED BREAD CRUMB
Mushroom Risotto
WILD MUSHROOMS, ASPARAGUS, PARMESAN CHEESE, ARBORIO RICE, BLACK TRUFFLE DUST
Cajun Salmon
LINE CAUGHT, HOUSE CAJUN BLEND, CRANBERRY AND GOAT CHEESE POLENTA, SEASONAL VEGETABLE, HONEY MUSTARD AND PECAN GLAZE
Lamb w/ Figs
AUSTRALIAN LAMB RACK, FINGERLING POTATOES, ROASTED CARROTS, FIG AND PECAN GLAZE
Honey Mustard Lamb
MARINATED RACK, SCALLOPED POTATOES, GRILLED ASPARAGUS, HONEY MUSTARD CRUST, ONION CREMA
Seafood Risotto
SHRIMP & SCALLOPS, LOBSTER, BACON, AND ENGLISH PEA RISOTTO, ASPARAGUS, RED PEPPER PUREE, MICROGREEN SLAW
Mushroom Sacchetti
SLOW BRAISED SHORT RIB, SMOKED PAPRIKA, WILD MUSHROOM, BRAISED ONIONS, SPINACH, CREAMED DEMI-GLACE, PORCINI DUMPLINGS
Scallops
PAN SEARED DIVER SCALLOPS, HOUSE BACON, CRISPY POLENTA CAKES ASPARAGUS, LEMON AIOLI, CHIMICHURRI
Short Ribs
SLOW-BRAISED SHORT RIBS, BUTTERNUT SQUASH MASH, ALMOND AND PORK BELLY ROASTED ASPARAGUS, AGED BALSAMIC, MICROGREEN SLAW
BBQ Pork Belly
HICKORY SMOKED DUROC PORK BELLY, CHEDDAR GRITS, APPLE SLAW, WHISKEY BACON BBQ GLAZE
Fish & Chips
BEER BATTERED ALASKAN COD, APPLE SLAW, FRENCH FRIES, TARTAR SAUCE – INCLUDES A SOUP OR SALAD
Desserts
Skillet Cookie Sundae
HOUSE-MADE COOKIE, DUTCH CHOCOLATE, HOUSE CARAMEL, VANILLA BEAN ICE CREAM, WHIPPED CREAM, BORDEAUX CHERRY. BAKED TO ORDER PREPARATION TAKES 15-20 MINUTES
Dutch Apple Pie
GRANNY SMITH APPLES, CINNAMON & CANE SUGAR, SOUTHERN PIE CRUST, STREUSEL TOPPING. SERVED IN A CAST IRON SKILLET, WITH VANILLA BEAN ICE CREAM
Banana Fosters Bread Pudding
CARAMELIZED BANANA, BUTTER CROISSANTS, CREAM CUSTARD, PECAN, BRANDY-BANANA CARAMEL. SERVED WARM WITH ICE CREAM
Custards In Tandem
CRÈME BRULEE- VANILLA BEAN CUSTARD WITH CARAMELIZED SUGAR AND BERRIES & POTS DE CRÈME- CINNAMON AND CHOCOLATE CUSTARD WITH WHIPPED CREAM
Rootbeer Float
VANILLA BEAN ICE CREAM, BARQ’S ROOT BEER. SERVED IN A 16OZ GLASS
Carrot Cake Waffle Sundae
SHAVED CARROT AND SPICED PECAN WAFFLE, VANILLA ICE CREAM, CREAM CHEESE FROSTING AND MAPLE CARAMEL SYRUP
Flourless Mocha Parfait
WARMED DUTCH CHOCOLATE AND COFFEE TORTE, WHIPPED CREAM, CHOCOLATE GANACHE
Seasonal Sorbet
TWO SCOOPS OF SEASONAL SORBET
Seasonal Cheesecake served in a Mason Jar
SEASONAL CHEESECAKE, SERVED IN A GLASS MASON JAR. RECEIVE $3.00 OFF YOUR NEXT MEAL IF YOU RETURN THE GLASS JAR AFTER PURCHASE
One Scoop Ice Cream
Two Scoops of Ice Cream
Kids Menu
Pasta Meal Deal
|Sunday
|11:00 am - 12:00 am
|Monday
|10:30 am - 11:00 pm
|Tuesday
|10:30 am - 11:00 pm
|Wednesday
|10:30 am - 11:00 pm
|Thursday
|10:30 am - 11:00 pm
|Friday
|10:30 am - 11:00 pm
|Saturday
|11:00 am - 12:00 am
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