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American
Bars & Lounges
Breakfast & Brunch

Tandem Upscale Dining and Lounge

68 Reviews

$$$

2047 South Highway 92

Sierra Vista, AZ 85635

Orders through Toast are commission free and go directly to this restaurant

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Popular Items

Filet Cheeseburger
Lobster Roll
Whiskey Bacon BBQ Burger

N/A Beverages

Apple Juice

$3.50

Aqua Panna (Still)

$4.00

Chocolate Milk

$3.50

Club Soda

$3.00

Coffee

$3.00

Coke Cola

$3.00

Cold Brew Coffee

$4.00

Craft Lemonade

$3.00

Cranberry Juice

$3.50

Decaf Coffee

$3.00

Diet Coke

$3.00

Dr. Pepper

$3.00

Flavored Iced Tea

$4.00

Flavored Lemondade

$4.00

Ginger Ale

$3.00

Ginger Beer

$4.00

Grape fruit Juice

$3.50

Hot Chocolate

$4.00

Hot Tea

$3.00

Iced Tea

$3.00

Milk

$3.50

Mixed Berry Mojio

$4.00

Orange Juice

$3.00

Pineapple Juice

$3.50

Root Beer

$3.00

San Pellegrino (Sparkling)

$4.00

Shirley Temple

$3.00

Sprite

$3.00

Tomato Juice

$3.50

Tonic Water

$3.00

Virgin Margarita

$3.00

Virgin Mary

$3.00

Water

Virgin Mojito

$6.00

Grapefruit Orange Spritzer

$6.00

Strawberry Burlesque

$6.00

Appetizers

Baked Brie

Baked Brie

$14.00

IMPORTED BRIE WRAPPED IN PUFF PASTRY, APPLE TRIO, FIG GLAZE, SPICED PECANS.

Basket Of Bread

Basket Of Bread

$4.00

SERVED WITH SEASONAL BUTTER

Meat and Cheese

Meat and Cheese

$17.00

ARTISAN CURED MEATS AND AGED CHEESES, HERB BREAD, WARM OLIVES, CORNICHONS, CANDIED PECANS, FRESH FRUIT

Mussels

$17.00

HOUSE BACON, RED PEPPER REDUCTION, CHIMICHURRI, WHITE WINE, BUTTER

Polenta Cakes App

Polenta Cakes App

$14.00

CRISPY POLENTA, WARM GOAT CHEESE, BUTTERNUT SQUASH BRUSCHETTA, FRENCH BRIE CREAM SAUCE, BELL PEPPER REDUCTION, AGED BALSAMIC

Shrimp Cocktail

Shrimp Cocktail

$12.00

POACHED JUMBO SHRIMP, AVOCADO, TOMATO-HORSERADISH BROTH, LEMON

Southwest Chicken

$15.00

HORMONE FREE CHICKEN, SPICED BUTTERMILK BRINE, LOCAL CHILIES, RANCH FRIES, HOUSE HOT SAUCE

Tandem Tots

Tandem Tots

$13.00

HAND FORMED, BACON, TOMATO JAM, AIOLI

Short Rib Wellington

$16.00

SLOW-BRAISED SHORT RIB, WILD MUSHROOM, BUTTER ROASTED ONIONS, MUSTARD DEMI, AIOLI

Lobster & Crab Cakes

Lobster & Crab Cakes

$17.00

MAINE LOBSTER, BLUE CRABMEAT, ROASTED PEPPER AIOLI, ENGLISH PEA CREMA, MICROGREENS

Soups & Salads

Cochise Cobb Salad

$14.00

HERITAGE GREENS, GRAPE TOMATO, HOUSE BACON, AVOCADO, AGED CHEDDAR, CILANTRO LIME RANCH

Spinach Salad

Spinach Salad

$12.00

CANDIED PECAN, GOAT CHEESE, POACHED APPLE, BALSAMIC VINAIGRETTE

Black & Blue Salad

Black & Blue Salad

$17.00

BLACKENED STEAK, COUNTRY OLIVE BLEND, CROUTON, CUCUMBER, ROASTED ONION, GRAPE TOMATO, BLUE CHEESE DRESSING

Caesar Salad

Caesar Salad

$11.00

CHOPPED ROMAINE, AGED PARMESAN, CROUTON, ANCHOVY PARMESAN DRESSING

House Green Salad

House Green Salad

$9.00

HERITAGE GREENS, GRAPE TOMATO, CROUTONS, PARMESAN CHEESE, CUCUMBER, SHAVED CARROTS. CHOICE OF DRESSING

Soup of the Day

$7.00

Bowl Soup of the day

$9.00
French Onion

French Onion

$7.00

BRAISED ONION BROTH, GRUYERE CHEESE, TRUFFLE DUST, CROSTINI

Bowl French Onion

Bowl French Onion

$9.00

BRAISED ONION BROTH, GRUYERE CHEESE, TRUFFLE DUST, CROSTINI

Lunch & Dinner Menu

Paddy Melt

$15.00

HOUSE GROUND FILET BURGER, GRUYERE CHEESE, BACON CONFIT, MELTED ONIONS, RUSSIAN DRESSING, TOASTED RYE

Monte Cristo

Monte Cristo

$15.00

SLICED HAM AND TURKEY, GRUYERE CHEESE, APPLE BUTTER, BATTERED TEXAS TOAST

The Veggie

The Veggie

$14.00

ROASTED BUTTERNUT SQUASH, GRILLED SEASONAL VEGETABLES, GOAT CHEESE, WHEAT TOAST

Bacon Lettuce Tomato Sandwich

Bacon Lettuce Tomato Sandwich

$15.00

HOUSE CURED BACON, LEAF LETTUCE, FRESH TOMATO, AVOCADO, HOUSE AIOLI, WHEAT BREAD

Lobster Roll

Lobster Roll

$16.00

LOBSTER MEAT, SCALLION, LEMON AIOLI, TOASTED ROLL

Whiskey Bacon BBQ Burger

$15.00

HOUSE GROUND FILET PATTY, AGED CHEDDAR, THICK-CUT BACON, ROASTED ONION, WHISKEY BACON BBQ GLAZE, BRIOCHE BUN

Blackened Chicken Sandwich

Blackened Chicken Sandwich

$15.00

ANTIBIOTIC FREE, HONEY MUSTARD GLAZE, APPLE SLAW, TOMATO JAM, BRIOCHE BUN

Pork Belly Brisket Sandwich

$13.00

HICKORY SMOKED PORK BELLY, SLICED PICKLE, CARAMELIZED ONION, HOAGIE ROLL, WHISKEY BACON BBQ

Filet Cheeseburger

Filet Cheeseburger

$12.00

HOUSE GROUND FILET BURGER, AGED CHEDDAR, LETTUCE, TOMATO, BRIOCHE BUN

Plain Hamburger

Plain Hamburger

$11.00

GROUND FILET MIGNON BURGER, LETTUCE, TOMATO, ONION, BRIOCHE BUN

Fried Chicken

Fried Chicken

$25.00

BUTTERMILK FRIED CHICKEN BREAST, CORN WAFFLE, HOUSE HOT SAUCE, MAPLE BUTTER SYRUP

Pumpkin Ravioli

Pumpkin Ravioli

$25.00

BUTTERNUT SQUASH, BRAISED ONION, SPICED PECANS, SPINACH, HERBED PARMESAN CREAM

Surf & Turf

$43.00

FILET MIGNON MEDALLIONS, BEER BATTERED LOBSTER TAIL, AU GRATIN -POTATOES, GRILLED ASPARAGUS, TRUFFLE DEMI-GLACE

New York Strip

$34.00

CHAR GRILLED STEAK, SCALLOPED POTATOES, ROASTED VEGETABLE, PEPPERED DEMI, CARAMELIZED BRANDY ONION BUTTER

Classic Filet Mignon

Classic Filet Mignon

$36.00

CENTER CUT FILET, HOUSE CURED BACON, FINGERLING POTATOES, GRILLED ASPARAGUS, DEMI-GLACE

Lobster Tortellini

$34.00

LOBSTER CLAW MEAT, CHEESE TORTELLINI, BECHAMEL SAUCE, HERBED BREAD CRUMB

Mushroom Risotto

Mushroom Risotto

$26.00

WILD MUSHROOMS, ASPARAGUS, PARMESAN CHEESE, ARBORIO RICE, BLACK TRUFFLE DUST

Cajun Salmon

Cajun Salmon

$30.00

LINE CAUGHT, HOUSE CAJUN BLEND, CRANBERRY AND GOAT CHEESE POLENTA, SEASONAL VEGETABLE, HONEY MUSTARD AND PECAN GLAZE

Lamb w/ Figs

Lamb w/ Figs

$35.00

AUSTRALIAN LAMB RACK, FINGERLING POTATOES, ROASTED CARROTS, FIG AND PECAN GLAZE

Honey Mustard Lamb

Honey Mustard Lamb

$35.00

MARINATED RACK, SCALLOPED POTATOES, GRILLED ASPARAGUS, HONEY MUSTARD CRUST, ONION CREMA

Seafood Risotto

$39.00

SHRIMP & SCALLOPS, LOBSTER, BACON, AND ENGLISH PEA RISOTTO, ASPARAGUS, RED PEPPER PUREE, MICROGREEN SLAW

Mushroom Sacchetti

Mushroom Sacchetti

$33.00

SLOW BRAISED SHORT RIB, SMOKED PAPRIKA, WILD MUSHROOM, BRAISED ONIONS, SPINACH, CREAMED DEMI-GLACE, PORCINI DUMPLINGS

Scallops

Scallops

$33.00

PAN SEARED DIVER SCALLOPS, HOUSE BACON, CRISPY POLENTA CAKES ASPARAGUS, LEMON AIOLI, CHIMICHURRI

Short Ribs

Short Ribs

$34.00

SLOW-BRAISED SHORT RIBS, BUTTERNUT SQUASH MASH, ALMOND AND PORK BELLY ROASTED ASPARAGUS, AGED BALSAMIC, MICROGREEN SLAW

BBQ Pork Belly

BBQ Pork Belly

$27.00

HICKORY SMOKED DUROC PORK BELLY, CHEDDAR GRITS, APPLE SLAW, WHISKEY BACON BBQ GLAZE

Fish & Chips

Fish & Chips

$20.00

BEER BATTERED ALASKAN COD, APPLE SLAW, FRENCH FRIES, TARTAR SAUCE – INCLUDES A SOUP OR SALAD

Desserts

Skillet Cookie Sundae

Skillet Cookie Sundae

$8.00

HOUSE-MADE COOKIE, DUTCH CHOCOLATE, HOUSE CARAMEL, VANILLA BEAN ICE CREAM, WHIPPED CREAM, BORDEAUX CHERRY. BAKED TO ORDER PREPARATION TAKES 15-20 MINUTES

Dutch Apple Pie

$8.00

GRANNY SMITH APPLES, CINNAMON & CANE SUGAR, SOUTHERN PIE CRUST, STREUSEL TOPPING. SERVED IN A CAST IRON SKILLET, WITH VANILLA BEAN ICE CREAM

Banana Fosters Bread Pudding

Banana Fosters Bread Pudding

$9.00

CARAMELIZED BANANA, BUTTER CROISSANTS, CREAM CUSTARD, PECAN, BRANDY-BANANA CARAMEL. SERVED WARM WITH ICE CREAM

Custards In Tandem

Custards In Tandem

$8.00

CRÈME BRULEE- VANILLA BEAN CUSTARD WITH CARAMELIZED SUGAR AND BERRIES & POTS DE CRÈME- CINNAMON AND CHOCOLATE CUSTARD WITH WHIPPED CREAM

Rootbeer Float

$6.00

VANILLA BEAN ICE CREAM, BARQ’S ROOT BEER. SERVED IN A 16OZ GLASS

Carrot Cake Waffle Sundae

Carrot Cake Waffle Sundae

$11.00

SHAVED CARROT AND SPICED PECAN WAFFLE, VANILLA ICE CREAM, CREAM CHEESE FROSTING AND MAPLE CARAMEL SYRUP

Flourless Mocha Parfait

Flourless Mocha Parfait

$8.00

WARMED DUTCH CHOCOLATE AND COFFEE TORTE, WHIPPED CREAM, CHOCOLATE GANACHE

Seasonal Sorbet

$6.00

TWO SCOOPS OF SEASONAL SORBET

Seasonal Cheesecake served in a Mason Jar

$11.00

SEASONAL CHEESECAKE, SERVED IN A GLASS MASON JAR. RECEIVE $3.00 OFF YOUR NEXT MEAL IF YOU RETURN THE GLASS JAR AFTER PURCHASE

One Scoop Ice Cream

$2.50

Two Scoops of Ice Cream

$3.50

Kids Menu

Chicken Tenders

$10.00

Fish Sticks

$10.00

Cheeseburger

$10.00

Hamburger

$10.00

Pasta With Cream Sauce

$10.00

Grilled Cheese

$10.00

Grilled Steak

$10.00

Kids Beverage

Kids Ice Cream Sundae

Kids Root beer Float

Pasta Meal Deal

Pasta Meal Deal

$60.00
Attributes and Amenities
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All hours
Sunday11:00 am - 12:00 am
Monday10:30 am - 11:00 pm
Tuesday10:30 am - 11:00 pm
Wednesday10:30 am - 11:00 pm
Thursday10:30 am - 11:00 pm
Friday10:30 am - 11:00 pm
Saturday11:00 am - 12:00 am
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2047 South Highway 92, Sierra Vista, AZ 85635

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Tandem Upscale Dining and Lounge image
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