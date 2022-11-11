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Taqueria Amor Manayunk
1,563 Reviews
$$
4410 Main Street
Philadelphia, PA 19127
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Popular Items
$3 OFF QUESADILLA THURSDAY ONLINE
CHICKEN QUESADILLA
CHICKEN TINGA MIXED WITH QUESO OAXACA AND MELTED IN A FLOUR TORTILLA. SERVED WITH DICED TOMATO, MEXICAN CREMA, SALSA VERDE ON THE SIDE.
CHEESESTEAK QUESADILLA
SHREDDED RIBEYE BEEF MELTED WITH COOPER SHARP CHEESE, MUSHROOMS, AND ONIONS IN A FLOUR TORTILLA. SERVED WITH KETCHUP CREMA AND SCALLION ON THE SIDE.
MUSHROOM QUESADILLA
SAUTEED CRIMINI MUSHROOMS MELTED WITH OAXACA CHEESE AND QUESO MIXTO IN 3 CORN TORTILLAS. SERVED WITH SLICED JALAPENO AND MEXICAN CREMA ON THE SIDE.
SUPER GREEN QUESADILLA
BROCCOLI, SPINACH AND BROCCOLI RABE MELTED WITH OAXACA CHEESE IN A FLOUR TORTILLA. SERVED WITH A WHIPPED RICOTTA DIP.
SHRIMP QUESADILLA
SAUTEED SHRIMP WITH MELTED OAXACA CHEESE AND QUESO MIXTO BETWEEN A FLOUR TOTILLA. SERVED WITH HABANERO CREMA AND SCALLIONS ON THE SIDE.
ADULT CHEESE QUESADILLA
MELTED QUESO MIXTO FOLDED IN A FLOUR TORTILLA. SERVED WITH CREMA AND TOMATOES ON THE SIDE.
GUACAMOLE Y SALSA
GUACAMOLE TRADITIONAL
AVOCADO, JALAPENO, ONION, CILANTRO, SERVED WITH CORN TORTILLA CHIPS & CHIPOTLE MORITA SALSA
GUACAMOLE LOCO
OUR HOUSE GUACAMOLE TOPPED WITH ROASTED CORN, BACON, LIME AIOLI, COTIJA CHEESE, CHILI PEQUIN
SEAFOOD GUACAMOLE
OUR HOUSE GUACAMOLE TOPPED WITH CRAB, SHRIMP, AND A CHIPOTLE GLAZE. SERVED WITH SALSA MORITA AND CRISPY CORN TORTILLA CHIPS.
GUACAMOLE PARA FAMILIA
DOUBLE ORDER OF GUACAMOLE FOR THE WHOLE FAMILY. SERVED WITH CRISPY CORN TORTILLAS AND OUR SALSA MORITA.
SALSA TRIO
SALSA ARBOL, SALSA VERDE, CHIPOTLE-POBLANO SERVED WITH CORN TORTILLA CHIPS
CHIPS & SALSA
SALSA MORITA, SALSA VERDE, SERVED WITH CORN TORTILLA CHIPS
SALSA PARA FAMILIA
DOUBLE ORDER OF CHIPS & SALSA
SOPAS Y ENSALADAS
TORTILLA SOUP
A CHICKEN BASED BROTH COOKED WITH TOMATO, CHILES, AND CORN TORTILLAS. SERVED WITH AVOCADO, CREMA, AND QUESO FRESCO.
BLACK BEAN SOUP
BLACK BEAN SOUP TOPPED WITH CREMA AND PICO DE GALLO. CAN BE VEGAN IF CREMA OMITTED.
KALE SALAD
GREEN KALE & FRISEE SALAD TOSSED WITH COTIJA CHEESE, AND CRISPY GARBANZO BEANS. SERVED WITH LEMON VINAIGRETTE ON THE SIDE.
CHOP SALAD
ROMAINE LETTUCE TOSSED WITH DICED TOMATO, SLICED AVOCADO, DICED CUCUMBER, DICED CHAYOTE(SQUASH), DICED RED ONION, PEPITAS(PUMKIN SEEDS), AND QUESO FRESCO. SERVED WITH CHIPOTLE VINAIGRETTE ON THE SIDE.
CAESAR SALAD
KALE AND ROMAINE TOSSED WITH CRISPY TORTILLA STRIPS, COTIJA CHEESE, PEPITAS(PUMPKIN SEEDS), AND SLICED AVOCADO. SERVED WITH CAESAR DRESSING ON THE SIDE.
NACHOS DE LA CASA
TRADITIONAL NACHOS DE LA CASA
CORN TORTILLA CHIPS LAYERED WITH QUESO MIXTO, BLACK BEAN PUREE, RAJAS(POBLANO PEPPER STRIPS), PICKLED JALAPENO, SALSA ARBOL(SPICY), TOMATOES, CREMA, AND RADISH. BAKED TO PERFECTION.
BRISKET NACHOS
CORN TORTILLA CHIPS LAYERED WITH QUESO MIXTO, BLACK BEAN PUREE, RAJAS(POBLANO PEPPER STRIPS), PICKLED JALAPENO, SALSA ARBOL(SPICY), TOMATOES, CREMA, AND RADISH. BAKED TO PERFECTION.
CHORIZO NACHOS
CORN TORTILLA CHIPS LAYERED WITH QUESO MIXTO, BLACK BEAN PUREE, RAJAS(POBLANO PEPPER STRIPS), PICKLED JALAPENO, SALSA ARBOL(SPICY), TOMATOES, CREMA, AND RADISH. BAKED TO PERFECTION.
CHICKEN TINGA NACHOS
OUR HOUSE NACHOS WITH CHICKEN TINGA
ANTOJITOS & QUESADILLAS
CHICKEN QUESADILLA
CHIPOTLE-TOMATO TOSSED CHICKEN MIXED WITH QUESO OAXACA AND MELTED IN A FLOUR TORTILLA. SERVED WITH TOMATOES, MEXICAN CREMA. AND SALSA VERDE ON THE SIDE.
SHRIMP QUESADILLA
SAUTEED SHRIMP WITH MELTED OAXACA CHEESE AND QUESO MIXTO BETWEEN A FLOUR TOTILLA. SERVED WITH HABANERO CREMA AND SCALLIONS ON THE SIDE.
MUSHROOM QUESADILLA
SAUTEED CRIMINI MUSHROOMS MELTED WITH OAXACA CHEESE AND QUESO MIXTO IN 3 CORN TORTILLAS. SERVED WITH SLICED JALAPENO AND MEXICAN CREMA ON THE SIDE.
SUPER GREEN QUESADILLA
BROCCOLI, SPINACH AND BROCCOLI RABE MELTED WITH OAXACA CHEESE IN A FLOUR TORTILLA. SERVED WITH A WHIPPED RICOTTA DIP.
CHEESESTEAK QUESADILLA
SHREDDED RIBEYE BEEF MELTED WITH COOPER SHARP CHEESE, MUSHROOMS, AND ONIONS IN A FLOUR TORTILLA. SERVED WITH KETCHUP CREMA AND SCALLION ON THE SIDE.
ADULT CHEESE QUESADILLA
MELTED QUESO MIXTO FOLDED IN A FLOUR TORTILLA. SERVED WITH CREMA AND TOMATOES ON THE SIDE.
COCO LOCO SHRIMP
5 COCONUT AND PANKO CRUSTED SHRIMP. TOPPED WITH CHIVES. SRIRACHA MAYO ON THE SIDE. (GLUTEN FREE)
CHICKEN TAQUITOS
CHIPOTLE CHICKEN ROLLED AND FRIED CRISPY IN A CORN TORTILLA. SERVED WITH QUESO FRESCO, CHARRED TOMATILLO SALSA VERDE, AND CREMA ON THE SIDE.
QUESO FUNDIDO
SAUTEED POBLANO AND RED PEPPERS TOPPED WITH MELTED QUESO MIXTO. SERVED WITH FLOUR TORTILLAS ON THE SIDE.
CHORIZO FUNDIDO
SAUTEED POBLANO AND RED PEPPERS TOPPED WITH MELTED QUESO MIXTO AND CHORIZO. SERVED WITH FLOUR TORTILLAS ON THE SIDE.
TACOS & BOWLS
FISH " ENSENADA STYLE" (2)
2 TEMPURA BATTERED TILAPIA, AVOCADO, CABBAGE SLAW, AND RADISH SERVED IN FLOUR TORTILLAS. CAN BE GLUTEN FREE IF CORN TORTILLAS ARE SUBSTITUTED.
PORK CARNITAS
PULLED PORK TOPPED WITH SALSA ROJA, CILANTRO, ONION, AND AVOCADO. SERVED ON 3 CORN TORTILLAS. NOT GLUTEN FREE AS PORK IS COOKED WITH BEER.
PORK AL PASTOR
GUAJILLO MARINATED ROASTED PORK TOPPED WITH PINEAPPLE, PICKLED RED ONION, CILANTRO, AND AVOCADO. SERVED ON 3 CORN TORTILLAS.
CHIPOTLE STEAK
FLANK STEAK TOPPED WITH CHIPOTLE CREMA, QUESO FRESCO, AVOCADO, PICO DE GALLO, FRIED ONION, AND CILANTRO. SERVED ON 3 CORN TORTILLAS.
CHICKEN TINGA
PULLED CHICKEN STEWED IN CHIPOTLE TOPPED WITH PICKLED CABBAGE, AVOCADO, QUESO FRESCO, AND CREMA. SERVED ON 3 CORN TORTILLAS.
CAULIFLOWER
CRISPY CAULIFLOWER TOPPED WITH A RED CHILE GARBANZO PUREE, AVOCADO, CUCUMBER, TOMATO, AND A HONEY LIME YOGURT DRESSING. SERVED ON 3 CORN TORTILLAS.
BRISKET AL SAUDERO
TENDER BRAISED BRISKET AL SAUDERO TOPPED WITH SALSA DE ARBOL, SCALLIONS, CILANTRO, AND ONIONS. SERVED ON 3 CORN TORTILLAS.
CAROLINA BBQ SHRIMP
MARINATED SHRIMP TOSSED WITH A SWEET CHILE BBQ SAUCE. TOPPED WITH A CABBAGE SLAW, TOSSED WITH CHIPOTLE VINAIGRETTE. SERVED ON 3 CORN TORTILLAS.
KOREAN BROCCOLI
KOREAN STYLE BROCCOLI TACOS TOPPED WITH A BLACK BEAN PUREE, KIMCHI CABBAGE SLAW AND A SAMBAL VINAIGRETTE. SERVED ON 3 CORN TORTILLAS.
BLACKENED MAHI MAHI
BLACKENED SEARED MAHI MAHI TOPPED WITH ONION AND GARLIC BRAISED KALE, AVOCADO, AND ANCHO CHILE CREMA. SERVED ON 3 CORN TORTILLAS.
FAJITAS
BEEF SIRLOIN FAJITAS
8OZ FLANK STEAK SERVED OVER QUESO MIXTO MELTED OVER SAUTEED PEPPERS AND ONIONS. SERVED WITH SALSA VERDE, PICO DE GALLO, AND CREMA ON THE SIDE. SERVED WITH FLOUR TORTILLAS.
ADOBO CHICKEN FAJITAS
ADOBO MARINATED GRILLED CHICKEN SERVED OVER QUESO MIXTO MELTED OVER SAUTEED PEPPERS AND ONIONS. SERVED WITH SALSA VERDE, PICO DE GALLO, AND CREMA ON THE SIDE. SERVED WITH FLOUR TORTILLAS.
GRILLED SHRIMP FAJITAS
GRILLED SHRIMP SERVED OVER QUESO MIXTO MELTED OVER SAUTEED PEPPERS AND ONIONS. SERVED WITH SALSA VERDE, PICO DE GALLO, AND CREMA ON THE SIDE. SERVED WITH FLOUR TORTILLAS.
VEGGIE FAJITAS
SERVED WITH FLOUR TORTILLAS, ONION, PEPPER, QUESO MIXTO, SALSA VERDE, PICO DE GALLO, AND CREMA
FAJITA SAMPLER
I GRILLED CHICKEN, 1 STEAK, AND 1 SKEWER GRILLED SHRIMP SERVED OVER QUESO MIXTO MELTED OVER SAUTEED PEPPERS AND ONIONS. SERVED WITH SALSA VERDE, PICO DE GALLO, AND CREMA ON THE SIDE. SERVED WITH FLOUR TORTILLAS.
ENCHILADAS & CARNE ASADA
ENCHILADAS DE POLLO
2 CORN TORTILLAS FILLED WITH PULLED CHICKEN TINGA, QUESO OAXACA, POBLANO PEPPERS AND MARINATED ONIONS(PEPPERS AND ONIONS CANNOT BE OMITTED). TOPPED WITH YOUR CHOICE OF SAUCE.
BRISKET ENCHILADAS
2 CORN TORTILLAS FILLED WITH ANCHO CHILE BRAISED BRISKET, MUSHROOMS, RAJAS, ONIONS, GARLIC, AND OAXACA CHEESE. TOPPED WITH SALSA VERDE AND RANCHERA SAUCE, CREMA, RADISH, AND ONION. ONLY MUSHROOMS OMITTABLE FOR INSIDE ENCHILADAS.
SEAFOOD ENCHILADAS
3 CORN TORTILLAS FILLED WITH SHRIMP, CRAB, OYSTER MUSHROOM, SPINACH, CORN, ONIONS, AND OAXACA CHEESE. INTERNAL ENCHILADA INGREDIENTS CANNOT BE OMITTED. TOPPED WITH A POBLANO CREAM SAUCE, MELTED QUESO MIXTO, CREMA, PICKLED JALAPENOS, ONIONS, RADISH, AND CILANTRO.
ENCHILADAS DE VEGETAL
2 CORN TORTILLAS FILLED WITH ZUCCHINI, KALE, COUS COUS, RAJAS(POBLANO PEPPER STRIPS), CILANTRO, AND QUESO MIXTO. INTERNAL ENCHILADA INGREDIENTS CANNOT BE OMITTED. TOPPED WITH SALSA VERDE, COTIJA CHEESE, MEXICAN CREMA, RADISH, AND PICKLED JALAPENOS AND ONION.
CHEESE ENCHILADAS
2 CORN TORTILLAS FILLED WITH QUESO MIXTO. TOPPED WITH YOU CHOICE OF SAUCE.
CARNE ASADA
8OZ BEEF SIRLOIN SLICED AND TOPPED WITH CHIMICHURRI SAUCE. SERVED WITH FINGERLING POTATOES TOPPED WITH QUESO FRESCO AND CHIPOTLE MAYO. SCALLIONS AND SERRANO CHILE ON THE SIDE.
BURGERS & TORTAS
CHEESEBURGER
DOUBLE BEEF PATTY, AMERICAN CHEESE, DIJON MAYO, BIBB LETTUCE, TOMATO, RAW RED ONION ON A BRIOCHE BUN. SERVED WITH FRENCH FRIES AND PICKLE ON SIDE.
CHICKEN TORTA
GRILLED CHICKEN SANDWICH TOPPED WITH OAXACA CHEESE, AVOCADO, RED ONION, CHIPOTLE MAYO ON CIABATTINI ROLL. SERVED WITH FRENCH FRIES AND PICKLE ON SIDE.
CARNITAS BURGER
SINGLE BEEF PATTY TOPPED WITH PULLED PORK CARNITAS, LETTUCE, AVOCADO, SALSA ROJA, ONIONS, CILANTRO ON A BRIOCHE BUN. SERVED WITH FRENCH FRIED AND A PICKLE ON THE SIDE.
GUARNICIONES (SIDES)
MEXICAN STREET CORN "ESQUITES"
SAUTEED CORN CUT OFF THE COB AND MIXED WITH LIME MAYO, QUESO FRESCO, AND CHILI PEQUIN. CORN IS COOKED WITH BUTTER AND CANNOT BE ALTERED.
SWEET PLANTAINS
SWEET PLANTAINS TOPPED WITH MEXICAN CREMA & QUESO FRESCO.
BLACK BEANS & RICE
BLACK BEANS OVER WHITE RICE (VEGAN)
REFRIED BEANS
CREAMY REFRIED BEANS COOKED IN PORK LARD. TOPPED WITH QUESO FRESCO. NOT VEGETARIAN.
FRENCH FRIES
SIDE OF FRIES.
BLACK BEANS
ONLY BLACK BEANS (VEGAN)
REFRIED BEANS & RICE
REFRIED BEANS TOPPED WITH QUESO FRESCO. SERVED OVER RICE.
RED RICE
RED RICE - WHIR ERICE COOKED IN A TOMATO SOFRITO. VEGAN
ACCOMPANIMENTS
SIDE GUACAMOLE
4OZ GUACAMOLE
PICO DE GALLO
TOMATO, ONION, CILANTRO
MORITA SALSA
RED SALSA
SALSA VERDE
GREEN SALSA
HABANERO SALSA
SPICY SALSA
ARBOL SALSA
HOT HOT
CHIPOTLE POBLANO SALSA
SMOKY
CHARRED TOMATILLO SALSA VERDE
SLICED AVOCADO
AVOCADO
PICKLED JALAPENO
SLICED FRESH JALAPENO
MEXICAN CREMA (SOUR CREAM WITH LIME)
SOUR CREAM WITH LIME
HABANERO CREMA
CHIPOTLE CREMA
KETCHUP CREMA
ANCHO CHILE CREMA
CHIPOTLE MAYO
SRIRACHA MAYO
CHOPPED LETTUCE
QUESO MIXTO
QUESO FRESCO
DICED TOMATOES
SIDE RANCHERA SAUCE
SIDE MOLE SAUCE
CRISPY CORN TORTILLA CHIPS
FLOUR TORTILLAS
CORN TORTILLAS
STEAK SIDE
SHRIMP SIDE
BRISKET SIDE
GRILL CHICKEN SIDE
TINGA SIDE
CARNITAS SIDE
CHORIZO SIDE
MUSHROOM SIDE
CAULIFLOWER SIDE
PINT MORITA SALSA
QUART MORITA SALSA
PINT SALSA VERDE
KIDS MENU
MAC 'N CHEESE TACOS
2 MAC & CHEESE TACOS SERVED ON CORN TORTILLAS.
PBJ FLUFF QUESADILLA
PEANUT BUTTER, JELLY, AND FLUFF SERVED IN A FLOUR TORTILLA AND MELTED.
KIDS CHEESEBURGER
A SINGLE BEEF PATTY WITH MELTED AMERICAN CHEESE ON A BUN.
KIDS CHEESE QUESADILLA
QUESO MIXTO MELTED IN A FLOUR TORTILLA.
KIDS CHICKEN QUESADILLA
CHICKEN & CHEESE MELTED IN A FLOUR TORTILLA.
KIDS CHEESE NACHOS
QUESO MIXTO BAKED OVER CORN TORTILLA CHIPS.
|Sunday
|11:30 am - 6:45 pm
|Monday
|11:30 am - 8:45 pm
|Tuesday
|11:30 am - 8:45 pm
|Wednesday
|11:30 am - 8:45 pm
|Thursday
|11:30 am - 8:45 pm
|Friday
|11:30 am - 9:45 pm
|Saturday
|11:30 am - 9:45 pm
Come in and enjoy!
4410 Main Street, Philadelphia, PA 19127