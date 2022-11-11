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Taqueria Amor Manayunk

1,563 Reviews

$$

4410 Main Street

Philadelphia, PA 19127

Orders through Toast are commission free and go directly to this restaurant

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Popular Items

CHIPOTLE STEAK
GUACAMOLE TRADITIONAL
CHIPS & SALSA

$3 OFF QUESADILLA THURSDAY ONLINE

CHICKEN QUESADILLA

$10.95

CHICKEN TINGA MIXED WITH QUESO OAXACA AND MELTED IN A FLOUR TORTILLA. SERVED WITH DICED TOMATO, MEXICAN CREMA, SALSA VERDE ON THE SIDE.

CHEESESTEAK QUESADILLA

$10.95

SHREDDED RIBEYE BEEF MELTED WITH COOPER SHARP CHEESE, MUSHROOMS, AND ONIONS IN A FLOUR TORTILLA. SERVED WITH KETCHUP CREMA AND SCALLION ON THE SIDE.

MUSHROOM QUESADILLA

$9.95

SAUTEED CRIMINI MUSHROOMS MELTED WITH OAXACA CHEESE AND QUESO MIXTO IN 3 CORN TORTILLAS. SERVED WITH SLICED JALAPENO AND MEXICAN CREMA ON THE SIDE.

SUPER GREEN QUESADILLA

$9.95

BROCCOLI, SPINACH AND BROCCOLI RABE MELTED WITH OAXACA CHEESE IN A FLOUR TORTILLA. SERVED WITH A WHIPPED RICOTTA DIP.

SHRIMP QUESADILLA

$11.95

SAUTEED SHRIMP WITH MELTED OAXACA CHEESE AND QUESO MIXTO BETWEEN A FLOUR TOTILLA. SERVED WITH HABANERO CREMA AND SCALLIONS ON THE SIDE.

ADULT CHEESE QUESADILLA

$7.95

MELTED QUESO MIXTO FOLDED IN A FLOUR TORTILLA. SERVED WITH CREMA AND TOMATOES ON THE SIDE.

GUACAMOLE Y SALSA

GUACAMOLE TRADITIONAL

GUACAMOLE TRADITIONAL

$12.95

AVOCADO, JALAPENO, ONION, CILANTRO, SERVED WITH CORN TORTILLA CHIPS & CHIPOTLE MORITA SALSA

GUACAMOLE LOCO

GUACAMOLE LOCO

$15.95

OUR HOUSE GUACAMOLE TOPPED WITH ROASTED CORN, BACON, LIME AIOLI, COTIJA CHEESE, CHILI PEQUIN

SEAFOOD GUACAMOLE

SEAFOOD GUACAMOLE

$17.95

OUR HOUSE GUACAMOLE TOPPED WITH CRAB, SHRIMP, AND A CHIPOTLE GLAZE. SERVED WITH SALSA MORITA AND CRISPY CORN TORTILLA CHIPS.

GUACAMOLE PARA FAMILIA

$21.95

DOUBLE ORDER OF GUACAMOLE FOR THE WHOLE FAMILY. SERVED WITH CRISPY CORN TORTILLAS AND OUR SALSA MORITA.

SALSA TRIO

SALSA TRIO

$7.95

SALSA ARBOL, SALSA VERDE, CHIPOTLE-POBLANO SERVED WITH CORN TORTILLA CHIPS

CHIPS & SALSA

CHIPS & SALSA

$5.95

SALSA MORITA, SALSA VERDE, SERVED WITH CORN TORTILLA CHIPS

SALSA PARA FAMILIA

$9.95

DOUBLE ORDER OF CHIPS & SALSA

SOPAS Y ENSALADAS

TORTILLA SOUP

TORTILLA SOUP

$6.95

A CHICKEN BASED BROTH COOKED WITH TOMATO, CHILES, AND CORN TORTILLAS. SERVED WITH AVOCADO, CREMA, AND QUESO FRESCO.

BLACK BEAN SOUP

BLACK BEAN SOUP

$6.95

BLACK BEAN SOUP TOPPED WITH CREMA AND PICO DE GALLO. CAN BE VEGAN IF CREMA OMITTED.

KALE SALAD

KALE SALAD

$11.95

GREEN KALE & FRISEE SALAD TOSSED WITH COTIJA CHEESE, AND CRISPY GARBANZO BEANS. SERVED WITH LEMON VINAIGRETTE ON THE SIDE.

CHOP SALAD

CHOP SALAD

$11.95

ROMAINE LETTUCE TOSSED WITH DICED TOMATO, SLICED AVOCADO, DICED CUCUMBER, DICED CHAYOTE(SQUASH), DICED RED ONION, PEPITAS(PUMKIN SEEDS), AND QUESO FRESCO. SERVED WITH CHIPOTLE VINAIGRETTE ON THE SIDE.

CAESAR SALAD

CAESAR SALAD

$11.95

KALE AND ROMAINE TOSSED WITH CRISPY TORTILLA STRIPS, COTIJA CHEESE, PEPITAS(PUMPKIN SEEDS), AND SLICED AVOCADO. SERVED WITH CAESAR DRESSING ON THE SIDE.

NACHOS DE LA CASA

CORN TORTILLA CHIPS LAYERED WITH QUESO MIXTO, BLACK BEAN PUREE, RAJAS(POBLANO PEPPER STRIPS), PICKLED JALAPENO, SALSA ARBOL(SPICY), TOMATOES, CREMA, AND RADISH. BAKED TO PERFECTION.

TRADITIONAL NACHOS DE LA CASA

$13.95

CORN TORTILLA CHIPS LAYERED WITH QUESO MIXTO, BLACK BEAN PUREE, RAJAS(POBLANO PEPPER STRIPS), PICKLED JALAPENO, SALSA ARBOL(SPICY), TOMATOES, CREMA, AND RADISH. BAKED TO PERFECTION.

BRISKET NACHOS

$17.95

CORN TORTILLA CHIPS LAYERED WITH QUESO MIXTO, BLACK BEAN PUREE, RAJAS(POBLANO PEPPER STRIPS), PICKLED JALAPENO, SALSA ARBOL(SPICY), TOMATOES, CREMA, AND RADISH. BAKED TO PERFECTION.

CHORIZO NACHOS

$17.95

CORN TORTILLA CHIPS LAYERED WITH QUESO MIXTO, BLACK BEAN PUREE, RAJAS(POBLANO PEPPER STRIPS), PICKLED JALAPENO, SALSA ARBOL(SPICY), TOMATOES, CREMA, AND RADISH. BAKED TO PERFECTION.

CHICKEN TINGA NACHOS

$17.95

OUR HOUSE NACHOS WITH CHICKEN TINGA

ANTOJITOS & QUESADILLAS

CHICKEN QUESADILLA

$13.95

CHIPOTLE-TOMATO TOSSED CHICKEN MIXED WITH QUESO OAXACA AND MELTED IN A FLOUR TORTILLA. SERVED WITH TOMATOES, MEXICAN CREMA. AND SALSA VERDE ON THE SIDE.

SHRIMP QUESADILLA

$14.95

SAUTEED SHRIMP WITH MELTED OAXACA CHEESE AND QUESO MIXTO BETWEEN A FLOUR TOTILLA. SERVED WITH HABANERO CREMA AND SCALLIONS ON THE SIDE.

MUSHROOM QUESADILLA

MUSHROOM QUESADILLA

$13.95

SAUTEED CRIMINI MUSHROOMS MELTED WITH OAXACA CHEESE AND QUESO MIXTO IN 3 CORN TORTILLAS. SERVED WITH SLICED JALAPENO AND MEXICAN CREMA ON THE SIDE.

SUPER GREEN QUESADILLA

SUPER GREEN QUESADILLA

$13.95

BROCCOLI, SPINACH AND BROCCOLI RABE MELTED WITH OAXACA CHEESE IN A FLOUR TORTILLA. SERVED WITH A WHIPPED RICOTTA DIP.

CHEESESTEAK QUESADILLA

$14.95

SHREDDED RIBEYE BEEF MELTED WITH COOPER SHARP CHEESE, MUSHROOMS, AND ONIONS IN A FLOUR TORTILLA. SERVED WITH KETCHUP CREMA AND SCALLION ON THE SIDE.

ADULT CHEESE QUESADILLA

$10.95

MELTED QUESO MIXTO FOLDED IN A FLOUR TORTILLA. SERVED WITH CREMA AND TOMATOES ON THE SIDE.

COCO LOCO SHRIMP

COCO LOCO SHRIMP

$9.95

5 COCONUT AND PANKO CRUSTED SHRIMP. TOPPED WITH CHIVES. SRIRACHA MAYO ON THE SIDE. (GLUTEN FREE)

CHICKEN TAQUITOS

CHICKEN TAQUITOS

$12.95

CHIPOTLE CHICKEN ROLLED AND FRIED CRISPY IN A CORN TORTILLA. SERVED WITH QUESO FRESCO, CHARRED TOMATILLO SALSA VERDE, AND CREMA ON THE SIDE.

QUESO FUNDIDO

$9.95

SAUTEED POBLANO AND RED PEPPERS TOPPED WITH MELTED QUESO MIXTO. SERVED WITH FLOUR TORTILLAS ON THE SIDE.

CHORIZO FUNDIDO

CHORIZO FUNDIDO

$11.95

SAUTEED POBLANO AND RED PEPPERS TOPPED WITH MELTED QUESO MIXTO AND CHORIZO. SERVED WITH FLOUR TORTILLAS ON THE SIDE.

TACOS & BOWLS

FISH " ENSENADA STYLE" (2)

FISH " ENSENADA STYLE" (2)

$14.95

2 TEMPURA BATTERED TILAPIA, AVOCADO, CABBAGE SLAW, AND RADISH SERVED IN FLOUR TORTILLAS. CAN BE GLUTEN FREE IF CORN TORTILLAS ARE SUBSTITUTED.

PORK CARNITAS

PORK CARNITAS

$13.95

PULLED PORK TOPPED WITH SALSA ROJA, CILANTRO, ONION, AND AVOCADO. SERVED ON 3 CORN TORTILLAS. NOT GLUTEN FREE AS PORK IS COOKED WITH BEER.

PORK AL PASTOR

PORK AL PASTOR

$13.95

GUAJILLO MARINATED ROASTED PORK TOPPED WITH PINEAPPLE, PICKLED RED ONION, CILANTRO, AND AVOCADO. SERVED ON 3 CORN TORTILLAS.

CHIPOTLE STEAK

CHIPOTLE STEAK

$14.95

FLANK STEAK TOPPED WITH CHIPOTLE CREMA, QUESO FRESCO, AVOCADO, PICO DE GALLO, FRIED ONION, AND CILANTRO. SERVED ON 3 CORN TORTILLAS.

CHICKEN TINGA

CHICKEN TINGA

$14.95

PULLED CHICKEN STEWED IN CHIPOTLE TOPPED WITH PICKLED CABBAGE, AVOCADO, QUESO FRESCO, AND CREMA. SERVED ON 3 CORN TORTILLAS.

CAULIFLOWER

CAULIFLOWER

$13.95

CRISPY CAULIFLOWER TOPPED WITH A RED CHILE GARBANZO PUREE, AVOCADO, CUCUMBER, TOMATO, AND A HONEY LIME YOGURT DRESSING. SERVED ON 3 CORN TORTILLAS.

BRISKET AL SAUDERO

BRISKET AL SAUDERO

$14.95

TENDER BRAISED BRISKET AL SAUDERO TOPPED WITH SALSA DE ARBOL, SCALLIONS, CILANTRO, AND ONIONS. SERVED ON 3 CORN TORTILLAS.

CAROLINA BBQ SHRIMP

CAROLINA BBQ SHRIMP

$14.95

MARINATED SHRIMP TOSSED WITH A SWEET CHILE BBQ SAUCE. TOPPED WITH A CABBAGE SLAW, TOSSED WITH CHIPOTLE VINAIGRETTE. SERVED ON 3 CORN TORTILLAS.

KOREAN BROCCOLI

KOREAN BROCCOLI

$13.95

KOREAN STYLE BROCCOLI TACOS TOPPED WITH A BLACK BEAN PUREE, KIMCHI CABBAGE SLAW AND A SAMBAL VINAIGRETTE. SERVED ON 3 CORN TORTILLAS.

BLACKENED MAHI MAHI

BLACKENED MAHI MAHI

$15.95

BLACKENED SEARED MAHI MAHI TOPPED WITH ONION AND GARLIC BRAISED KALE, AVOCADO, AND ANCHO CHILE CREMA. SERVED ON 3 CORN TORTILLAS.

FAJITAS

CHOICE OF GRILLED CHICKEN, STEAK, OR GRILLED SHRIMP SERVED OVER QUESO MIXTO MELTED OVER SAUTEED PEPPERS AND ONIONS. SERVED WITH SALSA VERDE, PICO DE GALLO, AND CREMA ON THE SIDE. SERVED WITH FLOUR TORTILLAS.
BEEF SIRLOIN FAJITAS

BEEF SIRLOIN FAJITAS

$25.95

8OZ FLANK STEAK SERVED OVER QUESO MIXTO MELTED OVER SAUTEED PEPPERS AND ONIONS. SERVED WITH SALSA VERDE, PICO DE GALLO, AND CREMA ON THE SIDE. SERVED WITH FLOUR TORTILLAS.

ADOBO CHICKEN FAJITAS

$21.95

ADOBO MARINATED GRILLED CHICKEN SERVED OVER QUESO MIXTO MELTED OVER SAUTEED PEPPERS AND ONIONS. SERVED WITH SALSA VERDE, PICO DE GALLO, AND CREMA ON THE SIDE. SERVED WITH FLOUR TORTILLAS.

GRILLED SHRIMP FAJITAS

$21.95

GRILLED SHRIMP SERVED OVER QUESO MIXTO MELTED OVER SAUTEED PEPPERS AND ONIONS. SERVED WITH SALSA VERDE, PICO DE GALLO, AND CREMA ON THE SIDE. SERVED WITH FLOUR TORTILLAS.

VEGGIE FAJITAS

VEGGIE FAJITAS

$13.95

SERVED WITH FLOUR TORTILLAS, ONION, PEPPER, QUESO MIXTO, SALSA VERDE, PICO DE GALLO, AND CREMA

FAJITA SAMPLER

$34.95Out of stock

I GRILLED CHICKEN, 1 STEAK, AND 1 SKEWER GRILLED SHRIMP SERVED OVER QUESO MIXTO MELTED OVER SAUTEED PEPPERS AND ONIONS. SERVED WITH SALSA VERDE, PICO DE GALLO, AND CREMA ON THE SIDE. SERVED WITH FLOUR TORTILLAS.

ENCHILADAS & CARNE ASADA

ENCHILADAS DE POLLO

ENCHILADAS DE POLLO

$14.95

2 CORN TORTILLAS FILLED WITH PULLED CHICKEN TINGA, QUESO OAXACA, POBLANO PEPPERS AND MARINATED ONIONS(PEPPERS AND ONIONS CANNOT BE OMITTED). TOPPED WITH YOUR CHOICE OF SAUCE.

BRISKET ENCHILADAS

$14.95

2 CORN TORTILLAS FILLED WITH ANCHO CHILE BRAISED BRISKET, MUSHROOMS, RAJAS, ONIONS, GARLIC, AND OAXACA CHEESE. TOPPED WITH SALSA VERDE AND RANCHERA SAUCE, CREMA, RADISH, AND ONION. ONLY MUSHROOMS OMITTABLE FOR INSIDE ENCHILADAS.

SEAFOOD ENCHILADAS

SEAFOOD ENCHILADAS

$16.95

3 CORN TORTILLAS FILLED WITH SHRIMP, CRAB, OYSTER MUSHROOM, SPINACH, CORN, ONIONS, AND OAXACA CHEESE. INTERNAL ENCHILADA INGREDIENTS CANNOT BE OMITTED. TOPPED WITH A POBLANO CREAM SAUCE, MELTED QUESO MIXTO, CREMA, PICKLED JALAPENOS, ONIONS, RADISH, AND CILANTRO.

ENCHILADAS DE VEGETAL

$12.95

2 CORN TORTILLAS FILLED WITH ZUCCHINI, KALE, COUS COUS, RAJAS(POBLANO PEPPER STRIPS), CILANTRO, AND QUESO MIXTO. INTERNAL ENCHILADA INGREDIENTS CANNOT BE OMITTED. TOPPED WITH SALSA VERDE, COTIJA CHEESE, MEXICAN CREMA, RADISH, AND PICKLED JALAPENOS AND ONION.

CHEESE ENCHILADAS

$9.95

2 CORN TORTILLAS FILLED WITH QUESO MIXTO. TOPPED WITH YOU CHOICE OF SAUCE.

CARNE ASADA

$25.95

8OZ BEEF SIRLOIN SLICED AND TOPPED WITH CHIMICHURRI SAUCE. SERVED WITH FINGERLING POTATOES TOPPED WITH QUESO FRESCO AND CHIPOTLE MAYO. SCALLIONS AND SERRANO CHILE ON THE SIDE.

BURGERS & TORTAS

CHEESEBURGER

$14.95

DOUBLE BEEF PATTY, AMERICAN CHEESE, DIJON MAYO, BIBB LETTUCE, TOMATO, RAW RED ONION ON A BRIOCHE BUN. SERVED WITH FRENCH FRIES AND PICKLE ON SIDE.

CHICKEN TORTA

CHICKEN TORTA

$14.95

GRILLED CHICKEN SANDWICH TOPPED WITH OAXACA CHEESE, AVOCADO, RED ONION, CHIPOTLE MAYO ON CIABATTINI ROLL. SERVED WITH FRENCH FRIES AND PICKLE ON SIDE.

CARNITAS BURGER

CARNITAS BURGER

$15.95

SINGLE BEEF PATTY TOPPED WITH PULLED PORK CARNITAS, LETTUCE, AVOCADO, SALSA ROJA, ONIONS, CILANTRO ON A BRIOCHE BUN. SERVED WITH FRENCH FRIED AND A PICKLE ON THE SIDE.

GUARNICIONES (SIDES)

MEXICAN STREET CORN "ESQUITES"

MEXICAN STREET CORN "ESQUITES"

$6.95

SAUTEED CORN CUT OFF THE COB AND MIXED WITH LIME MAYO, QUESO FRESCO, AND CHILI PEQUIN. CORN IS COOKED WITH BUTTER AND CANNOT BE ALTERED.

SWEET PLANTAINS

SWEET PLANTAINS

$4.95

SWEET PLANTAINS TOPPED WITH MEXICAN CREMA & QUESO FRESCO.

BLACK BEANS & RICE

BLACK BEANS & RICE

$4.95

BLACK BEANS OVER WHITE RICE (VEGAN)

REFRIED BEANS

REFRIED BEANS

$4.95

CREAMY REFRIED BEANS COOKED IN PORK LARD. TOPPED WITH QUESO FRESCO. NOT VEGETARIAN.

FRENCH FRIES

FRENCH FRIES

$6.95

SIDE OF FRIES.

BLACK BEANS

$4.95

ONLY BLACK BEANS (VEGAN)

REFRIED BEANS & RICE

$4.95

REFRIED BEANS TOPPED WITH QUESO FRESCO. SERVED OVER RICE.

RED RICE

RED RICE

$2.00

RED RICE - WHIR ERICE COOKED IN A TOMATO SOFRITO. VEGAN

ACCOMPANIMENTS

SIDE GUACAMOLE

$5.00

4OZ GUACAMOLE

PICO DE GALLO

PICO DE GALLO

$3.50

TOMATO, ONION, CILANTRO

MORITA SALSA

MORITA SALSA

$1.75

RED SALSA

SALSA VERDE

SALSA VERDE

$1.75

GREEN SALSA

HABANERO SALSA

HABANERO SALSA

$1.75

SPICY SALSA

ARBOL SALSA

ARBOL SALSA

$1.75

HOT HOT

CHIPOTLE POBLANO SALSA

CHIPOTLE POBLANO SALSA

$1.75

SMOKY

CHARRED TOMATILLO SALSA VERDE

CHARRED TOMATILLO SALSA VERDE

$1.75

SLICED AVOCADO

$2.00

AVOCADO

PICKLED JALAPENO

$0.50

SLICED FRESH JALAPENO

$0.50

MEXICAN CREMA (SOUR CREAM WITH LIME)

$0.25

SOUR CREAM WITH LIME

HABANERO CREMA

HABANERO CREMA

$0.25
CHIPOTLE CREMA

CHIPOTLE CREMA

$0.25
KETCHUP CREMA

KETCHUP CREMA

$0.25

ANCHO CHILE CREMA

$0.25
CHIPOTLE MAYO

CHIPOTLE MAYO

$0.25

SRIRACHA MAYO

$0.25

CHOPPED LETTUCE

$0.50

QUESO MIXTO

$0.50

QUESO FRESCO

$0.50

DICED TOMATOES

$0.25

SIDE RANCHERA SAUCE

$1.00

SIDE MOLE SAUCE

$2.00

CRISPY CORN TORTILLA CHIPS

$2.00

FLOUR TORTILLAS

$2.00

CORN TORTILLAS

$2.00

STEAK SIDE

$19.95

SHRIMP SIDE

$8.95

BRISKET SIDE

$6.95

GRILL CHICKEN SIDE

$6.95Out of stock

TINGA SIDE

$5.95

CARNITAS SIDE

$6.95

CHORIZO SIDE

$5.95

MUSHROOM SIDE

$5.95

CAULIFLOWER SIDE

$5.95

PINT MORITA SALSA

$6.00

QUART MORITA SALSA

$12.00

PINT SALSA VERDE

$6.00

KIDS MENU

MAC 'N CHEESE TACOS

$7.95

2 MAC & CHEESE TACOS SERVED ON CORN TORTILLAS.

PBJ FLUFF QUESADILLA

$8.95

PEANUT BUTTER, JELLY, AND FLUFF SERVED IN A FLOUR TORTILLA AND MELTED.

KIDS CHEESEBURGER

$8.95

A SINGLE BEEF PATTY WITH MELTED AMERICAN CHEESE ON A BUN.

KIDS CHEESE QUESADILLA

$8.95

QUESO MIXTO MELTED IN A FLOUR TORTILLA.

KIDS CHICKEN QUESADILLA

$10.95

CHICKEN & CHEESE MELTED IN A FLOUR TORTILLA.

KIDS CHEESE NACHOS

$8.95

QUESO MIXTO BAKED OVER CORN TORTILLA CHIPS.

BEVERAGES

MEXICAN COKE

MEXICAN COKE

$3.75
JARRITOS GRAPEFRUIT SODA

JARRITOS GRAPEFRUIT SODA

$3.75
JARRITOS FRUIT PUNCH SODA

JARRITOS FRUIT PUNCH SODA

$3.75
Fanta Orange

Fanta Orange

$3.75Out of stock
Topo Chico

Topo Chico

$3.75

Apple Juice

$2.50
Attributes and Amenities
check markWheelchair Accessible
check markGift Cards
check markTable Service
check markOnline Ordering
check markTV
check markBike Parking
check markReservations
check markDelivery
check markCatering
check markOutdoor Seating
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All hours
Sunday11:30 am - 6:45 pm
Monday11:30 am - 8:45 pm
Tuesday11:30 am - 8:45 pm
Wednesday11:30 am - 8:45 pm
Thursday11:30 am - 8:45 pm
Friday11:30 am - 9:45 pm
Saturday11:30 am - 9:45 pm
Restaurant info

Come in and enjoy!

Location

4410 Main Street, Philadelphia, PA 19127

Directions

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