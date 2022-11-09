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Tavern 125 Game Room 127 East Main Street

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127 East Main Street

Murfreesboro, NC 27855

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APPETIZERS

CRAB DIP

$14.50

OUR CREAMY SECRET RECIPE SERVED WITH TORTILLA CHIPS

SAUSAGE DIP

$11.20

BATTER DIPPED ONION RINGS APP

$11.20

THICK SLICED AND QUICK FRIED

SHRIMP COCKTAIL

$10.40

PREMIUM SHRIMP LIGHTLY COOKED SERVED W SPICY COCKTAIL SAUCE

NACHOS

$8.50+

MOZZERELLA STICKS

$10.50

LOADED CHEESE FRIES APP

$9.40

WINGS

$12.10

QUICK FRIED VEGGIES

$13.10

OYSTERS ROCKEFELLER

$15.20

1/2 ORDER LOADED CHEESE FRIES

$6.00

PICKLE FRIES APP

$10.00

FRIED GREEN BEANS APP

$10.00

DINNER FEATURES

RIBEYE STEAK

$29.30

NEW YORK STRIP

$26.40

SURF & TURF

$30.40

CRAB CAKES PLATTER

$29.20

SEAFOOD PLATTER

$26.90

FISH PLATTER

$19.50

SHRIMP PLATTER

$19.50

OYSTER PLATTER

$23.90

TAVERN SEAFOOD MEDLEY

$29.90

CRAB STUFFED SHRIMP

$29.60

GRECIAN CHICKEN

$24.90

GRILLED CHICKEN BREAT PLATTER

$19.20

GRILLED PORK RIBEYE

$21.10

SCALLOP PLATTER

$21.00

SOFT SHELL CRAB PLATTER

$25.00

DINNER SALADS

HOUSE SALAD

$10.20

CAESAR SALAD

$11.40

GREEK SALAD

$12.10

CHEF SALAD

$9.40+

SPECIALITY SANDWICHES

TAVERN 125 BURGER

$14.50

REUBEN

$13.50

RACHEL

$13.50

FRIED CHICKEN SANDWICH

$13.90

GRILLED CHICKEN SANDWICH

$13.90

FRENCH DIP

$13.90

CRAB CAKE SANDWICH

$14.50

CHILDREN’S MENU

CHICKEN TENDERS

$9.90

GRILLED CHEESE

$8.20

CHILDS SHRIMP BASKET

$12.20

SOUPS

CHILI

$7.20

CLAM CHOWDER

$7.20

SHRIMP CORN CHOWDER

$7.20

VEGETABLE BEEF

$7.20

CHICKEN NOODLE

$7.20

CHICKEN AND RICE

$7.20

CRAB BISQUE

$7.20

LOBSTER BIQUE

$7.20

RIP ROARING CRAB

$7.20

GUMBO

$7.20

ROASTED TOMATO

$7.20

FRENCH ONION

$7.20

MARYLAND CRAB

$7.20

SODA

COKE

$2.30

DIET COKE

$2.30

MR.PIBB

$2.30

MELLOW YELLOW

$2.30

SPRITE

$2.30

LEMONADE

$2.30

GINGER ALE

$2.30

SHIRLEY TEMPLE

$2.30

WATER

TEA

SWEET TEA

$2.30

UNSWEET TEA

$2.30

HALF AND HALF TEA

$2.30

ARNOLD PALMER

$2.30

HOT BEVERAGES

COFFEE

$2.50

HOT TEA

$2.50

HOT CHOCOLATE

$2.50

SIDES

POATO SALAD

$3.00

PASTA SALAD

$3.00

COLE SLAW

$3.00

FRENCH FRIES

$3.00

HOUSE CUT CHIPS

$3.00

OKRA

$3.00

SWEET POTATO FRIES

$4.10

SIDE OF PICKLE FRIES

$4.10

SIDE OF ONION RINGS

$4.10

SIDE OF FRIED GREENBEANS

$4.10

BAKED POTATO

$3.00

SWEET POTATO

$3.00

LIMA BEANS

$3.00

GREEN BEANS

$3.00

RISOTTO

$3.00

BROCCOLINI

$3.00

BROCCOLI SPEARS

$3.00

SIDE SALAD

$4.10

SIDE CAESAR

$4.10

SIDE GREEK

$4.10

PEAS

$3.00

RICE

$3.00

2X BAKED POTATO CASS

$3.00

SWEET POTATO CASS

$3.00

SQUASH

$3.00

SQUASH CASSEROLE

$3.00

SQUASH AND ZUCHINNI

$3.00

MASHED POTATOES

$3.00

MASHED POTATOES AND GRAVY

$3.00

MAC N CHEESE

$3.00

SIDE OF SCALLOPS

$12.00

SIDE OF SHRIMP

$10.00

SIDE OF OYSTERS

$10.00

SIDE OF CRABCAKE

$10.00

ONE PC FLOUNDER

$13.00

ONE PC CATFISH

$9.00

ONE PC COD

$9.00

ONE PC TILAPIA

$9.00

ONE PC FISHNIGHT

$4.00

GRILLED CHICKEN

$9.00

BROCCOLI CASSEROLE

$3.00

ASPARAGUS

$3.00

LOADED BAKED POTATO

$4.10

LAVA CAKE

CHOCOLATE LAVA CAKE

$7.99

SPECIAL PIES

LEMON CHESS

$4.50

CHOCOLATE CHESS

$4.50

LEMON MERIGUNE

$4.50

PECAN

$4.50

APPLE

$4.50

SWEET POTATO

$4.50

PUMPKIN

$4.50

COCONUT

$4.50

ICE CREAM

1 SCOOP

$1.00

2 SCOOPS

$2.00

CHEESECAKE

CHEESECAKE

$7.99

CREME BRULEE

CREME BRULEE

$6.99

LIQUOR DRINKS

ARISTOCRAT

$4.99

CASTILLO SILVER RUM

$4.99

JUAREZ GOLD TIQUILA

$4.99

VLADIMIR VODKA

$4.99

CAPTAIN MORGANS RUM

$5.99

JIM BEAM BOURBON

$5.99

SEAGRAM 7 WHISKEY

$5.99

ABSOLUTE VODKA

$5.99

BACARDI RUM

$5.99

DEWARS SCOTCH

$5.99

JACK DANIELS

$5.99

JOHNY WALKER

$6.99

JOSE CUERVO

$5.99

TITOS

$6.99

MALIBU

$5.99

BOMBAY

$6.99

CROWN ROYAL

$7.99

GREYGOOSE

$7.99

JAMESON

$6.99

MAKERS MARK

$7.99

SOUTHERN COMFORT

$6.99

DISARONNO

$6.99

KNOB CREEK

$7.99

WOODFORD RESERVE

$7.99

HENDRICKS

$7.99

PEACH SCHNAPPS

$4.99

JACK DANIELS FIRE

$5.99

JACK DANIELS FIRE (Copy)

$5.99

BRADSHAW

$7.99

1OZ SHOTS

ARISTOCRAT 1OZ

$3.99

CASTILLO 1OZ

$3.99

JUAREZ GOLD TEQUILA 1OZ

$4.99

VALDIMER VODKA 1OZ

$3.99

CAPTIAN MORGAN 1OZ

$4.99

JIM BEAM 1OZ

$4.99

SEAGRAM 7 1OZ

$3.99

ABSOLUTE VODKA 1OZ

$4.99

BACARDI RUM 1OZ

$4.99

DEWARS 1OZ

$4.99

JACK DANIELS 1OZ

$4.99

JOHNY WALKER 1OZ

$4.99

JOSE CUERVO 1OZ

$4.99

TITOS 1OZ

$4.99

MALIBU 1OZ

$4.99

BOMBAY 1OZ

$5.99

CROWN ROYAL 1OZ

$5.99

GREYGOOSE 1OZ

$5.99

JAMESON 1OZ

$5.99

MAKERS MARK 1OZ

$5.99

SOUTHERN COMFORT 1OZ

$5.99

DISARONNO 1OZ

$5.99

KNOB CREEK 1OZ

$6.99

WOODFORD RESERVE 1OZ

$6.99

KAHLUA 1OZ

$3.99

BAILEYS 1OZ

$3.99

HENDRICKS 1OZ

$6.99

PEACH SCHNAPPS 1OZ

$3.99

FIREBALL 1OZ

$4.99

BRADSHAW 1OZ

$6.99

MARGARITA

ORIGINAL MARGARITA

$6.99

PEACH MARGARITA

$6.99

STRAWBERRY MARGARITA

$6.99

SANGRIA

WHITE PEACH SANGRIA

$6.99

BERRY SANGRIA

$6.99

MELON SANGRIA

$6.99

RASPBERRY SANGRIA

$6.99

WATERMELON SANGRIA

$6.99

MARTINI

ABSOLUTE MARTINI

$6.99

ARISTOCRAT GIN MARTINI

$5.99

BLUE DOLPHIN MARTINI

$6.99

BOMBAY MARTINI

$6.99

GREY GOOSE MARTINI

$7.99

HENDRICKS MARTINI

$7.99

TITOS MARTINI

$6.99

VLADIMIR MARTINI

$5.99

APPLE MARTINI

$6.99

SPECIALTY DRINK

AMERETTO SOUR

$7.00

BAHAMA MAMA

$9.00

BAILEYS & COFFEE

$6.99

BLACK RUSSIAN

$6.99

BLOODY MARY

$11.00

BLUE HAWAIIAN

$6.99

CAPE COD

$6.99

FUZZY NAVEL

$6.99

GODFATHER

$6.99

HAWAIIAN PUNCH

$7.99

JOLLY RANCHER

$7.99

MALIBU BAYBREEZE

$6.99

MELON BALL

$6.99

MIDORI SOUR

$6.99

MUDSLIDE

$6.99

OLD FASHION

$7.00

SEABREEZE

$6.99

SEX ON THE BEACH

$6.99

STRAWBERRY SUNSET

$6.99

TOM COLLINS GIN

$12.00

TOM COLLINS VODKA

$12.00

WHISKEY SOUR

$7.00

WHITE RUSSIAN

$6.99

ELECTRIC WATERMELON

$6.99

WATERMELON CRAWL

$6.99

BLUE MOTORCYCLE

$8.99

IRISH COFFEE

$7.99

TAVERN COFFEE

$9.99

PATIO PLEASER

$9.00

TAVERN MANHATTAN

$7.99

TAVERN PEACH

$7.99

LONG ISLAND ICE TEA

$7.99

ALABAMA SLAMMER

$6.99

TEQUILA SUNRISE

$9.00

ISLAND BREEZE

$7.00

MOCHA MARTINI

$7.00

MIMOSA

$8.00

SCREW DRIVER

$5.99

MALIBU SUNSET

$7.99

PARADISE PUNCH

$7.00

RUM PUNCH

$7.00

GIMLET

$6.99

LIQUID MARIJUANA

$8.99

TAVERN TEA

$10.00

RUM RUNNER

$7.99

MAI TAI

$10.00

DOUBLE D

$7.99

PALOMA

$11.00

TOM COLLINS

$12.00

BOULEVARDIER

$12.00

MOJITO

$11.00

SPICY MARGARITA

$12.00

MOSCOW MULE

$12.00

APEROL SPRITZ

$11.00

BELLINI

$8.00

MIMOSA FLIGHT

$20.00

FROZEN DRINKS

PINA COLODA

$5.99

STRAWBERRY DAIQUIRI

$5.99

WINE GLASS

BLACK STALLION CHARDONNAY GLASS

$8.00

MAGGIO CHARDONNAY GLASS

$6.00

CAPOSALDO PINOT GRIGIO GLASS

$6.00

J. CHRISTOPH RIESLING GLASS

$6.00

CASA SMITH VINO MOSCATO GLASS

$6.00

DONA SOL WHITE ZINFANDEL GLASS

$4.00

FREAKSHOW CABERNET GLASS

$8.00

OLD SOUL CABERNET GLASS

$6.00

RED DIAMOND MERLOT GLASS

$6.00

CONUNDRUM RED BLEND GLASS

$8.00

HAVENSCOUT PINOT NOIR GLASS

$6.00

LAYER CAKE

$7.00

LOMBARDO MARSALA

$6.00

STONEWOOD WHITE ZINFANDEL

$7.00

IWG MANU SAVIGNON BLANC

$8.00

CAMBRIA KATHERINE'S CHARDONNAY

$8.00

BOLLINI PINOT GRIGIO

$7.00

PETER WEINBACH RIESLING

$6.00

CHATEAU ST MICHELLE'S PINOT GRIS

$7.00

VILLA POZZI MOSCATO

$7.00

CABERNET FRANC

$6.00

MERLOT

$6.00

TWO FIVE NINE TANNAT

$8.00

MAISON LEE RED

$7.00

SALEM FORK BLACKBERRY

$5.00

SALEM FORK BLUSH

$5.00

RIESLING GR

ESTATE CHARDONNAY GR

$7.00

SAUVIGNON BLANC GR

$6.00

BIN17 CHARDONNAY GR

$6.00

WINE BOTTLE

BLACK STALLION CHARDONNAY BOTTLE

$21.00

MAGGIO CHARDONNY BOTTLE

$16.00

CAPOSALDO PINOT GRIGIO BOTTLE

$16.00

J. CHRISTOPH RIESLING BOTTLE

$16.00

CASA SMITH VINO MOSCATO BOTTLE

$16.00

DONA SOL WHITE ZINFANDEL BOTTLE

$12.00

FREAKSHOW CABERNET BOTTLE

$21.00

OLD SOUL CABERNET BOTTLE

$16.00

RED DIAMOND MERLOT BOTTLE

$16.00

CONUNDRUM RED BLEND BOTTLE

$21.00

HAVENSCOUT PINOT NOIR BOTTLE

$16.00

LAMBARDO MARSALA BOTTLE

$16.00

LAYER CAKE BOTTLE

$19.00

STONEWOOD WHITE ZINFANDEL BOTTLE

$19.00

PETER WEINBACK RIESLING BOTTLE

$16.00

BOLLINI PINOT GRIGIO BOTTLE

$19.00

CAMBRIA KATHERINE'S CHARDONNAY BOTTLE

$21.00

IWG MANU SAUVIGNON BLANC BOTTLE

$21.00

MAISON LEE RED BOTTLE

$22.00

MERLOT GR BOTTLE

$21.00

VILLA POZZI MOSCATO BOTTLE

$19.00

CHATEAU ST. MICHELLES PINOT GRIS BOTTLE

$19.00

TWO FIVE NINE TANNAT BOTTLE

$23.00

CABERNET FRANC BOTTLE

$21.00

SALEM FORK BLUSH BOTTLE

$20.00

SALEM FORK BLACKBERRY BOTTLE

$20.00

BIN17 CHARDONNAY BOTTLE

$21.00

SAUVIGNON BLANC GR BOTTLE

$21.00

ESTATE CHARDONNAY BOTTLE

$22.00

RIESLING GR BOTTLE

$21.00

BOTTLES

ULTRA

$3.75

BUDLIGHT

$3.50

MILLER LIGHT

$3.50

CORONA

$4.00

HEINEKEN

$4.00

COORS LIGHT

$3.50

BOLD ROCK

$4.25

SAM ADAMS

$4.00

DEVILS BACKBONE BOTTLE

$4.00

DRAFTS

BLUEMOON

$5.75

FAT TIRE

$5.75

SWEET WATER

$5.75

DEVILS BACKBONE

$5.75

HIGHLAND

$5.75

HOPPYUM

$5.75

MODELO

$5.75

SUMMER SHANDY

$5.75

SAM ADAMS

$5.75

STELLA

$5.75

BEER BUCKETS

BUDLIGHT BUCKET

$15.00

ULTRA BUCKET

$15.00

MILLER LIGHT BUCKET

$15.00

COORS BUCKET

$15.00

BEER PITCHERS

BLUEMOON pitcher

$15.00

FAT TIRE pitcher

$15.00

SWEET WATER pitcher

$15.00

DEVILS BACKBONE pitcher

$15.00

HIGHLAND pitcher

$15.00

HOPPYUM pitcher

$15.00

MODELO pitcher

$15.00

SUMMER SHANDY

$15.00

BRUNCH ENTREES

BRUNCH BURGER

$14.75

GRILLED WITH BACON, CHEDDAR CHEESE, FRIED EGG & HOME FRIES

CHICKEN & WAFFLES

$13.50

TOPPED WITH PECANS & BOURBON MAPLE SAUCE & HOME FRIES

STEAK & EGGS

$16.50

4 OZ. RIBEYE WITH 2 EGGS & HOME FRIES

BAKED CHICKEN

$18.50

WITH CHOICE OF 2 SIDES

HAMBURGER STEAK

$18.50

GRILLED WITH GRAVY MASH POTATOES AND 1 SIDE

SHRIMP & GRITS

$19.75

6 LARGE SHRIMP SERVED OVER STONE GROUND GRITS. TOPPED WITH CHESAPEAKE BAY SUACE & GARDEN SALAD

SALMON SALAD

$18.50

OUR HOUSE SALAD TOPPED WITH GRILLED OR BLACKENED SALMON

SALMON

$23.00

PRIME RIB

$29.00

LAND AND SEA

$25.00
All hours
Sunday8:00 am - 3:59 am
Monday8:00 am - 3:59 am
Tuesday8:00 am - 3:59 am
Wednesday8:00 am - 3:59 am
Thursday8:00 am - 3:59 am
Friday8:00 am - 3:59 am
Saturday8:00 am - 3:59 am
Restaurant info

Come in and enjoy!

Location

127 East Main Street, Murfreesboro, NC 27855

Directions

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