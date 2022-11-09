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Tavern 125 Game Room 127 East Main Street
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127 East Main Street
Murfreesboro, NC 27855
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APPETIZERS
CRAB DIP
$14.50
OUR CREAMY SECRET RECIPE SERVED WITH TORTILLA CHIPS
SAUSAGE DIP
$11.20
BATTER DIPPED ONION RINGS APP
$11.20
THICK SLICED AND QUICK FRIED
SHRIMP COCKTAIL
$10.40
PREMIUM SHRIMP LIGHTLY COOKED SERVED W SPICY COCKTAIL SAUCE
NACHOS
$8.50+
MOZZERELLA STICKS
$10.50
LOADED CHEESE FRIES APP
$9.40
WINGS
$12.10
QUICK FRIED VEGGIES
$13.10
OYSTERS ROCKEFELLER
$15.20
1/2 ORDER LOADED CHEESE FRIES
$6.00
PICKLE FRIES APP
$10.00
FRIED GREEN BEANS APP
$10.00
DINNER FEATURES
RIBEYE STEAK
$29.30
NEW YORK STRIP
$26.40
SURF & TURF
$30.40
CRAB CAKES PLATTER
$29.20
SEAFOOD PLATTER
$26.90
FISH PLATTER
$19.50
SHRIMP PLATTER
$19.50
OYSTER PLATTER
$23.90
TAVERN SEAFOOD MEDLEY
$29.90
CRAB STUFFED SHRIMP
$29.60
GRECIAN CHICKEN
$24.90
GRILLED CHICKEN BREAT PLATTER
$19.20
GRILLED PORK RIBEYE
$21.10
SCALLOP PLATTER
$21.00
SOFT SHELL CRAB PLATTER
$25.00
SPECIALITY SANDWICHES
SOUPS
SIDES
POATO SALAD
$3.00
PASTA SALAD
$3.00
COLE SLAW
$3.00
FRENCH FRIES
$3.00
HOUSE CUT CHIPS
$3.00
OKRA
$3.00
SWEET POTATO FRIES
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SIDE OF PICKLE FRIES
$4.10
SIDE OF ONION RINGS
$4.10
SIDE OF FRIED GREENBEANS
$4.10
BAKED POTATO
$3.00
SWEET POTATO
$3.00
LIMA BEANS
$3.00
GREEN BEANS
$3.00
RISOTTO
$3.00
BROCCOLINI
$3.00
BROCCOLI SPEARS
$3.00
SIDE SALAD
$4.10
SIDE CAESAR
$4.10
SIDE GREEK
$4.10
PEAS
$3.00
RICE
$3.00
2X BAKED POTATO CASS
$3.00
SWEET POTATO CASS
$3.00
SQUASH
$3.00
SQUASH CASSEROLE
$3.00
SQUASH AND ZUCHINNI
$3.00
MASHED POTATOES
$3.00
MASHED POTATOES AND GRAVY
$3.00
MAC N CHEESE
$3.00
SIDE OF SCALLOPS
$12.00
SIDE OF SHRIMP
$10.00
SIDE OF OYSTERS
$10.00
SIDE OF CRABCAKE
$10.00
ONE PC FLOUNDER
$13.00
ONE PC CATFISH
$9.00
ONE PC COD
$9.00
ONE PC TILAPIA
$9.00
ONE PC FISHNIGHT
$4.00
GRILLED CHICKEN
$9.00
BROCCOLI CASSEROLE
$3.00
ASPARAGUS
$3.00
LOADED BAKED POTATO
$4.10
LAVA CAKE
SPECIAL PIES
ICE CREAM
CHEESECAKE
CREME BRULEE
LIQUOR DRINKS
ARISTOCRAT
$4.99
CASTILLO SILVER RUM
$4.99
JUAREZ GOLD TIQUILA
$4.99
VLADIMIR VODKA
$4.99
CAPTAIN MORGANS RUM
$5.99
JIM BEAM BOURBON
$5.99
SEAGRAM 7 WHISKEY
$5.99
ABSOLUTE VODKA
$5.99
BACARDI RUM
$5.99
DEWARS SCOTCH
$5.99
JACK DANIELS
$5.99
JOHNY WALKER
$6.99
JOSE CUERVO
$5.99
TITOS
$6.99
MALIBU
$5.99
BOMBAY
$6.99
CROWN ROYAL
$7.99
GREYGOOSE
$7.99
JAMESON
$6.99
MAKERS MARK
$7.99
SOUTHERN COMFORT
$6.99
DISARONNO
$6.99
KNOB CREEK
$7.99
WOODFORD RESERVE
$7.99
HENDRICKS
$7.99
PEACH SCHNAPPS
$4.99
JACK DANIELS FIRE
$5.99
JACK DANIELS FIRE (Copy)
$5.99
BRADSHAW
$7.99
1OZ SHOTS
ARISTOCRAT 1OZ
$3.99
CASTILLO 1OZ
$3.99
JUAREZ GOLD TEQUILA 1OZ
$4.99
VALDIMER VODKA 1OZ
$3.99
CAPTIAN MORGAN 1OZ
$4.99
JIM BEAM 1OZ
$4.99
SEAGRAM 7 1OZ
$3.99
ABSOLUTE VODKA 1OZ
$4.99
BACARDI RUM 1OZ
$4.99
DEWARS 1OZ
$4.99
JACK DANIELS 1OZ
$4.99
JOHNY WALKER 1OZ
$4.99
JOSE CUERVO 1OZ
$4.99
TITOS 1OZ
$4.99
MALIBU 1OZ
$4.99
BOMBAY 1OZ
$5.99
CROWN ROYAL 1OZ
$5.99
GREYGOOSE 1OZ
$5.99
JAMESON 1OZ
$5.99
MAKERS MARK 1OZ
$5.99
SOUTHERN COMFORT 1OZ
$5.99
DISARONNO 1OZ
$5.99
KNOB CREEK 1OZ
$6.99
WOODFORD RESERVE 1OZ
$6.99
KAHLUA 1OZ
$3.99
BAILEYS 1OZ
$3.99
HENDRICKS 1OZ
$6.99
PEACH SCHNAPPS 1OZ
$3.99
FIREBALL 1OZ
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BRADSHAW 1OZ
$6.99
SANGRIA
MARTINI
SPECIALTY DRINK
AMERETTO SOUR
$7.00
BAHAMA MAMA
$9.00
BAILEYS & COFFEE
$6.99
BLACK RUSSIAN
$6.99
BLOODY MARY
$11.00
BLUE HAWAIIAN
$6.99
CAPE COD
$6.99
FUZZY NAVEL
$6.99
GODFATHER
$6.99
HAWAIIAN PUNCH
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JOLLY RANCHER
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MALIBU BAYBREEZE
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MELON BALL
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MIDORI SOUR
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MUDSLIDE
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OLD FASHION
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SEABREEZE
$6.99
SEX ON THE BEACH
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STRAWBERRY SUNSET
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TOM COLLINS GIN
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TOM COLLINS VODKA
$12.00
WHISKEY SOUR
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WHITE RUSSIAN
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BLUE MOTORCYCLE
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IRISH COFFEE
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TAVERN COFFEE
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PATIO PLEASER
$9.00
TAVERN MANHATTAN
$7.99
TAVERN PEACH
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LONG ISLAND ICE TEA
$7.99
ALABAMA SLAMMER
$6.99
TEQUILA SUNRISE
$9.00
ISLAND BREEZE
$7.00
MOCHA MARTINI
$7.00
MIMOSA
$8.00
SCREW DRIVER
$5.99
MALIBU SUNSET
$7.99
PARADISE PUNCH
$7.00
RUM PUNCH
$7.00
GIMLET
$6.99
LIQUID MARIJUANA
$8.99
TAVERN TEA
$10.00
RUM RUNNER
$7.99
MAI TAI
$10.00
DOUBLE D
$7.99
PALOMA
$11.00
TOM COLLINS
$12.00
BOULEVARDIER
$12.00
MOJITO
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SPICY MARGARITA
$12.00
MOSCOW MULE
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APEROL SPRITZ
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BELLINI
$8.00
MIMOSA FLIGHT
$20.00
FROZEN DRINKS
WINE GLASS
BLACK STALLION CHARDONNAY GLASS
$8.00
MAGGIO CHARDONNAY GLASS
$6.00
CAPOSALDO PINOT GRIGIO GLASS
$6.00
J. CHRISTOPH RIESLING GLASS
$6.00
CASA SMITH VINO MOSCATO GLASS
$6.00
DONA SOL WHITE ZINFANDEL GLASS
$4.00
FREAKSHOW CABERNET GLASS
$8.00
OLD SOUL CABERNET GLASS
$6.00
RED DIAMOND MERLOT GLASS
$6.00
CONUNDRUM RED BLEND GLASS
$8.00
HAVENSCOUT PINOT NOIR GLASS
$6.00
LAYER CAKE
$7.00
LOMBARDO MARSALA
$6.00
STONEWOOD WHITE ZINFANDEL
$7.00
IWG MANU SAVIGNON BLANC
$8.00
CAMBRIA KATHERINE'S CHARDONNAY
$8.00
BOLLINI PINOT GRIGIO
$7.00
PETER WEINBACH RIESLING
$6.00
CHATEAU ST MICHELLE'S PINOT GRIS
$7.00
VILLA POZZI MOSCATO
$7.00
CABERNET FRANC
$6.00
MERLOT
$6.00
TWO FIVE NINE TANNAT
$8.00
MAISON LEE RED
$7.00
SALEM FORK BLACKBERRY
$5.00
SALEM FORK BLUSH
$5.00
RIESLING GR
ESTATE CHARDONNAY GR
$7.00
SAUVIGNON BLANC GR
$6.00
BIN17 CHARDONNAY GR
$6.00
WINE BOTTLE
BLACK STALLION CHARDONNAY BOTTLE
$21.00
MAGGIO CHARDONNY BOTTLE
$16.00
CAPOSALDO PINOT GRIGIO BOTTLE
$16.00
J. CHRISTOPH RIESLING BOTTLE
$16.00
CASA SMITH VINO MOSCATO BOTTLE
$16.00
DONA SOL WHITE ZINFANDEL BOTTLE
$12.00
FREAKSHOW CABERNET BOTTLE
$21.00
OLD SOUL CABERNET BOTTLE
$16.00
RED DIAMOND MERLOT BOTTLE
$16.00
CONUNDRUM RED BLEND BOTTLE
$21.00
HAVENSCOUT PINOT NOIR BOTTLE
$16.00
LAMBARDO MARSALA BOTTLE
$16.00
LAYER CAKE BOTTLE
$19.00
STONEWOOD WHITE ZINFANDEL BOTTLE
$19.00
PETER WEINBACK RIESLING BOTTLE
$16.00
BOLLINI PINOT GRIGIO BOTTLE
$19.00
CAMBRIA KATHERINE'S CHARDONNAY BOTTLE
$21.00
IWG MANU SAUVIGNON BLANC BOTTLE
$21.00
MAISON LEE RED BOTTLE
$22.00
MERLOT GR BOTTLE
$21.00
VILLA POZZI MOSCATO BOTTLE
$19.00
CHATEAU ST. MICHELLES PINOT GRIS BOTTLE
$19.00
TWO FIVE NINE TANNAT BOTTLE
$23.00
CABERNET FRANC BOTTLE
$21.00
SALEM FORK BLUSH BOTTLE
$20.00
SALEM FORK BLACKBERRY BOTTLE
$20.00
BIN17 CHARDONNAY BOTTLE
$21.00
SAUVIGNON BLANC GR BOTTLE
$21.00
ESTATE CHARDONNAY BOTTLE
$22.00
RIESLING GR BOTTLE
$21.00
BOTTLES
DRAFTS
BEER PITCHERS
BRUNCH ENTREES
BRUNCH BURGER
$14.75
GRILLED WITH BACON, CHEDDAR CHEESE, FRIED EGG & HOME FRIES
CHICKEN & WAFFLES
$13.50
TOPPED WITH PECANS & BOURBON MAPLE SAUCE & HOME FRIES
STEAK & EGGS
$16.50
4 OZ. RIBEYE WITH 2 EGGS & HOME FRIES
BAKED CHICKEN
$18.50
WITH CHOICE OF 2 SIDES
HAMBURGER STEAK
$18.50
GRILLED WITH GRAVY MASH POTATOES AND 1 SIDE
SHRIMP & GRITS
$19.75
6 LARGE SHRIMP SERVED OVER STONE GROUND GRITS. TOPPED WITH CHESAPEAKE BAY SUACE & GARDEN SALAD
SALMON SALAD
$18.50
OUR HOUSE SALAD TOPPED WITH GRILLED OR BLACKENED SALMON
SALMON
$23.00
PRIME RIB
$29.00
LAND AND SEA
$25.00
All hours
|Sunday
|8:00 am - 3:59 am
|Monday
|8:00 am - 3:59 am
|Tuesday
|8:00 am - 3:59 am
|Wednesday
|8:00 am - 3:59 am
|Thursday
|8:00 am - 3:59 am
|Friday
|8:00 am - 3:59 am
|Saturday
|8:00 am - 3:59 am
Restaurant info
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Location
127 East Main Street, Murfreesboro, NC 27855
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© 2022 Toast, Inc.