Tay Ho Oakland Restaurant & Bar
344 12th street Suite B
Oakland, CA 94607
DINNER (5:30PM-9:00PM)
Dinner Appetizers
Classic Gỏi Cuốn -Classic Spring Rolls (GF)
Shrimp, pork, lettuce, cilantro, mint wrapped in tapioca rice flour rice paper and served with house peanut sauce$12.00
Chả Giò - Fried Crispy Rolls
Deep fried chicken, carrots, taro, wood-ear mushroom, served with fresh herbs, lettuce and nuoc mam for wrapping$12.00
Cải Bru-xen Nước Mắm - Crispy Brussels Sprouts with Butter Garlic FishSauce$13.00
Bắp Xào Má Hồ - Mama Ho’s Drunken Street Corn (gf)$13.00
Gỏi Gà Xé Phay - Classic Chicken Salad (GF)
Pulled chicken breast, shredded cabbage, pickled carrots and daikon, onions, fresh herbs, fried shallots, tossed in house vinaigrette, topped with crushed peanuts$21.00
Gỏi Đu Đũ or Gỏi Xoài Tôm (GF)
Shredded green papaya or green mango, pickled carrots and daikon, poached shrimp, onions, fresh herbs, fried shallots, tossed in house vinaigrette, topped with crushed peanuts$22.00
Cánh Gà Nước Mắm - Caramelized Chili and Fish Sauce Wings (1lb)
Glazed and tossed in caramelized fish sauce, butter, garlic, bell peppers, onions, palm sugar$22.00
Bánh Khọt - Mekong Turmeric Cake (GF)
Turmeric rice flour batter cooked in a cast iron skillet, topped with shrimp, coconut and scallion sauce$20.00
Mực Chiên Muối - Fried Calamari
Touch of batter, flash fried, wok tossed with scallions, sea salt, bell peppers, garlic, jalapeños$24.00
Bánh Xèo - Grandma Crispy Crepe (GF)
Vietnamese savory crispy crêpe (Turmeric-Coconut rice flour batter) with poached pork, shrimp or vegan, bean sprouts served with lettuce, fresh herbs, and our house special “nuk mam” fish sauce for do-it-yourself lettuce wraps$20.00
Bánh Bột Lọc - Hue Dumplings (GF)$19.00
Gỏi Cuốn Nem Nướng - Grilled Lemongrass Pork Spring Rolls (GF)
Grilled lemongrass pork belly meatball, lettuce, cilantro, mint wrapped in tapioca rice flour rice paper and served with house peanut sauce$14.00
Gỏi Bò Kon-Tum* - Spicy Kon-Tum Beef Salad (GF)$28.00
Gỏi Bò Tái Chanh - Beef Carpaccio Việt Style (GF)$28.00
Wet Noodles
Bún Riêu - Shrimp & Crab Noodles (GF)
Ginger, ground shrimp, pork and crab patty, tamarind, tomato, tofu, blood pudding, topped with fresh herbs, onions, fried shallots, Escargot (+4)$23.00
Bún Bò Huế - Classic Royal Hue Beef (GF)
Angus beef shank, tendon, blood pudding, spicy chili lemongrass beef bone broth, served with round shanghai rice noodles, fresh herbs, shredded cabbage, lime, jalapeño$24.00
Huế Tái - Hue Spicy w/ Rare Steak (GF)
Sliced grass fed Piedmontese steak in spicy chili lemongrass beef bone broth, round shanghai rice noodles, fresh herbs, shredded cabbage, lime wedges, jalapeño$23.00
Phở Tái - Classic Rare Steak Pho
Sliced Piedmontese steak, fresh local rice noodles served with bean sprouts, jalapeños, lime wedges and Asian basil.$23.00
Phở Bò XLDB - Steam Train Special Pho
Classic Beef Pho with rare steak, brisket, oxtail, meatballs$25.00
Phở Chay Soup Gà - Vegetarian Wannabe Pho
chicken and ginger broth, tofu, oyster mushroom, seasonal veggies$22.00
Phở Saté - Mekong Saté Pho$25.00
Phở Gà Xé Phay - Classic Chicken Pho$23.00
Bún Riêu Ốc - Escargot, Shrimp & Crab Noodles$25.00
Phở Tái Đuôi Bò - Ox Tail and Rare Steak Pho$30.00
Tapioca Noodle Soup - Bánh Canh Riêu Cua (GF)
Vietnamese udon with pork, shrimp and crab cakes, blood pudding, topped with green onions, cilantro, fried shallots$23.00
STEAM TRAIN PHO & BEER COMBO - PHỞ XE LỬA ĐẶC BIỆT+BEER$30.00
Phở Gà Roti - Roasted Chicken Pho (Specials Until We Run Out)$27.00
Vegetarian Spicy Noodle Soup - Bún Bò Huế Chay (GF)$23.00
Dry Noodles
Bun Dac Biet - Bourdain Vermicelli Bowl
Grilled prawns, grilled lemongrass pork, grilled lemongrass chicken, fried crispy rolls, served with house nuoc mam.$25.00
Bun Cha Hanoi - Obama Bun Cha (GF)
Pork shoulder, lemongrass pork belly meatballs, pickled green papaya, pickled leeks & carrots, rice vermicelli, smoky sweet broth$25.00
Cha Ca LaVong - LaVong Catfish (1lb) (GF)
Fried Alabama catfish, dill, onions, scallions oil, rice vermicelli, roasted crushed peanuts, mint, cilantro, spicy pineapple anchovy sauce$38.00
Bun Chay - Buddha Bowl
Crispy Buddha summer rolls, shredded tofu, vegan ham and chicken, wood-ear mushroom, served with house soy sauce$20.00
BANH HOI BO LA LOT - GRILLED WILD BETEL LEAF BEEF ROLLS
Garlic, onions, toasted crushed peanuts, pork belly fat, ground beef, Betel “la-lot” leaves, steamed fine rice vermicelli, spicy pineapple anchovy sauce$29.00
BANH HOI CHAO TOM - SHRIMP MOUSSE ON SUGARCANE
Shrimp mousse & pork belly fat wrapped sugarcane, onions, steamed fine rice vermicelli, toasted crushed peanuts, mint, cilantro, fish sauce$29.00
MI TOI TOM NUONG - GARLIC BUTTER NOODLES & GRILLED PRAWNS$26.00
Rice
Com Tam Dac Biet "CTDB" - Tay Ho Broken Rice Plate (GF)
Steamed broken rice, grilled pork chop, toasted rice pork skin, shrimp mousse wrapped beancurd, picked vegetables and house fish sauce, fried egg, pickled cabbage, pickled carrots and daikon$25.00
Bo Luc Lac - Drunken Beef (GF)
Grass fed top sirloin, garlic butter soy, white wine, onions, fried garlic, bell peppers, steamed jasmine rice$33.00
Com Suon Bo Dai Han - Angus Beef Short-ribs (GF)
Black pepper sauce, garlic, ginger, honey, onion, sesame, soy sauce, chili, lemongrass, steamed jasmine rice$30.00
Com Chien Chay - Buddha Fried Rice Clay Pot
vegan chicken and ham, tofu, leeks, ginger, onions, garlic, wood-ear mushroom$20.00
Dau Hu Kho Nam - Vegan Braised Eggplant, Tofu & Mushroom (GF)
Caramelized soy sauce, garlic, onions, oyster mushroom, eggplant, steamed rice$20.00
Hoi An Chicken Fat Rice - Cơm Gà Hội An
Mary's organic chicken, turmeric rice, onion, garlic, chili, lime, shallot, ginger & house fish sauce$22.00
HOUSE FAVORITES
Add-Ons
Fried Egg - Add$4.00
Pho Beef Balls Add-On$6.00
Lemongrass Chicken Skewers Add-On$8.00
Pho Oxtails Add-On$15.00
Oyster Mushroom Add-on$6.00
Fried Tofu Add-On$6.00
Skewered Grilled Shrimps$8.00
Steamed Jasmine Rice/Brown$3.00
Mama Ho's Devil Sauce Limited Release (1oz)$4.00
Veggies for hand wrap$3.00
Angus Beef Short Ribs (1) Add- On$9.00
Rice Paper for wrapping$4.00
Dessert
WINE & BEER & NON-ALCOHOLIC
Bubbles
CANELLA PROSECCO DI CONEGLIANO VALDOBBIADENE 187ML$13.00
LAURENT-PERRIER LA CUVEE BRUT NV 187ML$25.00
LAURENT-PERRIER LA CUVEE BRUT NV 375ML$35.00
TAITTINGER LA FRANCAISE BRUT NV 375ML$35.00
CANELLA PROSECCO DI CONEGLIANO VALDOBBIADENE 750ML$45.00
MONZIO COMPAGNONI FRANCIACORTA BRUT MILLESIMATO 2014 750ML$75.00
BOLLINGER BRUT CHAMPAGNED SPECIAL CUVEE NV$75.00
LAURENT-PERRIER LA CUVEE BRUT NV$75.00
MONZIO COMPAGNONI RISERVA BLANC DE NOIR BRUT 2008 750ML$90.00
White
STERLING VITNER'S COLLECTION Sauvignon Blanc, NAPA VALLEY CALIFORNIA GL
Chenin Blanc (France)$14.00
STERLING VITNER'S COLLECTION Sauvignon Blanc, NAPA VALLEY CALIFORNIA BTL
Sauvignon Blanc (Sonoma)$52.00
CORTE GIACOBBE SOAVE, ITALY GL
Riesling (Mosel, Germany)$16.00
CORTE GIACOBBE SOAVE, ITALY BTL
Chardonnay (France)$60.00
J VINEYARDS, Pinot Gris V22, SONOMA GL
Chardonnay (France)$17.00
J VINEYARDS, Pinot Gris V22, SONOMA BTL
Chardonnay (Napa County)$63.00
JOSEPH DROUHIN, LAFORET Chardonnay '18, BURGUNDY FRANCE GL$16.00
JOSEPH DROUHIN, LAFORET Chardonnay '18, BURGUNDY FRANCE BTL$60.00
TRIMBACH, Riesling, ALSACE FRANCE, BTL ONLY$60.00
V.Sattui, Off-Dry Riesling, NAPA VALLEY CALIFORNIA, BTL ONLY$60.00
DROUGHIN-VAUDON, Chablis, FRANCE, BTL ONLY$65.00
Reds & Rosé
LOVE BY LÉOUBE ROSÉ, ORGANIC ROSÉ, AOC CÔTES DE PROVENCE, FRANCE GL
Pinot Noir (Monterey County)$16.00
LOVE BY LÉOUBE ROSÉ, ORGANIC ROSÉ, AOC CÔTES DE PROVENCE, FRANCE BTL
Pinot Noir (Monterey County)$60.00
STERLING VITNER'S COLLECTION Pinot Noir, NAPA VALLEY CALIFORNIA GL
Malbec (Mendoza, Argentina)$15.00
STERLING VITNER'S COLLECTION Pinot Noir, NAPA VALLEY CALIFORNIA /BTL
Tempranillo-Rosé (Spain)$58.00
MARTA VALPIANI, "LA FARFALLA" Sangiovese 2019 EMILIA ROMAGNA FORLI ITALY GL
Gamay Rouge (Napa)$58.00
MARTA VALPIANI, "LA FARFALLA" SANGIOVESE 2019 EMILIA ROMAGNA FORLI ITALY/GL
Sustainable with Biodynamic practices. 12 months in stainless steel, 4 months in cement, followed by 3 months in bottle. Women owned. Elisa and her mother Marta Valpiani in Romagna between the two ancient medieval villages of Castrocaro Terme and Terra del Sole. PERFECT WITH TAY HO BEEF DISHES!$16.00
MARTA VALPIANI, "LA FARFALLA" SANGIOVESE 2019 EMILIA ROMAGNA FORLI ITALY/BTL$60.00
BURZI, CLASSICO BAROLO '16, Nebbiolo, PIEMONTE, ITALY, (WOMAN-MADE) BTL ONL$90.00
LOUIS MARTINI, Cabernet Sauvignon , BTL onlyLOUIS MARTINI, Cabernet Sauvignon , NAPA CALIFORNIA BTL ONLY$70.00
MERRYVALE, Profile '15 Bordeaux Blend NAPA VALLEY CALIFORNIA RP 93 pts$250.00
ACHAVAL FERRER, Cabernet Sauvignon'16, MENDOZA ARGENTINA BTL ONLY$90.00
SECRET BY LÉOUBE ROSÉ, ORGANIC ROSÉ, AOC CÔTES DE PROVENCE, FRANCE BTL ONLY$80.00
CASARETTI BARDOLINO DOC- 2021 ORGANIC 'ROSA DEI CASARETTIE' GL/$18.00
CASARETTI BARDOLINO DOC- 2021 ORGANIC 'ROSA DEI CASARETTIE' BTL$70.00
ELENA WALSCH, SCHIAVA 2023, TRENTINO-ALTO ADIGE, ITALY (WOMAN-MADE) GL$16.00
ELENA WALSCH, SCHIAVA 2023, TRENTINO-ALTO ADIGE, ITALY (WOMAN-MADE) BTL$63.00
QUINTERSSENZ KALTERERSEE CLASSICO SUPERIORE, DOC2017, ALTO ADIGE, ITALY BTL ONLY$98.00
Local Craft Beer
Bottled Beer
NON-ALCOHOLIC & MOCKTAILS
CARBONATED WATER & SOFT DRINKS (COKE, Diet Coke, Sprite)$4.00
GREEN THAI ICED TEA - TRÀ THÁI$6.00
VIETNAMESE ICED/HOT COFFEE - CAFE PHIN$6.00
VIETNAMESE ICED MOCHA - CAFE MOKA$7.00
VIETNAMESE COCONUT COFFEE - CAFE DỪA$9.00
COCONUT LYCHEE SLUSHY - DỪA VÃI ĐÁ XAY$10.00
VIETNAMESE ICED COFFEE$6.00
VIETNAMESE SALT COFFEE - CÀ PHÊ MUỐI$8.00
VIETNAMESE ICED CARAMEL COFFEE - CAFE CARAMEL$6.00
OOLONG TEA -TRÀ ÔLONG - SINGLE SERVING POT$6.00
GREEN TEA - TRÀ XANH$6.00
DRAGON PEARLS - TRÀ TÂN LONG CHÂU$6.00
CHRYSANTHEMUM (CAFFEINE FREE) TRÀ BÔNG CÚC$6.00
SHIRLEY TEMPLE$11.00
GINGER MINT SODA - NƯỚC CHANH GỪNG$9.00
HOUSE SPARKLING LEMONADE - SOĐA CHANH$6.00
FRESH YOUNG COCONUT - DỪA TƯƠI$8.00
S. PELLEGRINO SPARKLING NATURAL MINERAL WATER - 750ML$9.00
PASSION FRUIT & ELDERFLOWER SPRITZ (LOW PROOF)$13.00
VIRGIN SPICY PASSION FRUIT MARGARITA$13.00
STOLI GINGER BEER - PREMIUM GINGER BEER MIXER$5.00
TOPO CHICO - SPARKLING MINERAL WATER - 12 FL OZ$8.00
HOPTONIC SPARKLING WATER(Chamomile w/Lavender; Earl Grey; Jasmine Tea)$5.50
RARE SNOW CHRYSANTHEMUM KUNLUN MTN. - TRÀ BÔNG CÚC NÚI CÔN LUÂN$9.00
Corkage fee $25 per 750ml bottle
COCKTAILS
Signature Cocktails
SPICY “D”
vodka/passion fruit/lemon/basil/jalapeño/ $1 donation to Oakland LGBTQ Center for every drink sold$16.00
HANOI HIPSTER - $1 donated to Alameda County Food Bank
House infused “pho spices” bourbon/dolin rouge/bitters $1 donation to Alameda County Community Food Bank for every drink sold$16.00
PHỞ-NOMINAL$16.00
BUBBLE GUM$16.00
SOARING GODDESS
gin/blackberry & madagascar vanilla syrup/lemon/organic egg white$16.00
MAI TAI (OAKLAND ORIGINAL)
rum/curaçao/orgeat/lime$16.00
INDOCHINE$16.00
SUMMER IN PARIS$16.00
DRAGON BLOOD$16.00
COCKTAIL OF THE DAY$16.00
NEGRONI$16.00
OLD FASHIONED$16.00
MANHATTAN$16.00
MARGARITA$16.00
MARTINI$16.00
PREMIUM COCKTAIL$19.00
TOP SHELF ADDED$5.00
PINEAPPLE EXPRESS$16.00
NEW YORK SOUR$16.00
VIETNAMESE COFFEE MARTINI$16.00
Classic Cocktails
SPIRITS (No Takeout)
Japanese Whiskey
Irish Whiskey
Bourbon/American Whiskey
Tequila/Mezcal/Agave
Cenote Cristalino Anejo$25.00
Cenote Anejo$20.00
Cenote Blanco$12.00
Fortaleza Anejo$45.00
Fortaleza Reposado$35.00
Fortaleza Blanco/Silver$25.00
Calle 23 Anejo$15.00
Maestro Dobel Silver$23.00
Prospero Anejo$15.00
Prospero Blanco$10.00
Pedro Đ San Juan Abocado Distilled with Grana Cochinilla Mezcal$25.00
Pedro Đ San Juan Maguen Espadin Blanco Mezcal$20.00
Se Busca Mezcal Resposado$12.00
Gran Coramino Tequila Resposado Cristalino$16.00
Del Maguey Organic Mezcal$15.00
Calle 23 Blanco Tequila$11.00
Vodka
Gin
Rum
Cognac/Armagnac/Brandy/Calvados/Port
Liqueurs/Absinthe/Aquavit
Grand Marnier - Cognac & Orange Liqueur$10.00
Ricard Patis de Marseille - Aperitif$10.00
Fernet Branca - Amaro Aperitif$10.00
Fernet Menta - Amaro Aperitif$11.00
Tempus Fugit Creme de Cacao a la Vanille$12.00
St.George Bruto Americano - Amaro$10.00
Nonino Amaro$15.00
Lucid Absinthe$15.00
St.George Absinthe$15.00
Venus Aquavit$10.00
Liquor 43$10.00
Luxardo Maraschino Liqueur$10.00
Pierre Ferrand Dry Curacao$9.00
Velvet Falernum Liqueur$8.00
Cointreau Orange Liqueur$10.00
Ancho Reyes Chile Liqueur$10.00
Chartreuse Green$25.00
Chartreuse Yellow$25.00
Non-Alcoholic/Mixers/Syrups
Non-Alcoholic
CAKE FEES & CORKAGE FEE
CAKE FEES & CORKAGE FEES
Mother-daughter team bringing Vietnamese cooking style to the bay with craft local women & minority owned
344 12th street Suite B, Oakland, CA 94607