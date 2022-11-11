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Ma's Tea House

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6510 Paradise Blvd NW SUITE B

Albuquerque, NM 87114

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MA'S MILK TEA

ROYAL MILK TEA W\BOBA

$5.75

A CLASSIC MILK TEA MADE WITH BLACK TEA AND CONDENSED MILK COMES WITH A SWEET ROASTED BROWN SUGAR WALL AND OUR HOUSE BOBA

CLASSIC MILK TEA

$5.25

A CLASSIC MILK TEA, MADE WITH BLACK TEA AND CONDENSED MILK

COOKIES AND CREAM MILK TEA

$5.25

A CLASSIC MILK TEA MADE WITH BLACK TEA AND SWEETENED WITH CONDENSED MILK BOTTOMED WITH A COOKIE CRUMBLE

MATCHA MILK TEA

$5.75

A TRUE RICH EARTHY AND HERBAL MATCHA THAT IS SMOOTH AND CREAMY

STRAWBERRY MATCHA MARMALADE

STRAWBERRY MATCHA MARMALADE

$6.00

AN EARTHY, HERBAL MATCHA SWEETENED WITH A FRESH MADE STRAWBERRY PUREE AND A CREAMY MILK CAP

JASMINE MILK TEA

JASMINE MILK TEA

$5.25

A CREAMY, LIGHTLY SWEETENED, FRESHLY BREWED JASMINE GREEN TEA .

THAI **MILK** TEA

$5.50

A RICH SWEET THAI TRADITIONAL TEA WITH MILK TO MAKE IT SMOOTH RICH AND CREAMY

THAI GREEN MILK TEA

$5.50

A SWEET RICH CREAMY THAI TEA MADE WITH GREEN THAI TEA LEAVES AND SWEETENED WITH MILK

WINTERMELON MILK TEA

$5.50

A SWEET ROASTED SUGAR INFUSED INTO A GREEN MILK TEA WITH MILK

Dark Roast Oolong

$6.25

A SILKY SMOOTH ROASTED OOLONG TEA SWEETENED WITH MILK

CHAI MILK TEA

CHAI MILK TEA

$6.00

A RICH CREAMY BLACK TEA SEASONED WITH FRAGRANT SPICES

PUMPKIN MILK TEA

$6.00

CHAI PUMPKIN SPICE

$6.25

MA'S MILK

TO-TARO

$6.00

A SWEET PURPLE CREAMY DRINK SURE TO LEAVE YOU WANTING MORE

HONEY-I-DEW

$6.00

AN ICEDDRINK THAT HAS A RICH HONEYDEW FLAVOR THAT IS SMOOTH AND CREAMY PAIRS GREAT WITH REGULAR BOBA OR A CRYSTAL BOBA

TOASTED SUGAR

$5.25

A TOASTED BLACK SUGAR MILK GREAT FOR KIDDOS (NO CAFFEINE)

MANGO SAGO

$5.75

A MAGO BASED DRINK COMPLIMENTED WITH GRAPEFRUIT AND COCONUT.

BAE-NANA

$6.00

A CREAMY RICH BANANA TAFFY FLAVORED TREAT PAIRS WELL WITH TAPIOCA BOBA, REGULAR CRYSTAL OR BROWNSUGAR CRYSTAL BOBA OR A STRAWBERRY JELLY

HORCHATA

$6.00

STRAWBERRY MILK

$6.00

A CREAMY AND SWEET STRAWBERRY TREAT THAT GOES GREAT WITH TAPIOCA BOBA, BROWN SUGAR CRYSTAL BOBA OR A STRAWBERRY JELLY

MA'S HOT TEA'S

HOT GREEN JASMINE

$5.00

A FRESHLY BREWED HOT JASMINE TEA (NO MILK)

HOT JASIMNE GREEN MILK TEA

$5.25

A FRESHLY BREWED JASMINE GREEN TEA SERVED HOT WITH MILK TO CREAM IT UP

LONDON FOG

$5.25

A FRESHLY BREWED EARL GREY TEA WITH STEAMED MILK TO CREAM AND VANILLA TO SWEETEN

HOT CHAI SPICE

$5.25

A FRESH BREWED SPICED BLACK TEA WITH STEAMED MILK TO CREAM IT UP

HOT OSMANTHUS

$5.25

A SMOOTH SILKY OSMANTHUS HOT TEA SERVED WITH STEAMED MILK

MA'S ICED TEA

JASMINE FRUIT TEA

$6.25

A FRESH BREWED JASMINE GREEN TEA BASE, NATURALLY SWEETENED WITH KIWI, ORANGE, STRAWBERRY, LEMON, BLUE BERRIES AND WATERMELON . INFUSED WITH A PASSION FRUIT JAM TO GIVE IT A LITTLE TART KICK! MANGO JELLY IS THE #1 TOPPING ADDED INTO THIS DRINK

TROPICAL PARADISE

$6.25

A FRESH BREWED JASMINE GREEN TEA, NATURALLY SWEETED WITH, PINEAPPLE, MANGO, LIME, GRAPEFRUIT,AND PASSION FRUIT PUREE! MANGO JELLY IS THE # TOPPING PLACED INTO THIS DRINK

SUMMER PEACH

$6.25

A REFRESHING JASMINE GREEN TEA BASED DRINK THAT PEACH LOVERS WOULD DIE FOR. LITTLE PEACH CHUNKS AND RESH MASHED ORANGE SWEETEN AND FLAVOR THIS DRINK IN ALL THE BEST WAYS RAINBOW JELLY OR MANGO JELLY ARE THE TOPPOINGS OF CHOIC FOR THIS TREAT

GRAPEFRUIT GRAPEVINE

$6.25

FRESH BREWED JASMINE GREEN TEA FLAVORED WIH REAL GRAPEFRUIT AND SWEETENED WITH GRAPE. THE RUBY RED GRAPEFRUIT GET COMPLIMENTED BY THE RED GRAPE SWEETNESS. PAIR THIS WITH A LYCHEE JELLY OR A MANGO JELLY TO TAKE IT TO THE NEXT LEVEL!

PONDEROSA POMELO

$6.25

THIS #1 SELLER IS A ONE OF A KIND POMELO GRAPEFRUIT FLAVOR SURE TO LEAVE YOU WANTING MORE! MANGO BURSTING BOBA IS THE #1 TOPPING THAT EVERYONE PUTS INTO THE PONDEROSA TO SET IT OFF!!

SUNQUAT

$6.25

A FRESH BREWED JASMINE GREEN TEA SWEETENED WITH KUMQUAT AND FLAVORED WITH FRESH LEMON. LYCHEE JELLY IS THE TOPPING OF CHOICE FOR THE SUNQUAT

ROSE HIP

$6.25

A DELIGHTFUL ROSE TEA LIGHT AND REFRESHING! TASTES THE EXACT SAME WAY A ROSE FLOWER SMELLS, PAIR IT WITH A CHERRY CRYSTAL BOBA FOR A UNIQUE AND AMAZING COMBINATION.

LYCHEE EVERGREEN

$6.25

THIS JASMINE GREEN TEA BASED DRINK SWEETENED AND FLAVORED WITH LYCHEE IS SUPER LIGHT AND REFRESHING. ADD LYCHEE JELLY BECAUSE THERE IS NO SUCH THING AS TOO MUCH LYCHEE

STRAWBERY CARMINE

$6.25

JASMINE GREEN TEA BASE SHAKEN AND SWEETENED WITH A STRAWBERRY PUREE AND FRESH CHOPPED STRAWBERRIES. STRAWBERRY JELLY ARE THE TOPPING OF CHOICE TO ADD TO THE STRAWBERRY CARMINE

MANGO BREEZE

$6.25

JASMINE GREEN TEA SHAKEN, SWEETENED AND FLAVORED WITH REAL MANGO!! MANGO JELLY ARE THE #1 TOPPING IN THE MANGO BREEZE

CEYLON BLACK TEA

$6.25

FRESH BREWED BLACK TEA SWEETENED WITH HONEY AND FLAVORED WITH LEMON

THAI ICED TEA

$6.25

A THAI TRADITION TEA SERVED ON ICE AND SWEETENED (NO CREAM\MILK)

CURIOUSLY KIWI

$6.25

AN AMAZINGLY FLAVORFUL KIWI LEMONADE MADE WITH FRESH CHOPPED KIWI AND LEMON THAT IS LIGHT AND REFRESHING! PAIRED BEST WITH THE LYCHEE JELLY

LYCHEE BLACK

$6.25

A FRESHLEY BREWED BLACK TEA SWEETENED AND FLAVORED WITH LYCHEE

ICED GREEN TEA

$5.00

A VERY FLORAL FRESH BREWED JASMINE GREEN TEA ON ICE

STRAWBERRY MEYER

$6.25

AN UNMATCHED STRAWBERRY LEMONADE THAT IS FLAVORED WITH FRESH STRAWBERRIES AND LEMONS, PERFECTLY TART AND SWEET. PAIRED BEST WITH THE LYCHEE JELLY

HAWAIIAN SUNSET W/ STRAWBERRY JELLY

$7.00

A FRESH BREWED JASMING GREEN TEA THAT IS FLAVORED WITH FRESH PINEAPPLE LEMON AND ORNAGE AND BOTTOMED WITH A STRAWBERRY JELLY

PUCKER UP PINEAPPLE

$6.25

MA'S BLENDED TREATS

STRAWBURST

$6.25

A STRAWBERRY SLUSHIE THAT WILL BLOW YOUR MIND WITH FLAVOR AS IT TASTES LIKE A PINK STARBURST CANDY RAINBOW JELLY ARE THE TOPPING OF CHOICE TO ADD TO THE STRAWBURST

LEMON BURST

$6.25

A LEMON SLUSHIE ( LEMON STARBURST) THAT IS LIGHT AND REFRESHING. THIS IS A GREAT DRINK TO EXPLORE TOPPING OPTIONS AS IT PAIRS WELL WITH EVERYTHING

ORANGE BURST

$6.25

ORABGE SLUSHIE THAT WILL HAVE YOU LICKING YOUR LIPS FOR MORE (ORANGE STARBURST) MANGO JELLY ARE TOPPING THAT EVERYONE THROWS INTO THE ORANGEBURST

MANGO LOCO

$6.25

SLUSHY BLENDED AND FLAVORED WITH REAL MANGO! MANGO JELLY AND MANGO BURSTING BOBA ARE THE #1 TOPPINGS PUT INTO THE MANGO LOCO

PINEAPPLE WHIP

$6.25

PINEAPPLE SLUSHY FLAVORED WITH REAL PINEAPPLE AND TASTES LIKE DOLE WHIP ICE CREAM MANGO STARS ARE THE #1 TOPPING PAIRED IN THE PINEAPPLE WHIP

STRAWBERRY SILK

$6.50

A THICK RICH AND CREAMY STRAWBEERY FLAVORED (WITH REAL STRAWBEERIES) MILK SHAKE AND SWEETENED WITH CONDENSED MILK PUT THE CHERRY ON TOP BY ADDING CHERRY CRYSTAL BOBA!!

MANGO SENSATION

$6.50

A THICK MILKSHAKE FLAVORED AND SWEETENED WIH REAL MANGO AND CONDENSED MILK PAIRS WELL WITH TAPIOCA BOBA OR A MANGO JELLY

CREAMY AVOCADO

$6.50

A RICH CREAMY MILK SHAKE FAVORED WITH AVOCADO AND SWEETENED WITH CONDENSED MILK PAIRED BEST WITH OUR IN HOUSE MADE TAPIOCA BOBA

PINEAPPLE DREAM

$6.50

A PINEAPPLE MILKSHAKE THAT IS THICK AND CREAMY FLAVORED AND SWEETENED WITH REAL PINEAPPLE AND CONDENSED MILK RAINBOW JELLY ARE THE TOPPING THAT GOES BEST WITH THE PINEAPPLE DREAM

PINA COLADA

$6.50

A TROPICAL MILKSHAKE THAT WILL HAVE YOU WISHING YOU WERE ON A BEACH SOMEWHERE! FLAVORED AND SWEETENED WITH COCONUT AND PINEAPPLE! ADD RAINBOW JELLY TO SET OFF THE VACATION VIBES

COCONUT DELIGHT

$6.50

A THICK REAL COCONUT FLAVOR MILK SHAKE SWEETENED WITH CONDENSED MILK!! TAPIOCA BOBA OR RAINBOW JELLY ARE THE TOPPINGS OF CHOICE INSIDE THE COCONUT DELIGHT

Cinco De MAY-NGO

$7.00

A MANGO SLUSHIE SEASONED WITH A CHAMOY AND TAJIN WALL ADD MANGO JELLY TO GET THIS FIESTA STARTED RIGHT!

Oreo Shake

$6.75

A KIDDOS FAVORITE OREO BLENDED THICK MILKSHAKE THIS IS A GREAT DRINK TO LET KIDS EXPERIMENT WITH BOBA!

MATCHA SHAKE

$6.50

AND EARTHY HERBAL MATCHA TEA BLENDED NICE AND THICK INTO A DELICIOUS MILKSHAKE TAPIOCA BOBA IS THE RECOMMENDED TOPPING IN THIS DRINK

STRAWBERRY BAENANA

$6.50

A DELICIOUS CLASSIC SHAKE FLAVORED AND SWEETENED WITH FRESH STRAWBERRY AND BANANA! PAIRS BEST WITH TAPIOCA BOBA OR A STRAWBERRY JELLY

TARO SHAKE

$6.50

A BLENDED VERISON OF OUR #1 SELLER THE TARO MILK TEA, THIS THICK TREAT WILL COOL YOU DOWN AND SATISFY YOUR TASTEBUDS. PAIRED BEST WITH TAPIOCA BOBA, BROWN SUGAR OR TARO CRYSTAL BOBA

HONEY I DEW SHAKE

$6.50

THAI SHAKE

$7.00

THIS IS A THAI MILK TEA IN A WAY YOU HAVE NEVER HAD IT AND BETTER THAN YOU HAVE EVER HAD BEFORE. BOTTOM IT WITH TAPIOCA BOBA TO HAVE AND UNBEATABLE COMBINATION.

TOFFLE SHAKE

$7.00

A RICH AND THICK MILK SHAKE THAT IS INFUSED WITH TOFFEE AND CARAMEL. PAIRS BEST WITH TAPIOCA BOBA OR BROWN SUGAR CRYSTAL BOBA

MA'S FIZZIES

POMELO FIZZ

$6.25

A CARBONATED BUT NOT CAFFEINATED DRINK WITH A RICH POMELO GRAPEFRUIT PUREE BEST TOPPED WITH RAINBOW JELLY

STRAWBERRY FIZZ

$6.25

A CARBONATED BUT NOT CAFFEINATED DRINK SWEETENED AND FLAVORED WITH A FRESH STRAWBERRY PUREE. BEST PAIRED WITH CHERRY CRYSTAL BOBA OR RAINBOW JELLY

PEACH FIZZ

$6.25

A CARBONATED BUT NOT CAFFEINATED DRINK SWEETENED AND FLAVORED WITH A FRESH MADE PEACH PUREE BEST PAIRED WITH MANGO JELLY

PINEAPPLE FIZZ

$6.25

A CARBONATED BUT NOT CAFFEINATED DRINK SWEETENED AND FLAVORED WITH A FRESH PINEAPPLE PUREE BEST PAIRED WITH RAINBOW JELLY

MA'S COFFEE (ICED OR HOT)

MA'S CA PHE

$6.25

A STRONG RICH COFFEE SLOW DRIP BREWED TO PERFECTION AND SWEETENED WITH CONDENSED MILK (VERY STRONG, VERY CAFFEINATED)

CARAMEL LATTE

$5.50

A DOUBLE SHOT OF ESSPRESSO POURED INTO MILK (ICED OR HOT) FLAVORED WITH A RICH CARAMEL SYRUP

HAZELNUT LATTE

$5.50

A DOUBLE SHOT OF ESSPRESSO POURED INTO MILK (ICED OR HOT) FLAVORED WITH A RICH HAZELNUT SYRUP

PRALINE LATTE

$5.50

A DOUBLE SHOT OF ESSPRESSO POURED INTO MILK (ICED OR HOT) FLAVORED WITH A RICH PRALINE SYRUP

FRENCH VANILLA CAPPUCCINO

$5.50

A RICH CREAMY FRENCH VAILLA FLAVORED COFFEE

PEPPERMINT HOT CHOCOLATE

$5.50

A SMOOTH RICH HOT CHOCOLATE SWEETENED AND FLAVORED WITH PEPPERMINT.

PEPPERMINT MOCHA

$5.50

A SMOOTH RICH MOCHA COFFEE FLAVORES AND SWEETEND WITH PEPPERMINT

PUMPKIN SPICE

$5.50

A RICH PUMPKIN FLAVORED COFFEE WITH 2 SHOTS OF ESPRESSO

VANILLA LATTE

$5.50

PUMPKIN SPICED LATTE

$5.50

Snacks

PANDAN PUFF

$4.50

Convo heart

$1.75

PORK SPRING ROLL

$5.99

SHRIMP SPRING ROLL

$5.99

PHO -RARE STEAK

$9.99

PHO-MEAT BALL

$9.99

PHO- BRISKET

$9.99

PHO-COMBINATION

$11.99

BUN BO HUE

$12.99

**MA'S MILK TEA

ROYAL MILK TEA W\BOBA

$5.75

A CLASSIC MILK TEA MADE WITH BLACK TEA AND CONDENSED MILK COMES WITH A SWEET ROASTED BROWN SUGAR WALL AND OUR HOUSE BOBA

CLASSIC MILK TEA

$5.25

A CLASSIC MILK TEA, MADE WITH BLACK TEA AND CONDENSED MILK

COOKIES AND CREAM MILK TEA

$5.25

A CLASSIC MILK TEA MADE WITH BLACK TEA AND SWEETENED WITH CONDENSED MILK BOTTOMED WITH A COOKIE CRUMBLE

MATCHA MILK TEA

$5.75

A TRUE RICH EARTHY AND HERBAL MATCHA THAT IS SMOOTH AND CREAMY

STRAWBERRY MATCHA MARMALADE

STRAWBERRY MATCHA MARMALADE

$6.00

AN EARTHY, HERBAL MATCHA SWEETENED WITH A FRESH MADE STRAWBERRY PUREE AND A CREAMY MILK CAP

JASMINE MILK TEA

JASMINE MILK TEA

$5.25

A CREAMY, LIGHTLY SWEETENED, FRESHLY BREWED JASMINE GREEN TEA .

THAI **MILK** TEA

$5.50

A RICH SWEET THAI TRADITIONAL TEA WITH MILK TO MAKE IT SMOOTH RICH AND CREAMY

THAI GREEN MILK TEA

$5.50

A SWEET RICH CREAMY THAI TEA MADE WITH GREEN THAI TEA LEAVES AND SWEETENED WITH MILK

WINTERMELON MILK TEA

$5.50

A SWEET ROASTED SUGAR INFUSED INTO A GREEN MILK TEA WITH MILK

Dark Roast Oolong

$6.25

A SILKY SMOOTH ROASTED OOLONG TEA SWEETENED WITH MILK

CHAI MILK TEA

CHAI MILK TEA

$6.00

A RICH CREAMY BLACK TEA SEASONED WITH FRAGRANT SPICES

PUMPKIN MILK TEA

$6.00

CHAI PUMKIN SPICE

$6.25

**MA'S MILK

TO-TARO

$6.00

A SWEET PURPLE CREAMY DRINK SURE TO LEAVE YOU WANTING MORE

HONEY-I-DEW

$6.00

AN ICEDDRINK THAT HAS A RICH HONEYDEW FLAVOR THAT IS SMOOTH AND CREAMY PAIRS GREAT WITH REGULAR BOBA OR A CRYSTAL BOBA

TOASTED SUGAR

$5.25

A TOASTED BLACK SUGAR MILK GREAT FOR KIDDOS (NO CAFFEINE)

MANGO SAGO

$5.75

A MAGO BASED DRINK COMPLIMENTED WITH GRAPEFRUIT AND COCONUT.

BAE-NANA

$6.00

A CREAMY RICH BANANA TAFFY FLAVORED TREAT PAIRS WELL WITH TAPIOCA BOBA, REGULAR CRYSTAL OR BROWNSUGAR CRYSTAL BOBA OR A STRAWBERRY JELLY

HORCHATA

$6.00

STRAWBERRY MILK

$6.00

A CREAMY AND SWEET STRAWBERRY TREAT THAT GOES GREAT WITH TAPIOCA BOBA, BROWN SUGAR CRYSTAL BOBA OR A STRAWBERRY JELLY

TapMango Wallet Group

5

$5.00

10

$10.00

15

$15.00

20

$20.00

25

$25.00

30

$30.00

35

$35.00

40

$40.00

45

$45.00

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$50.00
All hours
Sunday8:00 am - 3:59 am
Monday8:00 am - 3:59 am
Tuesday8:00 am - 3:59 am
Wednesday8:00 am - 3:59 am
Thursday8:00 am - 3:59 am
Friday8:00 am - 3:59 am
Saturday8:00 am - 3:59 am
Restaurant info

Come in and enjoy boba and fresh fruit tea!

Location

6510 Paradise Blvd NW SUITE B, Albuquerque, NM 87114

Directions

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