Tecalitlan Mexican Kitchen & Margarita Bar imageView gallery

Tecalitlan Mexican Kitchen & Margarita Bar 1538 North Clybourn Avenue

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1538 North Clybourn Avenue

Chicago, IL 60610

Orders through Toast are commission free and go directly to this restaurant

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Popular Items

BURRITO
BURRITO DINNER
2 TACO ORDER

APPETIZERS

BEST WAY TO START YOUR TEC MEAL!
TRIO

TRIO

$13.00

CHIPS, PICO & LARGE GUACAMOLE

PULPO A LA MEXICANA

PULPO A LA MEXICANA

$14.00

Sautéed octopus with tomato, onions, jalapenos and cilantro. Comes with a side of tortillas.

PULPO A LA DIABLA

$14.00

Sautéed octopus in our spicy Diabla sauce. Comes with a side of tortillas.

QUESO FUNDIDO

$10.00

MELTED CHIHUAHUA CHEESE & SIDE OF TORTILLAS

CHORI-QUESO FUNDIDO

CHORI-QUESO FUNDIDO

$13.00

Melted Chihuahua cheese topped with chorizo. Comes with a side of tortillas

NACHOS

NACHOS

$10.00

DELICIOUSNESS ON A PLATE! CORN TORTILLA CHIPS INDIVIDUALLY LAYERED WITH BEANS, MELTED CHIHUAHUA CHEESE, SOUR CREAM & GUACAMOLE. ADD MEAT FOR AN UPCHARGE.

NACHOS COMBO

$13.00

CEBOLLITAS & CHILES

$7.00

GRILLED KNOB ONIONS & JALAPENO PEPPERS IN OUR HOUSE MARRIANDE

ELOTE

ELOTE

$5.00

STREET STYE CORN TOPPED WITH BUTTER, MAYONAISE, COTIJA CHEESE & POWDERED CHILI PEPPER

HOT CHEETO ELOTE ON THE COB

$5.00
TAMALES ORDER

TAMALES ORDER

$6.00

Two homemade tamales. Your choice of chicken in green salsa, pork in red salsa or cheese & pepper (vegetarian) tamales. Chicken or pork tamales are not spicy. Cheese and peppers may be spicy as fresh peppers are always used and vary in heat.

TAMALES HALF DOZEN

$15.00

Half dozen (6) homemade tamales. Your choice of chicken in green salsa, pork in red salsa or cheese & pepper (vegetarian) tamales. Chicken or pork tamales are not spicy. Cheese and peppers may be spicy as fresh peppers are always used and vary in heat.

TAMALES DOZEN

$26.00

Dozen (12) tamales. Your choice of chicken in green salsa, pork in red salsa or cheese & pepper (vegetarian) tamales. Chicken or pork tamales are not spicy. Cheese and peppers may be spicy as fresh peppers are always used and vary in heat.

WINGS

$7.00+Out of stock

SOUPS & SALADS

CALDO DE POLLO

CALDO DE POLLO

$12.00

Traditional Mexican Chicken Soup with vegetables (zucchini, carrots, potatoes). Your choice of piece of chicken, breast or thigh. Comes with a side of rice, onion, cilantro and your choice of tortillas.

CALDO DE VERDURAS

$10.00
SOPA DE TORTILLA

SOPA DE TORTILLA

$6.00

CONSOME DE POLLO (CHICKEN BROTH)

$5.00

TACO SALAD

$14.00

FRIED FLOUR SHELL FILLED WITH BEANS, LETTUCE, TOMATO, ONION, CHEESE & SOUR CREAM WITH YOUR CHOICE OF FILLING

TACO SALAD COMBO

TACO SALAD COMBO

$17.00

CONSOME DE BIRRIA

$5.00

Beef brisket broth (8oz)

POZOLE (SATURDAY & SUNDAY)

$9.00

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DESAYUNOS - BREAKFAST (Weekends ONLY)

Delicious Mexican Breakfast and Brunch. Available ONLY on Saturdays & Sundays
CHILAQUILES

CHILAQUILES

$13.00

Fried corn tortilla chips sautéd and covered in either red arbol chile salsa (medium) or green tomatillo salsa (mild). Your choice eggs and sprinkled with Chihuahua cheese. Comes with a side of rice, beans and sour cream.

BREAKFAST BURRITO

$12.00

Breakfast Burrito = Amazingness wrapped in a flour tortilla shell.

HUEVOS A LA MEXICANA

HUEVOS A LA MEXICANA

$13.00

Two scrambled eggs cooked with tomato, onion and fresh jalapeños. Comes with rice, beans and your choice tortillas.

HUEVOS CON CHORIZO

$13.00

Two eggs scrambled with our delicious pork chorizo. Comes with rice, beans and your choice tortillas

HUEVOS RANCHEROS

$13.00

Two sunny side up eggs covered in our delicious Ranchero sauce. Comes with rice, beans and your choice tortillas

EL CARLITOS

$13.00

Two egg Omelet with Chihuahua cheese, onion cilantro and our famous Al Pastor pork. Served with a side of breakfast potatoes or rice and beans.

EL MEXICANO

$13.00

EL GRINGO

$13.00
PANCAKES LA ABUELITA

PANCAKES LA ABUELITA

$7.00

3 small Pancakes topped with fresh sliced bananas, sweet condensed milk and dusted with Abuelita mexican chocolate.

PANCAKES LA FRESA

PANCAKES LA FRESA

$7.00

Three small Pancakes topped with fresh strawberries, blueberries and sweet condensed milk.

CHURRO PANCAKES

$7.00

PLAIN PANCAKES

$5.00

MOLLETE

$7.00

A traditonal Mexican breakfast favorite. We layer beans and melted cheese on a piece of Telera Mexican Bread. Top it with our delicious pico de gallo. Feel free to add a fried egg on top to balance your breakfast!

TECOLOTE

$9.00

Our take on the classic Tecolote, a favorite breakfast dish in Mexico. It starts off just like a traditional Mollete and we top it with our delicious chilaquiles. It is trully the best of both worlds!

BERRY BOWL

$5.00

HOUSE POTATOES

$5.00

SINGLE EGG

$2.00

KID'S 1 EGG BREAKFAST

$8.00

3 Small pancakes with one scrambled egg. Pancakes are served with syrup and butter.

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PLATILLOS

TRADITIONAL MEXICAN DISHES

ENCHILADAS

$18.00

4 ENCHILADAS FILLED WITH YOUR CHOICE OF UP TO TWO MEATS TOPPED WITH RED SAUCE OR GREEN SAUCE & MELTED CHEESE. MOLE SAUCE SAUCE OR MOLE & MELTED CHEESE.

SHRIMP ENCHILADAS

$23.00

4 STEAK ENCHILADAS TOPPED WITH YOUR CHOICE OF GREEN SAUCE & CHEESE, RED SAUCE & CHEESE OR MOLE WITH NO CHEESE

CARNE ASADA DINNER

$27.00

GRILLED ARRACHERA STEAK SERVED WITH RICE, BEANS, AVOCADO HALF, GRILLED KNOB ONION AND A GRILLED JALAPENO PEPPER WITH YOUR CHOICE OF TORTILLAS. MAKE IT SUIZA (MELTED CHEESE ON TOP) FOR AN UPCHARGE

QUESADILLA DINNER

$15.00

FOUR CORN OR FLOUR TORTILLAS FILLED WITH MELTED CHEESE. ADD A MEAT FILLING FOR AN UPCHARGE

TAMPIQUENA DINNER

TAMPIQUENA DINNER

$29.00

GRILLED ARRACHERA STEAK SERVED WITH AN ENCHILADA OF YOUR CHOICE, RICE, BEANS, GUACAMOLE WITH YOUR CHOICE OF TORTILLAS

KID'S 1 QUESADILLA DINNER

$8.00

KID'S QUESADILLA DINNER IS SERVED WITH ONE CHEESE QUESADILLA. YOUR CHOICE OF CORN OR FLOUR TORTILLA. ADD A FILLING TO YOUR CHEESE QUESADILLA FOR AN ADDITIONAL CHARGE

FAJITAS

TRADITIONAL SIZZLING FAJITAS IN OUR HOUSE MARINADE. FAJITAS ARE MADE WITH SLICED BELL PEPPERS, ONION & TOMATO. COMES WITH A SIDE OF SOUR CREAM, SIDE OF GUACAMOLE & YOUR CHOICE OF TORTILLAS. VEGGIE FAJITAS INCLUDE BROCOLI, CARROTS & ZUCCHINI ALONG WITH THE BELL PEPPERS, TOMATO & ONION.

STEAK FAJITAS

$25.00

GRILLED VEGGIES AND STEAK IN OUR HOUSE MARRINADE SERVED ON A SIZZLING PLATTER WITH A SIDE OF RICE BEANS, SMALL CUP OF GUACAMOLE, SMALL CUP OF SOUR CREAM AND YOUR CHOICE OF TORTILLAS

VEGGIE FAJITAS

$18.00

GRILLED VEGGIES IN OUR HOUSE MARRINADE SERVED ON A SIZZLING PLATTER WITH A SIDE OF RICE BEANS, SMALL CUP OF GUACAMOLE, SMALL CUP OF SOUR CREAM AND YOUR CHOICE OF TORTILLAS

CHICKEN FAJITAS

$21.00

GRILLED VEGGIES AND CHICKEN IN OUR HOUSE MARRINADE SERVED ON A SIZZLING PLATTER WITH A SIDE OF RICE BEANS, SMALL CUP OF GUACAMOLE, SMALL CUP OF SOUR CREAM AND YOUR CHOICE OF TORTILLAS

STEAK & CHICKEN FAJITAS

STEAK & CHICKEN FAJITAS

$24.00

GRILLED VEGGIES STEAK AND CHICKEN IN OUR HOUSE MARRINADE SERVED ON A SIZZLING PLATTER WITH A SIDE OF RICE BEANS, SMALL CUP OF GUACAMOLE, SMALL CUP OF SOUR CREAM AND YOUR CHOICE OF TORTILLAS

CHICKEN & VEGGIE FAJITAS

$23.00

GRILLED FAJITA VEGGIES, BROCCOLI, CARROTS, ZUCCHINNI AND CHICKEN IN OUR HOUSE MARRINADE SERVED ON A SIZZLING PLATTER WITH A SIDE OF RICE BEANS, SMALL CUP OF GUACAMOLE, SMALL CUP OF SOUR CREAM AND YOUR CHOICE OF TORTILLAS

STEAK & VEGGIE FAJITAS

$23.00

SHRIMP & VEGGIE FAJITAS

$24.00

SHRIMP & CHICKEN FAJITAS

$24.00

GRILLED VEGGIES SHRIMP AND CHICKEN IN OUR HOUSE MARRINADE SERVED ON A SIZZLING PLATTER WITH A SIDE OF RICE BEANS, SMALL CUP OF GUACAMOLE, SMALL CUP OF SOUR CREAM AND YOUR CHOICE OF TORTILLAS

SHRIMP & STEAK FAJITAS

$25.00

GRILLED VEGGIE STEAK AND SHRIMP IN OUR MARRINADE SERVED ON A SIZZLING PLATTER WITH A SIDE OF RICE BEANS, SMALL CUP OF GUACAMOLE, SMALL CUP OF SOUR CREAM AND YOUR CHOICE OF TORTILLAS

SHRIMP FAJITAS

$25.00

GRILLED VEGGIES AND SHRIMP IN OUR HOUSE MARRINADE SERVED ON A SIZZLING PLATTER WITH A SIDE OF RICE BEANS, SMALL CUP OF GUACAMOLE, SMALL CUP OF SOUR CREAM AND YOUR CHOICE OF TORTILLAS

TECALITLAN FAJITAS

$27.00

GRILLED VEGGIES STEAK, SHRIMP AND CHICKEN IN OUR HOUSE MARRINADE SERVED ON A SIZZLING PLATTER WITH A SIDE OF RICE BEANS, SMALL CUP OF GUACAMOLE, SMALL CUP OF SOUR CREAM AND YOUR CHOICE OF TORTILLAS

TACOS

2 TACO ORDER

$8.00

TWO TACO ORDER WITH YOUR CHOICE OF FILLING AND TOPPINGS. MOST TACOS ARE TOPPED WITH LETTUCE, TOMATO & ONION. AL PASTOR ARE TOPPED WITH ONION & CILANTRO.

3 TACO ORDER

3 TACO ORDER

$12.00

THREE TACO ORDER WITH YOUR CHOICE OF FILLING AND TOPPINGS. MOST TACOS ARE TOPPED WITH LETTUCE, TOMATO & ONION. AL PASTOR ARE TOPPED WITH ONION & CILANTRO.

2 TACO DINNER

2 TACO DINNER

$15.00

TWO TACO DINNER WITH YOUR CHOICE OF FILLING TOPPED WITH LETTUCE, TOMATO, ONION, CHEESE, SOUR CREAM & AVOCADO SERVED WITH RICE & BEANS. AL PASTOR TACOS ARE TOPPED WITH ONION, CILANTRO, CHEESE, SOUR CREAM AND AVOCADO.

3 TACO DINNER

$17.00

THREE TACO DINNER WITH YOUR CHOICE OF FILLING TOPPED WITH LETTUCE, TOMATO, ONION, CHEESE, SOUR CREAM & AVOCADO SERVED WITH RICE & BEANS. AL PASTOR TACOS ARE TOPPED WITH ONION, CILANTRO, CHEESE, SOUR CREAM AND AVOCADO.

KIDS TACO DINNER

$9.00

ONE TACO WITH YOUR CHOICE OF FILLING & TOPPINGS AND A SIDE OF RICE & BEANS

SHRIMP TACO ORDER

$15.00

3 Shrimp tacos topped with cabbage and a spicy avocado salsa. Your choice of flour or corn tortillas.

SHRIMP TACO DINNER

SHRIMP TACO DINNER

$19.00

3 Shrimp tacos topped with cabagge and a spicy avocado salsa. Your choice of flour or corn with a side of rice & beans.

QUESABIRRIA ORDER

QUESABIRRIA ORDER

$15.00

3 MOUTH WATERING QUESABIRRIA TACOS. WE DIP THE TORTILLA IN THE BIRRIA BROTH, PUT IT ON THE GRIDDLE UNTIL CRISPY. STUFF IT WITH CHEESE AND BIRRIA AND LET IT CRISP MORE. TOP IT WITH ONION AND CILANTRO. WITH A SIDE OF BIRRIA BROTH TO DIP YOUR QUESABIRRIA.

PRK BELLY 2 TACO ORDR

PRK BELLY 2 TACO ORDR

$10.00

PRK BELLY 3 TACO ORDR

$14.00

SLOW ROASTED PORK BELLY UNTIL TENDER. TACOS ARE TOPPED WITH CABBAGE, PICKLED ONIONS AND AVOCADO SALSA VERDE.

PRK BELLY 2 TACO DINNER

$14.00

SLOW ROASTED PORK BELLY UNTIL TENDER. TACOS ARE TOPPED WITH CABBAGE, PICKLED ONIONS AND AVOCADO SALSA VERDE.

PRK BELLY 3 TACO DINNER

$18.00

SLOW ROASTED PORK BELLY UNTIL TENDER. TACOS ARE TOPPED WITH CABBAGE, PICKLED ONIONS AND AVOCADO SALSA VERDE.

BIRRIA 2 TACO ORDER

$10.00

BEEF BRISKET SLOW COOKED IN IT'S OWN JUICES FOR 6 HOURS UNTIL FORK TENDER. MADE INTO TACOS AND TOPPED WITH ONION & CILANTRO.

BIRRIA 3 TACO ORDER

$14.00

BEEF BRISKET SLOW COOKED IN IT'S OWN JUICES FOR 6 HOURS UNTIL FORK TENDER. MADE INTO TACOS AND TOPPED WITH ONION & CILANTRO

BIRRIA 2 TACO DINNER

$14.00

BEEF BRISKET SLOW COOKED IN IT'S OWN JUICES FOR 6 HOURS UNTIL FORK TENDER. MADE INTO TACOS AND TOPPED WITH ONION & CILANTRO WITH A SIDE OF RICE & BEANS.

BIRRIA 3 TACO DINNER

$18.00

BEEF BRISKET SLOW COOKED IN IT'S OWN JUICES FOR 6 HOURS UNTIL FORK TENDER. MADE INTO TACOS AND TOPPED WITH ONION & CILANTRO WITH A SIDE OF RICE & BEANS.

1 TACO DE CHILE RELLENO (FRIDAYS DURING LENT ONLY)

$5.00Out of stock

1 SHRIMP TACO

$5.00Out of stock

1 PORK BELLY TACO

$5.00

TOSTADAS

FLAT CRIPSY TORTILLA LAYERED WITH BEANS, YOUR CHOICE OF MEAT/FILLING, LETTUCE, TOMATO, ONION, SOUR CREAM, CHEESSE & AVOCADO

TOSTADA

$7.00

SINGLE TOSTADA A LA CART. YOUR CHOICE OF FILLING LAYERED WITH BEANS, LETTUCE, TOMATO, ONION, CHEESE SOUR CREAM & AVOCADO

1 TOSTADA DINNER

1 TOSTADA DINNER

$11.00

1 TOSTADA, SIDE OF RICE & BEANS. YOUR CHOICE OF FILLING LAYERED WITH BEANS, LETTUCE, TOMATO, ONION, CHEESE SOUR CREAM & AVOCADO

2 TOSTADA DINNER

$17.00

2 TOSTADAS, SIDE OF RICE & BEANS. YOUR CHOICE OF FILLING LAYERED WITH BEANS, LETTUCE, TOMATO, ONION, CHEESE SOUR CREAM & AVOCADO

TOSTADA DE CEVICHE (FIRDAYS DURING LENT ONLY)

$7.00Out of stock

BABY SCALLOPS & BABY SHRIMP CURRED AND TOSSED IN FRESH LIME JUICE. TOSSED WITH ONION, CILANTRO, TOMATO & JALAPENOS. CEVICHE IS PRE-MADE SO WE CAN NOT TAKE OUT ANY INGREDIENT.

TORTA

MEXICAN TELERA SANDWICH BREAD, LAYERED WITH YOUR CHOICE OF MEAT/FILLING, BEANS, LETTUCE, TOMATO, ONION, SOUR CREAM, AVOCADO
TORTA

TORTA

$9.00

MEXICAN TELERA BREAD SANDWICH. YOUR CHOICE OF FILLING LAYERED WITH BEANS, LETTUCE, TOMATO, ONION, SOUR CREAM & AVOCADO

TORTA COMBO

$10.00

MEXICAN TELERA BREAD SANDWICH. YOUR CHOICE OF 2 FILLINGS LAYERED WITH BEANS, LETTUCE, TOMATO, ONION, SOUR CREAM & AVOCADO

TORTA DINNER

$13.00

MEXICAN TELERA BREAD SANDWICH. YOUR CHOICE OF FILLING LAYERED WITH BEANS, LETTUCE, TOMATO, ONION, SOUR CREAM & AVOCADO. SERVED WITH A SIDE OF RICE & BEANS

TORTA COMBO DINNER

$14.00

MEXICAN TELERA BREAD SANDWICH. YOUR CHOICE OF 2 FILLINGS LAYERED WITH BEANS, LETTUCE, TOMATO, ONION, SOUR CREAM & AVOCADO. SERVED WITH A SIDE OF RICE & BEANS

QUESABIRRIA TORTA

$10.00Out of stock

BURRITO

OUR FAMOUS BURRITOS! LARGE FLOUR TORTILLA LAYERED WITH YOUR CHOICE OF MEAT/FILLING, BEANS, LETTUCE, TOMATO, ONION, CHEESE & SOUR CREAM ROLLED AND READY TO EAT!
BURRITO

BURRITO

$11.00

YOUR CHOICE OF FILLING LAYERED WITH BEANS, LETTUCE, TOMATO, ONION, CHEESE AND SOUR CREAM WRAPPED UP IN A LARGE FLOUR TORTILLA.

BURRITO COMBO

BURRITO COMBO

$12.00

YOUR CHOICE OF TWO FILLING LAYERED WITH BEANS, LETTUCE, TOMATO, ONION, CHEESE AND SOUR CREAM WRAPPED UP IN A LARGE FLOUR TORTILLA.

BURRITO DINNER

$14.00

YOUR CHOICE OF FILLING LAYERED WITH BEANS, LETTUCE, TOMATO, ONION, CHEESE AND SOUR CREAM WRAPPED UP IN A LARGE FLOUR TORTILLA. SERVED WITH RICE AND BEANS

BURRITO COMBO DINNER

$15.00

YOUR CHOICE OF TWO FILLING LAYERED WITH BEANS, LETTUCE, TOMATO, ONION, CHEESE AND SOUR CREAM WRAPPED UP IN A LARGE FLOUR TORTILLA. SERVED WITH A SIDE OF RICE AND BEANS

SIDES

VARIETY OF SIDES TO COMPLEATE YOUR MEAL!
SIDE OF SOUR CREAM

SIDE OF SOUR CREAM

$1.00

SMALL CUP OF SOUR CREAM

SIDE OF GUACAMOLE

SIDE OF GUACAMOLE

$2.00

SMALL CUP OF GUACAMOLE

SIDE OF RICE

SIDE OF RICE

$3.00

SIDE OF MEXICAN YELLOW RICE

SIDE OF BEANS

SIDE OF BEANS

$3.00

SIDE OF REFRIED BEANS (Vegan without the cheese)

SIDE OF RICE & BEANS

$5.00

SIDE OF RICE & BEANS

SHREDDED CHEESE

$2.00

SHREDDED CHIHUAHUA CHEESE

CHILES TOREADOS

CHILES TOREADOS

$2.00

2 GRILLED JALAPENO PEPPERS

PICO DE GALLO

$3.00

PICO DE GALLO SALSA

SIDE OF MOLE

$4.00

MOLE SAUCE (CHOCOLATE CHILI SAUCE - WARM, NOT SPICY)

SIDE OF SALSA RANCHERA

$4.00

RANCHERO SAUCE (TOMATO BASED, NOT SPICY. WARM)

ORDER OF TORTILLAS

$1.00
SIDE OF AVOCADO

SIDE OF AVOCADO

$2.00
FRESH DICED JALAPENO

FRESH DICED JALAPENO

$2.00

Fresh diced jalapeño

LIMES TO GO

$0.50

SIDE OF VEGGIES

$5.00

DESSERT

THE PERFECT ENDING TO YOUR MEAL!
VANILLA FLAN

VANILLA FLAN

$6.00

TRADITIONAL MEXICAN VANILLA CUSTARD.

COCONUT FLAN

COCONUT FLAN

$6.00

TRADITIONAL COCONUT MEXICAN CUSTARD

GUAVA FLAN

$6.00
CHURROS

CHURROS

$5.00

SIX PIECE CHURRO ORDER ROLLED IN SUGAR AND CINNAMON.

TRES LECHES CAKE

TRES LECHES CAKE

$7.00

TRADITIONAL 3 LECHES SPONGE CAKE. SOAKED IN A 3 MILK SAUCE & CHOCOLATE DRIZZLE

CAKE CUTTING

$2.00

TO GO ONLY ITEMS

GUACAMOLE TO GO

$6.00+

CHIPS & PICO DE GALLO TO GO

$5.00+

PICO DE GALLO & BAG OF CHIPS

PICO DE GALLO TO GO

$4.00+

PICO DE GALLO SALSA

SALSA VERDE TO GO

$4.00+

SPICY TOMATILLO & JALAPENO GREEN SALSA

SALSA ROJA TO GO

$4.00+

MEDIUM TOMATO & ARBOL CHILI SALSA

SALSA AL PASTOR TO GO

$4.00+

SPICY CHIPOTLE AL PASTOR RED SALSA

CHIPS TO GO

$2.50+

HOME MEADE CORN TORTILLA CHIPS *Gluten Free*

RICE TO GO

$3.00+

YELLOW MEXICAN RICE.

BEANS TO GO

$3.00+

RE-FRIED BEANS

LIMES TO GO

$0.50

CATERING

Have Tecalitlan cater your next office meeting, get together or party. Please give us at least 24 hours notice in order to accommodate your catering order. If you have specific needs or dietary restrictions please contact the restaurant to place your order.

GUACAMOLE - CATERING

$45.00+

ELOTE - CATERING

$30.00+

HOUSE SALAD - CATERING

$25.00+

BEANS - CATERING

$25.00+

RICE - CATERING

$25.00+

TACO BAR (25 TACOS)

$70.00

TACO BAR (50 TACOS)

$140.00

CHICKEN FLAUTAS - CATERING

$50.00+

POLLO A LA MEXICANA - CATERING

$70.00+

BISTEK A LA MEXICANA - CATERING

$90.00+

CHICKEN IN MOLE - CATERING

$70.00+

FAJITAS - VEGGIE - CATERING

$165.00+

FAJITAS - CHICKEN - CATERING

$175.00+

FAJITAS - CHICKEN & VEGGIE - CATERING

$175.00+

FAJITAS - CHICKEN & STEAK

$185.00+

FAJITAS - STEAK & VEGGIE - CATERING

$185.00+

FAJITAS - STEAK - CATERING

$195.00+

GUISADO DE PUERCO - CATERING

$75.00+

CHORIZO CON PAPA - CATERING

$55.00+

COCONUT FLAN - CATERING

$30.00

VANILLA FLAN - CATERING

$30.00

PASTEL DE 3 LECHES - CATERING

$45.00

CHURRO BOX

$25.00+

PLATES, NAPKINS & SILVERWARE (10 PACK)

$5.00

WIRE RACKS & STERNOS (4 PACK)

$15.00

WIRE RACKS & STERNOS (2 PACK)

$8.00

WINGS

$35.00+Out of stock

FLAUTITAS

$50.00+

TRIO

$35.00+

TAMALES (PLEASE ALLOW 1 DAY TO PREPARE)

$60.00+

TO GO BEVERAGES

Coke

$2.50+

Diet Coke

$2.50+

Orange Fanta

$2.50+

Sprite

$2.50+

Horchata

$3.00+

Lemonade

$2.50+

Iced Tea

$2.50+

Seltzer Water

$2.50+

Topo-Chico

$3.00

Mexican Coke

$3.00

Coffee

$2.50

3G Margarita Mix 1.75lt btl

$8.00

Our famous Non-Alcoholic House Margarita Mix. Take it home to make your favorite margarita!

HOT CHOCOLATE TO GO

$5.00

Fresh Orange Juice

$5.00+

BEER-MOSA KIT TO GO

$25.00

MICHELADA KIT (MEXICAN BEER) TO GO

$21.00

MOMOSA KIT TO GO

$25.00

MICHELADA TO GO

$10.00

BEER-MOSA TO GO

$10.00

SIX PACK OF BEER TO GO

$16.00

SIX PACK STELLA ARTOIS TO GO

$16.00

SIX PACK COORS LIGHT TO GO

$12.00

FOUR PACK WHITE CLAW TO GO

$20.00

CAFE DE OLLA

$5.00

AGUA FRESCA

$3.00+

JARRITO

$4.00

BAR EVENTS

BASIC BAR - PER PERSON

$15.00

OPEN BAR- MID - PER PERSON

$20.00

PREMIUM BAR - PER PERSON

$25.00

COCKTAILS TO GO

CADILLAC FRESH MARG TO-GO

$18.00

GUAYABA FRESH MARG TO-GO

$16.00

TAMARINDO FRESH MARG TO-GO

$16.00

PEPINO (CUCMBER) FRESH MARG TO-GO

$16.00

FRESA (STRAWBERRY) FRESH MARG TO-GO

$16.00

MARACUYA (PASSION FRUIT) FRESH MARG TO-GO

$16.00

MANGO FRESH MARG TO-GO

$16.00

LIME (SKINNY) FRESH MARG TO-GO

$16.00

PINA CHIPOTLE FRESH MARG TO-GO

$16.00

SANDIA (WATERMELON) FRESH MARG TO-GO

$16.00

JAMAICA (HIBISCUS) FRESH MARG TO-GO

$16.00

HOUSE LIME MARGARITA TO-GO

$16.00

HOUSE STRAWBERRY MARGARITA TO-GO

$16.00

HOUSE MANGO MARGARITA TO-GO

$16.00

HOUSE STRAW-MANGO MARGARITA TO-GO

$16.00

HOUSE CADILLAC MARGARITA TO-GO

$18.00

BLOODY MARIA TO-GO

$16.00

VALENTINE'S DAY

VALENTINE'S DINNER FOR TWO

$140.00

SABORES DE MEXICO (PREPAID)

FIRST COURSE - RIBEYE TACO

SECOND COURSE - BARBACOA TACO

THIRD COURSE - CABRITO

FOURTH COURSE - PAN DE ELOTE

SABORES DRINKS

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SABORES DE MEXICO (WALK-IN)

FIRST COURSE - RIBEYE TACO

$50.00

SECOND COURSE - BARBACOA TACO

THIRD COURSE - CABRITO

FOURTH COURSE - PAN DE ELOTE

-------

All hours
Sunday11:00 am - 10:00 pm
MondayClosed
Tuesday12:00 pm - 9:00 pm
Wednesday12:00 pm - 9:00 pm
Thursday11:00 am - 10:00 pm
Friday11:00 am - 10:00 pm
Saturday11:00 am - 10:00 pm
Restaurant info

Family owned and operated, Chicago favorite Mexican food. Serving Chicago Since 1973! Voted Best Burritos & Margaritas in Chicago!

Website

Location

1538 North Clybourn Avenue, Chicago, IL 60610

Directions

Gallery
Tecalitlan Mexican Kitchen & Margarita Bar image

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