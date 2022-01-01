- Home
- /
- Chicago
- /
- Near North Side
- /
- Tecalitlan Mexican Kitchen & Margarita Bar - 1538 North Clybourn Avenue
Tecalitlan Mexican Kitchen & Margarita Bar 1538 North Clybourn Avenue
No reviews yet
1538 North Clybourn Avenue
Chicago, IL 60610
Orders through Toast are commission free and go directly to this restaurant
Order Again
Popular Items
APPETIZERS
TRIO
CHIPS, PICO & LARGE GUACAMOLE
PULPO A LA MEXICANA
Sautéed octopus with tomato, onions, jalapenos and cilantro. Comes with a side of tortillas.
PULPO A LA DIABLA
Sautéed octopus in our spicy Diabla sauce. Comes with a side of tortillas.
QUESO FUNDIDO
MELTED CHIHUAHUA CHEESE & SIDE OF TORTILLAS
CHORI-QUESO FUNDIDO
Melted Chihuahua cheese topped with chorizo. Comes with a side of tortillas
NACHOS
DELICIOUSNESS ON A PLATE! CORN TORTILLA CHIPS INDIVIDUALLY LAYERED WITH BEANS, MELTED CHIHUAHUA CHEESE, SOUR CREAM & GUACAMOLE. ADD MEAT FOR AN UPCHARGE.
NACHOS COMBO
CEBOLLITAS & CHILES
GRILLED KNOB ONIONS & JALAPENO PEPPERS IN OUR HOUSE MARRIANDE
ELOTE
STREET STYE CORN TOPPED WITH BUTTER, MAYONAISE, COTIJA CHEESE & POWDERED CHILI PEPPER
HOT CHEETO ELOTE ON THE COB
TAMALES ORDER
Two homemade tamales. Your choice of chicken in green salsa, pork in red salsa or cheese & pepper (vegetarian) tamales. Chicken or pork tamales are not spicy. Cheese and peppers may be spicy as fresh peppers are always used and vary in heat.
TAMALES HALF DOZEN
Half dozen (6) homemade tamales. Your choice of chicken in green salsa, pork in red salsa or cheese & pepper (vegetarian) tamales. Chicken or pork tamales are not spicy. Cheese and peppers may be spicy as fresh peppers are always used and vary in heat.
TAMALES DOZEN
Dozen (12) tamales. Your choice of chicken in green salsa, pork in red salsa or cheese & pepper (vegetarian) tamales. Chicken or pork tamales are not spicy. Cheese and peppers may be spicy as fresh peppers are always used and vary in heat.
WINGS
SOUPS & SALADS
CALDO DE POLLO
Traditional Mexican Chicken Soup with vegetables (zucchini, carrots, potatoes). Your choice of piece of chicken, breast or thigh. Comes with a side of rice, onion, cilantro and your choice of tortillas.
CALDO DE VERDURAS
SOPA DE TORTILLA
CONSOME DE POLLO (CHICKEN BROTH)
TACO SALAD
FRIED FLOUR SHELL FILLED WITH BEANS, LETTUCE, TOMATO, ONION, CHEESE & SOUR CREAM WITH YOUR CHOICE OF FILLING
TACO SALAD COMBO
CONSOME DE BIRRIA
Beef brisket broth (8oz)
POZOLE (SATURDAY & SUNDAY)
---------
DESAYUNOS - BREAKFAST (Weekends ONLY)
CHILAQUILES
Fried corn tortilla chips sautéd and covered in either red arbol chile salsa (medium) or green tomatillo salsa (mild). Your choice eggs and sprinkled with Chihuahua cheese. Comes with a side of rice, beans and sour cream.
BREAKFAST BURRITO
Breakfast Burrito = Amazingness wrapped in a flour tortilla shell.
HUEVOS A LA MEXICANA
Two scrambled eggs cooked with tomato, onion and fresh jalapeños. Comes with rice, beans and your choice tortillas.
HUEVOS CON CHORIZO
Two eggs scrambled with our delicious pork chorizo. Comes with rice, beans and your choice tortillas
HUEVOS RANCHEROS
Two sunny side up eggs covered in our delicious Ranchero sauce. Comes with rice, beans and your choice tortillas
EL CARLITOS
Two egg Omelet with Chihuahua cheese, onion cilantro and our famous Al Pastor pork. Served with a side of breakfast potatoes or rice and beans.
EL MEXICANO
EL GRINGO
PANCAKES LA ABUELITA
3 small Pancakes topped with fresh sliced bananas, sweet condensed milk and dusted with Abuelita mexican chocolate.
PANCAKES LA FRESA
Three small Pancakes topped with fresh strawberries, blueberries and sweet condensed milk.
CHURRO PANCAKES
PLAIN PANCAKES
MOLLETE
A traditonal Mexican breakfast favorite. We layer beans and melted cheese on a piece of Telera Mexican Bread. Top it with our delicious pico de gallo. Feel free to add a fried egg on top to balance your breakfast!
TECOLOTE
Our take on the classic Tecolote, a favorite breakfast dish in Mexico. It starts off just like a traditional Mollete and we top it with our delicious chilaquiles. It is trully the best of both worlds!
BERRY BOWL
HOUSE POTATOES
SINGLE EGG
KID'S 1 EGG BREAKFAST
3 Small pancakes with one scrambled egg. Pancakes are served with syrup and butter.
-----------
PLATILLOS
ENCHILADAS
4 ENCHILADAS FILLED WITH YOUR CHOICE OF UP TO TWO MEATS TOPPED WITH RED SAUCE OR GREEN SAUCE & MELTED CHEESE. MOLE SAUCE SAUCE OR MOLE & MELTED CHEESE.
SHRIMP ENCHILADAS
4 STEAK ENCHILADAS TOPPED WITH YOUR CHOICE OF GREEN SAUCE & CHEESE, RED SAUCE & CHEESE OR MOLE WITH NO CHEESE
CARNE ASADA DINNER
GRILLED ARRACHERA STEAK SERVED WITH RICE, BEANS, AVOCADO HALF, GRILLED KNOB ONION AND A GRILLED JALAPENO PEPPER WITH YOUR CHOICE OF TORTILLAS. MAKE IT SUIZA (MELTED CHEESE ON TOP) FOR AN UPCHARGE
QUESADILLA DINNER
FOUR CORN OR FLOUR TORTILLAS FILLED WITH MELTED CHEESE. ADD A MEAT FILLING FOR AN UPCHARGE
TAMPIQUENA DINNER
GRILLED ARRACHERA STEAK SERVED WITH AN ENCHILADA OF YOUR CHOICE, RICE, BEANS, GUACAMOLE WITH YOUR CHOICE OF TORTILLAS
KID'S 1 QUESADILLA DINNER
KID'S QUESADILLA DINNER IS SERVED WITH ONE CHEESE QUESADILLA. YOUR CHOICE OF CORN OR FLOUR TORTILLA. ADD A FILLING TO YOUR CHEESE QUESADILLA FOR AN ADDITIONAL CHARGE
FAJITAS
STEAK FAJITAS
GRILLED VEGGIES AND STEAK IN OUR HOUSE MARRINADE SERVED ON A SIZZLING PLATTER WITH A SIDE OF RICE BEANS, SMALL CUP OF GUACAMOLE, SMALL CUP OF SOUR CREAM AND YOUR CHOICE OF TORTILLAS
VEGGIE FAJITAS
GRILLED VEGGIES IN OUR HOUSE MARRINADE SERVED ON A SIZZLING PLATTER WITH A SIDE OF RICE BEANS, SMALL CUP OF GUACAMOLE, SMALL CUP OF SOUR CREAM AND YOUR CHOICE OF TORTILLAS
CHICKEN FAJITAS
GRILLED VEGGIES AND CHICKEN IN OUR HOUSE MARRINADE SERVED ON A SIZZLING PLATTER WITH A SIDE OF RICE BEANS, SMALL CUP OF GUACAMOLE, SMALL CUP OF SOUR CREAM AND YOUR CHOICE OF TORTILLAS
STEAK & CHICKEN FAJITAS
GRILLED VEGGIES STEAK AND CHICKEN IN OUR HOUSE MARRINADE SERVED ON A SIZZLING PLATTER WITH A SIDE OF RICE BEANS, SMALL CUP OF GUACAMOLE, SMALL CUP OF SOUR CREAM AND YOUR CHOICE OF TORTILLAS
CHICKEN & VEGGIE FAJITAS
GRILLED FAJITA VEGGIES, BROCCOLI, CARROTS, ZUCCHINNI AND CHICKEN IN OUR HOUSE MARRINADE SERVED ON A SIZZLING PLATTER WITH A SIDE OF RICE BEANS, SMALL CUP OF GUACAMOLE, SMALL CUP OF SOUR CREAM AND YOUR CHOICE OF TORTILLAS
STEAK & VEGGIE FAJITAS
SHRIMP & VEGGIE FAJITAS
SHRIMP & CHICKEN FAJITAS
GRILLED VEGGIES SHRIMP AND CHICKEN IN OUR HOUSE MARRINADE SERVED ON A SIZZLING PLATTER WITH A SIDE OF RICE BEANS, SMALL CUP OF GUACAMOLE, SMALL CUP OF SOUR CREAM AND YOUR CHOICE OF TORTILLAS
SHRIMP & STEAK FAJITAS
GRILLED VEGGIE STEAK AND SHRIMP IN OUR MARRINADE SERVED ON A SIZZLING PLATTER WITH A SIDE OF RICE BEANS, SMALL CUP OF GUACAMOLE, SMALL CUP OF SOUR CREAM AND YOUR CHOICE OF TORTILLAS
SHRIMP FAJITAS
GRILLED VEGGIES AND SHRIMP IN OUR HOUSE MARRINADE SERVED ON A SIZZLING PLATTER WITH A SIDE OF RICE BEANS, SMALL CUP OF GUACAMOLE, SMALL CUP OF SOUR CREAM AND YOUR CHOICE OF TORTILLAS
TECALITLAN FAJITAS
GRILLED VEGGIES STEAK, SHRIMP AND CHICKEN IN OUR HOUSE MARRINADE SERVED ON A SIZZLING PLATTER WITH A SIDE OF RICE BEANS, SMALL CUP OF GUACAMOLE, SMALL CUP OF SOUR CREAM AND YOUR CHOICE OF TORTILLAS
TACOS
2 TACO ORDER
TWO TACO ORDER WITH YOUR CHOICE OF FILLING AND TOPPINGS. MOST TACOS ARE TOPPED WITH LETTUCE, TOMATO & ONION. AL PASTOR ARE TOPPED WITH ONION & CILANTRO.
3 TACO ORDER
THREE TACO ORDER WITH YOUR CHOICE OF FILLING AND TOPPINGS. MOST TACOS ARE TOPPED WITH LETTUCE, TOMATO & ONION. AL PASTOR ARE TOPPED WITH ONION & CILANTRO.
2 TACO DINNER
TWO TACO DINNER WITH YOUR CHOICE OF FILLING TOPPED WITH LETTUCE, TOMATO, ONION, CHEESE, SOUR CREAM & AVOCADO SERVED WITH RICE & BEANS. AL PASTOR TACOS ARE TOPPED WITH ONION, CILANTRO, CHEESE, SOUR CREAM AND AVOCADO.
3 TACO DINNER
THREE TACO DINNER WITH YOUR CHOICE OF FILLING TOPPED WITH LETTUCE, TOMATO, ONION, CHEESE, SOUR CREAM & AVOCADO SERVED WITH RICE & BEANS. AL PASTOR TACOS ARE TOPPED WITH ONION, CILANTRO, CHEESE, SOUR CREAM AND AVOCADO.
KIDS TACO DINNER
ONE TACO WITH YOUR CHOICE OF FILLING & TOPPINGS AND A SIDE OF RICE & BEANS
SHRIMP TACO ORDER
3 Shrimp tacos topped with cabbage and a spicy avocado salsa. Your choice of flour or corn tortillas.
SHRIMP TACO DINNER
3 Shrimp tacos topped with cabagge and a spicy avocado salsa. Your choice of flour or corn with a side of rice & beans.
QUESABIRRIA ORDER
3 MOUTH WATERING QUESABIRRIA TACOS. WE DIP THE TORTILLA IN THE BIRRIA BROTH, PUT IT ON THE GRIDDLE UNTIL CRISPY. STUFF IT WITH CHEESE AND BIRRIA AND LET IT CRISP MORE. TOP IT WITH ONION AND CILANTRO. WITH A SIDE OF BIRRIA BROTH TO DIP YOUR QUESABIRRIA.
PRK BELLY 2 TACO ORDR
PRK BELLY 3 TACO ORDR
SLOW ROASTED PORK BELLY UNTIL TENDER. TACOS ARE TOPPED WITH CABBAGE, PICKLED ONIONS AND AVOCADO SALSA VERDE.
PRK BELLY 2 TACO DINNER
SLOW ROASTED PORK BELLY UNTIL TENDER. TACOS ARE TOPPED WITH CABBAGE, PICKLED ONIONS AND AVOCADO SALSA VERDE.
PRK BELLY 3 TACO DINNER
SLOW ROASTED PORK BELLY UNTIL TENDER. TACOS ARE TOPPED WITH CABBAGE, PICKLED ONIONS AND AVOCADO SALSA VERDE.
BIRRIA 2 TACO ORDER
BEEF BRISKET SLOW COOKED IN IT'S OWN JUICES FOR 6 HOURS UNTIL FORK TENDER. MADE INTO TACOS AND TOPPED WITH ONION & CILANTRO.
BIRRIA 3 TACO ORDER
BEEF BRISKET SLOW COOKED IN IT'S OWN JUICES FOR 6 HOURS UNTIL FORK TENDER. MADE INTO TACOS AND TOPPED WITH ONION & CILANTRO
BIRRIA 2 TACO DINNER
BEEF BRISKET SLOW COOKED IN IT'S OWN JUICES FOR 6 HOURS UNTIL FORK TENDER. MADE INTO TACOS AND TOPPED WITH ONION & CILANTRO WITH A SIDE OF RICE & BEANS.
BIRRIA 3 TACO DINNER
BEEF BRISKET SLOW COOKED IN IT'S OWN JUICES FOR 6 HOURS UNTIL FORK TENDER. MADE INTO TACOS AND TOPPED WITH ONION & CILANTRO WITH A SIDE OF RICE & BEANS.
1 TACO DE CHILE RELLENO (FRIDAYS DURING LENT ONLY)
1 SHRIMP TACO
1 PORK BELLY TACO
TOSTADAS
TOSTADA
SINGLE TOSTADA A LA CART. YOUR CHOICE OF FILLING LAYERED WITH BEANS, LETTUCE, TOMATO, ONION, CHEESE SOUR CREAM & AVOCADO
1 TOSTADA DINNER
1 TOSTADA, SIDE OF RICE & BEANS. YOUR CHOICE OF FILLING LAYERED WITH BEANS, LETTUCE, TOMATO, ONION, CHEESE SOUR CREAM & AVOCADO
2 TOSTADA DINNER
2 TOSTADAS, SIDE OF RICE & BEANS. YOUR CHOICE OF FILLING LAYERED WITH BEANS, LETTUCE, TOMATO, ONION, CHEESE SOUR CREAM & AVOCADO
TOSTADA DE CEVICHE (FIRDAYS DURING LENT ONLY)
BABY SCALLOPS & BABY SHRIMP CURRED AND TOSSED IN FRESH LIME JUICE. TOSSED WITH ONION, CILANTRO, TOMATO & JALAPENOS. CEVICHE IS PRE-MADE SO WE CAN NOT TAKE OUT ANY INGREDIENT.
TORTA
TORTA
MEXICAN TELERA BREAD SANDWICH. YOUR CHOICE OF FILLING LAYERED WITH BEANS, LETTUCE, TOMATO, ONION, SOUR CREAM & AVOCADO
TORTA COMBO
MEXICAN TELERA BREAD SANDWICH. YOUR CHOICE OF 2 FILLINGS LAYERED WITH BEANS, LETTUCE, TOMATO, ONION, SOUR CREAM & AVOCADO
TORTA DINNER
MEXICAN TELERA BREAD SANDWICH. YOUR CHOICE OF FILLING LAYERED WITH BEANS, LETTUCE, TOMATO, ONION, SOUR CREAM & AVOCADO. SERVED WITH A SIDE OF RICE & BEANS
TORTA COMBO DINNER
MEXICAN TELERA BREAD SANDWICH. YOUR CHOICE OF 2 FILLINGS LAYERED WITH BEANS, LETTUCE, TOMATO, ONION, SOUR CREAM & AVOCADO. SERVED WITH A SIDE OF RICE & BEANS
QUESABIRRIA TORTA
BURRITO
BURRITO
YOUR CHOICE OF FILLING LAYERED WITH BEANS, LETTUCE, TOMATO, ONION, CHEESE AND SOUR CREAM WRAPPED UP IN A LARGE FLOUR TORTILLA.
BURRITO COMBO
YOUR CHOICE OF TWO FILLING LAYERED WITH BEANS, LETTUCE, TOMATO, ONION, CHEESE AND SOUR CREAM WRAPPED UP IN A LARGE FLOUR TORTILLA.
BURRITO DINNER
YOUR CHOICE OF FILLING LAYERED WITH BEANS, LETTUCE, TOMATO, ONION, CHEESE AND SOUR CREAM WRAPPED UP IN A LARGE FLOUR TORTILLA. SERVED WITH RICE AND BEANS
BURRITO COMBO DINNER
YOUR CHOICE OF TWO FILLING LAYERED WITH BEANS, LETTUCE, TOMATO, ONION, CHEESE AND SOUR CREAM WRAPPED UP IN A LARGE FLOUR TORTILLA. SERVED WITH A SIDE OF RICE AND BEANS
SIDES
SIDE OF SOUR CREAM
SMALL CUP OF SOUR CREAM
SIDE OF GUACAMOLE
SMALL CUP OF GUACAMOLE
SIDE OF RICE
SIDE OF MEXICAN YELLOW RICE
SIDE OF BEANS
SIDE OF REFRIED BEANS (Vegan without the cheese)
SIDE OF RICE & BEANS
SIDE OF RICE & BEANS
SHREDDED CHEESE
SHREDDED CHIHUAHUA CHEESE
CHILES TOREADOS
2 GRILLED JALAPENO PEPPERS
PICO DE GALLO
PICO DE GALLO SALSA
SIDE OF MOLE
MOLE SAUCE (CHOCOLATE CHILI SAUCE - WARM, NOT SPICY)
SIDE OF SALSA RANCHERA
RANCHERO SAUCE (TOMATO BASED, NOT SPICY. WARM)
ORDER OF TORTILLAS
SIDE OF AVOCADO
FRESH DICED JALAPENO
Fresh diced jalapeño
LIMES TO GO
SIDE OF VEGGIES
DESSERT
VANILLA FLAN
TRADITIONAL MEXICAN VANILLA CUSTARD.
COCONUT FLAN
TRADITIONAL COCONUT MEXICAN CUSTARD
GUAVA FLAN
CHURROS
SIX PIECE CHURRO ORDER ROLLED IN SUGAR AND CINNAMON.
TRES LECHES CAKE
TRADITIONAL 3 LECHES SPONGE CAKE. SOAKED IN A 3 MILK SAUCE & CHOCOLATE DRIZZLE
CAKE CUTTING
TO GO ONLY ITEMS
GUACAMOLE TO GO
CHIPS & PICO DE GALLO TO GO
PICO DE GALLO & BAG OF CHIPS
PICO DE GALLO TO GO
PICO DE GALLO SALSA
SALSA VERDE TO GO
SPICY TOMATILLO & JALAPENO GREEN SALSA
SALSA ROJA TO GO
MEDIUM TOMATO & ARBOL CHILI SALSA
SALSA AL PASTOR TO GO
SPICY CHIPOTLE AL PASTOR RED SALSA
CHIPS TO GO
HOME MEADE CORN TORTILLA CHIPS *Gluten Free*
RICE TO GO
YELLOW MEXICAN RICE.
BEANS TO GO
RE-FRIED BEANS
LIMES TO GO
CATERING
GUACAMOLE - CATERING
ELOTE - CATERING
HOUSE SALAD - CATERING
BEANS - CATERING
RICE - CATERING
TACO BAR (25 TACOS)
TACO BAR (50 TACOS)
CHICKEN FLAUTAS - CATERING
POLLO A LA MEXICANA - CATERING
BISTEK A LA MEXICANA - CATERING
CHICKEN IN MOLE - CATERING
FAJITAS - VEGGIE - CATERING
FAJITAS - CHICKEN - CATERING
FAJITAS - CHICKEN & VEGGIE - CATERING
FAJITAS - CHICKEN & STEAK
FAJITAS - STEAK & VEGGIE - CATERING
FAJITAS - STEAK - CATERING
GUISADO DE PUERCO - CATERING
CHORIZO CON PAPA - CATERING
COCONUT FLAN - CATERING
VANILLA FLAN - CATERING
PASTEL DE 3 LECHES - CATERING
CHURRO BOX
PLATES, NAPKINS & SILVERWARE (10 PACK)
WIRE RACKS & STERNOS (4 PACK)
WIRE RACKS & STERNOS (2 PACK)
WINGS
FLAUTITAS
TRIO
TAMALES (PLEASE ALLOW 1 DAY TO PREPARE)
TO GO BEVERAGES
Coke
Diet Coke
Orange Fanta
Sprite
Horchata
Lemonade
Iced Tea
Seltzer Water
Topo-Chico
Mexican Coke
Coffee
3G Margarita Mix 1.75lt btl
Our famous Non-Alcoholic House Margarita Mix. Take it home to make your favorite margarita!
HOT CHOCOLATE TO GO
Fresh Orange Juice
BEER-MOSA KIT TO GO
MICHELADA KIT (MEXICAN BEER) TO GO
MOMOSA KIT TO GO
MICHELADA TO GO
BEER-MOSA TO GO
SIX PACK OF BEER TO GO
SIX PACK STELLA ARTOIS TO GO
SIX PACK COORS LIGHT TO GO
FOUR PACK WHITE CLAW TO GO
CAFE DE OLLA
AGUA FRESCA
JARRITO
BAR EVENTS
COCKTAILS TO GO
CADILLAC FRESH MARG TO-GO
GUAYABA FRESH MARG TO-GO
TAMARINDO FRESH MARG TO-GO
PEPINO (CUCMBER) FRESH MARG TO-GO
FRESA (STRAWBERRY) FRESH MARG TO-GO
MARACUYA (PASSION FRUIT) FRESH MARG TO-GO
MANGO FRESH MARG TO-GO
LIME (SKINNY) FRESH MARG TO-GO
PINA CHIPOTLE FRESH MARG TO-GO
SANDIA (WATERMELON) FRESH MARG TO-GO
JAMAICA (HIBISCUS) FRESH MARG TO-GO
HOUSE LIME MARGARITA TO-GO
HOUSE STRAWBERRY MARGARITA TO-GO
HOUSE MANGO MARGARITA TO-GO
HOUSE STRAW-MANGO MARGARITA TO-GO
HOUSE CADILLAC MARGARITA TO-GO
BLOODY MARIA TO-GO
VALENTINE'S DAY
SABORES DE MEXICO (PREPAID)
|Sunday
|11:00 am - 10:00 pm
|Monday
|Closed
|Tuesday
|12:00 pm - 9:00 pm
|Wednesday
|12:00 pm - 9:00 pm
|Thursday
|11:00 am - 10:00 pm
|Friday
|11:00 am - 10:00 pm
|Saturday
|11:00 am - 10:00 pm
Family owned and operated, Chicago favorite Mexican food. Serving Chicago Since 1973! Voted Best Burritos & Margaritas in Chicago!
1538 North Clybourn Avenue, Chicago, IL 60610