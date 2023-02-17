Main picView gallery

Teresa's Grill Nineteen 20 Elm Street

review star

No reviews yet

20 Elm Street

N. Reading, MA 01864

Orders through Toast are commission free and go directly to this restaurant

phone icon

Call

clock icon

Hours

waypoint sign icon

Directions

FOOD MENU

APPETIZERS

BUFFALO CHICKEN DIP

$13.00

OVEN BAKED SERVED WITH CORN TORTILLA CHIPS

CALAMARI

$16.00

SPICY ASIAGO SAUCE AND CHERRY PEPPERS

CAULIFLOWER

$13.00

ASIAN STYLE WITH A THAI CHILI GLAZE

CHICKEN TENDERS

$15.00

CHICKEN WINGS

$15.00

CHOICE OF SAUCE: BUFFALO, BARBECUE, 'AWESOME', OR GARLIC PARMESAN

CHIPS W/ PICO & GUAC

$10.00

HOUSE-MADE GUACAMOLE SERVED WITH CORN TORTILLA CHIPS

LOADED FRIES

$14.00

CHEDDAR JACK, SCALLIONS, APPLE WOOD SMOKED BACON, SOUR CREAM ADD CHILI OR PULLED PORK

NACHOS

$13.00

CHEDDAR JACK, BLACK BEANS, PICO DE GALLO, SOUR CREAM ADD GUACAMOLE, CHICKEN, PULLED PORK OR CHILI

QUESADILLA

$12.00

BLACK BEANS, FOUR CHEESE BLEND, SERVED WITH PICO DE GALLO, SOUR CREAM AND GUACAMOLE ADD CHICKEN OR PULLED PORK

SPINACH DIP

$13.00

OVEN-BAKED, SERVED WITH TORTILLA CHIPS

TACOS

$14.00

TWO PER ORDER, CHOICE OF SHREDDED CHICKEN, PULLED PORK OR FISH

BURGERS

ALL AMERICAN

$16.00

LETTUCE, TOMATO, ONION ADD CHEESE $1: AMERICAN, SWISS, JACK CHEDDAR, BLUE CHEESE CRUMBLES

BBQ BACON

$17.00

MELTED BLUE CHEESE, BACON, BBQ SAUCE, CARAMELIZED ONION, LETTUCE, TOMATOES

HANGOVER HELPER

$17.00

FRIED EGG, BACON, AMERICAN CHEESE, JALAPENOS, HONEY CHIPOTLE AIOLI, LETTUCE, TOMATO, ONIONS

RING LEADER

$17.00

AMERICAN CHEESE, HONEY BBQ, BACON, ONION RINGS, LETTUCE, TOMATO

VEGGIE BURGER

$15.00

VEGETABLE-BASED PATTY, LETTUCE, TOMATO, ONION, PICKLES

THE ROYAL PIG

$18.00

CHEDDAR, BACON, PULLED PORK, BBQ SAUCE, PICKLES, BACKWARDS BUTTERED AND GRIDDLED BUN

THE BOSS BURGER

$17.00

SWISS, CARAMELIZED ONIONS, MUSHROOMS, BBQ SAUCE

DESSERTS

BROWNIE SUNDAE

$9.00

CHEESECAKE

$7.00

MUD PIE

$7.00

SCOOP ICE CREAM

$4.00

ENTREES

SHORT RIBS

$26.00

YUKON MASHED POTATOES, WILD MUSHROOM DEMI, CRISPY SHAVED ONIONS

FISH & CHIPS

$24.00

FRESH HADDOCK, HAND CUT FRIES, COLE SLAW, SIDE OF TARTAR SAUCE

STEAK TIPS

$29.00

MARINATED IN BBQ SAUCE, CHOICE OF TWO SIDES

MIXED GRILLE

$28.00

SIRLOIN TIPS, MARINATED CHICKEN BREAST, ITALIAN SAUSAGE, CHOICE OF TWO SIDES

STUFFED SHELLS

$16.00

THREE RICOTTA STUFFED SHELLS TOPPED WITH TERESA'S MARINARA SAUCE ADD MEATBALL

MEATLOAF

$18.00

HOMESTYLE MEATLOAF OVER BROWN GRAVY SERVED WITH MASHED POTATOES AND SEASONAL VEGETABLES

BAKED HADDOCK

$24.00

SEASONED WITH RITZ CRACKER CRUMBS, LEMON, CHOICE OF TWO SIDES

ROASTED SALMON

$28.00

LEMON CAPER BUTTER SAUCE, SPICY BROCCOLI, YUKON MASHED POTATOES

STEAK FRITES

$29.00

10 OZ CHEF'S CUT, DOUBLE-FRIED TRUFFLE FRIES, CHIMICHURRI, HONEY + CHIPOTLE AIOLI

CHICKEN POT PIE

$18.00

TENDER CHICKEN, SEASONAL VEGETABLES, GRAVY, PUFF PASTRY CRUST, SERVED WITH MASHED POTATOES

PIZZAS

LG CHEESE

$17.00

MOZZARELLA, HOUSE-MADE SAUCE

LG MARGHERITA

$21.00

FRESH MOZZARELLA, BASIL

LG BIANCO

$23.00

FONTINA, PARMESAN, RICOTTA, MOZZARELLA, OLIVE OIL

LG PRIMAVERA

$23.00

ROASTED ZUCCHINI, SUMMER SQUASH, PEPPERS, ONIONS, MOZZARELLA, RED SAUCE

LG MOLTO MEAT

$25.00

SAUSAGE, PEPPERONI, HAM, MEATBALL, MOZZARELLA, RED SAUCE

LG BRUSCHETTA

$23.00

MARINATED DICED TOMATOES, ARUGULA, MOZZARELLA, OLIVE OIL, BALSAMIC GLAZE

LG ABBRUZZI

$24.00

SAUSAGES, ROASTED RED PEPPERS, CARAMELIZED ONIONS, MOZZARELLA, RICOTTA, RED SAUCE

LG BUFF CHX

$23.00

BUFFALO CHICKEN FINGERS, SLICED CHERRY PEPPERS, BLUE CHEESE DRESSING, BUFFALO SAUCE

SM CHEESE GF

$11.00

SM MARGHERITA GF

$13.00

SM BIANCO GF

$13.00

SM PRIMAVERA GF

$13.00

SM MOLTO MEAT GF

$14.00

SM BRUSCHETTA GF

$13.00

SM ABBRUZZI GF

$13.00

SM BUFF CHX GF

$14.00

SALADS

CAESAR SALAD

$12.00

ROMAINE HEARTS, SHAVED PARMESAN, GARLIC CROUTONS, TUSCAN CAESAR DRESSING

HOUSE SALAD

$11.00

MIXED GREENS, CUCUMBERS, CHERRY TOMATOES, SHAVED RED ONION, BALSAMIC DRESSING

SOUTHWEST SALAD

$15.00

BLACK BEANS, PICO DE GALLO, CHEDDAR JACK CHEESE, JALAPEÑOS, AVOCADO, FRIED ONION STRINGS, CILANTRO LIME VINAIGRETTE

CHOPPED WEDGE SALAD

$14.00

ICEBERG LETTUCE, BLUE CHEESE, BACON, SHAVED ONIONS, TOMATOES

GREEK SALAD

$13.00

MIXED GREENS AND ROMAINE BLEND WITH CUCUMBERS, TOMATOES, RED ONION, KALAMATA OLIVES, PEPPERONCINI, GREEK DRESSING

SANDWICHES

FRIED CHICKEN SANDWICH

$17.00

LETTUCE, TOMATO, ONION, PICKLES, BACON AND CHIPOTLE MAYO ON A BRIOCHE BUN

STEAK & CHEESE

$15.00

SHAVED RIBEYE, MELTED AMERICAN CHEESE ADD PEPPERS, ONION, MUSHROOMS, BACON

HADDOCK SANDWICH

$17.00

BRIOCHE BUN, LETTUCE, TOMATO, RED ONION, TARTAR SAUCE AND A SIDE OF COLE SLAW

GRILLED CHICKEN CLUB

$16.00

LETTUCE, TOMATOES, BACON, MAYO, ON TOASTED WHITE BREAD

RACHAEL

$16.00

THINLY-SLICED TURKEY, MELTED CHEDDAR, COLESLAW ON RYE BREAD

TURKEY CLUB

$16.00

THIN SLICED TURKEY PILED HIGH WITH LETTUCE, TOMATOES, BACON AND MAYO, ON TOASTED WHITE BREAD

REUBEN

$16.00

SHAVED CORNED BEEF, SWISS, SAUERKRAUT, THOUSAND ISLAND DRESSING, ON RYE BREAD

MEATBALL SUB

$15.00

OUR FAMOUS MEATBALLS WITH MELTED PROVOLONE, ON A TOASTED SUB ROLL

CREATE YOUR OWN WRAP

$16.00

SERVED WITH LETTUCE AND TOMATO CHOICE OF CHICKEN AND SAUCE: CRISPY OR GRILLED CHICKEN BUFFALO, BBQ, AWESOME, GARLIC PARMESAN, CAESAR, PLAIN

SIDES

FRENCH FRIES

$6.00

MASHED POTATOES

$6.00

ONION RINGS

$6.00

BROCCOLI GARLIC + OIL

$6.00

SEASONAL VEGGIES

$6.00

SIDE CAESAR SALAD

$6.00

SIDE HOUSE SALAD

$6.00

1 MEATBALL

$3.00

2 MEATBALLS

$6.00

SOUPS

FRENCH ONION SOUP

$8.00

CHILI

$8.00

SPECIALS

CHICKEN PARM PIZZA

$24.00

PASTA SPECIAL

$24.00

SHORT RIB GRILLED CHEESE

$16.00

TOASTED RAVIOLI

$12.00Out of stock

KIDS MENU

KID'S FOOD

KIDS GRILLED CHEESE

$8.00

SERVED WITH FRENCH FRIES

KIDS PASTA W/ MEATBALL

$8.00

BUTTER OR MARINARA

KIDS CXH FIN W/ FF

$8.00

SERVED WITH FRENCH FRIES

KIDS MAC N' CHEESE

$8.00

PENNE PASTA, CREAMY CHEESE SAUCE

KID'S CHEESEBURGER

$8.00

SERVED WITH FRENCH FRIES

KID'S HAMBURGER

$8.00

KIDS PASTA W/ BUTTER

$8.00

ALCOHOL

LIQUOR

ABSOLUT

$10.00

ABSOLUT CITRON

$10.00

ABSOLUT LIME

$10.00

BELVEDERE

$14.00

CHOPIN

$13.00

GREY GOOSE

$12.00

GREY GOOSE CITRON

$12.00

GREY GOOSE MELON

$12.00

GREY GOOSE ORANGE

$12.00

GREY GOOSE PEAR

$12.00

KETEL ONE

$12.00

STOLI

$11.00

STOLI BLUEBERRY

$11.00

STOLI ORANGE

$11.00

STOLI RAZZBERI

$11.00

STOLI VANIL

$11.00

TITOS

$11.00

BEEFEATER

$10.00

BOMBAY

$10.00

BOMBAY SAPPHIRE

$12.00

HENDRICKS

$12.00

TANQUERAY

$10.00

GIN MARE

$12.00

BACARDI

$10.00

CAPTAIN MORGAN

$10.00

MALIBU

$10.00

OLD CHAIR WHITE

$11.00

OLD CHAIR COCONUT

$11.00

OLD CHAIR SPICED

$11.00

OLD CHAIR BANANA CREAM

$12.00

OLD CHAIR KEY LIME

$12.00

OLD CHAIR SPICED CREAM

$12.00

TWENTY BOAT SPICED

$11.00

TWENTY BOAT WHITE

$11.00

ANGELS ENVY

$14.00

ANGELS ENVY RYE

$16.00

BASIL HAYDEN

$14.00

BULLIET BURBON

$14.00

BULLIET RYE

$16.00

CANADIAN CLUB

$10.00

CROWN ROYAL

$10.00

CROWN ROYAL APPLE

$10.00

CROWN ROYAL VANILLA

$10.00

DOUGHBALL

$12.00

FIREBALL

$10.00

JACK DANIELS

$10.00

JACK DANIELS HONEY

$10.00

JAMESON

$10.00

JIM BEAM

$12.00

KNOB CREEK

$13.00

MAKERS MARK

$13.00

SEAGRAMS 7

$10.00

SKREWBALL

$11.00

SOUTHERN COMFORT

$10.00

WHISTLEPIG

$14.00

WOODFORD RESERVE

$14.00

DEWARS

$10.00

GLENLIVET 12YR

$14.00

J&B

$10.00

JW BLACK

$12.00

JW RED

$10.00

MACALLAN 12

$14.00

OBAN 14

$14.00

CASAMIGOS SILVER

$14.00

CASAMIGOS REPOSADO

$16.00

JOSE CUERVO GOLD

$10.00

DON JULIO SILVER

$13.00

DON JULIO ANEJO

$14.00

PATRON SILVER

$13.00

PATRON ANEJO

$13.00

MILAGRO

$10.00

AMARETTO

$10.00

DISORRANO

$11.00

APPLE PUCKERS

$10.00

B&B

$10.00

BAILEYS

$10.00

BLUE CURACAO

$10.00

BUTTERSCOTCH

$10.00

CAMPARI

$10.00

CHAMBORD

$10.00

COINTREAU

$10.00

CREM DE COCOA

$10.00

CREM DE COCOA WHITE

$10.00

CREM DE MENTH

$10.00

CREM DE MENTH WHITE

$10.00

DOMAIN DE CANTON

$10.00Out of stock

DRAMBUIE

$10.00

FRENGELICO

$12.00

GODIVA CHOCOLATE

$11.00

GODIVA WHITE CHOCOLATE

$11.00

GRAND MARNIER

$10.00

KAHLUA

$10.00

LUXARDO

$10.00

MELON

$10.00

MIDORI

$10.00

PAMA

$10.00

PEACH

$10.00

SAMBUCA

$10.00

SAMBUKA BLACK

$11.00

TIA MARIA

$12.00

TRIPLE SEC

$10.00

HENNESSEY VSOP

$14.00

SIGNATURE COCKTAILS

CINNAMON TOAST CRUNCH MARTINI

$13.00

CROWN ROYAL APPLE MARTINI

$15.00

ESPRESSO MARTINI

$14.00

G19 SPECIAL

$13.00

HONEY OLD FASHIONED

$13.00

PEARSUASION MARTINI

$14.00

POMEGRANATE FIZZ

$13.00

PUMPKIN MARTINI

$14.00

SALTED CARAMEL MARTINI

$13.00

SEASONAL SANGRIA

$14.00

SLUTTY PUMPKIN

$12.00

WATERMELON SOUR PATCH

$13.00

MIXED DRINKS

APPLE MARTINI

$12.00

BAYBREEZE

$11.00

BLACK RUSSIAN

$11.00

BLOODY MARY

$11.00

BLOODY MARIA

$11.00

BLUE HAWAIIAN

$10.00

BLACK AND TAN

$10.00

CAPE CODDER

$11.00

CHOCOLATE MARTINI

$12.00

FRENCH 75

$12.00

GRATEFUL DEAD

$11.00

LEMON DROP

$12.00

LONG ISLAND ICED TEA

$11.00

MAI TAI

$12.00

MARGARITA

$12.00

MIMOSA

$12.00

MIND ERASER

$12.00

MOJITO

$12.00

NEGRONI

$12.00

PLANTERS PUNCH

$12.00

POM MARTINI

$12.00

RED SANGRIA

$14.00

RUM RUNNER

$12.00

RUSTY NAIL

$12.00

SALTY DOG

$12.00

SCREW DRIVER

$12.00

SEX ON THE BEACH

$12.00

SIDECAR

$12.00

SUGAR COOKIE

$12.00

TEQUILA SUNRISE

$12.00

WASHINGTON APPLE

$12.00

WHITE RUSSIAN

$11.00

WHITE SANGRIA

$14.00

WOO WOO

$11.00

SHOT

SOLO SHOT

$8.00

MIXED SHOT

$10.00

WINE

ANTERRA PINOT GRIGIO

$12.00

COURTAGE ROSE

$12.00

CROWDED HOUSE SAUVIGNON BLANC

$12.00

GAMBINO PROSECCO

$12.00

LA CREMA CHARDONNAY

$14.00

MONETTO MOSCATO

$12.00

CHATEAU STE MICHELE RIESLING

$12.00

C&B CABERNET

$11.00

CATENA MALBEC

$11.00

CONTOR PINOT NOIR

$11.00

DRUMHELLER MERLOT

$12.00

MEOMI PINOT NOIR

$14.00

QUERCETO CHIANTI

$12.00

SILVER PALM CABERNET

$14.00

WASHINGTON HILLS MERLOT

$11.00

ANTERRA PINOT GRIGIO

$44.00

CROWDED HOUSE CHARDONNAY

$44.00

GAMBINO PROSECCO

$44.00

CHATEAU STE MICHELE REISLING

$44.00

CROWDED HOUSE SAUVIGNON BLANC

$44.00

LA CREMA CHARDONNAY

$52.00

C&B CABERNET

$40.00

CATENA MALBEC

$40.00

CONTOR PINOT NOIR

$40.00

DRUMHELLER MERLOT

$44.00

MEOMI PINOT NOIR

$52.00

QUERCETO CHIANTI

$44.00

SILVER PALM CABERNET

$52.00

WASHINGTON HILLS MERLOT

$40.00

BEER

B - ALLAGASH

$7.00

B - BLUE MOON

$7.00

B -BUD LIGHT

$6.00

B - BUDWEISER

$6.00

B - COORS LIGHT

$6.00

B - COORS EDGE

$5.00

B - CORONA EXTRA

$7.00

B - CORONA LIGHT

$7.00

B - HARPOON IPA

$7.00

B - HEINEKEN 0.0

$6.00

B - HEINEKEN

$7.00

B - HEINEKEN LIGHT

$7.00

B - MICHELOB ULTRA

$6.00

B - MILLER LITE

$6.00

B - MODELO

$7.00

B - PUMPKINHEAD

$8.00

B - SAM ADAMS BOSTON LAGER

$7.00

B - SAM ADAMS SEASONAL

$7.00

B - STELLA ARTOIS

$7.00

D - ALLAGASH

$9.00

D - BLUE MOON

$9.00

D - BUD LIGHT

$6.00

D - DOWNEAST

$8.00

D - ELABORATE METAPHOR

$10.00

D - FIDDLEHEAD

$10.00

D - GUINNESS

$8.00

D - MAINE LUNCH

$10.00

D - ROTATING DRAFT

$10.00

D - SLUICE JUICE

$10.00

D - SPACE DUST

$10.00

D - THUNDERFUINK

$10.00

D - WACHUSETT

$8.00

SELTZERS

HIGH NOON MANGO

$8.00

HIGH NOON PINEAPPLE

$8.00

HIGH NOON PASSION FRUIT

$8.00

HIGH NOON WATERMELON

$8.00

TRULY BLUEBERRY

$7.00

TRULY STRAWBERRY LIME

$7.00

TRULY CHERRY

$7.00

TRULY WILD BERRY

$7.00

WHITE CLAW BLACK CHERRY

$7.00

WHITE CLAW LIME

$7.00

WHITE CLAW RASPBERRY

$7.00

WHITE CLAW WATERMELON

$7.00

N/A BEVERAGES

NON-ALCOHOLIC BEVERAGES

APPLE JUICE

$3.00

AQUA PANNA

$6.00

CHOCOLATE MILK

$3.00

COFFEE

$3.00

CRANBERRY JUICE

$3.00

DIET PEPSI

$3.00

ESPRESSO

$4.00

GINGERALE

$3.00

ICED TEA

$3.00

LEMONADE

$3.00

MILK

$3.00

ORANGE JUICE

$3.00

PEPSI

$3.00

PINEAPPLE JUICE

$3.00

ROY ROGERS

$3.00

SAN PELLEGRINO

$6.00

SHIRLEY TEMPLE

$3.00

SIERRA MIST

$3.00

SODA WATER

$3.00

TEA

$3.00

TONIC WATER

$3.00

PRIME MENU

APPETIZERS

SHRIMP COCKTAIL

$24.00

TUNA TARTARE

$18.00

CALAMARI

$15.00

BACON

$20.00

SHRIMP CROSTINI

$22.00

OCTOPUS

$18.00

STEAKS

8 OZ FILET

$58.00

10 OZ FILET

$60.00

22 OZ BONE IN RIBEYE

$66.00

16 OZ SIRLOIN

$56.00

16 OZ RIBEYE

$58.00

LAMB CHOPS

$58.00

PORK CHOPS

$40.00
All hours
Sunday11:00 am - 2:00 am
Monday11:00 am - 2:00 am
Tuesday11:00 am - 2:00 am
Wednesday11:00 am - 2:00 am
Thursday11:00 am - 2:00 am
Friday11:00 am - 2:00 am
Saturday11:00 am - 2:00 am
Restaurant info

Come in and enjoy!

Location

20 Elm Street, N. Reading, MA 01864

Directions

Gallery
Main pic

Similar restaurants in your area

Teresa's Prime Steakhouse - 20 Elm Street
orange starNo Reviews
20 Elm Street N. Reading, MA 01864
View restaurantnext
Chicken & The Pig Food Truck
orange starNo Reviews
145 South Main Street Middleton, MA 01949
View restaurantnext
Teresa's Italian Eatery - 149 South Main Street
orange starNo Reviews
149 South Main Street Middleton, MA 01949
View restaurantnext
Sol Bean Juice Bar and Kitchen - 221 S Main St
orange starNo Reviews
221 S Main St Middleton, MA 01949
View restaurantnext
NexDine - Cafe 401 (411)
orange starNo Reviews
401 Edgewater Place Wakefield, MA 01880
View restaurantnext
Kouzina - Peabody
orange starNo Reviews
134 Newbury Street Peabody, MA 01960
View restaurantnext
Map
More near N. Reading
Lynnfield
review star
No reviews yet
Reading
review star
Avg 4.5 (2 restaurants)
Middleton
review star
No reviews yet
Wakefield
review star
Avg 4.4 (17 restaurants)
Peabody
review star
Avg 4.5 (25 restaurants)
Wilmington
review star
Avg 4 (7 restaurants)
Danvers
review star
Avg 4.5 (15 restaurants)
Stoneham
review star
Avg 4.5 (11 restaurants)
Woburn
review star
Avg 4.4 (17 restaurants)
© 2023 Toast, Inc.
Toast
Made with love in Boston