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Teresa's Grill Nineteen 20 Elm Street
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20 Elm Street
N. Reading, MA 01864
Orders through Toast are commission free and go directly to this restaurant
FOOD MENU
APPETIZERS
BUFFALO CHICKEN DIP
OVEN BAKED SERVED WITH CORN TORTILLA CHIPS
CALAMARI
SPICY ASIAGO SAUCE AND CHERRY PEPPERS
CAULIFLOWER
ASIAN STYLE WITH A THAI CHILI GLAZE
CHICKEN TENDERS
CHICKEN WINGS
CHOICE OF SAUCE: BUFFALO, BARBECUE, 'AWESOME', OR GARLIC PARMESAN
CHIPS W/ PICO & GUAC
HOUSE-MADE GUACAMOLE SERVED WITH CORN TORTILLA CHIPS
LOADED FRIES
CHEDDAR JACK, SCALLIONS, APPLE WOOD SMOKED BACON, SOUR CREAM ADD CHILI OR PULLED PORK
NACHOS
CHEDDAR JACK, BLACK BEANS, PICO DE GALLO, SOUR CREAM ADD GUACAMOLE, CHICKEN, PULLED PORK OR CHILI
QUESADILLA
BLACK BEANS, FOUR CHEESE BLEND, SERVED WITH PICO DE GALLO, SOUR CREAM AND GUACAMOLE ADD CHICKEN OR PULLED PORK
SPINACH DIP
OVEN-BAKED, SERVED WITH TORTILLA CHIPS
TACOS
TWO PER ORDER, CHOICE OF SHREDDED CHICKEN, PULLED PORK OR FISH
BURGERS
ALL AMERICAN
LETTUCE, TOMATO, ONION ADD CHEESE $1: AMERICAN, SWISS, JACK CHEDDAR, BLUE CHEESE CRUMBLES
BBQ BACON
MELTED BLUE CHEESE, BACON, BBQ SAUCE, CARAMELIZED ONION, LETTUCE, TOMATOES
HANGOVER HELPER
FRIED EGG, BACON, AMERICAN CHEESE, JALAPENOS, HONEY CHIPOTLE AIOLI, LETTUCE, TOMATO, ONIONS
RING LEADER
AMERICAN CHEESE, HONEY BBQ, BACON, ONION RINGS, LETTUCE, TOMATO
VEGGIE BURGER
VEGETABLE-BASED PATTY, LETTUCE, TOMATO, ONION, PICKLES
THE ROYAL PIG
CHEDDAR, BACON, PULLED PORK, BBQ SAUCE, PICKLES, BACKWARDS BUTTERED AND GRIDDLED BUN
THE BOSS BURGER
SWISS, CARAMELIZED ONIONS, MUSHROOMS, BBQ SAUCE
ENTREES
SHORT RIBS
YUKON MASHED POTATOES, WILD MUSHROOM DEMI, CRISPY SHAVED ONIONS
FISH & CHIPS
FRESH HADDOCK, HAND CUT FRIES, COLE SLAW, SIDE OF TARTAR SAUCE
STEAK TIPS
MARINATED IN BBQ SAUCE, CHOICE OF TWO SIDES
MIXED GRILLE
SIRLOIN TIPS, MARINATED CHICKEN BREAST, ITALIAN SAUSAGE, CHOICE OF TWO SIDES
STUFFED SHELLS
THREE RICOTTA STUFFED SHELLS TOPPED WITH TERESA'S MARINARA SAUCE ADD MEATBALL
MEATLOAF
HOMESTYLE MEATLOAF OVER BROWN GRAVY SERVED WITH MASHED POTATOES AND SEASONAL VEGETABLES
BAKED HADDOCK
SEASONED WITH RITZ CRACKER CRUMBS, LEMON, CHOICE OF TWO SIDES
ROASTED SALMON
LEMON CAPER BUTTER SAUCE, SPICY BROCCOLI, YUKON MASHED POTATOES
STEAK FRITES
10 OZ CHEF'S CUT, DOUBLE-FRIED TRUFFLE FRIES, CHIMICHURRI, HONEY + CHIPOTLE AIOLI
CHICKEN POT PIE
TENDER CHICKEN, SEASONAL VEGETABLES, GRAVY, PUFF PASTRY CRUST, SERVED WITH MASHED POTATOES
PIZZAS
LG CHEESE
MOZZARELLA, HOUSE-MADE SAUCE
LG MARGHERITA
FRESH MOZZARELLA, BASIL
LG BIANCO
FONTINA, PARMESAN, RICOTTA, MOZZARELLA, OLIVE OIL
LG PRIMAVERA
ROASTED ZUCCHINI, SUMMER SQUASH, PEPPERS, ONIONS, MOZZARELLA, RED SAUCE
LG MOLTO MEAT
SAUSAGE, PEPPERONI, HAM, MEATBALL, MOZZARELLA, RED SAUCE
LG BRUSCHETTA
MARINATED DICED TOMATOES, ARUGULA, MOZZARELLA, OLIVE OIL, BALSAMIC GLAZE
LG ABBRUZZI
SAUSAGES, ROASTED RED PEPPERS, CARAMELIZED ONIONS, MOZZARELLA, RICOTTA, RED SAUCE
LG BUFF CHX
BUFFALO CHICKEN FINGERS, SLICED CHERRY PEPPERS, BLUE CHEESE DRESSING, BUFFALO SAUCE
SM CHEESE GF
SM MARGHERITA GF
SM BIANCO GF
SM PRIMAVERA GF
SM MOLTO MEAT GF
SM BRUSCHETTA GF
SM ABBRUZZI GF
SM BUFF CHX GF
SALADS
CAESAR SALAD
ROMAINE HEARTS, SHAVED PARMESAN, GARLIC CROUTONS, TUSCAN CAESAR DRESSING
HOUSE SALAD
MIXED GREENS, CUCUMBERS, CHERRY TOMATOES, SHAVED RED ONION, BALSAMIC DRESSING
SOUTHWEST SALAD
BLACK BEANS, PICO DE GALLO, CHEDDAR JACK CHEESE, JALAPEÑOS, AVOCADO, FRIED ONION STRINGS, CILANTRO LIME VINAIGRETTE
CHOPPED WEDGE SALAD
ICEBERG LETTUCE, BLUE CHEESE, BACON, SHAVED ONIONS, TOMATOES
GREEK SALAD
MIXED GREENS AND ROMAINE BLEND WITH CUCUMBERS, TOMATOES, RED ONION, KALAMATA OLIVES, PEPPERONCINI, GREEK DRESSING
SANDWICHES
FRIED CHICKEN SANDWICH
LETTUCE, TOMATO, ONION, PICKLES, BACON AND CHIPOTLE MAYO ON A BRIOCHE BUN
STEAK & CHEESE
SHAVED RIBEYE, MELTED AMERICAN CHEESE ADD PEPPERS, ONION, MUSHROOMS, BACON
HADDOCK SANDWICH
BRIOCHE BUN, LETTUCE, TOMATO, RED ONION, TARTAR SAUCE AND A SIDE OF COLE SLAW
GRILLED CHICKEN CLUB
LETTUCE, TOMATOES, BACON, MAYO, ON TOASTED WHITE BREAD
RACHAEL
THINLY-SLICED TURKEY, MELTED CHEDDAR, COLESLAW ON RYE BREAD
TURKEY CLUB
THIN SLICED TURKEY PILED HIGH WITH LETTUCE, TOMATOES, BACON AND MAYO, ON TOASTED WHITE BREAD
REUBEN
SHAVED CORNED BEEF, SWISS, SAUERKRAUT, THOUSAND ISLAND DRESSING, ON RYE BREAD
MEATBALL SUB
OUR FAMOUS MEATBALLS WITH MELTED PROVOLONE, ON A TOASTED SUB ROLL
CREATE YOUR OWN WRAP
SERVED WITH LETTUCE AND TOMATO CHOICE OF CHICKEN AND SAUCE: CRISPY OR GRILLED CHICKEN BUFFALO, BBQ, AWESOME, GARLIC PARMESAN, CAESAR, PLAIN
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SPECIALS
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GREY GOOSE ORANGE
GREY GOOSE PEAR
KETEL ONE
STOLI
STOLI BLUEBERRY
STOLI ORANGE
STOLI RAZZBERI
STOLI VANIL
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BEEFEATER
BOMBAY
BOMBAY SAPPHIRE
HENDRICKS
TANQUERAY
GIN MARE
BACARDI
CAPTAIN MORGAN
MALIBU
OLD CHAIR WHITE
OLD CHAIR COCONUT
OLD CHAIR SPICED
OLD CHAIR BANANA CREAM
OLD CHAIR KEY LIME
OLD CHAIR SPICED CREAM
TWENTY BOAT SPICED
TWENTY BOAT WHITE
ANGELS ENVY
ANGELS ENVY RYE
BASIL HAYDEN
BULLIET BURBON
BULLIET RYE
CANADIAN CLUB
CROWN ROYAL
CROWN ROYAL APPLE
CROWN ROYAL VANILLA
DOUGHBALL
FIREBALL
JACK DANIELS
JACK DANIELS HONEY
JAMESON
JIM BEAM
KNOB CREEK
MAKERS MARK
SEAGRAMS 7
SKREWBALL
SOUTHERN COMFORT
WHISTLEPIG
WOODFORD RESERVE
DEWARS
GLENLIVET 12YR
J&B
JW BLACK
JW RED
MACALLAN 12
OBAN 14
CASAMIGOS SILVER
CASAMIGOS REPOSADO
JOSE CUERVO GOLD
DON JULIO SILVER
DON JULIO ANEJO
PATRON SILVER
PATRON ANEJO
MILAGRO
AMARETTO
DISORRANO
APPLE PUCKERS
B&B
BAILEYS
BLUE CURACAO
BUTTERSCOTCH
CAMPARI
CHAMBORD
COINTREAU
CREM DE COCOA
CREM DE COCOA WHITE
CREM DE MENTH
CREM DE MENTH WHITE
DOMAIN DE CANTON
DRAMBUIE
FRENGELICO
GODIVA CHOCOLATE
GODIVA WHITE CHOCOLATE
GRAND MARNIER
KAHLUA
LUXARDO
MELON
MIDORI
PAMA
PEACH
SAMBUCA
SAMBUKA BLACK
TIA MARIA
TRIPLE SEC
HENNESSEY VSOP
SIGNATURE COCKTAILS
MIXED DRINKS
APPLE MARTINI
BAYBREEZE
BLACK RUSSIAN
BLOODY MARY
BLOODY MARIA
BLUE HAWAIIAN
BLACK AND TAN
CAPE CODDER
CHOCOLATE MARTINI
FRENCH 75
GRATEFUL DEAD
LEMON DROP
LONG ISLAND ICED TEA
MAI TAI
MARGARITA
MIMOSA
MIND ERASER
MOJITO
NEGRONI
PLANTERS PUNCH
POM MARTINI
RED SANGRIA
RUM RUNNER
RUSTY NAIL
SALTY DOG
SCREW DRIVER
SEX ON THE BEACH
SIDECAR
SUGAR COOKIE
TEQUILA SUNRISE
WASHINGTON APPLE
WHITE RUSSIAN
WHITE SANGRIA
WOO WOO
WINE
ANTERRA PINOT GRIGIO
COURTAGE ROSE
CROWDED HOUSE SAUVIGNON BLANC
GAMBINO PROSECCO
LA CREMA CHARDONNAY
MONETTO MOSCATO
CHATEAU STE MICHELE RIESLING
C&B CABERNET
CATENA MALBEC
CONTOR PINOT NOIR
DRUMHELLER MERLOT
MEOMI PINOT NOIR
QUERCETO CHIANTI
SILVER PALM CABERNET
WASHINGTON HILLS MERLOT
ANTERRA PINOT GRIGIO
CROWDED HOUSE CHARDONNAY
GAMBINO PROSECCO
CHATEAU STE MICHELE REISLING
CROWDED HOUSE SAUVIGNON BLANC
LA CREMA CHARDONNAY
C&B CABERNET
CATENA MALBEC
CONTOR PINOT NOIR
DRUMHELLER MERLOT
MEOMI PINOT NOIR
QUERCETO CHIANTI
SILVER PALM CABERNET
WASHINGTON HILLS MERLOT
BEER
B - ALLAGASH
B - BLUE MOON
B -BUD LIGHT
B - BUDWEISER
B - COORS LIGHT
B - COORS EDGE
B - CORONA EXTRA
B - CORONA LIGHT
B - HARPOON IPA
B - HEINEKEN 0.0
B - HEINEKEN
B - HEINEKEN LIGHT
B - MICHELOB ULTRA
B - MILLER LITE
B - MODELO
B - PUMPKINHEAD
B - SAM ADAMS BOSTON LAGER
B - SAM ADAMS SEASONAL
B - STELLA ARTOIS
D - ALLAGASH
D - BLUE MOON
D - BUD LIGHT
D - DOWNEAST
D - ELABORATE METAPHOR
D - FIDDLEHEAD
D - GUINNESS
D - MAINE LUNCH
D - ROTATING DRAFT
D - SLUICE JUICE
D - SPACE DUST
D - THUNDERFUINK
D - WACHUSETT
SELTZERS
N/A BEVERAGES
NON-ALCOHOLIC BEVERAGES
APPLE JUICE
AQUA PANNA
CHOCOLATE MILK
COFFEE
CRANBERRY JUICE
DIET PEPSI
ESPRESSO
GINGERALE
ICED TEA
LEMONADE
MILK
ORANGE JUICE
PEPSI
PINEAPPLE JUICE
ROY ROGERS
SAN PELLEGRINO
SHIRLEY TEMPLE
SIERRA MIST
SODA WATER
TEA
TONIC WATER
|Sunday
|11:00 am - 2:00 am
|Monday
|11:00 am - 2:00 am
|Tuesday
|11:00 am - 2:00 am
|Wednesday
|11:00 am - 2:00 am
|Thursday
|11:00 am - 2:00 am
|Friday
|11:00 am - 2:00 am
|Saturday
|11:00 am - 2:00 am
Come in and enjoy!
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