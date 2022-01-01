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Thai T
1,006 Reviews
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9000 Foothill Blvd #102
Rancho Cucamonga, CA 91730
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LUNCH SPECIAL
L1. SPICY MINT LEAVES
STIR FRIED WITH GROUND CHILI, BELL PEPPER, ONION AND BASIL LEAVES.
L2. GARLIC PEPPER
STIR FRIED WITH CHOPPED FRESH GARLIC AND WHITE PEPPER SAUCE.
L3. PAD PRIK KING(GREEN BEANS)
STIR FRIED GREEN BEAN WITH RED CHILI PASTE
L4. BROCCOLI WITH OYSTER SAUCE
STIR FRIED FRESH CUT BROCCOLI
L5. SILVER NOODLE
STIR FRIED WITH GLASS NOODLE, NAPA CABBAGE, EGG, BLACK MUSHROOM AND ONION.
L6. CASHEW NUT
STIR FRIED WITH CASHEW NUT, ONION, AND DRIED CHILI.
L7. MIX VEGETABLE
STIR FRIED ASSORTED VEGETABLE.
L8. PAD THAI NOODLE
STIR FRIED RICE NOODLE WITH EGG, BEAN SPROUT, AND GREEN ONION.
L9. RED CURRY
COCONUT MILK WITH BAMBOO SHOOT, BELL PEPPER, AND BASIL LEAVES.
L10. GREEN CURRY
COCONUT MILK WITH BAMBOO SHOOT, BELL PEPPER, AND BASIL LEAVES.
L11. YELLOW CURRY
YELLOW CURRY PASTE WITH POTATO AND CARROT IN COCONUT MILK.
L12. TERIYAKI CHICKEN
BONELESS CHICKEN TOPPED WITH TERIYAKI SAUCE.
L13. TERIYAKI BEEF
GRILLED BEEF TOPPED WITH TERIYAKI SAUCE.
APPETIZERS
A1. CHICKEN SATAY
MARINATED CHICKEN ON SKEWER GRILLED, SERVED WITH PEANUT SAUCE AND CUCUMBER SALAD.
A2. FRIED CHEESE WONTON
DEEP FRIED MIXTURE OF IMITITATION CRAB AND CREAM CHEESE WRAPPED IN WONTON SKIN, SERVED WITH SWEET AND SOUR SAUCE
A3. FRIED WONTON
DEEP FRIED MARINATED GROUND PORK WRAPPED IN WONTON SKIN, SERVED WITH SWEET AND SOUR SAUCE.
A3. FRIED WONTON (NO MEAT)
A4. FRIED TOFU
DEEP FRIED TOFU, SERVED WITH SWEET AND SOUR PEANUT SAUCE.
A5. EGG ROLLS
DEEP FRIED MIXTURE OF SILVER NOODLE, BLACK MUSHROOM, CABBAGE AND CARROT WRAPPED IN EGG ROLL SKIN, SERVED WITH SWEET AND SOURT SAUCE.
À6. BUTTERFLY SHRIMP
DEEP GOLDEN FRIED SHRIMP, SERVED WITH SWEET AND SOUR SAUCE.
A7. GOLDEN FRIED SHRIMP
DEEP FRIED SHRIMP SWIRL IN EGG NOODLE WITH SWEET AND SOUR SAUCE.
A7. GOLDEN FRIED TOFU
A8. FRIED CALAMARI
DEEP GOLDEN FRIED SQUID, SERVED WITH SWEET AND SOUR SAUCE.
A9. FISH CAKE
DEEP FRIED FISH PASTE WITH CHILI PASTE AND GREEN BEAN.
A10. E-SAN SAUSAGE
GRILLED THAI STYLE SAUSAGE, STUFFED WITH GROUND PORK SERVED WITH FRESH CABBAGE, GINGER, CHILI AND ROASTED PEANUT.
A11. PORK JERKY
DEEP FRIED THAI STYLE PORK JERKY SERVED WITH SPICY AND SOUR RICE CRUSHED SAUCE.
A12. POTSTICKERS
SOUPS
S1 - S3. TOM YUM
S4. TOM KHA
S5. SPICY SEAFOOD SOUP(PHO TAK)
HOT AND SOUR SOUP WITH CRAB LEG, SQUID, FISH FILLET, MUSSEL, MUSHROOM, GINGER, BASIL, GALANGA, KAFFIR LIME LEAVES AND CHILI.
S6. VEGETABLE SOUP
NAPA CABBAGE, CARROT, BABY CORN AND BROCCOLI IN HOUSE BROTH.
S7. SILVER NOODLE SOUP
GLASS NOODLE, GROUND PORK, NAPA CABBAGE AND CARROT IN HOUSE BROTH.
S8. WONTON SOUP
GROUND PORK WRAPPED IN WONTON SKIN, CHICKEN, SHRIMP, CARROT AND NAPA CABBAGE.
HOUSE SOUP
SALADS
SA1. THAI SALAD
LETTUCE, TOMATO, CUCUMBER, ONION AND BOILED EGG WITH HOMEMADE AND PEANUT DRESSING.
SA2. SHRIMP SALAD
GRILLED SHRIMP WITH LETTUCE, RED ONION, LEMONGRASS, KAFFIR LIME LEABES AND MINT LEAVES WITH SPICY LIME DRESSING.
SA3. SQUID SALAD
STEAMED SQUID, BROWN ONION, GREEN ONION, AND MINT LEAVES WITH SPICY LIME DRESSING.
SA4. GLASS NOODLE SALAD
GLASS NOODLE, GROUNDED PORK, SHRIMP, AND RED ONION WITH SPICY LIME DRESSING.
SA5. BEEF SALAD
GRILLED BEEF WITH LETTUCE, TOMATO, CUCMBER AND MINT LEAVES WITH SPICY LIME DRESSING.
SA6. PAPAYA SALAD(SOM TUM)
SLICES FRESH PAPAYA, TOMATO, CHILI, DRIED SHRIMP, GARLIC, LIME DRESSING AND GROUNDED PEANUTS.
SA7. LARB CHICKEN
GROUNDED CHICKEN OR PORK WITH ONION, GROUND ROASTED RICE AND MINT LEAVE IN SPICY LIME DRESSING.
SA7. LARB PORK
HOUSE SALAD
NOODLES
N1. PAD THAI
THAI RICE NOODLE STIR FRIED WITH CHOICE OF MEAT, EGG, BEAN SPROUTS, GREEN ONION AND CRUSHED PEANUT.
N2. PAD SEE EW
STIR FRIED FLAT NOODLE WITH EGG, BROCCOLI AND CARROT.
N3. KAI KUA
STIR FRIED FLAT RICE NOODLES WITH EGG, CHOICE OF MEAT, BEAN SPROUT AND GREEN ONION.
N4. PAD KEE MAO
STIR FRIED FLAT RICE NOODLE WITH BASIL LEAVES, THAI CHILI, BELL PEPPER AND ONION.
N5. SPAGHETTI KEE MAO
STIR FRIED SPAGHETTI WITH BASIL LEAVES, THAI CHILI, BELL PEPPER AND ONION.
N6. CHOW MEIN
STIR FRIED YAKISOBA NOODLE WITH CABBAGE, PEA, CARROT, ONION, BROCCOLI AND BEAN SPROUT.
N7. RAD NAH
STIR FRIED RICE NOODLE TOPPED WITH GRAVY SAUCE WITH BROCCOLI.
N8. BEEF NOODLE SOUP
RICE NOODLE IN HOUSE SOUP WITH BEEF BALL AND BEAN SPROUTS.
N9. PORK NOODLE SOUP
RICE NOODLE IN HOUSE SOUP WITH PORK BALL AND BEAN SPROUTS
N12. SUKI YAKI( THAI STYLE)
GLASS NOODLE IN HOUSE SOUP WITH EGG, SHRIMP, TOFU, FISH BALL, CHICKEN AND VEGETABLE.
RICE
R1. PINEAPPLE FRIED RICE
FRIED RICE WITH SHRIMP, CHICKEN, EGG, PINEAPPLE, ONION, PEA AND CARROT, RAISIN AND CASHEW NUT.
R2. EXOTIC SPICY THAI T FRIED RICE
FRIED RICE WITH CHILI, BELL PEPPER, ONION AND CHOICE OF MEAT.
R3. THAI T FRIED RICE
FRIED RICE WITH EGG, ONION, PEA AND CARROT AND CHOICE OF MEAT.
R4. CRAB FRIED RICE
FRIED RICE WITH REAL CRAB MEAT, EGG, ONION, PEA AND CARROT
R5. VEGETABLE FRIED RICE
FRIED RICE WITH EGG, TOFU, ONION, PEA AND CARROT WITH MIX VEGETABLE
R6. COMBINATION FRIED RICE
FRIED RICE WITH SHRIMP, CHICKEN, PORK, BEEF, EGG PEA CARROT AND ONION.
SEAFOOD FRIED RICE
JASMINE RICE
BROWN RICE
HOUSE FRIED RICE
STICKY RICE
CURRY
C1. GREEN CURRY
GREEN CURRY PASTE WITH BASIL LEAVES, BELL PEPPER AND BAMBOO SHOOT, SIMMERED IN COCONUT MILK.
C2. RED CURRY
RED CURRY PASTE WITH BASIL LEAVES, BELL PEPPER AND BAMBOO SHOOT, SIMMERED IN COCONUT MILK.
C3. YELLOW CURRY
YELLOW CURRY PASTED WITH POTATO AND CARROT SIMMERED IN COCONUT MILK.
C4. MUSMUN CURRY
MUSLIM CURRY PASTE WITH POTATO, CARROT, ONION AND PEANUT SIMMERED IN COCONUT MILK.
C5. PINEAPPLE CURRY WITH SHRIMP
RED CURRY PASTE WITH SHRIMP, PINEAPPLE, BELL PEPPER AND BASIL LEAVES SIMMERED IN COCONUT MILK.
C5. PINEAPPLE CURRY
C6. PANANG CURRY
ROASTED RED CURRY PASTE WITH KAFFIR LIME LEAVES AND BELL PEPPER SIMMERED IN COCONUT MILK.
ENTREE
E1. SPICY MINT LEAVES
STIR FRIED WITH ONION, BASIL LEAVES, THAI CHILI AND MEAT OF YOUR CHOICE.
E2. CASHEW NUT
STIR FRIED WITH CHILI PASTE, ONION AND BELL PEPPER.
E3. BEAN SPROUT
STIR FRIED GARLIC WITH BEAN SPROUT AND GREEN ONION.
E4. MIXED VEGETABLE
STIR FRIED GARLIC WITH MIX VEGETABLE.
E5. SILVER NOODLES
STIR FRIED WITH GLASS NOODLE, EGG, NAPA CABBAGE, CARROT AND BLACK MUSHROOM.
E6. BROCCOLI
STIR FRIED BROCCOLI AND CARROT WITH MEAT OF YOUR CHOICE.
E7. SPICY BAMBOO SHOOTS
STIR FRIED CHILI, ONION, BELL PEPPER AND BASIL.
E8. GINGER ROOTS
STIR FRIED FRESH GINGER, BLACK MUSHROOMS, ONION AND GREEN ONION.
E9. PAD PRIK KING(GREEN BEANS)
STIR FRIED WITH BELL PEPPER IN HOUSE CURRY SAUCE.
E10. GARLIC PEPPER
STIR FRIED WITH FRESH GARLIC, WHITE PEPPER SAUCE AND MEAT OF YOUR CHOICE.
E11. EGGPLANT DELIGHT
STIR FRIED WITH BASIL LEAVES, ONION, BELL PEPPER AND MEAT OF YOUR CHOICE.
E12. CHINESE BROCCOLI
STIR FRIED WITH GARLIC, DRIED CHILI AND MEAT OF YOUR CHOICE.
BBQ
Q1. THAI T PORK RIBS
MARINATED PORK SPARE RIBS
Q2. BBQ BEEF SHORT RIBS
GRILLED MARINATED BEEF SHORT RIBS ON BED OF STEAMED VEGGIE
Q3. BBQ CHICKEN
MARINATED AND GRILLED HALF CHICKEN SERVED WITH SWEET CHILI SAUCE.
Q4. TERIYAKI BEEF
GRILLED BEEF OR CHICKEN TOPPED WITH TERIYAKI SAUCE.
Q4. TERIYAKI CHICKEN
SEAFOOD AND HOUSE SPECIALTIES
H1. SPICY FRIED FISH
DEEP FRIED WHOLE TILAPIA FISH TOPPED WITH HOUSE SPECIAL CURRY SAUCE.
H2. SPICY SQUID AND SHRIMP
STIR FRIED SQUID AND SHRIMP WITH CHILI, ONION AND BASIL LEAVES.
H3.SPICY COMBINATION SEAFOOD
STIR FRIED SHRIMP, MUSSELS, SQUID, ONION, BELL PEPPER AND BASIL LEAVES WITH THAI CHILI.
H4. GARLIC AND PEPPER SQUID
STIR FRIED SQUID WITH FRESH GARLIC AND PEPPER SAUCE.
H5. GARLIC AND PEPPER SEAFOOD
SHRIMP, SQUID AND MUSSELS STIR FRIED WITH GARLIC AND PEPPER SAUCE.
H6. SCALLOPS AND SHRIMP
SCALLOPS AND SHRIMP STIR FRIED WITH GARLIC, CHILI AND BASIL LEAVES.
H7. STEAMED MUSSELS
DEEP FRIED ROASTED DUCK SERVED WITH HONEY SAUCE.
H8. CATFISH SUPREME
MUSSEL AND BASIL LEAVES SERVED WITH SPICY LIME SAUCE.
H9. SHRIMP IN CLAYPOT
DEEP FRIED CATFISH WITH HOUSE SPEACIAL CURRY SAUCE.
H10. SEAFOOD IN CLAYPOT
STIR FRIED ROASTED DUCK WITH ASSORTED VEGGIE AND HOUSE SAUCE.
DINNER SPECIAL
D1. SPICY MINT LEAVES
STIR FRIED WITH CHILI, BELL PEPPER, ONION AND BASIL LEAVES.
D2. GARLIC PEPPER
STIR FRIED WITH FRESH GARLIC AND WHITE PEPPER SAUCE.
D3. PAD THAI
STIR FRIED NOODLE WITH EGG AND BEAN SPROUT.
D4. PAD PRIK KING(GREEN BEANS)
STIR FRIED GREEN BEAN WITH RED CHILI PASTE.
D5. BROCCOLI
STIR FRIED BROCCOLI AND CARROT WITH MEAT OF YOUR CHOICE.
D6. MIX VEGETABLE
STIR FRIED ASSORTED VEGETABLE.
D7. CASHEW NUT
STIR FRIED CASHEW NUT, ONION, BELL PEPPER AND CHILI.
D8. SILVER NOODLE
STIR FRIED SILVER NOODLE, NAPA CABBAGE, CARROT, EGG AND ONION.
D9. RED CURRY
BAMBOO SHOOT, BELL PEPPER AND BASIL SIMMERED IN COCONUT MILK.
D10. GREEN CURRY
BAMBOO SHOOT, BELL PEPPER AND BASIL LEAVES SIMMERED IN COCONUT MILK.
D11. YELLOW CURRY
POTATO AND CARROT SIMMERED IN COCONUT MILK.
D12. TERIYAKI BEEF
D12. TERIYAKI CHICKEN
BONELESS CHICKEN OR GRILLED BEEF TOPPED WITH TERIYAKI SAUCE.
D13. TERIYAKI CHICKEN AND BEEF
BONELESS CHICKEN AND GRILLED BEEF TOPPED WITH TERIYAKI SAUCE.
D14. TERIYAKI SHRIMP
GRILLED SHRIMP ON SKEWER TOPPED WITH TERIYAKI SAUCE.
D15. BBQ CHICKEN
GRILLED MARINATED CHICKEN SERVED WITH SWEET CHILI SAUCE.
D16. THAI T PORK RIBS
MARINATED PORK SPARE RIBS
D17. BBQ BEEF SHORT RIBS
GRILLED MARINATED BEEF SHORT RIBS ON BED OF STEAMED VEGGIE
DESSERTS
SIDES
JASMINE RICE
BROWN RICE
STICKY RICE
HOUSE FRIED RICE
HOUSE SALAD
HOUSE SOUP
CUCUMBER SAUCE
JAWE SAUCE
PEANUT SAUCE
S&S SAUCE
SALAD DRESSING
TERIYAKI SAUCE
STEAMED NOODLES
STEAMED VEGETABLES
FRIED EGG
SAMBAL SAUCE
MUNG BEANS
THAI OMELETTE
REQUEST
APPETIZER
SALAD (HALF TRAY ONLY)
RICE
CURRY (HALF TRAY ONLY)
A LA CARTE (HALF TRAY ONLY)
BBQ (HALF TRAY ONLY)
SIDE
BEVERAGE
WATER
|Sunday
|11:00 am - 9:30 pm
|Monday
|11:00 am - 9:30 pm
|Tuesday
|11:00 am - 9:30 pm
|Wednesday
|11:00 am - 9:30 pm
|Thursday
|11:00 am - 9:30 pm
|Friday
|11:00 am - 9:30 pm
|Saturday
|11:00 am - 9:30 pm
Come in and enjoy!
9000 Foothill Blvd #102, Rancho Cucamonga, CA 91730
Photos coming soon!