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Thai

Thai T

1,006 Reviews

$

9000 Foothill Blvd #102

Rancho Cucamonga, CA 91730

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LUNCH SPECIAL

L1. SPICY MINT LEAVES

$11.75

STIR FRIED WITH GROUND CHILI, BELL PEPPER, ONION AND BASIL LEAVES.

L2. GARLIC PEPPER

$11.75

STIR FRIED WITH CHOPPED FRESH GARLIC AND WHITE PEPPER SAUCE.

L3. PAD PRIK KING(GREEN BEANS)

$11.75

STIR FRIED GREEN BEAN WITH RED CHILI PASTE

L4. BROCCOLI WITH OYSTER SAUCE

$11.75

STIR FRIED FRESH CUT BROCCOLI

L5. SILVER NOODLE

$11.75

STIR FRIED WITH GLASS NOODLE, NAPA CABBAGE, EGG, BLACK MUSHROOM AND ONION.

L6. CASHEW NUT

$11.75

STIR FRIED WITH CASHEW NUT, ONION, AND DRIED CHILI.

L7. MIX VEGETABLE

$11.75

STIR FRIED ASSORTED VEGETABLE.

L8. PAD THAI NOODLE

$11.75

STIR FRIED RICE NOODLE WITH EGG, BEAN SPROUT, AND GREEN ONION.

L9. RED CURRY

$11.75

COCONUT MILK WITH BAMBOO SHOOT, BELL PEPPER, AND BASIL LEAVES.

L10. GREEN CURRY

$11.75

COCONUT MILK WITH BAMBOO SHOOT, BELL PEPPER, AND BASIL LEAVES.

L11. YELLOW CURRY

$11.75

YELLOW CURRY PASTE WITH POTATO AND CARROT IN COCONUT MILK.

L12. TERIYAKI CHICKEN

$11.75

BONELESS CHICKEN TOPPED WITH TERIYAKI SAUCE.

L13. TERIYAKI BEEF

$11.75

GRILLED BEEF TOPPED WITH TERIYAKI SAUCE.

APPETIZERS

A1. CHICKEN SATAY

$10.95

MARINATED CHICKEN ON SKEWER GRILLED, SERVED WITH PEANUT SAUCE AND CUCUMBER SALAD.

A2. FRIED CHEESE WONTON

$9.95

DEEP FRIED MIXTURE OF IMITITATION CRAB AND CREAM CHEESE WRAPPED IN WONTON SKIN, SERVED WITH SWEET AND SOUR SAUCE

A3. FRIED WONTON

$8.95

DEEP FRIED MARINATED GROUND PORK WRAPPED IN WONTON SKIN, SERVED WITH SWEET AND SOUR SAUCE.

A3. FRIED WONTON (NO MEAT)

$8.95

A4. FRIED TOFU

$7.95

DEEP FRIED TOFU, SERVED WITH SWEET AND SOUR PEANUT SAUCE.

A5. EGG ROLLS

$8.95

DEEP FRIED MIXTURE OF SILVER NOODLE, BLACK MUSHROOM, CABBAGE AND CARROT WRAPPED IN EGG ROLL SKIN, SERVED WITH SWEET AND SOURT SAUCE.

À6. BUTTERFLY SHRIMP

$9.95

DEEP GOLDEN FRIED SHRIMP, SERVED WITH SWEET AND SOUR SAUCE.

A7. GOLDEN FRIED SHRIMP

$9.95

DEEP FRIED SHRIMP SWIRL IN EGG NOODLE WITH SWEET AND SOUR SAUCE.

A7. GOLDEN FRIED TOFU

$9.95

A8. FRIED CALAMARI

$11.95

DEEP GOLDEN FRIED SQUID, SERVED WITH SWEET AND SOUR SAUCE.

A9. FISH CAKE

$10.95

DEEP FRIED FISH PASTE WITH CHILI PASTE AND GREEN BEAN.

A10. E-SAN SAUSAGE

$11.95

GRILLED THAI STYLE SAUSAGE, STUFFED WITH GROUND PORK SERVED WITH FRESH CABBAGE, GINGER, CHILI AND ROASTED PEANUT.

A11. PORK JERKY

$9.95

DEEP FRIED THAI STYLE PORK JERKY SERVED WITH SPICY AND SOUR RICE CRUSHED SAUCE.

A12. POTSTICKERS

$7.95

SOUPS

S1 - S3. TOM YUM

$12.25

S4. TOM KHA

$13.25

S5. SPICY SEAFOOD SOUP(PHO TAK)

$20.95

HOT AND SOUR SOUP WITH CRAB LEG, SQUID, FISH FILLET, MUSSEL, MUSHROOM, GINGER, BASIL, GALANGA, KAFFIR LIME LEAVES AND CHILI.

S6. VEGETABLE SOUP

$10.25

NAPA CABBAGE, CARROT, BABY CORN AND BROCCOLI IN HOUSE BROTH.

S7. SILVER NOODLE SOUP

$11.25

GLASS NOODLE, GROUND PORK, NAPA CABBAGE AND CARROT IN HOUSE BROTH.

S8. WONTON SOUP

$12.25

GROUND PORK WRAPPED IN WONTON SKIN, CHICKEN, SHRIMP, CARROT AND NAPA CABBAGE.

HOUSE SOUP

$2.50

SALADS

SA1. THAI SALAD

$9.25

LETTUCE, TOMATO, CUCUMBER, ONION AND BOILED EGG WITH HOMEMADE AND PEANUT DRESSING.

SA2. SHRIMP SALAD

$12.25

GRILLED SHRIMP WITH LETTUCE, RED ONION, LEMONGRASS, KAFFIR LIME LEABES AND MINT LEAVES WITH SPICY LIME DRESSING.

SA3. SQUID SALAD

$12.25

STEAMED SQUID, BROWN ONION, GREEN ONION, AND MINT LEAVES WITH SPICY LIME DRESSING.

SA4. GLASS NOODLE SALAD

$12.25

GLASS NOODLE, GROUNDED PORK, SHRIMP, AND RED ONION WITH SPICY LIME DRESSING.

SA5. BEEF SALAD

$12.25

GRILLED BEEF WITH LETTUCE, TOMATO, CUCMBER AND MINT LEAVES WITH SPICY LIME DRESSING.

SA6. PAPAYA SALAD(SOM TUM)

$9.25

SLICES FRESH PAPAYA, TOMATO, CHILI, DRIED SHRIMP, GARLIC, LIME DRESSING AND GROUNDED PEANUTS.

SA7. LARB CHICKEN

$11.25

GROUNDED CHICKEN OR PORK WITH ONION, GROUND ROASTED RICE AND MINT LEAVE IN SPICY LIME DRESSING.

SA7. LARB PORK

$11.25

HOUSE SALAD

$2.50

NOODLES

N1. PAD THAI

$13.25

THAI RICE NOODLE STIR FRIED WITH CHOICE OF MEAT, EGG, BEAN SPROUTS, GREEN ONION AND CRUSHED PEANUT.

N2. PAD SEE EW

$12.75

STIR FRIED FLAT NOODLE WITH EGG, BROCCOLI AND CARROT.

N3. KAI KUA

$12.75

STIR FRIED FLAT RICE NOODLES WITH EGG, CHOICE OF MEAT, BEAN SPROUT AND GREEN ONION.

N4. PAD KEE MAO

$12.75

STIR FRIED FLAT RICE NOODLE WITH BASIL LEAVES, THAI CHILI, BELL PEPPER AND ONION.

N5. SPAGHETTI KEE MAO

$12.75

STIR FRIED SPAGHETTI WITH BASIL LEAVES, THAI CHILI, BELL PEPPER AND ONION.

N6. CHOW MEIN

$12.75

STIR FRIED YAKISOBA NOODLE WITH CABBAGE, PEA, CARROT, ONION, BROCCOLI AND BEAN SPROUT.

N7. RAD NAH

$12.75

STIR FRIED RICE NOODLE TOPPED WITH GRAVY SAUCE WITH BROCCOLI.

N8. BEEF NOODLE SOUP

$12.75

RICE NOODLE IN HOUSE SOUP WITH BEEF BALL AND BEAN SPROUTS.

N9. PORK NOODLE SOUP

$12.75

RICE NOODLE IN HOUSE SOUP WITH PORK BALL AND BEAN SPROUTS

N12. SUKI YAKI( THAI STYLE)

$13.75

GLASS NOODLE IN HOUSE SOUP WITH EGG, SHRIMP, TOFU, FISH BALL, CHICKEN AND VEGETABLE.

RICE

R1. PINEAPPLE FRIED RICE

$13.75

FRIED RICE WITH SHRIMP, CHICKEN, EGG, PINEAPPLE, ONION, PEA AND CARROT, RAISIN AND CASHEW NUT.

R2. EXOTIC SPICY THAI T FRIED RICE

$12.75

FRIED RICE WITH CHILI, BELL PEPPER, ONION AND CHOICE OF MEAT.

R3. THAI T FRIED RICE

$12.75

FRIED RICE WITH EGG, ONION, PEA AND CARROT AND CHOICE OF MEAT.

R4. CRAB FRIED RICE

$15.75

FRIED RICE WITH REAL CRAB MEAT, EGG, ONION, PEA AND CARROT

R5. VEGETABLE FRIED RICE

$12.75

FRIED RICE WITH EGG, TOFU, ONION, PEA AND CARROT WITH MIX VEGETABLE

R6. COMBINATION FRIED RICE

$13.75

FRIED RICE WITH SHRIMP, CHICKEN, PORK, BEEF, EGG PEA CARROT AND ONION.

SEAFOOD FRIED RICE

$18.25

JASMINE RICE

$3.00+

BROWN RICE

$3.25+

HOUSE FRIED RICE

$4.25

STICKY RICE

$4.75

CURRY

C1. GREEN CURRY

$12.25

GREEN CURRY PASTE WITH BASIL LEAVES, BELL PEPPER AND BAMBOO SHOOT, SIMMERED IN COCONUT MILK.

C2. RED CURRY

$12.25

RED CURRY PASTE WITH BASIL LEAVES, BELL PEPPER AND BAMBOO SHOOT, SIMMERED IN COCONUT MILK.

C3. YELLOW CURRY

$12.25

YELLOW CURRY PASTED WITH POTATO AND CARROT SIMMERED IN COCONUT MILK.

C4. MUSMUN CURRY

$12.75

MUSLIM CURRY PASTE WITH POTATO, CARROT, ONION AND PEANUT SIMMERED IN COCONUT MILK.

C5. PINEAPPLE CURRY WITH SHRIMP

$12.75

RED CURRY PASTE WITH SHRIMP, PINEAPPLE, BELL PEPPER AND BASIL LEAVES SIMMERED IN COCONUT MILK.

C5. PINEAPPLE CURRY

$12.75

C6. PANANG CURRY

$12.75

ROASTED RED CURRY PASTE WITH KAFFIR LIME LEAVES AND BELL PEPPER SIMMERED IN COCONUT MILK.

ENTREE

E1. SPICY MINT LEAVES

$13.75

STIR FRIED WITH ONION, BASIL LEAVES, THAI CHILI AND MEAT OF YOUR CHOICE.

E2. CASHEW NUT

$13.75

STIR FRIED WITH CHILI PASTE, ONION AND BELL PEPPER.

E3. BEAN SPROUT

$11.75

STIR FRIED GARLIC WITH BEAN SPROUT AND GREEN ONION.

E4. MIXED VEGETABLE

$12.75

STIR FRIED GARLIC WITH MIX VEGETABLE.

E5. SILVER NOODLES

$12.75

STIR FRIED WITH GLASS NOODLE, EGG, NAPA CABBAGE, CARROT AND BLACK MUSHROOM.

E6. BROCCOLI

$11.75

STIR FRIED BROCCOLI AND CARROT WITH MEAT OF YOUR CHOICE.

E7. SPICY BAMBOO SHOOTS

$11.75

STIR FRIED CHILI, ONION, BELL PEPPER AND BASIL.

E8. GINGER ROOTS

$12.75

STIR FRIED FRESH GINGER, BLACK MUSHROOMS, ONION AND GREEN ONION.

E9. PAD PRIK KING(GREEN BEANS)

$12.75

STIR FRIED WITH BELL PEPPER IN HOUSE CURRY SAUCE.

E10. GARLIC PEPPER

$13.75

STIR FRIED WITH FRESH GARLIC, WHITE PEPPER SAUCE AND MEAT OF YOUR CHOICE.

E11. EGGPLANT DELIGHT

$12.75

STIR FRIED WITH BASIL LEAVES, ONION, BELL PEPPER AND MEAT OF YOUR CHOICE.

E12. CHINESE BROCCOLI

$12.75

STIR FRIED WITH GARLIC, DRIED CHILI AND MEAT OF YOUR CHOICE.

BBQ

Q1. THAI T PORK RIBS

$15.25

MARINATED PORK SPARE RIBS

Q2. BBQ BEEF SHORT RIBS

$17.95

GRILLED MARINATED BEEF SHORT RIBS ON BED OF STEAMED VEGGIE

Q3. BBQ CHICKEN

$12.25

MARINATED AND GRILLED HALF CHICKEN SERVED WITH SWEET CHILI SAUCE.

Q4. TERIYAKI BEEF

$13.25

GRILLED BEEF OR CHICKEN TOPPED WITH TERIYAKI SAUCE.

Q4. TERIYAKI CHICKEN

$12.25

SEAFOOD AND HOUSE SPECIALTIES

H1. SPICY FRIED FISH

$17.25

DEEP FRIED WHOLE TILAPIA FISH TOPPED WITH HOUSE SPECIAL CURRY SAUCE.

H2. SPICY SQUID AND SHRIMP

$17.25

STIR FRIED SQUID AND SHRIMP WITH CHILI, ONION AND BASIL LEAVES.

H3.SPICY COMBINATION SEAFOOD

$20.25

STIR FRIED SHRIMP, MUSSELS, SQUID, ONION, BELL PEPPER AND BASIL LEAVES WITH THAI CHILI.

H4. GARLIC AND PEPPER SQUID

$16.25

STIR FRIED SQUID WITH FRESH GARLIC AND PEPPER SAUCE.

H5. GARLIC AND PEPPER SEAFOOD

$20.25

SHRIMP, SQUID AND MUSSELS STIR FRIED WITH GARLIC AND PEPPER SAUCE.

H6. SCALLOPS AND SHRIMP

$22.25

SCALLOPS AND SHRIMP STIR FRIED WITH GARLIC, CHILI AND BASIL LEAVES.

H7. STEAMED MUSSELS

$13.25

DEEP FRIED ROASTED DUCK SERVED WITH HONEY SAUCE.

H8. CATFISH SUPREME

$17.25

MUSSEL AND BASIL LEAVES SERVED WITH SPICY LIME SAUCE.

H9. SHRIMP IN CLAYPOT

$15.25

DEEP FRIED CATFISH WITH HOUSE SPEACIAL CURRY SAUCE.

H10. SEAFOOD IN CLAYPOT

$19.25

STIR FRIED ROASTED DUCK WITH ASSORTED VEGGIE AND HOUSE SAUCE.

DINNER SPECIAL

D1. SPICY MINT LEAVES

$13.75

STIR FRIED WITH CHILI, BELL PEPPER, ONION AND BASIL LEAVES.

D2. GARLIC PEPPER

$13.75

STIR FRIED WITH FRESH GARLIC AND WHITE PEPPER SAUCE.

D3. PAD THAI

$13.75

STIR FRIED NOODLE WITH EGG AND BEAN SPROUT.

D4. PAD PRIK KING(GREEN BEANS)

$13.75

STIR FRIED GREEN BEAN WITH RED CHILI PASTE.

D5. BROCCOLI

$13.75

STIR FRIED BROCCOLI AND CARROT WITH MEAT OF YOUR CHOICE.

D6. MIX VEGETABLE

$13.75

STIR FRIED ASSORTED VEGETABLE.

D7. CASHEW NUT

$13.75

STIR FRIED CASHEW NUT, ONION, BELL PEPPER AND CHILI.

D8. SILVER NOODLE

$13.75

STIR FRIED SILVER NOODLE, NAPA CABBAGE, CARROT, EGG AND ONION.

D9. RED CURRY

$13.75

BAMBOO SHOOT, BELL PEPPER AND BASIL SIMMERED IN COCONUT MILK.

D10. GREEN CURRY

$13.75

BAMBOO SHOOT, BELL PEPPER AND BASIL LEAVES SIMMERED IN COCONUT MILK.

D11. YELLOW CURRY

$13.75

POTATO AND CARROT SIMMERED IN COCONUT MILK.

D12. TERIYAKI BEEF

$13.75

D12. TERIYAKI CHICKEN

$13.75

BONELESS CHICKEN OR GRILLED BEEF TOPPED WITH TERIYAKI SAUCE.

D13. TERIYAKI CHICKEN AND BEEF

$13.75

BONELESS CHICKEN AND GRILLED BEEF TOPPED WITH TERIYAKI SAUCE.

D14. TERIYAKI SHRIMP

$13.75

GRILLED SHRIMP ON SKEWER TOPPED WITH TERIYAKI SAUCE.

D15. BBQ CHICKEN

$13.75

GRILLED MARINATED CHICKEN SERVED WITH SWEET CHILI SAUCE.

D16. THAI T PORK RIBS

$14.75

MARINATED PORK SPARE RIBS

D17. BBQ BEEF SHORT RIBS

$15.75

GRILLED MARINATED BEEF SHORT RIBS ON BED OF STEAMED VEGGIE

DESSERTS

MANGO WITH STICKY RICE(SEASONAL)

$10.25

STICKY RICE WITH COCONUT ICE CREAM

$8.25

FRIED ICE CREAM

$5.75

FRIED BANANA

$5.75

FRIED BANANA A LA MODE

$6.95

SERVED WITH ICE CREAM

COCONUT ICE CREAM

$5.75

GREEN TEA ICE CREAM

$5.75

SWEET RICE

$4.25

SIDES

JASMINE RICE

$3.00+

BROWN RICE

$3.25+

STICKY RICE

$4.75

HOUSE FRIED RICE

$4.25

HOUSE SALAD

$2.50

HOUSE SOUP

$2.50

CUCUMBER SAUCE

$0.75+

JAWE SAUCE

$0.50+

PEANUT SAUCE

$0.75+

S&S SAUCE

$0.50+

SALAD DRESSING

$0.50+

TERIYAKI SAUCE

$0.50

STEAMED NOODLES

$4.00+

STEAMED VEGETABLES

$4.00

FRIED EGG

$3.00

SAMBAL SAUCE

$3.00

MUNG BEANS

$3.00

THAI OMELETTE

$11.75

REQUEST

SAME TIME

APPETIZER

CHICKEN SATAY

$80.00+

FRIED CHEESE WONTON

$55.00+

FRIED WONTON

$45.00+

FRIED TOFU

$40.00+

EGG ROLL

$80.00+

SALAD (HALF TRAY ONLY)

THAI SALAD

$40.00

SHRIMP SALAD

$55.00

SQUID SALAD

$55.00

GLASS NOODLES SALAD

$55.00

BEEF SALAD

$55.00

PAPAYA SALAD

$40.00

LARB CHICKEN

$50.00

LARB PORK

$50.00

NOODLES

PAD THAI

PAD SEE EW

KAI KUA

PAD KEE MAO

SPAGHETTI KEE MAO

CHOW MEIN

RICE

CRAB FRIED RICE

$75.00+

VEGETABLES FRIED RICE

$60.00+

PINEAPPLE FRIED RICE

$65.00+

SPICY FRIED RICE

THAI T FRIED RICE

COMBINATION FRIED RICE

$65.00+

CURRY (HALF TRAY ONLY)

GREEN CURRY

RED CURRY

YELLOW CURRY

MUS MUN

PINEAPPLE CURRY

PA NANG

$5.00

A LA CARTE (HALF TRAY ONLY)

SPICY MINT LEAVES

$5.00

CASHEW NUT

$5.00

BEAN SPROUT

MIXED VEGETABLES

SILVER NOODLES

BROCCOLI

SPICY BAMBOO SHOOTS

GINGER ROOTS

PAD PRIK KHING

GARLIC PEPPER

$5.00

EGGPLANT DELIGHT

CHINESE BROCCOLI

BBQ (HALF TRAY ONLY)

THAI BBQ PORK RIBS

$85.00

BBQ BEEF SHORT RIBS

$100.00

BBQ CHICKEN

$65.00

TERIYAKI CHICKEN

$65.00

TERIYAKI BEEF

$70.00

SIDE

JASMINE RICE (HALF TRAY)

$15.00

JASMINE RICE (FULL TRAY)

$25.00

BROWN RICE (HALF TRAY)

$18.00

BROWN RICE (FULL TRAY)

$30.00

BEVERAGE

SODA

$4.00

THAI ICE TEA

$5.00

THAI ICE COFFEE

$5.00

REGULAR ICE TEA

$4.00

MINERAL WATER

$4.00

BOTTLE WATER

$2.50

HOT COFFEE

$3.00

HOT TEA

$3.00

PINEAPPLE JUICE

$4.00

ORANGE JUICE

$4.00

APPLE JUICE

$4.00

FRESH COCONUT

$6.00

BEER

SINGHA

$5.00

CHANG

$5.00

HEINEKEN

$5.00

CORONA EXTRA

$5.00

BUDLIGHT

$4.00

BUDWEISER

$4.00

WINE

CABERNET SAUVIGNON

$6.00

MELOT

$6.00

WHITE ZINFANDEL

$6.00

CHARDONNAY

$6.00

WATER

WATER

(L) mixed vegetables

(L)Mixed vegetables

$8.75
Attributes and Amenities
check markTourists
check markCasual
check markCozy
check markTrendy
check markKid-Friendly
check markGroups
check markWheelchair Accessible
check markTable Service
check markOnline Ordering
check markSolo Dining
check markFresh Ingredients
check markBike Parking
check markReservations
check markDelivery
check markContactless Delivery
check markFast Service
check markHigh Chairs
check markTakeout
All hours
Sunday11:00 am - 9:30 pm
Monday11:00 am - 9:30 pm
Tuesday11:00 am - 9:30 pm
Wednesday11:00 am - 9:30 pm
Thursday11:00 am - 9:30 pm
Friday11:00 am - 9:30 pm
Saturday11:00 am - 9:30 pm
Restaurant info

Come in and enjoy!

Location

9000 Foothill Blvd #102, Rancho Cucamonga, CA 91730

Directions

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