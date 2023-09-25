Food

Snack and Share

Fries (VV)

$7.00

5/16 cut fries with salt + pepper

Chips and Dips (VV)

$3.00

House made corn tortilla chips with your choice of dips

AC Nachos (V)

$13.00

House made corn tortilla chips, queso, black beans, cotija, pico de gallo, jalapeños, sour cream, and cilantro

Popcorn Chicken

$16.00

House made buttermilk fried chicken

Pretzel Bites (V)

$11.00

Soft baked pretzels, maldon sea salt, mustard and stout cheese sauce

Frickles (V)

$12.00

Southern fried pickle chips and ranch

Shrimp Poppers

$15.00

Coconut fried shrimp, house sweet & sour sauce

Mac 'N' Cheese

$13.00Out of stock

Shells, cheddar, jack, american, parmesan cheese topped with herb breadcrumbs

Dips

Soups and Salads

Chicken and Rice Soup

$8.00

Shredded chicken, rice, oregano, chipotle, lime, cilantro, topped with avocado and crispy tortilla strips

Oakland Greens & Gold (V)

$13.00

Mixed greens with kale, radish, golden beet, cherry tomatoes, pecans, and feta cheese. Served with a champagne vinaigrette dressing

Chopped Cobb

$18.00

Romaine lettuce with grilled chicken, bleu cheese crumbles, bacon, hard boiled egg, cherry tomatoes, and avocado. Served with ranch dressing

Wings and Things

Mary's Free Range chicken wings or Crispy Tempura battered cauliflower in our delicious house-made sauces 2 flavors allowed for 12 or 18 piece wings, or large cauliflower only.

6pc Wings

$12.00

12pc Wings

$23.00

18pc Wings

$32.00

Small Cauliflower

$14.00

Large Cauliflower

$24.00

Sandwiches

ACO Smash Burger

$14.00

1/3 lb Angus prime beef, American cheese, tomato, lettuce, grilled onions, pickles, and our MVP sauce. Served on a sesame seed bun.

Fried Chicken Sandwich

$16.00

Buttermilk fried chicken, topped with shredded iceberg lettuce, pickle, and aioli. Served on a sesame seed bun.

The Athletic Club

$18.00

Grilled chicken breast, bacon, tomato, avocado, lettuce, pickle, aioli*, sliced sourdough

Beyond Burger (VV)

$20.00

Vegan burger patty topped with tomato, lettuce, red onion, pickles, and vegan thousand island. Served on a pretzel bun

Buffalo Chicken Wrap

$19.00

Buttermilk fried chicken tossed in buffalo sauce, with lettuce, tomato, bleu cheese dressing, crispy fried onion, and cheddar cheese. Wrapped in a herb flour tortilla.

Street Corn Shrimp Wrap

$18.00

Grilled shrimp with roasted corn, bacon, red pepper, green onion, chipotle aioli, cotija cheese, lettuce, with ranch dressing. Wrapped in a herb flour tortilla

Fish Tacos (2)

$15.00

Crispy fried rock cod, with pico de gallo, sriracha lime crema, pickled red onions, spicy slaw, and cilantro. Served in corn tortillas

Sweets

Deep Fried PB&J (V)

$10.00

Deep fried peanut butter and strawberry jelly uncrustable. Topped with powdered sugar and a scoop of banana ice cream

Cinnamon Bread Pudding (V)

$8.00

House made bread pudding with butterscotch, whipped cream, and fresh berries

Molten Chocolate Lava Cake (V)

$8.00

Warm chocolate cake with a gooey chocolate center

Kids Menu

Cheeseburger

$10.00

Chicken Nuggets

$9.00

Hot Dog

$9.00

Grilled Cheese

$9.00

Mac 'N' Cheese

$9.00

Side of Veggie Sticks

$4.00

Sauces

Ranch

$1.50

Bleu Cheese

$1.50

Buffalo

$1.50

Chipotle BBQ

$1.50

Hoison

$1.50

Aioli

$1.50

Lemon Pepper

$1.50

Jerk Spice

$1.50

Honey Mustard

$1.50

Drinks

Mini Shots

Jack Daniels Mino

$5.00

Hornitos Mini

$5.00

El Silencio Mini

$5.00

Remy 1738 Mini

$5.00

Makers Mark Mini

$5.00

Titos Mini

$5.00Out of stock

Boilermakers

Lucha Libre

$12.00

Jameson and Bud Lite

$10.00

Guiness and Jameson

$14.00

Soft Drinks

Soda

$3.00

Juices

$4.00

Coffee

$4.00

Teas

$4.00

Red Bulls

$5.00