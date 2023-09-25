The Athletic Club Oakland
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All hours
|Sunday
|7:00 am - 3:59 am
|Monday
|7:00 am - 3:59 am
|Tuesday
|7:00 am - 3:59 am
|Wednesday
|7:00 am - 3:59 am
|Thursday
|7:00 am - 3:59 am
|Friday
|7:00 am - 3:59 am
|Saturday
|7:00 am - 3:59 am
Restaurant info
Unofficially, the greatest sports bar of all time.
Location
59 Grand Avenue, Oakland, CA 94612
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