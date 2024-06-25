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The Clam Bar 2025 Montauk Highway
2025 Montauk Highway
Amagansett, NY 11930
Orders through Toast are commission free and go directly to this restaurant
COCKTAILS ON TAP
- CLAM BAR BLOODY MARY
VODKA, VEGETABLE JUICES, WORCESTERSHIRE, HOT SAUSE, HORSERADISH AND SPICES$18.00
- CLAM BAR MARGARITA
MONTAUKILA BLANCO, 100% AGAVE AZUL TEQUILA, FRESH LIME JUICE, ORANGE JUICE, AGAVE$20.00
- CLAM BAR BUCKET (CBB)
PURITY 51X DISTILLED ORGANIC VODKA, LEMONADE, CUCUMBER AND A SPLASH OF GRENADINE SERVED IN OUR SIGNATURE 32OZ PAIL$36.00
CANNED COCKTAILS
BEER- BOTTLE AND CAN
BEER- DRAFT
FOUNTAIN
SOFT BEVERAGES
WINE BY THE BOTTLE
WINE BY THE GLASS
- ARCHER ROOST - SPARKLING WHITE WINE
LUNA NUDA- SINGLE SERVING$10.00
- APHRODISE- SPARKLING ROSE$20.00
- TAONGA- SAUVIGNON BLANC$15.00
- MERCER- CHARDONNAY$14.00
- GUINIGI- PINOT GRIGIO$12.00
- GEHRICKE- ROSE$19.00OUT OF STOCK
- TASSAJARA- PINOT NOIR$13.00
- RAYWOOD- CABERNET SAUVIGNON$13.00
- SOLEIL DES ALPES - ROSE -$16.00
- MIMOSA$12.00
APPETIZERS
- CLASSIC FRIED TUNA BITS
HORSERADISH AIOLI$16.00
- FRIED CALAMARI
SWEET CHILI SAUCE$18.00
- FRIED CLAM STRIPS
TARTAR SAUCE$15.00
- MANHATTAN CLAM CHOWDER
BOWL$10.00
- MUSSELS
WHITE WINE AND GARLIC BUTTER$19.00
- NEW ENGLAND CLAM CHOWDER
BOWL$10.00
- SMOKED FISH DIP
CORN TORTILLA CHIPS$14.00
- SPICY CRAB & CORN BISQUE
BOWL$12.00
- STEAMED CLAMS
WHITE WINE AND GARLIC BUTTER$22.00
- STEAMERS
DRAWN BUTTER, HOT CLAM BROTH$32.00
- TUNA POKE NACHOS*
CORN TORTILLA CHIPS. AHI TUNA, JALAPENO, CORN AND BLACK BEAN SALSA, GUACAMOLE, AVOCADO RANCH, CHILE SPICES$26.00
- QUART MANHATTAN CLAM CHOWDER$25.00
- QUART NEW ENGLAND CLAM CHOWER$28.00
- QUART SPICY CRAB & CORN BISQUE$27.00
- HALF NE HALF MANHATTEN CHOWDER$10.00
- STREET CORN DIP$10.00
- SEARED OCTOPUS$22.00OUT OF STOCK
RAW BAR
- 1 DOZEN - CLAMS HALF SHELL
1 DOZEN - COCKTAIL SAUCE & HORSERADISH$19.00
- 1 DOZEN - OYSTERS HALF SHELL
1 DOZEN - MIGNONETTE DUO, COCKTAIL SAUCE$36.00
- 1/2 DOZEN - CLAMS HALF SHELL
1/2 DOZEN- COCKTAIL SAUCE & HORSERADISH$11.00
- 1/2 DOZEN - OYSTERS HALF SHELL
1/2 DOZEN - MIGNONETTE DUO, COCKTAIL SAUCE$19.00
- SHRIMP COCKTAIL
(5) COCKTAIL SAUCE$16.00
- THE SEAFOOD BARGE
6OZ LOBSTER TAIL, 3 CLAMS, 3 OYSTERS, 3 SHRIMP COCKTAIL, SEAFOOD SALAD- MIGNONETTE DUO, COCKTAIL SAUCE, HORSERADISH$65.00
FOR KIDS
SALADS
ENTREES
- CHICKEN CLUB
BACON, AVOCADO SMASH, LETTUCE, TOMATO, AND MAYO ON TOAST WITH FRIES$18.00
- CLAM BAKE
1 1/4 LB lobster, CORN, SLAW, POTATO 3 CLAMS, 3 SHRIMP, 3 MUSSELS$59.00OUT OF STOCK
- CLASSIC FRIED BELLY CLAMS
BATTERED WHOLE BELLY CLAMS, TARTAR SAUCE WITH FRIES$28.00
- CRABBY PATTY
SEAFOOD PATTY (SALMON, SHRIMP, SCALLOP, POLLACK) WITH AVOCADO, LETTUCE, TOMATO, SAUTEED SPINACH AND BASIL AIOLI ON A ROLL$24.00
- DOUBLE -SMASHBURGER
DOUBLE- SPECIAL ALL BEEF BLEND WITH AMERICAN CHEESE AND FRIES$18.00
- FISH 'WICH 2.0
STEAMED FLOUNDER, CUCUMBER, RED ONION, LETTUCE, TOMATO, AND TZATZIKI SAUCE WRAPPED IN A WARM PITA$28.00
- FISH AND CHIPS
BATTERED COD, TARTAR SAUCE WITH FRIES$24.00
- SINGLE- SMASHBURGER
SINGLE - SPECIAL ALL BEEF BLEND WITH AMERICAN CHEESE AND FRIES$16.00
- SUSHI DOG
FRIED SUSHI ROLL, TOPPED WITH MARINATED SALMON TARTAR, SPICY MAYO, SWEET SOY AND WASABI SESAME SEEDS$24.00
- SCALLOPS
side cous cous$28.00
- TUNA STEAK SAMMY*
SEARED LOCAL TUNA, SESAME SEED CRUST, AVOCADO CREMA, CUCUMBER WASABI SLAW. SOY MIRIN MARINADE$25.00
- FRIED SHRIMP
HAND BREADED, TARTAR SAUCE, FRIES$22.00
SIDES
LOBSTER
- CLASSIC LOBSTER SALAD ROLL
CLAW AND KNUCKLE, MAYO, CELERY AND HOUSE SEASONING, COLESLAW$42.00
- HOT LOBSTER ROLL
GARLIC BUTTER POACHED CLAW AND KNUCKLE, WITH COLESLAW$44.00
- LOBSTER BLT
CLAW AND KNUCKLE, BACON, LETTUCE, TOMATO, MAYO ON TOAST, FRENCH FRIES AND COLESLAW$39.00
- LOBSTER CORN DOG
SWEET CORN DOG BATTERED LOBSTER TAIL, REMOULADE SAUCE$35.00
- THE CRACKIN' BUCKET
LOBSTER TAIL, SNOW CRAB LEGS, MUSSELS, CLAMS, SHRIMP, POTATOES AND CORN, DRAWN BUTTER, OLD BAY$75.00
- QUART LOBSTER SALAD$120.00
- SINGLE LOBSTER$45.00OUT OF STOCK
EXTRAS
|Sunday
|11:45 am - 7:15 pm
|Monday
|11:45 am - 4:15 pm
|Tuesday
|11:45 am - 4:15 pm
|Wednesday
|11:45 am - 4:15 pm
|Thursday
|11:45 am - 4:15 pm
|Friday
|11:45 am - 7:15 pm
|Saturday
|11:45 am - 7:15 pm
Iconic roadside seafood eatery located on Montauk highway in Amagansett. Open 7 days a week April-October.
2025 Montauk Highway, Amagansett, NY 11930