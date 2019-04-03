The Coffee Pot Sandwich Shop
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652 Broadway
Bangor, ME 04401
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SANDWICHES LARGE
DELUXE COFFEE POT
AMERICAN SALAMI, 1 PIECE GENOA SALAMI, 1 PIECE PROVOLONE CHEESE, AMERICAN CHEESE, GREEN PEPPERS, TOMATOES, ONIONS, PICKLES, OIL, SALT, RED PEPPER FLAKES.
EGG SALAD COFFEE POT
EGG SALAD, AMERICAN CHEESE, GREEN PEPPERS, TOMATOES, ONIONS, PICKLES, OIL, SALT, RED PEPPER FLAKES.
HOT HAM ITALIAN
CAPICOLA HOT HAM, PROVOLONE CHEESE, PICKLES, PICKLED PEPPERS. NO SUBSTITUTIONS, ONLY ITEMS LISTED CAN BE CHANGED
ITALIAN
GENOA SALAMI, PROVOLONE CHEESE, PICKLES, PICKLED PEPPERS. NO SUBSTITUTIONS, ONLY ITEMS LISTED CAN BE CHANGED
REGULAR COFFEE POT
AMERICAN SALAMI, AMERICAN CHEESE, GREEN PEPPERS, TOMATOES, ONIONS, PICKLES, OIL, SALT, RED PEPPER FLAKES.
ROAST BEEF COFFEE POT
ROAST BEEF, AMERICAN CHEESE, GREEN PEPPERS, TOMATOES, ONIONS, PICKLES, OIL, SALT, RED PEPPER FLAKES.
SUPER DELUXE HAM
HAM , AMERICAN CHEESE, PROVOLONE CHEESE , GREEN PEPPERS, TOMATOES, ONIONS, PICKLES, OIL, SALT, RED PEPPER FLAKES.
SUPER DELUXE HAM & SALAMI
HAM , GENOA SALAMI, AMERICAN CHEESE, PROVOLONE CHEESE , GREEN PEPPERS, TOMATOES, ONIONS, PICKLES, OIL, SALT, RED PEPPER FLAKES.
SUPER DELUXE SALAMI
GENOA SALAMI , AMERICAN CHEESE, PROVOLONE CHEESE , GREEN PEPPERS, TOMATOES, ONIONS, PICKLES, OIL, SALT, RED PEPPER FLAKES.
TUNA COFFEE POT
TUNA, AMERICAN CHEESE, GREEN PEPPERS, TOMATOES, ONIONS, PICKLES, OIL, SALT, RED PEPPER FLAKES.
TURKEY COFFEE POT
TURKEY, AMERICAN CHEESE, GREEN PEPPERS, TOMATOES, ONIONS, PICKLES, OIL, SALT, RED PEPPER FLAKES.
VEGETARIAN AMER CHEESE
VEGETARIAN ,4 PIECES AMERICAN CHEESE, GREEN PEPPERS, TOMATOES, ONIONS, PICKLES, OIL, SALT, RED PEPPER FLAKES.
VEGETARIAN PROV CHEESE
VEGETARIAN ,4 PIECES PROVOLONE CHEESE, GREEN PEPPERS, TOMATOES, ONIONS, PICKLES, OIL, SALT, RED PEPPER FLAKES.
SANDWICHES SMALL
SMALL DELUXE COFFEE POT
AMERICAN SALAMI, 1 PIECE GENOA SALAMI, 1 PIECE PROVOLONE CHEESE, AMERICAN CHEESE, GREEN PEPPERS, TOMATOES, ONIONS, PICKLES, OIL, SALT, RED PEPPER FLAKES.
SMALL EGG SALAD
EGG SALAD, AMERICAN CHEESE, GREEN PEPPERS, TOMATOES, ONIONS, PICKLES, OIL, SALT, RED PEPPER FLAKES.
SMALL HOT HAM ITALIAN
CAPICOLA HOT HAM, PROVOLONE CHEESE, PICKLES, PICKLED PEPPERS. NO SUBSTITUTIONS, ONLY ITEMS LISTED CAN BE CHANGED
SMALL ITALIAN
GENOA SALAMI, PROVOLONE CHEESE, PICKLES, PICKLED PEPPERS. NO SUBSTITUTIONS, ONLY ITEMS LISTED CAN BE CHANGED
SMALL REGULAR COFFEE POT
AMERICAN SALAMI, AMERICAN CHEESE, GREEN PEPPERS, TOMATOES, ONIONS, PICKLES, OIL, SALT, RED PEPPER FLAKES.
SMALL ROAST BEEF
ROAST BEEF, AMERICAN CHEESE, GREEN PEPPERS, TOMATOES, ONIONS, PICKLES, OIL, SALT, RED PEPPER FLAKES.
SMALL SUPER DELUXE H&S
HAM,GENOA SALAMI , AMERICAN CHEESE, PROVOLONE CHEESE , GREEN PEPPERS, TOMATOES, ONIONS, PICKLES, OIL, SALT, RED PEPPER FLAKES.
SMALL SUPER DELUXE HAM
HAM , AMERICAN CHEESE, PROVOLONE CHEESE , GREEN PEPPERS, TOMATOES, ONIONS, PICKLES, OIL, SALT, RED PEPPER FLAKES.
SMALL SUPER DELUXE SALAMI
GENOA SALAMI , AMERICAN CHEESE, PROVOLONE CHEESE , GREEN PEPPERS, TOMATOES, ONIONS, PICKLES, OIL, SALT, RED PEPPER FLAKES.
SMALL TUNA COFFEE POT
TUNA, AMERICAN CHEESE, GREEN PEPPERS, TOMATOES, ONIONS, PICKLES, OIL, SALT, RED PEPPER FLAKES.
SMALL TURKEY COFFEE POT
TURKEY, AMERICAN CHEESE, GREEN PEPPERS, TOMATOES, ONIONS, PICKLES, OIL, SALT, RED PEPPER FLAKES.
SMALL VEG. AMERICAN CHEESE
VEGETARIAN, AMERICAN CHEESE, GREEN PEPPERS, TOMATOES, ONIONS, PICKLES, OIL, SALT, RED PEPPER FLAKES.
SMALL VEG. PROVOLONE CHEESE
VEGETARIAN, PROVOLONE CHEESE, GREEN PEPPERS, TOMATOES, ONIONS, PICKLES, OIL, SALT, RED PEPPER FLAKES.
SODA
A & W CREAM SODA 20 oz
A & W ROOT BEER 20 oz
A & W ROOT BEER DIET 20 oz
COKE 20 oz
COKE DIET 20 oz
COKE DIET CAFFENE FREE 20 oz
COKE ZERO SUGAR 20 oz
CRUSH GRAPE 20 oz
CRUSH ORANGE 20 oz
DR PEPPER 20 oz
DR PEPPER DIET 20 oz
LEMONADE DOLE 20 oz
MOUNTAIN DEW 20 oz
MOUNTAIN DEW DIET 20 oz
MOXIE 20 oz
MOXIE CAN 12 OZ
MUG ROOT BEER 20 oz
PEPSI 20 oz
PEPSI DIET 20 oz
PEPSI ZERO 20 oz
SCHWEPPES GINGERALE 12 oz Can
SCHWEPPES GINGERALE 20 oz
SNAPPLE KIWI STRAWBERRY 16 oz
SNAPPLE PEACH TEA 16 oz
SPRITE 20 oz
SUNKIST ORANGE 20 oz
SUNKIST ORANGE ZERO SUGAR 20 oz
PASTRIES
SANDWICHES GLUTEN FREE
GLUTEN FREE COFFEE POT
AMERICAN SALAMI, AMERICAN CHEESE, GREEN PEPPERS, TOMATOES, ONIONS, PICKLES, OIL, SALT, RED PEPPER FLAKES.
GLUTEN FREE DELUXE
AMERICAN SALAMI, 1 PIECE GENOA SALAMI, 1 PIECE PROVOLONE CHEESE, AMERICAN CHEESE, GREEN PEPPERS, TOMATOES, ONIONS, PICKLES, OIL, SALT, RED PEPPER FLAKES.
GLUTEN FREE EGG SALAD
EGG SALAD, AMERICAN CHEESE, GREEN PEPPERS, TOMATOES, ONIONS, PICKLES, OIL, SALT, RED PEPPER FLAKES.
GLUTEN FREE HAM & SALAMI SUPER DELUXE
HAM, GENOA SALAMI , AMERICAN CHEESE, PROVOLONE CHEESE , GREEN PEPPERS, TOMATOES, ONIONS, PICKLES, OIL, SALT, RED PEPPER FLAKES.
GLUTEN FREE HAM SUPER DELUXE
HAM, AMERICAN CHEESE, PROVOLONE CHEESE , GREEN PEPPERS, TOMATOES, ONIONS, PICKLES, OIL, SALT, RED PEPPER FLAKES.
GLUTEN FREE HOT HAM ITALIAN
CAPICOLA HOT HAM, PROVOLONE CHEESE, PICKLES, PICKLED PEPPERS. NO SUBSTITUTIONS, ONLY ITEMS LISTED CAN BE CHANGED
GLUTEN FREE ITALIAN
GENOA SALAMI, PROVOLONE CHEESE, PICKLES, PICKLED PEPPERS. NO SUBSTITUTIONS, ONLY ITEMS LISTED CAN BE CHANGED
GLUTEN FREE ROAST BEEF
ROAST BEEF, AMERICAN CHEESE, GREEN PEPPERS, TOMATOES, ONIONS, PICKLES, OIL, SALT, RED PEPPER FLAKES.
GLUTEN FREE SALAMI SUPER DELUXE
GENOA SALAMI , AMERICAN CHEESE, PROVOLONE CHEESE , GREEN PEPPERS, TOMATOES, ONIONS, PICKLES, OIL, SALT, RED PEPPER FLAKES.
GLUTEN FREE TUNA
TUNA, AMERICAN CHEESE, GREEN PEPPERS, TOMATOES, ONIONS, PICKLES, OIL, SALT, RED PEPPER FLAKES.
GLUTEN FREE TURKEY
TURKEY, AMERICAN CHEESE, GREEN PEPPERS, TOMATOES, ONIONS, PICKLES, OIL, SALT, RED PEPPER FLAKES.
GLUTEN FREE VEG. AMER. CHEESE
VEGETARIAN, AMERICAN CHEESE, GREEN PEPPERS, TOMATOES, ONIONS, PICKLES, OIL, SALT, RED PEPPER FLAKES.
GLUTEN FREE VEG. PROV. CHEESE
VEGETARIAN, PROVOLONE CHEESE, GREEN PEPPERS, TOMATOES, ONIONS, PICKLES, OIL, SALT, RED PEPPER FLAKES.
TEAS
ARIZONA CAN ARNOLD PALMER HALF & HALF 23 oz
ARIZONA CAN GREEN TEA W/GINSENG 23 oz
ARIZONA CAN RASBERRY 23 oz
ARIZONA CAN Fruit Punch 23oz
ARIZONA CAN W/LEMON 23 oz
PURE LEAF SWEET TEA 18.5 oz
PURE LEAF DIET LEMON TEA 18.5 oz
PURE LEAF LEMON TEA 18.5 oz
PURE LEAF RASBERRY TEA 18.5 oz
PURE LEAF UNSWEETENED TEA 18.5 oz
WATER
EXTRA CHRG ITEM LARGE
EXTRA CHR LRG HOT HAM
EXTRA CHR LRG ROAST BEEF
EXTRA CHARGE OIL
EXTRA CHR LRG GREEN PEPPERS
EXTRA CHR LRG TOMATOES
EXTRA CHR LR PROV CHEESE
EXTRA CHR LRG AMER CHEESE
EXTRA CHR LRG EGG SALAD
EXTRA CHR LRG ONIONS
EXTRA CHR LRG PICKLED PEPPERS
EXTRA CHR LRG PICKLES
EXTRA CHR LRG SALAMI
EXTRA CHRG LARGE GENOA
EXTRA CHRG LARGE HAM
EXTRA CHRG LARGE TUNA
EXTRA CHRG LRG TURKEY
EXTRA CHRG ITEM SMALL
EXTRA CHR SM AMER CHEESE
EXTRA CHR SM EGG SALAD
EXTRA CHR SMALL GENOA
EXTRA CHR SM GREEN PEPPERS
EXTRA CHRG SMALL HAM
EXTRA CHR SM HOT HAM
EXTRA CHR SMALL ONIONS
EXTRA CHR SM PICKLED PEPPERS
EXTRA CHR SMALL PICKLES
EXTRA CHR SM PROV CHEESE
EXTRA CHR SM ROAST BEEF
EXTRA CHR SM SALAMI
EXTRA CHR SM TOMATOES
EXTRA CHRG SMALL TUNA
EXTRA CHR SM TURKEY
CRUSHED RED PEPPER FLAKES
Xtra Small Pic
GATORADE
LIGHT OPTIONS
CHIPS ONLINE ORDERS
CAPE COD BBQ 2.5 oz
CAPE COD BBQ 7.75 oz
CAPE COD DARK RUSSET 7.75 oz
CAPE COD JALAPENO 7.75 oz
CAPE COD LIGHT SALTED 7.75 oz
CAPE COD SALT & VINEGAR 2.5 oz
CAPE COD SALT & VINEGAR 7.75 oz
CAPE COD SOUR CREAM & ONION 7.75 oz
CAPE COD SEA SALT 7.75 oz
CAPE COD SEA SALT & PEPPER 7.75 oz
CAPE COD SEA SALT 2.5 oz
CAPE COD SEA SALT 40% LESS FAT 7.75 oz
CAPE COD WAVES 40% LESS FAT 7.75 oz
CAPE COD WAVES CHEDR & SOUR CREAM 7.75 oz
CHEETOS FLAMIN HOT CRUNCHY 3 1/4 oz
CHEETOS PUFFS 3 oz
CHEETOS PUFFS 8 oz
DORITOS COOL RANCH 2 3/4 oz
DORITOS COOL RANCH 9 1/4 oz
DORITOS NACHO CHEESE 2 3/4 oz
DORITOS NACHO CHEESE 9 1/4 oz
DORITOS SPICY SWEET CHILI 9 1/4 oz
FRITOS CHILI CHEESE 9 1/4 oz
FRITOS HONEY BBQ 3 1/2 oz
FRITOS ORIGINAL 3 1/2 oz
FRITOS ORIGINAL 9 oz
FUNYUNS 2 1/8 oz
FUNYUNS 6 oz
HUMPTY DUMPTY BBQ 3 oz
HUMPTY DUMPTY ALL DRESSED 9 oz
HUMPTY DUMPTY BBQ 9 oz
HUMPTY DUMPTY PARTY MIX 7 oz
HUMPTY DUMPTY REGULAR 9 oz
HUMPTY DUMPTY RIPPLE ONION 9oz
HUMPTY DUMPTY RIPPLES REGULAR 9 oz
HUMPTY DUMPTY SOUR CREAM & ONION 9 oz
LAYS BAKED 65% LESS FAT 2 5/8 oz
LAYS BBQ 2 5/8 oz
LAYS BBQ 7 3/4 oz
LAYS CHEESE PUFFCORN 4.25 oz
LAYS CLASSIC 2 5/8 oz
LAYS CLASSIC 7 8oz
LAYS RUFFLES 2 5/8 oz
LAYS RUFFLES 8 oz
LAYS RUFFLES CHEDDAR & SOUR CREAM 2 5/8 oz
LAYS RUFFLES CHEDDAR & SOUR CREAM 8 oz
LAYS RUFFLES SOUR CREAM & ONION 8 oz
LAYS SALT & VINEGAR 2 5/8 oz
LAYS SALT & VINEGAR 7 3/4 oz
LAYS SOUR CREAM & ONION 2 5/8 oz
LAYS WAVY 7 3/4 oz
MUNCHIES CHEESE FIX 8 oz
SMARTFOOD POP CORN WHITE CHEDAR 2 oz
Snyders Jalapeno Ranch Pretzel Twist 12oz
Snyders Season Pretzel Twist 12oz
Snyders Hotbuffalo Pieces 11.25oz
Snyders Buttermilk&ranh Pieces 11.25oz
Snyders Honey Mustard&onion Pieces 11.25oz
Snyders Nachocheese Pretzel Twist12oz
Humpty Dumpty All Dressesd 3oz
Humpty Dumptysourcream&onion Rings 7.5 Oz
Chester Cheese Puffcorn 4.25 Oz
Sun Chp Cheddar Harvest 2 3/4oz
Cheeto Cinnamon Sugear Puffs2 3/8oz
Cheeto White Cheddar Puffs 2 .3/8 Oz
CC Himalayan Red Wine&vinegar 6.5 Oz
Wise Butter Popcorn3oz
Wise White Cheddar Popcorn3oz
ADD ONS
|Sunday
|9:00 am - 6:00 pm
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|9:00 am - 6:00 pm
|Tuesday
|9:00 am - 6:00 pm
|Wednesday
|9:00 am - 6:00 pm
|Thursday
|9:00 am - 6:00 pm
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|9:00 am - 6:00 pm
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|9:00 am - 6:00 pm
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652 Broadway, Bangor, ME 04401