Restaurant header imageView gallery

The Coffee Pot Sandwich Shop

review star

No reviews yet

652 Broadway

Bangor, ME 04401

Orders through Toast are commission free and go directly to this restaurant

phone icon

Call

clock icon

Hours

waypoint sign icon

Directions

gift icon

Gift Cards

Order Again

Popular Items

SUPER DELUXE HAM & SALAMI
SUPER DELUXE HAM
SUPER DELUXE SALAMI

SANDWICHES LARGE

DELUXE COFFEE POT

$8.25

AMERICAN SALAMI, 1 PIECE GENOA SALAMI, 1 PIECE PROVOLONE CHEESE, AMERICAN CHEESE, GREEN PEPPERS, TOMATOES, ONIONS, PICKLES, OIL, SALT, RED PEPPER FLAKES.

EGG SALAD COFFEE POT

$8.85

EGG SALAD, AMERICAN CHEESE, GREEN PEPPERS, TOMATOES, ONIONS, PICKLES, OIL, SALT, RED PEPPER FLAKES.

HOT HAM ITALIAN

$7.95

CAPICOLA HOT HAM, PROVOLONE CHEESE, PICKLES, PICKLED PEPPERS. NO SUBSTITUTIONS, ONLY ITEMS LISTED CAN BE CHANGED

ITALIAN

$7.95

GENOA SALAMI, PROVOLONE CHEESE, PICKLES, PICKLED PEPPERS. NO SUBSTITUTIONS, ONLY ITEMS LISTED CAN BE CHANGED

REGULAR COFFEE POT

$7.75

AMERICAN SALAMI, AMERICAN CHEESE, GREEN PEPPERS, TOMATOES, ONIONS, PICKLES, OIL, SALT, RED PEPPER FLAKES.

ROAST BEEF COFFEE POT

$9.45

ROAST BEEF, AMERICAN CHEESE, GREEN PEPPERS, TOMATOES, ONIONS, PICKLES, OIL, SALT, RED PEPPER FLAKES.

SUPER DELUXE HAM

$8.85

HAM , AMERICAN CHEESE, PROVOLONE CHEESE , GREEN PEPPERS, TOMATOES, ONIONS, PICKLES, OIL, SALT, RED PEPPER FLAKES.

SUPER DELUXE HAM & SALAMI

$9.45

HAM , GENOA SALAMI, AMERICAN CHEESE, PROVOLONE CHEESE , GREEN PEPPERS, TOMATOES, ONIONS, PICKLES, OIL, SALT, RED PEPPER FLAKES.

SUPER DELUXE SALAMI

$8.85

GENOA SALAMI , AMERICAN CHEESE, PROVOLONE CHEESE , GREEN PEPPERS, TOMATOES, ONIONS, PICKLES, OIL, SALT, RED PEPPER FLAKES.

TUNA COFFEE POT

$8.85

TUNA, AMERICAN CHEESE, GREEN PEPPERS, TOMATOES, ONIONS, PICKLES, OIL, SALT, RED PEPPER FLAKES.

TURKEY COFFEE POT

$9.45

TURKEY, AMERICAN CHEESE, GREEN PEPPERS, TOMATOES, ONIONS, PICKLES, OIL, SALT, RED PEPPER FLAKES.

VEGETARIAN AMER CHEESE

$7.45

VEGETARIAN ,4 PIECES AMERICAN CHEESE, GREEN PEPPERS, TOMATOES, ONIONS, PICKLES, OIL, SALT, RED PEPPER FLAKES.

VEGETARIAN PROV CHEESE

$7.75

VEGETARIAN ,4 PIECES PROVOLONE CHEESE, GREEN PEPPERS, TOMATOES, ONIONS, PICKLES, OIL, SALT, RED PEPPER FLAKES.

SANDWICHES SMALL

SMALL DELUXE COFFEE POT

$5.95

AMERICAN SALAMI, 1 PIECE GENOA SALAMI, 1 PIECE PROVOLONE CHEESE, AMERICAN CHEESE, GREEN PEPPERS, TOMATOES, ONIONS, PICKLES, OIL, SALT, RED PEPPER FLAKES.

SMALL EGG SALAD

$5.95

EGG SALAD, AMERICAN CHEESE, GREEN PEPPERS, TOMATOES, ONIONS, PICKLES, OIL, SALT, RED PEPPER FLAKES.

SMALL HOT HAM ITALIAN

$5.95

CAPICOLA HOT HAM, PROVOLONE CHEESE, PICKLES, PICKLED PEPPERS. NO SUBSTITUTIONS, ONLY ITEMS LISTED CAN BE CHANGED

SMALL ITALIAN

$5.95

GENOA SALAMI, PROVOLONE CHEESE, PICKLES, PICKLED PEPPERS. NO SUBSTITUTIONS, ONLY ITEMS LISTED CAN BE CHANGED

SMALL REGULAR COFFEE POT

$5.95

AMERICAN SALAMI, AMERICAN CHEESE, GREEN PEPPERS, TOMATOES, ONIONS, PICKLES, OIL, SALT, RED PEPPER FLAKES.

SMALL ROAST BEEF

$5.95

ROAST BEEF, AMERICAN CHEESE, GREEN PEPPERS, TOMATOES, ONIONS, PICKLES, OIL, SALT, RED PEPPER FLAKES.

SMALL SUPER DELUXE H&S

$5.95

HAM,GENOA SALAMI , AMERICAN CHEESE, PROVOLONE CHEESE , GREEN PEPPERS, TOMATOES, ONIONS, PICKLES, OIL, SALT, RED PEPPER FLAKES.

SMALL SUPER DELUXE HAM

$5.95

HAM , AMERICAN CHEESE, PROVOLONE CHEESE , GREEN PEPPERS, TOMATOES, ONIONS, PICKLES, OIL, SALT, RED PEPPER FLAKES.

SMALL SUPER DELUXE SALAMI

$5.95

GENOA SALAMI , AMERICAN CHEESE, PROVOLONE CHEESE , GREEN PEPPERS, TOMATOES, ONIONS, PICKLES, OIL, SALT, RED PEPPER FLAKES.

SMALL TUNA COFFEE POT

$5.95

TUNA, AMERICAN CHEESE, GREEN PEPPERS, TOMATOES, ONIONS, PICKLES, OIL, SALT, RED PEPPER FLAKES.

SMALL TURKEY COFFEE POT

$5.95

TURKEY, AMERICAN CHEESE, GREEN PEPPERS, TOMATOES, ONIONS, PICKLES, OIL, SALT, RED PEPPER FLAKES.

SMALL VEG. AMERICAN CHEESE

$5.95

VEGETARIAN, AMERICAN CHEESE, GREEN PEPPERS, TOMATOES, ONIONS, PICKLES, OIL, SALT, RED PEPPER FLAKES.

SMALL VEG. PROVOLONE CHEESE

$5.95

VEGETARIAN, PROVOLONE CHEESE, GREEN PEPPERS, TOMATOES, ONIONS, PICKLES, OIL, SALT, RED PEPPER FLAKES.

SODA

A & W CREAM SODA 20 oz

$2.15

A & W ROOT BEER 20 oz

$2.15

A & W ROOT BEER DIET 20 oz

$2.15

COKE 20 oz

$2.15

COKE DIET 20 oz

$2.15

COKE DIET CAFFENE FREE 20 oz

$2.15

COKE ZERO SUGAR 20 oz

$2.15

CRUSH GRAPE 20 oz

$2.15

CRUSH ORANGE 20 oz

$2.15

DR PEPPER 20 oz

$2.15

DR PEPPER DIET 20 oz

$2.15

LEMONADE DOLE 20 oz

$2.15Out of stock

MOUNTAIN DEW 20 oz

$2.15

MOUNTAIN DEW DIET 20 oz

$2.15

MOXIE 20 oz

$2.15Out of stock

MOXIE CAN 12 OZ

$1.19

MUG ROOT BEER 20 oz

$2.15

PEPSI 20 oz

$2.15

PEPSI DIET 20 oz

$2.15

PEPSI ZERO 20 oz

$2.15

SCHWEPPES GINGERALE 12 oz Can

$1.19

SCHWEPPES GINGERALE 20 oz

$2.15

SNAPPLE KIWI STRAWBERRY 16 oz

$2.05Out of stock

SNAPPLE PEACH TEA 16 oz

$2.05

SPRITE 20 oz

$2.15

SUNKIST ORANGE 20 oz

$2.15

SUNKIST ORANGE ZERO SUGAR 20 oz

$2.15

PASTRIES

CREAM HORN

$3.25

WHOOPIE PIE CHOC/PEANUTBUTTER

$2.39

WHOOPIE PIE CLASSIC

$2.39

WHOOPIE PIE PUMPKIN

$2.39Out of stock

SANDWICHES GLUTEN FREE

GLUTEN FREE COFFEE POT

$7.25

AMERICAN SALAMI, AMERICAN CHEESE, GREEN PEPPERS, TOMATOES, ONIONS, PICKLES, OIL, SALT, RED PEPPER FLAKES.

GLUTEN FREE DELUXE

$7.25

AMERICAN SALAMI, 1 PIECE GENOA SALAMI, 1 PIECE PROVOLONE CHEESE, AMERICAN CHEESE, GREEN PEPPERS, TOMATOES, ONIONS, PICKLES, OIL, SALT, RED PEPPER FLAKES.

GLUTEN FREE EGG SALAD

$7.25

EGG SALAD, AMERICAN CHEESE, GREEN PEPPERS, TOMATOES, ONIONS, PICKLES, OIL, SALT, RED PEPPER FLAKES.

GLUTEN FREE HAM & SALAMI SUPER DELUXE

$7.25

HAM, GENOA SALAMI , AMERICAN CHEESE, PROVOLONE CHEESE , GREEN PEPPERS, TOMATOES, ONIONS, PICKLES, OIL, SALT, RED PEPPER FLAKES.

GLUTEN FREE HAM SUPER DELUXE

$7.25

HAM, AMERICAN CHEESE, PROVOLONE CHEESE , GREEN PEPPERS, TOMATOES, ONIONS, PICKLES, OIL, SALT, RED PEPPER FLAKES.

GLUTEN FREE HOT HAM ITALIAN

$7.25

CAPICOLA HOT HAM, PROVOLONE CHEESE, PICKLES, PICKLED PEPPERS. NO SUBSTITUTIONS, ONLY ITEMS LISTED CAN BE CHANGED

GLUTEN FREE ITALIAN

$7.25

GENOA SALAMI, PROVOLONE CHEESE, PICKLES, PICKLED PEPPERS. NO SUBSTITUTIONS, ONLY ITEMS LISTED CAN BE CHANGED

GLUTEN FREE ROAST BEEF

$7.25

ROAST BEEF, AMERICAN CHEESE, GREEN PEPPERS, TOMATOES, ONIONS, PICKLES, OIL, SALT, RED PEPPER FLAKES.

GLUTEN FREE SALAMI SUPER DELUXE

$7.25

GENOA SALAMI , AMERICAN CHEESE, PROVOLONE CHEESE , GREEN PEPPERS, TOMATOES, ONIONS, PICKLES, OIL, SALT, RED PEPPER FLAKES.

GLUTEN FREE TUNA

$7.25

TUNA, AMERICAN CHEESE, GREEN PEPPERS, TOMATOES, ONIONS, PICKLES, OIL, SALT, RED PEPPER FLAKES.

GLUTEN FREE TURKEY

$7.25

TURKEY, AMERICAN CHEESE, GREEN PEPPERS, TOMATOES, ONIONS, PICKLES, OIL, SALT, RED PEPPER FLAKES.

GLUTEN FREE VEG. AMER. CHEESE

$7.25

VEGETARIAN, AMERICAN CHEESE, GREEN PEPPERS, TOMATOES, ONIONS, PICKLES, OIL, SALT, RED PEPPER FLAKES.

GLUTEN FREE VEG. PROV. CHEESE

$7.25

VEGETARIAN, PROVOLONE CHEESE, GREEN PEPPERS, TOMATOES, ONIONS, PICKLES, OIL, SALT, RED PEPPER FLAKES.

TEAS

ARIZONA CAN ARNOLD PALMER HALF & HALF 23 oz

$0.99

ARIZONA CAN GREEN TEA W/GINSENG 23 oz

$0.99

ARIZONA CAN RASBERRY 23 oz

$0.99

ARIZONA CAN Fruit Punch 23oz

$0.99

ARIZONA CAN W/LEMON 23 oz

$0.99

PURE LEAF SWEET TEA 18.5 oz

$2.45

PURE LEAF DIET LEMON TEA 18.5 oz

$2.45Out of stock

PURE LEAF LEMON TEA 18.5 oz

$2.45

PURE LEAF RASBERRY TEA 18.5 oz

$2.45

PURE LEAF UNSWEETENED TEA 18.5 oz

$2.45

WATER

WATER AQUAFINA 20 oz

$2.05

HINT BLACKBERRY WATER 16 oz

$2.25

HINT PINEAPPLE WATER 16 oz

$2.25

HINT RASBERRY WATER 16 oz

$2.25

HINT WATERMELON WATER 16 oz

$2.25

LIFE WATER 23.7 oz

$2.35

EXTRA CHRG ITEM LARGE

EXTRA CHR LRG HOT HAM

$1.75

EXTRA CHR LRG ROAST BEEF

$1.75

EXTRA CHARGE OIL

$0.25

EXTRA CHR LRG GREEN PEPPERS

$1.00

EXTRA CHR LRG TOMATOES

$1.00

EXTRA CHR LR PROV CHEESE

$1.75

EXTRA CHR LRG AMER CHEESE

$1.75

EXTRA CHR LRG EGG SALAD

$1.75

EXTRA CHR LRG ONIONS

$1.00

EXTRA CHR LRG PICKLED PEPPERS

$1.00

EXTRA CHR LRG PICKLES

$1.00

EXTRA CHR LRG SALAMI

$1.75

EXTRA CHRG LARGE GENOA

$1.75

EXTRA CHRG LARGE HAM

$1.75

EXTRA CHRG LARGE TUNA

$1.75

EXTRA CHRG LRG TURKEY

$1.75

EXTRA CHRG ITEM SMALL

EXTRA CHR SM AMER CHEESE

$0.85

EXTRA CHR SM EGG SALAD

$0.90

EXTRA CHR SMALL GENOA

$0.90

EXTRA CHR SM GREEN PEPPERS

$0.50

EXTRA CHRG SMALL HAM

$0.90

EXTRA CHR SM HOT HAM

$0.90

EXTRA CHR SMALL ONIONS

$0.50

EXTRA CHR SM PICKLED PEPPERS

$0.75

EXTRA CHR SMALL PICKLES

$0.50

EXTRA CHR SM PROV CHEESE

$0.85

EXTRA CHR SM ROAST BEEF

$1.00

EXTRA CHR SM SALAMI

$0.90

EXTRA CHR SM TOMATOES

$0.50

EXTRA CHRG SMALL TUNA

$0.90

EXTRA CHR SM TURKEY

$1.00

CRUSHED RED PEPPER FLAKES

Xtra Small Pic

$0.50

GATORADE

GATORADE COOL BLUE 20 oz

$2.25

GATORADE FROST 20 oz

$2.25

GATORADE FRUIT PUNCH 20 oz

$2.25

GATORADE LEMON LIME 20 oz

$2.25

GATORADE ORANGE 20 oz

$2.25

LIGHT OPTIONS

LIGHT AMERICAN CHEESE

LIGHT CRUSHED RED PEPPER

LIGHT GREEN PEPPERS

LIGHT OIL

LIGHT ONIONS

LIGHT PEPPER

LIGHT PICKLED PEPPERS

LIGHT PICKLES

LIGHT PROVOLONE CHEESE

LIGHT SALT

LIGHT TOMATOES

MILK

MILK NESQUICK CHOCOLATE 14 oz

$1.99

MILK NESQUICK STRAWBERRY 14 oz

$1.99

OIL

CONTAINER OF OIL

$0.25

OIL TO GO NOT ON SANDWICH

CHIPS ONLINE ORDERS

CAPE COD BBQ 2.5 oz

$2.19

CAPE COD BBQ 7.75 oz

$4.79

CAPE COD DARK RUSSET 7.75 oz

$4.79Out of stock

CAPE COD JALAPENO 7.75 oz

$4.79

CAPE COD LIGHT SALTED 7.75 oz

$4.79

CAPE COD SALT & VINEGAR 2.5 oz

$2.19

CAPE COD SALT & VINEGAR 7.75 oz

$4.79

CAPE COD SOUR CREAM & ONION 7.75 oz

$4.79

CAPE COD SEA SALT 7.75 oz

$4.79

CAPE COD SEA SALT & PEPPER 7.75 oz

$4.79

CAPE COD SEA SALT 2.5 oz

$2.19

CAPE COD SEA SALT 40% LESS FAT 7.75 oz

$4.79

CAPE COD WAVES 40% LESS FAT 7.75 oz

$4.79

CAPE COD WAVES CHEDR & SOUR CREAM 7.75 oz

$4.79

CHEETOS FLAMIN HOT CRUNCHY 3 1/4 oz

$2.29

CHEETOS PUFFS 3 oz

$2.29

CHEETOS PUFFS 8 oz

$5.19

DORITOS COOL RANCH 2 3/4 oz

$2.29

DORITOS COOL RANCH 9 1/4 oz

$5.59

DORITOS NACHO CHEESE 2 3/4 oz

$2.29

DORITOS NACHO CHEESE 9 1/4 oz

$5.59

DORITOS SPICY SWEET CHILI 9 1/4 oz

$5.59

FRITOS CHILI CHEESE 9 1/4 oz

$5.19

FRITOS HONEY BBQ 3 1/2 oz

$2.29

FRITOS ORIGINAL 3 1/2 oz

$2.29

FRITOS ORIGINAL 9 oz

$5.19

FUNYUNS 2 1/8 oz

$2.29

FUNYUNS 6 oz

$5.19

HUMPTY DUMPTY BBQ 3 oz

$1.49Out of stock

HUMPTY DUMPTY ALL DRESSED 9 oz

$3.49Out of stock

HUMPTY DUMPTY BBQ 9 oz

$3.49

HUMPTY DUMPTY PARTY MIX 7 oz

$3.79

HUMPTY DUMPTY REGULAR 9 oz

$3.49

HUMPTY DUMPTY RIPPLE ONION 9oz

$3.49

HUMPTY DUMPTY RIPPLES REGULAR 9 oz

$3.49

HUMPTY DUMPTY SOUR CREAM & ONION 9 oz

$3.49

LAYS BAKED 65% LESS FAT 2 5/8 oz

$2.29Out of stock

LAYS BBQ 2 5/8 oz

$2.29

LAYS BBQ 7 3/4 oz

$4.59

LAYS CHEESE PUFFCORN 4.25 oz

$2.49

LAYS CLASSIC 2 5/8 oz

$2.29

LAYS CLASSIC 7 8oz

$4.59

LAYS RUFFLES 2 5/8 oz

$2.29Out of stock

LAYS RUFFLES 8 oz

$5.59

LAYS RUFFLES CHEDDAR & SOUR CREAM 2 5/8 oz

$2.29

LAYS RUFFLES CHEDDAR & SOUR CREAM 8 oz

$5.59

LAYS RUFFLES SOUR CREAM & ONION 8 oz

$5.59

LAYS SALT & VINEGAR 2 5/8 oz

$2.29

LAYS SALT & VINEGAR 7 3/4 oz

$4.59

LAYS SOUR CREAM & ONION 2 5/8 oz

$2.29

LAYS WAVY 7 3/4 oz

$4.59

MUNCHIES CHEESE FIX 8 oz

$3.69

SMARTFOOD POP CORN WHITE CHEDAR 2 oz

$2.29

Snyders Jalapeno Ranch Pretzel Twist 12oz

$4.79

Snyders Season Pretzel Twist 12oz

$4.79

Snyders Hotbuffalo Pieces 11.25oz

$4.79

Snyders Buttermilk&ranh Pieces 11.25oz

$4.79

Snyders Honey Mustard&onion Pieces 11.25oz

$4.79

Snyders Nachocheese Pretzel Twist12oz

$4.79

Humpty Dumpty All Dressesd 3oz

$1.49

Humpty Dumptysourcream&onion Rings 7.5 Oz

$3.49

Chester Cheese Puffcorn 4.25 Oz

$2.49

Sun Chp Cheddar Harvest 2 3/4oz

$2.29

Cheeto Cinnamon Sugear Puffs2 3/8oz

$2.29

Cheeto White Cheddar Puffs 2 .3/8 Oz

$2.29

CC Himalayan Red Wine&vinegar 6.5 Oz

$4.79

Wise Butter Popcorn3oz

$2.00

Wise White Cheddar Popcorn3oz

$2.00

ADD ONS

ADD MAYO

ADD MUSTARD

All hours
Sunday9:00 am - 6:00 pm
Monday9:00 am - 6:00 pm
Tuesday9:00 am - 6:00 pm
Wednesday9:00 am - 6:00 pm
Thursday9:00 am - 6:00 pm
Friday9:00 am - 6:00 pm
Saturday9:00 am - 6:00 pm
Restaurant info

Come in and enjoy!

Location

652 Broadway, Bangor, ME 04401

Directions

Gallery
Consumer pic
Banner pic
Main pic

Similar restaurants in your area

Governor's Restaurant & Bakery - Bangor
orange star4.4 • 4,117
643 Broadway Bangor, ME 04401
View restaurantnext
Moe's Original BBQ - Bangor
orange starNo Reviews
650 Broadway Bangor, ME 04401
View restaurantnext
Frank's Bake Shop and Custom Catering
orange starNo Reviews
199 State St. Bangor, ME 04401
View restaurantnext
Harvest Moon Deli - 72 Columbia St, Bangor, Maine
orange star4.3 • 19
72 Columbia Street Bangor, ME 04401
View restaurantnext
Pepino's Mexican Restaurant
orange star4.5 • 586
49 Park St Bangor, ME 04401
View restaurantnext
Harvest Moon Deli - 366 Griffin Rd, Bangor, Maine
orange star4.3 • 19
366 Griffin Road Bangor, ME 04401
View restaurantnext

Popular restaurants in Bangor

Governor's Restaurant & Bakery - Bangor
orange star4.4 • 4,117
643 Broadway Bangor, ME 04401
View restaurantnext
Pepino's Mexican Restaurant
orange star4.5 • 586
49 Park St Bangor, ME 04401
View restaurantnext
Geaghan's Pub & Craft Brewery - The Pub
orange star4.0 • 166
570 Main St Bangor, ME 04401
View restaurantnext
Harvest Moon Deli - 72 Columbia St, Bangor, Maine
orange star4.3 • 19
72 Columbia Street Bangor, ME 04401
View restaurantnext
Harvest Moon Deli - 1018 Stillwater Ave, Bangor, Maine
orange star4.3 • 19
1018 Stillwater Ave Bangor, ME 04401
View restaurantnext
Harvest Moon Deli - 366 Griffin Rd, Bangor, Maine
orange star4.3 • 19
366 Griffin Road Bangor, ME 04401
View restaurantnext
Search popular restaurants
Map
More near Bangor
Newport
review star
Avg 4.4 (3 restaurants)
Bath
review star
Avg 4.1 (6 restaurants)
Lewiston
review star
Avg 4.5 (14 restaurants)
Brunswick
review star
Avg 4.5 (15 restaurants)
Auburn
review star
Avg 4.3 (5 restaurants)
Freeport
review star
Avg 4.1 (6 restaurants)
Yarmouth
review star
Avg 4.6 (6 restaurants)
Naples
review star
Avg 3.8 (6 restaurants)
Portland
review star
Avg 4.5 (74 restaurants)
© 2022 Toast, Inc.
Toast
Made with love in Boston