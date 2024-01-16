The Edgar Bar Steakhouse
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105 ELWELL ST
Edgar, MT 59026
Orders through Toast are commission free and go directly to this restaurant
LUNCH
STARTERS
- FRIED PICKLES$10.00
DILL CHIPS HAND BATTERED & FRIED CRISP
- BULL FRIES$17.00
CRISPY FRIED TO GOLDEN PERFECTION
- FRIED GREEN BEANS$10.00
FRESH GREEN BEANS IN TOASTED ONION BATTER
- FIRECRACKER SHRIMP$16.00
HAND BREADED POPCORN SHRIMP
- CHILI VERDE NACHOS$17.00
HOUSE-FRIED CHIPS TOPPED WITH HOMEMADE PORK CHILLI VERDE
- CLAMS$17.00
SHELL-ON CLAIMS SAUTEED IN WINE BUTTER SAUCE WITH GARLIC
- TATOR TOTS$10.00
HOMEMADE AND SERVED WITH EDGAR BAR SAUCE (SIGNATURE ITEM)
- MEATBALLS (3)$11.00
HOMEMADE MEATBALLS WITH HOUSE MADDE MARINARA AND MOZERELLA
- STUFFED MUSHROOMS-FULL ORDER$15.00
JUMBO MUSHROOMS STUFFED WITH CREAM CHEESE FILLING AND BATTERED (SIGNATURE ITEM)
- STUFFED MUSHROOMS-HALF ORDER$9.00
JUMBO MUSHROOMS STUFFED WITH CREAM CHEESE FILLING AND BATTERED (SIGNATURE ITEM)
- PROVOLONE WEDGES$14.00
HAND BATTERED & FLASH FRIED
- O.G. PLATTER$18.00
MUSHROOMS PROVOLONE WEDGES TATOR TOTS & FRIED PICKLES
- FRIES$4.00
SOUP AND SALADS
- DAILY SOUP #1$6.00+
SOUP OF THE DAY
- DAILY SOUP #2$6.00+
- CHILI VERDE SOUP$6.00+
CHILI VERDE SOUP
- ARGULA CHICKEN SALAD$17.00
MIXED GREENS & ARGULA DICED RED APPLES BLEU CHEESE DICED BACON SPICED PECANS GRILLED CHICKEN BALSAMIC VINEGARETTE
- BLACKENED SALMON CAESAR$21.00
ROMAINE TOPPED WITH HOME MADE CEASAR DRESSING & TOPPED WITH BLACKENED ICELANDIC SALMON CROUTON & FRESH PARMESAN
- EDGAR ORIG SALAD$12.00
- GARDEN SALAD$4.00
- MOJO SKIRT STEAK SALAD$21.00
OWALD SKIRT STEAK, MARIANATED IN MOJO SAUCE
- STEAK WEDGE SALAD$20.00
GRILLED SIRLOIN COOKED TO ORDER ICEBERG WEDGE BACON CHERRY TOMATO RED ONION BLEU CHEESE
- WEDGE SALAD$5.00
- SOUP AND SALAD$10.00+
BURGERS, SANDWICHES AND SUCH
- BACON BLEU BURGER$16.00
PEPPERED BACON BLEU CHEESE CRUMBLES & BLUE CHEESE DRESSING
- BACON CHEESEBURGER$15.00
- BACON CHICKEN CLUB$16.00
HAND-BREADED CHICKEN BREAST, CIABATTA BUN WITH BACON LETTUCE TOMATO AND PROVOLONE CHEESE
- BALL PARK BURGER$16.00
- BEARTOOTH BURGER$16.00
CHOPPED ONIONS, CHEDDAR CHEESE, SHREDDED LETTUCE, PICKLES, & HOMEMADE 1000 ISLAND DRESSING
- BLKND SHRIMP TACOS (3)$16.00
POPCORN SHRIMP TOSSED IN CAJAN SEASONING AND PAN FRIED. DRESSED WITH CILANTRO LIME SLAW PINEAPPLE PICO DE GALLO AND CHIPOTLE CREME FRAICHE
- BLT$15.00
- BUFFALO CHICKEN SAND$16.00
HAND BREADED CHICKEN BREAST TOSSED WITH BUFFALO SAUEC TOMATO RED ONION SHREDDED LETTUCE BLUE CHEESE DRESSING
- CARNE ASADA TACOS (3)$16.00
GRILLED SKIRT STEAK MARIATED IN MOJO SAUCE PICKLED RED ONIONS HOMEMADE AVOCADO DRESSING COTIJA CHEESE & FRESH CILANTRO
- CHICKEN PARMESAN$22.00
CHICKEN BREAST HAND BREADED IN ITALIAN BREAD CRUMBS LIGHTLY FRIED TOPPED WITH HOMEMADE MARINARA ATOP A BED OF LINGUINE SOUP OR SALAD
- CHICKEN TENDER DINNER$19.00
HAND BREADED GOLDEN CHICKEN TENDERS SERVED WITH FRIES AND SLAW
- EDGAR BAR BURGER$16.00
OUR HAND-PATTIED BURGER TOPPED WITH PEPPERED BACON, CHEDDERE CHEESE LETTUCE TOMATO PICKLE OION
- FRENCH DIP$17.00
- FRIDAY SPECIAL$14.00
- GARLIC BURGER$16.00
FRESH BASIL AIOLI SHREDDED PARMESAN TOMATOES ARUGULA AND A SPREAD OF ROASTED GARLIC PUREE
- HAMBURGER$15.00
- LUNCH SPECIAL$15.00
- MUSHROOM BURGER$16.00
PROVOLONE CHEESE GARLICKY MUSHROOMS
- PRIME RIB SAND$22.00
- SHRIMP SCAMP LINGUINE-JUMBO$40.00
SAUTEED IN A LIGHT SAUCE OF WHITE WINE GARLIC CREAM & BUTTER WITH OUR JUMBO SHRIMP
- SHRIMP SCAMP LINGUINE-REGULAR$35.00
SAUTEED IN A LIGHT SAUCE OF WHITE WINE GARLIC CREAM & BUTTER
- SMOKED BRISKET SAND$18.00
THE FREEBIRD-CRISPY BACON FRIED ONION STRAWS HOMEMADE BEER CHEESE QUESO WHOLEGRAIN MUSTARD MAYO PRETZEL BUN
- SMOKED BRISKET SANDWICH$16.00
CRISPY BACON FRIED ONION STRAWS HOMEMADE BEER CHEESE QUESO WHOLEGRAIN MUSTARD MAYO PRETZEL BUN
- SPAGHETTI & MEATBALLS (4)$20.00
SERVED WITH GARLIC TOAST
- STEAK FINGERS$22.00
- THE PORKIE$16.00
PORK TENDERLOIN HAND DIPPED IN BEER BATTER & SERVED WITH DICED ONIONS & PICKLES SHREDDED LETTUCE MAYO & CUBANO MUSTARD
- WALLEYE$20.00
WILD CAUGHT WALLEYE HAND DIPPED IN BEER BATTE, FRIED AND SERVICE FRIES SLAW AND HOMEMADE TARTAR SAUCE
- CHEESEBUEGER$15.00
STEAKS & RIBS
- CHICKEN FRIED STEAK$24.00
8 OZ OSWALD FAMILY FARMS CUBED STEAK, HAND BREADED AND PAN FRIEND GOLDEN BRWOM TOPPED WITH OUR SCRATCH GRAVY MASHED POTATOES AND BUTTERED CORN
- NEW YORK STRIP$30.00+
LEAN TENDER AND FULL FLAVORED NEW YORK STRIP
- EDGAR BAR RIBEYE$35.00+
THE STEAK LOVERS FAVORITE HAND CUT IN HOUSE THIS WELL MARBLED STEAK IS KNOWN FOR ITS SINGATURE RICH FLAVOR
- BABY BACK RIBS$22.50+Out of stock
FALL OFF THE BONE TENDER SMOKED BLACK PEPPER BBQ SERVICED WITH FRIES AND A SIDE OF SLAW
- JUMBO PRAWNS DINNER$40.00
FOUR OF THE BIG ONES! DUSTED IN OUR EDGAR BREADING GOLDEN FRIED AND SERVED WITH HOMEMADE COCKTAIL SAUCE
- REGULAR SHRIMP (5)$35.00
FIVE LARGE SHRIMP DUSTED IN EDGARS LIGHT BREADING GOLDEN BROWN & SERVED WITH HOMEMADE COCTAIL SAUCE
- GRILLED CHICKEN$22.00
SEAFOOD
- JUMBO PRAWNS DINNER$40.00
FOUR OF THE BIG ONES! DUSTED IN OUR EDGAR BREADING GOLDEN FRIED AND SERVED WITH HOMEMADE COCKTAIL SAUCE
- REGULAR SHRIMP (5)$35.00
FIVE LARGE SHRIMP DUSTED IN EDGARS LIGHT BREADING GOLDEN BROWN & SERVED WITH HOMEMADE COCTAIL SAUCE
- SHRIMP SCAMP LINGUINE-JUMBO$40.00
SAUTEED IN A LIGHT SAUCE OF WHITE WINE GARLIC CREAM & BUTTER WITH OUR JUMBO SHRIMP
- SHRIMP SCAMP LINGUINE-REGULAR$35.00
SAUTEED IN A LIGHT SAUCE OF WHITE WINE GARLIC CREAM & BUTTER
- SHRIMP SCAMPI LINGUINE$35.00+
- SHRIMP SCAMPI STYLE$40.00
- ICELANDIC SALMON$32.00
DESSERTS
KIDS MENU
DINNER
STARTERS
- BULL FRIES$17.00
CRISPY FRIED TO GOLDEN PERFECTION
- CHILI VERDE NACHOS$17.00
HOUSE-FRIED CHIPS TOPPED WITH HOMEMADE PORK CHILLI VERDE
- CLAMS$17.00
SHELL-ON CLAIMS SAUTEED IN WINE BUTTER SAUCE WITH GARLIC
- FIRECRACKER SHRIMP$16.00
HAND BREADED POPCORN SHRIMP
- FRIED GREEN BEANS$10.00
FRESH GREEN BEANS IN TOASTED ONION BATTER
- FRIED PICKLES$10.00
DILL CHIPS HAND BATTERED & FRIED CRISP
- FRIES$4.00
- MEATBALLS (3)$11.00
HOMEMADE MEATBALLS WITH HOUSE MADDE MARINARA AND MOZERELLA
- O.G. PLATTER$18.00
MUSHROOMS PROVOLONE WEDGES TATOR TOTS & FRIED PICKLES
- PROVOLONE WEDGES$14.00
HAND BATTERED & FLASH FRIED
- STUFFED MUSHROOMS-FULL ORDER$15.00
JUMBO MUSHROOMS STUFFED WITH CREAM CHEESE FILLING AND BATTERED (SIGNATURE ITEM)
- STUFFED MUSHROOMS-HALF ORDER$9.00
JUMBO MUSHROOMS STUFFED WITH CREAM CHEESE FILLING AND BATTERED (SIGNATURE ITEM)
- TATOR TOTS$10.00
HOMEMADE AND SERVED WITH EDGAR BAR SAUCE (SIGNATURE ITEM)
SOUP AND SALADS
- DAILY SOUP #1$6.00+
SOUP OF THE DAY
- DAILY SOUP #2$6.00
- ARGULA CHICKEN SALAD$17.00
MIXED GREENS & ARGULA DICED RED APPLES BLEU CHEESE DICED BACON SPICED PECANS GRILLED CHICKEN BALSAMIC VINEGARETTE
- BLACKENED SALMON CAESAR$21.00
ROMAINE TOPPED WITH HOME MADE CEASAR DRESSING & TOPPED WITH BLACKENED ICELANDIC SALMON CROUTON & FRESH PARMESAN
- CEASAR SALAD$4.00+
- CHILI VERDE SOUP$6.00+
CHILI VERDE SOUP
- EDGAR ORIG SALAD$12.00
- FRESH GARDEN SALAD$4.00
- MOJO SKIRT STEAK SALAD$21.00
OWALD SKIRT STEAK, MARIANATED IN MOJO SAUCE
- STEAK WEDGE SALAD$19.00
GRILLED SIRLOIN COOKED TO ORDER ICEBERG WEDGE BACON CHERRY TOMATO RED ONION BLEU CHEESE
- WEDGE SALAD$5.00
BURGERS, SANDWICHES AND SUCH
- BACON BLEU BURGER$16.00
PEPPERED BACON BLEU CHEESE CRUMBLES & BLUE CHEESE DRESSING
- BACON CHEESEBURGER$15.00
- BACON CHICKEN CLUB$16.00
HAND-BREADED CHICKEN BREAST, CIABATTA BUN WITH BACON LETTUCE TOMATO AND PROVOLONE CHEESE
- BEARTOOTH BURGER$16.00
CHOPPED ONIONS, CHEDDAR CHEESE, SHREDDED LETTUCE, PICKLES, & HOMEMADE 1000 ISLAND DRESSING
- BLKND SHRIMP TACOS (3)$16.00
POPCORN SHRIMP TOSSED IN CAJAN SEASONING AND PAN FRIED. DRESSED WITH CILANTRO LIME SLAW PINEAPPLE PICO DE GALLO AND CHIPOTLE CREME FRAICHE
- BUFFALO CHICKEN SAND$16.00
HAND BREADED CHICKEN BREAST TOSSED WITH BUFFALO SAUEC TOMATO RED ONION SHREDDED LETTUCE BLUE CHEESE DRESSING
- CARNE ASADA TACOS (3)$16.00
GRILLED SKIRT STEAK MARIATED IN MOJO SAUCE PICKLED RED ONIONS HOMEMADE AVOCADO DRESSING COTIJA CHEESE & FRESH CILANTRO
- CHEESEBURGER$14.00
- CHICKEN FRIED STEAK$24.00
8 OZ OSWALD FAMILY FARMS CUBED STEAK, HAND BREADED AND PAN FRIEND GOLDEN BRWOM TOPPED WITH OUR SCRATCH GRAVY MASHED POTATOES AND BUTTERED CORN
- CHICKEN TENDER DINNER$19.00
HAND BREADED GOLDEN CHICKEN TENDERS SERVED WITH FRIES AND SLAW
- EDGAR BAR BURGER$16.00
OUR HAND-PATTIED BURGER TOPPED WITH PEPPERED BACON, CHEDDERE CHEESE LETTUCE TOMATO PICKLE OION
- EDGAR BAR FRENCH DIP$15.00
SHAVED RIBEYE TOPPED WITH PROVOLONE ATOP A TOASTED FRENCH ROLL WITH AU JUS (LIMITED AVAILABLITY)
- WALLEYE$20.00
WILD CAUGHT WALLEYE HAND DIPPED IN BEER BATTE, FRIED AND SERVICE FRIES SLAW AND HOMEMADE TARTAR SAUCE
- FRIED CHICKEN BREAST$16.00
THE FREEBIRD-CRISPY BACON FRIED ONION STRAWS HOMEMADE BEER CHEESE QUESO WHOLEGRAIN MUSTARD MAYO PRETZEL BUN
- GARLIC BURGER$16.00
FRESH BASIL AIOLI SHREDDED PARMESAN TOMATOES ARUGULA AND A SPREAD OF ROASTED GARLIC PUREE
- HAMBURGER$15.00
- MEATBALL SUB$13.00
SERVED ON A HOOGIE ROLL WITH HOUSE-MADE MARINARA & MOZZARELLA CHEESE
- PRIME RIB SANDWICH$20.00
10 OZ SLOW ROASTED PRIME RIB FRENCH ROLL WITH HOMEMADE AU JUS & HORSEY SAUCE (LIMITED AVAILABLITY)
- SAUTED MUSHROOM BURGER$16.00
PROVOLONE CHEESE GARLICKY MUSHROOMS
- SHRIMP SCAMPI LINGUINE$35.00+
- STEAK FINGERS$16.00
OSWALD FAMILY FARMS STEAK STRIPS HAND BREADED TO ORDER
- THE PORKIE$16.00
PORK TENDERLOIN HAND DIPPED IN BEER BATTER & SERVED WITH DICED ONIONS & PICKLES SHREDDED LETTUCE MAYO & CUBANO MUSTARD
- SPAGHETTI AND MEATBALLS$22.00
- ELWELL SANDWICH$16.00
STEAKS & RIBS
- BABY BACK RIBS$22.50+Out of stock
FALL OFF THE BONE TENDER SMOKED BLACK PEPPER BBQ SERVICED WITH FRIES AND A SIDE OF SLAW
- BASEBALL CUT SIRLOIN 10 OZ$32.00
THIS THICK ROUND CUT HAS A BOLD HEARTY FLAVOR TOPPED WITH BUTTERY CRAB & FINISHED WITH A HOMEMADE BEARNAISE SAUCE
- CHICKEN FRIED STEAK$24.00
- EDGAR BAR RIBEYE$35.00+
THE STEAK LOVERS FAVORITE HAND CUT IN HOUSE THIS WELL MARBLED STEAK IS KNOWN FOR ITS SINGATURE RICH FLAVOR
- FILET 8 OZ TENDERLOIN$41.00
OUR MOST TENDER CUT OF MEAT
- NEW YORK STRIP$30.00+
LEAN TENDER AND FULL FLAVORED NEW YORK STRIP
- OSWALD BASEBALL$40.00
- OSWALD FILET$46.00
- OSWALD BONE IN NEW YORK$50.00
- OSWALD BONE IN RIB EYE$55.00
- OSWALD PORTERHOUSE$62.00
- OSWALD T-BONE$52.00
- PRIME RIB$34.00+
- CHICKEN PARMESAN$22.00
- GRILLED CHICKEN$22.00
- SURF AND TURF$25.00+
SEAFOOD
- JUMBO PRAWNS DINNER$40.00
FOUR OF THE BIG ONES! DUSTED IN OUR EDGAR BREADING GOLDEN FRIED AND SERVED WITH HOMEMADE COCKTAIL SAUCE
- REGULAR SHRIMP (5)$35.00
FIVE LARGE SHRIMP DUSTED IN EDGARS LIGHT BREADING GOLDEN BROWN & SERVED WITH HOMEMADE COCTAIL SAUCE
- SHRIMP SCAMP LINGUINE-JUMBO$40.00
SAUTEED IN A LIGHT SAUCE OF WHITE WINE GARLIC CREAM & BUTTER WITH OUR JUMBO SHRIMP
- SHRIMP SCAMP LINGUINE-REGULAR$35.00
SAUTEED IN A LIGHT SAUCE OF WHITE WINE GARLIC CREAM & BUTTER
- SHRIMP SCAMPI LINGUINE$35.00+
- SHRIMP SCAMPI STYLE$40.00
- ICELANDIC SALMON$32.00
DESSERTS
KIDS MENU
SIDES
NA BEVERAGES
NA DRINKS
- FOUNTAIN DRINK$2.75
- 12 PK SODA$10.00
- 6 PK SODA$6.00
- Bitters & Soda$3.00
- CANNED 7 UP$1.50
- CANNED MOUNTAIN DEW$1.50
- CANNED PEPSI$1.50
- CANNED PEPSI$1.50
- CANNED ROOTBEER$1.50
- CANNED SUNKIST$1.50
- CLAMATO$1.00
- COFFEE$2.75
- Coors EDGE$4.00
- CRANBERRY JUICE$3.00
- EMP RED BULL$3.00
- GINGER ALE$1.50
- GINGER BEER$4.00
- HOT CHOCOLATE$2.75
- HOT TEA$2.50
- LIQUID ICE$4.00
- MILK$2.50
- Odouls$4.00
- ORANGE JUICE$2.00
- PINEAPPLE JUICE$2.50
- RED BULL$4.00
MODIFIERS
MOCKTAIL
Call for Open Hours
Come in and enjoy!
105 ELWELL ST, Edgar, MT 59026