The Hickory Tree
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101 N. Main St. Ste A
Joshua, TX 76058
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BEVERAGES
ALA CARTE (Copy)
BURGER PATTY
FRIED CHICKEN BREAST
GRILLED CHICKEN BREAST
SIDE STEAK
JALAPENO SAUSAGE LINK
SIDE BRISKET
SIDE PORK
FRIED EGG
SIDE GUAC
SIDE AVOCADO CREAM
SIDE JALAPENO CREAM SAUCE
SIDE CHIP RANCH
SIDE GRAVY
SIDE QUESO
SIDE JALAPENO CREAM CHEESE
SIDE CORN
SIDE BEANS
SIDE GREEN BEAN
SIDE MAC
SIDE MASH
SIDE RICE
SLICED AVOCADO
SIDE VEG
SIDE FRIES
SIDE POTATO CHIPS
SLICED AVOCADO
SMOKED JALAPENO
SINGLE CORNDOG
SIDE HICKORY SAUCE
SIDE FRESH JALAPENOS
SIDE PICKLED JALAPENOS
FRIED JALAPENO
Side Ranch
Side Toast
STARTERS
HICKORY TREE FRIES
HAND CUT FRIES, SMOKED BRISKET, HICKORY SAUCE, PICKLED JALAPENOS, AND GREEN ONIONS
FRIED PICKLES
PICKLE SPEARS IN A DILL INFUSED BREADING, FRIED, AND SERVED WITH RANCH DRESSING
LOADED CHEESE FRIES
HAND CUT FRIES TOPPED WITH MELTED CHEESE, SMOKED BACON, PICKLED JALAPENOS, AND GREEN ONIONS. SERVED WITH RANCH DRESSING
PULLED PORK POTATO SKINS
POTATO SKINS LOADED WITH PULLED PORK, HICKORY SAUCE, CHEESE, AND PICKLED JALAPENOS. SERVED WITH CHIPOTLE RANCH DRESSING
CHIPS AND SALSA
HOUSE MADE FIRE ROASTED SALSA AND CRISPY TORTILLA CHIPS
CHIPS AND QUESO CUP
BLEND OF CHEESES WITH FIRE ROASTED CHILIS, TOMATOES, ONIONS, AND CILANTRO
CHIPS AND QUESO BOWL
BLEND OF CHEESES WITH FIRE ROASTED CHILIS, TOMATOES, ONIONS, AND CILANTRO
CHIPS AND DIP DOU
FRESH TORTILLA CHIPS SERVED WITH OUR FIRE ROASED SALSA AND QUESO
BUILD YOUR OWN QUESO
CHOOSE 1: CHORIZO, BRISKET, PULLED PORK, STEAK, CHICKEN CHOOSE 2: SMOKED JALAPENOS, GUACAMOLE, PICO DE GALLO, GREEN ONIONS, SOUR CREAM, CILANTRO
CHICKEN WINGS
ORDER OF 12 CRISPY FRIED CHICKEN WINGS. CHOOSE BUFFALO, SWEET RED CHILI, OR BBQ SAUCED. SERVED WITH CELERY AND RANCH OR BLUE CHEESE DRESSING
SAUSAGE AND CHEESE SAMPLER
VARIETY OF SMOKED SAUSAGES (1 LB) WITH CHEDDAR AND PEPPER JACK CHEESE, SERVED WITH CAROLINA GOLD AND HOUSE BBQ SAUCE
1/2 SAUSAGE AND CHEESE SAMPLER
VARIETY OF SMOKED SAUSAGES (1/2 LB) WITH CHEDDAR AND PEPPER JACK CHEESE, SERVED WITH CAROLINA GOLD AND HOUSE BBQ SAUCE
SALADS
TOSSED SALAD SMALL
MIXED GREENS, TOMATOES, CUCUMBERS, CHEESE, AND CROUTONS
TOSSED SALAD LARGE
MIXED GREENS, TOMATOES, CUCUMBERS, CHEESE, AND CROUTONS
WEDGE SALAD
ICEBURG WEDGE WITH CRUMBLED BACON, TOMATOES, AND CUCUMBER
GRILLED CHICKEN SALAD
MIXED GREENS, GRILLED CHICKEN, CHILI SPICED PECANS, RED ONION, CARROT, TOMATO, AND CHEESE
SOUTHWEST STEAK SALAD
FRITOS, RICE, MIXED GREENS, GRILLED SKIRT STEAK, CHEESE, BLACK OLIVES, PICO, GUACAMOLE, SOUR CREAM, AND SALSA
TEX MEX FAVORITES
FISH TACOS
CRISPY BEER BATTERED FRIED FISH, CAJUN REMOULADE, LETTUCE, CILANTRO, FETA, AND CABBAGE SLAW ON A CORN TORTILLA. SERVED WITH CHIPS AND QUESO
SMOKED BRISKET TACOS
SMOKED BRISKET, CHIPOTLE RANCH DRESSING, QUESO, PICO, AND GUACAMOLE ON A SWISS CHEESE CRUSTED FLOUR TORTILLA. SERVED WITH CHIPS AND QUESO
STEAK STREET TACOS
MARINATED SKIRT STEAK, PICO, MONTEREY JACK CHEESE, AVOCADO SAUCE, AND LIME ON A CORN TORTILLA. SERVED WITH CHIPS AND QUESO
CHICKEN STREET TACOS
MARINATED CHICKEN BREAST, PICO, MONTEREY JACK CHEESE, AVOCADO SAUCE, AND LIME ON A CORN TORTILLA. SERVED WITH CHIPS AND QUESO
BRISKET NACHOS
THICK CUT POTATO CHIPS TOPPED WITH SMOKED BRISKET, QUESO, PICKLED JALAPENOS, CHIPOTLE RANCH, GREEN ONIONS, AND SOUR CREAM
QUESADILLA
CHOICE OF MEAT WITH CHEDDAR AND MONTEREY JACK CHEESE, GRILLED ONIONS AND PEPPERS IN A BUTTER GRILLED FLOUR TORTILLA. SERVED WITH SOUR CREAM
FLAME GRILLED FAJITAS
CHICKEN FAJITAS FOR 1
SERVED WITH FRESH FLOUR TORTILLAS, GRILLED ONIONS AND PEPPERS, CHEESE, SOUR CREAM, RICE, AND REFRIED BEANS
CHICKEN FAJITAS FOR 2
SERVED WITH FRESH FLOUR TORTILLAS, GRILLED ONIONS AND PEPPERS, CHEESE, SOUR CREAM, RICE, AND REFRIED BEANS
STEAK FAJITAS FOR 1
SERVED WITH FRESH FLOUR TORTILLAS, GRILLED ONIONS AND PEPPERS, CHEESE, SOUR CREAM, RICE, AND REFRIED BEANS
STEAK FAJITAS FOR 2
SERVED WITH FRESH FLOUR TORTILLAS, GRILLED ONIONS AND PEPPERS, CHEESE, SOUR CREAM, RICE, AND REFRIED BEANS
COMBINATION FAJITAS FOR 1
SERVED WITH FRESH FLOUR TORTILLAS, GRILLED ONIONS AND PEPPERS, CHEESE, SOUR CREAM, RICE, AND REFRIED BEANS
COMBINATION FAJITAS FOR 2
SERVED WITH FRESH FLOUR TORTILLAS, GRILLED ONIONS AND PEPPERS, CHEESE, SOUR CREAM, RICE, AND REFRIED BEANS
BBQ FAJITAS FOR 1
SMOKED BRISKET, PULLED PORK, AND JALAPENO CHEDDAR SAUSAGE. SERVED WITH FRESH FLOUR TORTILLAS, GRILLED ONIONS AND PEPPERS, CHEESE, SOUR CREAM, RICE, AND REFRIED BEANS
BBQ FAJITAS FOR 2
SERVED WITH FRESH FLOUR TORTILLAS, GRILLED ONIONS AND PEPPERS, CHEESE, SOUR CREAM, RICE, AND REFRIED BEANS
HICKORY TREE PICNIC (SERVES 4-6)
BEEF AND CHICKEN FAJITAS, SMOKED BRISKET, PULLED PORK, AND A VARIETY OF SMOKED SAUSAGES. SERVED WITH FRESH FLOUR TORTILLAS, GRILLED ONIONS AND PEPPERS, CHEESE, SOUR CREAM, RICE, AND REFRIED BEANS
SIDE TORTILLAS
BURGERS AND BBQ
CLASSIC CHEESEBURGER
1/2 LB FRESH GROUND BEEF, 2 SLICES OF AMERICAN CHEESE, LETTUCE, TOMATO, PICKLES, ONION, AND MUSTARD ON A TOASTED BUN. SERVED WITH HAND CUT FRIES.
HICKORY TREE BURGER
1/2 LB FRESH GROUND BEEF, AMERICAN CHEESE, GRILLED ONIONS, LETTUCE, TOMATO, PICKLES, AND HICKORY SAUCE ON A TOASTED BUN. SERVED WITH HAND CUT FRIES.
TEXICAN BURGER
1/2 LB FRESH GROUND BEEF, JALAPENO BACON CREAM CHEESE, PICO, SLICED AVOCADO, AND CHIPOTLE MAYO ON A TOASTED BUN. SERVED WITH HAND CUT FRIES.
CHILI RELLENO BURGER
1/2 LB FRESH GROUND BEEF,
PATTY MELT
1/2 LB FRESH GROUND BEEF, AMERICAN AND PROVOLONE CHEESE, GRILLED ONIONS, AND SMOKED TOMATO AIOLI ON GRILLED SOUR DOUGH BREAD. SERVED WITH HAND CUT FRIES
SMOKED MEATLOAF BURGER
SMOKED MEATLOAF, PROVOLONE, LETTUCE, TOMATO, ONION, AND SMOKED TOMATO AIOLI ON A TOASTED BUN. SERVED WITH HAND CUT FRIES.
HICKORY TREE GRILLED CHEESE
SMOKED PULLED PORK AND MAC N CHEESE INSIDE A GRILLED CHEESE SANDWICH. SERVED WITH HAND CUT FRIES
CHOPPED BRISKET SANDWICH
SMOKED BRISKET, ONION-JALAPENO-PICKLE RELISH, AND HICKORY SAUCE ON A TOASTED BUN. SERVED WITH HAND CUT FRIES
PULLED PORK SANDWICH
SMOKED PULLED PORK, ONION-JALAPENO-PICKLE RELISH, COLE SLAW, AND HICKORY SAUCE ON A TOASTED BUN. SERVED WITH HAND CUT FRIES
PULLED PORK SLIDERS
SMOKED PULLED PORK AND HICKORY SAUCE ON HAWAIIAN SWEET ROLLS (4). SERVED WITH HAND CUT FRIES
HOUSE FAVORITES
CHICKEN FRIED STEAK
SERVED WITH YOUR CHOICE OF TWO SIDES AND TEXAS TOAST
CHICKEN FRIED CHICKEN
SERVED WITH YOUR CHOICE OF TWO SIDES AND TEXAS TOAST
CHICKEN DEL RIO
GRILLED MARINATED CHICKEN BREAST TOPPED WITH MONTEREY JACK CHEESE, JALAPENO CREAM SAUCE, AND PICO DE GALLO. SERVED WITH YOUR CHOICE OF TWO SIDES AND TEXAS TOAST
SMOKED MEATLOAF
SMOKED MEATLOAF GLAZED WITH A HONEY AND BUTTER BBQ SAUCE. SERVED WITH YOUR CHOICE OF TWO SIDES AND TEXAS TOAST
KIDS
CHEESEBURGER
SERVED WITH FRIES AND A DRINK
KIDS CORNDOG
SERVED WITH FRIES AND A DRINK
CHEESE QUESADILLA
SERVED WITH FRIES AND A DRINK
GRILLED CHEESE
SERVED WITH FRIES AND A DRINK
BEAN AND CHEESE QUESO NACHOS
SERVED WITH FRIES AND A DRINK
MAC AND CHEESE
SERVED WITH FRIES AND A DRINK
CHICKEN AND CHEESE TACO
SERVED WITH FRIES AND A DRINK
KIDS CHICKEN STRIPS
DESSERT
SPECIALS
BUFFALO CHICKEN SANDWICH
Hand battered fried chicken tossed in our house buffalo sauce with Swiss cheese, lettuce, tomato and mayonnaise on Texas toast. Choice of Ranch or Bleu Cheese for dipping
SMOKED CHILE RELLENO
2 Smoked Poblano Chilies, stuffed with Monterrey Jack Cheese and your choice of Pulled Pork or Hickory Smoked Brisket. Topped with White Queso and Pico de Gallo. Served with Mexican Rice and Refried Beans
Bottle Beer
Angry Orchard
Blue Moon
Bud Light
Budlight Next
Budweiser
Coors Banquet
Coors Light
Corona
Corona Premier
WA Americana
Dos XX
Guiness
Heineken
Mosaic Ipa
Lakewood Temptress
Michelob Ultra
Miller Lite
Modelo Especial
Revolver Blood and Honey
Rolling Rock
Shiner Bock
Stella Artois
Topo Chico Seltzers
Truly Lemonade
Wild Acre IPA
Ultra Infusions
Ultra Gold
Ultra Seltzer
Wild Acre Billy Jenkins
Wild Acre Texas Blonde
White Claw
Yuengling Lager
Yuengling Flight
Yuengling Hershey Porter
Frozen Drinks TO GO
|Sunday
|7:00 am - 8:00 pm
|Monday
|Closed
|Tuesday
|11:00 am - 9:00 pm
|Wednesday
|11:00 am - 9:00 pm
|Thursday
|11:00 am - 9:00 pm
|Friday
|7:00 am - 10:00 pm
|Saturday
|7:00 am - 10:00 pm
Come in and enjoy!
101 N. Main St. Ste A, Joshua, TX 76058
Photos coming soon!