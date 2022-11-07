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Barbeque
Mexican & Tex-Mex
Salad

The Hickory Tree

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101 N. Main St. Ste A

Joshua, TX 76058

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BEVERAGES

WATER

TEA

$2.50

SOFT DRINKS

$3.25

COFFEE

$2.50

HOT TEA

$2.50

APPLE JUICE

$3.00

MILK HALF PINT

$1.50

MILK PINT

$3.00

CHOCOLATE MILK HALF PINT

$1.50

CHOCOLATE MILK PINT

$3.00

TOPO CHICO

$3.00

Red Bull

$4.00

Sugar Free Red Bull

$4.00

ALA CARTE (Copy)

BURGER PATTY

$4.00

FRIED CHICKEN BREAST

$6.00

GRILLED CHICKEN BREAST

$6.00

SIDE STEAK

$7.00

JALAPENO SAUSAGE LINK

$4.50

SIDE BRISKET

$7.00

SIDE PORK

$5.00

FRIED EGG

$1.50

SIDE GUAC

$2.00

SIDE AVOCADO CREAM

$1.50

SIDE JALAPENO CREAM SAUCE

$2.00

SIDE CHIP RANCH

$0.75

SIDE GRAVY

$2.00

SIDE QUESO

$2.00

SIDE JALAPENO CREAM CHEESE

$2.00

SIDE CORN

$3.00

SIDE BEANS

$3.00

SIDE GREEN BEAN

$3.00

SIDE MAC

$3.50

SIDE MASH

$3.00

SIDE RICE

$3.00

SLICED AVOCADO

$2.00

SIDE VEG

$2.50

SIDE FRIES

$3.50

SIDE POTATO CHIPS

$3.00

SLICED AVOCADO

$2.00

SMOKED JALAPENO

$1.00

SINGLE CORNDOG

$4.00

SIDE HICKORY SAUCE

$0.50

SIDE FRESH JALAPENOS

$0.50

SIDE PICKLED JALAPENOS

FRIED JALAPENO

$1.00

Side Ranch

$0.75

Side Toast

$0.50

STARTERS

HICKORY TREE FRIES

$14.25

HAND CUT FRIES, SMOKED BRISKET, HICKORY SAUCE, PICKLED JALAPENOS, AND GREEN ONIONS

FRIED PICKLES

$11.50

PICKLE SPEARS IN A DILL INFUSED BREADING, FRIED, AND SERVED WITH RANCH DRESSING

LOADED CHEESE FRIES

$12.50

HAND CUT FRIES TOPPED WITH MELTED CHEESE, SMOKED BACON, PICKLED JALAPENOS, AND GREEN ONIONS. SERVED WITH RANCH DRESSING

PULLED PORK POTATO SKINS

$13.25

POTATO SKINS LOADED WITH PULLED PORK, HICKORY SAUCE, CHEESE, AND PICKLED JALAPENOS. SERVED WITH CHIPOTLE RANCH DRESSING

CHIPS AND SALSA

$5.50

HOUSE MADE FIRE ROASTED SALSA AND CRISPY TORTILLA CHIPS

CHIPS AND QUESO CUP

$8.95

BLEND OF CHEESES WITH FIRE ROASTED CHILIS, TOMATOES, ONIONS, AND CILANTRO

CHIPS AND QUESO BOWL

$11.95

BLEND OF CHEESES WITH FIRE ROASTED CHILIS, TOMATOES, ONIONS, AND CILANTRO

CHIPS AND DIP DOU

$12.50

FRESH TORTILLA CHIPS SERVED WITH OUR FIRE ROASED SALSA AND QUESO

BUILD YOUR OWN QUESO

$12.25

CHOOSE 1: CHORIZO, BRISKET, PULLED PORK, STEAK, CHICKEN CHOOSE 2: SMOKED JALAPENOS, GUACAMOLE, PICO DE GALLO, GREEN ONIONS, SOUR CREAM, CILANTRO

CHICKEN WINGS

$15.95

ORDER OF 12 CRISPY FRIED CHICKEN WINGS. CHOOSE BUFFALO, SWEET RED CHILI, OR BBQ SAUCED. SERVED WITH CELERY AND RANCH OR BLUE CHEESE DRESSING

SAUSAGE AND CHEESE SAMPLER

$18.95

VARIETY OF SMOKED SAUSAGES (1 LB) WITH CHEDDAR AND PEPPER JACK CHEESE, SERVED WITH CAROLINA GOLD AND HOUSE BBQ SAUCE

1/2 SAUSAGE AND CHEESE SAMPLER

$10.25

VARIETY OF SMOKED SAUSAGES (1/2 LB) WITH CHEDDAR AND PEPPER JACK CHEESE, SERVED WITH CAROLINA GOLD AND HOUSE BBQ SAUCE

SALADS

TOSSED SALAD SMALL

$5.95

MIXED GREENS, TOMATOES, CUCUMBERS, CHEESE, AND CROUTONS

TOSSED SALAD LARGE

$7.25

MIXED GREENS, TOMATOES, CUCUMBERS, CHEESE, AND CROUTONS

WEDGE SALAD

$8.95

ICEBURG WEDGE WITH CRUMBLED BACON, TOMATOES, AND CUCUMBER

GRILLED CHICKEN SALAD

$13.95

MIXED GREENS, GRILLED CHICKEN, CHILI SPICED PECANS, RED ONION, CARROT, TOMATO, AND CHEESE

SOUTHWEST STEAK SALAD

$16.95

FRITOS, RICE, MIXED GREENS, GRILLED SKIRT STEAK, CHEESE, BLACK OLIVES, PICO, GUACAMOLE, SOUR CREAM, AND SALSA

TEX MEX FAVORITES

FISH TACOS

$14.25

CRISPY BEER BATTERED FRIED FISH, CAJUN REMOULADE, LETTUCE, CILANTRO, FETA, AND CABBAGE SLAW ON A CORN TORTILLA. SERVED WITH CHIPS AND QUESO

SMOKED BRISKET TACOS

$16.25

SMOKED BRISKET, CHIPOTLE RANCH DRESSING, QUESO, PICO, AND GUACAMOLE ON A SWISS CHEESE CRUSTED FLOUR TORTILLA. SERVED WITH CHIPS AND QUESO

STEAK STREET TACOS

$16.75

MARINATED SKIRT STEAK, PICO, MONTEREY JACK CHEESE, AVOCADO SAUCE, AND LIME ON A CORN TORTILLA. SERVED WITH CHIPS AND QUESO

CHICKEN STREET TACOS

$14.50

MARINATED CHICKEN BREAST, PICO, MONTEREY JACK CHEESE, AVOCADO SAUCE, AND LIME ON A CORN TORTILLA. SERVED WITH CHIPS AND QUESO

BRISKET NACHOS

$16.75

THICK CUT POTATO CHIPS TOPPED WITH SMOKED BRISKET, QUESO, PICKLED JALAPENOS, CHIPOTLE RANCH, GREEN ONIONS, AND SOUR CREAM

QUESADILLA

$13.95

CHOICE OF MEAT WITH CHEDDAR AND MONTEREY JACK CHEESE, GRILLED ONIONS AND PEPPERS IN A BUTTER GRILLED FLOUR TORTILLA. SERVED WITH SOUR CREAM

FLAME GRILLED FAJITAS

CHICKEN FAJITAS FOR 1

$18.95

SERVED WITH FRESH FLOUR TORTILLAS, GRILLED ONIONS AND PEPPERS, CHEESE, SOUR CREAM, RICE, AND REFRIED BEANS

CHICKEN FAJITAS FOR 2

$37.90

SERVED WITH FRESH FLOUR TORTILLAS, GRILLED ONIONS AND PEPPERS, CHEESE, SOUR CREAM, RICE, AND REFRIED BEANS

STEAK FAJITAS FOR 1

$19.95

SERVED WITH FRESH FLOUR TORTILLAS, GRILLED ONIONS AND PEPPERS, CHEESE, SOUR CREAM, RICE, AND REFRIED BEANS

STEAK FAJITAS FOR 2

$39.90

SERVED WITH FRESH FLOUR TORTILLAS, GRILLED ONIONS AND PEPPERS, CHEESE, SOUR CREAM, RICE, AND REFRIED BEANS

COMBINATION FAJITAS FOR 1

$19.25

SERVED WITH FRESH FLOUR TORTILLAS, GRILLED ONIONS AND PEPPERS, CHEESE, SOUR CREAM, RICE, AND REFRIED BEANS

COMBINATION FAJITAS FOR 2

$39.50

SERVED WITH FRESH FLOUR TORTILLAS, GRILLED ONIONS AND PEPPERS, CHEESE, SOUR CREAM, RICE, AND REFRIED BEANS

BBQ FAJITAS FOR 1

$18.95

SMOKED BRISKET, PULLED PORK, AND JALAPENO CHEDDAR SAUSAGE. SERVED WITH FRESH FLOUR TORTILLAS, GRILLED ONIONS AND PEPPERS, CHEESE, SOUR CREAM, RICE, AND REFRIED BEANS

BBQ FAJITAS FOR 2

$37.90

SERVED WITH FRESH FLOUR TORTILLAS, GRILLED ONIONS AND PEPPERS, CHEESE, SOUR CREAM, RICE, AND REFRIED BEANS

HICKORY TREE PICNIC (SERVES 4-6)

$79.95

BEEF AND CHICKEN FAJITAS, SMOKED BRISKET, PULLED PORK, AND A VARIETY OF SMOKED SAUSAGES. SERVED WITH FRESH FLOUR TORTILLAS, GRILLED ONIONS AND PEPPERS, CHEESE, SOUR CREAM, RICE, AND REFRIED BEANS

SIDE TORTILLAS

BURGERS AND BBQ

CLASSIC CHEESEBURGER

$14.95

1/2 LB FRESH GROUND BEEF, 2 SLICES OF AMERICAN CHEESE, LETTUCE, TOMATO, PICKLES, ONION, AND MUSTARD ON A TOASTED BUN. SERVED WITH HAND CUT FRIES.

HICKORY TREE BURGER

$14.95

1/2 LB FRESH GROUND BEEF, AMERICAN CHEESE, GRILLED ONIONS, LETTUCE, TOMATO, PICKLES, AND HICKORY SAUCE ON A TOASTED BUN. SERVED WITH HAND CUT FRIES.

TEXICAN BURGER

$15.95

1/2 LB FRESH GROUND BEEF, JALAPENO BACON CREAM CHEESE, PICO, SLICED AVOCADO, AND CHIPOTLE MAYO ON A TOASTED BUN. SERVED WITH HAND CUT FRIES.

CHILI RELLENO BURGER

$15.50

1/2 LB FRESH GROUND BEEF,

PATTY MELT

$14.95

1/2 LB FRESH GROUND BEEF, AMERICAN AND PROVOLONE CHEESE, GRILLED ONIONS, AND SMOKED TOMATO AIOLI ON GRILLED SOUR DOUGH BREAD. SERVED WITH HAND CUT FRIES

SMOKED MEATLOAF BURGER

$15.50

SMOKED MEATLOAF, PROVOLONE, LETTUCE, TOMATO, ONION, AND SMOKED TOMATO AIOLI ON A TOASTED BUN. SERVED WITH HAND CUT FRIES.

HICKORY TREE GRILLED CHEESE

$15.95

SMOKED PULLED PORK AND MAC N CHEESE INSIDE A GRILLED CHEESE SANDWICH. SERVED WITH HAND CUT FRIES

CHOPPED BRISKET SANDWICH

$15.75

SMOKED BRISKET, ONION-JALAPENO-PICKLE RELISH, AND HICKORY SAUCE ON A TOASTED BUN. SERVED WITH HAND CUT FRIES

PULLED PORK SANDWICH

$14.50

SMOKED PULLED PORK, ONION-JALAPENO-PICKLE RELISH, COLE SLAW, AND HICKORY SAUCE ON A TOASTED BUN. SERVED WITH HAND CUT FRIES

PULLED PORK SLIDERS

$14.95

SMOKED PULLED PORK AND HICKORY SAUCE ON HAWAIIAN SWEET ROLLS (4). SERVED WITH HAND CUT FRIES

HOUSE FAVORITES

CHICKEN FRIED STEAK

$18.95

SERVED WITH YOUR CHOICE OF TWO SIDES AND TEXAS TOAST

CHICKEN FRIED CHICKEN

$16.95

SERVED WITH YOUR CHOICE OF TWO SIDES AND TEXAS TOAST

CHICKEN DEL RIO

$16.95

GRILLED MARINATED CHICKEN BREAST TOPPED WITH MONTEREY JACK CHEESE, JALAPENO CREAM SAUCE, AND PICO DE GALLO. SERVED WITH YOUR CHOICE OF TWO SIDES AND TEXAS TOAST

SMOKED MEATLOAF

$15.95

SMOKED MEATLOAF GLAZED WITH A HONEY AND BUTTER BBQ SAUCE. SERVED WITH YOUR CHOICE OF TWO SIDES AND TEXAS TOAST

KIDS

CHEESEBURGER

$7.95

SERVED WITH FRIES AND A DRINK

KIDS CORNDOG

$7.95

SERVED WITH FRIES AND A DRINK

CHEESE QUESADILLA

$7.95

SERVED WITH FRIES AND A DRINK

GRILLED CHEESE

$7.95

SERVED WITH FRIES AND A DRINK

BEAN AND CHEESE QUESO NACHOS

$7.95

SERVED WITH FRIES AND A DRINK

MAC AND CHEESE

$7.95

SERVED WITH FRIES AND A DRINK

CHICKEN AND CHEESE TACO

$7.95

SERVED WITH FRIES AND A DRINK

KIDS CHICKEN STRIPS

$7.95

DESSERT

SCOOP ICE CREAM

$2.50

VANILLA BEAN ICE CREAM

Chocolate Brownie

$6.50

House made Apple Pie, Fried to Golden Brown and topped with Vanilla Bean Ice Cream. Drizzled with Caramel Sauce.

PECAN FRIED PIE

$6.50

SERVED WITH VANILLA BEAN ICE CREAM

SPECIALS

BUFFALO CHICKEN SANDWICH

$14.95

Hand battered fried chicken tossed in our house buffalo sauce with Swiss cheese, lettuce, tomato and mayonnaise on Texas toast. Choice of Ranch or Bleu Cheese for dipping

SMOKED CHILE RELLENO

$14.95Out of stock

2 Smoked Poblano Chilies, stuffed with Monterrey Jack Cheese and your choice of Pulled Pork or Hickory Smoked Brisket. Topped with White Queso and Pico de Gallo. Served with Mexican Rice and Refried Beans

Bottle Beer

Angry Orchard

$4.50

Blue Moon

$3.00

Bud Light

$3.00

Budlight Next

$3.00

Budweiser

$3.00

Coors Banquet

$3.00

Coors Light

$3.00

Corona

$4.00

Corona Premier

$4.00

WA Americana

$5.00

Dos XX

$4.00

Guiness

$5.00

Heineken

$4.00

Mosaic Ipa

$3.00

Lakewood Temptress

$6.00Out of stock

Michelob Ultra

$3.00

Miller Lite

$3.00

Modelo Especial

$4.00

Revolver Blood and Honey

$5.00

Rolling Rock

$3.00

Shiner Bock

$4.00

Stella Artois

$5.00

Topo Chico Seltzers

$4.50

Truly Lemonade

$4.50

Wild Acre IPA

$5.00

Ultra Infusions

$4.50

Ultra Gold

$3.00

Ultra Seltzer

$4.50

Wild Acre Billy Jenkins

$5.00

Wild Acre Texas Blonde

$5.00

White Claw

$4.50

Yuengling Lager

$5.00

Yuengling Flight

$3.00

Yuengling Hershey Porter

$5.00

Frozen Drinks TO GO

FROZEN MARG

$7.00

FROZEN MANGO MARG

$7.50

FROZEN PEACH MARG

$7.50

FROZEN RASP MARG

$7.50

FROZEN STRAW MARG

$7.50

DRINK SPECIALS

The Beetlejuice

$9.00

Blood Moon Mimosa

$9.00

Candy Corn Cocktail

$9.00
All hours
Sunday7:00 am - 8:00 pm
MondayClosed
Tuesday11:00 am - 9:00 pm
Wednesday11:00 am - 9:00 pm
Thursday11:00 am - 9:00 pm
Friday7:00 am - 10:00 pm
Saturday7:00 am - 10:00 pm
Restaurant info

Come in and enjoy!

Location

101 N. Main St. Ste A, Joshua, TX 76058

Directions

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