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THE HIDDEN INN

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10860 county hwy 18

South Kortright, NY 13842

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Gift Cards

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Tapas

PAN CON TOMATE

$6.00

Small shared plate

PROSCIUTTO CROSTINI

$7.00

Small shared plate

CHORIZO IN RED WINE

$7.00

Small shared plate

BAKED FETA & OLIVE

$8.00

small shared plate

BALSAMIC MUSHROOMS

$5.00

small shared plate

SHRIMP SHOOTER

$7.00

small shared plate

PORK BELLY SKEWER

$8.00

Small shared plate

Dinner Menu

BRAISED SHORT RIB

$31.00

Sous Vide

BRAISED PORK SHANK

$29.00

Sous Vide

HANGER STEAK

$25.00

cast iron seared

SEARED FILET MIGNON

$45.00

cast iron seared

PRIME RIB

$29.00+

Slow roasted

CAJUN SHRIMP & RISOTTO

$27.00

LOBSTER PASTA

$38.00

PETIT PENNE PASTA

$22.00

CHILEAN SEA BASS

$45.00

pan Seared

FISH & CHIPS

$20.00

Beer Battered

CHEFS CREATIONS

CHEF SALMON

$34.00

CHEF CHICKEN

$32.00

CHEF VEGETARIAN

$24.00

PORK CHOP

$45.00

SAM ADMAS STRIP STEAK

$45.00

Senior

SR GRILLED CHICKEN

$15.00

Senior

SR CHEFS SALMON

$18.00

Senior

SR LOBSTER PASTA

$24.00

Senior

SR TENDERLOIN TIPS

$20.00

Senior

SR PRIME RIB

$22.00

Senior

Kids

KIDS PIZZA

$8.00

Kids

KIDS GRILLED CHEESE

$8.00

Kids

CHICKEN TENDERS

$8.00

Kids

KIDS GRILLED CHICKEN

$8.00

Kids

PUB FARE

TOSSED SALAD

$5.00

ROMAN CAESAR SALAD

$10.00

CRAB CAKE SALAD

$15.00

SIGNATURE BURGER

$16.00

BYO BURGER

$14.00

PRIME RIB SANDWHICH

$18.00

CRAB CAKE SLIDER

$15.00

PULLED PORK NACHO

$12.00

BANG BANG SHRIMP

$14.00

CALAMARI

$14.00

CHICKEN WINGS

$10.00+

FRENCH ONION SOUP

$7.00

SOUP OF THE DAY

$6.00

SOUPS & SALADS

ROMAN CAESAR SALAD

$10.00

CRAB CAKE SALAD

$15.00

TOSSED SALAD

$5.00

SOUP OF THE DAY

$6.00

FRENCH ONION

$7.00

PIZZA

CLASSIC MARGARITA

$14.00

GLUTEN FREE PIZZA

$14.00

SPECIALTY PIZZA

$24.00

14 INCH CHEESE PIZZA

$14.00

BOTTLED BEER

AWESTRUCK CIDER

$6.00

BUD LIGHT

$5.00

BUDWEISER

$5.00

COORS LIGHT

$5.00

CORONA

$6.00

CORONA LIGHT

$6.00

DUVEL

$12.00

GUINNESS

$7.00

HEINEKEN

$6.00

HEINEKEN ZERO

$5.00

LABATT BLUE

$5.00

LABATT LIGHT

$5.00

MICHELOB ULTRA

$5.00

MILLER LIGHT

$5.00

MODELO

$6.00

MOLSON

$7.00

NUTRUL SELTZERS

$6.00

OMMEGANG NIRVANA

$9.00

OMMEGANG WITTE

$9.00

SARANAC PALE ALE

$7.00

STELLA ARTOIS

$7.00

YUENGLING

$5.00

CATSKILL CAN

$8.00

DRAFT BEER

BLUE MOON

$7.00+

BUD LIGHT

$5.00+

DEVILS PATH

$7.00+

SAM ADAMS SEASONAL

$7.00+Out of stock

SPECIALTY COCKTAILS

BEER MOSA

$12.00

BLOODY MARY

$10.00

HI MANHATTAN

$14.00

HOLIDAY MARGARITA

$12.00

LONG ISLAND ICED TEA

$12.00

MIMOSA

$8.00

THE CATSKILL

$12.00

WHITE TEA MARTINI

$12.00

THANKFUL P<3M

$12.00

WINE

ANGELINE PINOT NOIR

$7.00+

BODEGA CATENA MALBEC

$11.00+

CHATEAU L'ORANGERIE BORDAUX

$7.00+

ELOUAN PINOT NOIR

$9.00+

H3 MERLOT

$8.00+

HARVEY AND HARRIET RED BLEND

$15.00+

JACOBS CREEK SHIRAZ

$7.00

JOSH CAB RESERVE

$9.00+

JUGGERNAUT CABERNET

$35.00+

JUGGERNAUT PINOT NOIR

$35.00+

LAPOSTOLLE CARMENERE

$12.00+

MEIOMI CAB

$12.00+

RUFFINO MODUS

$13.00+

SALDO RED ZIN

$15.00+

SUTTER CAB

$7.00

SUTTER MERLOT

$7.00

TRIBUTE PINOT NOIR

$7.00+

FLEURS DE PRAIRIE ROSE

$10.00+

GEISON SAUV BLANC

$7.00+

GEWURZTRAMINER

$7.00+

JACOBS CREEK MOSCATO

$7.00+

KIM CRAWFORD SAUV BLANC

$10.00+

MEIOMI CHARDONNAY

$9.00+

RAEBURN CHARDONNAY

$9.00+

RUFFINO LUMINA PINOT GRIGIO

$7.00+

SCHMITT SOHNE RIESLING

$7.00+

SIMI CHARDONNAY

$35.00+

SUMMER IN A BOTTLE ROSE

$35.00+

SUTTER CHARDONNAY

$7.00

SUTTER PINOT GRIGIO

$7.00

THE LOOP SAUV BLANC

$25.00+

WHITE ZIN

$7.00

RUFFINO PROSECCO

$28.00+

VODKA

ABSOLUTE

$8.00

ABSOLUTE LIME

$8.00

BRECKENRIDGE PEAR VODKA

$10.00

CIROC

$10.00

EFFIN' BLACK CHERRY

$10.00

EFFIN' CUCUMBER

$10.00

EFFIN' GREEN APPLE

$10.00

GREY GOOSE

$12.00

KETEL ONE

$10.00

MEYER LEMON VODKA

$9.00

NUE CITRIS

$8.00

NUE CUCUMBER

$8.00

SMIRNOFF COCONUT

$7.00

TITOS

$8.00

WELL VODKA

$6.00

GIN

BOMBAY SAPHIRE

$9.00

FOUR PILLARS OLIVE LEAF

$14.00

GREY WHALE

$12.00

HENDRICKS

$12.00

HIGHCLERE CASTLE

$12.00

TANQUERAY

$9.00

TANQUERAY RANGPUR

$12.00

WELL GIN

$6.00

RUM

ADMIRAL NELSON

$7.00

BACARDI

$8.00

BUMBU RUM

$10.00

CAPTIN MORGAN

$8.00

CAPTIN MORGAN CHERRY VANILLA

$7.00

GOSLING'S DARK

$6.00

GOSLING'S GOLD

$6.00

MALIBU

$7.00

MOUNT GAY

$10.00

PILAR

$10.00

WELL RUM

$6.00

TEQUILA

CABO WABO

$14.00

PATRON SILVER

$10.00

BLANCO TRES GENERACIONES

$12.00

REPRESADO TRES GENERACIONES

$12.00

SAUZA TEQUILA

$8.00

WELL TEQUILA

$6.00

WHISKEY/BOURBON

BASIL HAYDEN

$12.00

BRECKENRIDGE BOURBON

$14.00

BRECKENRIDGE WHISKEY

$14.00

BULLET

$12.00

CROWN ROYAL

$12.00

DEAD RABBIT

$12.00

FOUR ROSES BOURBON

$12.00

FUJI WHISKEY

$15.00

HILLROCK

$18.00

JACK APPLE

$8.00

JACK DANIELS

$8.00

JACK FIRE

$8.00

JACK HONEY

$8.00

JAMESON

$8.00

JEFFERSONS

$10.00

JIM BEAM

$8.00

JIM BEAM BLACK

$12.00

JIM BEAM RED STAG

$8.00

KNOB CREEK SMOKED MAPLE

$14.00

MAKERS MARK

$12.00

SEAGRAMS 7

$8.00

SOUTHERN COMFORT

$8.00

WELL WHISKEY

$6.00

WILD TURKEY

$8.00

HIGH WEST RYE

$12.00

HIGH WEST WHISKEY

$12.00

SCOTCH

DEWARS

$8.00

JOHNNIE WALKER BLACK

$14.00

JOHNNIE WALKER RED

$12.00

OBAN

$16.00

WELL SCOTCH

$6.00

LIQUEURS

APEROL

$9.00

AVION ESPRESSO

$9.00

BAILEYS IRISH CREAM

$8.00

CAMPARI

$8.00

CHAMBORD

$9.00

COINTREAU

$10.00

DISARONNO AMAERTTO

$10.00

DRAMBUIE

$8.00

DUKE & DAME

$9.00

FIREBALL

$8.00

GODIVA CHOCOLATE

$9.00

GRAND MARNIER

$10.00

JAGERMEISTER

$8.00

KAHLUA

$8.00

LIMONCHELLO

$9.00

RUMCHATA

$8.00

SAMBUCA

$8.00

SAMBUCA BLACK

$8.00

SKREWBALL

$9.00

SOLERNO

$10.00

TRADER VICS

$12.00

OTHER DRINKS

CLUB SODA

$3.00

COFFEE

$2.50

COKE

$3.00

DIET COKE

$3.00

ESPRESSO

$3.50

GINGER ALE

$3.00

HOT TEA

$2.50

ICED TEA

$3.50

JUICES

$3.50

LEMONADE

$3.00

LONG ESPRESSO

$6.00

MILK

$3.00

PERRIER

$4.00

POWERADE

$3.00

SARANAC ROOT BEER

$4.00

SARANAC TEMPLE

$4.00

SARATOGA WATER

$4.00

SPRITE

$3.00

TONIC WATER

$3.00

REFILL SODA

REFILL COKE

REFILL DIET COKE

REFILL SPRITE

REFILL LEMONADE

REFILL ICED TEA

REFILL GINGER ALE

REFILL CLUB SODA

REFILL TONIC

CHEESECAKE

PLAIN CHEESECAKE

$10.00

ALMOND JOY CHEESECAKE

$10.00Out of stock

LEMON CHEESECAKE

$8.00

LIMONCELLO SORBET

LIMONCELLO SORBET

$12.00

ALMOND TART

ALMOND TART

$8.00

SWEET POTATO COBBLER

SWEET POTATO COBBLER

$8.00

CHOCOLATE BOMBA

CHOCOLATE BOMBA

$10.00

APPLE CRISP W/ ICE CREAM

APPLE CRISP

$9.00

PUMPKIN PIE

PUMPKIN PIE

$8.00

POT DE CREME

CHOCOLATE POT DE CREME

$8.00

CHOCOLATE CHIP TART

CHOCOLATE CHIP TART

$8.00

TIRAMISU

PUMPKIN TIRAMISU

$8.00

BRUNCH

BYO OMELETTE

$14.00

STUFFED FRENCH TOAST

$10.00

GRANDMAS PANCAKES

$8.00

EGGS BENEDICT

$14.00

CLASSIC EGGS

$6.00

BREAKFAST SPLITS

$10.00

QUICHE OTD

$12.00

BAKED OATMEAL

$10.00

BISCUITS & GRAVY

$10.00

AVOCADO TOAST

$9.00

HANGOVER CURE 2.0

$24.00

SLOW ROASTED TURKEY

$18.00

SLOW ROASTED ROAST BEEF

$20.00

W/PD

W/PD

BOTTLED BEER

AWESTRUCK CIDER

$6.00

BUD LIGHT

$5.00

BUDWEISER

$5.00

COORS LIGHT

$5.00

CORONA

$6.00

CORONA LIGHT

$6.00

DUVEL

$12.00

GUINNESS

$7.00

HEINEKEN

$6.00

HEINEKEN ZERO

$5.00

LABATT BLUE

$5.00

LABATT LIGHT

$5.00

MICHELOB ULTRA

$5.00

MILLER LIGHT

$5.00

MODELO

$6.00

MOLSON

$7.00

OMMEGANG NIRVANA

$9.00

OMMEGANG WITTE

$9.00

SARANAC PALE ALE

$7.00

STELLA ARTOIS

$6.00

YUENGLING

$5.00

NUTRUL SELTZERS

$6.00

CATSKILL CAN

$8.00

DRAFT BEER

BLUE MOON

$7.00+

BUD LIGHT

$5.00+

DEVILS PATH

$7.00+

SAM ADAMS SEASONAL

$7.00+Out of stock

SPECIALTY COCKTAILS

BEER MOSA

$12.00

BRUNCH BLOODY MARY

$10.00

HI MANHATTAN

$14.00

HOLIDAY MARGARITA

$12.00

LONG ISLAND ICED TEA

$12.00

MIMOSA

$8.00

THE CATSKILL

$12.00

WHITE TEA MARTINI

$12.00

THANKFUL P<3M

$12.00

WINE

ANGELINE PINOT NOIR

$7.00+

BODEGA CATENA MALBEC

$11.00+

CHATEAU L'ORANGERIE BORDAUX

$7.00+

ELOUAN PINOT NOIR

$32.00+

H3 MERLOT

$8.00+

HARVEY AND HARRIET RED BLEND

$15.00+

JACOBS CREEK SHIRAZ

$7.00

JOSH CAB RESERVE

$9.00+

LAPOSTOLLE CARMENERE

$12.00+

MEIOMI CAB

$12.00+

RUFFINO MODUS

$13.00+

SALDO RED ZIN

$15.00+

SUTTER CAB

$7.00

SUTTER MERLOT

$7.00

TRIBUTE PINOT NOIR

$7.00+

JUGGERNAUT PINOT NOIR

$35.00+

JUGGERNAUT CABERNET

$35.00+

FLEURS DE PRAIRIE ROSE

$10.00+

GEISON SAUV BLANC

$7.00+

JACOBS CREEK MOSCATO

$7.00+

KIM CRAWFORD SAUV BLANC

$10.00+

MEIOMI CHARDONNAY

$9.00+

P.J. VALCKENBERG GEWURZTRAMINER

$7.00+

RAEBURN CHARDONNAY

$9.00+

RUFFINO LUMINA PINOT GRIGIO

$7.00+

SCHMITT SOHNE RIESLING

$7.00+

SIMI CHARDONNAY

$10.00+

SUMMER IN A BOTTLE ROSE

$35.00+

SUTTER CHARDONNAY

$7.00

SUTTER PINOT GRIGIO

$7.00

THE LOOP SAUV BLANC

$25.00+

WHITE ZIN

$7.00

RUFFINO PROSECCO

$8.00+

VODKA

ABSOLUTE

$8.00

ABSOLUTE LIME

$8.00

CIROC

$10.00

EFFIN' BLACK CHERRY

$10.00

EFFIN' CUCUMBER

$10.00

EFFIN' GREEN APPLE

$10.00

GREY GOOSE

$12.00

KETEL ONE

$10.00

MEYER LEMON VODKA

$9.00

NUE CITRIS

$8.00

NUE CUCUMBER

$8.00

SMIRNOFF COCONUT

$7.00

TITOS

$8.00

WELL VODKA

$6.00

GIN

BOMBAY SAPHIRE

$9.00

FOUR PILLARS OLIVE LEAF

$14.00

GREY WHALE

$12.00

HENDRICKS

$12.00

HIGHCLERE CASTLE

$12.00

TANQUERAY

$9.00

TANQUERAY RANGPUR

$12.00

WELL GIN

$6.00

RUM

ADMIRAL NELSON

$7.00

BACARDI

$8.00

BUMBU RUM

$10.00

CAPTIN MORGAN

$8.00

CAPTIN MORGAN CHERRY VANILLA

$7.00

GOSLING'S DARK

$6.00

GOSLING'S GOLD

$6.00

MALIBU

$7.00

MOUNT GAY

$10.00

PILAR

$10.00

WELL RUM

$6.00

TEQUILA

CABO WABO

$14.00

PATRON SILVER

$10.00

BLANCO TRES GENERACIONES

$12.00

REPRESADO TRES GENERACIONES

$12.00

SAUZA TEQUILA

$8.00

WELL TEQUILA

$6.00

WHISKEY/BOURBON

BASIL HAYDEN

$12.00

BRECKENRIDGE BOURBON

$14.00

BRECKENRIDGE WHISKEY

$14.00

BULLET

$12.00

CROWN ROYAL

$12.00

DEAD RABBIT

$12.00

FOUR ROSES BOURBON

$12.00

FUJI WHISKEY

$15.00

HILLROCK

$18.00

JACK APPLE

$8.00

JACK DANIELS

$8.00

JACK FIRE

$8.00

JACK HONEY

$8.00

JAMESON

$8.00

JEFFERSONS BOURBON

$10.00

JIM BEAM

$8.00

JIM BEAM BLACK

$12.00

JIM BEAM RED STAG

$8.00

KNOB CREEK SMOKED MAPLE

$14.00

MAKERS MARK

$12.00

SEAGRAMS 7

$8.00

SOUTHERN COMFORT

$8.00

WELL WHISKEY

$6.00

WILD TURKEY

$8.00

HIGH WEST RYE

$12.00

HIGH WEST WHISKEY

$12.00

SCOTCH

DEWARS

$8.00

JOHNNIE WALKER BLACK

$14.00

JOHNNIE WALKER RED

$12.00

OBAN

$16.00

WELL SCOTCH

$6.00

LIQUEOURS

APEROL

$9.00

AVION ESPRESSO

$9.00

BAILEYS IRISH CREAM

$8.00

CAMPARI

$8.00

CHAMBORD

$9.00

COINTREAU

$10.00

DISARONNO AMAERTTO

$10.00

DRAMBUIE

$8.00

DUKE & DAME

$9.00

FIREBALL

$8.00

GODIVA CHOCOLATE

$9.00

GRAND MARNIER

$10.00

JAGERMEISTER

$8.00

KAHLUA

$8.00

LIMONCHELLO

$9.00

RUMCHATA

$8.00

SAMBUCA

$8.00

SAMBUCA BLACK

$8.00

SKREWBALL

$9.00

SOLERNO

$10.00

TRADER VICS

$12.00

OTHER DRINKS

CLUB SODA

$3.00

COFFEE

$2.50

COKE

$3.00

DIET COKE

$3.00

GINGER ALE

$3.00

HOT TEA

$2.50

ICED TEA

$3.50

JUICES

$3.50

LEMONADE

$3.00

MILK

$3.00

PERRIER

$4.00

POWERADE

$3.00

SARANAC ROOT BEER

$4.00

SARANAC TEMPLE

$4.00

SARATOGA WATER

$4.00

SPRITE

$3.00

TONIC WATER

$3.00
All hours
Sunday8:00 am - 3:59 am
Monday8:00 am - 3:59 am
Tuesday8:00 am - 3:59 am
Wednesday8:00 am - 3:59 am
Thursday8:00 am - 3:59 am
Friday8:00 am - 3:59 am
Saturday8:00 am - 3:59 am
Restaurant info

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Location

10860 county hwy 18, South Kortright, NY 13842

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