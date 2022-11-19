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THE HIDDEN INN
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10860 county hwy 18
South Kortright, NY 13842
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Dinner Menu
BRAISED SHORT RIB
$31.00
Sous Vide
BRAISED PORK SHANK
$29.00
Sous Vide
HANGER STEAK
$25.00
cast iron seared
SEARED FILET MIGNON
$45.00
cast iron seared
PRIME RIB
$29.00+
Slow roasted
CAJUN SHRIMP & RISOTTO
$27.00
LOBSTER PASTA
$38.00
PETIT PENNE PASTA
$22.00
CHILEAN SEA BASS
$45.00
pan Seared
FISH & CHIPS
$20.00
Beer Battered
BOTTLED BEER
AWESTRUCK CIDER
$6.00
BUD LIGHT
$5.00
BUDWEISER
$5.00
COORS LIGHT
$5.00
CORONA
$6.00
CORONA LIGHT
$6.00
DUVEL
$12.00
GUINNESS
$7.00
HEINEKEN
$6.00
HEINEKEN ZERO
$5.00
LABATT BLUE
$5.00
LABATT LIGHT
$5.00
MICHELOB ULTRA
$5.00
MILLER LIGHT
$5.00
MODELO
$6.00
MOLSON
$7.00
NUTRUL SELTZERS
$6.00
OMMEGANG NIRVANA
$9.00
OMMEGANG WITTE
$9.00
SARANAC PALE ALE
$7.00
STELLA ARTOIS
$7.00
YUENGLING
$5.00
CATSKILL CAN
$8.00
SPECIALTY COCKTAILS
WINE
ANGELINE PINOT NOIR
$7.00+
BODEGA CATENA MALBEC
$11.00+
CHATEAU L'ORANGERIE BORDAUX
$7.00+
ELOUAN PINOT NOIR
$9.00+
H3 MERLOT
$8.00+
HARVEY AND HARRIET RED BLEND
$15.00+
JACOBS CREEK SHIRAZ
$7.00
JOSH CAB RESERVE
$9.00+
JUGGERNAUT CABERNET
$35.00+
JUGGERNAUT PINOT NOIR
$35.00+
LAPOSTOLLE CARMENERE
$12.00+
MEIOMI CAB
$12.00+
RUFFINO MODUS
$13.00+
SALDO RED ZIN
$15.00+
SUTTER CAB
$7.00
SUTTER MERLOT
$7.00
TRIBUTE PINOT NOIR
$7.00+
FLEURS DE PRAIRIE ROSE
$10.00+
GEISON SAUV BLANC
$7.00+
GEWURZTRAMINER
$7.00+
JACOBS CREEK MOSCATO
$7.00+
KIM CRAWFORD SAUV BLANC
$10.00+
MEIOMI CHARDONNAY
$9.00+
RAEBURN CHARDONNAY
$9.00+
RUFFINO LUMINA PINOT GRIGIO
$7.00+
SCHMITT SOHNE RIESLING
$7.00+
SIMI CHARDONNAY
$35.00+
SUMMER IN A BOTTLE ROSE
$35.00+
SUTTER CHARDONNAY
$7.00
SUTTER PINOT GRIGIO
$7.00
THE LOOP SAUV BLANC
$25.00+
WHITE ZIN
$7.00
RUFFINO PROSECCO
$28.00+
VODKA
GIN
RUM
TEQUILA
WHISKEY/BOURBON
BASIL HAYDEN
$12.00
BRECKENRIDGE BOURBON
$14.00
BRECKENRIDGE WHISKEY
$14.00
BULLET
$12.00
CROWN ROYAL
$12.00
DEAD RABBIT
$12.00
FOUR ROSES BOURBON
$12.00
FUJI WHISKEY
$15.00
HILLROCK
$18.00
JACK APPLE
$8.00
JACK DANIELS
$8.00
JACK FIRE
$8.00
JACK HONEY
$8.00
JAMESON
$8.00
JEFFERSONS
$10.00
JIM BEAM
$8.00
JIM BEAM BLACK
$12.00
JIM BEAM RED STAG
$8.00
KNOB CREEK SMOKED MAPLE
$14.00
MAKERS MARK
$12.00
SEAGRAMS 7
$8.00
SOUTHERN COMFORT
$8.00
WELL WHISKEY
$6.00
WILD TURKEY
$8.00
HIGH WEST RYE
$12.00
HIGH WEST WHISKEY
$12.00
LIQUEURS
APEROL
$9.00
AVION ESPRESSO
$9.00
BAILEYS IRISH CREAM
$8.00
CAMPARI
$8.00
CHAMBORD
$9.00
COINTREAU
$10.00
DISARONNO AMAERTTO
$10.00
DRAMBUIE
$8.00
DUKE & DAME
$9.00
FIREBALL
$8.00
GODIVA CHOCOLATE
$9.00
GRAND MARNIER
$10.00
JAGERMEISTER
$8.00
KAHLUA
$8.00
LIMONCHELLO
$9.00
RUMCHATA
$8.00
SAMBUCA
$8.00
SAMBUCA BLACK
$8.00
SKREWBALL
$9.00
SOLERNO
$10.00
TRADER VICS
$12.00
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AWESTRUCK CIDER
$6.00
BUD LIGHT
$5.00
BUDWEISER
$5.00
COORS LIGHT
$5.00
CORONA
$6.00
CORONA LIGHT
$6.00
DUVEL
$12.00
GUINNESS
$7.00
HEINEKEN
$6.00
HEINEKEN ZERO
$5.00
LABATT BLUE
$5.00
LABATT LIGHT
$5.00
MICHELOB ULTRA
$5.00
MILLER LIGHT
$5.00
MODELO
$6.00
MOLSON
$7.00
OMMEGANG NIRVANA
$9.00
OMMEGANG WITTE
$9.00
SARANAC PALE ALE
$7.00
STELLA ARTOIS
$6.00
YUENGLING
$5.00
NUTRUL SELTZERS
$6.00
CATSKILL CAN
$8.00
SPECIALTY COCKTAILS
WINE
ANGELINE PINOT NOIR
$7.00+
BODEGA CATENA MALBEC
$11.00+
CHATEAU L'ORANGERIE BORDAUX
$7.00+
ELOUAN PINOT NOIR
$32.00+
H3 MERLOT
$8.00+
HARVEY AND HARRIET RED BLEND
$15.00+
JACOBS CREEK SHIRAZ
$7.00
JOSH CAB RESERVE
$9.00+
LAPOSTOLLE CARMENERE
$12.00+
MEIOMI CAB
$12.00+
RUFFINO MODUS
$13.00+
SALDO RED ZIN
$15.00+
SUTTER CAB
$7.00
SUTTER MERLOT
$7.00
TRIBUTE PINOT NOIR
$7.00+
JUGGERNAUT PINOT NOIR
$35.00+
JUGGERNAUT CABERNET
$35.00+
FLEURS DE PRAIRIE ROSE
$10.00+
GEISON SAUV BLANC
$7.00+
JACOBS CREEK MOSCATO
$7.00+
KIM CRAWFORD SAUV BLANC
$10.00+
MEIOMI CHARDONNAY
$9.00+
P.J. VALCKENBERG GEWURZTRAMINER
$7.00+
RAEBURN CHARDONNAY
$9.00+
RUFFINO LUMINA PINOT GRIGIO
$7.00+
SCHMITT SOHNE RIESLING
$7.00+
SIMI CHARDONNAY
$10.00+
SUMMER IN A BOTTLE ROSE
$35.00+
SUTTER CHARDONNAY
$7.00
SUTTER PINOT GRIGIO
$7.00
THE LOOP SAUV BLANC
$25.00+
WHITE ZIN
$7.00
RUFFINO PROSECCO
$8.00+
VODKA
GIN
RUM
TEQUILA
WHISKEY/BOURBON
BASIL HAYDEN
$12.00
BRECKENRIDGE BOURBON
$14.00
BRECKENRIDGE WHISKEY
$14.00
BULLET
$12.00
CROWN ROYAL
$12.00
DEAD RABBIT
$12.00
FOUR ROSES BOURBON
$12.00
FUJI WHISKEY
$15.00
HILLROCK
$18.00
JACK APPLE
$8.00
JACK DANIELS
$8.00
JACK FIRE
$8.00
JACK HONEY
$8.00
JAMESON
$8.00
JEFFERSONS BOURBON
$10.00
JIM BEAM
$8.00
JIM BEAM BLACK
$12.00
JIM BEAM RED STAG
$8.00
KNOB CREEK SMOKED MAPLE
$14.00
MAKERS MARK
$12.00
SEAGRAMS 7
$8.00
SOUTHERN COMFORT
$8.00
WELL WHISKEY
$6.00
WILD TURKEY
$8.00
HIGH WEST RYE
$12.00
HIGH WEST WHISKEY
$12.00
LIQUEOURS
APEROL
$9.00
AVION ESPRESSO
$9.00
BAILEYS IRISH CREAM
$8.00
CAMPARI
$8.00
CHAMBORD
$9.00
COINTREAU
$10.00
DISARONNO AMAERTTO
$10.00
DRAMBUIE
$8.00
DUKE & DAME
$9.00
FIREBALL
$8.00
GODIVA CHOCOLATE
$9.00
GRAND MARNIER
$10.00
JAGERMEISTER
$8.00
KAHLUA
$8.00
LIMONCHELLO
$9.00
RUMCHATA
$8.00
SAMBUCA
$8.00
SAMBUCA BLACK
$8.00
SKREWBALL
$9.00
SOLERNO
$10.00
TRADER VICS
$12.00
All hours
|Sunday
|8:00 am - 3:59 am
|Monday
|8:00 am - 3:59 am
|Tuesday
|8:00 am - 3:59 am
|Wednesday
|8:00 am - 3:59 am
|Thursday
|8:00 am - 3:59 am
|Friday
|8:00 am - 3:59 am
|Saturday
|8:00 am - 3:59 am
Restaurant info
Come in and enjoy!
Location
10860 county hwy 18, South Kortright, NY 13842
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