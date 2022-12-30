  • Home
  • /
  • Las Vegas
  • /
  • Lemon Tree Cafe & Market - 6111 South Buffalo Drive
Main picView gallery

Lemon Tree Cafe & Market 6111 South Buffalo Drive

review star

No reviews yet

6111 South Buffalo Drive

Las Vegas, NV 89113

Orders through Toast are commission free and go directly to this restaurant

phone icon

Call

clock icon

Hours

waypoint sign icon

Directions

gift icon

Gift Cards

Order Again

HAPPY HOUR

Charcuterie Board for 2

$24.00

3 meats 3 cheeses

Turkey Lettuce Wraps

$14.00

turkey, ginger , onion, water chestnuts

Chicken Lollipops

$13.00

garlic, chili dip

Truffle Hand Cut Fries

$9.00

Truffle seasoned fries

Sweet Potato Fries

$7.00

Cold Pressed Juice

Early Riser

$9.00

beet, ginger, carrot, lemon

Nevada Sunrise

$9.00

orange, lemon, lime, red grapefruit

Green Machine

$9.00

spinach, kale, celery, green apple, cucumber

The Hangover

$9.00

apple, lemon, ginger, cucumber, arugula

Orange Squeeze

$9.00

orange, orange and more orange

Lemon Tree

$9.00

daily special

Fresh Squeezed Lemonade

$5.00

lemon, sugar, water

Coffee

Americano

$4.00

Espresso shot

$3.00

Macchiato

$4.00

Cappuccino

$5.00

Latte

$5.00

Mocha

$5.00

Drip

$3.00

Tea

Hot Tea

$3.00

Iced tea

$3.00

Chai latte

$5.00

Golden Tumeric Latte

$5.00

Matcha

$5.00

Bottles

Smart Water

$2.50

Perrier

$2.95

Sanpellegrino

$2.95

Dairy

GLENVIEW FARMS - CREAM, WHIPPING HEAVY 36% BUTTERFAT UHT DAIRY CARTON REF

$7.93

KERYGLD - Butter Salted

$6.16

DAIRY P - Milk Skim Half Pint

$0.53

MEDGOLD - Milk Whole Homogenized

$3.76

HORZON - Milk Chocolate Reduced Milk Organic

$2.03

BELGIOIOSO - CHEESE, BURRATA BALL 2 OZ CUP REF IN WATER

$1.35

BOURSIN - Cheese Boursin Herb French

$5.30

GOUDA GOAT RETAIL WEDGE CENTRAL COAST CREAMERY, CA USA

$8.05

HOLEY COW RETAIL CENTRAL COAST CREAMERY

$7.12

SEASCAPE RETAIL WEDGECENTRAL COAST CREAMERY, CA USA

$8.39

SEAHIVE RETAIL BEEHIVE CHEESE

$5.06

BURRATA 8/8OZ ANGELO FRANCO

$6.41

BUFALA MOZZ 8/8OZ ANGELO FRANCO

$9.05

BURRATA CHEESE in water 2 oz (4/2 oz)

$7.53

ANGFRA

MOZZ DI BUFALA OVALINI 4/4 oz

$17.86

ANGFRA

PROV IMP AURICCHIO WEDGES

$12.94

AURICC

PECORINO w/TARTUFO 12/8 oz

$14.24

AURICC

RICOTTA SALATA WEDGES

$7.48

LOCATELLE

BURRATA CHEESE DISTEF 24/2 oz CS

$1.83

DISTEFANO

PECORINO ROMANO retail WEDGES

$13.98

LOCATELLE

PROV IMP SHARP RES. CONVERTED

$8.91

SIENA

PROV IMP SHARP RETAIL

$11.38

SIENA

PARM REGGIANO WEDGE 16 oz.

$18.53

DALABO

TEAHIVE BEEHIVE UTAH

$4.50

METRO DELI - CHEESE, MONTEREY JACK LOAF RBST FREE BAG REF

$4.43

METRO DELI - CHEESE, PROVOLONE LOG PLASTIC WRAPPED REF

$3.46

METRO DELI - CHEESE, CHEDDAR WHITE MILD SLICED .75 OZ SLEEVE REF

$7.06

METRO DELI - CHEESE, SWISS LOAF DOMESTIC C GRADE CRYOVAC REF 4.25X3.5

$4.30

METRO DELI - CHEESE, PEPPER JACK LOAF RBST FREE CVP REF

$4.10

METRO DELI - CHEESE, CHEDDAR MILD LOAF RBST FREE CVP REF YELLOW

$4.93

METRO DELI - CHEESE, SWISS LOAF VACUUM-PACK REF A GRADE 4.25X3.5

$4.97

DUCK PROSCUITTO ANGEL SALUMI

$8.07

SMPLYPB - Milk Almond Barista Plant Based

$3.25

SMPLYPB - Milk Coconut Barista Plant Based

$3.25

SMPLYPB - Milk Oat Original Barista Plant Based

$4.12

ERTHBAL - Butter Solid Stick Vegan

$6.50

LE STEL - Cheese Mozzarella Prosciutto Stick

$2.87

Fresh Start Vitamins Great

$2.29

Meats

STOCK YARDS - BEEF, STEAK RIBEYE PRIME 1103B BONE-IN FRENCHED RAW REF

$34.98

STOCK YARDS - BEEF, STEAK TENDERLOIN CC CHOICE ANGUS 1190B SIDE-MUSCLE-OFF SKINNED BONELE

$54.86

PATUXENT FARMS - PORK, CHOP PORTERHOUSE STYLE BONE-IN CC RAW REF VACUUM-PACK 1412

$6.59

STOCK YARDS ANGUS BEEF - BEEF, STEAK RIBEYE CHOICE ANGUS 1103B BONE-IN FRENCHED RAW REF TOMAHAWK

$31.47

PATUXENT FARMS - PORK, CHOP RIB 2 BONE FRENCHED RAW REF 1410A CAP-OFF

$7.72

STOCK YARDS - BEEF, STEAK PORTERHOUSE CHOICE 1173 1" TAIL RAW REF

$15.73

STOCK YARDS - BEEF, STEAK STRIP LOIN CC CHOICE ANGUS 1180A 1" TAIL BONELESS RAW REF

$19.63

STOCK YARDS ANGUS BEEF - BEEF, STEAK RIBEYE CHOICE ANGUS 1103B BONE-IN FRENCHED RAW REF

$33.20

STOCK YARDS - BEEF, STEAK TENDERLOIN CC CHOICE ANGUS 1190A SIDE-MUSCLE-OFF SKINNED BONELE

$53.57

CATTLEMAN'S SELECTION - BEEF, SHORT RIB 3.5" 1123 1 BONE ROLLED & TIED RAW FROZEN

$19.64

CREMINE - Salami Dry Piccante

$11.27

CRMNELI - Salami Italian Barolo Red Wine

$12.00

ANGLSAL - Salami Hard Truffle Pack

$16.02

BLKKSSL - Salami Dry Whips Old Forest

$5.00

CREMINE - Salami Dry Sopressata

$11.25

FRAMANI - Salami Dry

$6.41

LAQRCIA - Ham Prosciutto Sliced Shelf Stable

$8.88

MAESTRI - Chub Whole Italian Guanciale

$14.85

FRAMANI - Pepperoni Sliced

$6.39

BERETTA - Ham Prosciutto Di Carpegna Dop

$9.00

FRAMANI - Salami Soppressata

$18.23

WIENER PORK & BEEF RETAIL SNAP-O-RAZZO 2000F

$9.11

WIENER ALL BEEF SNAP - O-RAZZO 1000F

$11.39

WHOLE DUCK FOIE GRAS (TORCHON STYLE) ROUGIE

$51.98

DUCK SALAMI ANGEL SALUMI

Tomahawk Ribeye

$9.99

METRO DELI - SALAMI, GENOA PORK BEEF STICK 6.75 LB UNCURED NATURAL COOKED REF VACUUM-PAC

$7.75

METRO DELI - HAM, PROSCIUTTO WHOLE DRY CURED IMPORTED CANADA REF IVP NATURAL RAISED-W/O-

$10.48

METRO DELI - CORNED BEEF, BRISKET CHOICE ANGUS COOKED REF VACUUM-PACK UNSLICED

$10.92

METRO DELI - JAM, UNCURED BACON TUB SHELF STABLE

$6.82

METRO DELI - HAM, BLACK FOREST BONELESS D-SHAPED SMOKED NATURAL COOKED REF BAG PORK

$7.90

METRO DELI - PASTRAMI, BEEF BOTTOM ROUND FLAT DELI-FACED CHOICE ANGUS NATURAL UNCURED HI

$11.22

METRO DELI - SALAMI, SOPPRESSATA PORK LOG 4-5 LB ALL NATURAL UNCURED REF BAG RAISED-W/O-

$10.72

METRO DELI - ROAST BEEF, BEEF TOP INSIDE ROUND CAP-OFF DELI-FACED CHOICE ANGUS ALL NATUR

$10.75

METRO DELI - HAM, BONELESS D-SHAPED SMOKED APPLEWOOD REF DELI-FACED ALL NATURAL PORK

$6.63

METRO DELI - CHICKEN, DELI BREAST SEASONED WHOLE 4 LB SKINLESS COOKED OVEN ROASTED REF B

$7.25

FIORUCCI FOODS - HAM, PROSCIUTTO DRY CURED REF PORK

$11.14

SOPRASSATA LG FLAT V/P 2/5#cw

$11.41

MASTRO

CALABRESE HOT FLAT O/F HALF 3#

$11.41

MASTRO

COPPA SWEET VOLPI

$15.46

VOLPI

PEPPERONI MARGH SLCD 16/18--2/12.5#

$106.45

ARMOR

PEPPERONI STK RETAIL 24/6.4oz

$12.49

MOLINARI

PORCHETTA LEONCINI

$15.59

LEONCINI

PROSC COTTO "castagna" LEONCINI 16#

$10.46

LEONCINI

PROSC PARMA B/L 16 MNTH

$15.19

LEONCINI

MORTADELLA W/PIST IMP LEONCINI

$7.76

LEONCINI

PROSC ITALIAN HAM SILANO

$9.92

SILANO

SOPPRES HOT VP CIT 12/9oz

$6.36

CITTERIO

SOPPRES SWEET CITT 12/9oz

$6.36

CITTERIO

PANCETTA MOLINARI #676 5#cw

$14.65

MOLINARI

SALAME FINOCCHIONA MOLIN #490 4#

$12.49

MOLINARI

SALAME TOSCANO JUMBO MOLIN #481

$11.95

MOLINARI

BRESAOLA CITT 3#

$26.39

CITTERIO

OLLI - Salami Genoa Snack Pack

$5.59

OLLI - Salami Dry Calabrese Snack Package

$5.33

OLLI - Meat Cheese Prosciutto Mozzarella Snack Pack

$5.20

CITTERO - Salami Sopressata Pronti Sliced Snacks

$4.40

FIELDTR - Beef Jerky Teriyaki

$6.90

IBERICO LOMO PRESLICED DEHERSA

$12.66

BERKSHIRE AND VENISON SALAMI ANGEL SALUMI

FOIE GRAS A SLICED HUDSON VALLEY FF

$3.38

DUCK TERRINE SMALL HUDSON VALLEY

$88.40

Frozen

RAVIOLI LOBSTER LG RD RAINBOW SPOTTED

$51.01

PASTA MIA

RICHS - Bread Honey Multigrain Gluten Free

$8.70

Can, Btl & Dry

MONARCH - SUGAR, POWDERED CONFECTIONER 10X CANE

$4.40

SUGAR IN THE RAW - SUGAR, RAW CANE CRYSTAL BAG TURBINADO

$6.41

RYKOFF-SEXTON INTERNATIONAL GOLD - VINEGAR, SHERRY IMPORTED SPAIN GLASS BOTTLE

$5.60

KODIAK CAKES - CEREAL, OATMEAL PEANUT BUTTER CHOCOLATE CHIP SS CUP SHELF STABLE HOT

$4.27

KODIAK CAKES - CEREAL, OATMEAL MAPLE BROWN SUGAR SS CUP SHELF STABLE HOT

$4.27

BON MAM - Preserves Fig

$7.87

ALESIVG - Salt Sea With Grinder

$3.60

CUCIN V - Berry Caper In Brine Jar

$3.94

ALAPERR - Sugar Cube Brown

$13.86

SABTINO - Truffle Black Zest

$40.70

MCCANNS - Oatmeal Instant Original

$2.59

MCCANNS - Oatmeal Instant Apple Cinnamon

$2.59

MCCANNS - Cereal Oatmeal Irish Quick

$6.18

SAFFRON SPANISH SPAIN BLACK LABEL

$73.58

LAVENDER HONEY MITICA

$6.21

POLENTA INSTANT RONCAIA

$3.58

MGP

AMARENA CHR SYRP CER JAR

$18.87

TOSCHI

AMARETTI COOKIE BELLINO 12/7 oz CS

$2.84

BELLIN

ANCHOVY FLAT Scalia

$2.66

CENTO

ANCHOVY PASTE IN TUBE 12/2.12 oz

$3.17

CENTO

ANELLINI #71 - ANNA- 1#

$2.20

ANNA

ARTICHOKE HEARTS MARIN CENTO 12 oz

$5.13

CENTO

ARTICHOKE HEARTS MARIN CENTO 6 oz

$3.15

CENTO

ARTICHOKES 5-7 IN BRINE 12/14 oz CENTO

$4.46

CENTO

ARTICHOKES MARIN 6/67 oz CENTO

$19.56

CENTO

ARTICHOKES QUARTERED IN BRINE 12/14 oz CENTO

$4.46

CENTO

ARTICHOKES ROMAN W/STEM 19 oz.

$11.60

CENTO

BABA AMARETTO 14.11 oz

$7.94

FERRAR

BABA LEMONCELLO (JAR) 15.5 oz

$13.07

TOSCHI

BABA RUM FERRARO 14.11 oz

$7.94

FERRAR

BASIL 12/1 oz CENTO

$2.25

CENTO

BAY LEAVES 12/.5 oz CENTO

$1.86

CENTO

BEANS CANNELLINI CENTO #10

$6.74

CENTO

BEANS CANNELLINI CENTO 19 oz

$2.36

CENTO

BEANS CECI (CHICK PEAS) 12/19 oz CENTO

$2.03

CENTO

BEANS KIDNEY RED CENTO 19 oz

$2.70

CENTO

BEANS LUPINI CENTO 12/16 oz

$4.55

CENTO

BEANS LUPINI CENTO 12/8 oz

$3.51

CENTO

BISCOTTATE TOAST FETTE 12/10.5 oz BELLINO

$4.37

BELLINO

BISCOTTI CANTU 12/8.8 oz BELLINO

$4.70

BELLINO

BISCOTTI CANTU ALMOND 250 gr

$4.86

BELLIN

BREAD CRUMBS 12/24 oz CENTO

$2.63

CENTO

BREAD CRUMBS ITAL 12/15 oz CENTO

$1.35

CENTO

BREAD CRUMBS ITAL 12/24 oz CENTO

$2.28

CENTO

BREAD CRUMBS PLAIN 12/15 oz CENTO

$2.16

CENTO

BREADSTICKS GRISSINI - CENTO

$1.84

CENTO

BRIOSCHI MAGNESIA 12/8.5

$7.05

BRIOSC

BROTH CHICKEN ALL PURPOSE

$2.17

CENTO

BRUSCHETTA 6/13 oz BELLINO

$6.70

BELLINO

CAPERS 3 oz CENTO

$2.36

CENTO

CAPERS IN SALT ITAL 12/2 oz CENTO

$2.04

CENTO

CAPONATA CAN CENTO 12/7 oz

$3.55

CENTO

CAPONATA EGGPLANT STRIPS MAR 12 oz

$4.33

CENTO

CLAM JUICE 12/8 oz CENTO

$3.02

CENTO

CLAMS BABY WHOLE 12/10 oz CENTO

$3.74

CENTO

COOKIE PLASMON ITAL 6/11.3 oz CS

$6.39

PLASMO

DITALI #65 - ANNA 1#

$2.01

ANNA

FARFALLE #93 - ANNA - 1#

$1.54

ANNA

FUSILLI LONG #108 - ANNA- 1#

$3.63

ANNA

GARLIC POWDER 12/3.25 oz CENTO

$3.70

CENTO

GNOCCHI POTATO MINI 12/17.6 oz

$2.97

ANNA

MAFALDINE #16 - ANNA - 1#

$3.28

ANNA

MANICOTTI JUMBO 8 oz. FERRARO

$3.23

FERRAR

MUSHROOMS MARINATED CENTO 12 oz

$5.43

CENTO

MUSHROOMS MARINATED CENTO 5#

$40.43

CENTO

MUSHROOMS PORT MARIN w/RED ROASTED PEPPERS 12 oz

$5.62

CENTO

OIL XV CENTO 17 oz

$10.27

CENTO

OIL XV CENTO 3 LT TINS - #60202

$40.88

CENTO

OIL XV CENTO 8.5 oz

$6.97

CENTO

OLIVE CASTELVETRANO PITTD CENTO 6X6oz

$7.61

CENTO

OLIVE COLOSSAL WHOLE BLACK 7.25 oz

$3.94

CENTO

OLIVE JUMBO PITTED BLACK 5.75 oz

$3.94

CENTO

OLIVE JUMBO WHOLE BLACK 7.25 oz

$3.11

CENTO

ONION POWDER 12/3.25 oz CENTO

$2.74

CENTO

OREGANO 12/1 oz CENTO

$1.40

CENTO

PANETTONE BELLINO 1#

$8.65

BELLIN

PANETTONE BELLINO 2# - #21009

$11.70

BELLINO

PANFORTE LAFLOR 12/12oz - #05535

$15.97

LAFLOR

PARSLEY 12/.5 oz CENTO

$2.04

CENTO

PEPPER RED CRUSHED 12/2.75 oz CENTO

$2.48

CENTO

PEPPERONCINI 12/32 oz

$4.33

CENTO

PEPPERONCINI CENTO 12 oz

$2.67

CENTO

PEPPERS BANANA HOT 32 oz CENTO

$5.37

CENTO

PEPPERS CALABRESE EX-HOT 12/9.87 oz CENTO

$6.02

CENTO

PEPPERS CHERRY HOT CENTO 1 gal

$16.79

CENTO

PEPPERS CHERRY HOT SLICED

$15.27

CENTO

PEPPERS CHERRY HOT SLICED 12 oz

$3.51

CENTO

PEPPERS CHERRY HOT WH CENTO 16 oz

$3.63

CENTO

PEPPERS CHERRY HOT WH CENTO 6/32 oz

$7.44

CENTO

PEPPERS DICED HOT HOAGIE SPREAD 32 oz - #601415

$7.34

CENTO

PEPPERS DICED HOT HOAGIE SPREAD CENTO 12/12 oz

$3.89

CENTO

PEPPERS HULLS RED CENTO 6/32 oz CS

$5.41

CENTO

PEPPERS RSTD RED IMP 12/28 oz CENTO

$4.31

CENTO

PEPPERS STUF/PROSC & PROV 7.5#

$74.32

CENTO

PEPPERS SWT STRIPS 32 oz

$2.77

CENTO

PEPPERS TENNESSEE SWEET CENTO 32 oz

$6.94

CENTO

PESTO SAUCE CENTO 6.5 oz

$5.81

CENTO

PINENUTS 1.75 oz CENTO

$9.73

CENTO

PIZZELLE ALMOND 8/9 oz LITTLE GINA

$7.64

LILGINA

PIZZELLE ANISE 8/9 oz LITTLE GINA

$8.32

LILGINA

PIZZELLE CHOCOLATE 8/9 oz CS LITTLE GINA - #20009

$8.32

LILGINA

PIZZELLE VANILLA 8/9 oz CS LITTLE GINA - #20006

$8.32

LILGINA

RADIATORI #89 20/1# CS

$1.94

ANNA

RIGATONI #24 - ANNA - 1#

$1.54

ANNA

ROSEMARY 12/1.75 oz CENTO

$2.19

CENTO

SARDINES B&S CENTO 25/4.4 oz

$2.94

CENTO

SAUCE ARRABBIATA 6/25.5 oz CENTO

$8.61

CENTO

SAUCE CLAM RED CENTO 15 oz

$4.60

CENTO

SAUCE CLAM WHITE CENTO 15 oz

$4.60

CENTO

SAUCE ITALIANO 12/15 oz CENTO

$1.84

CENTO

SAUCE MARINARA 6/25.5 oz CENTO

$8.61

CENTO

SAUCE PASSATA RUSTICA 6/24 oz CENTO

$3.63

CENTO

SAUCE PASSATA TRADITIONAL 6/24 oz CS CENTO

$2.75

CENTO

SAUCE PASTA 12/26 oz CENTO

$5.43

CENTO

SAUCE PIZZA 12/15 oz CENTO

$3.06

CENTO

SAUCE VODKA 6/25.5 oz CENTO

$8.61

CENTO

SEASONING ITALIAN ALL NATURAL

$1.62

CENTO

SHELLS JUMBO - FERRARA

$3.24

FERARA

SOUP ESCAROLE 14.75 oz

$2.77

CENTO

SOUP LENTIL - CENTO

$3.01

CENTO

SOUP MACARONI & BEAN (FRAGIOLI) - CENTO

$2.38

CENTO

SOUP MINESTRONE - CENTO

$3.01

CENTO

STOCK CHICKEN (BASE) 32 oz.

$4.13

CENTO

SYRUP ORZATA ALMOND 12/26 oz

$5.05

FERRAR

SYRUP ORZATA VANILLA 12/12.6 oz

$2.90

FERRAR

TEA CAMOMILLA BONOMELLI 8/14 ct

$5.25

BONMEL

TOMATO CHERRY IMP 6/28 oz CENTO

$3.69

CENTO

TOMATO CRUSHED ALL-In-One PEELED 28 oz

$2.73

CENTO

TOMATO CRUSHED ALL PURPOSE CENTO 28 oz

$2.73

CENTO

TOMATO ITALIAN 6/106 oz CENTO

$6.86

CENTO

TOMATO ITALIAN CENTO 35oz

$3.17

CENTO

TOMATO ITALIAN STYLE WHOLE 12/28 oz CENTO

$2.73

CENTO

TOMATO ORGANIC SAN MARZ CERTIFIED With Basil6/28 oz CENTO

$6.56

CENTO

TOMATO PASTE *** TUBE*** 12/4.56 oz CENTO

$2.57

CENTO

TOMATO PASTE CENTO 12 oz

$2.50

CENTO

TOMATO PASTE CENTO 6 oz.

$1.00

CENTO

TOMATO PUREE 12/28 oz CENTO

$4.08

CENTO

TOMATO SAN MARZ CERTIFIED CENTO 28 oz

$4.86

CENTO

TOMATO SAN MARZ CERTIFIED CENTO 90 oz

$12.43

CENTO

TOMATO WHOLE PEELED (PLUM)

$3.01

CENTO

TORRONE ASSORTED 18 pc. BELLINO - #25006..

$10.26

BELLINO

TORRONE BAR 2 oz FERRARA - #00010

$3.62

FERRAR

TORRONE BAR CHOCOLATE 2 oz FERRARA - #00008

$3.62

FERRAR

TORRONE LA FLORENTI 24/18 - #05514

$9.32

LAFLOR

TORRONE NOUGAT 18 pc. FERRARA - #00014

$11.04

FERRARA

TUNA IN O.O CENTO 24/5 oz

$3.28

CENTO

TUNA IN O.O. 24/3 oz CENTO

$2.48

CENTO

VINEGAR BALS CENTO 16.9 oz

$4.75

CENTO

GARLIC HOT SWEET IN OIL 12/190 gr

$4.43

TUTTOC

OREGANO DRIED BUNCHES (BAG)

$5.97

TUTTOC

PEPPERS HOT ROUND CHILI 10.2 oz

$6.55

TUTTOC

PEPPERS HT CALABRIAN CHILI CRUSHED 6/290 gr

$9.69

TUTTOC

PEPPERS HT CALABRIAN CRUSHED-6#

$24.68

TUTTOC

PEPPERS HT LNG CALABRIAN CHILI 6/10oz

$9.69

TUTTOC

PEPPERS HT LONG CALABRIAN CHILI-6#

$26.43

TUTTOC

POWDER HOT CHILI GROUND 1.5 kg

$22.79

TUTTOC

SAUCE HT SPRD MISCELA ESPLOSIVA 290 gr

$7.84

TUTTOC

BISCOTTI ALMOND ISOLA

$4.64

ISOLA

BISCOTTI CHOC/ALMOND ISOLA

$4.64

ISOLA

BISCOTTI CRANBERRY ISOLA

$4.64

ISOLA

BREADSTK GRISS OLIVE OIL

$5.71

ISOLA

BRUSCHETTA GARLIC 150gr

$3.04

ISOLA

BRUSCHETTA OLIVE OIL 150gr

$3.04

ISOLA

BUTTER BASIL PESTO 3.5oz ISOLA

$6.49

ISOLA

CAVATELLI DRY (BAG) ISOLA

$5.87

ISOLA

COOKIE ALMOND AMARETTI 8/250 gr

$5.32

ISOLA

COOKIE COCOA FROLLETTI 300 gr

$5.32

ISOLA

COOKIE LEMON FROLLETTI 300 gr

$5.32

ISOLA

CROSTINI SUNDRIED TOMATO

$3.19

ISOLA

FLATBREAD GALLETTE TRUFFLE/SEA SALT

$5.54

ISOLA

FUSILLI DRY (BAG) ISOLA

$4.70

ISOLA

JAM FIG 12.35 oz TORINO

$5.41

TORINO

LINGUINE #12 (BAG) ISOLA

$4.58

ISOLA

OLIVE CERIGNOLA GREEN ISO 280 gr

$6.02

ISOLA

OLIVE MEDITERRANEAN MIXED 280gr

$9.09

ISOLA

ORECCHIETTE FRESH ISOLA

$3.94

ISOLA

RIGATONI #59 BAG ISOLA

$4.58

ISOLA

SAUCE MARINARA 26oz

$10.27

ISOLA

SPAGHETTI #5 (BAG) ISOLA

$4.58

ISOLA

TARALLI MEDITERRANEO FIORE DI PUGLIA

$3.81

FIORDPUG

TARALLI OLIO D' OLIVE 12/250 gr ISOLA

$3.81

ISOLA

TARALLI WITH OLIVES 250 gr FIORE di PUGLIA

$2.81

FIORPUG

VIN BALS WHITE ORGANIC 250 ml

$6.13

ISOLA

VIN CREAM OF BALSAMIC 500 ml

$15.50

ISOLA

FETTUCCINE NEST ***EGG*** 8.8oz--VUN2103

$3.42

DECCEC

OIL XV 100% ITAL 6/500 ml DECEC--SVI6006

$9.40

DECCEC

OIL XV DECCEC 4/3 lt---COV3001

$33.16

DECCEC

OIL XV DECCEC 6/750 ml---SVO5005

$10.68

DECCEC

VINCOTTO ORIGINAL Balsamic

$14.90

CALOGIURI

VINCOTTO CHOCOLATE

$17.47

CALOGIURI

VINCOTTO FIG Vinegar

$12.06

CALOGIURI

VINCOTTO HOT PEPPER

$12.06

CALOGIURI

RICE ARBORIO SUPERFINO

$5.70

BERETTA

RICE CARNAROLI

$5.58

BERETTA

FLOUR for all use 00 (RED) 1 kg MOL DALLA GIOVANNA

$4.28

MOLINO

FLOUR CAPUTO PIZZERIA 'OO' 55#(BLUE)

$73.51

CAPUTO

YEAST DRY FLOUR CAPUTO 10/100 gr CS

$5.48

CAPUTO

PENNE RIG RICE G.F.ORGAN RUST 8.8 oz

$7.16

RUSTICH

TOMATO PASTE ITALY MUTTI 4oz TUBE

$3.39

MUTTI

TOMATO BIANCO ORG CRSHD n PUREE 6/28oz

$4.31

BIDINAP

TOMATO BIANCO ORG WHOLE PEELED 6/28 oz

$4.31

BIDINAP

OLIVE Stuffed W Anchovy

$3.25

LA Explana

OLIVE STUFFED W/ANCHOVIES (CAN)

$3.25

LAEXPL

GARLIC MINCED PASTN 4.5oz

$3.63

PASTENE

BEANS CHICKPEAS GARBANZO DRY 500 gr

$5.01

BARTOL

BEANS LENTIL GRN DRY500gr

$4.81

BARTOL

SOUP BEAN "Farmer's Soup Mix" 500 gr

$4.66

BARTOL

ARTICHOKES BABY PASTN 10oz

$5.13

PASTENE

NUTELLA HZLNT SPRD 12/26oz

$8.60

FERRARO

GNOCCHI ***MINI****POTATO EMILIA 1#

$2.88

EMILIA

ANCHOVY FILLETS IN EVOO 80 gr (glass)

$4.25

SCALIA

RICE ARBORIO 10/1 KILO SCOTTI

$6.84

SCOTTI

Tomato Organic Cento No Basil

$6.56

Marinara Sauce 25.5 oz Cento

$8.61

Oil Cured Olives

$5.15

test

$100.00

CLIF BAR - SNACK BAR, ENERGY WHITE CHOCOLATE MACADAMIA NUT IW

$2.74

CLIF BAR - SNACK BAR, ENERGY CHOCOLATE CHIP IW

$2.21

BOB'S RED MILL NATURAL FOODS - SNACK BAR, PEANUT BUTTER COCONUT OAT BAR

$2.78

BOB'S RED MILL NATURAL FOODS - SNACK BAR, PEANUT BUTTER CHOCOLATE OAT BAR

$2.71

GOODHLT - Snack Chip Vegetable

$2.00

PIRBOTY - Snack Puffed White Cheddar Aged

$2.23

FIELDTR - Beef Jerky Original

$7.83

SKINPOP - Popcorn Plain 100 Calorie Bag

$1.58

CARRS - Cracker Water Bite Size

$3.08

SAHALE - Snack Nut Cashew & Pomegranate

$2.50

SAHALE - Snack Mix Mango Tango Almond

$3.38

SAHALE - Nut Mix Fruit Nut Classic

$3.38

SAHALE - Nut Mix Almond Honey Cranberry

$3.38

SAHALE - Snack Mix Raspberry Crumble Cashew 1.5 Ounces

$3.38

URBANI - Oil Truffle White Glass Jar

$40.50

OIL OLIVE EXTRA VIRGIN OLIVAR de la LUNA-ORGANIC XVOO

$23.60

OIL OLIVE EXTRA VIRGIN CASTILLO DE CANENA PICUAL SPAIN

$140.37

OIL OLIVE EXTRA VIRGIN SILANO ITALIAN

$44.55

MGP

OIL TRUFFLE WHITE TUSCANY SAVINI

$25.00

OIL OLIVE INFUSED AMALFI LIMONE

$18.00

SOGNO TOSCANO

OIL TRUFFLE WHT IL PREZIOSO 6/250ML

$23.19

SOGNO TOSCANO

OIL OLIVE E.V. SARDINIA DOP 1001.02

$33.18

SOGNO TOSCANO

OLIVE OIL EV ORANGE 6/250ML PARTANN

$13.75

PARTANNA

OLIVE OIL EV LEMON 6/250ML PARTANNA

$13.74

PARTANNA

OIL XV 100% ITAL 6/750ml DECCEC--SVI5005

$13.80

DECCEC

Roseli White Truffle Oil

$13.95

White Truffle Oil Prezioso 250 ml

$23.20

Olive Oil Infused Limone

$18.00

Sardengna DOP Olive Oil

$33.20

OIL XV DECCEC 6/500 ml

$7.80

DECCEC

Fresh Start Vitamins Fresh

$2.49

HEINZ - VINEGAR, MALT DOMESTIC GLASS BOTTLE

$3.87

SOY SAUCE LESS SODIUM 12/10OZ

$3.38

KIKKOMAN

CATCH-UP YELLOW KETCHUP 6/280G

$9.29

SOGNO TOSCANO

RUDI'S ORGANIC BAKERY - BREAD, MULTIGRAIN 12 SLICED 1/3-1/2" LOAF GLUTEN-FREE TFF BAKED FROZEN

$7.99

RIGATONI GLUTEN FREE #11

$6.89

SOGNO TOSCANO

LA COLOMBE - COFFEE, ICED Mocha LATTE COLD BREW CAN SHELF STABLE CAFFEINATED

$3.02

LA COLOMBE - COFFEE, ICED MOCHA LATTE COLD BREW CAN SHELF STABLE CAFFEINATED

$3.08

LA COLOMBE - COFFEE, ICED 100% ARABICA COLD BREW CAN PURE BLACK SHELF STABLE CAFFEINATED

$2.96

SAN PEL - Water Sparkling Imported Mineral Glass Bottle 750 Ml

$3.35

MAINERT - Soda Root Beer

$2.12

HONSTEA - Tea Iced Peach Long

$3.82

LACROIX - Water Sparkling Peach Pear Can

$1.01

LACROIX - Water Flavor Lemon Can 12 Oz

$1.15

LACROIX - Water Flavor Razz Cranberry Can 12 Ounce

$1.01

LACROIX - Water Flavor Orange Can 12 Ounce

$1.01

HONSTEA - Tea Lemon Loris

$3.82

CHAOKOH - Water Coconut Cans

$2.81

FENTMAN - Soda Ginger Beer

$2.52

SAN PEL - Water Sparkling Blood Orange Sleek

$1.88

SARATGA - Water Bottled Spring Still

$3.82

REDBULL - Drink Energy Yellow Edition

$2.58

ROCKSTR - Drink Energy Punched

$2.67

ROCKSTR - Drink Energy Original

$2.70

SARATGA - Water Sparkling

$5.06

GLACEAU - Water Bottled Smartwater

$2.35

PERRIER - Water Sparkling Mineral Glass Bottle

$1.30

ROWDYMD - Drink Organic Kombucha Alpine Lavander

$3.90

MARTNLI - Juice Apple Sparkling

$2.81

HONSTEA - Tea Simply Just Black

$3.82

PANNA - Water Spring Imported Gls 750 ML

$2.95

DIANMNA - Cocktail Mixer Bloody Mary Original

$7.32

BOYLANS - Soda Ginger Ale

$2.92

BOYLANS - Soda Seltzer Pure

$2.85

SODA ESPRESSO 24/12OZ MANHATTAN

$2.92

MANHATTAN

MINERAL WATER 24/17OZ PLSTC SAN PEL

$1.71

SAN PELLEGRINO

MINERAL WATER 24/17OZ 500ML GLASS

$2.11

SAN PELLEGRINO

ARANCIATA ROSSA CANS 4/6PK BLOOD OR

$1.73

SAN PELLEGRINO

MANHATTAN SPEC 12 oz ORANGE

$2.43

MANHAT

MANHATTAN SPEC 12 oz SARSAPARIL

$2.43

MANHAT

MANHATTAN SPEC 12 oz. DIET

$2.43

MANHAT

MANHATTAN SPEC 12 oz. GASSOSO (lemon/lime)

$2.43

MANHAT

MANHATTAN SPEC 12 oz. REG

$2.43

MANHAT

MANHATTAN SPEC 12oz BLCK CHERRY

$2.43

MANHAT

MANHATTAN SPEC 12oz VAN CREAM

$2.43

MANHAT

SODA ARANCIATA CAN SANPEL 24/11oz

$1.90

SANPEL

SODA LIMONATA CAN SANPEL 24/11oz

$1.90

SANPEL

SODA CHINOTTO BTL SANPEL 24/6OZ

$1.90

SANPEL

SODA POMPELMO CANS (GRAPEFRUIT)

$1.90

SANPEL

SODA ARANCIATA ROSSA CANS 24/11 oz

$1.58

SANPEL

SODA MELOGRANO/ARANCIA SANPEL

$1.90

SANPEL

SODA PRICKLY PEAR & ORANGE CAN

$1.58

SANPEL

SODA LIMONATA ITALIAN SPARKLING

$3.16

LURISIA

SODA ROSSA ITALIAN

$3.16

LURISIA

WATER FRIZZ GLS (BLUE) FIUGGI

$5.45

FIUGGI

WATER NAT FLAT GLS (white) FIUGGI

$5.68

FIUGGI

La Colombe Cold Brew Black Unsweetened

$2.96

San Pellegrino 500 ml Plastic Bottle

$2.15

Manhattan Special Coffee Soda

$2.92

San Pellegrino Glass Btl 500 ml

$2.15

La Croix Razz Cran

$1.01

La Croix Orange 12 oz

$1.15

Red Bull Yellow Edition

$2.58

Honest Lemon Iced Tea

$3.82

Honest Iced Tea Black

$3.82

Honest Iced Tea Peach

$3.82

Diane Mina's Bloody Mary

$7.70

La Croix Peach/Pear 12oz

$1.05

San Pellegrino Arancitia Rossa Can

$1.90

Sysco

Saratoga Sparkling Water

$5.05

Rockstar Punched

$2.67

San Pellegrino 750 Glass

$3.35

Sysco

Colombe Vanilla Latte Coffee 9 oz

$3.08

AREZIMP - Glaze Balsamic

$5.63

MONARI - Vinegar Balsamic Green Label

$6.75

VINEGAR BALSAMIC TRADITIONAL EXTRA VECCHIO GOLD LABEL SAN GIACOMO ITALY

VINEGAR 8 YEAR ESSENZA SAN GIACOMO

$70.00

VINEGAR BANYULS FRANCE

$12.12

VINEGAR SABA SAN GIACOMO ITALY

VINEGAR SWEET SHERRY WINE PX ALVEAR SPAIN

$17.43

VINEGAR PROSECCO 6/250 ML 7000.39

$12.95

SOGNO TOSCANO

VINEGAR BAROLO 6/250 ML 7000.37

$17.15

SOGNO TOSCANO

VINEGAR ROSE WINE 6/250 ML 7000.41

$12.95

SOGNO TOSCANO

BALSALMIC SABA 6/250ML 7000.43

$20.25

SOGNO TOSCANO

BALSAMIC GLAZE FIG 12/250ML

$8.80

SOGNO TOSCANO

VINEGAR RED WINE CENTO 16.9 oz

$3.27

CENTO

Sherry Vinegar Rykoff

$5.95

White Balsalmic

$15.00

Vinegar Sherry Wine palacio alvear

$34.87

MGP

DECECCO - Pasta Spaghetti Whole Wheat

$3.15

DECECCO - Pasta Linguine Whole Wheat

$3.82

PASTA GIGLI 8/1# SOGNO TOSCANO

$5.48

SOGNO TOSCANO

PACCHERI PASTA 8/1# SOGNO TOSCANO

$7.60

SOGNO TOSCANO

PASTA PAPPARDELE EGG 8/1# SOGNO

$9.95

SOGNO TOSCANO

PASTA PENNONI 8/1# SOGNO TOSCANO

$6.97

SOGNO TOSCANO

PASTA SPAGHETTI ALLA CHIT 8/1# SOGN

$7.68

SOGNO TOSCANO

FUSILLI #34 - ANNA - 1#

$1.54

ANNA

ORECCHIETTE BRONZE CUT (BAG) ISOLA

$5.87

ISOLA

Spaghetti Alla Chit

$7.68

Paccheri Lisci

$7.60

Dececco Whole Wheat Spaghetti #12

$3.15

Egg Fettuccini

$3.90

PAPPARDELLE EGG 12/8.8oz---VUN2101

$3.45

DECCEC

FARFALLE **12/1# CS** DE