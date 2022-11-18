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American
Breakfast & Brunch
Sandwiches

The Lodge on the Green Restaurant

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6020 Townline Rd

Sanborn, NY 14132

Orders through Toast are commission free and go directly to this restaurant

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Gift Cards

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APPETIZER

1/2 OFF ARTICHOKES

$7.00

1/2 OFF BANANA PEPPERS

$7.24

1/2 OFF BANG BANG SHRIMP

$7.50

1/2 OFF BRUSCHETTA

$6.00

1/2 OFF CALAMARI

$7.00

1/2 OFF CRAB CAKE

$7.00

1/2 OFF FRIED MOZZARELLA

$6.25

1/2 OFF FRIES

$3.50

1/2 OFF O-RINGS

$3.50

1/2 OFF SPINACH LOAF

$5.00

1/2 OFF SWEET FRIES

$3.50

ALASKAN CRAB CAKE

$13.25

BANG BANG SHRIMP

$13.50

BBQ PORK QUESADILLA

$10.50

BOWL OF SOUP

$5.50

BRUSCHETTA ROSSA

$11.00

CALAMARI TEMPURA

$12.50

CUP OF SOUP

$3.50

FAIRWAY FRIES

$11.25

FLATBREAD OF THE DAY

$8.99

FRIED ARTICHOKES

$12.50

FRIED MOZZARELLA

$11.50

LODGE CHICKEN FINGERS

$11.50

LODGE FRENCH FRIES

$5.50

LODGE ONION RINGS

$6.50

LODGE SWEET FRIES

$6.50

LODGE WINGS

$15.50

PRETZEL STICKS

$9.95

QUESADILLA OF THE DAY

$10.50

SPINACH LOAF

$10.00

STUFFED BANANA PEPPERS

$13.50

TO GO

$0.75

QUART OF SOUP

$16.00

SOFT PRETZEL WITH PUB MUSTARD

$5.25

SOFT PRETZEL PEPPERONI PIZZA

$9.95

BRUNCH

BISCUITS & GRAVY

$9.50

BLOODY MARY

$6.00

BLOODY MARY BOTTOMLESS

$21.00

BLOODY MARY SPECIAL

$4.00

BREAKFAST PIZZA

$14.50

BREAKFAST SANDWICH

$9.50

CHOCOLATE/REGULAR MILK

$3.00

COFFEE/TEA

$2.00

CRABCAKE BENEDICT

$14.50

FRENCH TOAST NUTELLA STRAWBERRY

$9.50

FRENCH TOAST RASPBERRY BANANA

$9.50

FRUIT BOWL

$7.00

FRUIT CUP

$4.00

HOME FRIES

$2.50

HOT CHOCOLATE

$2.50

LODGE BREAKFAST

$12.50

LODGE OMELET

$9.50

MIMOSA

$5.00

MIMOSA BOTTOMLESS

$15.00

ORANGE JUICE

$3.00

SIDE OF PEAMEAL BACON

$4.00

SIDE OF REGULAR BACON

$2.50

STEAK & EGGS

$15.50

SUNSHINE BURGER

$13.50

TO GO

$0.75

TOAST

$1.50

WAFFLENATOR

$13.95

Smoked Fried Bologna

$12.95

DESSERT

BROWNIE W/ICE CREAM

$7.50

CHEESECAKE

$7.50

ITALIAN LEMON CREAM CAKE

$8.00

WHITE CHOCOLATE RASPBERRY CHEESECAKE

$7.50

LODGE SUNDEA

$6.50

MOLTEN LAVA CAKE

$7.50

RED VELVET CAKE

$7.50

TO GO

$0.75

Pies

$5.00

Grandma's Carrot Cake

$7.50

FISH FRY

1/2 BROILED

$11.50

1/2 CAJUN

$11.50

1/2 FISH FRY

$11.50

1/2 LEMON

$11.50

1/2 OLD BAY

$11.50

1/2 PANKO

$11.50

BROILED

$18.00

CAJUN

$18.00

Extra Fries

Extra Mac

Extra Slaw

Extra Tartar

FISH FRY

$18.00

LEMON PEPPER

$18.00

No Fries

No Mac

No Slaw

OLD BAY

$18.00

PANKO

$18.00

TO GO

$0.75

CAPTAINS PLATTER

$26.95

GOLFER SPECIAL

CAJUN TUNA CAESAR SALAD

$17.00

GOLF SPECIAL CHICKEN SANDWICH

$10.50

Meatloaf Sandwich

$14.95

Steak Sandwich

$15.50

Chicken Sand w banana pep spinach

$10.95

KIDS MENU

MINI SCRAMBLE

$5.50

TINY TOAST

$6.50

PETITE PLATE

$5.00

KIDS SPAGHETTI

$6.50

KIDS NOODLES & BUTTER

$5.00

KIDS GRILL CHEESE

$6.00

LUNCH

BASKET OF FRIES

$5.50

BASKET OF ONION RINGS

$6.50

BASKET OF SWEET FRIES

$6.50

BEEF ON WECK

$13.50

SLOW ROASTED CERTIFIED ANGUS BEEF TOP ROUND ON A KIMMELWICK ROLL

BLT SANDWICH

$11.50

APPLEWOOD SMOKED BACON, LETTUCE, TOMATO, MAYO

CAESAR SALAD

$9.75

FRESH CUT ROMAINE LETTUCE WITH CROUTONS, PARMESAN CHEESES

CHICKEN CAESAR WRAP

$11.50

CLUB SALAD

$13.50

MIXED GREENS TOPPED WITH TOMATO, CARROTS, BACON CROUTONS & SLICED CHICKEN BREAST AND SIDE RANCH DRESSING

FAIRWAY FRIES

$11.25

FINGERS & FRIES

$11.50

FRESHLY MADE IN HOUSE CHICKEN FINGERS

GREEK SALAD

$9.75

MIXED GREENS WITH FETA CHEESE, TOMATO, CUCUMBERS, OLIVES AND ONIOINS SEVED WITH HOUSE MADE GREEK DRESSING

GRILLED CHICKEN SANDWICH

$13.50

GRILLED CHICKEN BREAST WITH CHIPOTLE-BACON MAYO, LETT & TOM

LODGE BURGER

$14.50

CERTIFIED ANGUS BEEF GROUND CHUCK PATTIE TOPPED WITH SAUTEED ONIONS, WHITE CHEDDAR CHEESE, LETT & TOM

LODGE GRILLED CHEESE

$10.75

PERFECTLY GRILLED CHEESE WITH WHITE AMERICAN, SLICED TOMATO AND APPLEWOOD SMOKED BACON

LODGE SALAD

$7.50

MIXED GREENS WITH CARROTS, TOMATO, CUCCUMBER, RED ONION & CROUTONS AND HOUSEMADE BALSAMIC VINEGARETTE

LODGE WING

$15.50Out of stock

PULLED PORK

$14.50

IN HOUSE SMOKED PULLED PORK ON A BRICHE ROLL WITH SWEET BABY RAYS BBQ AND SIDE COLESLAW

SOUP & SALAD

$8.50

LODGE STEAK SANDWICH

$19.50

HOUSE CUT CERTIFIED ANGUS BEEF NEW YORK STRIP ON A CIABATTA ROLL TOPPED WITH SAUTEED ONIONS, SPINACH, BANANA PEPPERS & MOZZARELLA CHEESE

TUNA WRAP

$8.50

FRSHLY MADE TUNA WITH LETTUCE AND TOMATO

BASKET SIDEWINDER FRIES

$7.50

SANDWICH OF THE DAY

$13.75

PASTA

CHICKEN PARM

$20.50

EGGPLANT PARM

$18.50

EXTRA MEATBALL

$2.50

FETTUCCINE

$23.50

PASTA PRIMAVERA

$15.50

SPAGHETTI

$17.50

TO GO

$0.75

Shrimp lasanga

$21.75

PIZZA

BIANCA

$15.50

CHEESE & PEPPERONI

$15.50

FUNGI

$16.50

HONEY GARLIC CHICKEN

$17.50

MARGHERITA

$15.50

STEAK

$18.50

TO GO

$0.75

STUFFED PEPPER & CHICKEN

$18.50

BEEF ON WECK

$18.50

SALAD

ARUGULA SALAD

$15.50

Arugula, Carrots, Tomato, Bacon, Croutons, Hard Boiled Egg, Cajun Shrimp

CAESAR SALAD

$9.75

CLUB SALAD

$13.50

LODGE SALAD

$7.50

SIDE CAESAR

$6.50

SIDE SALAD

$5.50

TO GO

$0.75

Fresh mozz salad

$12.50

SANDWICHES

BBQ PULLED PORK

$12.50

IN HOUSE SMOKED PULLED PORK ON A BRICHE ROLL WITH SWEET BABY RAYS BBQ AND SIDE COLESLAW

BLT CLUB

$11.50

CHICKEN MILANESE

$16.50

FRIED TO PERFECTION BREADED CHICKEN BREAST ON A CIABATTA ROLL TOPPED WITH IN HOUSE TOMATO BRUCHETTA, ARUGULA, FRESH MOZZARELLA AND A BALSAMIC GLAZE REDUCTION

LODGE BURGER

$13.50

CERTIFIED ANGUS BEEF GROUND CHUCK PATTIE TOPPED WITH SAUTEED ONIONS, WHITE CHEDDAR CHEESE, LETT & TOM

LODGE GRLLIED CHEESE

$10.75

PERFECTLY GRILLED CHEESE WITH WHITE AMERICAN, SLICED TOMATO AND APPLEWOOD SMOKED BACON

LODGE STEAK SANDWICH

$19.50

HOUSE CUT CERTIFIED ANGUS BEEF NEW YORK STRIP ON A CIABATTA ROLL TOPPED WITH SAUTEED ONIONS, SPINACH, BANANA PEPPERS & MOZZARELLA CHEESE

TO GO

$0.75

BEEF ON WECK

$14.95

SMASH BURGER

$14.50

SMOKEY GOUDA BURGER

$14.50

PIZZA BURGER

$14.50

ALL AMERICAN BURGER

$14.50

BLACK & BLUE BURGER

$14.50

MELT OF THE DAY

$12.95

SPECIALS

BBQ RIBS

$29.95

BEEF ON WECK & 5 WINGS

$15.50

CAPTAINS PLATTER

$26.95

CHICKEN PICCATA

$21.50

CLAMS CASINO

$12.00

FAIRWAY FRIES

$8.00

Father's day adult

$30.95

Fathers day child

$8.95

FINGER WRAP

$9.50

MEATLOAF

$17.95

PORK TENDERLOIN

$18.75

POT ROAST

$18.95

PRIME RIB

$29.50

SALMON SPECIAL

$23.50

SAUTEED SHRIMP SPECIAL

$18.75

Soup & Spinach Loaf

$12.50

STEAK NIGHT

$29.50

TO GO

$0.75

TUNA PICATTA

$23.75

WING NIGHT

$14.50

Spaghetti Bolognese

$18.75

Grilled pork chop

$18.50

Pizza w 1 topping & 10 wings

$28.00

Hot Turkey Sandwich w Gravy

$14.95

Hot Beef Sandwich w Gravy

$14.95

SAUERBRATEN DINNER

$21.95

CLAMS LINGUINI

$17.50

Salmon & Shrimp Special

$23.75

Asian Beef Short Ribs

$22.75

Shrimpmscampi

$24.00

THURSDAY PUB BURGER NIGHT

ALL AMERICAN BURGER

$16.50

BLACK & BLUE BURGER

$16.50

PIZZA BURGER

$16.50

SMASH BURGER

$16.50

SMOKEY GOUDA BURGER

$16.50

WING FLAVOR OF THE WEEK

Jamaican Jerk

$15.50

Nashville Hot Sauce

$15.00

Chipotle Honey

$15.00

Charity Specials

Lobster Mac & Cheese

$26.00

BOTTLE BEER

BLUE

$4.00

BLUE LIGHT

$4.00

BLUE MOON

$5.50

BUD LIGHT

$4.00

BUDWEISER

$4.00

COORS LIGHT

$4.00

COORS NA

$4.00

CORONA

$5.50

HEINEKEN

$5.50

MICH ULTRA

$4.00

MILLER LITE

$4.00

MOLSON CANADIAN

$4.00

STELLA

$5.00

CAN BEER

BLUE

$2.50

BLUE LIGHT

$2.50

BUD LIGHT

$2.50

BUDWEISER

$2.50

COORS LIGHT

$2.50

GUINESS

$5.50

MICH ULTRA

$2.50

MILLER LITE

$2.50

MOLSON CANADIAN

$2.50

TO GO SPECIAL/6 DOMESTIC

$12.00

BIN SPECIAL

$2.00

SELTZERS

$4.50

SELTZER 6 PACK

$20.00

COCKTAILS

Appletini

$9.95

BLACK RUSSIAN

$9.00

BLOODY CAESAR

$6.00

BLOODY MARY

$6.00

BLUEBERRY LEMONADE

$9.00

BOTTOMLESS BLOODY

$21.00

BOTTOMLESS MIMOSA

$15.00

CAR BOMBS

$3.50

CINNAMON TOAST CRUNCH

$10.00

COSMO

$10.00

FRENCH 75

$10.00

FUZZY NAVEL

$7.00

GIN & TONIC

$2.50

IRISH GODMOTHER

$10.00

JUSTIN'S OLD FASHION

$10.00

LEMON DROP MARTINI

$11.00

LEXINGTON PEACH MARTINI

$9.00

LODGE MANHATTAN

$11.00

LODGE MARTINI

$10.00

LONG ISLAND ICE TEA

$9.00

Margarita

$8.00

MIMOSA

$5.00

Moscow Mule

$7.00

NUTS & BERRIES

$10.00

PALOMA

$8.00

PLATTER'S CHOCOLATE MARTINI

$10.00

RAZBERRY COSMO

$11.00

SCREWBALL ESPRESSO MARTINI

$10.00

SPAKLING PEAR COCKTAIL

$10.00

TIRAMISU

$10.00

VANILLA PINEAPPLE SEABREEZE

$10.00

WHITE RUSSIAN

$9.00

FRENCH MARTINI

$10.00

BOULEVARDIER

$10.00

DRAFTS

BIG DITCH HAYBURNER

$6.00

SAM ADAMS

$6.00

Blue light

$4.00

EBC BLUE

$6.00

LIQUOR

360 DOUBLE CHOCOLATE

$7.00

BACARDI

$7.00

BAILEYS

$7.50

BALVENIE

$11.00

BARDSTOWN BOURBON

$11.00

BASIL HAYDEN BOURBON

$9.00

BOMBAY

$9.00

BUFFALO TRACE

$9.00

BULLIET BOURBON

$9.00

BULLIET RYE

$9.00

BUSHMILLS IRISH WHISKEY

$11.00

Cabo Tequila

$7.00

CANADIAN CLUB

$7.00

CAPTAIN MORGAN

$7.00

CASA NOBLE TEQUILA

$9.00

CHAMBOARD

$9.00

COINTREAU

$9.00

COURVOISIER

$11.00

CROWN

$8.00

CROWN APPLE

$8.00

DALWHINNIE

$14.00

DEEP EDDY GRAPEFRUIT

$7.00

DEEP EDDY LEMON

$7.00

DEEP EDDY ORANGE

$7.00

DEWARS

$7.00

DISARONNO

$9.00

EAGLE RARE

$11.00

ELIJAH CRAIG

$11.00

FIREBALL

$7.00

FRANGELICO

$8.00

GLENFIDDICH

$12.00

GLENLEVIT

$11.00

GRAND MARNIER

$9.00

GREY GOOSE

$9.00

GREY GOOSE

$9.00

GREY GOOSE ORANGE

$9.00

GREY GOOSE PEAR

$9.00

HENDRICKS

$9.00

HUDSON WHISKEY

$11.00

JACK DANIELS

$8.00

JAMESON

$8.00

JIM BEAM

$8.00

JOHNNY WALKER BLACK

$9.00

JOHNNY WALKER RED

$8.00

KAHLUA

$8.00

KETEL ONE

$9.00

KNOB CREEK

$9.00

LEMONCELLO

$7.00

LOCKHOUSE COFFEE

$8.00

LOCKHOUSE GIN

$8.00

MACALLAN

$11.00

MAESTRO TEQUILA

$8.00

MAKERS MARK

$9.00

MALIBU

$7.00

MICHTER'S BOURBON

$11.00

NOBLE OAK BOURBON

$11.00

OBAN 14

$12.00

Passion fruit vodka

$7.00

PATRON

$9.00

PEACH SCHNAPPS

$7.00

RUMCHATA

$7.00

RUSSELL'S RESERVE

$11.00

Salted Caramel Vodka

$7.00

SANBUCA ROMANA

$9.00

SCREWBALL

$8.00

SEAGRAMS 7

$7.00

SEAGRAMS VO

$7.00

SKY RASBERRY

$7.00

SKY VODKA

$7.00

SOUTHERN COMFORT

$7.00

STOLI

$7.00

STOLI BLUEBERRY

$7.00

STOLI O

$7.00

TANQUERY

$7.00

TEMPLETON RYE

$9.00

TEREMANA TEQUILA

$6.00

THREE CHORD BOURBON

$11.00

THREE OLIVES CHERRY

$6.50

THREE OLIVES RASPBERRY

$6.50

TITOS

$7.00

TOMMY ROTTER GIN

$8.00

TOMMY ROTTER VODKA

$8.00

TRIPLE SEC

$6.00

VAN GOGH ESPRESSO

$7.00

Well Bourbon

$6.00

WELL GIN

$6.00

WELL RUM

$6.00

WELL TEQUILA

$6.00

WELL VODKA

$6.00

WELL WHISKEY

$6.00

WIDOW JANE

$9.00

WILD TURKEY

$8.00

WOODFORD RESERVE

$9.00

WOODINVILLE BOURBON

$11.00

TELLAMORE DEW

$8.00

Myers

$7.00

MONTHLY BEVERAGE SPECIALS

DOMESTIC BUCKET

$18.00

JOSH PROSECCO BOTTLE

$17.00

BLUEBERRY LEMONADE

$9.00

White Sangria

$6.00

CARAMEL APPLE CIDER

$6.00

APPLE MIMOSA

$6.00

CORONA PREMIER

$3.00

LOUIS MARTINI CAB

$7.00

NA BEVERAGES

Bottled water

$2.00

COFFEE

$2.00

Cranberry

$2.25

Diet Pepsi

$2.25

Ginger Ale

$2.25

HOT CHOCOLATE

$2.50

HOT TEA

$2.00

Lemonade

$2.25

ORANGE JUICE

$3.00

Pepsi

$2.25

REGULAR/CHOCOLATE MILK

$3.00

Shirley Temple

$2.50

Sprite

$2.25

Sweet Tea

$2.25

Tonic

$2.25

Un Tea

$2.25

Virgin mary

$3.00

WINE

COPPOLA SAUV BLANC BOTTLE

$30.00

COPPOLA SAUV BLANC GLASS

$9.00

ERATH PINOT NOIR BOTTLE

$33.00

ERATH PINOT NOIR GLASS

$10.00

JOSH CABERNET BOTTLE

$33.00

JOSH GLASS

$10.00

JOSH ROSE SPARKLING

$26.00

Josh sparkling rose

$8.00

KIM CRAWFORD

$33.00

KIM CRAWFORD GLASS

$10.00

KNOTTY BOTTLE

$23.00

KNOTTY GLASS

$7.00

La Crema Pinot noir bottle

$35.00

LA MARCA PROSECCO SPLIT

$8.00

Le Crema Pinot Noir Glass

$11.00

MALBEC GLASS

$9.00

MALBEC NORTON

$36.00

Merlot bottle

$30.00

MERLOT GLASS

$9.00

MOSCATO BOTTLE

$24.00

MOSCATO GLASS

$8.00

PINOT GRIGIO

$30.00

PINOT GRIGIO GLASS

$9.00

REISLING BOTTLE

$30.00

REISLING GLASS

$9.00

ROSE' BOTTLE

$35.00

ROSE' GLASS

$11.00

RUFFINO PINOT GRIGIO BOTTLE

$30.00

RUFFINO PINOT GRIGIO GLASS

$9.00

SANGRIA GLASS

$8.00

SHIRAZ BOTTLE

$23.00

SHIRAZ GLASS

$7.00

WINE UPCHARGE

$2.00

HOUSE CHARDONNAY

$6.00Out of stock

Sauv Blanc GL

$8.00

Sparkling GL

Pinot Noir GL

Merlot GL

Cabernet GL

All hours
Sunday11:00 am - 11:00 pm
Monday11:00 am - 11:00 pm
Tuesday11:00 am - 11:00 pm
Wednesday11:00 am - 11:00 pm
Thursday11:00 am - 11:00 pm
Friday11:00 am - 11:00 pm
Saturday11:00 am - 11:00 pm
Restaurant info

Come in and enjoy!

Location

6020 Townline Rd, Sanborn, NY 14132

Directions

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