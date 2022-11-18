The Lodge on the Green Restaurant
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6020 Townline Rd
Sanborn, NY 14132
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APPETIZER
1/2 OFF ARTICHOKES
1/2 OFF BANANA PEPPERS
1/2 OFF BANG BANG SHRIMP
1/2 OFF BRUSCHETTA
1/2 OFF CALAMARI
1/2 OFF CRAB CAKE
1/2 OFF FRIED MOZZARELLA
1/2 OFF FRIES
1/2 OFF O-RINGS
1/2 OFF SPINACH LOAF
1/2 OFF SWEET FRIES
ALASKAN CRAB CAKE
BANG BANG SHRIMP
BBQ PORK QUESADILLA
BOWL OF SOUP
BRUSCHETTA ROSSA
CALAMARI TEMPURA
CUP OF SOUP
FAIRWAY FRIES
FLATBREAD OF THE DAY
FRIED ARTICHOKES
FRIED MOZZARELLA
LODGE CHICKEN FINGERS
LODGE FRENCH FRIES
LODGE ONION RINGS
LODGE SWEET FRIES
LODGE WINGS
PRETZEL STICKS
QUESADILLA OF THE DAY
SPINACH LOAF
STUFFED BANANA PEPPERS
TO GO
QUART OF SOUP
SOFT PRETZEL WITH PUB MUSTARD
SOFT PRETZEL PEPPERONI PIZZA
BRUNCH
BISCUITS & GRAVY
BLOODY MARY
BLOODY MARY BOTTOMLESS
BLOODY MARY SPECIAL
BREAKFAST PIZZA
BREAKFAST SANDWICH
CHOCOLATE/REGULAR MILK
COFFEE/TEA
CRABCAKE BENEDICT
FRENCH TOAST NUTELLA STRAWBERRY
FRENCH TOAST RASPBERRY BANANA
FRUIT BOWL
FRUIT CUP
HOME FRIES
HOT CHOCOLATE
LODGE BREAKFAST
LODGE OMELET
MIMOSA
MIMOSA BOTTOMLESS
ORANGE JUICE
SIDE OF PEAMEAL BACON
SIDE OF REGULAR BACON
STEAK & EGGS
SUNSHINE BURGER
TO GO
TOAST
WAFFLENATOR
Smoked Fried Bologna
DESSERT
FISH FRY
GOLFER SPECIAL
KIDS MENU
LUNCH
BASKET OF FRIES
BASKET OF ONION RINGS
BASKET OF SWEET FRIES
BEEF ON WECK
SLOW ROASTED CERTIFIED ANGUS BEEF TOP ROUND ON A KIMMELWICK ROLL
BLT SANDWICH
APPLEWOOD SMOKED BACON, LETTUCE, TOMATO, MAYO
CAESAR SALAD
FRESH CUT ROMAINE LETTUCE WITH CROUTONS, PARMESAN CHEESES
CHICKEN CAESAR WRAP
CLUB SALAD
MIXED GREENS TOPPED WITH TOMATO, CARROTS, BACON CROUTONS & SLICED CHICKEN BREAST AND SIDE RANCH DRESSING
FAIRWAY FRIES
FINGERS & FRIES
FRESHLY MADE IN HOUSE CHICKEN FINGERS
GREEK SALAD
MIXED GREENS WITH FETA CHEESE, TOMATO, CUCUMBERS, OLIVES AND ONIOINS SEVED WITH HOUSE MADE GREEK DRESSING
GRILLED CHICKEN SANDWICH
GRILLED CHICKEN BREAST WITH CHIPOTLE-BACON MAYO, LETT & TOM
LODGE BURGER
CERTIFIED ANGUS BEEF GROUND CHUCK PATTIE TOPPED WITH SAUTEED ONIONS, WHITE CHEDDAR CHEESE, LETT & TOM
LODGE GRILLED CHEESE
PERFECTLY GRILLED CHEESE WITH WHITE AMERICAN, SLICED TOMATO AND APPLEWOOD SMOKED BACON
LODGE SALAD
MIXED GREENS WITH CARROTS, TOMATO, CUCCUMBER, RED ONION & CROUTONS AND HOUSEMADE BALSAMIC VINEGARETTE
LODGE WING
PULLED PORK
IN HOUSE SMOKED PULLED PORK ON A BRICHE ROLL WITH SWEET BABY RAYS BBQ AND SIDE COLESLAW
SOUP & SALAD
LODGE STEAK SANDWICH
HOUSE CUT CERTIFIED ANGUS BEEF NEW YORK STRIP ON A CIABATTA ROLL TOPPED WITH SAUTEED ONIONS, SPINACH, BANANA PEPPERS & MOZZARELLA CHEESE
TUNA WRAP
FRSHLY MADE TUNA WITH LETTUCE AND TOMATO
BASKET SIDEWINDER FRIES
SANDWICH OF THE DAY
PASTA
PIZZA
SALAD
SANDWICHES
BBQ PULLED PORK
IN HOUSE SMOKED PULLED PORK ON A BRICHE ROLL WITH SWEET BABY RAYS BBQ AND SIDE COLESLAW
BLT CLUB
CHICKEN MILANESE
FRIED TO PERFECTION BREADED CHICKEN BREAST ON A CIABATTA ROLL TOPPED WITH IN HOUSE TOMATO BRUCHETTA, ARUGULA, FRESH MOZZARELLA AND A BALSAMIC GLAZE REDUCTION
LODGE BURGER
CERTIFIED ANGUS BEEF GROUND CHUCK PATTIE TOPPED WITH SAUTEED ONIONS, WHITE CHEDDAR CHEESE, LETT & TOM
LODGE GRLLIED CHEESE
PERFECTLY GRILLED CHEESE WITH WHITE AMERICAN, SLICED TOMATO AND APPLEWOOD SMOKED BACON
LODGE STEAK SANDWICH
HOUSE CUT CERTIFIED ANGUS BEEF NEW YORK STRIP ON A CIABATTA ROLL TOPPED WITH SAUTEED ONIONS, SPINACH, BANANA PEPPERS & MOZZARELLA CHEESE
TO GO
BEEF ON WECK
SMASH BURGER
SMOKEY GOUDA BURGER
PIZZA BURGER
ALL AMERICAN BURGER
BLACK & BLUE BURGER
MELT OF THE DAY
SPECIALS
BBQ RIBS
BEEF ON WECK & 5 WINGS
CAPTAINS PLATTER
CHICKEN PICCATA
CLAMS CASINO
FAIRWAY FRIES
Father's day adult
Fathers day child
FINGER WRAP
MEATLOAF
PORK TENDERLOIN
POT ROAST
PRIME RIB
SALMON SPECIAL
SAUTEED SHRIMP SPECIAL
Soup & Spinach Loaf
STEAK NIGHT
TO GO
TUNA PICATTA
WING NIGHT
Spaghetti Bolognese
Grilled pork chop
Pizza w 1 topping & 10 wings
Hot Turkey Sandwich w Gravy
Hot Beef Sandwich w Gravy
SAUERBRATEN DINNER
CLAMS LINGUINI
Salmon & Shrimp Special
Asian Beef Short Ribs
Shrimpmscampi
THURSDAY PUB BURGER NIGHT
WING FLAVOR OF THE WEEK
Charity Specials
BOTTLE BEER
CAN BEER
COCKTAILS
Appletini
BLACK RUSSIAN
BLOODY CAESAR
BLOODY MARY
BLUEBERRY LEMONADE
BOTTOMLESS BLOODY
BOTTOMLESS MIMOSA
CAR BOMBS
CINNAMON TOAST CRUNCH
COSMO
FRENCH 75
FUZZY NAVEL
GIN & TONIC
IRISH GODMOTHER
JUSTIN'S OLD FASHION
LEMON DROP MARTINI
LEXINGTON PEACH MARTINI
LODGE MANHATTAN
LODGE MARTINI
LONG ISLAND ICE TEA
Margarita
MIMOSA
Moscow Mule
NUTS & BERRIES
PALOMA
PLATTER'S CHOCOLATE MARTINI
RAZBERRY COSMO
SCREWBALL ESPRESSO MARTINI
SPAKLING PEAR COCKTAIL
TIRAMISU
VANILLA PINEAPPLE SEABREEZE
WHITE RUSSIAN
FRENCH MARTINI
BOULEVARDIER
LIQUOR
360 DOUBLE CHOCOLATE
BACARDI
BAILEYS
BALVENIE
BARDSTOWN BOURBON
BASIL HAYDEN BOURBON
BOMBAY
BUFFALO TRACE
BULLIET BOURBON
BULLIET RYE
BUSHMILLS IRISH WHISKEY
Cabo Tequila
CANADIAN CLUB
CAPTAIN MORGAN
CASA NOBLE TEQUILA
CHAMBOARD
COINTREAU
COURVOISIER
CROWN
CROWN APPLE
DALWHINNIE
DEEP EDDY GRAPEFRUIT
DEEP EDDY LEMON
DEEP EDDY ORANGE
DEWARS
DISARONNO
EAGLE RARE
ELIJAH CRAIG
FIREBALL
FRANGELICO
GLENFIDDICH
GLENLEVIT
GRAND MARNIER
GREY GOOSE
GREY GOOSE
GREY GOOSE ORANGE
GREY GOOSE PEAR
HENDRICKS
HUDSON WHISKEY
JACK DANIELS
JAMESON
JIM BEAM
JOHNNY WALKER BLACK
JOHNNY WALKER RED
KAHLUA
KETEL ONE
KNOB CREEK
LEMONCELLO
LOCKHOUSE COFFEE
LOCKHOUSE GIN
MACALLAN
MAESTRO TEQUILA
MAKERS MARK
MALIBU
MICHTER'S BOURBON
NOBLE OAK BOURBON
OBAN 14
Passion fruit vodka
PATRON
PEACH SCHNAPPS
RUMCHATA
RUSSELL'S RESERVE
Salted Caramel Vodka
SANBUCA ROMANA
SCREWBALL
SEAGRAMS 7
SEAGRAMS VO
SKY RASBERRY
SKY VODKA
SOUTHERN COMFORT
STOLI
STOLI BLUEBERRY
STOLI O
TANQUERY
TEMPLETON RYE
TEREMANA TEQUILA
THREE CHORD BOURBON
THREE OLIVES CHERRY
THREE OLIVES RASPBERRY
TITOS
TOMMY ROTTER GIN
TOMMY ROTTER VODKA
TRIPLE SEC
VAN GOGH ESPRESSO
Well Bourbon
WELL GIN
WELL RUM
WELL TEQUILA
WELL VODKA
WELL WHISKEY
WIDOW JANE
WILD TURKEY
WOODFORD RESERVE
WOODINVILLE BOURBON
TELLAMORE DEW
Myers
MONTHLY BEVERAGE SPECIALS
NA BEVERAGES
WINE
COPPOLA SAUV BLANC BOTTLE
COPPOLA SAUV BLANC GLASS
ERATH PINOT NOIR BOTTLE
ERATH PINOT NOIR GLASS
JOSH CABERNET BOTTLE
JOSH GLASS
JOSH ROSE SPARKLING
Josh sparkling rose
KIM CRAWFORD
KIM CRAWFORD GLASS
KNOTTY BOTTLE
KNOTTY GLASS
La Crema Pinot noir bottle
LA MARCA PROSECCO SPLIT
Le Crema Pinot Noir Glass
MALBEC GLASS
MALBEC NORTON
Merlot bottle
MERLOT GLASS
MOSCATO BOTTLE
MOSCATO GLASS
PINOT GRIGIO
PINOT GRIGIO GLASS
REISLING BOTTLE
REISLING GLASS
ROSE' BOTTLE
ROSE' GLASS
RUFFINO PINOT GRIGIO BOTTLE
RUFFINO PINOT GRIGIO GLASS
SANGRIA GLASS
SHIRAZ BOTTLE
SHIRAZ GLASS
WINE UPCHARGE
HOUSE CHARDONNAY
Sauv Blanc GL
Sparkling GL
Pinot Noir GL
Merlot GL
Cabernet GL
|Sunday
|11:00 am - 11:00 pm
|Monday
|11:00 am - 11:00 pm
|Tuesday
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|Wednesday
|11:00 am - 11:00 pm
|Thursday
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|Saturday
|11:00 am - 11:00 pm
Come in and enjoy!
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