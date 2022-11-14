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The Revival Craft Kitchen & Bar - East Greenwich 219 Main Street
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219 Main Street
East Greenwich, RI 02818
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Popular Items
DESSERT
KIDS MENU
LARGE PLATES
*RIBEYE SPECIAL
GRILLED 14OZ RIB EYE SERVED WITH ROASTED FINGERLING POTATOES, CARMELIZED ONIONS, LOCAL MUSHROOM GRATIN, SAUTEED BABY SPINACH AND GARLIC HERB BUTTER
AHI TUNA STIR FRY
GRILLED AHI TUNA, CELLOPHANE NOODLES, SHITAKE MUSHROOMS, SNAP PEAS, RED PEPPERS, CARROTS, THAI STIR FRY SAUCE, TOASTED CASHEWS, FRESH LIME, CILANTRO
CHICKEN PARMESAN
CLASSIC CHICKEN PARMESAN, LINGUINI
CRISPY STATLER CHICKEN
Lemon Thyme Mashed, Baby Spinach, Lemon Rosemary Pan Juice *30 minute cook time
EGGPLANT INVOLTINI
Naragansett Creamery Ricotta, Asparagus, Roasted Red Peppers, Fresh Mozzarella
FAROE ISLAND SALMON
BRAISED FRENCH LENTILS, ROASTED ROOT VEGETABLES, BABY SPINACH, MUSTARD GLAZE
GARGANELLI BOLOGNESE
Hand rolled Pasta, Classic Meat Ragu, Fresh Basil
HERB MARINATED SIRLOIN
SMOKED GOUDA AND SCALLION CROQUETTE, GARLICKY BROCCOLI, PICKELED RED ONIONS, BLACK PEPPER BORDELAISE
OSSO BUCCO
Vermont Cheddar Grits, Braised LocalGreens, Crispy Bacon Bits
PAN SEARED SCALLOPS
PAN SEARED SCALLOPS, CRISPY SWEET AND SOUR DUMPLINGS, SHITAKE MUSHROOMS, SNAP PEAS, RED PEPPERS AND CARROTS WITH A SPICY SWEET POTATO, COCONUT AND RED CURRY BISQUE
PAPPADELLE AND SHRIMP
ROASTED LOCAL MUSHROOMS AND SQUASH, SHAVED BRUSSELS SPROUTS, CREAMY PARMESAN MUSHROOM BROTH
VEGGIE PASTA
VEGGIE STIR FRY
SIDES
*$ SIDE GRILLED BREAD
*$ SIDE PLAIN BREAD
*SIDE EXTRA BREAD
1/2 CEASAR
1/2 MIXED GREENS
ADDITIONAL BREAD FOR SLATE
SIDE ASPARAGUS
SIDE BRUSSELS SPROUTS
SIDE CHICKEN
SIDE FRIES
SIDE GARLICKY BROCCOLI
SIDE GRITS
SIDE HUMMUS AND PITA
SIDE MASHED
SIDE MEATBALL
SIDE PASTA
SIDE POTATO CROQUETTE
SIDE ROSEMARY PARMESAN FRIES
SIDE SPINACH
SLATES & SANDWICHES
BURRATA SLATE
Maplebrook Farms Burrata, Shaved Prosciutto, Fig Marmelade, Basil Pesto, Balsamic Reduction, Grilled Tuscan Bread
CHEESE SLATE
THREE UNIQUE CHEESES, LOCAL HONEY, NUTS, SEASONAL FRUIT AND PRESERVES, GRILLED BREAD
EGGPLANT PANINI
Fresh Mozzarella, Basil and Pomodoro Sauce, Served with a Side Caesar
MEDITERRANEAN SLATE
White Bean and Sun Dried Tomato Hummus, Marinated Olives, Seven Spice Goat Cheese Stuffed Grape Leaves, Shaved Prosciutto, Giardiniera, Grilled Pita Bread
REVIVAL BURGER
Pineland Farms Shortrib Blend, Applewood Smoked Bacon and Vermont Cheddar Cheese, Brioche Roll with Lettuce, Tomato, Onion and Hand-Cut Fries
SMALL PLATES COOL
*SALAD SPECIAL
BABY ARUGULA, PARSNIOS, BLOOD ORANGES, CASHEWS, FETA CHEESE, CARDAMOM VINAIGRETTE
1/2 CEASAR
1/2 MIXED GREEN
ADD SHRIMP
BRUSSELS SPROUT AND APPLE SALAD
SHAVED BRUSSELS SPROUTS, HILLSIDE FARM APPLES, SMOKED BACON, TOASTED WALNUTS, GRILLED HALLOUMI, APPLE CIDER VINAIGRETTE
CLASSIC CAESAR
Garlicky Croutons, Shaved Grana Padano, White Anchovies
LUMP CRAB AND AVACADO SALAD
Fresh Mango, Cashews, Peppadew Relish, House Made Blue Corn Tortilla
MIXED GREENS
BOSC PEARS, GORGONZOLA DOLCE, SPICED PECANS, CHAMPAGNE VINAIGRETTE
SHRIMP COCKTAIL
Ginger Poached, House Made Cocktail Sauce
TUNA TARTARE
Sushi Grade Yellowfin, Avacado, Spicy Aioli, Scallions, Crispy Wontons, Ponzu Sauce
SMALL PLATES WARM
BREAD BASKET
BRUSSELS SPROUT AND BACON PIZZA
PERCORINO ROMANO CHEESE, SOY MAPLE GLAZE
BUTTERNUT SQUASH PIZZA
Carmelized Fennel and Onion, Goat Cheese, Baby Arugula, Truffle Honey
GINGER BRAISED BEEF POTSTICKERS
Ginger Braised Beef, Cilantro Sweet Chili Sauce
HOT ITALIAN SAUSAGE AND RABE PIZZA
Garlic Cream, Cherry Peppers, Fresh Mozzarella
MARGHERITA PIZZA
CLASSIC TOMATO AND MOZZARELLA
MOZZARELLA STUFFED MEATBALLS
Grass Fed Beef and Pig Rock Farms Sausage Meatballs, Crispy Polenta, Pomodoro Sauce, Shaved Parmesan
SALT AND PEPPER CHICKEN WINGS
CRISPY SPICED CHICKEN WINGS, JALEPENOS, SHALLOTS, GREEN ONIONS, CILANTRO SWEET CHILI SAUCE
SPECIALTY COCKTAILS
*SPICED WHISKEY SOUR
*REVIVAL OLD FASHIONED
*HAYRIDE
*AVION De PAPEL
BIRCH OLD-FASHIONED
BOULEVARDIER
CHERRY VANILLA MAHHATTAN
CHOCOLATE MARTINI
ESPRESSO MARTINI
FIG MANHATTAN
GRAPEFRUIT GINGER MARTINI
JALAPENO PINEAPPLE MARGARITA
KENTUCKY MULE
KILLER BEE
LAVENDER BLUEBERRY LEMONADE
MONTENEGRO AMARO
NUTTY KENTUCKYMAN
PASSION FRUIT GIN FIZZ
PEAR-SECCO MARTINI
SAKE DAQUIRI
SAZERAC
SEASONAL MULE
SEASONAL WHISKEY SOUR
SOUTHERN BANANA SPLIT OLD FASHIONED
SOUTHERN JUNGLE BIRD
TIRAMISU MARTINI
VIEUX CARRE
COCKTAILS A-Z
APEROL SPRITZ
AUTUMN SANGRIA
AVIATION
BANANA WALNUT OLD FASHION
BLACKBERRY HONEY OLD FASHION
CARAMEL APPLE MARTINI
CHERRY ELDER MARTINI
CHOCOLATE MARTINI
CLASSIC MANHATTAN
CLASSIC MOJITO
CLASSIC OLD FASHION
COSMOPOLITAN
CUCUMBER MARTINI
CUCUMBER MULE
DARK AND STORMY
DARK ESPRESSO MARTINI
FIG OLDFASHION
FRENCH 75
IRISH COFFEE
LEMON BASIL MARTINI
LEMONCELLO DROP MARTINI
LEMONDROP MARTINI
LIGHT AND STORMY
LIGHT ESPRESSO MARTINI
LONG ISLAND ICED TEA
MAPLE CINNAMON WHISKEY SOUR
MAPLE WALNUT OLD FASHION
MIMOSA
MINT JULEP
MOSCOW MULE
NUTTY IRISHMAN
NUTTY KENTUCKYMAN
PAPER PLANE
POMEGRANITE MARTINI
PUMPKIN ESPRESSO MARTINI
RASPBERRY COLLINS
RASPBERRY MOJITO
RASPBERRY MULE
RED SANGRIA
RUSTY NAIL
SALTED CARAMEL APPLE
SIDECAR
STRAWBERRY MOJITO
WHITE SANGRIA
WHITE WINE SPRITZER
VODKA
TEQUILA
1800COCONUT
CASAMIGOS
CASAMIGOS ANEJO
CASAMIGOS REPOSADO
CLASE AZUL BLANCO
CLASE AZUL REPO
DON JULIO ANEJO
DON JULIO BLANCO
DON JULIO REPOSADO
Don Julio 1942
ESPOLON
JALEPENO TEQUILA
LUNAZUL
LUNAZUL REPOSADO
MEX MOONSHINE SILVER
PATRON SILVER
WAHAKA
GIN
RUM
BOURBON
*FOUR ROSES YELLOW LABEL
1792 SMALL BATCH
1792 SWEET WHEAT
AMADOUR DOUBLE BARREL
ANGELS ENVY
BACKBONE
BACKBONE PRIME
BASIL HAYDENS
BIBB AND TUCKER SMALL BATCH
BLANTONS
BOOKERS
BUFFALO TRACE
BULLEIT
BURNING CHAIR
E.H. TAYLOR
EAGLE RARE
ELIJAH CRAIG
FISTFUL OF BOURBON
FOUR ROSES SMALL BATCH
FOUR ROSES SINGLE BARREL
HEAVENS DOOR
HIGH WEST AMERICAN PRAIRIE
HILLROCK SOLERA AGED
HIRSCH THE HORIZON
HUDSON BRIGHT LIGHTS
JEFFERSON'S OCEAN
JEFFERSON'S RESERVE VERY OLD
JEFFERSON'S VERY SMALL BATCH
JOHN E. FITZGERALD LARCENY
JOSEPH MAGNUS MURRAY HILL CLUB
KENTUCKY OWL THE WISEMAN
KNOB CREEK
MAKERS 46
MAKERS MARK
MITCHERS SMALL BATCH
NOR'EASTER
OLD FORESTER 1920
RABBIT HOLE
REBELLION
REDEMPTION
SMOOTH AMBLER CONTRADICTION
TACONIC DISTILLERY
TOWN BRANCH
W.L. WELLER ANTIQUE 107
W.L. WELLER SPECIAL RESERVE
WELLER 12
WIDOW JANE
WILLIAM WOLF
WOODFORD RESERVE
WYOMING WISKEY SMALL BATCH
REDWOOD EMPIRE PIPE DREAM
WHISKEY/RYE
BASIL HAYDEN'S DARK RYE
CORSAIR RYEMAGEDDON
CROWN ROYAL
CROWN ROYAL APPLE
CROWN ROYAL VANILLA
GUNPOWDER
HIGH WEST DOUBLE RYE
JACK DANIELS
JACK SINATRA SELECT
JAMESON
MAD RIVER REVOLUTION
PIKESVILLE
REBEL YELL SMALL BATCH
REDEMPTION RYE
RITTENHOUSE RYE
SAGAMORE SPIRIT
SAZERAC
SEAGRAMS VO
SKREWBALL PEANUTBUTTER
WHISTLEPIG 10 YR
WHISTLEPIG 12 YEAR
WHISTLEPIG 15 YEAR
WIDOW JANE OAK AND APPLEWOOD
CORDIALS
AVERNA AMARO
BAILEYS
BRANDY E&J
CAMPARI
Castello Banfi Grappa
CHAMBOURD
COINTREAU
COURVOISIER VS
COURVOISIER VSOP
DOMAIN DE CANTON
Disaronno AMARETTO
FERNET
FRANGELICO
GIONELLI PEACH
GIONELLI TRIPLE SEC
GODIVA CHOCOLATE
GODIVA WHITE
GRAND MARNIER
GRAND MARNIER 100
HENNESSY VS
ICE WINE
KAHLUA
LA CLANDESTINE ABSINTHE
LICOR 43
LILLET BLANC
LIMONCELLO
LUXARDO MARASCHINO
PAMA
PIMMS
PISCO
PORT DOWS RUBY RED
PORT HEITZ NAPA
PORT TAYLOR FLADGATE
REMY MARTIN VSOP
ROMANA SAMBUCA
RUM CHATA
SOUTHERN COMFORT
ST GERMAIN
WINTER CREME DE VIOLETTE
RANSOM GRAPPA
SCOTCH
CAPTAINS LIST
BLOOD OATH PACT NO 4
BLOOD OATH PACT NO 5
GEORGE T STAGG
HIGH WEST MIDWINTER NIGHT'S DREAM
HILLROCK SOLERA
OLD RIP VAN WINKLE 10YR
ORPHAN BARREL RHETORIC 23
Orphan Barrel Forged Oak
PARKERS HERITAGE COLLECTION 11 YR
ROCK HILL FARMS SINGLE BARREL
WHISTLEPIG BOSS HOG EDITION V
WILLIAM LARUE WELLER
WOODFORD RESERVE MASTERS COLLECTION
SPARKLING BY THE BOTTLE
WHITES BY THE BOTTLE
B- FARMSTEAD CHARDONNAY
B- GOOSENECK PINOT GRIGO
B- TRIENNES VIOGNIER
B-CAKEBREAD SB
B-CAYMUS CONUNDRUM
B-CONTE BRANDOLINI PG
B-DECOY CHARDONNAY
B-FLEURS DE PRAIRIE ROSE
B-GERARD BERTRAND ROSE
B-HARKEN BAREL CHARDONNAY
B-HUNT AND HARVEST SB
B-MER SOLEIL SILVER CHARDONNAY
B-MIA DOLCE MOSCATO
B-MONTINORE BOREALIS BLEND
B-ROMBAUER CHARDONNAY
B-SANTA MARGHERITA PG
B-SATELLITE SB
B-SNOQUALMIE REISLING
B-SONOMA-CUTRER CHARDONNAY
B-VILLA MARIA SB
B-ZACCAGNINI PG
REDS BY THE BOTTLE
*BTL RED SPECIAL
B- CESARI AMARONE
B-ANTINORI SUPER TUSCAN
B-BONESHAKER ZINFANDEL
B-BROADSIDE CABERNET
B-CAPEZZANA SUPER TUSCAN
B-CASTELLO DI AMA CHIANTI
B-CATENA MALBEC
B-CHATEAU Belle Graves BORDEAUX
B-CHIARLO BAROLO
B-CONSENTINO THE FRANC
B-DIORO PN
B-DOMNUS NAPANOOK BLEND
B-DUCKHORN RED BLEND
B-EDUCATED GUESS CABERNET
B-ELK COVE PN
B-FREAKSHOW CABERNET
B- PRISONER CABERNET
B-JUSTIN JUSTIFICATION
B-KOSTA BROWNE PN
B-LA SPINETTA BARBERA D ASTI
B-MEIOMI PN
B-METTLER CABERNET
B-MICHAEL DAVID PETITE PETIT
B-PENFOLDS SHIRAZ
B-RED SCHOONER MALBEC
B-SEGHESIO ZINFANDEL
B-SILK AND SPICE BLEND
B- TELEGRAMME CHATEAUNEUF DU PAPE
B-SIX STONES PN
B-ST FRANCIS MERLOT
B-STAG'S LEAP CABERNET
B-TALL DARK STRANGER MALBEC
B-THE CALLING PN
B-TRE MONTE SANGIOVESE
B-VIGNERONS COTE DU RHONE
Bottles and Cans
12 Guns Berry Cobbler Sour
12 Guns The Meg
Allagash White
Brewdog Hazy AF
Bud Lite
Cannon and Anchor Seltzer
Downeast Original Cider
Foolproof Ocean State
Grey Sail Daves Coffee
GreySail Captain's Daughter
Guiness Draught Can
Jacks Abbey Smoke and Dagger
Kentucky Borbon Barrel Btl
Maine Beer Lunch
Mich Ultra
Narragansett
Proclamation Tendril
Seasonal Cider- Cider Doughnut
Shaidzon Pilsner
Sloop Juice Bomb
Sons of Liberty Chair 2
Tilted IPA MILOS PHOENIX
Union Station Thug Life
Vermony Scarlet
|Sunday
|4:00 am - 3:59 am
|Monday
|4:00 am - 3:59 am
|Tuesday
|4:00 am - 3:59 am
|Wednesday
|4:00 am - 3:59 am
|Thursday
|4:00 am - 3:59 am
|Friday
|4:00 am - 3:59 am
|Saturday
|4:00 am - 3:59 am
Come in and enjoy!
219 Main Street, East Greenwich, RI 02818
Photos coming soon!