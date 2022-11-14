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Bars & Lounges

The Revival Craft Kitchen & Bar - East Greenwich 219 Main Street

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219 Main Street

East Greenwich, RI 02818

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Popular Items

REVIVAL BURGER
GARGANELLI BOLOGNESE
EGGPLANT INVOLTINI

DESSERT

BREAD PUDDING

$8.95

CHEESE SLATE

$22.95

THREE UNIQUE CHEESES, LOCAL HONEY, NUTS, SEASONAL FRUIT AND PRESERVES, GRILLED BREAD

CHOCOLATE CAKE

$8.95

PUMPKIN CHEESECAKE

$8.95

SCOOP RUM RAISIN

$2.95

SCOOP SORBET

$2.95

SCOOP VANILLA

$2.00

KIDS MENU

KIDS CHEESE PIZZA

$8.95

KIDS GRILLED CHEESE

$8.95

KIDS GRILLED CHICKEN

$8.95

KIDS MAC N CHEESE

$8.95

KIDS PASTA/BUTTER

$8.95

KIDS PASTA /SAUCE

$8.95

KIDS TENDERS

$8.95

LARGE PLATES

8OZ GRILLED FILET WITH FINGERLING POTATOES, RED PEPPERS, ROASTED TOMATOES AND SPINACH. TOPPED WITH CHIMICHURI SAUCE.

*RIBEYE SPECIAL

$38.95

GRILLED 14OZ RIB EYE SERVED WITH ROASTED FINGERLING POTATOES, CARMELIZED ONIONS, LOCAL MUSHROOM GRATIN, SAUTEED BABY SPINACH AND GARLIC HERB BUTTER

AHI TUNA STIR FRY

$36.95

GRILLED AHI TUNA, CELLOPHANE NOODLES, SHITAKE MUSHROOMS, SNAP PEAS, RED PEPPERS, CARROTS, THAI STIR FRY SAUCE, TOASTED CASHEWS, FRESH LIME, CILANTRO

CHICKEN PARMESAN

$22.95

CLASSIC CHICKEN PARMESAN, LINGUINI

CRISPY STATLER CHICKEN

$28.50

Lemon Thyme Mashed, Baby Spinach, Lemon Rosemary Pan Juice *30 minute cook time

EGGPLANT INVOLTINI

$19.95

Naragansett Creamery Ricotta, Asparagus, Roasted Red Peppers, Fresh Mozzarella

FAROE ISLAND SALMON

$32.50

BRAISED FRENCH LENTILS, ROASTED ROOT VEGETABLES, BABY SPINACH, MUSTARD GLAZE

GARGANELLI BOLOGNESE

$21.50

Hand rolled Pasta, Classic Meat Ragu, Fresh Basil

HERB MARINATED SIRLOIN

$36.95

SMOKED GOUDA AND SCALLION CROQUETTE, GARLICKY BROCCOLI, PICKELED RED ONIONS, BLACK PEPPER BORDELAISE

OSSO BUCCO

$28.50

Vermont Cheddar Grits, Braised LocalGreens, Crispy Bacon Bits

PAN SEARED SCALLOPS

$34.50

PAN SEARED SCALLOPS, CRISPY SWEET AND SOUR DUMPLINGS, SHITAKE MUSHROOMS, SNAP PEAS, RED PEPPERS AND CARROTS WITH A SPICY SWEET POTATO, COCONUT AND RED CURRY BISQUE

PAPPADELLE AND SHRIMP

$29.95

ROASTED LOCAL MUSHROOMS AND SQUASH, SHAVED BRUSSELS SPROUTS, CREAMY PARMESAN MUSHROOM BROTH

VEGGIE PASTA

$22.95

VEGGIE STIR FRY

$21.95

SIDES

*$ SIDE GRILLED BREAD

$3.00

*$ SIDE PLAIN BREAD

$2.00

*SIDE EXTRA BREAD

1/2 CEASAR

$6.95

1/2 MIXED GREENS

$6.95

ADDITIONAL BREAD FOR SLATE

SIDE ASPARAGUS

$8.95

SIDE BRUSSELS SPROUTS

$8.95

SIDE CHICKEN

$9.50

SIDE FRIES

$7.50

SIDE GARLICKY BROCCOLI

$7.95

SIDE GRITS

$6.95

SIDE HUMMUS AND PITA

$9.95

SIDE MASHED

$6.95

SIDE MEATBALL

$4.00

SIDE PASTA

$7.95

SIDE POTATO CROQUETTE

$8.50

SIDE ROSEMARY PARMESAN FRIES

$8.95

SIDE SPINACH

$8.50

SLATES & SANDWICHES

BURRATA SLATE

$23.95

Maplebrook Farms Burrata, Shaved Prosciutto, Fig Marmelade, Basil Pesto, Balsamic Reduction, Grilled Tuscan Bread

CHEESE SLATE

$22.95

THREE UNIQUE CHEESES, LOCAL HONEY, NUTS, SEASONAL FRUIT AND PRESERVES, GRILLED BREAD

EGGPLANT PANINI

$17.95

Fresh Mozzarella, Basil and Pomodoro Sauce, Served with a Side Caesar

MEDITERRANEAN SLATE

$19.95

White Bean and Sun Dried Tomato Hummus, Marinated Olives, Seven Spice Goat Cheese Stuffed Grape Leaves, Shaved Prosciutto, Giardiniera, Grilled Pita Bread

REVIVAL BURGER

$19.95

Pineland Farms Shortrib Blend, Applewood Smoked Bacon and Vermont Cheddar Cheese, Brioche Roll with Lettuce, Tomato, Onion and Hand-Cut Fries

SMALL PLATES COOL

*SALAD SPECIAL

$13.95

BABY ARUGULA, PARSNIOS, BLOOD ORANGES, CASHEWS, FETA CHEESE, CARDAMOM VINAIGRETTE

1/2 CEASAR

$6.95

1/2 MIXED GREEN

$6.95

ADD SHRIMP

$3.75

BRUSSELS SPROUT AND APPLE SALAD

$15.50

SHAVED BRUSSELS SPROUTS, HILLSIDE FARM APPLES, SMOKED BACON, TOASTED WALNUTS, GRILLED HALLOUMI, APPLE CIDER VINAIGRETTE

CLASSIC CAESAR

$11.95

Garlicky Croutons, Shaved Grana Padano, White Anchovies

LUMP CRAB AND AVACADO SALAD

$24.95

Fresh Mango, Cashews, Peppadew Relish, House Made Blue Corn Tortilla

MIXED GREENS

$12.50

BOSC PEARS, GORGONZOLA DOLCE, SPICED PECANS, CHAMPAGNE VINAIGRETTE

SHRIMP COCKTAIL

$3.95

Ginger Poached, House Made Cocktail Sauce

TUNA TARTARE

$17.95

Sushi Grade Yellowfin, Avacado, Spicy Aioli, Scallions, Crispy Wontons, Ponzu Sauce

SMALL PLATES WARM

BREAD BASKET

$10.95

BRUSSELS SPROUT AND BACON PIZZA

$14.50

PERCORINO ROMANO CHEESE, SOY MAPLE GLAZE

BUTTERNUT SQUASH PIZZA

$14.50

Carmelized Fennel and Onion, Goat Cheese, Baby Arugula, Truffle Honey

GINGER BRAISED BEEF POTSTICKERS

$12.95

Ginger Braised Beef, Cilantro Sweet Chili Sauce

HOT ITALIAN SAUSAGE AND RABE PIZZA

$13.95

Garlic Cream, Cherry Peppers, Fresh Mozzarella

MARGHERITA PIZZA

$11.95

CLASSIC TOMATO AND MOZZARELLA

MOZZARELLA STUFFED MEATBALLS

$13.95

Grass Fed Beef and Pig Rock Farms Sausage Meatballs, Crispy Polenta, Pomodoro Sauce, Shaved Parmesan

SALT AND PEPPER CHICKEN WINGS

$12.95

CRISPY SPICED CHICKEN WINGS, JALEPENOS, SHALLOTS, GREEN ONIONS, CILANTRO SWEET CHILI SAUCE

SPECIALTY COCKTAILS

*SPICED WHISKEY SOUR

$13.00

*REVIVAL OLD FASHIONED

$13.00

*HAYRIDE

$13.00

*AVION De PAPEL

$13.00

BIRCH OLD-FASHIONED

$12.00

BOULEVARDIER

$12.00

CHERRY VANILLA MAHHATTAN

$12.00

CHOCOLATE MARTINI

$12.00

ESPRESSO MARTINI

$14.00

FIG MANHATTAN

$12.00

GRAPEFRUIT GINGER MARTINI

$12.00

JALAPENO PINEAPPLE MARGARITA

$12.00

KENTUCKY MULE

$10.00

KILLER BEE

$12.00

LAVENDER BLUEBERRY LEMONADE

$11.00

MONTENEGRO AMARO

$10.00

NUTTY KENTUCKYMAN

$10.00

PASSION FRUIT GIN FIZZ

$13.00Out of stock

PEAR-SECCO MARTINI

$12.00

SAKE DAQUIRI

$12.00Out of stock

SAZERAC

$12.00

SEASONAL MULE

$10.00

SEASONAL WHISKEY SOUR

$13.00

SOUTHERN BANANA SPLIT OLD FASHIONED

$12.00

SOUTHERN JUNGLE BIRD

$11.00Out of stock

TIRAMISU MARTINI

$15.00

VIEUX CARRE

$12.00

COCKTAILS A-Z

APEROL SPRITZ

$10.00

AUTUMN SANGRIA

$9.00

AVIATION

$11.00

BANANA WALNUT OLD FASHION

$12.00

BLACKBERRY HONEY OLD FASHION

$11.00

CARAMEL APPLE MARTINI

$10.00

CHERRY ELDER MARTINI

$11.00

CHOCOLATE MARTINI

$10.50

CLASSIC MANHATTAN

$12.00

CLASSIC MOJITO

$8.00

CLASSIC OLD FASHION

$12.00

COSMOPOLITAN

$11.00

CUCUMBER MARTINI

$11.00

CUCUMBER MULE

$9.00

DARK AND STORMY

$8.00

DARK ESPRESSO MARTINI

$13.00

FIG OLDFASHION

$11.00

FRENCH 75

$10.00

IRISH COFFEE

$8.50

LEMON BASIL MARTINI

$12.00

LEMONCELLO DROP MARTINI

$11.00

LEMONDROP MARTINI

$11.00

LIGHT AND STORMY

$10.00

LIGHT ESPRESSO MARTINI

$13.00

LONG ISLAND ICED TEA

$10.00

MAPLE CINNAMON WHISKEY SOUR

$10.00

MAPLE WALNUT OLD FASHION

$11.00

MIMOSA

$9.00

MINT JULEP

$10.00

MOSCOW MULE

$9.00

NUTTY IRISHMAN

$8.00

NUTTY KENTUCKYMAN

$10.00

PAPER PLANE

$10.00

POMEGRANITE MARTINI

$11.00

PUMPKIN ESPRESSO MARTINI

$12.00

RASPBERRY COLLINS

$10.00

RASPBERRY MOJITO

$10.00

RASPBERRY MULE

$10.00

RED SANGRIA

$10.00

RUSTY NAIL

$8.50

SALTED CARAMEL APPLE

$9.00

SIDECAR

$9.50

STRAWBERRY MOJITO

$10.00

WHITE SANGRIA

$10.00

WHITE WINE SPRITZER

$9.00

VODKA

BELVEDERE

$10.00

CROP ORGANIC MYER LEMON

$9.00

Cold River Blueberry

$9.00

DIRTY WATER VANILLA

$9.00

GREY GOOSE

$9.50

GREY GOOSE ORANGE

$9.50

GREY GOOSE PEAR

$9.50

INFUSED APPLE

$8.00

KEEL

$8.50

KETEL ONE

$9.00

PRARIE CUCUMBER

$9.00

STOLI ELIT

$10.00

STOLI RASPBERRY

$9.00

TITOS

$9.00

ASDFASDFASDFADSF

V-1 GRAPEFRUIT

$8.50

TEQUILA

1800COCONUT

$8.00

CASAMIGOS

$13.00

CASAMIGOS ANEJO

$17.00

CASAMIGOS REPOSADO

$15.00

CLASE AZUL BLANCO

$18.00

CLASE AZUL REPO

$25.00

DON JULIO ANEJO

$15.00

DON JULIO BLANCO

$13.00

DON JULIO REPOSADO

$14.00

Don Julio 1942

$34.00

ESPOLON

$11.00

JALEPENO TEQUILA

$10.00

LUNAZUL

$8.00

LUNAZUL REPOSADO

$10.00

MEX MOONSHINE SILVER

$10.00

PATRON SILVER

$12.00

WAHAKA

$8.00

GIN

Barr Hill

$10.00

BEEFEATER

$8.00

EMPRESS

$9.00

FARMER ORGANIC

$9.00

HENDRICKS

$9.50

RHODIUM FORAGER'S

$9.00

TANGUERAY

$8.50

RUM

CAPTAIN MORGAN

$8.00

DIPLO RISERVA

$8.50

DOC BROWN DARK

$8.00

GOSLINGS

$8.00

MALIBU

$8.00

MT GAY

$8.00

PLANTATION

$9.00

REAL MCCOY

$8.00

THOMAS TEW

$9.00

BOURBON

*FOUR ROSES YELLOW LABEL

$8.00

1792 SMALL BATCH

$9.00

1792 SWEET WHEAT

$11.00

AMADOUR DOUBLE BARREL

$12.00

ANGELS ENVY

$14.00

BACKBONE

$10.00

BACKBONE PRIME

$9.00

BASIL HAYDENS

$12.00

BIBB AND TUCKER SMALL BATCH

$12.00

BLANTONS

$16.00

BOOKERS

$14.00

BUFFALO TRACE

$9.00

BULLEIT

$9.00

BURNING CHAIR

$13.00

E.H. TAYLOR

$11.00

EAGLE RARE

$9.00

ELIJAH CRAIG

$10.00

FISTFUL OF BOURBON

$9.00

FOUR ROSES SMALL BATCH

$10.00

FOUR ROSES SINGLE BARREL

$11.00

HEAVENS DOOR

$12.00

HIGH WEST AMERICAN PRAIRIE

$9.00

HILLROCK SOLERA AGED

$18.00

HIRSCH THE HORIZON

$11.00

HUDSON BRIGHT LIGHTS

$10.00

JEFFERSON'S OCEAN

$18.00

JEFFERSON'S RESERVE VERY OLD

$14.00

JEFFERSON'S VERY SMALL BATCH

$10.00

JOHN E. FITZGERALD LARCENY

$10.00

JOSEPH MAGNUS MURRAY HILL CLUB

$24.00

KENTUCKY OWL THE WISEMAN

$12.00Out of stock

KNOB CREEK

$10.00

MAKERS 46

$10.50

MAKERS MARK

$9.00

MITCHERS SMALL BATCH

$10.00

NOR'EASTER

$10.00

OLD FORESTER 1920

$14.00

RABBIT HOLE

$16.00

REBELLION

$11.00

REDEMPTION

$20.00

SMOOTH AMBLER CONTRADICTION

$12.00

TACONIC DISTILLERY

$11.00

TOWN BRANCH

$10.00

W.L. WELLER ANTIQUE 107

$12.00

W.L. WELLER SPECIAL RESERVE

$9.00

WELLER 12

$12.00

WIDOW JANE

$16.00

WILLIAM WOLF

$9.00

WOODFORD RESERVE

$10.00

WYOMING WISKEY SMALL BATCH

$10.00

REDWOOD EMPIRE PIPE DREAM

$10.00

WHISKEY/RYE

BASIL HAYDEN'S DARK RYE

$12.00

CORSAIR RYEMAGEDDON

$11.00

CROWN ROYAL

$9.00

CROWN ROYAL APPLE

$9.00

CROWN ROYAL VANILLA

$9.00

GUNPOWDER

$10.00

HIGH WEST DOUBLE RYE

$9.00

JACK DANIELS

$8.50

JACK SINATRA SELECT

$35.00

JAMESON

$8.50

MAD RIVER REVOLUTION

$11.00

PIKESVILLE

$15.00

REBEL YELL SMALL BATCH

$8.00

REDEMPTION RYE

$9.00

RITTENHOUSE RYE

$9.00

SAGAMORE SPIRIT

$10.00

SAZERAC

$9.00

SEAGRAMS VO

$8.00

SKREWBALL PEANUTBUTTER

$8.00

WHISTLEPIG 10 YR

$18.00

WHISTLEPIG 12 YEAR

$24.00

WHISTLEPIG 15 YEAR

$30.00

WIDOW JANE OAK AND APPLEWOOD

$10.00

CORDIALS

AVERNA AMARO

$10.00

BAILEYS

$8.50

BRANDY E&J

$7.50

CAMPARI

$8.00

Castello Banfi Grappa

$12.00

CHAMBOURD

$8.50

COINTREAU

$9.00

COURVOISIER VS

$9.00

COURVOISIER VSOP

$11.00

DOMAIN DE CANTON

$10.00

Disaronno AMARETTO

$9.00

FERNET

$8.50

FRANGELICO

$8.00

GIONELLI PEACH

$1.00

GIONELLI TRIPLE SEC

$1.00

GODIVA CHOCOLATE

$9.00

GODIVA WHITE

$9.00

GRAND MARNIER

$12.00

GRAND MARNIER 100

$28.00

HENNESSY VS

$9.00

ICE WINE

$10.00

KAHLUA

$8.00

LA CLANDESTINE ABSINTHE

$15.00

LICOR 43

$8.00

LILLET BLANC

$8.50

LIMONCELLO

$8.00

LUXARDO MARASCHINO

$8.50

PAMA

$7.50

PIMMS

$7.00

PISCO

$10.00

PORT DOWS RUBY RED

$8.00

PORT HEITZ NAPA

$10.00

PORT TAYLOR FLADGATE

$9.50

REMY MARTIN VSOP

$13.00

ROMANA SAMBUCA

$8.50

RUM CHATA

$7.50

SOUTHERN COMFORT

$8.00

ST GERMAIN

$10.00

WINTER CREME DE VIOLETTE

$6.00

RANSOM GRAPPA

$8.00

SCOTCH

BALVENIE 14 YEAR CARRIBEAN CASK

$16.00

DEWARS

$8.50

GLENLIVET 12

$12.00

GLENLIVET 18

$15.00Out of stock

JOHNNY BLACK

$11.00

JOHNNY BLUE

$45.00

JOHNNY RED

$8.00

MACALLAN

$13.00

OBAN

$14.00

CAPTAINS LIST

BLOOD OATH PACT NO 4

$20.00

BLOOD OATH PACT NO 5

$20.00

GEORGE T STAGG

$45.00

HIGH WEST MIDWINTER NIGHT'S DREAM

$20.00

HILLROCK SOLERA

$18.00

OLD RIP VAN WINKLE 10YR

$25.00Out of stock

ORPHAN BARREL RHETORIC 23

$30.00

Orphan Barrel Forged Oak

$20.00

PARKERS HERITAGE COLLECTION 11 YR

$20.00

ROCK HILL FARMS SINGLE BARREL

$14.00

WHISTLEPIG BOSS HOG EDITION V

$85.00

WILLIAM LARUE WELLER

$45.00

WOODFORD RESERVE MASTERS COLLECTION

$20.00

SPARKLING BY THE BOTTLE

B WESTPORT RIVERS BRUT

$48.00

B-HAUTE COUTURE ROSE

$54.00

B-MASCHIO PROSECCO

$32.00

B-VEUVE YELLOW LABEL

$110.00

WHITES BY THE BOTTLE

B- FARMSTEAD CHARDONNAY

$45.00

B- GOOSENECK PINOT GRIGO

$28.00

B- TRIENNES VIOGNIER

$40.00

B-CAKEBREAD SB

$56.00

B-CAYMUS CONUNDRUM

$36.00

B-CONTE BRANDOLINI PG

$36.00

B-DECOY CHARDONNAY

$40.00

B-FLEURS DE PRAIRIE ROSE

$36.00

B-GERARD BERTRAND ROSE

$46.00

B-HARKEN BAREL CHARDONNAY

$32.00

B-HUNT AND HARVEST SB

$36.00

B-MER SOLEIL SILVER CHARDONNAY

$35.00

B-MIA DOLCE MOSCATO

$38.00

B-MONTINORE BOREALIS BLEND

$36.00

B-ROMBAUER CHARDONNAY

$75.00

B-SANTA MARGHERITA PG

$52.00

B-SATELLITE SB

$32.00

B-SNOQUALMIE REISLING

$32.00

B-SONOMA-CUTRER CHARDONNAY

$50.00

B-VILLA MARIA SB

$36.00

B-ZACCAGNINI PG

$38.00

REDS BY THE BOTTLE

*BTL RED SPECIAL

$45.00

B- CESARI AMARONE

$85.00

B-ANTINORI SUPER TUSCAN

$48.00

B-BONESHAKER ZINFANDEL

$42.00

B-BROADSIDE CABERNET

$38.00

B-CAPEZZANA SUPER TUSCAN

$68.00

B-CASTELLO DI AMA CHIANTI

$46.00

B-CATENA MALBEC

$40.00

B-CHATEAU Belle Graves BORDEAUX

$72.00

B-CHIARLO BAROLO

$90.00

B-CONSENTINO THE FRANC

$39.00

B-DIORO PN

$45.00

B-DOMNUS NAPANOOK BLEND

$120.00

B-DUCKHORN RED BLEND

$45.00

B-EDUCATED GUESS CABERNET

$44.00

B-ELK COVE PN

$60.00

B-FREAKSHOW CABERNET

$36.00

B- PRISONER CABERNET

$75.00

B-JUSTIN JUSTIFICATION

$76.00

B-KOSTA BROWNE PN

$185.00

B-LA SPINETTA BARBERA D ASTI

$50.00

B-MEIOMI PN

$44.00

B-METTLER CABERNET

$48.00

B-MICHAEL DAVID PETITE PETIT

$40.00

B-PENFOLDS SHIRAZ

$58.00

B-RED SCHOONER MALBEC

$85.00

B-SEGHESIO ZINFANDEL

$68.00

B-SILK AND SPICE BLEND

$35.00

B- TELEGRAMME CHATEAUNEUF DU PAPE

$85.00

B-SIX STONES PN

$36.00

B-ST FRANCIS MERLOT

$40.00

B-STAG'S LEAP CABERNET

$110.00

B-TALL DARK STRANGER MALBEC

$35.00

B-THE CALLING PN

$65.00

B-TRE MONTE SANGIOVESE

$36.00

B-VIGNERONS COTE DU RHONE

$36.00

Bottles and Cans

12 Guns Berry Cobbler Sour

$8.00

12 Guns The Meg

$7.00

Allagash White

$7.00

Brewdog Hazy AF

$5.00

Bud Lite

$4.00

Cannon and Anchor Seltzer

$6.00

Downeast Original Cider

$7.00

Foolproof Ocean State

$5.00

Grey Sail Daves Coffee

$6.00

GreySail Captain's Daughter

$8.00

Guiness Draught Can

$6.00

Jacks Abbey Smoke and Dagger

$7.00

Kentucky Borbon Barrel Btl

$8.00

Maine Beer Lunch

$14.00

Mich Ultra

$4.00

Narragansett

$4.00

Proclamation Tendril

$10.00

Seasonal Cider- Cider Doughnut

$7.50

Shaidzon Pilsner

$7.00

Sloop Juice Bomb

$6.00

Sons of Liberty Chair 2

$7.00

Tilted IPA MILOS PHOENIX

$11.00

Union Station Thug Life

$9.00

Vermony Scarlet

$7.00

Draft Beers

D- REFLECTION

$7.50

D- AUTUMN ALE

$8.00

D- PUMPKIN ALE

$8.00

D- HAZE HO

$8.00

D-SAGGITARIUS MOON

$10.00

D-FARM TO FEST

$8.50

D-LIQUID HUGS

$9.00

D-PILLARS OF CREATION

$10.00
All hours
Sunday4:00 am - 3:59 am
Monday4:00 am - 3:59 am
Tuesday4:00 am - 3:59 am
Wednesday4:00 am - 3:59 am
Thursday4:00 am - 3:59 am
Friday4:00 am - 3:59 am
Saturday4:00 am - 3:59 am
Restaurant info

Come in and enjoy!

Location

219 Main Street, East Greenwich, RI 02818

Directions

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North Kingstown
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Avg 4.9 (7 restaurants)
Warwick
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Avg 3.4 (24 restaurants)
Coventry
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Avg 4.8 (7 restaurants)
Cranston
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Avg 4.3 (20 restaurants)
Kingston
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Bristol
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Riverside
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Wakefield
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