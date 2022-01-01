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The ROOSTER DINER

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8 South New Middletown Road

Media, PA 19063

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Popular Items

FRENCH TOAST WITH MEAT
THREE EGGS WITH MEAT
CHIPPED BEEF

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COFFEE

$2.49

TEA

$2.49

DECAF TEA

$2.49

DECAF COFFEE

$2.49

HERBAL TEA

$2.99

HOT CHOCOLATE

$2.99

FRENCH VANILLA

$2.99

MILK

$2.99

CHOCOLATE MILK

$3.25

ICE TEA

$2.99

SODA

$2.99

JUICE

$3.25

MILK SHAKE

$5.99

WATER

PEACH ICE TEA

$2.99

RASPBERRY ICE TEA

$2.99

COFFEE (Copy)

$2.49

COFFEE (Copy) (Copy)

$2.49

EGGS

THREE EGGS

$6.99

THREE EGGS WITH MEAT

$9.99

TWO EGGS

$5.99

TWO EGGS WITH MEAT

$8.99

RIB EYE&3 EGGS

$19.99

PORK CHOPS&3 EGGS

$16.99

HAM STEAK&3 EGGS

$16.99

CRABCAKE &3 EGGS

$19.99

FRIED FLOUNDER&3 EGGS

$18.99

COUNTRY FRIED STEAK&3 EGGS

$16.99

CHOPPED STEAK & 3 EGGS

$16.99

BENEDICT

CLASSIC EGG BENEDICT

$10.99

CRABMEAT BEEDICT

$14.99

FLORENTINE BENEDICT

$11.99

OMELETTE

COUNTRY OMELETTE

$10.99

WESTERN OMELETTE

$10.49

CHEESE OMELETTE

$8.99

VEGETABLE OMELETTE

$10.99

HAM OMELETTE

$9.99

SAUSAGE OMELETTE

$9.99

BACON OMELETTE

$9.99

MUSHROOM OMELETTE

$9.99

FLORENTINE OMELETTE

$10.49

SPINACH OMELETTE

$9.99

MEATLOVERS OMELETTE

$10.49

CHEESESTEAK OMELETTE

$10.99

ITALIAN OMELETTE

$10.99

ASPARAGUS OMELETTE

$9.99

EASTERN OMELETTE

$10.49

MEDITERRANEAN OMELETTE

$10.99

IRISH OMELETTE

$10.99

SPANISH OMELETTE

$10.49

CRABMEAT OMELETTE

$14.99

CORNED BEEF HASH OMELETTE

$10.99

GYRO&FETA OMELETTE

$10.99

BROCCOLI OMELETTE

$9.99

SCRAPPLE OMELETTE

$10.99

PLAIN OMELETTE

$7.99

SAUSAGE GRAVY/ CHIPPED BEEF

CHIPPED BEEF

$9.99

SAUSAGE GRAVY

$9.99

PANCAKE-FRENCH TOAST-WAFFLE

FRENCH TOAST

$6.99

FRENCH TOAST WITH MEAT

$9.99

SHORT FRENCH TOAST

$6.49

SHORT FRENCH TOAST W MEAT

$9.49

SINGLE FRENCH TOAST

$3.49

HOT CAKES

$6.99

HOT CAKES WITH MEAT

$9.99

SHORT STACK HOT CAKES

$6.49

SHORT STACK HOT CAKES W MEAT

$9.49

SINGLE HOT CAKES

$3.49

BELGIAN WAFFLE

$6.99

BELGIAN WAFFLE WITH MEAT

$9.99

2 EGGS SIDE

$1.99

BREAKFAST COMBOS

HOTCAKE COMBO

$11.99

FRENCH TOAST COMBO

$11.99

WAFFLE COMBO

$11.99

BREAKFAST SANDWICHES

BACON,EGG&CHEESE

$9.99

SAUSAGE EGG&CHEESE

$9.99

HAM EGG&CHEESE

$9.99

SCRAPPLE EGG& CHEESE

$9.99

PORKROLL EGG& CHEESE

$9.99

CANADIAN BACON EGG& CHEESE

$9.99

ITALIAN SAUSAGE EGG&CHEESE

$9.99

WESTERN EGG SANDWICH

$9.99

PORK ROLL SANDWICH

$9.99

FRIED EGG SANDWICH

$7.99

BREAKFAST BURRITO

$10.99

BREAKFAST SIDES

BACON

$4.99

SAUSAGE

$4.99

HAM

$4.99

SACRAPPLE

$4.99

PORK ROLL

$4.99

CANADIAN BACON

$4.99

ITALIAN SAUSAGE

$4.99

SAUSAGE PATTY

$4.99

TURKEY BACON

$4.99

TURKEY SAUSAGE

$4.99

CORNED BEEF HASH

$4.99

2 EGGS SIDE

$1.99

HOMEFRIES

$4.99

CHIPPED BEEF CUP

$4.99

CHIPPED BEEF BOWL

$5.99

SAUSAGE GRAVY CUP

$4.99

SAUSAGE GRAVY BOWL

$5.99

GRITS CUP

$2.99

GRITS BOWL

$4.49

OATMEAL CUP

$3.25

OATMEAL BOWL

$4.75

CEREAL

$3.25

CEREAL WITH FRUIT

$5.99

Fruit toppings

SINGLE EGG SIDE

$1.25

Fruit cup

$3.99

SALSA

$1.49

KIDS BREAKFAST

KIDS SILVER DOLLAR

$7.99

KIDS MICKEY PANCAKE

$7.99

KIDS FRENCH TOAST

$7.99

KIDS TWO EGGS

$7.99

PASTRIES,TOAST,BAGEL

BAGEL WITH BUTTER

$2.99

BAGEL WITH CREAM CHEESE

$3.99

ENGLISH MUFFIN WITH BUTTER

$2.49

CROISSANT

$2.49

TOAST

$1.99

CINNAMON TOAST

$2.49

CORN MUFFIN

$3.49

BLUEBERRY MUFFIN

$3.49

CINNAMON BUN

$3.49

Biscuit

$2.49

APPETIZERS

APPETIZER SAMPLER

$13.99

BRUSSELS SPROUT

$10.99

CHICKEN FINGERS

$9.99

CRAB DIP

$16.99

DISCO FRIES

$7.99

FRENCH FRIES

$4.99

GARLIC CHEESE CURDS

$10.99

LOADED FRIES

$8.99

MOZZARELLA STICKS

$8.99

POTATO SKINS

$8.99

ONION RINGS

$8.99

SHRIMP BASKET

$11.99

STEAK FRIES

$5.99

STEAMED CLAMS

$13.99

STEAMED MUSSELS

$13.99

STUFFED MUSHROOMS

$14.99

SWEET POTATO FRIES

$6.99

WINGS

$11.99

Soup cup

$2.50

soup Lrg Bowl

$4.50

soup Bowl

$3.50

French Onion Soup

$5.99

QUART SOUP

$7.99

CHEESE FIRES

$6.99

BURGERSVILLE

HAMBURGER

$9.99

CHEESEBURGER

$10.99

BACON CHEESEBURGER

$12.99

HOUSE BURGER

$11.99

NY BURGER

$12.99

REUBEN BURGER

$11.99

ITALIAN BURGER

$11.99

MUSHROOM&SWISS BURGER

$11.99

CALIFORNIA BURGER

$13.99

TEXAS BURGER

$12.99

BLACK&BLEU BURGER

$12.99

CHEESESTEAKS

CHEESESTEAK

$9.99

PHILLY CHEESESTEAK

$10.99

PLAIN STEAK

$8.99

CHICKEN CHEESESTEAK

$9.99

PIZZA CHEESESTEAK

$9.99

BUFFOLU CHIX CHEESESTEAK

$10.99

CHIX SAND & HOAGIES

TURKEY,BACON&CHEESE HOAGIE

$10.99

ROAST BEEF&CHEESE HOAGIE

$10.99

HAM&CHEESE HOAGIE

$10.99

CHICKEN SALAD HOAGIE

$10.99

TUNA SALAD HOAGIE

$10.99

CHEESESTEAK HOAGIE

$10.99

CHICKEN BREAST SANDWICH

$9.99

CALIFORNIA CHICKEN SANDWICH

$11.99

FRIED CHICKEN SANDWICH

$9.99

SPICY RANCH CHIX SANDWICH

$9.99

ITALIAN CHICKEN SANDWICH

$10.99

CORDON BLEU SANDWICH

$10.99

CLUB SANDWICHES

TURKEY&BACON CLUB

$10.99

CHICKEN SALAD&BACON CLUB

$10.99

TUNA SALAD&BACON CLUB

$10.99

CHEESESTEAK CLUB

$10.99

HAMBURGER&BACON CLUB

$10.99

CHICKEN BREAST&BACON CLUB

$10.99

BLT CLUB

$10.99

ROASTBEEF&SWISS CLUB

$10.99

EGG SALAD&BACON CLUB

$10.99

HAM&SWISS CLUB

$10.99

COLD PLATTERS

TUNA SALAD PLATTER

$12.99

CHICKEN SALAD PLATTER

$12.99

EGG SALAD PLATTER

$12.99

SLICED TURKEY PLATTER

$12.99

FRUIT SALAD PLATTER

$12.99

COLD SANDWICHES

CHICKEN SALAD SAND

$9.99

TUNA SALAD SANDWICH

$9.99

TURKEY SANDWICH

$9.99

HAM SANDWICH

$9.99

B.L.T.

$9.99

ROAST BEEF SANDWICH

$9.99

EGG SALAD SANDWICH

$8.99

CORNED BEEF SPECIAL

$10.99

HOT SANDWICHES

GRILLED CHEESE

$7.99

GYRO SANDWICH

$10.99

CHICKEN GYRO

$10.99

HOT DOG

$8.99

CRABCAKE SANDWICH

$14.99

HOT CORNED BEEF SAND

$9.99

FLOUNDER SANDWICH

$13.99

FRENCH DIP

$10.99

HAPPY WAITRESS

$10.99

MELTS

REUBEN MELT

$10.99

PATTY MELT

$10.99

CRABMEAT MELT

$14.99

MONTE CRISTO

$10.99

TUNA MELT

$10.99

CHICKEN BREAST MELT

$10.99

TEXAS CHICKEN MELT

$11.99

PANINIS

CHICKEN PARM PANINI

$11.99

BBQ CHICKEN PANINI

$11.99

CHICKEN BREAST PANINI

$11.99

TURKEY&BACON PANINI

$11.99

THE TUSCANY PANINI

$10.99

HONEY MUSTARD CHICKEN PANINI

$10.99

GYRO PANINI

$10.99

BUFFALO CHICKEN PANINI

$10.99

STEAK PANINI

$14.99

PARM SANDWICHES

CHICKEN PARM SANDWICH

$10.99

MEATBALL PARM SANDWICH

$9.99

ITALIAN SAUSAGE PARM SANDWICH

$10.99

EGGPLANT PARM SANDWICH

$9.99

PULLED PORK SANDWICHES

PORKER ORIGINAL

$10.99

BIG PIG

$12.99

PIG DIPPER

$11.99

PORK&SAUERKRAUT

$11.99

QUESADILLAS

CHICKEN QUESADILLAS

$10.99

STEAK QUESADILLAS

$10.99

VEGETABLE QUESADILLAS

$9.99

SHRIMP QUESADILLAS

$13.99

PORKER QUESSIDELLA

$11.99

CHEESE QUESSIDELLA

$8.99

SALADS

CEASER SALAD

$8.99

COBB SALAD

$12.99

GARDEN SALAD

$7.99

ROOSTERS SALAD

$12.99

STEAK SALAD

$15.99

BERRY GREEN SALAD

$13.99

BUFFOLO CHIX SALAD

$11.99

SPINACH SALAD

$11.99

CHEF'S SALAD

$11.99

NEW ORLEANS SALAD

$12.99

PORTABELLA SALAD

$12.99

SANTA FE SALAD

$12.99

GREEK SALAD

$11.99

WRAPS

AVOCADO CHIX WRAP

$10.99

BUFFALO CHIX WAP

$10.99

CHEESETEAK WRAP

$10.99

CHIX CEASER WRAP

$10.99

CHIX SALAD WRAP

$10.99

EGG SALAD WRAP

$10.99

GYRO WRAP

$10.99

TEXAS CHIX WRAP

$11.99

TUNA SALAD WRAP

$10.99

TURKEY WRAP

$10.99

TUSCANY WRAP

$10.99

VEGETABLE WRAP

$10.99

KIDS MEALS

POKEMON(turkey dinner)

$7.99

HULK(grilled cheese)

$6.99

BATMAN(hot dog)

$6.99

CAPTAIN AMERICA(hamburger)

$7.99

SPIDERMAN(spagetti)

$7.99

BIGBIRD(chx finger)

$7.99

HAWKEYE(ravioli)

$7.99

CHICKEN SAUTEE/PASTA

CHCIKEN ALA BROCCOLI

$17.99

CHICKEN BELLA

$21.99

CHICKEN SCAMPI

$16.99

CHICKEN DI-MARE

$20.99

LEMON CAPER CHICKEN

$17.99

CHCIKEN ROLAND

$18.99

FETTUCINE ALFREDO

$12.99

CHCIKEN TERIYAKI

$17.99

CHICKEN STIR-FRY

$17.99

CHICKEN NAPOLI

$18.99

CHICKEN MARSALA

$16.99

CHIC FETTUCCINE ALFREDO

$16.99

SEAFOO SAUTEE/PASTA

CAMPANIA CLAMS

$17.99

SEAFOOD FANTASIA

$24.99

SEAFOOD ALFREDO

$23.99

SHRIMP SCAMPI

$20.99

SHRIMP-SCALLOP STIR-FRY

$22.99

SHRIMP&SCALLOP DIABLO

$21.99

CAJUN SHRIMP ALFREDO

$21.99

FETTUCCINE ALFREDO SHRIMP

$21.99

HOT OPEN FACE/GRAVY

OPEN FACE TURKEY

$14.99

OPEN FACE ROAST BEEF

$14.99

OPEN FACE MEATLOAF

$14.99

CHEF'S SPECIALS

TORTELLINI ALFREDO

$17.99

RAVIOLI PRIMEVARA

$21.99

STEAK DELLMONICO

$22.99

CREAMED SPINACH CHICKEN

$19.99

CHICKEN PORTOFINO

$18.99

STEAK&GORGANZOLA ALFREDO

$20.99

PASTA BROCCOLI

$18.99

SALMON CRABMEAT OSCAR

$22.99

CHICKEN CRABMEAT OSCAR

$19.99

MINI MEALS

MM ROAST TURKEY

$13.99

MM GRILLED CHICKEN

$13.99

MM MEATLOAF

$13.99

MM CHOPPED STEAK

$13.99

MM PORK CHOPS

$16.99

MM LIVER&ONION

$13.99

MM CHICKEN PARM

$15.99

MM EGGPLANT PARM

$13.99

MM BROILED FLOUNDER

$15.99

MM BROILED CRABCAKE

$17.99

MM BROILED SCALLOP

$17.99

MM BROILED TILAPIA

$14.99

MM STUFFED TILAPIA

$16.99

MM STUFFED FLOUNDER

$17.99

MM STUFFED SHRIMP

$19.99

MM STUFFED MUSHROOM

$15.99

MM FRIED FLOUNDER

$16.99

MM FRIED SHRIMP

$16.99

MM FRIED SCALLOP

$17.99

MM FRIED CRABCAKE

$17.99

ITALIAN SPECIALS

CHICKEN PARM

$17.99

EGGPLANT PARM

$14.99

SHRIMP PARM

$21.99

VEAL PARM

$20.99

STUFFED SHELLS

$14.99

CHEESE RAVIOLI

$14.99

MANICOTTI

$14.99

PENNE MEATBAL PARM

$14.99

LASAGNA

$14.99

PASTA COMBO

$17.99

PASTA MEATBALL

$14.99

FRIED SEAFOOD

FRIED FLOUNDER

$20.99

FRIED SCALLOP

$22.99

FRIED SHRIMP

$21.99

FRIED CRABCAKE

$21.99

FRIED SEAFOOD COMBO

$25.99

BROILED SEAFOOD

BROILED FLOUNDER

$20.99

BROILED SCALLOP

$22.99

BROILED SALMON

$21.99

BROILED CRAB CAKE

$21.99

BROILED TILAPIA

$16.99

BROILED SEAFOOD COMBO

$25.99

STUFFED SEAFOOD

STUFFED FLOUNDER

$22.99

STUFFED SHRIMP

$23.99

STUFFED SCALLOP

$23.99

STUFFED SALMON

$23.99

STUFFED MUSHROOM ENTREE

$18.99

STUFFED TILAPIA

$20.99

BR STUFFED SEAFOOD COMBO

$28.99

ENTREES

MEATLOAF

$15.99

ROAST TURKEY

$16.99

GRILLED CHICKEN BREAST

$15.99

CHICKEN CROQUETTES

$13.99

FRIED CHICKEN BASKET

$15.99

SHRIMP BASKET ENTREE

$15.99

CHICKEN FINGERS ENTREE

$14.99

BEEF LIVER

$15.99

PULLED PORK DINNER

$16.99

STEAK&CHOPS

RIBEYE STEAK

$23.99

FILET MIGNON

$25.99

NY STRIP STEAK

$21.99

PRIME RIB

$23.99

CHOPPED STEAK

$15.99

HAM STEAK

$15.99

PRORK CHOPS

$19.99

SIDES

VEGETABLE OF THE DAY

$2.99

FRENCH FRIES SIDE

$3.99

SWEET POTATO FRIES SIDE

$4.99

ONION RINGS SIDE

$5.99

PASTA SIDE

$5.99

GARLIC BREAD

$2.99

SIDE SALAD

$4.99

FRUIT SALAD CUP

$3.99

FRUIT SALAD BOOWL

$4.99

HOME FRIES

$3.99

SCOOP OF TUNA

$5.99

SCOOP OF CHICKEN SALAD

$5.99

MEATBALLS SIDE

$3.99

DESSERTS

CHOCOLATE MOUSSE

$6.99

PEANUT BUTTER BOMB

$6.99

COCNUT SNOW BALL

$6.99

CHEESECAKE

$6.99

APPLE PIE

$5.99

BLUEBERRY PIE

$5.99

CHERRY PIE

$5.99

BOSTON CREAM PIE

$5.99

LEMON MERINGUE PIE

$5.99

RICE PUDDING

$3.99

TOPIACO PUDDING

$3.99

CHOCOLATE PUDDING

$3.99

JELLO

$3.99

ICE CREAM

$3.99
All hours
Sunday7:00 am - 9:00 pm
Monday7:00 am - 9:00 pm
Tuesday7:00 am - 9:00 pm
Wednesday7:00 am - 9:00 pm
Thursday7:00 am - 9:00 pm
Friday7:00 am - 9:00 pm
Saturday7:00 am - 9:00 pm
Restaurant info

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Location

8 South New Middletown Road, Media, PA 19063

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