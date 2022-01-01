The ROOSTER DINER
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8 South New Middletown Road
Media, PA 19063
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EGGS
OMELETTE
COUNTRY OMELETTE
$10.99
WESTERN OMELETTE
$10.49
CHEESE OMELETTE
$8.99
VEGETABLE OMELETTE
$10.99
HAM OMELETTE
$9.99
SAUSAGE OMELETTE
$9.99
BACON OMELETTE
$9.99
MUSHROOM OMELETTE
$9.99
FLORENTINE OMELETTE
$10.49
SPINACH OMELETTE
$9.99
MEATLOVERS OMELETTE
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CHEESESTEAK OMELETTE
$10.99
ITALIAN OMELETTE
$10.99
ASPARAGUS OMELETTE
$9.99
EASTERN OMELETTE
$10.49
MEDITERRANEAN OMELETTE
$10.99
IRISH OMELETTE
$10.99
SPANISH OMELETTE
$10.49
CRABMEAT OMELETTE
$14.99
CORNED BEEF HASH OMELETTE
$10.99
GYRO&FETA OMELETTE
$10.99
BROCCOLI OMELETTE
$9.99
SCRAPPLE OMELETTE
$10.99
PLAIN OMELETTE
$7.99
SAUSAGE GRAVY/ CHIPPED BEEF
PANCAKE-FRENCH TOAST-WAFFLE
FRENCH TOAST
$6.99
FRENCH TOAST WITH MEAT
$9.99
SHORT FRENCH TOAST
$6.49
SHORT FRENCH TOAST W MEAT
$9.49
SINGLE FRENCH TOAST
$3.49
HOT CAKES
$6.99
HOT CAKES WITH MEAT
$9.99
SHORT STACK HOT CAKES
$6.49
SHORT STACK HOT CAKES W MEAT
$9.49
SINGLE HOT CAKES
$3.49
BELGIAN WAFFLE
$6.99
BELGIAN WAFFLE WITH MEAT
$9.99
2 EGGS SIDE
$1.99
BREAKFAST COMBOS
BREAKFAST SANDWICHES
BREAKFAST SIDES
BACON
$4.99
SAUSAGE
$4.99
HAM
$4.99
SACRAPPLE
$4.99
PORK ROLL
$4.99
CANADIAN BACON
$4.99
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$4.99
SAUSAGE PATTY
$4.99
TURKEY BACON
$4.99
TURKEY SAUSAGE
$4.99
CORNED BEEF HASH
$4.99
2 EGGS SIDE
$1.99
HOMEFRIES
$4.99
CHIPPED BEEF CUP
$4.99
CHIPPED BEEF BOWL
$5.99
SAUSAGE GRAVY CUP
$4.99
SAUSAGE GRAVY BOWL
$5.99
GRITS CUP
$2.99
GRITS BOWL
$4.49
OATMEAL CUP
$3.25
OATMEAL BOWL
$4.75
CEREAL
$3.25
CEREAL WITH FRUIT
$5.99
Fruit toppings
SINGLE EGG SIDE
$1.25
Fruit cup
$3.99
SALSA
$1.49
KIDS BREAKFAST
PASTRIES,TOAST,BAGEL
APPETIZERS
APPETIZER SAMPLER
$13.99
BRUSSELS SPROUT
$10.99
CHICKEN FINGERS
$9.99
CRAB DIP
$16.99
DISCO FRIES
$7.99
FRENCH FRIES
$4.99
GARLIC CHEESE CURDS
$10.99
LOADED FRIES
$8.99
MOZZARELLA STICKS
$8.99
POTATO SKINS
$8.99
ONION RINGS
$8.99
SHRIMP BASKET
$11.99
STEAK FRIES
$5.99
STEAMED CLAMS
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STUFFED MUSHROOMS
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SWEET POTATO FRIES
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WINGS
$11.99
Soup cup
$2.50
soup Lrg Bowl
$4.50
soup Bowl
$3.50
French Onion Soup
$5.99
QUART SOUP
$7.99
CHEESE FIRES
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BURGERSVILLE
CHEESESTEAKS
CHIX SAND & HOAGIES
TURKEY,BACON&CHEESE HOAGIE
$10.99
ROAST BEEF&CHEESE HOAGIE
$10.99
HAM&CHEESE HOAGIE
$10.99
CHICKEN SALAD HOAGIE
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CHEESESTEAK HOAGIE
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CHICKEN BREAST SANDWICH
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CALIFORNIA CHICKEN SANDWICH
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FRIED CHICKEN SANDWICH
$9.99
SPICY RANCH CHIX SANDWICH
$9.99
ITALIAN CHICKEN SANDWICH
$10.99
CORDON BLEU SANDWICH
$10.99
CLUB SANDWICHES
COLD PLATTERS
COLD SANDWICHES
HOT SANDWICHES
MELTS
PANINIS
PARM SANDWICHES
PULLED PORK SANDWICHES
QUESADILLAS
SALADS
WRAPS
KIDS MEALS
CHICKEN SAUTEE/PASTA
SEAFOO SAUTEE/PASTA
HOT OPEN FACE/GRAVY
CHEF'S SPECIALS
MINI MEALS
MM ROAST TURKEY
$13.99
MM GRILLED CHICKEN
$13.99
MM MEATLOAF
$13.99
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$13.99
MM PORK CHOPS
$16.99
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$13.99
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$15.99
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$13.99
MM BROILED FLOUNDER
$15.99
MM BROILED CRABCAKE
$17.99
MM BROILED SCALLOP
$17.99
MM BROILED TILAPIA
$14.99
MM STUFFED TILAPIA
$16.99
MM STUFFED FLOUNDER
$17.99
MM STUFFED SHRIMP
$19.99
MM STUFFED MUSHROOM
$15.99
MM FRIED FLOUNDER
$16.99
MM FRIED SHRIMP
$16.99
MM FRIED SCALLOP
$17.99
MM FRIED CRABCAKE
$17.99
ITALIAN SPECIALS
FRIED SEAFOOD
BROILED SEAFOOD
STUFFED SEAFOOD
ENTREES
STEAK&CHOPS
SIDES
All hours
|Sunday
|7:00 am - 9:00 pm
|Monday
|7:00 am - 9:00 pm
|Tuesday
|7:00 am - 9:00 pm
|Wednesday
|7:00 am - 9:00 pm
|Thursday
|7:00 am - 9:00 pm
|Friday
|7:00 am - 9:00 pm
|Saturday
|7:00 am - 9:00 pm
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8 South New Middletown Road, Media, PA 19063
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