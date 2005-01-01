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The Salt Line - Navy Yard 79 Potomac Ave. SE
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79 Potomac Ave. SE
Washington, DC 20003
Orders through Toast are commission free and go directly to this restaurant
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INDOOR BAR
ASLIN VELOCIRABBIT 16oz
$10.00
BLACK FLAG WIGGLE 13oz
$10.00
DC BRAU PILS 16oz
$8.00
DC BRAU SYATB 13oz
$8.00
DEFINITIVE ZOOM 13oz
$11.00
DEWEY TRONO 16oz
$9.00
DOWNEAST ORIGINAL 130z
$9.00
FORWARD FIRST LIGHT 13oz
$11.00
GANSETT 16oz
$7.00
HYSTERIA HOODIE SEASON 16oz
$9.00
JACKS ABBY BLOOD ORANGE WHEAT 13oz
$9.00
MAINE LUNCH 13oz
$10.00
NIGHT SHIFT NITE LITE 16oz
$9.00
OH BLUE CRAB IPA 13oz
$10.00
OXBOW LUPPOLO 13oz
$11.00
PORT CITY OPTIMAL 16oz
$8.00
RAR NANTICOKE 16oz
$9.00
WICO ST SPEAKING CURSIVE 13oz
$9.00
WIDOWMAKER BLUE COMET 13oz
$11.00
MANOR HILL PORTER 13oz
$10.00
MAINE DINNER 13oz
$13.00Out of stock
ANXO HAPPY TREES
$8.00
ASLIN EXTRA SEXY BACK
$10.00
ASLIN VOLCANO SAUCE
$10.00
ATHLETIC N/A IPA
$6.00
BUD LIGHT
$6.00
CALVERT I JUST CRUSH A LOT
$7.00
CALVERT IN MY 64
$8.00
CHESAPEAKE CIDER
$6.00
DC CRUSH CAN
$6.00
DEL'S SHANDY CAN
$7.00
DEWEY SWISHY PANTS
$8.00
EVIL TWIN IMPERIAL BISCOTTI
$10.00
FRESH CATCH
$7.00
OH LAGER VILLAGE
$10.00
VON TRAPP KOLSCH
$9.00
GL ROMANIN CHARDONNAY
$13.00
GL WITHER HILLS SAUVIGNON BLANC
$12.00
GL SANCERRE DEZAT
$17.00
GL ELENA WALCH PINOT GRIGIO
$14.00
GL OT XAREL-LO
$11.00
GL WOLF PINOT NOIR ROSE
$11.00Out of stock
GL TXOMIN TXAKOLI ROSE
$13.00
GL PICO MACCARIO BARBERA ROSE
$14.00
GL CLAIRET ROSE
$12.00
GL BIG SALT
$14.00
GL DUSTED VALLEY CAB
$12.00
GL OCTOPODA CAB
$17.00
GL INNOCENT BYSTANDER PINOT NOIR
$14.00
GL LEGADO DEL MONCAYO GARNACHA
$11.00
GL VILLARD SYRAH
$12.00
GL POGGIO COSTA PROSECCO
$11.00
GL OREGON SPARKLING ROSE
$14.00
GL COLLET CHAMPAGNE
$22.00
BTL DUSTED VALLEY CAB
$48.00
BTL OCTOPODA CAB
$68.00
BTL INNOCENT BYSTANDER PINOT NOIR
$56.00
BTL LEGADO DEL GARNACHA
$44.00
BTL VILLARD SYRAH
$48.00
BTL RDV
$120.00
BTL CHATEAU SIAURAC
$80.00
BTL LAUREL GLEN CAB
$200.00
BTL CERETTO DOLCETTO
$75.00
BTL GAMAY FLEURIE
$76.00
BTL KAIKEN MALBEC
$68.00
BTL D. VENTURA MENCIA
$68.00
BTL LA FANFARRIA MENCIA
$56.00
BTL GIORDANO NEBBIOLO
$48.00
BTL VOLNAY N ROSIGNOL
$220.00
BTL BLOOD ROOT PINOT NOIR
$115.00
BTL AVIATRIX PRIMITIVO
$96.00
BTL CUNE IMPERIAL
$150.00
BTL CDP SOLITUDE
$160.00
BTL DEI SANGIOVESE
$89.00
BTL VERNATSCH ERBHOFF
$87.00
BTL XINOMAVRO ARAGATIA
$55.00
BR HALE MARY
$220.00
BTL ROMANIN CHARDONNAY
$52.00
BTL WITHER HILLS SAUV BLANC
$48.00
BTL SANCERRE
$68.00
BTL ELENA WALCH PINOT GRIGIO
$56.00
BTL OT XAREL-LO
$44.00
BTL ALBARINO COLUMA
$50.00
BTL ASSYRTIKO
$87.00
BTL TORNATORE BIANCO
$58.00
BTL JM BROCARD CHABLIS
$115.00
BTL POSEIDON CHARDONNAY
$75.00
BTL CHENIN BLANC BAIGNIEUX
$90.00
BTL CHENIN BLANC CLOSEL
$96.00
BTL ALBERT BOXLER GEWURTZ
$165.00
BTL TXOMIN EX HZ
$55.00
BTL JACQUERE ANDR&MICH CHIGNIN
$54.00
BTL HATTON DANIELS MALVASIA
$58.00
BTL MELON D BOURGONE LUNEAU-PAPIN
$70.00
BTL PFEFFERER MOSCATO
$45.00
BTL EARLY MOUNTAIN P MANSENG
$65.00
BTL PALOMINO BARRIALTO
$52.00
BTL WIEMER RIESLING
$60.00
BTL BODEGAS CONTADOR
$130.00
BTL SAUV BLANC VANDAL
$83.00
BTL ARIETTA
$130.00
BTL JEAN RIJCKAERT
$90.00
BTL FRANCOIS V VIOGNIER
$85.00
BTL CUNE MONOPOLE RIOJA
$68.00
BTL POGGIO COSTA PROSECCO
$44.00
BTL SPARKLING ROSE
$56.00
BTL COLLET CHAMPAGNE
$88.00
BTL GRAMONA CORPINNAT
$75.00
BTL CHATEAU DELUXE
$78.00
BTL BILLECART-SALMON
$150.00
BTL GUSBOURNE
$100.00
BTL PINOT NOIR ROSE
$44.00
BTL TXOMIN TXAKOLI ROSE
$52.00
BTL PICO MACCARIO BARBERA ROSE
$56.00
BTL CLAIRET DU MOTHE LA BARRY
$48.00
BTL BRECA
$50.00
BTL BIG SALT
$60.00
BTL LOVE YOU BUNCHES
$70.00
BTL KELLY FOX NERTHUS
$80.00
BTL FIDES GRENACHE BLANC
$54.00
CAPE CODDER G & T
$12.00
FISH HOUSE PUNCH
$13.00
PASSION PALOMA
$12.00
ROSE SPRITZ
$14.00
APEROL SPRITZ
$12.00
SALTIER DOG
$13.00
STIGGINS OLD FASHIONED
$13.00
FIG 'ET ABOUT IT
$13.00
THE BUMBLING BEEKEEPER
$13.00
ORCHARD HAY RYE'D
$14.00
BLOODY MARY
$12.00
IRISH COFFEE
$12.00
ESPRESSO MARTINI
$11.00
LONG ISLAND ICED TEA
$13.00
SPICY MARGARITA
$13.00
MIMOSA
$9.00
WW SMOKING ARCHBISHOP
$13.00
WW APPLE CIDER
$13.00
OLD FORESTER
$11.00
GEORGE DICKEL RYE
$11.00
ANGELS ENVY
$15.00
ANGELS ENVY RYE
$18.00
BAKERS
$18.00
BASIL HAYDEN
$14.00
BASIL HAYDEN DARK RYE
$15.00
BLANTON'S
$18.00
BLUE RUN
$30.00
BLUE RUN GOLDEN RYE
$30.00
BOMBERGER'S
$26.00
BUFFALO TRACE
$10.00
CATOCIN CREEK CASK STRENGTH RYE
$22.00
CATOCIN CREEK DISTILLERS EDITION RYE
$12.00
CATOCTIN RAGNAROK
$30.00
DAVID N 1843
$11.00
DAVID N RESERVE
$13.00
EAGLE RARE
$14.00
FILIBUSTER
$12.00
FILIBUSTER RYE
$12.00
FOUNDING DISTILLERS RYE
$11.00
GENTLEMAN JACK
$14.00
GEORGE T STAGG
$50.00
GUNPOWDER RYE
$12.00
HIGH WEST DOUBLE RYE
$16.00
I.W. HARPER CAB CASK BOURBON
$12.00
JACK DANIELS
$10.00
JACK D SINGLE BARREL
$16.00
JACK D SINGLE BARREL RYE
$16.00
JACK DANIELS BONDED
$14.00
JEFFERSON'S PICHON BARON
$31.00
KENTUCKY OWL CONFISCATED
$36.00
KENTUCKY OWL ST PATRICK
$40.00
KNOB CREEK
$14.00
LEGENT
$12.00
LONGBRANCH
$12.00
LOT 40 RYE
$11.00
MAKER'S MARK
$13.00
MICHTER'S 20YR BOURBON
$150.00
MICHTER'S AMERICAN
$12.00
MICHTER'S SiB RYE
$12.00
MICHTER'S SB BOURBON
$15.00
MICHTER'S SOUR MASH
$12.00
MICHTER’S TOASTED BARREL BOURBON
$45.00
NEW RIFF BOURBON
$12.00
NEW RIFF RYE
$12.00
OLD FORESTER 1870
$12.00
OLD FORESTER ANN#1
$55.00
OLD FORESTER ANN#2
$55.00
OLD FORESTER ANN#3
$55.00
OLD FORESTER BIRTHDAY 2021
$55.00
OLD FORESTER BIRTHDAY 2022
$55.00
OLD FORESTER STATESMAN
$19.00
ORPHAN FABLE & FOLLY
$36.00
OLD RIP VAN WINKLE 10YR
$50.00
VAN WINKLE LOT B 12YR
$70.00
PAPPY VAN WINKLE 20YR
$150.00
PAPPY VAN WINKLE 23YR
$200.00
PEERLESS
$22.00
PEERLESS RYE
$26.00
RUSSELL'S 6YR RYE
$11.00
RUSSELL'S SINGLE BARREL
$16.00
SAGAMORE SIGNATURE
$11.00
SAGAMORE TEQ FINISH
$17.00
SAGAMORE BOTTLED IN BOND
$17.00
SAZERAC 6YR RYE
$11.00
SHENK'S
$26.00
THOMAS H HANDY
$50.00
WHISTLEPIG 10YR
$15.00
WHISTLEPIG 12yr
$28.00
WHISTLEPIG 15yr
$51.00
WHISTLEPIG Farm
$15.00
WHISTLEPIG Piggyback
$11.00
WHISTLEPIG Road
$15.00
WILDERNESS TRAIL RYE
$17.00
WILDERNESS TRAIL SMALL BATCH
$15.00
WILLETT 4YR POT STILL
$13.00
WILLET 5YR
$20.00
WILLETT 12YR
$40.00
WILLETT 16YR
$100.00
WILLETT WOLVES RYE
$56.00
WOODFORD
$13.00
WOODFORD #16 RARE
$75.00
WOODFORD DERBY
$15.00
WOODFORD MALT
$14.00
WOODFORD MASTER CHOCO
$25.00Out of stock
WOODFORD RYE
$13.00
WT RARE BREED
$14.00
WT RARE BREED RYE
$15.00
WELLER ANTIQUE
$25.00
TITO'S
$10.00
COLD RIVER VODKA
$10.00
GRAY WOLF VODKA
$11.00
HAKU
$10.00
KETEL ONE
$11.00
MIZU SHOCHU
$10.00
WHEATLY
$10.00
BEEFEATER
$10.00
BAR HILL
$10.00
BAR HILL TOM CAT
$14.00
COLD RIVER GIN
$12.00
GLENDALOUGH
$10.00
GRAY WOLF GIN
$11.00
HARAHORN
$10.00
HENDRICK'S
$12.00
MONKEY 47
$18.00
PLYMOUTH
$11.00
REIGER 'S
$10.00
ROKU
$10.00
SIPSMITH LONDON DRY
$11.00
SIPSMITH VJOP
$14.00
TANQUERAY
$11.00
ALTOS PLATA
$10.00
OJO DE TIGRE MEZCAL
$11.00
CASAMIGOS BLANCO
$14.00
CASAMIGOS REPOSADO
$15.00
CASAMIGOS ANEJO
$19.00
CASA NOBLE REPOSADO
$14.00
CLASE AZUL PLATA
$20.00
CLASE AZUL REPOSADO
$24.00
CLASE AZUL GOLD
$48.00
CLASE AZUL ULTRA
$300.00
CLASE AZUL DURANGO
$45.00
DON JULIO 1942
$41.00
DON JULIO REAL
$88.00
HERRADURA BLANCO
$13.00
HERRADURA REPOSADO
$14.00Out of stock
HERRADURA ANEJO
$15.00
PATRON SILVER
$13.00
PATRON REPOSADO
$14.00
PATRON ANEJO
$15.00
PATRON EXTRA ANEJO
$18.00
PATRON PIEDRA EXTRA ANEJO
$73.00
MAESTRO DOBEL ANEJO
$15.00
MILAGRO BLANCO
$14.00Out of stock
MILAGRO REPOSADO
$16.00Out of stock
MILAGRO ANEJO
$25.00
SIETE LEGUAS BLANCO
$14.00
SIETE LEGUAS REPOSADO
$15.00
SIETE LEGUEAS ANEJO
$16.00
EL SILENCIO MEZCAL
$12.00
LOS SIETE MISTERIOS DOBO YEJ
$14.00
LOS SIETE MISTERIOS CUISHE
$16.00
LOS SIETE MISTERIOS MEXICANITO
$18.00
LOS SIETE MISTERIOS TEPEZTATE
$18.00
LOS SIETE MISTERIOS TOBALA
$65.00
WELL RUM
$10.00
CAPTAIN MORGAN
$10.00
GOSLINGS
$10.00
APPLETON 12YR
$11.00
BRUGAL 1888
$12.00
BRUGAL ANEJO
$10.00
COTTON & REED GOLD
$10.00
COTTON & REED WHITE
$10.00
DIPLOMÁTICO VINTAGE 2005
$48.00
FOURSQUARE
$25.00
HAMILTON POT STILL
$12.00
HIDDEN HARBOUR
$10.00
J.M. RHUM X.O
$17.00
PLANTATION
$10.00
TAPINHOA CACHACA
$20.00
TCRL FIJI
$15.00
TCRL GUADELOUPE
$15.00
TCRL PANAMA
$15.00
THRASHERS
$10.00
ZACAPA 23
$15.00
THE DUBLINER
$10.00
JAMESON
$10.00
GREEN SPOT
$20.00
YELLOW SPOT
$26.00
MIDLETON VERY RARE
$40.00
REDBREAST 12YR CASK
$17.00
ARMORIK CLASSIC
$16.00
ARMORIK DOUBLE MAT
$18.00
ARMORIK ARMAGNAC CASK
$22.00
NIKKA GRAIN
$21.00
NIKKA MALT
$22.00
NIKKA MIYAGIKO
$26.00
NIKKA TAKETSURU
$22.00
YAMAZAKI 12YR
$30.00
SUNTORY HIBIKI
$23.00
MONKEY SHOULDER
$11.00
ARDBEG 10YR
$18.00
BALVENIE 12 YR AMERICAN OAK
$22.00
BALVENIE 12YR DOUBLEWOOD
$22.00
BALVENIE 14YR CARRIBEAN
$27.00
BALVENIE 21YR PORTWOOD
$70.00
GLENDRONACH 12YR
$20.00
GLENFIDDICH 12YR
$19.00
GLENFIDDICH 14YR
$21.00
GLENFIDDICH 1963
$30.00
GLENLIVET 18YR
$35.00
GLENLIVET 25YR
$114.00
GLENLIVET FOUNDERS
$15.00
GLENLIVET NADURRA
$22.00
JW BLACK
$15.00
JW GREEN
$21.00
JW HIGH RYE
$14.00
LAGAVULIN 16 YR
$25.00
LAPHROAIG 10YR
$15.00
MACALLAN 12YR
$15.00
MACALLAN 18YR
$75.00
ORPHAN MUCKETY MUCK
$64.00
SPRINGBANK 12YR
$25.00
TALISKER 10
$15.00
APEROL
$10.00
ASBACH 3YR
$10.00
BAILEY'S
$10.00
BENEDICTINE
$11.00
CAFFE AMARO
$10.00
CAFFO
$10.00
CAMPARI
$10.00
CAPPELLETTI
$10.00
CHAMBORD
$11.00
CHARTREUSE GREEN
$16.00
CHARTREUSE GREEN VEP
$27.00
CHARTREUSE YELLOW
$16.00
CON CICCIO NOCINO
$10.00
COPPER & KINGS BRANDY
$15.00
DARROZE ARMAGNAC
$19.00
DARTILONGUE ARMAGNAC
$20.00