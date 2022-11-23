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The Atomic Place
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935 State Route 37
Hogansburg, NY 13655
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Drink Fountain
ICEE
FRAZIL Small
16OZ WITH YOUR CHOICE OF BLUE RASPBERRY, MTN DEW, CHERRY, OR MIX IT UP FOR YOUR OWN FLAVOR
FRAZIL Medium
24OZ WITH YOUR CHOICE OF BLUE RASPBERRY, MTN DEW, CHERRY, OR MIX IT UP FOR YOUR OWN FLAVOR
FRAZIL Large
32OZ WITH YOUR CHOICE OF BLUE RASPBERRY, MTN DEW, CHERRY, OR MIX IT UP FOR YOUR OWN FLAVOR
Cooler & 2 Liters
F'Real
Frazil
FRAZIL Small
16OZ WITH YOUR CHOICE OF BLUE RASPBERRY, MTN DEW, CHERRY, OR MIX IT UP FOR YOUR OWN FLAVOR
FRAZIL Medium
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FRAZIL Large
32OZ WITH YOUR CHOICE OF BLUE RASPBERRY, MTN DEW, CHERRY, OR MIX IT UP FOR YOUR OWN FLAVOR
Personal Pizza
Personal Cheese
RED SAUCE, MOZZARELLA CHEESE
Personal Pepperoni
RED SAUCE, MOZZARELLA CHEESE, PEPPERONI
Personal Dressed
RED SAUCE MOZZARELLA CHEESE, PEPPERONI, SAUSAGE, MUSHROOMS, RED ONIONS, GREEN PEPPERS
Personal Meat Lovers
RED SAUCE, MOZZARELLA CHEESE, PEPPERONI, SAUSAGE, HAM, BACON
Personal Buffalo Chicken
RANCH SAUCE, MOZZARELLA CHEESE, TOPPED WITH OUR FAMOUS ROADIES CHICKEN SHAKEN IN YOUR CHOICE OF WING SAUCE
Personal Veggie
Personal Hawaiian
Medium 14"
14" Cheese
RED SAUCE, MOZZARELLA CHEESE
14" Pepperoni
RED SAUCE, MOZZARELLA CHEESE, PEPPERONI
14" Dressed
RED SAUCE, MOZZARELLA CHEESE, PEPPERONI, SAUSAGE, MUSHROOMS, RED ONIONS, GREEN PEPPERS
14" Meat Lovers
RED SAUCE, MOZZARELLA CHEESE PEPPERONI, SAUSAGE, HAM, BACON
14" Hawaiian
RED SAUCE, MOZZARELLA CHEESE, HAM, PINEAPPLE
14" Veggie
RED SAUCE, MOZZARELLA CHEESE, WHOLE SLICES OF TOMATO, RED ONIONS, MUSHROOMS, GREEN PEPPERS
14" Buffalo Chicken
RANCH SAUCE, MOZZARELLA CHEESE, TOPPED WITH OUR FAMOUS ROADIES CHICKEN SHAKEN IN YOUR CHOICE OF WING SAUCE
Large 16"
16" Cheese
RED SAUCE, MOZZARELLA CHEESE
16" Pepperoni
RED SAUCE, MOZZARELLA CHEESE, PEPPERONI
16" Dressed
RED SAUCE, MOZZARELLA CHEESE,PEPPERONI, SAUSAGE, MUSHROOMS, RED ONIONS, GREEN PEPPERS
16" Meat Lovers
RED SAUCE, MOZZARELLA CHEESE, PEPPERONI, SAUSAGE, HAM, BACON,
16" Veggie
RED SAUCE, MOZZARELLA CHEESE, WHOLE SLICES OF TOMATO, RED ONIONS, MUSHROOMS, GREEN PEPPERS
16" Hawaiian
RED SAUCE, MOZZARELLA CHEESE, HAM, PINEAPPLE
16" Buffalo Chicken
RANCH SAUCE, MOZZARELLA CHEESE, TOPPED WITH OUR FAMOUS ROADIES CHICKEN SHAKEN IN YOUR CHOICE OF WING SAUCE
Sheet
Sheet Cheese
RED SAUCE, MOZZARELLA CHEESE 25''X17'' PIZZA COMES WITH 24 SLICES
Sheet Pepperoni
RED SAUCE, MOZZARELLA CHEESE, PEPPERONI, 25''X17'' PIZZA COMES WITH 24 SLICES
Sheet Dressed
RED SAUCE, MOZZARELLA CHEESE,PEPPERONI, SAUSAGE, MUSHROOMS, RED ONIONS, GREEN PEPPERS 25''X17'' PIZZA COMES WITH 24 SLICES
Sheet Meat Lovers
RED SAUCE, MOZZARELLA CHEESE, PEPPERONI, SAUSAGE, HAM, BACON 25''X17'' PIZZA COMES WITH 24 SLICES
Sheet Veggie
RED SAUCE, MOZZARELLA CHEESE, WHOLE SLICES OF TOMATO, RED ONION, MUSHROOMS, GREEN PEPPERS 25''X17'' PIZZA COMES WITH 24 SLICES
Sheet Hawaiian
RED SAUCE, MOZZARELLA CHEESE, HAM, PINEAPPLE 25''X17'' PIZZA COMES WITH 24 SLICES
Sheet Buffalo Chicken
RANCH SAUCE, MOZZARELLA CHEESE, TOPPED WITH OUR FAMOUS ROADIES CHICKEN SHAKEN IN YOUR CHOICE OF WING SAUCE 25''X17'' PIZZA COMES WITH 24 SLICES
Calizone
CALIZONE Cheese
RED SAUCE, MOZZARELLA CHEESE, DEEP FRIED UNTIL GOLDEN BROWN
CALIZONE Pepperoni
RED SAUCE, MOZZARELLA CHEESE, PEPPERONI. DEEP FRIED UNTIL GOLDEN BROWN
CALIZONE Meatlovers
RED SAUCE, MOZZARELLA CHEESE, HAM. DEEP FRIED UNTIL GOLDEN BROWN
CALIZONE All Dressed
RED SAUCE, MOZZARELLA CHEESE, PEPPERONI, SAUSAGE, MUSHROOMS, RED ONIONS, GREEN PEPPERS. DEEP FRIED UNTIL GOLDEN BROWN.
CALIZONE Buffalo Chicken
Pizza Pocket
PIZZA POCKET CHEESE
RED SAUCE, MOZZARELLA CHEESE, BAKED UNTIL GOLDEN BROWN.
PIZZA POCKET Pepperoni
RED SAUCE, MOZZARELLA CHEESE, PEPPERONI. BAKED UNTIL GOLDEN BROWN.
PIZZA POCKET Meatlovers
RED SAUCE, MOZZARELLA CHEESE, HAM. BAKED UNTIL GOLDEN BROWN
PIZZA POCKET Dressed
RED SAUCE, MOZZARELLA CHEESE, PEPPERONI, SAUSAGE, MUSHROOMS, RED ONIONS, GREEN PEPPERS. BAKED UNTIL GOLDEN BROWN
PIZZA POCKET Buffalo Chicken
Maggie's Steak & Cheese
Steak & Cheese Plain 6"
PHILLY STEAK TOPPED WITH PROVOLONE CHEESE SERVED IN A FRESH BAKED SUB ROLL
Steak & Cheese Dressed 6"
PHILLY STEAK TOPPED WITH RED ONIONS, MUSHROOMS, GREEN PEPPERS, TOPPED WITH PROVOLONE CHEESE SERVED IN A FRESH BAKED SUB ROLL
Steak & Cheese Plain 12"
PHILLY STEAK TOPPED WITH PROVOLONE CHEESE SERVED IN A FRESH BAKED SUB ROLL
Steak & Cheese Dressed 12"
PHILLY STEAK WITH RED ONIONS, MUSHROOMS, GREEN PEPPERS, TOPPED WITH PROVOLONE CHEESE, SERVED IN A FRESH BAKED SUB ROLL
Appetizers
Frenchy's Fried Dough
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935 State Route 37, Hogansburg, NY 13655