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The Atomic Place

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935 State Route 37

Hogansburg, NY 13655

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24OZ WITH YOUR CHOICE OF BLUE RASPBERRY, MTN DEW, CHERRY, OR MIX IT UP FOR YOUR OWN FLAVOR

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32OZ WITH YOUR CHOICE OF BLUE RASPBERRY, MTN DEW, CHERRY, OR MIX IT UP FOR YOUR OWN FLAVOR

Cooler & 2 Liters

Choose from a variety of products such as Pepsi, Coke, Pure Leaf Tea, Gatorade, and many others

16oz Can

$1.99

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20oz Bottle

$2.25

CHOICE OF PEPSI OR COKE PRODUCTS

2 Liter

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CHOICE OF PEPSI OR COKE PRODUCTS

F'Real

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Frazil

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Personal Pizza

Personal Cheese

$6.49

RED SAUCE, MOZZARELLA CHEESE

Personal Pepperoni

$6.99

RED SAUCE, MOZZARELLA CHEESE, PEPPERONI

Personal Dressed

$7.99

RED SAUCE MOZZARELLA CHEESE, PEPPERONI, SAUSAGE, MUSHROOMS, RED ONIONS, GREEN PEPPERS

Personal Meat Lovers

$9.99

RED SAUCE, MOZZARELLA CHEESE, PEPPERONI, SAUSAGE, HAM, BACON

Personal Buffalo Chicken

$10.99

RANCH SAUCE, MOZZARELLA CHEESE, TOPPED WITH OUR FAMOUS ROADIES CHICKEN SHAKEN IN YOUR CHOICE OF WING SAUCE

Personal Veggie

$7.99

Personal Hawaiian

$7.99

Medium 14"

14" Cheese

$12.99

RED SAUCE, MOZZARELLA CHEESE

14" Pepperoni

$13.99

RED SAUCE, MOZZARELLA CHEESE, PEPPERONI

14" Dressed

$16.99

RED SAUCE, MOZZARELLA CHEESE, PEPPERONI, SAUSAGE, MUSHROOMS, RED ONIONS, GREEN PEPPERS

14" Meat Lovers

$18.99

RED SAUCE, MOZZARELLA CHEESE PEPPERONI, SAUSAGE, HAM, BACON

14" Hawaiian

$16.99

RED SAUCE, MOZZARELLA CHEESE, HAM, PINEAPPLE

14" Veggie

$16.99

RED SAUCE, MOZZARELLA CHEESE, WHOLE SLICES OF TOMATO, RED ONIONS, MUSHROOMS, GREEN PEPPERS

14" Buffalo Chicken

$19.99

RANCH SAUCE, MOZZARELLA CHEESE, TOPPED WITH OUR FAMOUS ROADIES CHICKEN SHAKEN IN YOUR CHOICE OF WING SAUCE

Large 16"

16" Cheese

$14.99

RED SAUCE, MOZZARELLA CHEESE

16" Pepperoni

$17.99

RED SAUCE, MOZZARELLA CHEESE, PEPPERONI

16" Dressed

$20.99

RED SAUCE, MOZZARELLA CHEESE,PEPPERONI, SAUSAGE, MUSHROOMS, RED ONIONS, GREEN PEPPERS

16" Meat Lovers

$22.99

RED SAUCE, MOZZARELLA CHEESE, PEPPERONI, SAUSAGE, HAM, BACON,

16" Veggie

$20.99

RED SAUCE, MOZZARELLA CHEESE, WHOLE SLICES OF TOMATO, RED ONIONS, MUSHROOMS, GREEN PEPPERS

16" Hawaiian

$20.99

RED SAUCE, MOZZARELLA CHEESE, HAM, PINEAPPLE

16" Buffalo Chicken

$23.99

RANCH SAUCE, MOZZARELLA CHEESE, TOPPED WITH OUR FAMOUS ROADIES CHICKEN SHAKEN IN YOUR CHOICE OF WING SAUCE

Sheet

Sheet Cheese

$27.99

RED SAUCE, MOZZARELLA CHEESE 25''X17'' PIZZA COMES WITH 24 SLICES

Sheet Pepperoni

$31.99

RED SAUCE, MOZZARELLA CHEESE, PEPPERONI, 25''X17'' PIZZA COMES WITH 24 SLICES

Sheet Dressed

$35.99

RED SAUCE, MOZZARELLA CHEESE,PEPPERONI, SAUSAGE, MUSHROOMS, RED ONIONS, GREEN PEPPERS 25''X17'' PIZZA COMES WITH 24 SLICES

Sheet Meat Lovers

$37.99

RED SAUCE, MOZZARELLA CHEESE, PEPPERONI, SAUSAGE, HAM, BACON 25''X17'' PIZZA COMES WITH 24 SLICES

Sheet Veggie

$35.99

RED SAUCE, MOZZARELLA CHEESE, WHOLE SLICES OF TOMATO, RED ONION, MUSHROOMS, GREEN PEPPERS 25''X17'' PIZZA COMES WITH 24 SLICES

Sheet Hawaiian

$35.99

RED SAUCE, MOZZARELLA CHEESE, HAM, PINEAPPLE 25''X17'' PIZZA COMES WITH 24 SLICES

Sheet Buffalo Chicken

$38.99

RANCH SAUCE, MOZZARELLA CHEESE, TOPPED WITH OUR FAMOUS ROADIES CHICKEN SHAKEN IN YOUR CHOICE OF WING SAUCE 25''X17'' PIZZA COMES WITH 24 SLICES

Calizone

CALIZONE Cheese

$6.49

RED SAUCE, MOZZARELLA CHEESE, DEEP FRIED UNTIL GOLDEN BROWN

CALIZONE Pepperoni

$6.99

RED SAUCE, MOZZARELLA CHEESE, PEPPERONI. DEEP FRIED UNTIL GOLDEN BROWN

CALIZONE Meatlovers

$9.99

RED SAUCE, MOZZARELLA CHEESE, HAM. DEEP FRIED UNTIL GOLDEN BROWN

CALIZONE All Dressed

$7.99

RED SAUCE, MOZZARELLA CHEESE, PEPPERONI, SAUSAGE, MUSHROOMS, RED ONIONS, GREEN PEPPERS. DEEP FRIED UNTIL GOLDEN BROWN.

CALIZONE Buffalo Chicken

$10.99

Pizza Pocket

PIZZA POCKET CHEESE

$6.49

RED SAUCE, MOZZARELLA CHEESE, BAKED UNTIL GOLDEN BROWN.

PIZZA POCKET Pepperoni

$6.99

RED SAUCE, MOZZARELLA CHEESE, PEPPERONI. BAKED UNTIL GOLDEN BROWN.

PIZZA POCKET Meatlovers

$9.99

RED SAUCE, MOZZARELLA CHEESE, HAM. BAKED UNTIL GOLDEN BROWN

PIZZA POCKET Dressed

$7.99

RED SAUCE, MOZZARELLA CHEESE, PEPPERONI, SAUSAGE, MUSHROOMS, RED ONIONS, GREEN PEPPERS. BAKED UNTIL GOLDEN BROWN

PIZZA POCKET Buffalo Chicken

$10.99

Maggie's Steak & Cheese

Steak & Cheese Plain 6"

$6.99

PHILLY STEAK TOPPED WITH PROVOLONE CHEESE SERVED IN A FRESH BAKED SUB ROLL

Steak & Cheese Dressed 6"

$7.99

PHILLY STEAK TOPPED WITH RED ONIONS, MUSHROOMS, GREEN PEPPERS, TOPPED WITH PROVOLONE CHEESE SERVED IN A FRESH BAKED SUB ROLL

Steak & Cheese Plain 12"

$12.99

PHILLY STEAK TOPPED WITH PROVOLONE CHEESE SERVED IN A FRESH BAKED SUB ROLL

Steak & Cheese Dressed 12"

$13.99

PHILLY STEAK WITH RED ONIONS, MUSHROOMS, GREEN PEPPERS, TOPPED WITH PROVOLONE CHEESE, SERVED IN A FRESH BAKED SUB ROLL

Spragues

SPRAGUES Cheese

$11.99

RED SAUCE, MOZZARELLA CHEESE

SPRAGUES Pepperoni

$12.99

RED SAUCE, MOZZARELLA CHEESE, PEPPERONI

SPRAGUES Dressed

$14.99

RED SAUCE, MOZZARELLA CHEESE, HAMBURGER, MUSHROOMS, RED AND GREEN PEPPER MIX, PEPPERONI, SAUSAGE

Black Friday Dressed

$7.00Out of stock

Bone-in

8 Bone-in

$13.99

16 Bone-in

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Appetizers

French Fries

$5.99

Tater Tots

$5.99

Poutine

$7.99

Chicken Fries (12)

$7.99

Breaded Cauliflower

$6.99

Mozzarella Sticks (5)

$7.99

Pizza Logs (4)

$7.99

Deep Fried Cheese Curds

$7.99

Maggie's Chef Salad

$9.99

Buffalo Chicken Poutine

$9.99

Frenchy's Fried Dough

Fried Dough

$6.00

NORTH COUNTRIES FAMOUS FRIED DOUGH TOPPED WITH POWDERED SUGAR, CINNAMON, OR NUTS

Deluxe Fried Dough

$7.00

NORTH COUNTRIES FAMOUS FRIED DOUGH TOPPED WITH POWDER SUGAR, CINNAMON, NUTS PEANUT BUTTER, FUDGE, MAPLE SPREAD APPLE TURNOVER, CREAM CHEESE, OR CARMEL

Gravy

Poutine Gravy Sm

$1.00

Poutine Gravy Lg

$1.75

Chicken Gravy Sm

$1.00

Chicken Gravy Lg

$1.75
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Come in and enjoy!

Location

935 State Route 37, Hogansburg, NY 13655

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