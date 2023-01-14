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The Golden Eatery

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201 East 4th Street

Santa Ana, CA 92701

Orders through Toast are commission free and go directly to this restaurant

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Smashburgers

SINGLE SMASH

SINGLE SMASH

$8.90

potato bun, chuck certified Angus beef, cheddar cheese, house spread(chopped pickles, grilled onion)

SINGLE SMASH COMBO

SINGLE SMASH COMBO

$12.40

potato bun, chuck certified Angus beef, cheddar cheese, house spread(chopped pickles, grilled onion)

DOUBLE SMASH

DOUBLE SMASH

$11.50

potato bun, double chuck certified Angus beef, double cheddar cheese, house spread(chopped pickles, grilled onion)

DOUBLE SMASH COMBO

DOUBLE SMASH COMBO

$15.00

potato bun, double chuck certified Angus beef, double cheddar cheese, house spread(chopped pickles, grilled onion)

TRIPLE SMASH

TRIPLE SMASH

$12.99

potato bun, triple chuck certified Angus beef, triple cheddar cheese, house spread(chopped pickles, grilled onion)

TRIPLE SMASH COMBO

TRIPLE SMASH COMBO

$16.49
TRADITIONAL SMASH

TRADITIONAL SMASH

$12.99

potato bun, chuck certified Angus beef, cheddar cheese, house spread(chopped pickles, grilled onion), lettuce, onion, tomato

TRADITIONAL SMASH COMBO

TRADITIONAL SMASH COMBO

$16.49

potato bun, chuck certified Angus beef, cheddar cheese, house spread(chopped pickles, grilled onion), lettuce, onion, tomato

BOURBON BACON SMASH

$12.99

potato bun, double chuck certified Angus beef, double cheese, whiskey BBQ, crispy onion, center cut apple wood bacon,

BOURBON BACON SMASH COMBO

$16.49

potato bun, double chuck certified Angus beef, double cheese, whiskey BBQ, crispy onion, center cut apple wood bacon,

CHILLI SMASH

$12.99

potato bun, double chuck certified Angus beef, nacho cheese, house-made chili beef, raw white onion, cheese

CHILLI SMASH COMBO

$16.49

potato bun, double chuck certified Angus beef, nacho cheese, house-made chili beef, raw white onion, cheese

Sandos

OG NASHVILLE SANDO

OG NASHVILLE SANDO

$12.99

brioche butter bun, mozzarella grilled cheese, chicken breast, creamy slaw, comeback sauce, dill kosher pickles

OG NASHVILLE SANDO COMBO

$16.49

brioche butter bun, mozzarella grilled cheese, chicken breast, creamy slaw, comeback sauce, dill kosher pickles

OH YEAH! VODKA SAUCE

$13.25

brioche butter bun, chicken breast, pepper jack cheese, house made vodka sauce, red roasted pepper, banana pepper, center cut applewood bacon, comeback sauce

OH YEAH! VODKA SAUCE COMBO

$16.75

brioche butter bun, chicken breast, pepper jack cheese, house made vodka sauce, red roasted pepper, banana pepper, center cut applewood bacon, comeback sauce

NOT YOUR REGULAR CHICKEN SANDO

$13.25

brioche butter bun, chicken breast, pepper jack cheese, lettuce, tomato, onion, house spread(chopped pickles, grilled onion).

NOT YOUR REGULAR CHICKEN SANDO COMBO

$16.75

brioche butter bun, chicken breast, pepper jack cheese, lettuce, tomato, onion, house spread(chopped pickles, grilled onion).

Traditional Wings

Sauce of your choice, garnish with seamed seed and green onion.

6 WINGS

$11.25

Sauce of your choice, garnish with seamed seed and green onion.

6 WINGS COMBO

$13.99

Sauce of your choice, garnish with seamed seed and green onion.

8 WINGS

$13.00

Sauce of your choice, garnish with seamed seed and green onion.

8 WINGS COMBO

$15.99

Sauce of your choice, garnish with seamed seed and green onion.

10 WINGS

$15.75

Sauce of your choice, garnish with seamed seed and green onion.

10 WINGS COMBO

$18.99

Sauce of your choice, garnish with seamed seed and green onion.

20 WINGS+2 SIDES

$35.99

Sauce of your choice, garnish with seamed seed and green onion. comes with 2 sides

30 WINGS+3 SIDES

$52.99

Sauce of your choice, garnish with seamed seed and green onion. comes with 3 sides

40 WINGS+4 SIDES

$70.00

Sauce of your choice, garnish with seamed seed and green onion. comes with 4 sides

Loaded Fries

NASHVILLE LOADED FRIES

$13.80

premium fries, cheddar melted cheese, popcorn chicken, creamy coleslaw, comeback sauce, sour cream, pickles.

NASHVILLE LOADED TOTS

$13.80

premium tater tots, cheddar melted cheese, popcorn chicken, creamy coleslaw, comeback sauce, sour cream, pickles.

MINI LOADED FRIES

$8.75

premium fries, cheddar melted cheese, popcorn chicken, creamy coleslaw, comeback sauce, sour cream, pickles.

MINI LOADED TOTS

$8.75

BUFFALO LOADED FRIES

$13.80

premium fries, nacho cheese, popcorn chicken tossed on honey buffalo sauce, comeback sauce, ranch, green onion.

BUFFALO LOADED TOTS

$13.80

premium tater tots, nacho cheese, popcorn chicken tossed on honey buffalo sauce, comeback sauce, ranch, green onion.

CHILLI LOADED TOTS

$7.75

premium tots, nacho cheese, house made chili beef, raw onion cheddar cheese

CHILLI LOADED FRIES

$7.75

premium fries, nacho cheese, house made chili beef, raw onion cheddar cheese

CHEESE TOTS

$5.50

CHEESE FRIES

$5.50

STEAK LOADED FRIES

$14.99Out of stock

premium fries, cheddar melted cheese, grilled bell pepper, onion and tomato, skirt steak grilled, cilantro aioli, sour cream and fresh cilantro.

STEAK LOADED TOTS

$14.99Out of stock

premium tots, cheddar melted cheese, grilled bell pepper, onion and tomato, skirt steak grilled, cilantro aioli, sour cream and fresh cilantro.

Nashville Hot Chicken

GOLDEN HOT TACOS

$12.99

Yellow corn tortilla, mozzarella grilled cheese, 2 JUMBO tenders, creamy coleslaw, comeback sauce, ranch, dill kosher pickles

SOLO TACO

$7.00

Yellow corn tortilla, mozzarella grilled cheese, 2 JUMBO tenders, creamy coleslaw, comeback sauce, ranch, dill kosher pickles

GOLDEN SLIDERS

$12.99

2.5” Brioche butter bun, mozzarella grilled cheese, DARK MEAT, creamy coleslaw, comeback sauce, dill kosher pickles

GOLDEN SLIDERS COMBO

$16.49

2.5” Brioche butter bun, mozzarella grilled cheese, DARK MEAT, creamy coleslaw, comeback sauce, dill kosher pickles

SOLO SLIDER

$7.00

2.5” Brioche butter bun, mozzarella grilled cheese, DARK MEAT, creamy coleslaw, comeback sauce, dill kosher pickles

GOLDEN PUFF

$10.99

10 pieces popcorn(nuggets) chicken, toast, dill kosher pickles and side of comeback sauce

OG TENDERS

$11.99

three jumbo tenders, toast, dill kosher pickles and one side of comeback sauce

OG TENDERS COMBO

$15.49

three jumbo tenders, toast, dill kosher pickles, one side of comeback sauce, one side and one CAN Drink

SOLO TENDER

$4.00

One jumbo tender, toast, dill kosher pickles and one side of comeback sauce

NASHVILLE WHOLE WINGS

$13.50

Three WHOLE wings, toast, dill kosher pickles and a side of comeback sauce

NASHVILLE WINGS COMBO

$17.00

Three WHOLE wings, toast, dill kosher pickles a side of comeback sauce, one side and one drink

SOLO WING

$5.00

One WHOLE wing, toast, dill kosher pickles and a side of comeback sauce

SOLO CHICKEN BREAST

$6.99

Chicken breast, toast, dill kosher pickles and side of comeback

BREAKFAST BURRITO

$12.99

14” flour tortilla, cheddar cheese, egg omelet, tater tots, popcorn chicken, comeback sauce, ranch, seated with mozzarella crispy cheese

BREAKFAST BURRITO COMBO

$16.49

14” flour tortilla, cheddar cheese, egg omelet, tater tots, popcorn chicken, comeback sauce, ranch, seated with mozzarella crispy cheese

GOLDEN PUFF COMBO

$14.49

10 pieces popcorn(nuggets) chicken, toast, dill kosher pickles side of comeback sauce, one side and one drink

Sides

GRILLED CHEESE

$6.50

CREAMY COLESLAW

$3.00

SHAKE FRIES (SMALL)

$2.99

SHAKE TATER TOTS(SMALL)

$2.99

SEASONED WAFFLE FRIES (SMALL)

$2.99

GOLDEN MAC N' CHEESE

$5.99

FRIED PICKLES

$6.99

CORN RIPS (5)

$8.99Out of stock

SHAKE FRIES(LARGE)

$4.00

SEASONED WAFFLE(LARGE)

$4.00

SHAKE TATER TOTS(LARGE)

$4.00

WEDGES(SMALL)

$2.99

WEDGES LARGE(LARGE)

$4.00

Sauces

BUTTERMILK RANCH

$0.75

BLEU CHEESSE

$0.75

COMEBACK SAUCE

$0.75

HONEY MUSTARD

$0.75

pastas

SPICY VODKA SAUCE RIGATONI

SPICY VODKA SAUCE RIGATONI

$17.99Out of stock

RICH CREAMY SPICY VODKA SAUCE, RIGATONI, FRESH BASIL, RED PEPPER FLAKES, ITALIAN CHERRY TOMATO, PEAS, PARMIGIANO REGGIANO

SHRIMP FETTUCINI ALFREDO

SHRIMP FETTUCINI ALFREDO

$18.99Out of stock

PARMIGIANO REGGIANO RICH CREAMY ALFREDO SAUCE, FETTUCCINE, SHRIMP, FRESH CILANTRO, RED PEPPER FLAKES

Drinks

COKE

$1.99

WATER

$1.99

DIET COKE

$1.99

SPRITE

$1.99

GINGER ALE

$1.99

ROOT BEER

$1.99

DR PEPPER

$1.99
All hours
Sunday12:00 pm - 8:00 pm
MondayClosed
Tuesday12:00 pm - 8:00 pm
Wednesday12:00 pm - 8:00 pm
Thursday12:00 pm - 8:00 pm
Friday12:00 pm - 9:00 pm
Saturday12:00 pm - 9:00 pm
Restaurant info

THE GOLDEN HOT FRIED CHICKEN BRINGS NASHVILLE-STYLE HOT CHICKEN AND A FLAVORFUL FRIED CHICKEN MENU TO DOWNTOWN ORANGE COUNTY. GET THE CLASSIC FRIED CHICKEN EXPERIENCE WITH HOT TENDERS OR GOLDEN WINGS, OR TRY ONE OF OUR SIGNATURE CHICKEN SANDWICHES OR TACOS LATHERED UP WITH OUR FAMOUS HOUSE-MADE ‘COMEBACK' SAUCE. DON'T FORGET WE'RE SERVING ALL DAY WITH HOT CHICKEN BREAKFAST BURRITOS TO START YOUR ENGINES AND MOUTH-WATERING LOADED FRIES TO FINISH THE DAY STRONG. ALL OF OUR CHICKEN IS CERTIFIED HALAL AS WELL AS HORMONE & ANTIBIOTIC-FREE. WE MAKE ALL OUR SAUCES IN-HOUSE, & EACH ITEM IS PREPARED WITH CHEF OSCAR’S FAVORITE INGREDIENT, LOVE.

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201 East 4th Street, Santa Ana, CA 92701

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