American
Breakfast & Brunch
The Main Course
No reviews yet
1624 Main Street
Columbia, SC 29201
Orders through Toast are commission free and go directly to this restaurant
Order Again
MAINS
1626 BURGER
$18.00
STEAK AND EGGS
$32.00
BRUNCH BOWL
$14.00
BRUNCH WRAP
$13.00
BIG MOMMA'S BREAKFAST SANDWICH
$11.00
SHRIMP AND GRITS ETOUFEE
$20.00
CHICKEN AND WAFFLES
$20.00
DOUBLE-CUT BACON BREAKFAST
$14.00
MAIN STREET OMELET
$13.00
AVOCADO TOAST
$13.00
BAGEL WITH LOX
$9.00Out of stock
Breakfast Buffet
$18.00
Children's Buffet
$12.00
SIDES
SANDWICHES
SMALLS
DINE
PREMIUM SIDES
BRUNCH
BRUNCH SIDES
LUNCH
PHILLY CHEESESTEAK
$16.00
TWICE AS NICE
$13.00
GRILLED CHEESE
$12.00
WHITE RUSSIAN
$13.00
FIRECRACKER WRAP
$14.00
CHIX CORDON BLEU
$13.00
BRIE-L-T
$13.00
BUFFALO CHIX
$13.00
THE CLUB
$12.00
DELI CROISSANT
$10.00
BURGER
$18.00
DELI TRIO PRO+2
DELI TRIO 3 SIDES
DELI TRIO SAND + 1
RAY COBB SALAD
$14.00
FIRECRACKER SALAD
$14.00
CHICKEN SALAD
$15.00
ITALIAN SALAD
$15.00
FRENCH ONION SOUP
$7.00
CREAMY TOMATO BISQUE
$7.00