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American
Breakfast & Brunch

The Main Course

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1624 Main Street

Columbia, SC 29201

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Popular Items

PIMENTO CHEESE DEVILD EGGS
SHRIMP AND GRITS ETOUFEE
FIRECRACKER SALAD

MAINS

1626 BURGER

$18.00

STEAK AND EGGS

$32.00

BRUNCH BOWL

$14.00

BRUNCH WRAP

$13.00

BIG MOMMA'S BREAKFAST SANDWICH

$11.00

SHRIMP AND GRITS ETOUFEE

$20.00

CHICKEN AND WAFFLES

$20.00

DOUBLE-CUT BACON BREAKFAST

$14.00

MAIN STREET OMELET

$13.00

AVOCADO TOAST

$13.00

BAGEL WITH LOX

$9.00Out of stock

Breakfast Buffet

$18.00

Children's Buffet

$12.00

SIDES

FRESH FRUIT

$4.00

SIDE OF BREAD

$2.00

GRITS

$3.00

HASHBROWNS

$4.00

1 SLICE OF BACON

$2.00

AVOCADO

$2.00

CHEESE

$2.00

1 EGG YOUR WAY

$2.00

Waffle

$6.00

SANDWICHES

PHILLY CHEESESTEAK

$16.00

TWICE AS NICE

$13.00

ULTIMATE GRILLED CHEESE

$12.00

WHITE RUSSIAN

$13.00

FIRECRACKER WRAP

$14.00

CHICKEN CORDON BLEU

$13.00

BRIE-L-T

$13.00

BUFFALO CHICKEN

$13.00

THE CLUB

$12.00

DELI CROISSANT

$10.00

1626 BURGER

$18.00

SALADS

RAY COBB

$14.00

FIRECRACKER SALAD

$14.00

CHICKEN

$15.00

ITALIAN

$15.00

SOUPS

FRENCH ONION

$7.00

TOM. BISQUE

$7.00

COMBOS

PROTEIN TRIO

$12.00

SIDE TRIO

$12.00

SMALLS

PIMENTO CHEESE DEVILD EGGS

$13.00

CHARCUTERIE BOARD

$18.00

ITALIAN MEATBALLS POMODORO

$18.00

FRIED GREEN BEANS

$7.00

WINGS

SKILLET SMOKED CHEDDAR MAC

$9.00

DINE

FISH AND CHIPS

$18.00

POKE BOWL

$15.00

STEAK ALIVIA

$30.00

CHICKEN AND WAFFLES

$20.00

BOURBON HONEY GLAZED SALMON

$24.00

SHRIMP AND GRITS ETOUFEE

$20.00

*Special Surf and Turf

$48.00

2 Tenders and Fries

$7.00

Ribeye Special

$28.00

PREMIUM SIDES

SIDE PIMENTO CHEESE DEVILED EGGS

$4.00

CUP OF SMOKED CEDDAR MAC

$5.00

FRIED RICE

$4.00

MASHED POTATOES

$4.00

FRENCH FRIES

$4.00

RAW FRIES

$4.00

SWEET POTATO TOTS

$4.00

SEASONAL VEGETABLES

$4.00

COLLARD GREENS

$4.00

CRISPY BRUSSELS

$4.00

ADLUH GRITS

$4.00

GARDEN SALAD

$5.00

CUP OF SOUP

$7.00

DESSERT

Fried Cheesecake

$8.00

Peach Bourbon Bread Pudding

$9.00Out of stock

Pecan Sundae

$7.00Out of stock

Specialty Cake Slice

$9.00

Creme Brulee

$9.00Out of stock

Cake Fee

$10.00

Blueberry Cobbler w/ Ice Cream

$9.00Out of stock

Death by Chocolate Cake

$10.00

Pumpkin Cheesecake

$8.50

BRUNCH

LOX BAGEL

$9.00

AVOCADO TOAST

$13.00

STEAK & EGGS

$32.00

BURGER

$18.00

BRUNCH BOWL

$14.00

BRUNCH WRAP

$13.00

SHRIMP AND GRITS

$20.00

CHIX & WAFFLES

$20.00

BIG MOMMA

$11.00

BACON BREAKFAST

$14.00

OMELETTE

$13.00

BRUNCH SIDES

FRESH FRUIT

$4.00

BREAD

$2.00

GRITS

$3.00

CRISPY POTATOES

$4.00

HASHBROWNS

$4.00

1 SLICE BACON

$2.00

AVOCADO

$2.00

CHEESE

$2.00

1 EGG

$2.00

LUNCH

PHILLY CHEESESTEAK

$16.00

TWICE AS NICE

$13.00

GRILLED CHEESE

$12.00

WHITE RUSSIAN

$13.00

FIRECRACKER WRAP

$14.00

CHIX CORDON BLEU

$13.00

BRIE-L-T

$13.00

BUFFALO CHIX

$13.00

THE CLUB

$12.00

DELI CROISSANT

$10.00

BURGER

$18.00

DELI TRIO PRO+2

DELI TRIO 3 SIDES

DELI TRIO SAND + 1

RAY COBB SALAD

$14.00

FIRECRACKER SALAD

$14.00

CHICKEN SALAD

$15.00

ITALIAN SALAD

$15.00

FRENCH ONION SOUP

$7.00

CREAMY TOMATO BISQUE

$7.00

LUNCH SIDES

AVOCADO

FRUIT CUP

POTATO SALAD

PASTA SALAD

MACARONI SALAD

CUCUMBER SALAD

SLAW

RAW FRIES

FRIES

DINNER APPETIZERS

DEVILED EGGS

$13.00

MEAT BALLS

$18.00Out of stock

WINGS

$14.00

CHARCUTERIE BOARD

$18.00

FRIED GREEN BEANS

$7.00

CHEDDAR MAC

$9.00

DINNER MAINS

FISH AND CHIPS

$18.00