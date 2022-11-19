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Breakfast & Brunch
Bars & Lounges

The New Spot On Polk

3,397 Reviews

$$

2401 Polk St

San Francisco, CA 94109

Orders through Toast are commission free and go directly to this restaurant

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Popular Items

Breakfast Burrito
Breakfast Sandwich
Side Bacon

Keep It An Omelette Or Make It A Skillet

Denver

Denver

$17.00

DICED SMOKED PIT HAM, HARDWOOD SMOKED HONEY CURED BACON BITS, CARMELIZED ONIONS, RED PEPPERS, WILD MUSHROOMS AND CHEDDAR CHEESE.

South Of The Border

$16.00

CHORIZO, BLACK BEANS, AVOCADO, PICO DE GALLO, CHEDDAR CHEESE AND SOUR CREAM.

Keep It Veggie

$15.00

WILD MUSHROOMS, ONIONS, PEPPERS, SPINACH, AVOCADO AND CHEDDAR CHEESE.

Joe's

$16.00

GROUND ANGUS BEEF, SPINACH, CARMELIZED ONIONS AND WILD MUSHROOMS.

Hangover

$18.00

HARDWOOD SMOKED HONEY CURED BACON , SMOKED PIT HAM, ITALIAN SPICY SAUSAGE, RED PEPPERS, CARMELIZED ONIONS AND PEPPER JACK CHEESE.

The Ortega

$15.00

ORTEGA CHILI PEPPER, PICO DE GALLO, AVOCADO, SOUR CREAM AND PEPPER JACK CHEESE

The Lean

$16.00

EGG WHITE WITH GROUND LEAN ANTIBIOTICS FREE TURKEY, SPINACH, WILD MUSHROOMS, CARAMELIZED ONIONS AND SWISS CHEESE.

Build Your Own Omelette

$12.00

Build Your Own Benedict

Build Your Own Benedict

$12.00

SERVED WITH OUR HOUSE POTATOES, TWO SOFT POACHED EGGS TOPPED WITH OUR HOMEMADE HOLLANDAISE SAUCE ON AN ENGLISH MUFFIN.

The New Spot Classics And More

Chicken Fried Steak

Chicken Fried Steak

$18.00

TOPPED WITH OUR HOMEMADE GRAVY WITH TWO EGGS ANY STYLE, HOUSE POTATOES AND CHOICE OF TOAST OR BISCUIT. (GRAVY CONTAINS ITALIAN SAUSAGE)

Charbroiled Pork Chops

Charbroiled Pork Chops

$20.00

WITH TWO EGGS ANY STYLE, HOUSE POTATOES AND CHOICE OF TOAST.

Breakfast Burrito

Breakfast Burrito

$17.00

CHEDDAR AND PEPPER JACK CHEESE, BLACK BEANS, SCRAMBLED EGGS, CHORIZO, PICO DE GALLO AND SOUR CREAM ON A BED OF RANCHERO SAUCE WRAPPED IN SPINACH TORTILLA.

Huevos Rancheros

Huevos Rancheros

$15.00

STUFFED CORN TORTILLAS WITH CHORIZO, SPINACH, BLACK BEANS, RED PEPPERS, CHEDDAR CHEESE TOPPED WITH TWO EGGS, PICO DE GALLO AND SOUR CREAM ON A BED OF RANCHERO SAUCE.

Avocado Toast

Avocado Toast

$12.00

ONE SOFT POACHED EGG AND CRISPY HARDWOOD SMOKED HONEY CURED BACON ON THICK SLICED PAN LEVAIN .

The Original

$14.00

WITH TWO EGGS ANY STYLE, CHOICE OF HARDWOOD SMOKED HONEY CURED BACON, AIDELL CHICKEN APPLE SAUSAGE OR SMOKED PIT HAM WITH HOUSE POTATOES AND TOAST.

Breakfast Sandwich

Breakfast Sandwich

$14.00

WITH SCRAMBLED EGGS, HARDWOOD SMOKED HONEY CURED BACON, AVOCADO AND CHEDDAR CHEESE WITH HOUSE POTATOES ON SLICED WHITE BREAD.

Biscuits And Gravy

$14.00

WITH TWO EGGS ANY STYLE AND HOUSE POTATOES. (GRAVY CONTAINS ITALIAN SAUSAGE).

Granola & Yogurt

Granola & Yogurt

$12.00

HOMEMADE GRANOLA TOPPED WITH STRAWBERRIES, BLUEBERRIES AND BANANAS WITH A DRIZZLE OF HONEY.

Oatmeal

$12.00

MADE WITH LOW FAT MILK TOPPED WITH STRAWBERRIES, BLUEBERRIES, BANANAS AND WALNUTS.

Single Pancake

$6.00
Short Stack Buttermilk Pancakes

Short Stack Buttermilk Pancakes

$11.00

TOPPED WITH OUR HOMEMADE MAPLE BUTTER.

Full Stack Buttermilk Pancakes

$14.00

TOPPED WITH OUR HOMEMADE MAPLE BUTTER.

Sweet Tooth Pancakes

Sweet Tooth Pancakes

$16.00

SHORT STACK OF PANCAKE TOPPED WITH VANILLA CUSTARD AND CORN FLAKES DRIZZLED WITH NUTELLA CHOCOLATE TOPPED WITH GHIRARDELLI CARAMEL SAUCE AND POWDERED SUGAR.

French Toast

$13.00

THREE SLICES OF TOAST WITH WHIPPED CREAM, OUR HOMEMADE MAPLE BUTTER AND SYRUP.

Corn Flakes French Toast

Corn Flakes French Toast

$15.00

THREE SLICES OF TOAST DIPPED IN CREAM, COATED WITH CORN FLAKES, STUFFED WITH VANILLA CUSTARD, TOPPED WITH WHIPPED CREAM, STRAWBERRIES AND BLUEBERRIES.

Homemade Belgian Waffle

Homemade Belgian Waffle

$12.00
Montecristo Waffle

Montecristo Waffle

$16.00

FRIED CHICKEN STRIPS ON A BED OF HOMEMADE STRAWBERRY & JALAPENEOS JAM, TOPPED WITH MELTED SWISS CHEESE.

Make It Combo

$16.00

TWO PANCAKES, FRENCH TOAST OR WAFFLE WITH TWO EGGS ANY STYLE AND YOUR CHOICE OF HARDWOOD SMOKED HONEY CURED BACON, SMOKED PIT HAM, OR AIDELLS CHICKEN APPLE SAUSAGE.

Appetizers

Wings

Wings

$15.00

WITH YOUR CHOICE OF BUFFALO, OR BBQ SAUCE. SERVED WITH CELERY STICKS, CARROTS AND BLUE CHEESE DRESSING.

Crispy Chicken Strips

$13.00

SERVED WITH RANCH DRESSING.

Potato Skins

Potato Skins

$14.00

TOPPED WITH CHEDDAR CHEESE, HARDWOOD SMOKED HONEY CURED BACON BITS, SCALLIONS AND SOUR CREAM.

Chicken Quesadillas

Chicken Quesadillas

$15.00

WITH CHEDDAR CHEESE IN SPINACH TORTILLA WITH A SIDE OF BLACK BEANS, SOUR CREAM, AND PICO DI GALLO.

Jalapeno Poppers Stuffed With Cream Cheese

Jalapeno Poppers Stuffed With Cream Cheese

$12.00

WITH RANCH DRESSING.

Crab Cakes

$16.00

BLUE CRAB BREADED AND FRIED IN HOUSE, SERVED WITH TARTAR SAUCE WITH A SIDE HOUSE SALAD.

Jumbo Onion Rings

Jumbo Onion Rings

$13.00

MADE TO ORDER SERVED WITH BBQ SAUCE.

Soups

Cup Soup Of The Day

$6.00

Bowl Soup Of The Day

$9.00

French Onion Soup

$10.00

Soup & Salad Combo

$14.00

SOUP OF THE DAY WITH YOUR CHOICE OF HOUSE OR CAESAR SALAD.

Salads

House

$13.00

GREENS, TOMATOES, SUNFLOWER SEEDS AND CARROTS WITH BALSAMIC VINAIGRETTE.

Classic Caesar

$13.00

ROMAINE LETTUCE, HOME MADE CROUTONS, PARMESAN AND CAESAR DRESSING.

Greek Salad

$15.00

ROMAINE LETTUCE, TOMATOES, RED ONIONS, CUCUMERS, KALAMATA OLIVES AND FETA CHEESE WITH BALSAMIC VINAIGRETTE.

Santa Fe

$17.00

ROMAINE, CHARRED CORN, BLACK BEANS, ONIONS, TOMATOES, CHEDDAR CHEESE, AVOCADO, TORTILLA STRIPS, HERB MIX AND CHARBROILED CHICKEN WITH CILANTRO VINAIGRETTE.

Chicken Cobb

$18.00

ROMAINE, TOMATOES, HARDWOOD SMOKED HONEY CURED BACON BITS, BLUE CHEESE CRUMBLES, HARD BOILED EGG, AVOCADO AND CHARBROILED CHICKEN BREAST WITH BALSAMIC VINAIGRETTE.

Chopped

Chopped

$18.00

ROMAINE, SWISS CHEESE, CHEDDAR CHEESE, SMOKED PIT HAM, HOME ROASTED TURKEY, HARD BOILED EGG, TOMATOES AND AVOCADO WITH RANCH DRESSING.

Beets Salad

Beets Salad

$15.00

MIXED GREENS, ROASTED BEETS, STRAWBERRIES, DRIED CRANBERRIES, WALNUTS AND FETA CHEESE WITH BALSAMIC VINAIGRETTE.

Polk Street Salad

$14.00

SPINACH, WALNUTS, CALIFORNIA APPLES AND BLUE CHEESE CRUMBLES WITH BALSAMIC VINAIGRETTE.

Bacon Cheese Burger Salad

Bacon Cheese Burger Salad

$17.00

ROMAINE LETTUCE, TOMATOES, ONIONS, PICKLES, HARDWOOD SMOKED HONEY CURED BACON, CHOPPED GROUND ANGUS BEEF AND SHREDDED CHEDDAR CHEESE WITH 1000 ISLAND DRESSING.

Buffalo Chicken Salad

Buffalo Chicken Salad

$17.00

ROMAINE LETTUCE, TOMATOES, ONIONS, AND HARDWOOD SMOKED HONEY CURED BACON BITS WITH BLUE CHEESE DRESSING.

Small House Salad

$7.00

Small Caesar Salad

$7.00

Charbroiled Burgers

The New Spot Burger

$15.00

WITH OUR OWN SEASONED ANGUS BEEF ON A WEDEMEYER SIGNATURE BUN, AMERICAN CHEESE, SHREDDED LETTUCE, TOMATOES, RED ONIONS, PICKLES AND OUR DELICIOUS THOUSAND ISLAND. SERVED WITH YOUR CHOICE OF HOUSE SALAD, SOUP OF THE DAY OR REGULAR FRIES. SUB FOR GARLIC OR CURLY $2, SWEET POTATO FRIES OR ONION RINGS FOR $3.

Stuffed Black And Blue

$17.00

WITH OUR OWN SEASONED ANGUS BEEF ON A WEDEMEYER SIGNATURE BUN, TOPPED WITH CARAMELIZED ONIONS, GRILLED WILD MUSHROOMS, HARDWOOD SMOKED HONEY CURED BACON AND BLUE CHEESE. SERVED WITH YOUR CHOICE OF HOUSE SALAD, SOUP OF THE DAY OR REGULAR FRIES. SUB FOR GARLIC OR CURLY $2, SWEET POTATO FRIES OR ONION RINGS FOR $3.

Bacon BBQ

Bacon BBQ

$17.00

WITH OUR OWN SEASONED ANGUS BEEF ON A WEDEMEYER SIGNATURE BUN, CHEDDAR CHEESE, CRISPY HARDWOOD SMOKED HONEY CURED BACON, TOPPED WITH ONION RINGS DRIZZLED WITH BBQ SAUCE. SERVED WITH YOUR CHOICE OF HOUSE SALAD, SOUP OF THE DAY OR REGULAR FRIES. SUB FOR GARLIC OR CURLY $2, SWEET POTATO FRIES OR ONION RINGS FOR $3.

The Brie

$16.00

WITH OUR OWN SEASONED ANGUS BEEF ON A WEDEMEYER SIGNATURE BUN, TOPPED WITH SAUTÉED WILD MUSHROOMS AND SPINACH AND MELTED BRIE, WITH FRESH SLICED TOMATOES. SERVED WITH YOUR CHOICE OF HOUSE SALAD, SOUP OF THE DAY OR REGULAR FRIES. SUB FOR GARLIC OR CURLY $2, SWEET POTATO FRIES OR ONION RINGS FOR $3.

Can I Handle It?

Can I Handle It?

$16.00

WITH OUR OWN SEASONED ANGUS BEEF ON A WEDEMEYER SIGNATURE BUN, PEPPER JACK CHEESE, HABANERO SALSA, CHIPOTLE AIOLI AND SHAVED RED ONIONS, SERVED WITH YOUR CHOICE OF HOUSE SALAD, SOUP OF THE DAY OR REGULAR FRIES. SUB FOR GARLIC OR CURLY $2, SWEET POTATO FRIES OR ONION RINGS FOR $3.

Mushroom Swiss

$15.00

WITH OUR OWN SEASONED ANGUS BEEF ON A WEDEMEYER SIGNATURE BUN, WITH SHREDDED LETTUCE, TOMATOES, ONIONS AND PICKLES. SERVED WITH YOUR CHOICE OF HOUSE SALAD, SOUP OF THE DAY OR REGULAR FRIES. SUB FOR GARLIC OR CURLY $2, SWEET POTATO FRIES OR ONION RINGS FOR $3.

The Ultimate

The Ultimate

$18.00

WITH OUR OWN SEASONED ANGUS BEEF ON A WEDEMEYER SIGNATURE BUN, THREE QUARTER POUND PATTIES, CHEDDAR, SWISS AND AMERICAN CHEESE, BACON, MAYONNAISE, LETTUCE, TOMATOES, PICKELS AND ONIONS TOPPED WITH A FRIED EGG. SERVED WITH YOUR CHOICE OF HOUSE SALAD, SOUP OF THE DAY OR REGULAR FRIES. SUB FOR GARLIC OR CURLY $2, SWEET POTATO FRIES OR ONION RINGS FOR $3.

Gobble Gobble

Gobble Gobble

$16.00

GROUND LEAN ANTIBIOTICS FREE TURKEY PATTY, CRANBERRY SPREAD, SWISS CHEESE, SHREDDED LETTUCE, WILD MUSHROOMS, ONIONS & PICKLES. ON A WEDEMEYER SIGNATURE BUN, SERVED WITH YOUR CHOICE OF HOUSE SALAD, SOUP OF THE DAY OR REGULAR FRIES. SUB FOR GARLIC OR CURLY $2, SWEET POTATO FRIES OR ONION RINGS FOR $3.

Classic Sandwiches & More

Classic Reuben

Classic Reuben

$16.00

ON SLICED RYE BREAD SERVED WITH YOUR CHOICE OF HOUSE SALAD, SOUP OF THE DAY OR REGULAR FRIES. SUB FOR GARLIC OR CURLY $2, SWEET POTATO FRIES OR ONION RINGS FOR $3

BLT

$14.00

ON SLICED SOURDOUGH SERVED WITH YOUR CHOICE OF HOUSE SALAD, SOUP OF THE DAY OR REGULAR FRIES. SUB FOR GARLIC OR CURLY $2, SWEET POTATO FRIES OR ONION RINGS FOR $3

Crispy Buffalo Chicken

Crispy Buffalo Chicken

$17.00

WITH PEPPER JACK CHEESE, AVOCADO, HARDWOOD SMOKED HONEY CURED BACON, LETTUCE, TOMATOES AND RANCH DRESSING. SERVED WITH YOUR CHOICE OF HOUSE SALAD, SOUP OF THE DAY OR REGULAR FRIES. SUB FOR GARLIC OR CURLY $2, SWEET POTATO FRIES OR ONION RINGS FOR $3

California Club

California Club

$16.00

GRILLED CHICKEN BREAST, HARDWOOD SMOKED HONEY CURED BACON, AVOCADOS, SHREDDED LETTUCE, TOMATOES MAYONNAISE AND CHEDDAR CHEESE, SERVED ON SLICED SOURDOUGH. SERVED WITH YOUR CHOICE OF HOUSE SALAD, SOUP OF THE DAY OR REGULAR FRIES. SUB FOR GARLIC OR CURLY $2, SWEET POTATO FRIES OR ONION RINGS FOR $3

Tuna Melt

$15.00

ON SOURDOUGH WITH MELTED CHEDDAR CHEESE. SERVED WITH YOUR CHOICE OF HOUSE SALAD, SOUP OF THE DAY OR REGULAR FRIES. SUB FOR GARLIC OR CURLY $2, SWEET POTATO FRIES OR ONION RINGS FOR $3

Philly Cheese

$16.00

WITH GRILLED PEPPERS, ONIONS & CHEDDAR CHEESE. SERVED WITH YOUR CHOICE OF HOUSE SALAD, SOUP OF THE DAY OR REGULAR FRIES. SUB FOR GARLIC OR CURLY $2, SWEET POTATO FRIES OR ONION RINGS FOR $3

Classic Patty Melt

$15.00

WITH CARMELIZED ONIONS AND MELTED SWISS CHEESE SERVED ON SLICED LIGHT RYE. SERVED WITH YOUR CHOICE OF HOUSE SALAD, SOUP OF THE DAY OR REGULAR FRIES. SUB FOR GARLIC OR CURLY $2, SWEET POTATO FRIES OR ONION RINGS FOR $3.

Grilled Cheese

$11.00

SERVED WITH YOUR CHOICE OF HOUSE SALAD, SOUP OF THE DAY OR REGULAR FRIES. SUB FOR GARLIC OR CURLY $2, SWEET POTATO FRIES OR ONION RINGS FOR $3

Crab Po' Boy

$19.00

HOMEMADE CRAB CAKES WITH SPICY 1000 ISLAND, LETTUCE, TOMATOES AND RED ONIONS IN A GRILLED BUTTERED SOFT ROLL. SERVED WITH YOUR CHOICE OF HOUSE SALAD, SOUP OF THE DAY OR REGULAR FRIES. SUB FOR GARLIC OR CURLY $2, SWEET POTATO FRIES OR ONION RINGS FOR $3.

Chicken Caesar Wrap

$18.00

GRILLED CHICKEN BITES WITH PARMESAN CHEESE ON A BED OF LETTUCE TOPPED WITH OUR CAESAR DRESSING, WRAPPED IN SPINACH FLOUR TORTILLA.SERVED WITH YOUR CHOICE OF HOUSE SALAD, SOUP OF THE DAY OR REGULAR FRIES. SUB FOR GARLIC OR CURLY $2, SWEET POTATO FRIES OR ONION RINGS FOR $3.

Ale Battered Fish And Chips

Ale Battered Fish And Chips

$18.00

ALASKAN COD WITH HOUSE SALAD AND TARTAR SAUCE .

Sides

Side 1 Egg

$3.00

Side 2 Eggs

$4.00

Side Fruit Cup

$5.00

Side Breakfast Potatoes

$5.00

Side Biscuits & Gravy

$7.00

Side Waffle

$7.00

Side French Fries

$5.00

Side Curly Fries

$6.00

Side Sweet Fries

$6.00

Side Garlic Fries

$6.00

Side Gravy

$4.00

Side Bacon

$5.00

Side Chicken Apple Sausage

$5.00

Side Italian Sausage

$5.00

Side Ham

$6.00

Side Chicken Breast

$5.00

Side Smoked Salmon

$7.00

Side Corned Beef

$7.00

Side Sourdough

$2.50

Side English Muffin

$2.50

Side White Toast

$2.50

Side Whole Wheat Toast

$2.50

Side Rye Toast

$2.50

Side Biscuit

$2.50

Side Corn Tortilla

$2.50

Side Gluten Free Toast

$2.50

Side Tomatoes

$3.00

Side Spinach

$3.00

Side Onions

$3.00

Side Red Peppers

$3.00

Side Mushrooms

$3.00

Side Avocados

$3.00

Side Pico De Gallo

$3.00

Side Diced Peppers

$3.00

Side Strawberries

$3.00

Side Blueberries

$3.00

Side Bananas

$3.00

Side Walnuts

$3.00

Side Chocolate Chips

$3.00

Side Nutella

$3.00

Side Almond Butter

$3.00

Side Peanut Butter

$3.00

Tea

Traditional Black China Iced Tea

$3.50

Pomegranate Quince Iced Tea

$3.50

Hot Numi Organic Tea

$3.50

Chai Latte

$4.50

London Fog

$4.50
Arnold Palmer

Arnold Palmer

$4.50

Coffee & Espresso Drinks

Fresh Brewed Organic Peruvian

$3.50
Latte

Latte

$4.50

Cappuccino

$4.50

Americano

$3.50

Cafe Au Lait

$4.50

Mocha

$4.50

Red Eye

$4.50

Ristretto

$2.50
Carmel Macchiato

Carmel Macchiato

$4.50

Flat White

$3.50

Doppio

$3.50

Hot Chocolate

$3.50

Natural Fresh Squeezed Juices

Orange Juice

Orange Juice

$7.00

Carrot Juice

$7.00
Lemonade

Lemonade

$6.00

Cool It Down

$8.00

Royal Veggie

$8.00

Aloha Mix

$8.00
Eye Opener

Eye Opener

$7.00
Dr Oz’s Green Drink

Dr Oz’s Green Drink

$9.00

Milkshakes

Vanilla Milkshake

$8.00

Strawberry Milkshake

$8.00

Chocolate Milkshake

$8.00

Espresso Milkshake

$10.00

Beverages

Coke

$3.50

Diet Coke

$3.50

Sprite

$3.50

Cranberry Juice

$3.50

Perrier Carbonated Water

$3.50

Milk

$3.50

Bottle of Water

$1.50

Pick Your Drink

Organic Milk

Organic Apple Juice

Pick a Yummy For Your Tummy

Silver dollar pancakes

$10.00

Beef Slider and French Fries

$10.00

Chicken Strips and French Fries

$10.00

Cheese Omelette and Avocados

$10.00

Grilled Chicken Breast with Breakfast Potatoes

$10.00

Grilled Cheese Sandwich with side of Strawberries

$10.00

Beer

Ace Pear Cider

$6.00

Anchor Steam

$6.00

Blue Moon Wheat Ale

$6.00

Bud Light

$5.00

Deschutes Fresh Squeeze

$6.00

Firestone Walker 805

$6.00

Founders Brewing Porter

$6.00

Guiness Extra Stout

$6.00

Hoegaarden

$6.00Out of stock

Lagunitas IPA

$6.00

Omission Lager Gluten Free

$6.00

Stella Artois

$6.00

Beck's Non-Alcoholic

$6.00

Trumers Pils

$6.00

Modelo Especial

$6.00

Wine

GLS Cabernet Sauvignon

$9.00

GLS Sauvignon Blanc

$10.00

GLS Champagne

$9.00

GLS Chardonnay

$10.00

GLS Rose

$10.00

GLS Pinot Noir

$9.00

BTL Sauvignon Blanc

$39.00

BTL Cabernet Sauvignon

$35.00

BTL Champagne

$35.00

BTL Chardonnay

$39.00

BTL Rose

$39.00

BTL Pinot Noir

$35.00

Cocktails

Bloody Mary

$9.00

Made with Bamboo Soju and our house Bloody Mary Mix.

Mimosa

$9.00

Elysee Sparkling Wine with Fresh Squeezed Orange Juice.

Sangria

$9.00

Made with a blend of Zinfandel and Merlot from Paso Robles, and balanced with fresh citrus fruits including lemons, limes, and grapefruit.

Peach Bellini

$9.00

Elysee Sparkling Wine with Peach Juice.

Mangomosa

$9.00

Elysee Sparkling Wine with Mango Juice.

Choco Mint Coffee Milkshake

$12.00

Ernie Els Iced Chocolate Mint with Vanilla Ice Cream with a shot of Espresso.

Buzz Chocolate

$8.00

Ghirardelli Hot Chocolate with a shot of Ernie Els Iced Chocolate Mint.

Loca Mocha

$9.00

Ghirardelli hot Chocolate with a shot of Espresso and Ernie Els Iced Chocolate Mint topped with Whipped Cream and Chocolate powder.

Coffee Boozed

$8.00

Our fresh brewed Organic Peruvian Coffee with a shot of Ernie Els Iced Chocolate Mint.

Iced Mint Chocolate

$10.00

Michelada

$9.00
Attributes and Amenities
check markIntimate
check markCasual
check markKid-Friendly
check markGroups
check markWi-Fi
check markGift Cards
check markTable Service
check markSeating
check markReservations
check markBike Parking
check markDelivery
check markParking
check markOnline Ordering
check markFresh Ingredients
check markTV
check markCryptocurrency
check markCatering
check markOutdoor Seating
check markTakeout
All hours
Sunday8:00 am - 3:00 pm
Monday7:30 am - 2:00 pm
Tuesday7:30 am - 2:00 pm
Wednesday7:30 am - 2:00 pm
Thursday7:30 am - 2:00 pm
Friday7:30 am - 2:00 pm
Saturday8:00 am - 3:00 pm
Restaurant info

Come in and enjoy!

Website

Location

2401 Polk St, San Francisco, CA 94109

Directions

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