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The New Spot On Polk
3,397 Reviews
$$
2401 Polk St
San Francisco, CA 94109
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Popular Items
Keep It An Omelette Or Make It A Skillet
Denver
DICED SMOKED PIT HAM, HARDWOOD SMOKED HONEY CURED BACON BITS, CARMELIZED ONIONS, RED PEPPERS, WILD MUSHROOMS AND CHEDDAR CHEESE.
South Of The Border
CHORIZO, BLACK BEANS, AVOCADO, PICO DE GALLO, CHEDDAR CHEESE AND SOUR CREAM.
Keep It Veggie
WILD MUSHROOMS, ONIONS, PEPPERS, SPINACH, AVOCADO AND CHEDDAR CHEESE.
Joe's
GROUND ANGUS BEEF, SPINACH, CARMELIZED ONIONS AND WILD MUSHROOMS.
Hangover
HARDWOOD SMOKED HONEY CURED BACON , SMOKED PIT HAM, ITALIAN SPICY SAUSAGE, RED PEPPERS, CARMELIZED ONIONS AND PEPPER JACK CHEESE.
The Ortega
ORTEGA CHILI PEPPER, PICO DE GALLO, AVOCADO, SOUR CREAM AND PEPPER JACK CHEESE
The Lean
EGG WHITE WITH GROUND LEAN ANTIBIOTICS FREE TURKEY, SPINACH, WILD MUSHROOMS, CARAMELIZED ONIONS AND SWISS CHEESE.
Build Your Own Omelette
Build Your Own Benedict
The New Spot Classics And More
Chicken Fried Steak
TOPPED WITH OUR HOMEMADE GRAVY WITH TWO EGGS ANY STYLE, HOUSE POTATOES AND CHOICE OF TOAST OR BISCUIT. (GRAVY CONTAINS ITALIAN SAUSAGE)
Charbroiled Pork Chops
WITH TWO EGGS ANY STYLE, HOUSE POTATOES AND CHOICE OF TOAST.
Breakfast Burrito
CHEDDAR AND PEPPER JACK CHEESE, BLACK BEANS, SCRAMBLED EGGS, CHORIZO, PICO DE GALLO AND SOUR CREAM ON A BED OF RANCHERO SAUCE WRAPPED IN SPINACH TORTILLA.
Huevos Rancheros
STUFFED CORN TORTILLAS WITH CHORIZO, SPINACH, BLACK BEANS, RED PEPPERS, CHEDDAR CHEESE TOPPED WITH TWO EGGS, PICO DE GALLO AND SOUR CREAM ON A BED OF RANCHERO SAUCE.
Avocado Toast
ONE SOFT POACHED EGG AND CRISPY HARDWOOD SMOKED HONEY CURED BACON ON THICK SLICED PAN LEVAIN .
The Original
WITH TWO EGGS ANY STYLE, CHOICE OF HARDWOOD SMOKED HONEY CURED BACON, AIDELL CHICKEN APPLE SAUSAGE OR SMOKED PIT HAM WITH HOUSE POTATOES AND TOAST.
Breakfast Sandwich
WITH SCRAMBLED EGGS, HARDWOOD SMOKED HONEY CURED BACON, AVOCADO AND CHEDDAR CHEESE WITH HOUSE POTATOES ON SLICED WHITE BREAD.
Biscuits And Gravy
WITH TWO EGGS ANY STYLE AND HOUSE POTATOES. (GRAVY CONTAINS ITALIAN SAUSAGE).
Granola & Yogurt
HOMEMADE GRANOLA TOPPED WITH STRAWBERRIES, BLUEBERRIES AND BANANAS WITH A DRIZZLE OF HONEY.
Oatmeal
MADE WITH LOW FAT MILK TOPPED WITH STRAWBERRIES, BLUEBERRIES, BANANAS AND WALNUTS.
Single Pancake
Short Stack Buttermilk Pancakes
TOPPED WITH OUR HOMEMADE MAPLE BUTTER.
Full Stack Buttermilk Pancakes
TOPPED WITH OUR HOMEMADE MAPLE BUTTER.
Sweet Tooth Pancakes
SHORT STACK OF PANCAKE TOPPED WITH VANILLA CUSTARD AND CORN FLAKES DRIZZLED WITH NUTELLA CHOCOLATE TOPPED WITH GHIRARDELLI CARAMEL SAUCE AND POWDERED SUGAR.
French Toast
THREE SLICES OF TOAST WITH WHIPPED CREAM, OUR HOMEMADE MAPLE BUTTER AND SYRUP.
Corn Flakes French Toast
THREE SLICES OF TOAST DIPPED IN CREAM, COATED WITH CORN FLAKES, STUFFED WITH VANILLA CUSTARD, TOPPED WITH WHIPPED CREAM, STRAWBERRIES AND BLUEBERRIES.
Homemade Belgian Waffle
Montecristo Waffle
FRIED CHICKEN STRIPS ON A BED OF HOMEMADE STRAWBERRY & JALAPENEOS JAM, TOPPED WITH MELTED SWISS CHEESE.
Make It Combo
TWO PANCAKES, FRENCH TOAST OR WAFFLE WITH TWO EGGS ANY STYLE AND YOUR CHOICE OF HARDWOOD SMOKED HONEY CURED BACON, SMOKED PIT HAM, OR AIDELLS CHICKEN APPLE SAUSAGE.
Appetizers
Wings
WITH YOUR CHOICE OF BUFFALO, OR BBQ SAUCE. SERVED WITH CELERY STICKS, CARROTS AND BLUE CHEESE DRESSING.
Crispy Chicken Strips
SERVED WITH RANCH DRESSING.
Potato Skins
TOPPED WITH CHEDDAR CHEESE, HARDWOOD SMOKED HONEY CURED BACON BITS, SCALLIONS AND SOUR CREAM.
Chicken Quesadillas
WITH CHEDDAR CHEESE IN SPINACH TORTILLA WITH A SIDE OF BLACK BEANS, SOUR CREAM, AND PICO DI GALLO.
Jalapeno Poppers Stuffed With Cream Cheese
WITH RANCH DRESSING.
Crab Cakes
BLUE CRAB BREADED AND FRIED IN HOUSE, SERVED WITH TARTAR SAUCE WITH A SIDE HOUSE SALAD.
Jumbo Onion Rings
MADE TO ORDER SERVED WITH BBQ SAUCE.
Soups
Salads
House
GREENS, TOMATOES, SUNFLOWER SEEDS AND CARROTS WITH BALSAMIC VINAIGRETTE.
Classic Caesar
ROMAINE LETTUCE, HOME MADE CROUTONS, PARMESAN AND CAESAR DRESSING.
Greek Salad
ROMAINE LETTUCE, TOMATOES, RED ONIONS, CUCUMERS, KALAMATA OLIVES AND FETA CHEESE WITH BALSAMIC VINAIGRETTE.
Santa Fe
ROMAINE, CHARRED CORN, BLACK BEANS, ONIONS, TOMATOES, CHEDDAR CHEESE, AVOCADO, TORTILLA STRIPS, HERB MIX AND CHARBROILED CHICKEN WITH CILANTRO VINAIGRETTE.
Chicken Cobb
ROMAINE, TOMATOES, HARDWOOD SMOKED HONEY CURED BACON BITS, BLUE CHEESE CRUMBLES, HARD BOILED EGG, AVOCADO AND CHARBROILED CHICKEN BREAST WITH BALSAMIC VINAIGRETTE.
Chopped
ROMAINE, SWISS CHEESE, CHEDDAR CHEESE, SMOKED PIT HAM, HOME ROASTED TURKEY, HARD BOILED EGG, TOMATOES AND AVOCADO WITH RANCH DRESSING.
Beets Salad
MIXED GREENS, ROASTED BEETS, STRAWBERRIES, DRIED CRANBERRIES, WALNUTS AND FETA CHEESE WITH BALSAMIC VINAIGRETTE.
Polk Street Salad
SPINACH, WALNUTS, CALIFORNIA APPLES AND BLUE CHEESE CRUMBLES WITH BALSAMIC VINAIGRETTE.
Bacon Cheese Burger Salad
ROMAINE LETTUCE, TOMATOES, ONIONS, PICKLES, HARDWOOD SMOKED HONEY CURED BACON, CHOPPED GROUND ANGUS BEEF AND SHREDDED CHEDDAR CHEESE WITH 1000 ISLAND DRESSING.
Buffalo Chicken Salad
ROMAINE LETTUCE, TOMATOES, ONIONS, AND HARDWOOD SMOKED HONEY CURED BACON BITS WITH BLUE CHEESE DRESSING.
Small House Salad
Small Caesar Salad
Charbroiled Burgers
The New Spot Burger
WITH OUR OWN SEASONED ANGUS BEEF ON A WEDEMEYER SIGNATURE BUN, AMERICAN CHEESE, SHREDDED LETTUCE, TOMATOES, RED ONIONS, PICKLES AND OUR DELICIOUS THOUSAND ISLAND. SERVED WITH YOUR CHOICE OF HOUSE SALAD, SOUP OF THE DAY OR REGULAR FRIES. SUB FOR GARLIC OR CURLY $2, SWEET POTATO FRIES OR ONION RINGS FOR $3.
Stuffed Black And Blue
WITH OUR OWN SEASONED ANGUS BEEF ON A WEDEMEYER SIGNATURE BUN, TOPPED WITH CARAMELIZED ONIONS, GRILLED WILD MUSHROOMS, HARDWOOD SMOKED HONEY CURED BACON AND BLUE CHEESE. SERVED WITH YOUR CHOICE OF HOUSE SALAD, SOUP OF THE DAY OR REGULAR FRIES. SUB FOR GARLIC OR CURLY $2, SWEET POTATO FRIES OR ONION RINGS FOR $3.
Bacon BBQ
WITH OUR OWN SEASONED ANGUS BEEF ON A WEDEMEYER SIGNATURE BUN, CHEDDAR CHEESE, CRISPY HARDWOOD SMOKED HONEY CURED BACON, TOPPED WITH ONION RINGS DRIZZLED WITH BBQ SAUCE. SERVED WITH YOUR CHOICE OF HOUSE SALAD, SOUP OF THE DAY OR REGULAR FRIES. SUB FOR GARLIC OR CURLY $2, SWEET POTATO FRIES OR ONION RINGS FOR $3.
The Brie
WITH OUR OWN SEASONED ANGUS BEEF ON A WEDEMEYER SIGNATURE BUN, TOPPED WITH SAUTÉED WILD MUSHROOMS AND SPINACH AND MELTED BRIE, WITH FRESH SLICED TOMATOES. SERVED WITH YOUR CHOICE OF HOUSE SALAD, SOUP OF THE DAY OR REGULAR FRIES. SUB FOR GARLIC OR CURLY $2, SWEET POTATO FRIES OR ONION RINGS FOR $3.
Can I Handle It?
WITH OUR OWN SEASONED ANGUS BEEF ON A WEDEMEYER SIGNATURE BUN, PEPPER JACK CHEESE, HABANERO SALSA, CHIPOTLE AIOLI AND SHAVED RED ONIONS, SERVED WITH YOUR CHOICE OF HOUSE SALAD, SOUP OF THE DAY OR REGULAR FRIES. SUB FOR GARLIC OR CURLY $2, SWEET POTATO FRIES OR ONION RINGS FOR $3.
Mushroom Swiss
WITH OUR OWN SEASONED ANGUS BEEF ON A WEDEMEYER SIGNATURE BUN, WITH SHREDDED LETTUCE, TOMATOES, ONIONS AND PICKLES. SERVED WITH YOUR CHOICE OF HOUSE SALAD, SOUP OF THE DAY OR REGULAR FRIES. SUB FOR GARLIC OR CURLY $2, SWEET POTATO FRIES OR ONION RINGS FOR $3.
The Ultimate
WITH OUR OWN SEASONED ANGUS BEEF ON A WEDEMEYER SIGNATURE BUN, THREE QUARTER POUND PATTIES, CHEDDAR, SWISS AND AMERICAN CHEESE, BACON, MAYONNAISE, LETTUCE, TOMATOES, PICKELS AND ONIONS TOPPED WITH A FRIED EGG. SERVED WITH YOUR CHOICE OF HOUSE SALAD, SOUP OF THE DAY OR REGULAR FRIES. SUB FOR GARLIC OR CURLY $2, SWEET POTATO FRIES OR ONION RINGS FOR $3.
Gobble Gobble
GROUND LEAN ANTIBIOTICS FREE TURKEY PATTY, CRANBERRY SPREAD, SWISS CHEESE, SHREDDED LETTUCE, WILD MUSHROOMS, ONIONS & PICKLES. ON A WEDEMEYER SIGNATURE BUN, SERVED WITH YOUR CHOICE OF HOUSE SALAD, SOUP OF THE DAY OR REGULAR FRIES. SUB FOR GARLIC OR CURLY $2, SWEET POTATO FRIES OR ONION RINGS FOR $3.
Classic Sandwiches & More
Classic Reuben
ON SLICED RYE BREAD SERVED WITH YOUR CHOICE OF HOUSE SALAD, SOUP OF THE DAY OR REGULAR FRIES. SUB FOR GARLIC OR CURLY $2, SWEET POTATO FRIES OR ONION RINGS FOR $3
BLT
ON SLICED SOURDOUGH SERVED WITH YOUR CHOICE OF HOUSE SALAD, SOUP OF THE DAY OR REGULAR FRIES. SUB FOR GARLIC OR CURLY $2, SWEET POTATO FRIES OR ONION RINGS FOR $3
Crispy Buffalo Chicken
WITH PEPPER JACK CHEESE, AVOCADO, HARDWOOD SMOKED HONEY CURED BACON, LETTUCE, TOMATOES AND RANCH DRESSING. SERVED WITH YOUR CHOICE OF HOUSE SALAD, SOUP OF THE DAY OR REGULAR FRIES. SUB FOR GARLIC OR CURLY $2, SWEET POTATO FRIES OR ONION RINGS FOR $3
California Club
GRILLED CHICKEN BREAST, HARDWOOD SMOKED HONEY CURED BACON, AVOCADOS, SHREDDED LETTUCE, TOMATOES MAYONNAISE AND CHEDDAR CHEESE, SERVED ON SLICED SOURDOUGH. SERVED WITH YOUR CHOICE OF HOUSE SALAD, SOUP OF THE DAY OR REGULAR FRIES. SUB FOR GARLIC OR CURLY $2, SWEET POTATO FRIES OR ONION RINGS FOR $3
Tuna Melt
ON SOURDOUGH WITH MELTED CHEDDAR CHEESE. SERVED WITH YOUR CHOICE OF HOUSE SALAD, SOUP OF THE DAY OR REGULAR FRIES. SUB FOR GARLIC OR CURLY $2, SWEET POTATO FRIES OR ONION RINGS FOR $3
Philly Cheese
WITH GRILLED PEPPERS, ONIONS & CHEDDAR CHEESE. SERVED WITH YOUR CHOICE OF HOUSE SALAD, SOUP OF THE DAY OR REGULAR FRIES. SUB FOR GARLIC OR CURLY $2, SWEET POTATO FRIES OR ONION RINGS FOR $3
Classic Patty Melt
WITH CARMELIZED ONIONS AND MELTED SWISS CHEESE SERVED ON SLICED LIGHT RYE. SERVED WITH YOUR CHOICE OF HOUSE SALAD, SOUP OF THE DAY OR REGULAR FRIES. SUB FOR GARLIC OR CURLY $2, SWEET POTATO FRIES OR ONION RINGS FOR $3.
Grilled Cheese
SERVED WITH YOUR CHOICE OF HOUSE SALAD, SOUP OF THE DAY OR REGULAR FRIES. SUB FOR GARLIC OR CURLY $2, SWEET POTATO FRIES OR ONION RINGS FOR $3
Crab Po' Boy
HOMEMADE CRAB CAKES WITH SPICY 1000 ISLAND, LETTUCE, TOMATOES AND RED ONIONS IN A GRILLED BUTTERED SOFT ROLL. SERVED WITH YOUR CHOICE OF HOUSE SALAD, SOUP OF THE DAY OR REGULAR FRIES. SUB FOR GARLIC OR CURLY $2, SWEET POTATO FRIES OR ONION RINGS FOR $3.
Chicken Caesar Wrap
GRILLED CHICKEN BITES WITH PARMESAN CHEESE ON A BED OF LETTUCE TOPPED WITH OUR CAESAR DRESSING, WRAPPED IN SPINACH FLOUR TORTILLA.SERVED WITH YOUR CHOICE OF HOUSE SALAD, SOUP OF THE DAY OR REGULAR FRIES. SUB FOR GARLIC OR CURLY $2, SWEET POTATO FRIES OR ONION RINGS FOR $3.
Ale Battered Fish And Chips
ALASKAN COD WITH HOUSE SALAD AND TARTAR SAUCE .
Sides
Side 1 Egg
Side 2 Eggs
Side Fruit Cup
Side Breakfast Potatoes
Side Biscuits & Gravy
Side Waffle
Side French Fries
Side Curly Fries
Side Sweet Fries
Side Garlic Fries
Side Gravy
Side Bacon
Side Chicken Apple Sausage
Side Italian Sausage
Side Ham
Side Chicken Breast
Side Smoked Salmon
Side Corned Beef
Side Sourdough
Side English Muffin
Side White Toast
Side Whole Wheat Toast
Side Rye Toast
Side Biscuit
Side Corn Tortilla
Side Gluten Free Toast
Side Tomatoes
Side Spinach
Side Onions
Side Red Peppers
Side Mushrooms
Side Avocados
Side Pico De Gallo
Side Diced Peppers
Side Strawberries
Side Blueberries
Side Bananas
Side Walnuts
Side Chocolate Chips
Side Nutella
Side Almond Butter
Side Peanut Butter
Tea
Coffee & Espresso Drinks
Natural Fresh Squeezed Juices
Milkshakes
Beverages
Pick Your Drink
Pick a Yummy For Your Tummy
Beer
Ace Pear Cider
Anchor Steam
Blue Moon Wheat Ale
Bud Light
Deschutes Fresh Squeeze
Firestone Walker 805
Founders Brewing Porter
Guiness Extra Stout
Hoegaarden
Lagunitas IPA
Omission Lager Gluten Free
Stella Artois
Beck's Non-Alcoholic
Trumers Pils
Modelo Especial
Wine
Cocktails
Bloody Mary
Made with Bamboo Soju and our house Bloody Mary Mix.
Mimosa
Elysee Sparkling Wine with Fresh Squeezed Orange Juice.
Sangria
Made with a blend of Zinfandel and Merlot from Paso Robles, and balanced with fresh citrus fruits including lemons, limes, and grapefruit.
Peach Bellini
Elysee Sparkling Wine with Peach Juice.
Mangomosa
Elysee Sparkling Wine with Mango Juice.
Choco Mint Coffee Milkshake
Ernie Els Iced Chocolate Mint with Vanilla Ice Cream with a shot of Espresso.
Buzz Chocolate
Ghirardelli Hot Chocolate with a shot of Ernie Els Iced Chocolate Mint.
Loca Mocha
Ghirardelli hot Chocolate with a shot of Espresso and Ernie Els Iced Chocolate Mint topped with Whipped Cream and Chocolate powder.
Coffee Boozed
Our fresh brewed Organic Peruvian Coffee with a shot of Ernie Els Iced Chocolate Mint.
Iced Mint Chocolate
Michelada
|Sunday
|8:00 am - 3:00 pm
|Monday
|7:30 am - 2:00 pm
|Tuesday
|7:30 am - 2:00 pm
|Wednesday
|7:30 am - 2:00 pm
|Thursday
|7:30 am - 2:00 pm
|Friday
|7:30 am - 2:00 pm
|Saturday
|8:00 am - 3:00 pm
Come in and enjoy!
2401 Polk St, San Francisco, CA 94109