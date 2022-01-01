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Bars & Lounges
Tight Ends Sports Bar - Plano
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5584 State Hwy 121
Plano, TX 75033
Orders through Toast are commission free and go directly to this restaurant
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SOFT DRINKS
UFC COVER
$9.24Out of stock
BOXING COVER
$13.86Out of stock
COFFEE
$3.25
CRANBERRY JUICE
$3.25
DR PEPPER
$3.25
COKE
$3.25
COKE ZERO
$3.25
EZ LEMON LIME
$3.25
EZ LEMONADE
$3.25
EZ ORANGE
$3.25
EZ ROOT BEER
$3.25
GRAPEFRUIT JUICE
$3.25
ICED TEA
$3.25
ORANGE JUICE
$3.25
PINEAPPLE JUICE
$3.25
RED BULL FLAVOR
$4.00
SF BLUMANIA
$4.00
BLUMANIA
$4.00
SWEET TEA
$3.25
WATER
SODA
MOST VALUABLE DAYS
BOTTLED BEER
COWBOYS BUCKET
$18.00Out of stock
MILLER LITE BTL
$5.00
COORS LIGHT BTL
$5.00
COORS ORIGINAL BTL
$5.00
BUDWEISER BTL
$5.00
BUD LIGHT BTL
$5.00
MICHELOB ULTRA BTL
$5.50
ULTRA GOLD BTL
$5.50
HEINEKEN BTL
$6.50
MODELO ESPECIAL BTL
$6.50
CORONA BTL
$6.50
DOS XX BTL
$6.50
JALISCO ESTRELLA
$6.50
YUENGLING LIGHT
$5.00
HEINEKEN 0.0 BTL
$5.25
COORS PURE LIGHT CAN
$5.00
LONESTAR CAN
$4.25
ELITE 8 CAN
$5.25Out of stock
PBR CAN
$4.25
ODOULS
$5.25Out of stock
KINGSVILLE LIGHT CAN
$6.00
KINGSVILLE STOUT
$6.00
KINGSVILLE HEFE
$6.00
KINGSVILLE CZECH STYLE
$6.00
KINGSVILLE IPA
$6.00
DRAFT BEER
6666
$5.50+
805 BLONDE
$6.75+
ANGRY ORCHARD
$6.75+
BLACK & BLUE
$6.50+
BLACK & TAN
$6.50+
BLOOD & HONEY
$6.75+
BLOOD ORANGE CIDER
$6.75+
BLUE MOON
$6.75+
BUD LIGHT
$5.25+
COORS LIGHT
$5.25+
CORONA PREMIER
$6.75+
DALLAS BLONDE
$6.75+
DE IPA
$6.75+
DOS XX
$6.75+
FAT TIRE
$6.75+
FLIGHT
$6.75+
GUINNESS
$9.75
HOPADILLO IPA
$6.75+
KARBACH LOVE STREET CITRUS
$6.75+
KINGSVILLE CZECH STYLE
$6.25+
KINGSVILLE IPA
$5.50+Out of stock
KINGSVILLE LIGHT LAGER
$6.75+
KONA BIG WAVE
$6.75+Out of stock
LOVE STREET
$6.75+
MANHATTAN HALF LIFE IPA
$6.75+
MILLER LITE
$5.25+
MIND HAZE IPA
$6.75+
MODELO
$6.75+
NEGRA MODELO
$6.75+
OSKAR BLUES LAGER
$5.00+Out of stock
PACIFICO
$5.00+
PANTERA GOLDEN ALE
$6.25+Out of stock
PASSION FRUIT CIDER
$6.50+Out of stock
RAHR ADIOS PANTALONES
$5.00+Out of stock
REVOLVER DEM BERRIES
$6.75+
SAM ADAMS Boston Lager
$6.75+
SAM ADAMS. WINTER LAGER
$6.75+
SHINER BLONDE
$4.00+
SHINER BOCK
$6.75+
SHINER OCTOBERFEST
$6.75+
SHINER CHEER
$6.75+
SHINER SEA SALT LIME
$6.75+Out of stock
SHINER TEXHEX IPA
$6.75+
SNAKE BITE
$6.50+
STELLA
$9.75
STONE HAZY IPA
$6.75+
ULTRA
$5.75+
VIRGIN MICHILADA
$6.25+
WINTER WARMER
$6.75Out of stock
YUENGLING
$5.50+
SHOTS
THE TIGHT END
$8.00
PINK TACO
$8.00
HEADER
$8.00
NAKED MERMAID
$8.00
GREEN TEA
$9.00
WHITE TEA
$8.00
MEXICAN CANDY
$8.00
VEGAS BOMB
$9.00
LEMON DROP
$8.00
CINNAMON TOAST
$8.00
IRISH CAR BOMB
$9.00
FIREBALL
$6.75
JAMESON PICKLEBACK
$8.50
JAGER BOMB
$8.00
ELLIE BOMB
$10.00
TIGHT END SS
$10.00
TIGHT END BS
$10.00
TIGHT END FS
$10.00
ON THE HOUSE
ROYAL F*CK
$8.75
LIQUID MARIJUANA
$8.00
JOLLY RANCHER
$8.00
KAMIKAZE
$8.00
MELON BALL
$7.75
PORNSTAR
$8.00
BUTTERY NIPPLE
$7.75
DUCK FART
$8.00
SKREWBALL PEANUT BUTTER
$8.00
BREAKFAST SHOT
$8.75
WASHINGTON APPLE
$8.75
SCOOBY SNACK
$8.00
MIND ERASER
$8.00
CEMENT MIXER
$8.00
BLOW POP
$8.00
STARBURST
$8.00
GUMMY BEAR
$8.00
JALAPEÑO SHOT
$8.00
GRAPE GATORADE
$8.00
CiCi SHOT
$10.00
4 Horseman
$8.00
PEANUT BUTTER CUP
$10.00
RED HEADED SLUT
$8.00
SEX WITH ALLIGATOR
$10.00
TD
$10.00
JELLO SHOT
$5.00
SELTZER CANS BOTTLES
TRULY WILDBERRY
$6.75
WHITECLAW BLACK CHERRY
$6.75
TOPO CHICO STRAWBERRY GUAVA BOTTLE
$6.75
HIGH NOON PINEAPPLE
$8.75
HIGH NOON GRAPEFRUIT
$8.75Out of stock
HIGH NOON WATERMELON
$8.75
HIGH NOON PEACH
$8.75
VIZZY Blueberry Pom
$6.75
VIZZY Pineaple Mango
$6.75
VIZZY Strawberry Kiwi
$6.75
VIZZY Rasberry Lemonade
$6.75Out of stock
RUBY RED SELTZER
$8.25Out of stock
LONE RIVER RANCH WATER
$6.75
LONE RIVER SPICY RANCH WATER
$6.75Out of stock
VIZZY watermelon Lemonade
$6.00
VIZZY Peach Lemonade
$6.00
VIZZY Black Cherry
$6.00
VODKA
WELL VODKA
$7.25
TITOS
$7.75
GREY GOOSE
$8.75
KETTEL ONE
$8.50
THREE OLIVES
$7.25
THREE OLIVES BERRY
$7.50
THREE OLIVES LOOPY
$7.50Out of stock
THREE OLIVES GRAPE
$7.50
THREE OLIVES VANILLA
$7.50
THREE OLIVES BUBBLE
$7.50
THREE OLIVES ORANGE
$7.50
THREE OLIVES CHERRY
$7.50Out of stock
THREE OLIVES RASPBERRY
$7.50
THREE OLIVES LEMON
$7.50
DEEP EDDY
$7.75
DEEP EDDY LEMON
$7.75
DEEP EDDY RUBY RED GRAPEFRUIT
$7.75
DEEP EDDY ORANGE
$7.75
DEEP EDDY CRANBERRY
$7.75
DEEP EDDY SWEET TEA
$7.75
DEEP EDDY PEACH
$7.75
DEEP EDDY LIME
$7.75
VIRGIN BLOODY MARY
$5.00
NL STRAWBERRY LEMONADE VODKA
$7.50
BOURBON
JACK DANIELS
$8.00
JACK APPLE
$8.00
JACK RYE
$8.00
JACK HONEY
$8.00
JACK FIRE
$8.00
CROWN ROYAL
$9.00
JAMESON
$9.00
JAMESON ORANGE
$9.50
MAKERS MARK
$9.00
WELL BOURBON
$7.25
FIREBALL
$6.75
BULLEIT RYE
$8.75
TX
$9.25Out of stock
WOODFORD RESERVE
$10.50
CROWN SPECIAL RESERVE
$16.00Out of stock
ANGELS ENVY
$16.00
WILD TURKEY 101
$7.75
POPS
$7.75
REPUBLIC
$8.00
JIM BEAM
$7.75
SEAGRAMS 7
$7.75
SOUTHERN COMFORT
$7.50
TULLAMORE DEW
$8.00
SKREWBALL PEANUTBUTTER WHISKEY
$7.75
PENDELTON
$7.50
LUCKENBACH ROAD LIGHT
$8.00
TEQUILA
1800 SILVER
$9.00
PATRON SILVER
$9.50
CASAMIGOS BLANCO
$12.25
CASAMIGOS REPOSADO
$14.25
CASAMIGOS ANEJO
$18.00
DON JULIO BLANCO
$9.25
DON JULIO ANEJO
$15.50
HERRADURA SILVER
$8.25
HERRADURA REPOSADO
$9.25Out of stock
HERRADURA ANEJO
$16.00
HERRADURA ULTRA
$17.50
MILIAGRO SILVER
$8.25Out of stock
JOSE CUERVO SILVER
$7.25
MILAGRO SELECT
$9.00Out of stock
TEREMANA RESPO
$9.00
TEREMANA SILVER
$8.50
ILLEGAL MEZZCAL
$9.25
WELL TEQUILA
$7.00
CORDIALS
FIREBALL
$6.75
TUACA
$7.75
GRAND MARNIER
$8.50
X-RATED
$7.75
IRISH CREAM
$7.25
JAGERMEISTER
$7.75
CHILA ORCHATA
$6.75
AMARETTO
$7.00
MELON LIQUEUR
$6.75
JAGER COLD BREW
$7.25
BUTTERSCOTCH SCHNAPPS
$6.75
RAZMATZZ LIQUEUR
$6.75
WATERMELON PUCKER
$6.75Out of stock
FRANGELICO
$8.00
PEACH SCHNAPPS
$6.75
APPLE SCHNAPPS
$6.75
KAHLUA
$8.00
DUMP & CHASE COCKTAILS
GLOVES OFF BARGAINS
NOVEMBER SPECIALS
FANTASY FOOTBALL
HIGH ENDS BOURBON/WHISKEY
ANGEL'S ENVY FINISHED RYE
$25.00
TULLAMORE D.E.W. 14 YEAR
$18.00Out of stock
JEFFERSON OCEAN
$22.00
WHISTLE PIG RYE 10 YEAR
$22.00
BOOKER'S BATCH
$24.00
EAGLE RARE
$18.25
BLANTON'S SINGLE BARREL
$25.00
SIXTH STREET RYE
$25.00
HUDSON FOUR GRAIN WHISKEY
$27.00
LUCKENBACH ROAD RYE
$18.00
PAPPY VAN WINKLE 12 YEAR
$50.00Out of stock
WELLER 12YR
$18.00
HIGH ENDS TEQUILA
HIGH ENDS SCOTCH
FIRST DOWN
ONION RINGS
$8.50
PRIME RIB SLIDERS (3)
$14.00
CAULIFLOWER BUFFALO
$8.50
FRIED PICKLES
$8.00
CHEESE CURDS
$9.00
CHIPS & SALSA
$6.50
CHIPS & QUESO BLANCO
$10.00
QUESADILLAS
$15.00
THREE BAGGER TOTS
$10.50
SHINER BOCK PRETZLES
$10.50
BUFFALO CHICKEN DIP
$10.50
BJ'S
$10.00
SLAM DUNK NACHOS
$15.00
OUT OF BOUNDS NACHOS
$14.00
STADIUM SAMPLER
$27.00
HAIL MARY WINGS
SECOND DOWN
THIRD DOWN
BIRDIE
$14.00
ALL-AMERICAN CHEESE BURGER
$13.50
NO HOLES BBQ BURGER
$14.00
HOT MESS BURGER
$15.00
NO NONSENSE TURKEY
$13.50
SHOOT THE GAP
$15.50
PIGSKIN PULLED PORK
$14.50
FRENCH LUDWIG
$15.50
JUST A PATTY MELT
$13.00
THE BCS
$13.50
BACK DOOR PASTRAMI
$15.00
GLORIOUS GREEN CHILI BURGER
$13.00
HAT TRICK CLUB
$14.00
KNIFE & FORK BACON GRILLED CHEESE
$15.00
FOURTH DOWN
SIDELINES
EXTRA POINT
EXTRAS
SALMON - NO SIDE
$12.00
MIXED CHEESE
$2.00
SLICE OF CHEESE
$1.00
BACON
$2.00
AVOCADO
$3.00
SM QUESO
$3.00
BOWL QUESO
$9.00
SOUR CREAM
$2.00
CUP SALSA
$4.00
FRIED EGG
$2.00
CHICKEN BREAST
$5.00
BEEF PATTY
$5.00
TURKEY PATTY
$5.00
BEYOND PATTY
$6.00
EXTRA TACO
$5.00
EXTRA MEAT
$5.00
WHOLE GRILLED JALAPENO
$1.00
BLEU CHEESE CRUMBLES
$1.00
EXTRA WING SAUCE
$1.00
JALAPENOS
CELERY
$2.00
BOILED EGG
$1.00
SIDE BRISKET
$3.00
SM CHILI FOR BURGER ADD ON
$3.00
Toast Bread
$2.00
DRESSINGS & SAUCES
SD RANCH DRESSING
SD BLUE CHEESE DRESSING
SD CAESAR DRESSING
SD BALSALMIC VINAIGRETTE
SD SPICY RANCH
SD HONEY MUSTARD
SD MILD WING SAUCE
$1.00
SD HOT WING SAUCE
$1.00
SD TE BBQ SAUCE
$1.00
SD SWEET CHILI SAUCE
$1.00
SD GOLDEN BBQ SAUCE
$1.00
SD MANGO HABANERO SAUCE
$1.00
SD HONEY HOT SAUCE
$1.00
SD RASPBERRY CHIPOTLE SAUCE
$1.00
SD GREEN CHILI SAUCE
$1.00
SD LEMON PEPPER SEASONING
$1.00
EMPLOYEE FOOD
All hours
|Sunday
|11:00 am - 12:00 am
|Monday
|10:30 am - 11:00 pm
|Tuesday
|10:30 am - 11:00 pm
|Wednesday
|10:30 am - 11:00 pm
|Thursday
|10:30 am - 11:00 pm
|Friday
|10:30 am - 11:00 pm
|Saturday
|11:00 am - 12:00 am
Restaurant info
Come in and enjoy!
Location
5584 State Hwy 121, Plano, TX 75033
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