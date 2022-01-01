Tight Ends Sports Bar - Plano imageView gallery
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Tight Ends Sports Bar - Plano

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5584 State Hwy 121

Plano, TX 75033

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SOFT DRINKS

UFC COVER

$9.24Out of stock

BOXING COVER

$13.86Out of stock

COFFEE

$3.25

CRANBERRY JUICE

$3.25

DR PEPPER

$3.25

COKE

$3.25

COKE ZERO

$3.25

EZ LEMON LIME

$3.25

EZ LEMONADE

$3.25

EZ ORANGE

$3.25

EZ ROOT BEER

$3.25

GRAPEFRUIT JUICE

$3.25

ICED TEA

$3.25

ORANGE JUICE

$3.25

PINEAPPLE JUICE

$3.25

RED BULL FLAVOR

$4.00

SF BLUMANIA

$4.00

BLUMANIA

$4.00

SWEET TEA

$3.25

WATER

SODA

MOST VALUABLE DAYS

MONDAY SPECIAL

$5.00

TUESDAY SPECIAL

$6.00

WEDNESDAY SPECIAL

$8.00

THURSDAY SPECIAL

$6.00

FRIDAY SPECIAL

$6.00

SATURDAY SPECIAL

$8.00

SUNDAY SPECIAL

$7.00

BOTTLED BEER

COWBOYS BUCKET

$18.00Out of stock

MILLER LITE BTL

$5.00

COORS LIGHT BTL

$5.00

COORS ORIGINAL BTL

$5.00

BUDWEISER BTL

$5.00

BUD LIGHT BTL

$5.00

MICHELOB ULTRA BTL

$5.50

ULTRA GOLD BTL

$5.50

HEINEKEN BTL

$6.50

MODELO ESPECIAL BTL

$6.50

CORONA BTL

$6.50

DOS XX BTL

$6.50

JALISCO ESTRELLA

$6.50

YUENGLING LIGHT

$5.00

HEINEKEN 0.0 BTL

$5.25

COORS PURE LIGHT CAN

$5.00

LONESTAR CAN

$4.25

ELITE 8 CAN

$5.25Out of stock

PBR CAN

$4.25

ODOULS

$5.25Out of stock

KINGSVILLE LIGHT CAN

$6.00

KINGSVILLE STOUT

$6.00

KINGSVILLE HEFE

$6.00

KINGSVILLE CZECH STYLE

$6.00

KINGSVILLE IPA

$6.00

DRAFT BEER

6666

$5.50+

805 BLONDE

$6.75+

ANGRY ORCHARD

$6.75+

BLACK & BLUE

$6.50+

BLACK & TAN

$6.50+

BLOOD & HONEY

$6.75+

BLOOD ORANGE CIDER

$6.75+

BLUE MOON

$6.75+

BUD LIGHT

$5.25+

COORS LIGHT

$5.25+

CORONA PREMIER

$6.75+

DALLAS BLONDE

$6.75+

DE IPA

$6.75+

DOS XX

$6.75+

FAT TIRE

$6.75+

FLIGHT

$6.75+

GUINNESS

$9.75

HOPADILLO IPA

$6.75+

KARBACH LOVE STREET CITRUS

$6.75+

KINGSVILLE CZECH STYLE

$6.25+

KINGSVILLE IPA

$5.50+Out of stock

KINGSVILLE LIGHT LAGER

$6.75+

KONA BIG WAVE

$6.75+Out of stock

LOVE STREET

$6.75+

MANHATTAN HALF LIFE IPA

$6.75+

MILLER LITE

$5.25+

MIND HAZE IPA

$6.75+

MODELO

$6.75+

NEGRA MODELO

$6.75+

OSKAR BLUES LAGER

$5.00+Out of stock

PACIFICO

$5.00+

PANTERA GOLDEN ALE

$6.25+Out of stock

PASSION FRUIT CIDER

$6.50+Out of stock

RAHR ADIOS PANTALONES

$5.00+Out of stock

REVOLVER DEM BERRIES

$6.75+

SAM ADAMS Boston Lager

$6.75+

SAM ADAMS. WINTER LAGER

$6.75+

SHINER BLONDE

$4.00+

SHINER BOCK

$6.75+

SHINER OCTOBERFEST

$6.75+

SHINER CHEER

$6.75+

SHINER SEA SALT LIME

$6.75+Out of stock

SHINER TEXHEX IPA

$6.75+

SNAKE BITE

$6.50+

STELLA

$9.75

STONE HAZY IPA

$6.75+

ULTRA

$5.75+

VIRGIN MICHILADA

$6.25+

WINTER WARMER

$6.75Out of stock

YUENGLING

$5.50+

SHOTS

THE TIGHT END

$8.00

PINK TACO

$8.00

HEADER

$8.00

NAKED MERMAID

$8.00

GREEN TEA

$9.00

WHITE TEA

$8.00

MEXICAN CANDY

$8.00

VEGAS BOMB

$9.00

LEMON DROP

$8.00

CINNAMON TOAST

$8.00

IRISH CAR BOMB

$9.00

FIREBALL

$6.75

JAMESON PICKLEBACK

$8.50

JAGER BOMB

$8.00

ELLIE BOMB

$10.00

TIGHT END SS

$10.00

TIGHT END BS

$10.00

TIGHT END FS

$10.00

ON THE HOUSE

ROYAL F*CK

$8.75

LIQUID MARIJUANA

$8.00

JOLLY RANCHER

$8.00

KAMIKAZE

$8.00

MELON BALL

$7.75

PORNSTAR

$8.00

BUTTERY NIPPLE

$7.75

DUCK FART

$8.00

SKREWBALL PEANUT BUTTER

$8.00

BREAKFAST SHOT

$8.75

WASHINGTON APPLE

$8.75

SCOOBY SNACK

$8.00

MIND ERASER

$8.00

CEMENT MIXER

$8.00

BLOW POP

$8.00

STARBURST

$8.00

GUMMY BEAR

$8.00

JALAPEÑO SHOT

$8.00

GRAPE GATORADE

$8.00

CiCi SHOT

$10.00

4 Horseman

$8.00

PEANUT BUTTER CUP

$10.00

RED HEADED SLUT

$8.00

SEX WITH ALLIGATOR

$10.00

TD

$10.00

JELLO SHOT

$5.00

SELTZER CANS BOTTLES

TRULY WILDBERRY

$6.75

WHITECLAW BLACK CHERRY

$6.75

TOPO CHICO STRAWBERRY GUAVA BOTTLE

$6.75

HIGH NOON PINEAPPLE

$8.75

HIGH NOON GRAPEFRUIT

$8.75Out of stock

HIGH NOON WATERMELON

$8.75

HIGH NOON PEACH

$8.75

VIZZY Blueberry Pom

$6.75

VIZZY Pineaple Mango

$6.75

VIZZY Strawberry Kiwi

$6.75

VIZZY Rasberry Lemonade

$6.75Out of stock

RUBY RED SELTZER

$8.25Out of stock

LONE RIVER RANCH WATER

$6.75

LONE RIVER SPICY RANCH WATER

$6.75Out of stock

VIZZY watermelon Lemonade

$6.00

VIZZY Peach Lemonade

$6.00

VIZZY Black Cherry

$6.00

VODKA

WELL VODKA

$7.25

TITOS

$7.75

GREY GOOSE

$8.75

KETTEL ONE

$8.50

THREE OLIVES

$7.25

THREE OLIVES BERRY

$7.50

THREE OLIVES LOOPY

$7.50Out of stock

THREE OLIVES GRAPE

$7.50

THREE OLIVES VANILLA

$7.50

THREE OLIVES BUBBLE

$7.50

THREE OLIVES ORANGE

$7.50

THREE OLIVES CHERRY

$7.50Out of stock

THREE OLIVES RASPBERRY

$7.50

THREE OLIVES LEMON

$7.50

DEEP EDDY

$7.75

DEEP EDDY LEMON

$7.75

DEEP EDDY RUBY RED GRAPEFRUIT

$7.75

DEEP EDDY ORANGE

$7.75

DEEP EDDY CRANBERRY

$7.75

DEEP EDDY SWEET TEA

$7.75

DEEP EDDY PEACH

$7.75

DEEP EDDY LIME

$7.75

VIRGIN BLOODY MARY

$5.00

NL STRAWBERRY LEMONADE VODKA

$7.50

BOURBON

JACK DANIELS

$8.00

JACK APPLE

$8.00

JACK RYE

$8.00

JACK HONEY

$8.00

JACK FIRE

$8.00

CROWN ROYAL

$9.00

JAMESON

$9.00

JAMESON ORANGE

$9.50

MAKERS MARK

$9.00

WELL BOURBON

$7.25

FIREBALL

$6.75

BULLEIT RYE

$8.75

TX

$9.25Out of stock

WOODFORD RESERVE

$10.50

CROWN SPECIAL RESERVE

$16.00Out of stock

ANGELS ENVY

$16.00

WILD TURKEY 101

$7.75

POPS

$7.75

REPUBLIC

$8.00

JIM BEAM

$7.75

SEAGRAMS 7

$7.75

SOUTHERN COMFORT

$7.50

TULLAMORE DEW

$8.00

SKREWBALL PEANUTBUTTER WHISKEY

$7.75

PENDELTON

$7.50

LUCKENBACH ROAD LIGHT

$8.00

TEQUILA

1800 SILVER

$9.00

PATRON SILVER

$9.50

CASAMIGOS BLANCO

$12.25

CASAMIGOS REPOSADO

$14.25

CASAMIGOS ANEJO

$18.00

DON JULIO BLANCO

$9.25

DON JULIO ANEJO

$15.50

HERRADURA SILVER

$8.25

HERRADURA REPOSADO

$9.25Out of stock

HERRADURA ANEJO

$16.00

HERRADURA ULTRA

$17.50

MILIAGRO SILVER

$8.25Out of stock

JOSE CUERVO SILVER

$7.25

MILAGRO SELECT

$9.00Out of stock

TEREMANA RESPO

$9.00

TEREMANA SILVER

$8.50

ILLEGAL MEZZCAL

$9.25

WELL TEQUILA

$7.00

CORDIALS

FIREBALL

$6.75

TUACA

$7.75

GRAND MARNIER

$8.50

X-RATED

$7.75

IRISH CREAM

$7.25

JAGERMEISTER

$7.75

CHILA ORCHATA

$6.75

AMARETTO

$7.00

MELON LIQUEUR

$6.75

JAGER COLD BREW

$7.25

BUTTERSCOTCH SCHNAPPS

$6.75

RAZMATZZ LIQUEUR

$6.75

WATERMELON PUCKER

$6.75Out of stock

FRANGELICO

$8.00

PEACH SCHNAPPS

$6.75

APPLE SCHNAPPS

$6.75

KAHLUA

$8.00

SCOTCH

WELL SCOTCH

$7.50

DEWARS WHITE LABEL

$9.25

JOHNNIE WALKER BLACK LABEL

$11.00

GLENLIVET 12 YR

$14.50

RUM

WELL RUM

$7.25

BACARDI

$8.00

CAPTAIN MORGAN

$8.00

MALIBU

$8.00

MYERS DARK

$7.25Out of stock

GIN

WELL GIN

$7.25

BOMBAY SAPPHIRE

$8.00

TANQUERAY

$8.00

HENDRICKS

$8.75

HENDRICKS SEASONALS

$8.50

DUMP & CHASE COCKTAILS

HOMETOWN RITA

$8.00

TOP SHELF RITA

$15.00

TEX-END

$10.00

JACK IN GINGER

$8.00

SNOOPS JUICE

$8.25

GET WOOD

$15.00

LONG ISLAND

$10.00

WHITE RUSSIAN

$8.00

THE TIGHT ONE

$8.50

ADIOS MF

$10.00

HURRICANE

$8.00

GLOVES OFF BARGAINS

PACIFICO PINTS

$5.00

TEXAS THREESOME

$8.00

ANGRY BALLS

$6.00

I LIKE IT BLONDES

$5.00

BLUE BALLS

$8.00

DEW YOU AND A BREW

$7.00

WINE

MERLOT

$7.75

CHARDONNAY

$7.75

CORK FEE

$20.00

PROSECO

$12.00

MIMOSA

$12.00

NOVEMBER SPECIALS

Jack O Pumpkin

$6.75+

FANTASY FOOTBALL

PARTY SAVER

$50.00Out of stock

HIGH ENDS BOURBON/WHISKEY

ANGEL'S ENVY FINISHED RYE

$25.00

TULLAMORE D.E.W. 14 YEAR

$18.00Out of stock

JEFFERSON OCEAN

$22.00

WHISTLE PIG RYE 10 YEAR

$22.00

BOOKER'S BATCH

$24.00

EAGLE RARE

$18.25

BLANTON'S SINGLE BARREL

$25.00

SIXTH STREET RYE

$25.00

HUDSON FOUR GRAIN WHISKEY

$27.00

LUCKENBACH ROAD RYE

$18.00

PAPPY VAN WINKLE 12 YEAR

$50.00Out of stock

WELLER 12YR

$18.00

HIGH ENDS TEQUILA

HERRADURA LEGEND

$30.00

HERRADURA ULTRA

$19.00

DON JULIO 1942

$38.00

CODIGO BLANCO

$18.00

CODIGO REPOSADO

$20.00

CODIGO ANEJO

$30.00

CLASE AZUL REPOSADO

$38.00

LALO BLANCO

$18.50

AVION CRISTALINO

$32.00

SAN MATIAS REY SOL ANJEO

$69.00

WATERCROSS GOLDEN SOTOL

$20.00

HIGH ENDS SCOTCH

MACALLAN'S 12 YEAR

$23.00

LAGAVULIN 16 YEAR

$29.00Out of stock

GLENNFIDDICH 14 YEAR

$18.00Out of stock

GLENNFIDDICH 18 YEAR

$35.00Out of stock

GLENLIVET 18 YEAR

$42.00Out of stock

OBAN 14 YEAR

$28.00

BALVENIE 16 YEAR

$62.00Out of stock

HIGH END RUM

SELVAREY WHITE RUM

$10.00

SELVAREY DARK CHOCOLATE RUM

$12.00

FIRST DOWN

ONION RINGS

$8.50

PRIME RIB SLIDERS (3)

$14.00

CAULIFLOWER BUFFALO

$8.50

FRIED PICKLES

$8.00

CHEESE CURDS

$9.00

CHIPS & SALSA

$6.50

CHIPS & QUESO BLANCO

$10.00

QUESADILLAS

$15.00

THREE BAGGER TOTS

$10.50

SHINER BOCK PRETZLES

$10.50

BUFFALO CHICKEN DIP

$10.50

BJ'S

$10.00

SLAM DUNK NACHOS

$15.00

OUT OF BOUNDS NACHOS

$14.00

STADIUM SAMPLER

$27.00

HAIL MARY WINGS

8 WINGS

$14.00

16 WINGS

$23.00

8 DRUMS

$17.00

16 DRUMS

$29.00

BREAST BITES

$13.00

CHICKEN TENDERS

$13.00

8 SMOKED & GRILLED WINGS

$17.00

16 SMOKED & GRILLED WINGS

$29.00

SECOND DOWN

CHICKEN TORTILLA SOUP

$5.00+

BRISKET CHILI

$5.00+

HOUSE SALAD

$6.50

SM CAESAR

$6.50

COBB SALAD

$14.50

STEAK SALAD

$16.00

BUFFALO CHICKEN SALAD

$14.00

CHICKEN CAESAR SALAD

$14.00

THE OUTFIELD SALAD

$15.00

SOUP & SALAD

$11.50

THIRD DOWN

BIRDIE

$14.00

ALL-AMERICAN CHEESE BURGER

$13.50

NO HOLES BBQ BURGER

$14.00

HOT MESS BURGER

$15.00

NO NONSENSE TURKEY

$13.50

SHOOT THE GAP

$15.50

PIGSKIN PULLED PORK

$14.50

FRENCH LUDWIG

$15.50

JUST A PATTY MELT

$13.00

THE BCS

$13.50

BACK DOOR PASTRAMI

$15.00

GLORIOUS GREEN CHILI BURGER

$13.00

HAT TRICK CLUB

$14.00

KNIFE & FORK BACON GRILLED CHEESE

$15.00

FOURTH DOWN

BRISKET CHILI MAC

$12.00

MAVERICK RIB BASKET

$18.00

SHINER BOCK FISH & CHIPS

$16.00

NEGRA MODELO SMOKED SALMON

$19.00

CHAMPIONSHIP RIBEYE

$27.00

COUNTRY FRIED CHICKEN

$15.00

COUNTRY FRIED STEAK

$15.00

12TH MAN GRILLED CHICKEN

$15.00

TIGHT TACOS

$15.50

GRIDIRON FISH TACOS

$14.50

BANGIN' BURRITO

$15.00

SIDELINES

FRIES

$4.00

TE RICE

$4.00

TATER TOTS

$4.00

MASHED POTATOES

$4.00

FRESH BROCCOLI

$4.00

COLE SLAW

$4.00

FRESH GREEN BEANS

$4.00Out of stock

CREAMED CORN

$4.00

SD ONION RINGS

$4.00

BRUSSELS SPROUTS

$4.00

POTATO SALAD

$4.00

EXTRA POINT

MVP BROWNIE SUNDAE

$6.50

BUTTER HER CAKE

$6.50

CHAMPIONCHIP SKILLET

$6.50

SCOOP VANILLA ICE CREAM

$4.00

EXTRAS

SALMON - NO SIDE

$12.00

MIXED CHEESE

$2.00

SLICE OF CHEESE

$1.00

BACON

$2.00

AVOCADO

$3.00

SM QUESO

$3.00

BOWL QUESO

$9.00

SOUR CREAM

$2.00

CUP SALSA

$4.00

FRIED EGG

$2.00

CHICKEN BREAST

$5.00

BEEF PATTY

$5.00

TURKEY PATTY

$5.00

BEYOND PATTY

$6.00

EXTRA TACO

$5.00

EXTRA MEAT

$5.00

WHOLE GRILLED JALAPENO

$1.00

BLEU CHEESE CRUMBLES

$1.00

EXTRA WING SAUCE

$1.00

JALAPENOS

CELERY

$2.00

BOILED EGG

$1.00

SIDE BRISKET

$3.00

SM CHILI FOR BURGER ADD ON

$3.00

Toast Bread

$2.00

DRESSINGS & SAUCES

SD RANCH DRESSING

SD BLUE CHEESE DRESSING

SD CAESAR DRESSING

SD BALSALMIC VINAIGRETTE

SD SPICY RANCH

SD HONEY MUSTARD

SD MILD WING SAUCE

$1.00

SD HOT WING SAUCE

$1.00

SD TE BBQ SAUCE

$1.00

SD SWEET CHILI SAUCE

$1.00

SD GOLDEN BBQ SAUCE

$1.00

SD MANGO HABANERO SAUCE

$1.00

SD HONEY HOT SAUCE

$1.00

SD RASPBERRY CHIPOTLE SAUCE

$1.00

SD GREEN CHILI SAUCE

$1.00

SD LEMON PEPPER SEASONING

$1.00

EMPLOYEE FOOD

EMP GRILLED BUFFALO CHICKEN SALAD

$8.00

EMP TURKEY BURGER & BROCCOLI

$8.00

EMP PATTY & BROCCOLI

$8.00

EMP SALMON & BROCCOLI

$9.00

EMP GRILLED CHICKEN BREAST & BROCCOLI

$8.00

RETAIL

MAGAZINE

$25.00

TE TOP

$30.00

TE BOTTOM

$25.00

CONTEST TICKET

$9.17

TE MASK

$7.00
All hours
Sunday11:00 am - 12:00 am
Monday10:30 am - 11:00 pm
Tuesday10:30 am - 11:00 pm
Wednesday10:30 am - 11:00 pm
Thursday10:30 am - 11:00 pm
Friday10:30 am - 11:00 pm
Saturday11:00 am - 12:00 am
Restaurant info

Come in and enjoy!

Location

5584 State Hwy 121, Plano, TX 75033

Directions

Gallery
Tight Ends Sports Bar - Plano image

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