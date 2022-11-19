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Bars & Lounges

The Tipsy Pig

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439 South 13th Street

Tekamah, NE 68061

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WINGS

6PC WINGS

$7.50

CHOOSE YOUR SAUCE: HONEY HABANERO, GOJUCHANG KOREAN BBQ, GARLIC PARMESEAN, BUFFALO, CAROLINA REAPER COMES W/ CELERY, CARROTS AND SIDE OF DRESSING OF CHOICE

12PC WINGS

$13.50

CHOOSE YOUR SAUCE: HONEY HABANERO, GOJUCHANG KOREAN BBQ, GARLIC PARMESEAN, BUFFALO, CAROLINA REAPER COMES W/ CELERY, CARROTS AND SIDE OF DRESSING OF CHOICE

18PC WINGS

$19.50

CHOOSE YOUR SAUCE: HONEY HABANERO, GOJUCHANG KOREAN BBQ, GARLIC PARMESEAN, BUFFALO, CAROLINA REAPER COMES W/ CELERY, CARROTS AND SIDE OF DRESSING OF CHOICE

6PC BONELESS NUGS

$5.50

CHOOSE YOUR SAUCE: HONEY HABANERO, GOJUCHANG KOREAN BBQ, GARLIC PARMESEAN, BUFFALO, CAROLINA REAPER COMES W/ CELERY, CARROTS AND SIDE OF DRESSING OF CHOICE

12PC BONELESS NUGS

$11.50

CHOOSE YOUR SAUCE: HONEY HABANERO, GOJUCHANG KOREAN BBQ, GARLIC PARMESEAN, BUFFALO, CAROLINA REAPER COMES W/ CELERY, CARROTS AND SIDE OF DRESSING OF CHOICE

18PC BONELESS NUGS

$17.50

CHOOSE YOUR SAUCE: HONEY HABANERO, GOJUCHANG KOREAN BBQ, GARLIC PARMESEAN, BUFFALO, CAROLINA REAPER COMES W/ CELERY, CARROTS AND SIDE OF DRESSING OF CHOICE

APPETIZERS

SPIN DIP

$10.00

CREAMY SPINACH ARTICHOKE DIP, MADE IN HOUSE & SERVED w/ WARM BREAD FOR DIPPING

ONION RINGS

$8.00

YOU CAN'T GO WRONG HERE

1/2 ORDER ONION RING

$5.00

MOZZ STICKS

$8.00

DO WE NEED TO SAY ANYTHING MORE?

FRIED PICKLES

$8.00

GARLIC CHEESE CURDS

$8.00

SPICY CORN NUGGETS

$8.00

FRIED PORTABELLOS

$8.00

DEEP FRIED TO A GOLDEN BROWN & SERVED W/ A SIDE OF HOUSE RANCH

SANDWICHES

HAMBURGER

$10.00

CLASSIC BURGER & TOPPED w/ LETTUCE, TOMATO, PICKLE & ONION ON A PERFECTLY TOASTED BUN

CHEESEBURGER

$11.00

SWISS MUSHROOM BURGER

$12.00

DOUBLE CHEESEBURGER

$14.00

BACON CHEESEBURGER

$12.50

DOUBLE BACON CHEESEBURGER

$15.50

TRIPLE CHEESEBURGER

$16.00

DOUBLE HAMBURGER

$14.00

DOUBLE BACON HAMBURGER

$14.50

BLT

$10.00

CRISPY SMOKED BACON, TOPPED w/ BACON JAM, LETTUCE, TOMATO & MAYO ON TOASTED SOURDOUGH BREAD

GRILLED CHICKEN SANDWICH

$12.00

GRILLED CHICKEN BREAST TOPPED W/ CRISPY BACON, LETTUCE, TOMATO, ONION & MAYO ON A TOASTED BUN

CRISPY CHICKEN SANDWICH

$12.00

WILLIS

$12.00

SLOW SMOKED, HAND PULLED PORK TOPPED WITH BBQ SAUCE HOUSE MADE COLESLAW ON A TOASTED BUN

PORK TENDERLOIN

$12.00

REUBEN

$14.00

GENEROUS PORTION OF GUINESS BRAISED CORN BEEF, SAUERKRAUT, MELTED SWISS AND 1000 ISLAND DRESSING ON TOASTED PUMPERNICKLE BREAD

STEAK SANDWICH

$14.00

CHOICE SIRLOIN COOKED TO PREFERENCE w/ ARUGULA, TOMATO, RED ONION & AIOLI SAUCE ON A TOASTED BUN

FRENCH DIP

$14.00

GENEROUS PORTION OF MEDIUM RARE SHAVED PRIME RIB w/ MELTED BRIE (TO DIE FOR) AND STEAMING HOT AUJUS FOR DIPPING ON A TOASTED HOAGIE ROLL

PHILLY

$14.00

GENEROUS PORTION OF MEDIUM RARE SHAVED PRIME RIB w/ SAUTEED GREEN PEPPERS, ONIONS AND CHEESE SAUCE ON A TOASTED HOAGIE ROLL

CHICKEN PHILLY

$14.00

THE SUZ-VEGGIE

$12.00

SHRIMP BASKET

$10.00

SIX SHRIMP AND FRIES

CHX FRIED STEAK

$15.00

CHX PARM

$15.00

ENTREES

RIBEYE

$36.00

14oz HAND CUT RIBEYE COOKED TO YOUR LIKING

SIRLOIN

$18.00

8oz CHOICE CUT SIRLOIN COOKED EXACTLY TO YOUR LIKING

SEARED SALMON

$18.00

ATLANTIC SALMON COOKED TO YOUR LIKING w/ GLAZE OF CHOICE (HONEY HABANERO, GOJCHANG SAUCE OR ORIGINAL)

JUMBO SHRIMP

$16.00

PERFECTLY GRILLED AND CAN BE TOPPED w/ SAUCE OF CHOICE

SOUP & SALAD

$10.00

MUSEUM MEAL

$14.95

SALADS

HOUSE SIDE SALAD

$5.00

CRISPY CHICKEN SALAD

$12.00

GRILLED CHICKEN SALAD

$12.00

STEAK SALAD

$15.00

SALMON SALAD

$15.00

CHOICE SALMON GRILLED PER REQUEST COVERING A BED OF MIXED GREENS w/ TOMATO, CUCUMBER, RED ONION, HARD BOILED EGGS, CHEESE & SERVED w/ DRESSING OF CHOICE

ADD GRILLED CHICKEN

$3.50

ADD CRISPY CHICKEN

$3.50

ADD STEAK

$5.00

TALK O' THE TOWN

NACHOS

$10.00

TACO SALAD

$10.00

MEXI-WRAP

$10.00

TACO FRIES

$8.00

TACO TOTS

$8.00

TACO POTATER

$7.00

TACO BURGER

$8.00

TACO

$4.00

TACO SALAD

$10.00

KIDS MENU

KIDS HAMBURGER

$6.00

KIDS CHEESEBURGER

$6.00

KIDS CHICKEN NUG

$6.00

KIDS MAC BITES

$6.00

KIDS CORN DOGS

$6.00

KIDS TACO

$6.00

SIDES

BAKED POTATO

$5.00

FRIES

$5.00

TOTS

$5.00

ADD SHRIMP

$1.00

BOWL OF SOUP

$6.00

CUP OF SOUP

$3.00

EXTRA`S

OPTIONS

LIGHT

TURN OFF THE DAMN LIGHT PLEASE :) :) :)

FOUNTAIN POP

PEPSI

$2.00

DIET PEPSI

$2.00

DR. PEPPER

$2.00

DIET DR. PEPPER

$2.00

MT. DEW

$2.00

7-UP

$2.00

ROOT BEER

$2.00

LEMONADE

$2.00

TEA/COFFEE

ICED TEA

$2.00

COFFEE

$2.00

NON-ALCOHOLIC

SHIRLEY TEMPLE

$3.00

ROY ROGERS

$3.00

ARNOLD PALMER

$2.00

STRAWBERRY LEMONADE

$3.00

TOMATO JUICE

$1.00

CRANBERRY JUICE-GLASS

$2.00

OJ-CAN

$1.50

PINEAPPLE-CAN

$1.50

GRAPEFRUIT-CAN

$1.50

SHIRLEY REFILL

$1.00

ROY ROG REFILL

$1.00

STRAW LEM REFILL

$1.00

BEER

BUSCH LIGHT

$2.50

BUD LIGHT

$2.50

MICH ULTRA

$2.50

COORS LIGHT

$2.50

MILLER LITE

$2.50

BUDWEISER

$2.50

PBR

$2.50

MILLER HIGH LIFE

$2.50

SELECT 55

$2.50

CHELADA

$2.50

BUSCH N/A

$2.50

COLD GLASS

STELLA

$4.00

CORONA

$4.00

CORONA PREMIER

$4.00

DOS EQUIS

$4.00

HEINEKEN

$4.00

HEINEKEN N/A

$4.00

COLD GLASS

CORONA SELTZER

$4.00

HIGH NOON

$5.00

WHITE CLAW

$4.00

MIKE'S HARD-BOTTLE

$4.00

RANCH WATER

$4.00

TRULY

$4.00

BLUE MOON

$5.00

BOULEVARD

$5.00

CIDER BOYS

$4.00

CARDIAL PALE ALE

$5.00

FAIRY NECTAR

$5.00

VBB

$5.00

PUMPKIN VBB

$5.00

SNOZZBERRY

$5.00

TROPICAL BEAR HUG

$5.00

DEVIL'S GAP-JALAPENO

$5.00

DEVIL'S GAP-RASPBERRY JALAPENO

$5.00

GLACIAL TILL ORIGINAL

$5.00

GT CARAMEL APPLE

$5.00

GT STRAW RHUBARB

$5.00

GT PEACH

$5.00

GT SOUR PATCH

$5.00

SUMMER SHANDY

$4.00

OKTOBERFEST

$5.00

LEMON RADLER

$5.00

ALE STORM

$5.00

BLOOD ORANGE

$5.00

CHRISTMAS COOKIE

$5.00

BUD LIGHT CAN

$2.00

BUSCH LIGHT CAN

$2.00

ULTRA CAN

$2.00

ROUND FOR THE KITCHEN

$6.00

LIQUOR

WELL VODKA

$5.00

FLAVORED

$5.00

ABSOLUTE

$6.00

TITO'S

$6.00

GREY GOOSE

$8.00

WELL WHISKEY/BOURBON-JESSE JAMES

$5.00

ANGEL'S ENVY

$8.00

BLACK VELVET

$4.00

BUFFALO TRACE

$6.00

BUSHMILLS

$6.00

CC

$5.00

CLAN MCGREGOR

$4.00

CROWN

$6.00

CROWN APPLE

$6.00

CUTTY SARK

$5.00

FIREBALL

$5.00

FISTFUL

$6.00

GLEN FIDDICH

$8.00

GLENLIVET

$8.00

HENNESSEY

$6.00

JACK DANIEL'S

$6.00

JAMESON

$6.00

JEFFERSON'S

$8.00

JESSE JAMES-HONEY

$5.00

JIM BEAM

$5.00

MAKER'S MARK

$6.00

MONKEY SHOULDER

$7.00

PEACH WHISKEY

$5.00

PEANUT BUTTER WHISKEY

$5.00

PENDELTON

$6.00

RABBIT HOLE

$8.00

RED STAG

$5.00

SCREWBALL PB

$5.00

SEAGRAM'S 7

$5.00

SOUTHERN COMFORT

$6.00

TEELINGS

$7.00

VO

$5.00

WINDSOR

$5.00

WOODFORD RESERVE

$6.00

WELL GIN

$5.00

HENDRICKS

$7.00

TANQUERAY

$6.00

McQUEEN

$7.00

WELL TEQUILA

$5.00

PITCHER HOUSE MARGS

$18.00

DULCE VIDA

$5.00

AVION

$7.50

PATRON

$7.50

WELL RUM

$5.00

CAPTAIN MORGAN

$6.00

BACARDI

$6.00

PARROT BAY

$6.00

MALIBU

$6.00

BUMBU CREME

$6.00

BUMBU SPICED

$6.00

BUBMU ORIGINAL

$6.00

AMARETTO

$5.00

DR. MCGILLICUDDY'S

$5.00

RUM CHATA

$6.00

BAILEY'S

$6.00

KAHLUA

$6.00

DISARONNO AMARETTO

$6.00

JAGERMEISTER

$6.00

PEACH SCHNAPPS

$5.00

GREEN APPLE

$5.00

BLUE CURACO

$5.00

WINES

CHARD-BREAD & BUTTER GLASS

$6.00

CHARD-BREAD & BUTTER BOTTLE

$22.00

CHARD-KENDALL-JACKSON GLASS

$8.00

CHARD-KENDALL-JACKSON

$30.00

SAUV BLANC-GLASS

$6.00

SAUV BLANC-BOTTLE

$22.00

REISLING-GLASS

$6.00

REISLING-BOTTLE

$22.00

WHITE ZIN-GLASS

$4.00

MOSCATO-GLASS

$6.00

MOSCATO-BOTTLE

$22.00

BUBBLY / SPARKLING -GLASS

$6.00

CAB-14 HANDS GLASS

$6.00

CAB-14 HANDS BOTTLE

$22.00

CAB-SILVER PALM GLASS

$8.00

CAB-SILVER PALM BOTTLE

$30.00

MERLOT-GLASS

$6.00

MERLOT-BOTTLE

$22.00

PINOT NOIR-GLASS

$6.00

PINOT NOIR-BOTTLE

$22.00

FRANZIA-CHILLABLE RED GLASS

$5.00

BOTA BOX-MERLOT GLASS

$5.00

BOTA BOX-REDVOLUTION GLASS

$5.00

BOTA BOX-MALBEC GLASS

$5.00

BOTA BOX-PINOT GRIS GLASS

$5.00

SHOTS

BARTENDERS CHOICE

$4.00

WHISKEY-SHOT

$4.50

WHISKEY/BOURBON TOP SHELF

$6.50

TEQUILA-SHOT

$5.00

AVION

$6.00

PATRON

$6.50

VODKA-SHOT

$4.50

BLACKBERRY BRANDY

$4.00

PEPPERMINT SCHNAPPS

$4.00

JAGER BOMB

$5.00

VEGAS BOMB

$5.00

CHUCK NORRIS

$5.00

RUMPLE MINZE

$4.00

FIREBALL

$4.00

FIREBALL & RUM CHATA

$5.00

GOLDSCHLAGER

$5.00

GUSHER

$4.00

SALTED NUT ROLL SHOT

$5.00

OATMEAL COOKIE SHOT

$5.00

SCREWBALL PB

$5.00

SKITTLES

$4.00

WASHINGTON APPLE

$5.00

KAMIKAZE

$4.00

3 WISEMAN

$6.00

IRISH CAR BOMB

$7.00

TIPSY PIG COCKTAILS

PIG ON A BEACH

$6.00

PIGGY MULE

$6.00

TIPSY PIGARITA

$7.00

MISS PIGGY

$6.00

RED SANGRIA

$6.00

WHITE SANGRIA

$6.00

SLIPPERY PIG (LEMON)

$7.00

DIRTY PIG MARTINI

$8.00

BIG PIG BLOODY MARY

$7.00

OINK & TONIC

$6.00

TIPSY MANHATTAN

$7.00

STRIP & GO NAKEDS

$6.00

SQUEALING PIG

$5.00

PIG ON FIRE

$4.00

MIMOSA

$7.00

TIPSY PIGARITA PITCHER

$18.00

SPECIALTY COCKTAILS

BARTENDER'S CHOICE

$6.00

ROOT BEER FLOAT

$8.00

BAILEYS & COFFEE

$6.00

BLACK RUSSIAN

$7.00

BLOODY MARY

$7.00

CHOCOLATE MARTINI

$8.00

COLORADO BULLDOG

$8.00

COSMO

$8.00

FUZZY NAVEL

$6.00

KIKI MARTINI <3

$8.00

KINKY

$6.00

LONG ISLAND

$8.00

OLD FASHIONED

$7.00

SALTED CARAMEL COCKTAIL

$8.00

SALTY DOG

$6.00

SCREWDRIVER

$6.00

SEX ON THE BEACH

$6.00

STRAWBERRY DAQUIRI

$7.00

TEQUILA SUNRISE

$6.00

WHITE RUSSIAN

$8.00

ALCOHOL SPECIALS

BEER BUCKETS

$12.00

DESSERTS

RED VELVET

$4.00

TIRIMISU

$4.00

KEY LIME

$4.00

BEER KOOZIE

REG KOOZIE

$4.00

SLIM CAN

$4.00

CUPS

BLACK CUP

$35.00

WOOD GRAIN

$35.00

UNISEX T-SHIRT

SMALL

$22.00

MEDIUM

$22.00

LARGE

$22.00

XL

$22.00

2X

$25.00

3X

$25.00

4X

$25.00

WOMEN'S TANK

SMALL

$20.00

MEDIUM

$20.00

LARGE

$20.00

XL

$20.00

2X

$24.00

3X

$24.00

4X

$24.00

CREWNECK

SMALL

$27.00

MEDIUM

$27.00

LARGE

$27.00

X-LARGE

$27.00

2XL

$30.00

3XL

$30.00

STAFF SHIRTS

TANK TOP

$8.00

T-SHIRT

$10.00

CREWNECK

$12.00

HOODIE

$20.00
All hours
Sunday4:00 am - 3:59 am
Monday4:00 am - 3:59 am
Tuesday4:00 am - 3:59 am
Wednesday4:00 am - 3:59 am
Thursday4:00 am - 3:59 am
Friday4:00 am - 3:59 am
Saturday4:00 am - 3:59 am
Restaurant info

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Location

439 South 13th Street, Tekamah, NE 68061

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