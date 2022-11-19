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The Tipsy Pig
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439 South 13th Street
Tekamah, NE 68061
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WINGS
6PC WINGS
CHOOSE YOUR SAUCE: HONEY HABANERO, GOJUCHANG KOREAN BBQ, GARLIC PARMESEAN, BUFFALO, CAROLINA REAPER COMES W/ CELERY, CARROTS AND SIDE OF DRESSING OF CHOICE
12PC WINGS
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APPETIZERS
SPIN DIP
CREAMY SPINACH ARTICHOKE DIP, MADE IN HOUSE & SERVED w/ WARM BREAD FOR DIPPING
ONION RINGS
YOU CAN'T GO WRONG HERE
1/2 ORDER ONION RING
MOZZ STICKS
DO WE NEED TO SAY ANYTHING MORE?
FRIED PICKLES
GARLIC CHEESE CURDS
SPICY CORN NUGGETS
FRIED PORTABELLOS
DEEP FRIED TO A GOLDEN BROWN & SERVED W/ A SIDE OF HOUSE RANCH
SANDWICHES
HAMBURGER
CLASSIC BURGER & TOPPED w/ LETTUCE, TOMATO, PICKLE & ONION ON A PERFECTLY TOASTED BUN
CHEESEBURGER
SWISS MUSHROOM BURGER
DOUBLE CHEESEBURGER
BACON CHEESEBURGER
DOUBLE BACON CHEESEBURGER
TRIPLE CHEESEBURGER
DOUBLE HAMBURGER
DOUBLE BACON HAMBURGER
BLT
CRISPY SMOKED BACON, TOPPED w/ BACON JAM, LETTUCE, TOMATO & MAYO ON TOASTED SOURDOUGH BREAD
GRILLED CHICKEN SANDWICH
GRILLED CHICKEN BREAST TOPPED W/ CRISPY BACON, LETTUCE, TOMATO, ONION & MAYO ON A TOASTED BUN
CRISPY CHICKEN SANDWICH
WILLIS
SLOW SMOKED, HAND PULLED PORK TOPPED WITH BBQ SAUCE HOUSE MADE COLESLAW ON A TOASTED BUN
PORK TENDERLOIN
REUBEN
GENEROUS PORTION OF GUINESS BRAISED CORN BEEF, SAUERKRAUT, MELTED SWISS AND 1000 ISLAND DRESSING ON TOASTED PUMPERNICKLE BREAD
STEAK SANDWICH
CHOICE SIRLOIN COOKED TO PREFERENCE w/ ARUGULA, TOMATO, RED ONION & AIOLI SAUCE ON A TOASTED BUN
FRENCH DIP
GENEROUS PORTION OF MEDIUM RARE SHAVED PRIME RIB w/ MELTED BRIE (TO DIE FOR) AND STEAMING HOT AUJUS FOR DIPPING ON A TOASTED HOAGIE ROLL
PHILLY
GENEROUS PORTION OF MEDIUM RARE SHAVED PRIME RIB w/ SAUTEED GREEN PEPPERS, ONIONS AND CHEESE SAUCE ON A TOASTED HOAGIE ROLL
CHICKEN PHILLY
THE SUZ-VEGGIE
SHRIMP BASKET
SIX SHRIMP AND FRIES
CHX FRIED STEAK
CHX PARM
ENTREES
RIBEYE
14oz HAND CUT RIBEYE COOKED TO YOUR LIKING
SIRLOIN
8oz CHOICE CUT SIRLOIN COOKED EXACTLY TO YOUR LIKING
SEARED SALMON
ATLANTIC SALMON COOKED TO YOUR LIKING w/ GLAZE OF CHOICE (HONEY HABANERO, GOJCHANG SAUCE OR ORIGINAL)
JUMBO SHRIMP
PERFECTLY GRILLED AND CAN BE TOPPED w/ SAUCE OF CHOICE
SOUP & SALAD
MUSEUM MEAL
SALADS
HOUSE SIDE SALAD
CRISPY CHICKEN SALAD
GRILLED CHICKEN SALAD
STEAK SALAD
SALMON SALAD
CHOICE SALMON GRILLED PER REQUEST COVERING A BED OF MIXED GREENS w/ TOMATO, CUCUMBER, RED ONION, HARD BOILED EGGS, CHEESE & SERVED w/ DRESSING OF CHOICE
ADD GRILLED CHICKEN
ADD CRISPY CHICKEN
ADD STEAK
TALK O' THE TOWN
KIDS MENU
EXTRA`S
FOUNTAIN POP
TEA/COFFEE
NON-ALCOHOLIC
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BUD LIGHT
MICH ULTRA
COORS LIGHT
MILLER LITE
BUDWEISER
PBR
MILLER HIGH LIFE
SELECT 55
CHELADA
BUSCH N/A
COLD GLASS
STELLA
CORONA
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DOS EQUIS
HEINEKEN
HEINEKEN N/A
COLD GLASS
CORONA SELTZER
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TRULY
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PUMPKIN VBB
SNOZZBERRY
TROPICAL BEAR HUG
DEVIL'S GAP-JALAPENO
DEVIL'S GAP-RASPBERRY JALAPENO
GLACIAL TILL ORIGINAL
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LEMON RADLER
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BLOOD ORANGE
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FLAVORED
ABSOLUTE
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WELL WHISKEY/BOURBON-JESSE JAMES
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