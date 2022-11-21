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Triple Creek Boardwalk 2 Second Location
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22650 Highway 29
Elmore City, OK 73433
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Lunch & Dinner
CHIPS & WHITE QUESO
CHIPS & GUACAMOLE
CHIPS
GUACAMOLE
WHITE QUESO
SOUR CREAM
FRESH PICO DE GALLO
Chips And Salsa
GRINGO TACO
GRINGO MEAL
GRINGO BURRITO
VALUE BURGER BASKET
PLAIN CHEESE ENCHILADAS
3 rolled cheese enchiladas with a side of beans, rice and lettuce
RED CHEESE ENCHILADAS
3 rolled cheese enchiladas with beans, rice & salad
BISTEK A LA MEXICANA PLATE
RANCH-RAISED USAD STEAK GRILLED WITH ONIONS, TOMATO & JALAPENOS ACCOMPANIED WITH RICE, BEANS,SALAD, SLICE OF AVOCADO,FLOUR TORTILLA
PICADILLO PLATE
90% ground beef grilled with onions, jalapeno & tomatoes with a side of refried beans, rice, salad and a flour tortilla
CHICKEN A LA MEXICANA
MARINATED CHICKEN GRILLED WITH ONIONS,JALAPENO,TOMATOE SIDE OF RICE, BEAN, SALAD & FLOUR TORTILLA
NACHOS
FRESH TORTILLA CHIPS TOPPED WITH YOURE CHOICE OF PORK, CHICKEN OR BEEF, WHITE QUESO, PICO DE GALLO,SOURCREAM,LETTUCE & SHREDDED CHEESE
FLAUTAS
3 ROLLED FLAUTAS STUFFED WITH CHICKEN TOPPED WITH SOURCREAM,AVOCADO SAUCE, BEANS, RICE & SALAD
TOSTADAS
2 FRIED CORN TORTILLAS TOPPED WITH MEAT OF YOURE CHOICE CHICKEN OR BEEF,LETTUCE, CHEESE & TOMATO
Pork
Flour
Chicken Fajitas
Brisket Nachos
Brisket Sandwich
Cheese Burger Fries
ASADA FRIES
Pulled Pork Sandwich
Green Chicken Enchiladas
Pulled Pork Nachos
Chicken Salad Sandwich
Chicken Bacon Ranch Wrap
Gift Certficate
Chili Dog
Pulled Pork Tacos
Spwghetti
Steak Stew W\Cornbread
Beef Tips
Taco Soup
Meatloaf
TACOS FOR TWO
6 tacos in corn tortillas. Your choice of 6 Carne Asada OR Chicken tacos, or 3 of each. 2 churros coated in cinnamon and sugar drizzled with caramel sauce, With 2 bottled drinks of your choice.
GROUND BEEF TACOS
3 TACOS - GROUND BEEF, LETTUCE, TOMATO AND CHEESE
CARNE ASADA TACOS
3 TACOS - LETTUCE, TOMATO & AVOCADO ON THE SIDE
CHICKEN TACOS
3 TACOS - SHREDDED CHICKEN WITH LETTUCE, TOMATO & CHEESE
Quesabirria Tacos
TACOS AL PASTOR
3 TACOS - MARINATED PORK WITH CHORIZO, FRESH PINEAPPLE & CILANTRO
TACO SALAD
CHOICE OF STEAK, GROUND BEEF OR CHICKEN TOP WITH LETTUCE,CHEESE,TOMATO, BEAN, SOUR CREAM, GUACAMOLE WITH FRESH TORTILLA CHIPS
BISTEK TACOS
3 TACOS - STEAK WITH GRILLED ONIONS, JALPENO, TOMATO, LETTUCE & CHEESE
EXTRA TACO
Beans & Rice
Barbacoa
Extra Soup
BIRRIA SOUP 24oz
Discada
QUESADILLA
2 FLOUR TORTILLIAS, CHEESE, SIDES OF RICE AND BEANS, SALAD, AVACADO, LIME, SOUR CREAM MEAT CAN BE ADDED FOR ADDITONAL CHARGE
Quesadilla ONLY
BISTEK A LA MEXICANA BURRITO
CUBE BEEF,JALAPENO,ONION, TOMATO OR PLAIN
PICADILLO BURRITO
GROUND BEEF, JALAPENO, ONION, TOMATO, OR PLAIN
CHICKEN A LA MEXICANA BURRITO
JALAPENO, ONION, TOMATO OR PLAIN
15. CARNE ASADA BURRITO
BEAN & CHEESE BURRITO
AL PASTOR BURRITO
BURRITO BOWL
Discada
HOUSE BURGER Basket
RANCH-RAISED USDA BEEF GRILLED 1/4 PATTY SERVED ON FRESH BUN, LETTUCE, TOMATO, RED ONIONS & PICKLES
CHEESEBURGER Basket
BACON CHEESEBURGER Basket
BLT
TURKEY BACON AVOCADO SANDWICH
CHICKEN STRIP BASKET
FRIES
TATER TOTS
ONION RINGS
Chips
Taco Burger
SLICE CHEDDAR
SLICE SWISS
Fry Pickles
Blt Basket
Hamburger Basket
Brisket By The Pound
Grilled Onion Burger
Burger Only
1/3 LB Burger
KIDS BEANS & CHEESE BURRITO
KIDS CHEESE QUESADILLA
KIDS Chicken Strip Basket
STRAWBERRY PIE
APPLE PIE
PEACH PIE
COOKIES
CHERRY PIE
CREAM CHEESE PIE
CHURRO
SLICED BRISKET
CHICKEN 1\4
PULLED PORK
RIBS
SAUSAGE
2 MEAT PLATE
COLESLAW SIDE
BAKED BEANS SIDE
POTATO SALAD
BANANA PUDDING
BULK BRISKET
BULK PORK
FULL RACK RIBS
1\2 RACK RIBS
3 MEAT PLATE
SANDWICH W/ CHIPS
Catering
Pork Butt Pan
Brisket Pan
Bean Pan
Potato Pwn
Banana Pudding Pan
Potato Pan
BULK TURKEY
Add-ons
Family Platter
Breakfast
MACHACA BURRITO
BUILD YOUR OWN EGG BURRITO
BREAKFAST RED CHEESE ENCHILADAS PLATE
3 ENCHILADAS WITH 2 EGGS ON TOP AND A SIDE OF BEANS AND RICE
HUEVOS RANCHEROS PLATE
2 EGGS SERVED WITH BEANS, HASH BROWN, CHEESE & SALSA ON TOP
BREAKFAST BISTEK A LA MEXICANA PLATE
SERVED WITH JALAPENO, ONIONS,TOMATO WITH A SIDE OF BEANS, HASH BROWN & 2 EGGS
BREAKFAST PICADILLO PLATE
GROUND BEEF SERVED WITH JALAPENOS,ONIONS,TOMATOES WITH A SIDE OF BEANS, HASH BROWN & 2 EGGS
BREAKFAST CHICKEN A LA MEXICANA
25. PANCAKE PLATE
AMERICAN BREAKFAST
BOTTLE DRINKS
ENERGY DRINKS
SPORT DRINKS
COFFEE
|Sunday
|Closed
|Monday
|7:00 am - 11:00 am, 11:30 am - 3:00 pm
|Tuesday
|7:00 am - 11:00 am, 11:30 am - 3:00 pm
|Wednesday
|7:00 am - 11:00 am, 11:30 am - 3:00 pm
|Thursday
|7:00 am - 11:00 am, 11:30 am - 3:00 pm
|Friday
|7:00 am - 11:00 am, 11:30 am - 3:00 pm
|Saturday
|Closed
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22650 Highway 29, Elmore City, OK 73433