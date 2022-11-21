Restaurant header imageView gallery
American
Mexican & Tex-Mex

Triple Creek Boardwalk 2 Second Location

review star

No reviews yet

22650 Highway 29

Elmore City, OK 73433

Orders through Toast are commission free and go directly to this restaurant

phone icon

Call

clock icon

Hours

waypoint sign icon

Directions

Order Again

Popular Items

CHICKEN STRIP BASKET
Quesabirria Tacos
CARNE ASADA TACOS

Lunch & Dinner

CHIPS & WHITE QUESO

$4.50

CHIPS & GUACAMOLE

$5.50

CHIPS

$1.50

GUACAMOLE

$4.25

WHITE QUESO

$3.00

SOUR CREAM

$1.00

FRESH PICO DE GALLO

$2.00

Chips And Salsa

$4.00

GRINGO TACO

$1.50

GRINGO MEAL

$6.50

GRINGO BURRITO

$2.00

VALUE BURGER BASKET

$6.50
PLAIN CHEESE ENCHILADAS

PLAIN CHEESE ENCHILADAS

$7.00

3 rolled cheese enchiladas with a side of beans, rice and lettuce

RED CHEESE ENCHILADAS

RED CHEESE ENCHILADAS

$9.00

3 rolled cheese enchiladas with beans, rice & salad

BISTEK A LA MEXICANA PLATE

BISTEK A LA MEXICANA PLATE

$11.00

RANCH-RAISED USAD STEAK GRILLED WITH ONIONS, TOMATO & JALAPENOS ACCOMPANIED WITH RICE, BEANS,SALAD, SLICE OF AVOCADO,FLOUR TORTILLA

PICADILLO PLATE

PICADILLO PLATE

$9.00

90% ground beef grilled with onions, jalapeno & tomatoes with a side of refried beans, rice, salad and a flour tortilla

CHICKEN A LA MEXICANA

CHICKEN A LA MEXICANA

$9.00

MARINATED CHICKEN GRILLED WITH ONIONS,JALAPENO,TOMATOE SIDE OF RICE, BEAN, SALAD & FLOUR TORTILLA

NACHOS

NACHOS

$10.00

FRESH TORTILLA CHIPS TOPPED WITH YOURE CHOICE OF PORK, CHICKEN OR BEEF, WHITE QUESO, PICO DE GALLO,SOURCREAM,LETTUCE & SHREDDED CHEESE

FLAUTAS

FLAUTAS

$8.99

3 ROLLED FLAUTAS STUFFED WITH CHICKEN TOPPED WITH SOURCREAM,AVOCADO SAUCE, BEANS, RICE & SALAD

TOSTADAS

TOSTADAS

$7.99

2 FRIED CORN TORTILLAS TOPPED WITH MEAT OF YOURE CHOICE CHICKEN OR BEEF,LETTUCE, CHEESE & TOMATO

Pork

$5.99

Flour

Chicken Fajitas

$11.99Out of stock

Brisket Nachos

$9.50Out of stock

Brisket Sandwich

$8.50Out of stock

Cheese Burger Fries

$9.99

ASADA FRIES

$9.99

Pulled Pork Sandwich

$7.99Out of stock

Green Chicken Enchiladas

$8.99Out of stock

Pulled Pork Nachos

$8.99Out of stock

Chicken Salad Sandwich

$6.99Out of stock

Chicken Bacon Ranch Wrap

$5.50

Gift Certficate

$25.00Out of stock

Chili Dog

$5.00

Pulled Pork Tacos

$9.99Out of stock

Spwghetti

$5.00Out of stock

Steak Stew W\Cornbread

$6.00Out of stock

Beef Tips

$6.00Out of stock

Taco Soup

$6.00

Meatloaf

$5.50Out of stock
TACOS FOR TWO

TACOS FOR TWO

$20.00

6 tacos in corn tortillas. Your choice of 6 Carne Asada OR Chicken tacos, or 3 of each. 2 churros coated in cinnamon and sugar drizzled with caramel sauce, With 2 bottled drinks of your choice.

GROUND BEEF TACOS

GROUND BEEF TACOS

$9.00

3 TACOS - GROUND BEEF, LETTUCE, TOMATO AND CHEESE

CARNE ASADA TACOS

CARNE ASADA TACOS

$12.00

3 TACOS - LETTUCE, TOMATO & AVOCADO ON THE SIDE

CHICKEN TACOS

CHICKEN TACOS

$8.00

3 TACOS - SHREDDED CHICKEN WITH LETTUCE, TOMATO & CHEESE

Quesabirria Tacos

$14.00
TACOS AL PASTOR

TACOS AL PASTOR

$12.00

3 TACOS - MARINATED PORK WITH CHORIZO, FRESH PINEAPPLE & CILANTRO

TACO SALAD

TACO SALAD

$8.00

CHOICE OF STEAK, GROUND BEEF OR CHICKEN TOP WITH LETTUCE,CHEESE,TOMATO, BEAN, SOUR CREAM, GUACAMOLE WITH FRESH TORTILLA CHIPS

BISTEK TACOS

$12.00

3 TACOS - STEAK WITH GRILLED ONIONS, JALPENO, TOMATO, LETTUCE & CHEESE

EXTRA TACO

$2.50

Beans & Rice

$1.75

Barbacoa

$8.99Out of stock

Extra Soup

$2.00

BIRRIA SOUP 24oz

$7.00

Discada

$7.00
QUESADILLA

QUESADILLA

$8.00

2 FLOUR TORTILLIAS, CHEESE, SIDES OF RICE AND BEANS, SALAD, AVACADO, LIME, SOUR CREAM MEAT CAN BE ADDED FOR ADDITONAL CHARGE

Quesadilla ONLY

$6.99

BISTEK A LA MEXICANA BURRITO

$9.00

CUBE BEEF,JALAPENO,ONION, TOMATO OR PLAIN

PICADILLO BURRITO

$7.50

GROUND BEEF, JALAPENO, ONION, TOMATO, OR PLAIN

CHICKEN A LA MEXICANA BURRITO

$7.50

JALAPENO, ONION, TOMATO OR PLAIN

15. CARNE ASADA BURRITO

$9.00

BEAN & CHEESE BURRITO

$3.50

AL PASTOR BURRITO

$6.00

BURRITO BOWL

$6.00

Discada

$7.00Out of stock
HOUSE BURGER Basket

HOUSE BURGER Basket

$8.00

RANCH-RAISED USDA BEEF GRILLED 1/4 PATTY SERVED ON FRESH BUN, LETTUCE, TOMATO, RED ONIONS & PICKLES

CHEESEBURGER Basket

$8.75

BACON CHEESEBURGER Basket

$9.50

BLT

$9.00
TURKEY BACON AVOCADO SANDWICH

TURKEY BACON AVOCADO SANDWICH

$10.00

CHICKEN STRIP BASKET

$8.00

FRIES

$2.25

TATER TOTS

$2.25

ONION RINGS

$2.25

Chips

$1.00

Taco Burger

$4.00

SLICE CHEDDAR

$0.75

SLICE SWISS

$0.75

Fry Pickles

$1.50

Blt Basket

$9.00

Hamburger Basket

$8.00

Brisket By The Pound

$14.00

Grilled Onion Burger

$7.00

Burger Only

$5.50

1/3 LB Burger

$8.50

KIDS BEANS & CHEESE BURRITO

$5.99

KIDS CHEESE QUESADILLA

$5.00

KIDS Chicken Strip Basket

$6.00

STRAWBERRY PIE

$2.99Out of stock

APPLE PIE

$2.99Out of stock

PEACH PIE

$2.99Out of stock

COOKIES

$0.99

CHERRY PIE

$2.99Out of stock

CREAM CHEESE PIE

$3.00Out of stock

CHURRO

$1.00

SLICED BRISKET

$14.00Out of stock

CHICKEN 1\4

$10.00Out of stock

PULLED PORK

$12.00Out of stock

RIBS

$12.00Out of stock

SAUSAGE

$10.00Out of stock

2 MEAT PLATE

$16.00Out of stock

COLESLAW SIDE

$4.00Out of stock

BAKED BEANS SIDE

$4.00Out of stock

POTATO SALAD

$4.00Out of stock

BANANA PUDDING

$3.00Out of stock

BULK BRISKET

$12.00Out of stock

BULK PORK

$12.00

FULL RACK RIBS

$15.00Out of stock

1\2 RACK RIBS

$8.00Out of stock

3 MEAT PLATE

$15.00Out of stock

SANDWICH W/ CHIPS

$8.99Out of stock

Catering

$1,200.00Out of stock

Pork Butt Pan

$220.00Out of stock

Brisket Pan

Out of stock

Bean Pan

Out of stock

Potato Pwn

Out of stock

Banana Pudding Pan

Out of stock

Potato Pan

Out of stock

BULK TURKEY

$10.00Out of stock

Add-ons

RICE

$1.50

REFRIED BEANS

$1.50

CHIPS & WHITE QUESO

$3.99

AVOCADO

$1.00

GUACAMOLE

$2.99

SOUR CREAM

$1.00

TORTILLA CHIPS

$1.50

WHITE QUESO

$2.50

FLOUR TORTILLA

$0.50

FRESH PICO DE GALLO

$1.75

CHIPS & GUACAMOLE

$3.99

Chunky Salsa

$2.50

Family Platter

Family Taco Platter

Family Taco Platter

$70.37

10 ALPASTOR ,10 CARNE ASADA 2 BAGS OF CHIPS , 1 WHITE QUESO, GUACAMOLE SIDE OF BEANS & RICE

Half Taco Platter

$43.30

3 CRUNCHY, 3 CARNE ASADA, 4 ALPASTOR 1 BAGS OF CHIPS 1 SALSA, 1 WHITE QUESO, SIDE OF BEANS & RICE

Flautas Platter

Flautas Platter

$55.00

Breakfast

MACHACA BURRITO

$7.00Out of stock

BUILD YOUR OWN EGG BURRITO

$4.00
BREAKFAST RED CHEESE ENCHILADAS PLATE

BREAKFAST RED CHEESE ENCHILADAS PLATE

$10.60

3 ENCHILADAS WITH 2 EGGS ON TOP AND A SIDE OF BEANS AND RICE

HUEVOS RANCHEROS PLATE

HUEVOS RANCHEROS PLATE

$8.00

2 EGGS SERVED WITH BEANS, HASH BROWN, CHEESE & SALSA ON TOP

BREAKFAST BISTEK A LA MEXICANA PLATE

$11.00

SERVED WITH JALAPENO, ONIONS,TOMATO WITH A SIDE OF BEANS, HASH BROWN & 2 EGGS

BREAKFAST PICADILLO PLATE

BREAKFAST PICADILLO PLATE

$9.50

GROUND BEEF SERVED WITH JALAPENOS,ONIONS,TOMATOES WITH A SIDE OF BEANS, HASH BROWN & 2 EGGS

BREAKFAST CHICKEN A LA MEXICANA

$9.50

25. PANCAKE PLATE

$6.00

AMERICAN BREAKFAST

$8.00

WATERS

WATER BOTTLE

$1.00

Can

$1.00

BOTTLE DRINKS

BOTTLE DRINKS

$2.10

Can

$1.00

ENERGY DRINKS

MONSTERS

$2.65

SPORT DRINKS

GATORADE

$2.00

Bodyarmor

$1.75

COFFEE

COFFEE

$0.99

TEA

Gold peak

$2.00

Coffe

$1.25
All hours
SundayClosed
Monday7:00 am - 11:00 am, 11:30 am - 3:00 pm
Tuesday7:00 am - 11:00 am, 11:30 am - 3:00 pm
Wednesday7:00 am - 11:00 am, 11:30 am - 3:00 pm
Thursday7:00 am - 11:00 am, 11:30 am - 3:00 pm
Friday7:00 am - 11:00 am, 11:30 am - 3:00 pm
SaturdayClosed
Restaurant info

Come in and enjoy!

Location

22650 Highway 29, Elmore City, OK 73433

Directions

Gallery
Triple Creek Boardwalk 2 image
Triple Creek Boardwalk 2 image
Triple Creek Boardwalk 2 image
Triple Creek Boardwalk 2 image

Similar restaurants in your area

Triple Creek Boardwalk - Elmore City
orange starNo Reviews
22650 Highway 29 Elmore City, OK 73433
View restaurantnext
Search similar restaurants
Map
More near Elmore City
Norman
review star
Avg 4.6 (23 restaurants)
Newcastle
review star
Avg 4.4 (2 restaurants)
Oklahoma City
review star
Avg 4.4 (158 restaurants)
Lawton
review star
Avg 4.7 (13 restaurants)
Yukon
review star
Avg 4.5 (17 restaurants)
Edmond
review star
Avg 4.4 (31 restaurants)
Durant
review star
Avg 4.6 (2 restaurants)
Denison
review star
Avg 4.8 (9 restaurants)
Wichita Falls
review star
Avg 4.6 (8 restaurants)
© 2022 Toast, Inc.
Toast
Made with love in Boston