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TIMES SQUARE PIZZA

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828 Winston Rd, Lexington, NC 27292

Lexington, NC 27295

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Popular Items

PHILLY CHEESESTEAK
25" CHEESE
18" CHEESE

APPETIZER

10 CHICKEN WINGS

$12.95

20 CHICKEN WINGS

$24.99

12 GARLIC KNOTS

$6.75

6 GARLIC KNOTS

$3.50

12 PEPPERONI ROLLS

$7.25

6 PEPPERONI ROLLS

$4.25

BACON CHEESE FRIES

$7.50

FRIES

$2.75

FRIED RAVIOLI

$7.00

GARLIC CHEESE BREAD

$4.25

MOZZARELLA STICKS

$7.00

TENDERS + FRIES

$8.50

5 Chicken tenders tossed in your choice of sauce with fries

SALAD

ANTIPASTO SALAD

$9.75

ROASTED RED PEPPERS, TOMATO, ONION, CUCUMBER, SALAMI, HAM, PROVOLONE W/ A BALSAMIC GLAZE DRIZZLE

CAESAR SALAD

$7.99

ROMAINE MIX, CROUTONS, PARMESAN

CHEF SALAD

$9.75

Iceberg / Romaine mix with tomato, cucumber, red onion, ham, turkey & provolone cheese

GRILLED CHICKEN SALAD

$9.75

GRILLED CHICKEN, TOMATO, CUCUMBER, RED ONION, BANANA PEPPERS, MOZZARELLA

SIDE CAESAR SALAD

$4.50

ROMAINE MIX, CROUTONS, PARMESAN

SIDE SALAD

$3.50

ICEBERG / ROMAINE MIX, TOMATO, CUCUMBER, RED ONION

TSQ GARDEN SALAD

$7.99

TOMATO, CUCUMBER, RED ONION, , MOZZARELLA

CHICKEN CAESAR SALAD

$9.75

PASTA

SPAGHETTI

$9.50

BAKED SPAGHETTI

$10.50

BAKED ZITI

$10.75

PENNE PASTA, HOMEMADE TOMATO SAUCE, RICOTTA CHEESE, TOPPED W/ MELTED MOZZARELLA

CHICKEN ALFREDO

$11.75

ALFREDO PASTA

$11.00

CHICKEN PARMIGIANA

$12.00

SIDE MEATBALLS

$5.00

SPAGHETTI + MEATBALLS

$11.00

Lasagna

$10.75

SUBS

CHICKEN PARMIGIANA

$9.75

Breaded chicken w/ homemade tomato sauce & melted mozzarella cheese

CHICKEN PHILLY

$9.75

Seasoned Philly style chicken with melted American cheese.

EMPIRE CHEESESTEAK

$10.00

LETTUCE, TOMATO, ITALIAN VINAIGRETTE, BANANA PEPPERS, ONIONS, EXTRA CHEESE, MAYO

ITALIAN HERO

$9.75

LETTUCE, TOMATO, BANANA PEPPERS, ONIONS, ITALIAN VINAIGRETTE, HAM, SALAMI, PROVOLONE

MEATBALL PARMIGIANA

$9.75

LARGE MEATBALLS COVERED IN HOMEMADE TOMATO SAUCE W/ MELTED MOZZARELLA CHEESE

NEW YORKER BURGER

$10.00

LETTUCE, TOMATO, PROVOLONE, ONION, MAYO

PHILLY CHEESESTEAK

$9.75

VEGGIE

$9.75

LETTUCE, TOMATO, BANANA PEPPERS, GREEN BELL PEPPERS, ONIONS, MUSHROOMS, CHEESE

HAM & CHEESE

$9.75

LETTUCE, TOMATO, BANANA PEPPERS, ONIONS, HAM, PROVOLONE, ITALIAN VINAIGRETTE

TURKEY & CHEESE

$9.75

LETTUCE, TOMATO , BANANA PEPPERS, ONIONS, TURKEY, PROVOLONE, ITALIAN VINAIGRETTE

PIZZA SLICE

CHEESE Slice

$3.25

BBQ CHICKEN Slice

$4.25

WHITE PIZZA W/ BREADED CHICKEN & BBQ SAUCE

BUFFALO CHICKEN Slice

$4.25

BREADED CHICKEN, MOZZARELLA, HOT SAUCE, RANCH, LIGHT CHEDDAR

CHICKEN BACON RANCH Slice

$4.25

BREADED CHICKEN, BACON, RANCH DRIZZLE, MOZZARELLA, LIGHT CHEDDAR

CAPRESE Slice

$4.25

GRAPE TOMATO, FRESH BASIL, EVOO, FRESH MOZZARELLA

CHICKEN CAPRESE Slice

$4.25

GRILLED CHICKEN, GRAPE TOMATO, FRESH BASIL, EVOO, FRESH MOZZARELLA

CHICKEN PARM Slice

$4.25

BREADED CHICKEN, MOZZARELLA, BASIL, PARMESAN, FRESH MOZZARELLA, TOMATO SAUCE

GRILLED CHICKEN BALSAMIC Slice

$4.25

WHITE PIZZA W/ GRILLED CHICKEN, ROASTED RED PEPPERS, FRESH MOZZARELLA, FRESH BASIL & BALSAMIC GLAZE DRIZZLE

CHICKEN CAESAR Slice

$4.25

GRILLED CHICKEN, LETTUCE, TOMATO, PARMESAN, CAESAR DRIZZLE

HELL'S KITCHEN Slice

$4.25

WHITE PIZZA W/ GRILLED CHICKEN, JALAPENO, PEPPERS, ONIONS, BACON, LIGHT CHEDDAR & HOMEMADE DIABLO SAUCE

LONG ISLAND MAC Slice

$4.25

GROUND BEEF, BACON, CHEDDAR, MOZZARELLA, PICKLES & 1000 ISLAND

MARGHERITA Slice

$4.25

FRESH MOZZARELLA, EVOO, FRESH BASIL & TOMATO SAUCE

MEAT LOVERS Slice

$4.75

PEPPERONI, GROUND BEEF, HAM, BACON, SAUSAGE & EXTRA CHEESE

THE WORKS Slice

$4.75

PEPPERONI, SAUSAGE, GREEN PEPPERS, ONIONS, MUSHROOMS & EXTRA CHEESE

VEGGIE Slice

$4.75

SPINACH, TOMATO, BANANA PEPPERS, GREEN PEPPERS, ONIONS, MUSHROOMS & EXTRA CHEESE

WHITE Slice

$4.25

RICOTTA, MOZZARELLA, FRESH GARLIC & OIL, PARMESAN

POSITANO Slice

$4.25

TOMATO SAUCE, ROASTED RED PEPPERS, ARTICHOKE HEARTS, BASIL & FRESH MOZZARELLA

THE VITO Slice

$4.25

WHITE PIZZA W/ ARTICHOKE, ROASTED RED PEPPERS, OLIVES, SEASONED EGGPLANT & FRESH MOZZARELLA

MEATBALL PARM Slice

$4.25

HOMEMADE MEATBALLS W/ TOMATO SAUCE, BASIL & FRESH MOZZARELLA

EGGPLANT PARM Slice

$4.25

BREADED EGGPLANT W/ TOMATO SAUCE, BASIL & FRESH MOZZARELLA

MARINARA Slice

$4.25

HOMEMADE TOMATO SAUCE W/ FRESH GARLIC, EVOO & OREGANO

DIAVOLA Slice

$4.25

SPICY TOMATO SAUCE BASE W/ PEPPER OIL, SPICY SALAMI, ROCKET & MUSHROOM

CHICKEN ALFREDO Slice

$4.75

WHITE PIZZA W/ HOMEMADE ALFREDO SAUCE, GRILLED CHICKEN, PARMESAN, RICOTTA

STUFFED MEATLOVERS Slice

$5.00

WHITE PIZZA ADD PEPPERONI, SAUSAGE, HAM, BACON, GROUND BEEF, RICOTTA & EXTRA CHEESE W/ TOP LAYER OF CRUST. SERVED WITH SIDE TOMATO SAUCE

JIMMY THE GREEK Slice

$4.50

WHITE PIZZA W/ ROCKET, BLACK OLIVE, MUSHROOM, BANANA PEPPERS, OIL&VINEGAR, GRAPE TOMATO, FRESH MOZZARELLA & OREGANO

CHICKEN PESTO Slice

$4.75

GRILLED CHICEN, MOZZARELLA, LIGHT RICOTTA, MUSHROOM W/ HOMEMADE PESTO BASE

CHICAGO MEAT LOVERS Slice

$4.75

DEEP DISH MEATLOVERS W/ PEPPERONI, SAUSAGE, HAM, BACON & GROUND BEEF

GRANDMA Slice

$4.75

PAN CRUST W/ HOMEMADE PLUM SAN MARZANO TOMATO SAUCE, FRESH MOZZARELLA, FRESH GARLIC & EVOO

PHILLY CHEESESTEAK Slice

$4.25

ROMA Slice

$4.25

14" PIZZA

14" CHEESE

$13.00

14" BBQ CHICKEN

$17.50

BREADED CHICKEN, BBQ SAUCE, MOZZARELLA

14" BUFFALO CHICKEN

$17.50

BREAD CHICKEN, HOT SAUCE, HOMEMADE RANCH, MOZZARELLA

14" CHICKEN BACON RANCH

$17.75

BREADED CHICKEN, BACON, LIGHT CHEDDAR, HOMEMADE RANCH, MOZZARELLA

14" CAPRESE

$17.50

GRAPE TOMATO, FRESH MOZZARELLA, EVOO, FRESH BASIL

14" CHICKEN CAPRESE

$18.50

GRAPE TOMATO, FRESH MOZZARELLA, EVOO, FRESH BASIL, GRILLED CHICKEN

14" PHILLY CHEESESTEAK

$18.00

PHILLY STEAK, LITE CHEDDAR, MOZZARELLA, AMERICAN CHEESE & FRESH GARLIC

14" CHICKEN PARM

$17.75

BREADED CHICKEN, FRESH BASIL, FRESH MOZZARELLA, TOMATO SAUCE & PARMESAN

14" GRILLED CHICKEN BALSAMIC

$17.75

ROASTED RED PEPPERS, FRESH MOZZARELLA, GRILLED CHICKEN, BALSAMIC GLAZE, FRESH BASIL

14" CHICKEN CAESAR

$17.50

GRILLED CHICKEN, ROMAINE LETTUCE MIX, TOMATO, PARMESAN, MOZZARELLA & CEASAR DRESSING

14" HELL'S KITCHEN

$17.50

GRILLED CHICKEN, ONION, JALAPENO, BACON, GREEN PEPPERS, CHEDDAR, MOZZARELLA & OUR HOMEMADE DIABLO SAUCE

14" LONG ISLAND MAC

$17.50

GROUND BEEF, BACON, CHEDDAR, MOZZARELLA, PICKLES & 1000 ISLAND DRESSING

14" MARGHERITA

$16.50

HOMEMADE TOMATO SAUCE, FRESH MOZZARELLA, FRESH BASIL & EVOO

14" NY MEAT LOVERS

$18.00

PEPPERONI, SAUSAGE, HAM, BACON & GROUND BEEF

14" THE WORKS

$18.00

PEPPERONI, SAUSAGE, GREEN PEPPER, ONION, MUSHROOM & EXTRA CHEESE

14" VEGGIE

$18.00

SPINACH, TOMATO, ONION, GREEN PEPPER, MUSHROOM, BANANA PEPPER & EXTRA CHEESE

14" WHITE

$17.50

MOZZARELLA, FRESH GARLIC, PARMESAN & RICOTTA

14" POSITANO

$17.50

GRAPE TOMATO, TOMATO SAUCE, FRESH MOZZARELLA, ARTICHOKE HEARTS ROASTED RED PEPPER, EVOO & FRESH BASIL

14" THE VITO

$17.50

WHITE PIZZA W/ ARTICHOKE, ROASTED RED PEPPERS, OLIVES, SEASONED EGGPLANT & FRESH MOZZARELLA

14" MEATBALL PARM

$17.50

HOMEMADE MEATBALLS W/ TOMATO SAUCE, BASIL & FRESH MOZZARELLA

14" EGGPLANT PARM

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14" MARINARA

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14" CHICKEN ALFREDO

$18.00

WHITE PIZZA W/ HOMEMADE ALFREDO SAUCE, GRILLED CHICKEN, PARMESAN, RICOTTA

14" STUFFED MEATLOVERS

$19.75

WHITE PIZZA ADD PEPPERONI, SAUSAGE, HAM, BACON, GROUND BEEF, RICOTTA & EXTRA CHEESE W/ TOP LAYER OF CRUST. SERVED WITH SIDE TOMATO SAUCE

14" JIMMY THE GREEK

$17.50

WHITE PIZZA W/ ROCKET, BLACK OLIVE, MUSHROOM, BANANA PEPPERS, OIL&VINEGAR, GRAPE TOMATO, FETA & OREGANO

14" CHICKEN PESTO

$18.00

GRILLED CHICEN, MOZZARELLA, LIGHT RICOTTA, MUSHROOM W/ HOMEMADE PESTO BASE

14" SPECIALITY HALF & HALF

14” ROMA

$17.50

18" PIZZA

18" CHEESE

$15.50

18" BBQ CHICKEN

$21.50

WHITE PIZZA W/ BREADED CHICKEN & BBQ SAUCE

18" BUFFALO CHICKEN

$21.50

BREAD CHICKEN, HOT SAUCE, HOMEMADE RANCH, MOZZARELLA

18" CHICKEN BACON RANCH

$21.75

BREADED CHICKEN, BACON, RANCH DRIZZLE, MOZZARELLA, LIGHT CHEDDAR

18" CAPRESE

$21.50

GRAPE TOMATO, FRESH MOZZARELLA, EVOO, FRESH BASIL

18" CHICKEN CAPRESE

$22.50

GRAPE TOMATO, FRESH MOZZARELLA, EVOO, FRESH BASIL, GRILLED CHICKEN

18" PHILLY CHEESESTEAK

$22.75

PHILLY STEAK, LITE CHEDDAR, MOZZARELLA, AMERICAN CHEESE & FRESH GARLIC

18" CHICKEN PARM

$21.75

BREADED CHICKEN, FRESH BASIL, FRESH MOZZARELLA, TOMATO SAUCE & PARMESAN

18" GRILLED CHICKEN BALSAMIC

$21.75

ROASTED RED PEPPERS, FRESH MOZZARELLA, GRILLED CHICKEN, BALSAMIC GLAZE & FRESH BASIL

18" CHICKEN CAESAR

$21.50

GRILLED CHICKEN, ROMAINE LETTUCE MIX, T