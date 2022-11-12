TIMES SQUARE PIZZA
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828 Winston Rd, Lexington, NC 27292
Lexington, NC 27295
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Popular Items
APPETIZER
10 CHICKEN WINGS
20 CHICKEN WINGS
12 GARLIC KNOTS
6 GARLIC KNOTS
12 PEPPERONI ROLLS
6 PEPPERONI ROLLS
BACON CHEESE FRIES
FRIES
FRIED RAVIOLI
GARLIC CHEESE BREAD
MOZZARELLA STICKS
TENDERS + FRIES
5 Chicken tenders tossed in your choice of sauce with fries
SALAD
ANTIPASTO SALAD
ROASTED RED PEPPERS, TOMATO, ONION, CUCUMBER, SALAMI, HAM, PROVOLONE W/ A BALSAMIC GLAZE DRIZZLE
CAESAR SALAD
ROMAINE MIX, CROUTONS, PARMESAN
CHEF SALAD
Iceberg / Romaine mix with tomato, cucumber, red onion, ham, turkey & provolone cheese
GRILLED CHICKEN SALAD
GRILLED CHICKEN, TOMATO, CUCUMBER, RED ONION, BANANA PEPPERS, MOZZARELLA
SIDE CAESAR SALAD
ROMAINE MIX, CROUTONS, PARMESAN
SIDE SALAD
ICEBERG / ROMAINE MIX, TOMATO, CUCUMBER, RED ONION
TSQ GARDEN SALAD
TOMATO, CUCUMBER, RED ONION, , MOZZARELLA
CHICKEN CAESAR SALAD
PASTA
SUBS
CHICKEN PARMIGIANA
Breaded chicken w/ homemade tomato sauce & melted mozzarella cheese
CHICKEN PHILLY
Seasoned Philly style chicken with melted American cheese.
EMPIRE CHEESESTEAK
LETTUCE, TOMATO, ITALIAN VINAIGRETTE, BANANA PEPPERS, ONIONS, EXTRA CHEESE, MAYO
ITALIAN HERO
LETTUCE, TOMATO, BANANA PEPPERS, ONIONS, ITALIAN VINAIGRETTE, HAM, SALAMI, PROVOLONE
MEATBALL PARMIGIANA
LARGE MEATBALLS COVERED IN HOMEMADE TOMATO SAUCE W/ MELTED MOZZARELLA CHEESE
NEW YORKER BURGER
LETTUCE, TOMATO, PROVOLONE, ONION, MAYO
PHILLY CHEESESTEAK
VEGGIE
LETTUCE, TOMATO, BANANA PEPPERS, GREEN BELL PEPPERS, ONIONS, MUSHROOMS, CHEESE
HAM & CHEESE
LETTUCE, TOMATO, BANANA PEPPERS, ONIONS, HAM, PROVOLONE, ITALIAN VINAIGRETTE
TURKEY & CHEESE
LETTUCE, TOMATO , BANANA PEPPERS, ONIONS, TURKEY, PROVOLONE, ITALIAN VINAIGRETTE
PIZZA SLICE
CHEESE Slice
BBQ CHICKEN Slice
WHITE PIZZA W/ BREADED CHICKEN & BBQ SAUCE
BUFFALO CHICKEN Slice
BREADED CHICKEN, MOZZARELLA, HOT SAUCE, RANCH, LIGHT CHEDDAR
CHICKEN BACON RANCH Slice
BREADED CHICKEN, BACON, RANCH DRIZZLE, MOZZARELLA, LIGHT CHEDDAR
CAPRESE Slice
GRAPE TOMATO, FRESH BASIL, EVOO, FRESH MOZZARELLA
CHICKEN CAPRESE Slice
GRILLED CHICKEN, GRAPE TOMATO, FRESH BASIL, EVOO, FRESH MOZZARELLA
CHICKEN PARM Slice
BREADED CHICKEN, MOZZARELLA, BASIL, PARMESAN, FRESH MOZZARELLA, TOMATO SAUCE
GRILLED CHICKEN BALSAMIC Slice
WHITE PIZZA W/ GRILLED CHICKEN, ROASTED RED PEPPERS, FRESH MOZZARELLA, FRESH BASIL & BALSAMIC GLAZE DRIZZLE
CHICKEN CAESAR Slice
GRILLED CHICKEN, LETTUCE, TOMATO, PARMESAN, CAESAR DRIZZLE
HELL'S KITCHEN Slice
WHITE PIZZA W/ GRILLED CHICKEN, JALAPENO, PEPPERS, ONIONS, BACON, LIGHT CHEDDAR & HOMEMADE DIABLO SAUCE
LONG ISLAND MAC Slice
GROUND BEEF, BACON, CHEDDAR, MOZZARELLA, PICKLES & 1000 ISLAND
MARGHERITA Slice
FRESH MOZZARELLA, EVOO, FRESH BASIL & TOMATO SAUCE
MEAT LOVERS Slice
PEPPERONI, GROUND BEEF, HAM, BACON, SAUSAGE & EXTRA CHEESE
THE WORKS Slice
PEPPERONI, SAUSAGE, GREEN PEPPERS, ONIONS, MUSHROOMS & EXTRA CHEESE
VEGGIE Slice
SPINACH, TOMATO, BANANA PEPPERS, GREEN PEPPERS, ONIONS, MUSHROOMS & EXTRA CHEESE
WHITE Slice
RICOTTA, MOZZARELLA, FRESH GARLIC & OIL, PARMESAN
POSITANO Slice
TOMATO SAUCE, ROASTED RED PEPPERS, ARTICHOKE HEARTS, BASIL & FRESH MOZZARELLA
THE VITO Slice
WHITE PIZZA W/ ARTICHOKE, ROASTED RED PEPPERS, OLIVES, SEASONED EGGPLANT & FRESH MOZZARELLA
MEATBALL PARM Slice
HOMEMADE MEATBALLS W/ TOMATO SAUCE, BASIL & FRESH MOZZARELLA
EGGPLANT PARM Slice
BREADED EGGPLANT W/ TOMATO SAUCE, BASIL & FRESH MOZZARELLA
MARINARA Slice
HOMEMADE TOMATO SAUCE W/ FRESH GARLIC, EVOO & OREGANO
DIAVOLA Slice
SPICY TOMATO SAUCE BASE W/ PEPPER OIL, SPICY SALAMI, ROCKET & MUSHROOM
CHICKEN ALFREDO Slice
WHITE PIZZA W/ HOMEMADE ALFREDO SAUCE, GRILLED CHICKEN, PARMESAN, RICOTTA
STUFFED MEATLOVERS Slice
WHITE PIZZA ADD PEPPERONI, SAUSAGE, HAM, BACON, GROUND BEEF, RICOTTA & EXTRA CHEESE W/ TOP LAYER OF CRUST. SERVED WITH SIDE TOMATO SAUCE
JIMMY THE GREEK Slice
WHITE PIZZA W/ ROCKET, BLACK OLIVE, MUSHROOM, BANANA PEPPERS, OIL&VINEGAR, GRAPE TOMATO, FRESH MOZZARELLA & OREGANO
CHICKEN PESTO Slice
GRILLED CHICEN, MOZZARELLA, LIGHT RICOTTA, MUSHROOM W/ HOMEMADE PESTO BASE
CHICAGO MEAT LOVERS Slice
DEEP DISH MEATLOVERS W/ PEPPERONI, SAUSAGE, HAM, BACON & GROUND BEEF
GRANDMA Slice
PAN CRUST W/ HOMEMADE PLUM SAN MARZANO TOMATO SAUCE, FRESH MOZZARELLA, FRESH GARLIC & EVOO
PHILLY CHEESESTEAK Slice
ROMA Slice
14" PIZZA
14" CHEESE
14" BBQ CHICKEN
BREADED CHICKEN, BBQ SAUCE, MOZZARELLA
14" BUFFALO CHICKEN
BREAD CHICKEN, HOT SAUCE, HOMEMADE RANCH, MOZZARELLA
14" CHICKEN BACON RANCH
BREADED CHICKEN, BACON, LIGHT CHEDDAR, HOMEMADE RANCH, MOZZARELLA
14" CAPRESE
GRAPE TOMATO, FRESH MOZZARELLA, EVOO, FRESH BASIL
14" CHICKEN CAPRESE
GRAPE TOMATO, FRESH MOZZARELLA, EVOO, FRESH BASIL, GRILLED CHICKEN
14" PHILLY CHEESESTEAK
PHILLY STEAK, LITE CHEDDAR, MOZZARELLA, AMERICAN CHEESE & FRESH GARLIC
14" CHICKEN PARM
BREADED CHICKEN, FRESH BASIL, FRESH MOZZARELLA, TOMATO SAUCE & PARMESAN
14" GRILLED CHICKEN BALSAMIC
ROASTED RED PEPPERS, FRESH MOZZARELLA, GRILLED CHICKEN, BALSAMIC GLAZE, FRESH BASIL
14" CHICKEN CAESAR
GRILLED CHICKEN, ROMAINE LETTUCE MIX, TOMATO, PARMESAN, MOZZARELLA & CEASAR DRESSING
14" HELL'S KITCHEN
GRILLED CHICKEN, ONION, JALAPENO, BACON, GREEN PEPPERS, CHEDDAR, MOZZARELLA & OUR HOMEMADE DIABLO SAUCE
14" LONG ISLAND MAC
GROUND BEEF, BACON, CHEDDAR, MOZZARELLA, PICKLES & 1000 ISLAND DRESSING
14" MARGHERITA
HOMEMADE TOMATO SAUCE, FRESH MOZZARELLA, FRESH BASIL & EVOO
14" NY MEAT LOVERS
PEPPERONI, SAUSAGE, HAM, BACON & GROUND BEEF
14" THE WORKS
PEPPERONI, SAUSAGE, GREEN PEPPER, ONION, MUSHROOM & EXTRA CHEESE
14" VEGGIE
SPINACH, TOMATO, ONION, GREEN PEPPER, MUSHROOM, BANANA PEPPER & EXTRA CHEESE
14" WHITE
MOZZARELLA, FRESH GARLIC, PARMESAN & RICOTTA
14" POSITANO
GRAPE TOMATO, TOMATO SAUCE, FRESH MOZZARELLA, ARTICHOKE HEARTS ROASTED RED PEPPER, EVOO & FRESH BASIL
14" THE VITO
WHITE PIZZA W/ ARTICHOKE, ROASTED RED PEPPERS, OLIVES, SEASONED EGGPLANT & FRESH MOZZARELLA
14" MEATBALL PARM
HOMEMADE MEATBALLS W/ TOMATO SAUCE, BASIL & FRESH MOZZARELLA
14" EGGPLANT PARM
BREADED EGGPLANT W/ TOMATO SAUCE, BASIL & FRESH MOZZARELLA
14" MARINARA
HOMEMADE TOMATO SAUCE W/ FRESH GARLIC, EVOO & OREGANO
14" DIAVOLA
SPICY TOMATO SAUCE BASE W/ PEPPER OIL, SPICY SALAMI, ROCKET & MUSHROOM
14" CHICKEN ALFREDO
WHITE PIZZA W/ HOMEMADE ALFREDO SAUCE, GRILLED CHICKEN, PARMESAN, RICOTTA
14" STUFFED MEATLOVERS
WHITE PIZZA ADD PEPPERONI, SAUSAGE, HAM, BACON, GROUND BEEF, RICOTTA & EXTRA CHEESE W/ TOP LAYER OF CRUST. SERVED WITH SIDE TOMATO SAUCE
14" JIMMY THE GREEK
WHITE PIZZA W/ ROCKET, BLACK OLIVE, MUSHROOM, BANANA PEPPERS, OIL&VINEGAR, GRAPE TOMATO, FETA & OREGANO
14" CHICKEN PESTO
GRILLED CHICEN, MOZZARELLA, LIGHT RICOTTA, MUSHROOM W/ HOMEMADE PESTO BASE
14" SPECIALITY HALF & HALF
14” ROMA
18" PIZZA
18" CHEESE
18" BBQ CHICKEN
WHITE PIZZA W/ BREADED CHICKEN & BBQ SAUCE
18" BUFFALO CHICKEN
BREAD CHICKEN, HOT SAUCE, HOMEMADE RANCH, MOZZARELLA
18" CHICKEN BACON RANCH
BREADED CHICKEN, BACON, RANCH DRIZZLE, MOZZARELLA, LIGHT CHEDDAR
18" CAPRESE
GRAPE TOMATO, FRESH MOZZARELLA, EVOO, FRESH BASIL
18" CHICKEN CAPRESE
GRAPE TOMATO, FRESH MOZZARELLA, EVOO, FRESH BASIL, GRILLED CHICKEN
18" PHILLY CHEESESTEAK
PHILLY STEAK, LITE CHEDDAR, MOZZARELLA, AMERICAN CHEESE & FRESH GARLIC
18" CHICKEN PARM
BREADED CHICKEN, FRESH BASIL, FRESH MOZZARELLA, TOMATO SAUCE & PARMESAN
18" GRILLED CHICKEN BALSAMIC
ROASTED RED PEPPERS, FRESH MOZZARELLA, GRILLED CHICKEN, BALSAMIC GLAZE & FRESH BASIL
18" CHICKEN CAESAR
GRILLED CHICKEN, ROMAINE LETTUCE MIX, T