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American

Uncommon Ground - Devon 1401 W Devon Ave

2,456 Reviews

$$

1401 W Devon Ave

Chicago, IL 60660

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Popular Items

Flourless Choclate Cake

Desserts

Berry Crumble

$12.00Out of stock

Gelato Trio

$8.00

Carrot Cake

$12.00

Flourless Choclate Cake

$12.00

Cake Fee

$20.00

Ice Cream Scoop

$3.00

Vegan Brownie

$12.00Out of stock

Events

$7.00

Events

$8.50

Keylime Pie

$12.00

Vegan Choc Bites

$12.00Out of stock

Triple Choc Cake

$12.00Out of stock

GF Caramel Cheesecake

$12.00Out of stock

Rasp Swrl Cheesecake

$12.00

Tea

Iced Tea

$2.50

Hot Tea

$2.50

Arnold Palmer

$2.75

Cocoa

Hot Cocoa (kids)

$2.00

Hot Cocoa (Adult )

$6.00

Hot Cocoa (Bowl)

$7.00

Spiked Peppermint Cocoa

$13.00

Coffee

Decaf Coffee

$3.00

Regular Coffee

$3.00

Press Pot

$8.00

Cold Brew

$4.00

Featured Barista

Americano

$3.25+

Buzzy Bee

$5.00+

Cappucino

$5.00+

Chai

$5.00+Out of stock

Dirty Chai

$9.00+Out of stock

Espresso

$3.00+

Irish Coffee

$12.00

Latte

$5.00+

Mocha

$5.00+

Liquor

Titos Vodka

$7.00+Out of stock

Prarie Vodka

$6.00+

Northshore

$5.00+Out of stock

Grey Goose

$9.00+Out of stock

CH Vodka

$7.00+

Prairie Gin

$6.00+

North Shore #6

$6.00+Out of stock

North Shore #11

$6.00+Out of stock

Koval Barrel Aged

$8.00+

Journeymans Rum

$7.00+

Hornitos

$6.00+

Casa Noble Blanco

$7.00+

Casa Noble Reposado

$9.00+

Tres Agaves

$6.00+

Montezuma

$5.00+Out of stock

Del Maguey Mezcal

$7.00+

Knob Creek

$7.00+Out of stock

Woodford Reserve

$9.00+Out of stock

Templeton Rye

$8.00+Out of stock

Jack Daniels

$7.00+

Old Overholt Rye

$5.00+

Four Roses Single Barrel

$7.00+Out of stock

Four Roses

$6.00+

Jameson

$7.00+

Four Roses Small Batch

$7.00+Out of stock

Woodford DBL Oak

$10.00+Out of stock

Whistlepig 10yr

$12.00+

Makers Mark

$7.00+

Wild Turkey

$6.00+

Tullamore Dew

$6.00+Out of stock

Few

$9.00+

Buffalo Trace

$7.00+Out of stock

Journeyman Featherbone

$8.00+

Bulleit Rye

$7.00+

Redemption Bourbon

$7.00+

Redemption Rye

$7.00+

Dewars

$6.00+

Johnnie Walker Black

$7.00+

Macallan

$11.00+

Glenlivet 12

$8.00+

Dalmore 12

$9.00+

Aperol

$6.00+

Campari

$6.00+

Kahlua

$5.00+Out of stock

Sambucca

$5.00+

Absinthe

$7.00+

Triple Sec

$5.00+

Amaretto

$5.00+

Irish Cream

$5.00+

Fratello

$7.00+

Amaro Montenegro

$7.00+

Malort

$5.00

25 per person bar

$25.00

Cocktails

Lemon Ginger Martini

$14.00Out of stock

Gin Ricky

$14.00

Watermelon Martini

$14.00Out of stock

Maple Sour

$14.00

Pineapple Mojito

$14.00

Pineapple Hemingway

$14.00

Mango + Chili Marg

$14.00Out of stock

Smokey Margarita

$14.00

Espresso Martini

$13.00

Special: Honey OF

$12.00

Grapefruit Radler

$10.00

Bloody Mary

$14.00Out of stock

Mimosa

$9.00

Michelada

$12.00Out of stock

Beermosa

$8.00

Long Drink

$7.00Out of stock

Old Fashioned

$13.00

Martini

$12.00

Moscow Mule

$12.00

Manhattan

$12.00

Negroni

$12.00

Margarita

$12.00

Lemon Drop Martini

$12.00

Irish Coffee

$12.00

Cosmopolitan

$12.00

Whiskey Sour

$12.00

Mojito

$12.00

Long Island Iced Tea

$15.00

Screwdriver

$12.00

Tom Collins

$12.00

Bloody Maria

$9.00

French 75

$13.00

Paloma

$12.00

Sazerac

$12.00

Mango Bellini

$10.00

Aperol Spritz

$12.00

Rusty Nail

$13.00

Limoncello

$12.00

Wine

Dessert Wine

$11.00Out of stock

Pinot Noir

$14.00

Cabernet

$14.00

Sinners Red Blend

$14.00

Sauvage Rosé

$12.00

AV Dry Rose

$14.00

Pinot Gris

$14.00

Sauv Blanc

$14.00

Chardonnay

$14.00

Moscato

$13.00Out of stock

Gruet Brut

$14.00Out of stock

Mawby Sex

$14.00

St. Vincent Brut

$14.00

Gruet Rose

$14.00

BTL Pinot Noir

$42.00

BTL Cabernet

$42.00

BTL Crios Malbec

$42.00Out of stock

BTL Sinners

$42.00

BTL AV Dry Rose

$42.00

BTL Pinot Gris

$42.00

BTL Sauv Blanc

$42.00

BTL Chardonnay

$42.00

BTL Gruet Brut

$42.00

BTL Sex

$42.00

BTL St. Vincent

$42.00

BTL Gruet Rose

$42.00

BTL Moscato

$42.00Out of stock

Corkage Fee

$20.00

Btl Champagne

$25.00

Champangne Btl

$37.50

Champagne Toast

$9.00

Cider/ NA

Eris Blueberry

$12.00

Eris Green Apple

$12.00

Eris Strawberry

$12.00

Pale Ale NA

$8.00Out of stock

High Noon Watermelon

$6.50Out of stock

Appetizers

Artichoke Dip

$16.00
Cheese Curds

Cheese Curds

$13.00

Sweet Potato Fry APP

$12.00

Soups

Soup Du Jour (Cup)

$8.00

Soup Du Jour (Bowl)

$11.00

Vegetarian Chili (Cup)

$8.00

Vegetarian Chili ( Bowl )

$11.00

Salads

Vegan Superfood Caesar (small)

$12.00

Vegan Superfood Caesar (large)

$18.00

Chopped Salad

$19.00

Specials

1/2 Chicken Dinner

$50.00Out of stock

Entrees

Bacon Wrapped Meatloaf

Bacon Wrapped Meatloaf

$25.00

Mac And Cheese

$15.00

Chicken Dumpling

$21.00

Lemon Salmon

$28.00

Mushroom Stroganoff

$20.00Out of stock

Short Rib

$30.00Out of stock

Vegan Stir Fry

$19.00

Handhelds

Helens Grilled Chicken Sandwich

$19.00

Black Bean Burger

$16.00

Blended Smash Burger

$17.00

Sides

French Fries

$6.00

Side Sweet Potato Fries

$8.00

Side Salad

$7.00

Side Mac and Cheese

$7.00

Kids Meals

Kids Grass Fed Burger

$10.00

Kids Cheese Quesadilla

$10.00

Kids Chicken Strips

$10.00

Kids Grilled Cheese

$10.00

Desserts

Berry Crumble

$11.00Out of stock

Ice Cream Scoop

$4.00

Gelato Trio

$11.00

Juice

Lemonade

$6.00

Berry Basil Lemonade

$6.00Out of stock

Cherry Limeade

$6.00

Lavender Lemonade

$6.00

Hot Apple Cider

$6.00

Kids Soda

$2.00

Kids Cranberry

$2.00

Orange Juice Sm

$5.00

Orange Juice Lg

$7.00

Cranberry Juice Sm

$5.00

Cranberry Juice Lg

$7.00

Grapefruit Juice Sm

$5.00

Grapefruit Juice Lg

$7.00

Kids Chocolate Milk

$2.50

Kids Lemonade

$2.00

Kids OJ

$2.00

Kids Milk

$2.00

soda

Pepsi

$2.75

Diet Pepsi

$2.75

Sierra Mist

$2.75

Cascade Hops Soda

$6.00

Mountain Dew

$2.75

Ginger Ale

$2.75

Tonic

$2.50

House Ginger

$6.00Out of stock

Kids Soda

$1.50

Kids Kiddy Cocktail

$2.00

Club Soda

$2.50

Events Drinks

$174.80

Merch

G* Pint Glass

$5.00

T Shirt

$25.00

Pin

$1.00

Sticker

$1.00

In Person Ticket Sale

$10.00

Hoodie

$50.00
Attributes and Amenities
check markFamily-Friendly
check markLGBTQ-Friendly
check markHappy Hour
check markCozy
check markKid-Friendly
check markTourists
check markCasual
check markLive Music
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check markGift Cards
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check markHigh Chairs
check markOutdoor Seating
check markTakeout
All hours
Sunday11:00 am - 11:00 pm
MondayClosed
TuesdayClosed
Wednesday11:00 am - 11:00 pm
Thursday11:00 am - 11:00 pm
Friday11:00 am - 11:00 pm
Saturday11:00 am - 11:00 pm
Restaurant info

IT ALL STARTED WHEN… WE STARTED OFF AS A SMALL COFFEE HOUSE IN THE LAKEVIEW NEIGHBORHOOD OVER 25 YEARS AGO. FROM THAT STARTING POINT THE OWNERS, MICHAEL AND HELEN CAMERON, EXPANDED THEIR BUSINESS TO BECOME A RESTAURANT, A MUSIC VENUE, AND THEY RECENTLY OPENED GREENSTAR BREWING, THE FIRST CERTIFIED ORGANIC BREWERY IN ILLINOIS. THE BREWERY IS AT OUR ORIGINAL LOCATION AT CLARK AND GRACE. MORE INSPIRATIONAL THAN THAT THOUGH IS THAT AS THEIR BUSINESS GREW, THE CAMERONS ALIGNED THEIR OWN PERSONAL VALUES WITH THE OPERATIONS OF THEIR BUSINESSES. THAT IS WHY WE HAVE BECOME SUCH AN ECOLOGICALLY CONSCIOUS RESTAURANT. OF COURSE YOU ALL KNOW THE GARDENS ARE HERE, BUT WE ALSO USE ECOLOGICAL CLEANING SUPPLIES, HIGH EFFICIENCY LIGHT BULBS, SOLAR HOT WATER, AND RECYCLE, AMONG OTHER SUSTAINABLE PRACTICES. OUR FOOD FOLLOWS THESE SAME VALUES AND WE EMPHASIZE LOCAL, ORGANIC, SUSTAINABLE AND HUMANELY RAISED INGREDIENTS ON OUR MENU.

Location

1401 W Devon Ave, Chicago, IL 60660

Directions

Gallery
Uncommon Ground - Devon image
Uncommon Ground - Devon image
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