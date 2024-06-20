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Vallejo Pizza
3720 Sonoma Bvld
Vallejo, CA 94589
Orders through Toast are commission free and go directly to this restaurant
FOOD
PASTA
- CHICKEN ALFREDO PASTA
PENNE PASTA, CHICKEN AND ALFREDO SAUCE$8.99
- ITALIAN SAUSAGE PASTA
PENNE PASTA , MARINARA SAUCE, ITALIAN SAUSAGE AND CHEESE$8.99
- CARBONARA CHICKEN PASTA
PENNE PESTA, ONIONS, MUSHROOMS, BACON, CHICKEN AND ALFREDO SAUCE$8.99
- VEGGIES PRIMAVERA PASTA
PENNE PASTA, SPINACH, ONIONS,MUSHROOMS, TOMATOS AND ALFREDO SAUCE$8.99
HOT BAKED SANDWICHES
- CHICKEN BACON RANCH SANDWICH
CREAMY GARLIC PARMESAN RANCH, CHICKEN, BACON AND MOZARELLA CHEESE$8.99
- CHICKEN MARINARA SANDWICH
MARINARA SAUCE, CHICKEN, ASIAGO CHEESE AND MOZZARELLA CHEESE$8.99
- BUFFALO CHICKEN SANDWICH
BUFFALO HOT SAUCE, CREAMY GARLIC PARMESAN SAUCE, CHICKEN,CHEDDAR CHEESE AND MOZZARELLA CHEESE$8.99
- PHILLY CHEESE STEAK HALAL SANDWICH
AMERICAN CHEESE, PHILLY STEAK, ONIONS, GREEN PEPPERS, MUSHROOMS AND MOZERELLA CHEESE$8.99
- VEGGIE DELUXE SANDWICH
AMERICAN CHEESE, ROASTED RED PEPPERS, MUSHROOMS, TOMATOES, SPINACH, FETA CHEESE AND MOZZARELLA CHEESE$8.99
- ITALIAN SANDWICH
PEPPERONI, HAM, SALAMI, ONIONS, GREEN PEPPERS, BANANA PEPPERS AND MOZZARELLA CHEESE$8.99
- MANGO HABANERO CHICKEN SANDWICH
CHICKEN, PINEAPPLE, JALAPENOS, CHEDDAR CHEESE MOZZARELLA CHEESE AND MANGO HABANERO SAUCE$8.99
- CHICKEN TIKKA HALAL SANDWICH
BONELESS CHICKEN BREASTS MARINATED IN SPECIAL SPICES, CREAMY GALIC PARMESAN RANCH, ONIONS, ROASTED RED PEPPERS AND MOZZARELLA CHEESE$8.99
- BBQ CHICKEN SANDWICH
BBQ SAUCE, CHICKEN, ONIONS, CHEDDAR CHEESE AND MOZZARELLA CHEESE$8.99
- MEDITERRANEAN CHICKEN SANDWICH
PESTO SAUCE, CHICKEN, SPINACH, SUN DRIED TOMATOES, FETA CHEESE AND MOZZARELLA CHEESE$8.99
- PEPPERONI BOY
MARINARA SAUCE, DOUBLE PORTION OF PEPPERONI AND MOZZARELLA CHEESE$8.99
- HAM AND CHEESE
GOOD PORTION OF HAM, CHEDDAR CHEESE AND MOZZARELLA CHEESE$8.99
WINGS
FRESH BAKED SIDES
- GARLIC BREAD
SEASONED WITH GARLIC HERB PARMESAN CHEESE MIX$6.99
- CHEESY BREAD
BAKED WITH CHEESE SEASONED WITH GARLIC HERB PARMESAN CHEESE MIX$6.99
- OLD FASHIONED CHEESY BREAD STICKS
BAKED WITH CREAMY GARLIC PARMESAN RANCH SAUCE AND MOZZARELLA CHEESE$6.99
- STUFF CHEESY BREAD
3 CHOICES CHEESE OR SPINACH AND FETA OR BACON AND JALAPENO$7.99
SALADS
- GREEN SALAD
ROMAINE LETTUCE, TOMATOES, MUSHROOMS, CHEDDAR CHEESE AND MOZZARELLA CHEESE$7.99
- CHICKEN CAESAR SALAD
ROMAINE LETTUCE, TOMATOES, CHICKEN AND ASIAGO CHEESE$7.99
- CAESAR SALAD
ROMAINE LETTUCE, TOMATOES AND ASIAGO CHEESE$7.99
- GREEK SALAD
ROMAINE LETTUCE, TOMATOES, MUSHROOMS, ONIONS, FETA CHEESE AND OLIVE OIL$7.99
- CHEF SALAD
ROMAINE LETTUCE, TOMATOES, HAM, SALAMI, ONIONS, MUSHROOMS, BLACK OLIVES AND MOZZARELLA CHEESE$7.99
DESSERT
SAUCE CUPS DRESSINGS
SIDE ORDER TOPPINGS
- ANCHOVIES
2oz Cup$1.00
- ARTICHOKE HEARTS
2OZ CUP$1.00
- BACON
2OZ CUP$1.00
- BANANA PEPPERS
2OZ CUP$1.00
- BLACK OLIVES
2OZ CUP$1.00
- CHICHEN TIKKA
2OZ CUP$1.00
- CHICKEN
2OZ CUP$1.00
- FRESH GARLIC
2OZ CUP$1.00
- GREEN PEPPERS
2OZ CUP$1.00
- GROUND BEEF
2OZ CUP$1.00
- HALAL PEPPERONI
2OZ CUP$1.00
- HAM
2OZ CUP$1.00
- ITALIAN SAUSAGE
2OZ CUP$1.00
- JALAPENOS
2OZ CUP$1.00
- MOZZARELLA CHEESE
2oz Cup$1.00
- MUSHROOMS
2OZ CUP$1.00
- ONIONS
2OZ CUP$1.00
- PEPPERONI
2OZ CUP$1.00
- PHILLY STEAK HALAL
2OZ CUP$1.00
- PINEAPPLE
2OZ CUP$1.00
- ROASTED GARLIC
2OZ CUP$1.00
- ROASTED RED PEPPERS
2OZ CUP$1.00
- SALAMI
2oz Cup$1.00
- SPINACH
2OZ CUP$1.00
- SUN DRIED TOMATOES
2OZ CUP$1.00
- TOMATOES
2OZ CUP$1.00
GOURMET PIZZA
10" SMALL
- 10" CHEESE PIZZA OR CYO PIZZA
YOU CAN CREATE YOUR OWN PIZZA HERE. BE AN ARTIST, CREATE YOUR OWN MASTER PIE WITH A CHOICE OF OUR FRESH CUT TOPPINGS! COMES WITH MOZZARELLA CHEESE AND YOUR CHOICE OF SAUCE.$9.99
- 10" CHICKEN BACON RANCH PIZZA
CREAMY GARLIC PARMESAN SAUCE, CHICKEN, BACON, TOMATOES & ASIAGO CHEESE.$16.99
- 10" SUPREME PIZZA
ONIONS, BLACK OLIVES, GREEN PEPPERS, PEPPERONI, HAM, ITALIAN SAUSAGE, MUSHROOMS, GROUND BEEF, AND EXTRA CHEESE.$16.99
- 10" ALL MEAT PIZZA
PEPPERONI, HAM, ITALIAN SAUSAGE, GROUND BEEF, BACON AND EXTRA CHEESE.$16.99
- 10" SPECIAL HAWAIIAN PIZZA
HAM, BACON, ROASTED RED PEPPERS, PINEAPPLE, ASIAGO CHEESE.$16.99
- 10" GARLIC CHICKEN PIZZA
ONIONS, MUSHROOMS, CHICKEN, FRESH GARLIC, TOMATOES & ASIAGO CHEESE.$16.99
- 10" BBQ CHICKEN PIZZA
BBQ SAUCE, CHICKEN, ONIONS, CHEDDAR & ASIAGO CHEESE.$16.99
- 10" ROAST GARLIC CHICKEN PIZZA
CREAMY GARLIC PARMESAN SAUCE, CHICKEN, GARLIC, ONIONS & MUSHROOMS.$16.99
- 10" MEDITERRANEAN CHICKEN PIZZA
OLIVE OIL, CHICKEN, SPINACH, SUN-DRIED TOMATOES & FETA CHEESE.$16.99
- 10" CHICKEN VEGGIE COMBO PIZZA
CHICKEN, SPINACH, ARTICHOKE HEARTS, MUSHROOMS, GARLIC & ASIAGO CHEESE.$16.99
- 10" ITALIAN SUPREME PIZZA
CREAMY GARLIC PARMESAN SAUCE, PEPPERONI, ITALIAN SAUSAGE, ONIONS, MUSHROOMS, TOMATOES, CHEDDAR & ASIAGO CHEESE.$16.99
- 10" VEGGIE SPECIAL PIZZA
ONIONS, GREEN PEPPERS, MUSHROOMS, OLIVE, TOMATOES & EXTRA CHEESE.$16.99
- 10" CHICKEN TIKKA HALAL PIZZA
BONELESS CHICKEN BREAST MARINATED IN SPECIAL SPICES, WHITE CREAMY GARLIC SAUCE, ONION, ROASTED RED PEPPERS AND EXTRA CHEESE.$16.99
- 10" GOURMET VEGETARIAN PIZZA
CREAMY GARLIC PARMESAN SAUCE, ARTICHOKE HEARTS, SPINACH, TOMATOES, ONIONS, MUSHROOMS & EXTRA CHEESE.$16.99
- 10" PHILLY STEAK HALAL PIZZA
ONIONS, GREEN PEPPERS, MUSHROOMS, PHILLY STEAK, AMERICAN & EXTRA CHEESE.$16.99
- 10" LEMON CHICKEN PEPPER
GARLIC PARMESAN SAUCE, CHICKEN, ONIONS, TOMATOS AND ASIAGO CHEESE$16.99
- 10" SIZZLING BACON CLASSIC
CREAMY GARLIC PARMESAN SAUCE, BACO, HAM, MUSHROOM, BLACK OLIVES AND ONIONS$16.99
- 10" DELUXE PIZZA
ONIONS, GREEN PEPPERS, PEPPERONI, MUSHROOMS, ITALIAN SAUSAGE AND MOZZARELLA CHEESE$16.99
12" MEDIUM
- 12" CHEESE PIZZA OR CYO PIZZA
YOU CAN CREATE YOUR OWN PIZZA HERE. BE AN ARTIST, CREATE YOUR OWN MASTER PIE WITH A CHOICE OF OUR FRESH CUT TOPPINGS! COMES WITH MOZZARELLA CHEESE AND YOUR CHOICE OF SAUCE.$11.99
- 12" CHICKEN BACON RANCH PIZZA
CREAMY GARLIC PARMESAN SAUCE, CHICKEN, BACON, TOMATOES & ASIAGO CHEESE.$20.99
- 12" SUPREME PIZZA
ONIONS, BLACK OLIVES, GREEN PEPPERS, PEPPERONI, HAM, ITALIAN SAUSAGE, MUSHROOMS, GROUND BEEF, AND EXTRA CHEESE.$20.99
- 12" ALL MEAT PIZZA
PEPPERONI, HAM, ITALIAN SAUSAGE, GROUND BEEF, BACON AND EXTRA CHEESE.$20.99
- 12" SPECIAL HAWAIIAN PIZZA
HAM, BACON, ROASTED RED PEPPERS, PINEAPPLE, ASIAGO CHEESE.$20.99
- 12" GARLIC CHICKEN PIZZA
ONIONS, MUSHROOMS, CHICKEN, FRESH GARLIC, TOMATOES & ASIAGO CHEESE.$20.99
- 12" BBQ CHICKEN PIZZA
BBQ SAUCE, CHICKEN, ONIONS, CHEDDAR & ASIAGO CHEESE.$20.99
- 12" ROAST GARLIC CHICKEN PIZZA
CREAMY GARLIC PARMESAN SAUCE, CHICKEN, GARLIC, ONIONS & MUSHROOMS.$20.99
- 12" MEDITERRANEAN CHICKEN PIZZA
OLIVE OIL, CHICKEN, SPINACH, SUN-DRIED TOMATOES & FETA CHEESE.$20.99
- 12" CHICKEN VEGGIE COMBO PIZZA
CHICKEN, SPINACH, ARTICHOKE HEARTS, MUSHROOMS, GARLIC & ASIAGO CHEESE.$20.99
- 12" ITALIAN SUPREME PIZZA
CREAMY GARLIC PARMESAN SAUCE, PEPPERONI, ITALIAN SAUSAGE, ONIONS, MUSHROOMS, TOMATOES, CHEDDAR & ASIAGO CHEESE.$20.99
- 12" VEGGIE SPECIAL PIZZA
ONIONS, GREEN PEPPERS, MUSHROOMS, OLIVE, TOMATOES & EXTRA CHEESE.$20.99
- 12" CHICKEN TIKKA HALAL PIZZA
BONELESS CHICKEN BREAST MARINATED IN SPECIAL SPICES, WHITE CREAMY GARLIC SAUCE, ONION, ROASTED RED PEPPERS AND EXTRA CHEESE.$20.99
- 12" GOURMET VEGETARIAN PIZZA
CREAMY GARLIC PARMESAN SAUCE, ARTICHOKE HEARTS, SPINACH, TOMATOES, ONIONS, MUSHROOMS & EXTRA CHEESE.$20.99
- 12" PHILLY STEAK HALAL PIZZA
ONIONS, GREEN PEPPERS, MUSHROOMS, PHILLY STEAK, AMERICAN & EXTRA CHEESE.$20.99
- 12" LEMON CHICKEN PEPPER
GARLIC PARMESAN SAUCE, CHICKEN, ONIONS, TOMATOS AND ASIAGO CHEESE$20.99
- 12" SIZZLING BACON CLASSIC
CREAMY GARLIC PARMESAN SAUCE, BACON, HAM, MUSHROOM, BLACK OLIVES AND ONIONS$20.99
- 12" DELUXE PIZZA
ONIONS, GREEN PEPPERS, PEPPERONI, MUSHROOMS, ITALIAN SAUSAGE AND MOZZARELLA CHEESE$20.99
14" LARGE
- 14" CHEESE PIZZA OR CYO PIZZA
YOU CAN CREATE YOUR OWN PIZZA HERE. BE AN ARTIST, CREATE YOUR OWN MASTER PIE WITH A CHOICE OF OUR FRESH CUT TOPPINGS! COMES WITH MOZZARELLA CHEESE AND YOUR CHOICE OF SAUCE.$13.99
- 14" CHICKEN BACON RANCH PIZZA
CREAMY GARLIC PARMESAN SAUCE, CHICKEN, BACON, TOMATOES & ASIAGO CHEESE.$22.99
- 14" SUPREME PIZZA
ONIONS, BLACK OLIVES, GREEN PEPPERS, PEPPERONI, HAM, ITALIAN SAUSAGE, MUSHROOMS, GROUND BEEF, AND EXTRA CHEESE.$22.99
- 14" ALL MEAT PIZZA
PEPPERONI, HAM, ITALIAN SAUSAGE, GROUND BEEF, BACON AND EXTRA CHEESE.$22.99
- 14" SPECIAL HAWAIIAN PIZZA
HAM, BACON, ROASTED RED PEPPERS, PINEAPPLE, ASIAGO CHEESE.$22.99
- 14" GARLIC CHICKEN PIZZA
ONIONS, MUSHROOMS, CHICKEN, FRESH GARLIC, TOMATOES & ASIAGO CHEESE.$22.99
- 14" BBQ CHICKEN PIZZA
BBQ SAUCE, CHICKEN, ONIONS, CHEDDAR & ASIAGO CHEESE.$22.99
- 14" ROAST GARLIC CHICKEN PIZZA
CREAMY GARLIC PARMESAN SAUCE, CHICKEN, GARLIC, ONIONS & MUSHROOMS.$22.99
- 14" MEDITERRANEAN CHICKEN PIZZA
OLIVE OIL, CHICKEN, SPINACH, SUN-DRIED TOMATOES & FETA CHEESE.$22.99
- 14" CHICKEN VEGGIE COMBO PIZZA
CHICKEN, SPINACH, ARTICHOKE HEARTS, MUSHROOMS, GARLIC & ASIAGO CHEESE.$22.99
- 14" ITALIAN SUPREME PIZZA
CREAMY GARLIC PARMESAN SAUCE, PEPPERONI, ITALIAN SAUSAGE, ONIONS, MUSHROOMS, TOMATOES, CHEDDAR & ASIAGO CHEESE.$22.99
- 14" VEGGIE SPECIAL PIZZA
ONIONS, GREEN PEPPERS, MUSHROOMS, OLIVE, TOMATOES & EXTRA CHEESE.$22.99
- 14" CHICKEN TIKKA HALAL PIZZA
BONELESS CHICKEN BREAST MARINATED IN SPECIAL SPICES, WHITE CREAMY GARLIC SAUCE, ONION, ROASTED RED PEPPERS AND EXTRA CHEESE.$22.99
- 14" GOURMET VEGETARIAN PIZZA
CREAMY GARLIC PARMESAN SAUCE, ARTICHOKE HEARTS, SPINACH, TOMATOES, ONIONS, MUSHROOMS & EXTRA CHEESE.$22.99
- 14" PHILLY STEAK HALAL PIZZA
ONIONS, GREEN PEPPERS, MUSHROOMS, PHILLY STEAK, AMERICAN & EXTRA CHEESE.$22.99
- 14" LEMON CHICKEN PEPPER
GARLIC PARMESAN SAUCE, CHICKEN, ONIONS, TOMATOS AND ASIAGO CHEESE$22.99
- 14" SIZZLING BACON CLASSIC
CREAMY GARLIC PARMESAN SAUCE, BACO, HAM, MUSHROOM, BLACK OLIVES AND ONIONS$22.99
- 14" DELUXE PIZZA
ONIONS, GREEN PEPPERS, PEPPERONI, MUSHROOMS, ITALIAN SAUSAGE AND MOZZARELLA CHEESE$22.99
16" X-LARGE
- 16" CHEESE PIZZA OR CYO PIZZA
YOU CAN CREATE YOUR OWN PIZZA HERE. BE AN ARTIST, CREATE YOUR OWN MASTER PIE WITH A CHOICE OF OUR FRESH CUT TOPPINGS! COMES WITH MOZZARELLA CHEESE AND YOUR CHOICE OF SAUCE.$15.99
- 16" CHICKEN BACON RANCH PIZZA
CREAMY GARLIC PARMESAN SAUCE, CHICKEN, BACON, TOMATOES & ASIAGO CHEESE.$26.99
- 16" SUPREME PIZZA
ONIONS, BLACK OLIVES, GREEN PEPPERS, PEPPERONI, HAM, ITALIAN SAUSAGE, MUSHROOMS, GROUND BEEF, AND EXTRA CHEESE.$26.99
- 16" ALL MEAT PIZZA
PEPPERONI, HAM, ITALIAN SAUSAGE, GROUND BEEF, BACON AND EXTRA CHEESE.$26.99
- 16" SPECIAL HAWAIIAN PIZZA
HAM, BACON, ROASTED RED PEPPERS, PINEAPPLE, ASIAGO CHEESE.$26.99
- 16" GARLIC CHICKEN PIZZA
ONIONS, MUSHROOMS, CHICKEN, FRESH GARLIC, TOMATOES & ASIAGO CHEESE.$26.99
- 16" BBQ CHICKEN PIZZA
BBQ SAUCE, CHICKEN, ONIONS, CHEDDAR & ASIAGO CHEESE.$26.99
- 16" ROAST GARLIC CHICKEN PIZZA
CREAMY GARLIC PARMESAN SAUCE, CHICKEN, GARLIC, ONIONS & MUSHROOMS.$26.99
- 16" MEDITERRANEAN CHICKEN PIZZA
OLIVE OIL, CHICKEN, SPINACH, SUN-DRIED TOMATOES & FETA CHEESE.$26.99
- 16" CHICKEN VEGGIE COMBO PIZZA
CHICKEN, SPINACH, ARTICHOKE HEARTS, MUSHROOMS, GARLIC & ASIAGO CHEESE.$26.99
- 16" ITALIAN SUPREME PIZZA
CREAMY GARLIC PARMESAN SAUCE, PEPPERONI, ITALIAN SAUSAGE, ONIONS, MUSHROOMS, TOMATOES, CHEDDAR & ASIAGO CHEESE.$26.99
- 16" VEGGIE SPECIAL PIZZA
ONIONS, GREEN PEPPERS, MUSHROOMS, OLIVE, TOMATOES & EXTRA CHEESE.$26.99
- 16" CHICKEN TIKKA HALAL PIZZA
BONELESS CHICKEN BREAST MARINATED IN SPECIAL SPICES, WHITE CREAMY GARLIC SAUCE, ONION, ROASTED RED PEPPERS AND EXTRA CHEESE.$26.99
- 16" GOURMET VEGETARIAN PIZZA
CREAMY GARLIC PARMESAN SAUCE, ARTICHOKE HEARTS, SPINACH, TOMATOES, ONIONS, MUSHROOMS & EXTRA CHEESE.$26.99
- 16" PHILLY STEAK HALAL PIZZA
ONIONS, GREEN PEPPERS, MUSHROOMS, PHILLY STEAK, AMERICAN & EXTRA CHEESE.$26.99
- 16" LEMON CHICKEN PEPPER
GARLIC PARMESAN SAUCE, CHICKEN, ONIONS, TOMATOS AND ASIAGO CHEESE$26.99
- 16" SIZZLING BACON CLASSIC
CREAMY GARLIC PARMESAN SAUCE, BACO, HAM, MUSHROOM, BLACK OLIVES AND ONIONS$26.99
- 16" DELUXE PIZZA
ONIONS, GREEN PEPPERS, PEPPERONI, MUSHROOMS, ITALIAN SAUSAGE AND MOZZARELLA CHEESE$26.99
DRINKS
12OZ CAN
|Sunday
|8:00 am - 3:45 am
|Monday
|8:00 am - 3:45 am
|Tuesday
|8:00 am - 3:45 am
|Wednesday
|8:00 am - 3:45 am
|Thursday
|8:00 am - 3:45 am
|Friday
|8:00 am - 3:45 am
|Saturday
|8:00 am - 3:45 am
always fresh
3720 Sonoma Bvld, Vallejo, CA 94589