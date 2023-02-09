Wheatstack Restaurant
484 Reviews
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5900 State Route 53
Lisle, IL 60532
Orders through Toast are commission free and go directly to this restaurant
Popular Items
APPETIZERS
POTATO SKINS
CHEESE & BACON & SOUR CREAM ON THE SIDE
10pc - CHICKEN WINGS
10 BREADED OR NAKED CHICKEN WINGS, FRIED AND TOSSED IN YOUR FAVORITE SAUCE, CHOOSE RANCH OR BLEU CHEESE FOR DIPPING
BONELESS WINGS
ONE POUND OF BONELESS WINGS, BREADED AND FRIED AND TOSSED IN YOUR FAVORITE SAUCE
PRETZEL
GIANT BAVARIAN PRETZEL SERVED WITH HOMEMADE CHEESE SAUCE
BRUSCHETTA
HOME MADE BRUSCHETTA WITH TOMATOES, BASIL, PARMESAN CHEESE, GARLIC, OLIVE OIL AND BALSAMIC SERVED WITH FRESH CROSTINIS
CHEESE CURDS
WISCONSIN CHEESE CURDS SERVED WITH CHIPOTLE RANCH DRESSING ON THE SIDE
FRIED MUSHROOMS
DEEP FRIED AND SERVED WITH RANCH DRESSING
JALAPENO POPPERS
DEEP FRIED AND SERVED WITH RANCH DRESSING
LOADED TOTS
FRIED TATER TOTS TOPPED WITH HOME MADE CHEESE SAUCE & BACON
ONION RINGS
FRIED AND SERVED WITH RANCH DRESSING
BUILD YOUR SAMPLER
CHOOSE THREE OF YOUR FAVORITE SNACKS
BBQ PORK QUESADILLA
OUR HOMEMADE, SLOW SMOKED PULLED PORK WITH BBQ SAUCE AND MONTERAY, CHEDDAR CHEESES IN A FLOUR TORTILLA, SERVED WITH SOUR CREAM, SALSA AND PICO DE GALLO
CHEESE QUESADILLA
MONTERAY AND JACK CHEESES MELTED IN A FLOUR TORTILLA WITH PICO DE GALLO, SOUR CREAM AND SALSA
CHICKEN QUESADILLA
MONTERAY AND JACK CHEESES WITH GRILLED CHICKEN FOLDED INTO A FLOUR TORTILLA AND SERVED WITH PICO DE GALLO, SALSA AND SOUR CREAM
CHIPS, GUACAMOLE & SALSA
CORN TORTILLA CHIPS, HOMEMADE GUACAMOLE AND SALSA
RUEBEN QUESADILLA
HOMEMADE CORNED BEEF WITH SAUERKRAUT AND SWISS CHEESE FOLDED INTO A FLOUR TORTILLA AND SERVED WITH PICO DE GALLO, SALSA AND SOUR CREAM
STEAK QUESADILLA
TENDER STEAK SLICED WITH MONTERAY AND JACK CHEESES, FOLDED IN A FLOUR TORTILLA AND SERVED WITH PICO DE GALLO, SALSA AND SOUR CREAM
CHIPS & SALSA ONLY
CORN TORTILLA CHIPS AND HOME MADE SALSA
NACHOS
CORN TORTILLA CHIPS TOPPED WITH OUR HOMEMADE CHILI, TWO CHEESES, JALAPENOS, BLACK OLIVES AND TOMATOES, WITH SOUR CREAM AND SALSA ON THE SIDE
SPINACH & ARTICHOKE DIP
HOMEMADE SPINACH AND ARTICHOKE HEARTS COMBINED WITH A CREAM, CHEDDAR, ROMANO AND PARMESAN CHEESE BLEND WITH A HINT OF GARLIC AND SERVED WITH CORN TORTILLA CHIPS
EXTRA TORTILLA CHIPS
EXTRA CORN TORTILLA CHIPS FOR DIPPING
SALMON CAKES
SOUP & SALADS
BURGER BOWL
ANGUS BEEF PATTY ATOP A BED OF ARUGULA AND SPINACH WITH RED ONION, CUCUMBER, GRAPE TOMATOES, BLACK BEAN AND CORN RELISH, AVOCADO AND SHREDDED CHEDDAR JACK CHEESE, WITH CHIPOTLE RANCH DRESSING ON THE SIDE
TURKEY BOWL
TURKEY BURGER ATOP A BED OF ARUGULA AND SPINACH WITH RED ONION, CUCUMBER, GRAPE TOMATOES, BLACK BEAN AND CORN RELISH, AVOCADO AND SHREDDED CHEDDAR JACK CHEESE WITH CHIPOTLE RANCH DRESSING ON THE SIDE
VEGGIE BOWL
VEGGIE BURGER ATOP A BED OF ARUGULA AND SPINACH WITH RED ONION, CUCUMBER, GRAPE TOMATOES, BLACK BEAN AND CORN RELISH, AVOCADO AND SHREDDED CHEDDAR JACK CHEESE WITH CHIPOTLE RANCH DRESSING ON THE SIDE
THE EX-WIFE
GRILLED OR BLACKENED FARM RAISED SALMON PREPARED MEDIUM RARE WITH BABY SPINACH, ONIONS, MUSHROOMS, HARD BOILED EGG AND TOMATOES WITH CREAMY GARLIC ON THE SIDE
CHICKEN AVOCADO
FRESH AVOCADO TOPPED WITH OUR HOMEMADE CHICKEN SALAD, SERVED WITH COTTAGE CHEESE
TUNA AVOCADO
HOME MADE TUNA SALAD ON TOP OF FRESH AVOCADO AND A SIDE OF COTTAGE CHEESE
NONNIE'S CHOPPED
MIXED GREENS, CHICKEN, AVOCADO, HARD BOILED EGG, BACON, TOMATO, CUCUMBER, DITALINI PASTA AND BLEU CHEESE CRUMBLES WITH BALSAMIC DRESSING ON THE SIDE
CHILI
HOME MADE WITH PORK AND BEEF, SERVED WITH CHEESE AND ONION
CHK NOODLE SOUP
HOME MADE CHICKEN NOODLE SOUP WITH CHICKEN, CARROTS, CELERY AND DITALINI PASTA NOODLES
SOUP of the DAY
SIDE SALAD
LETTUCE,TOMATO,CUCUMBER
CAESAR SALAD
TENDER HEARTS OF ROMAINE, COUNTRY BREAD CROUTONS AND PARMESAN CHEESE WITH CAESAR DRESSING ON THE SIDE
WEDGE
ICEBERG LETTUCE, TOMATOES, BACON, BLEU CHEESE CRUMBLES AND RANCH DRESSING
SANDWICHES
ADULT GRILLED CHEESE
AMERICAN CHEESE, HONEY HAM, TOMATO AND BACON ON GRILLED WHITE BREAD AND SERVED WITH FRIES, CHIPS OR TATER TOTS
CAESAR WRAP
ROMAINE LETTUCE, PARMESAN CHEESE AND CROUTONS WITH CAESAR DRESSING WRAPPED IN A FLOUR TORTILLA
CALIFORNIA CHICKEN WRAP
BLACKENED CHICKEN BREAST, SHREDDED CABBAGE, TOMATO, BACON, PEPPERJACK CHEESE AND GUACAMOLE WRAPPED IN A FLOUR TORTILLA
CHICKEN SALAD SAND
HOME MADE CHICKEN SALAD, LETTUCE, ON A CROISSANT AND SERVED WITH FRIES, CHIPS OR TATER TOTS
TUNA SALAD SAND
HOME MADE TUNA SALAD AND CRISP LETTUCE ON A FRESH CROISSANT
FILET SLIDERS
TWO 3oz FILETS TOPPED WITH GRILLED ONIONS ON A SLIDER BUN
FISH TACOS
SOFT CORN TORTILLAS WITH BLACKENED COD, SHREDDED CABBAGE, BLACK BEAN AND CORN RELISH, TOMATO, CILANTRO AND AN AVOCADO CHIPOTLE RANCH DRESSING
TRIPLE DECKER
MULTI GRAIN BREAD WITH TURKEY, HONEY HAM, SWISS CHEESE, BACON, LETTUCE, TOMATO AND MAYO
PAPA'S PULLED PORK
HOME MADE SLOW SMOKED PORK SHOULDER AND BBQ SAUCE ON A BRIOCHE BUN
PHILLY CHEESESTEAK
THIN SLICED ROASTED PRIME RIB MEAT WITH ONIONS, MUSHROOMS AND BELL PEPPERS TOPPED WITH MOZZARELLA CHEESE AND SERVED ON GARLIC FRENCH BREAD
POT ROAST SANDWICH
TENDER POT ROAST, WITH PROVOLONE CHEESE ON GARLIC FRENCH BREAD WITH A SIDE OF AU JUS
STACK SLIDERS
PICK 3 OF YOUR FAVORITES: BBQ PORK, CHEESEBURGER, INFERNO BURGER OR BUFFALO CHICKEN
GRILLED CHK SAND
MARINATED CHICKEN BREAST WITH LETTUCE, TOMATO AND MAYO ON A BRIOCHE BUN
TENDER BASKET
DEEP FRIED CHICKEN TENDERS WITH A SIDE OF HONEYMUSTARD
TUNA MELT
HOME MADE TUNA SALAD ON GRILLED WHITE BREAD WITH AMERICAN CHEESE
WSM'S REUBEN
HOME MADE CORNED BEEF WITH SAUERKRAUT AND SWISS CHEESE ON GRILLED MARBLE RYE WITH A SIDE OF 1000 ISLAND DRESSING
TURKEY REUBEN
SLICED TURKEY WITH SAUERKRAUT AND SWISS CHEESE ON GRILLED MARBLE RYE WITH A SIDE OF 1000 ISLAND DRESSING
BLT
BACON, LETTUCE, TOMATO AND MAYO ON TOASTED WHITE BREAD WITH YOUR CHOICE OF FRIES, CHIPS OR TATER TOTS
BUFFALO CHICKEN WRAP
CRISPY CHICKEN BREAST TOSSED IN BUFFALO SAUCE WITH LETTUCE, TOMATO, AND RANCH DRESSING, WRAPPED IN A FLOUR TORTILLA
FRIED FISH SAND
FRIED TILAPIA WITH LETTUCE, TOMATO AND TARTAR SAUCE ON FRENCH BREAD SERVED WITH YOUR CHOUCE IF FRIES, CHIPS OR TATER TOTS
BURGERS
DOUBLE BACON CHEESEBURGER
TWO CERTIFIED ANGUS BEEF PATTIES, TWO SLICES OF AMERICAN CHEESE AND CRISPY BACON TOPPED WITH LETTUCE, TOMATO, ONION AND PICKLE
THE BOB'S
CERTIFIED ANGUS BEEF BURGER WITH AMERICAN CHEESE, BACON, CARMALIZED ONIONS, AND A FRIED EGG ON A PRETZEL BUN
THE ORIGINAL
CERTIFIED ANGUS BEEF BURGER WITH AMERICAN CHEESE
THE TEXAN
CERTIFIED ANGUS BEEF BURGER WITH PEPPER JACK CHEESE, BACON, JALAPENOS, ONION RING AND CHIPOTLE MAYO ON A BRIOCHE BUN
TURKEY BURGER
GROUND TURKEY BURGER TOPPED WITH SWISS CHEESE, BACON AND GARLIC AOLI
VEGGIE BURGER
VEGGIE BURGER (COOKED BROWN RICE, MUSHROOMS, ONIONS, ROLLED OATS, MOZZARELLA CHEESE, CHEDDAR CHEESE, MILK AND SPICES) TOPPED WITH PROVOLONE CHEESE AND GARLIC AOLI ON A PRETZEL BUN
PATTY MELT
CERTIFIED ANGUS BEEF BURGER ON TOASTED RYE BREAD, TOPPED WITH AMERICAN CHEESE AND GRILLED ONIONS
SPECIALITIES
THE OLD MAN
LIGHTLY SEASONED, TENDER POT ROAST, TOPPED WITH MUSHROOM GRAVY AND SERVED WITH CARROTS,CELERY AND MASHED POTATOES
FILET MEDALLIONS
THREE 3oz CERTIFIED ANGUS BEEF FILETS, COOKED TO ORDER, SERVED WITH POTATO WEDGES AND GRILLED ASPARAGUS
FRIED COD BASKET
CRISPY BEER BATTERED COD SERVED WITH COLE SLAW AND YOUR CHOICE OF FRIES, CHIPS OR TATER TOTS
GRILLED SALMON
FARM RAISED GRILLED SALMON PREPARED MEDIUM RARE, TOPPED WITH A CITRUS BUTTER, SERVED WITH MASHED POTATOES AND SEASONAL VEGETABLES
VEGGIE PASTA
FRESH GRILLED ASPARAGUS, SPINACH, TOMATO AND DITALINI PASTA TOSSED IN A GARLIC WHITE WINE SAUCE AND TOPPED WITH PARMESAN CHEESE
VODKA PASTA
BLACKENED CHICKEN AND PENNE PASTA IN OUR DELICIOUS HOME MADE VODKA SAUCE
GUINNESS STEW
Stew meat, carrots, celery, onion, garlic, red wine, tomato paste, beef base and Guinness beer all rolled into one sauce on a bed of our own Yukon gold mashed potatoes
CHK ALFREDO
GRILLED CHICKEN BREAST OVER PENNE PASTA TOSSED IN ALFREDO SAUCE WITH TOMATO AND SPINACH, SERVED WITH GARLIC CROSTINIS
SIDES
KIDS
KID HOT DOG
BEEF HOT DOG, PLAIN WITH YOUR CHOICE OF CHIPS, FRIES OR TATER TOTS
KID GRILLED CHEESE
GRILLED WHITE BREAD WITH AMERICAN CHEESE, SERVED WITH CHIPS, FRIES OR TATER TOTS
KID PRETZEL
GIANT BAVARIAN PRETZEL WITH HOME MADE CHEESE SAUCE
KID TENDERS
BREADED AND FRIED CHICKEN TENDERS SERVED WITH HONEY MUSTARD ON THE SIDE AND YOUR CHOICE OF CHIPS, FRIES OR TATER TOTS
KID CHEESEBURGER
TWO CHEESEBURGER SLIDERS, PLAIN, WITH CHIPS, FRIES OR TATER TOTS
KID HAMBURGER
TWO HAMBURGER SLIDERS, PLAIN, WITH YOUR CHOICE OF FRIES, CHIPS OR TATER TOTS
KID MAC & CHEESE
DELICIOUS BOWL OF OUR HOME MADE MACARONI AND CHEESE
KID PASTA
PENNE PASTA IN BUTTER SAUCE
KID FISH
BATTERED AND DEEP FRIED COD WITH CHIPS, FRIES OR TOTS
|Sunday
|11:00 am - 11:00 pm
|Monday
|11:00 am - 11:00 pm
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|11:00 am - 11:00 pm
|Wednesday
|11:00 am - 11:00 pm
|Thursday
|11:00 am - 11:00 pm
|Friday
|11:00 am - 11:00 pm
|Saturday
|11:00 am - 11:00 pm
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5900 State Route 53, Lisle, IL 60532
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