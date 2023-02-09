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American
Bars & Lounges

Wheatstack Restaurant

484 Reviews

$$

5900 State Route 53

Lisle, IL 60532

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Popular Items

POT ROAST SANDWICH
BONELESS WINGS
TRIPLE DECKER

APPETIZERS

POTATO SKINS

$12.45

CHEESE & BACON & SOUR CREAM ON THE SIDE

10pc - CHICKEN WINGS

$15.45

10 BREADED OR NAKED CHICKEN WINGS, FRIED AND TOSSED IN YOUR FAVORITE SAUCE, CHOOSE RANCH OR BLEU CHEESE FOR DIPPING

BONELESS WINGS

$14.45

ONE POUND OF BONELESS WINGS, BREADED AND FRIED AND TOSSED IN YOUR FAVORITE SAUCE

PRETZEL

$7.95

GIANT BAVARIAN PRETZEL SERVED WITH HOMEMADE CHEESE SAUCE

BRUSCHETTA

$11.45

HOME MADE BRUSCHETTA WITH TOMATOES, BASIL, PARMESAN CHEESE, GARLIC, OLIVE OIL AND BALSAMIC SERVED WITH FRESH CROSTINIS

CHEESE CURDS

$10.95

WISCONSIN CHEESE CURDS SERVED WITH CHIPOTLE RANCH DRESSING ON THE SIDE

FRIED MUSHROOMS

$10.95

DEEP FRIED AND SERVED WITH RANCH DRESSING

JALAPENO POPPERS

$10.95

DEEP FRIED AND SERVED WITH RANCH DRESSING

LOADED TOTS

$10.95

FRIED TATER TOTS TOPPED WITH HOME MADE CHEESE SAUCE & BACON

ONION RINGS

$10.95

FRIED AND SERVED WITH RANCH DRESSING

BUILD YOUR SAMPLER

$18.95

CHOOSE THREE OF YOUR FAVORITE SNACKS

BBQ PORK QUESADILLA

$12.95

OUR HOMEMADE, SLOW SMOKED PULLED PORK WITH BBQ SAUCE AND MONTERAY, CHEDDAR CHEESES IN A FLOUR TORTILLA, SERVED WITH SOUR CREAM, SALSA AND PICO DE GALLO

CHEESE QUESADILLA

$8.95

MONTERAY AND JACK CHEESES MELTED IN A FLOUR TORTILLA WITH PICO DE GALLO, SOUR CREAM AND SALSA

CHICKEN QUESADILLA

$12.95

MONTERAY AND JACK CHEESES WITH GRILLED CHICKEN FOLDED INTO A FLOUR TORTILLA AND SERVED WITH PICO DE GALLO, SALSA AND SOUR CREAM

CHIPS, GUACAMOLE & SALSA

$11.95

CORN TORTILLA CHIPS, HOMEMADE GUACAMOLE AND SALSA

RUEBEN QUESADILLA

$13.95

HOMEMADE CORNED BEEF WITH SAUERKRAUT AND SWISS CHEESE FOLDED INTO A FLOUR TORTILLA AND SERVED WITH PICO DE GALLO, SALSA AND SOUR CREAM

STEAK QUESADILLA

$16.95

TENDER STEAK SLICED WITH MONTERAY AND JACK CHEESES, FOLDED IN A FLOUR TORTILLA AND SERVED WITH PICO DE GALLO, SALSA AND SOUR CREAM

CHIPS & SALSA ONLY

$8.95

CORN TORTILLA CHIPS AND HOME MADE SALSA

NACHOS

$11.95

CORN TORTILLA CHIPS TOPPED WITH OUR HOMEMADE CHILI, TWO CHEESES, JALAPENOS, BLACK OLIVES AND TOMATOES, WITH SOUR CREAM AND SALSA ON THE SIDE

SPINACH & ARTICHOKE DIP

$11.45

HOMEMADE SPINACH AND ARTICHOKE HEARTS COMBINED WITH A CREAM, CHEDDAR, ROMANO AND PARMESAN CHEESE BLEND WITH A HINT OF GARLIC AND SERVED WITH CORN TORTILLA CHIPS

EXTRA TORTILLA CHIPS

$2.00

EXTRA CORN TORTILLA CHIPS FOR DIPPING

SALMON CAKES

$13.95

SOUP & SALADS

BURGER BOWL

$14.95

ANGUS BEEF PATTY ATOP A BED OF ARUGULA AND SPINACH WITH RED ONION, CUCUMBER, GRAPE TOMATOES, BLACK BEAN AND CORN RELISH, AVOCADO AND SHREDDED CHEDDAR JACK CHEESE, WITH CHIPOTLE RANCH DRESSING ON THE SIDE

TURKEY BOWL

$14.95

TURKEY BURGER ATOP A BED OF ARUGULA AND SPINACH WITH RED ONION, CUCUMBER, GRAPE TOMATOES, BLACK BEAN AND CORN RELISH, AVOCADO AND SHREDDED CHEDDAR JACK CHEESE WITH CHIPOTLE RANCH DRESSING ON THE SIDE

VEGGIE BOWL

$14.95

VEGGIE BURGER ATOP A BED OF ARUGULA AND SPINACH WITH RED ONION, CUCUMBER, GRAPE TOMATOES, BLACK BEAN AND CORN RELISH, AVOCADO AND SHREDDED CHEDDAR JACK CHEESE WITH CHIPOTLE RANCH DRESSING ON THE SIDE

THE EX-WIFE

$18.95

GRILLED OR BLACKENED FARM RAISED SALMON PREPARED MEDIUM RARE WITH BABY SPINACH, ONIONS, MUSHROOMS, HARD BOILED EGG AND TOMATOES WITH CREAMY GARLIC ON THE SIDE

CHICKEN AVOCADO

$14.95

FRESH AVOCADO TOPPED WITH OUR HOMEMADE CHICKEN SALAD, SERVED WITH COTTAGE CHEESE

TUNA AVOCADO

$14.95

HOME MADE TUNA SALAD ON TOP OF FRESH AVOCADO AND A SIDE OF COTTAGE CHEESE

NONNIE'S CHOPPED

$14.95

MIXED GREENS, CHICKEN, AVOCADO, HARD BOILED EGG, BACON, TOMATO, CUCUMBER, DITALINI PASTA AND BLEU CHEESE CRUMBLES WITH BALSAMIC DRESSING ON THE SIDE

CHILI

$5.95+

HOME MADE WITH PORK AND BEEF, SERVED WITH CHEESE AND ONION

CHK NOODLE SOUP

$3.95+

HOME MADE CHICKEN NOODLE SOUP WITH CHICKEN, CARROTS, CELERY AND DITALINI PASTA NOODLES

SOUP of the DAY

$3.95+

SIDE SALAD

$4.45

LETTUCE,TOMATO,CUCUMBER

CAESAR SALAD

$10.95+

TENDER HEARTS OF ROMAINE, COUNTRY BREAD CROUTONS AND PARMESAN CHEESE WITH CAESAR DRESSING ON THE SIDE

WEDGE

$10.95

ICEBERG LETTUCE, TOMATOES, BACON, BLEU CHEESE CRUMBLES AND RANCH DRESSING

SANDWICHES

ADULT GRILLED CHEESE

$12.45

AMERICAN CHEESE, HONEY HAM, TOMATO AND BACON ON GRILLED WHITE BREAD AND SERVED WITH FRIES, CHIPS OR TATER TOTS

CAESAR WRAP

$10.95

ROMAINE LETTUCE, PARMESAN CHEESE AND CROUTONS WITH CAESAR DRESSING WRAPPED IN A FLOUR TORTILLA

CALIFORNIA CHICKEN WRAP

$15.95

BLACKENED CHICKEN BREAST, SHREDDED CABBAGE, TOMATO, BACON, PEPPERJACK CHEESE AND GUACAMOLE WRAPPED IN A FLOUR TORTILLA

CHICKEN SALAD SAND

$12.45

HOME MADE CHICKEN SALAD, LETTUCE, ON A CROISSANT AND SERVED WITH FRIES, CHIPS OR TATER TOTS

TUNA SALAD SAND

$12.45

HOME MADE TUNA SALAD AND CRISP LETTUCE ON A FRESH CROISSANT

FILET SLIDERS

$18.95

TWO 3oz FILETS TOPPED WITH GRILLED ONIONS ON A SLIDER BUN

FISH TACOS

$14.45

SOFT CORN TORTILLAS WITH BLACKENED COD, SHREDDED CABBAGE, BLACK BEAN AND CORN RELISH, TOMATO, CILANTRO AND AN AVOCADO CHIPOTLE RANCH DRESSING

TRIPLE DECKER

$12.95

MULTI GRAIN BREAD WITH TURKEY, HONEY HAM, SWISS CHEESE, BACON, LETTUCE, TOMATO AND MAYO

PAPA'S PULLED PORK

$12.45

HOME MADE SLOW SMOKED PORK SHOULDER AND BBQ SAUCE ON A BRIOCHE BUN

PHILLY CHEESESTEAK

$17.95

THIN SLICED ROASTED PRIME RIB MEAT WITH ONIONS, MUSHROOMS AND BELL PEPPERS TOPPED WITH MOZZARELLA CHEESE AND SERVED ON GARLIC FRENCH BREAD

POT ROAST SANDWICH

$15.45

TENDER POT ROAST, WITH PROVOLONE CHEESE ON GARLIC FRENCH BREAD WITH A SIDE OF AU JUS

STACK SLIDERS

$12.95

PICK 3 OF YOUR FAVORITES: BBQ PORK, CHEESEBURGER, INFERNO BURGER OR BUFFALO CHICKEN

GRILLED CHK SAND

$13.45

MARINATED CHICKEN BREAST WITH LETTUCE, TOMATO AND MAYO ON A BRIOCHE BUN

TENDER BASKET

$12.45

DEEP FRIED CHICKEN TENDERS WITH A SIDE OF HONEYMUSTARD

TUNA MELT

$12.45

HOME MADE TUNA SALAD ON GRILLED WHITE BREAD WITH AMERICAN CHEESE

WSM'S REUBEN

$14.95

HOME MADE CORNED BEEF WITH SAUERKRAUT AND SWISS CHEESE ON GRILLED MARBLE RYE WITH A SIDE OF 1000 ISLAND DRESSING

TURKEY REUBEN

$14.95

SLICED TURKEY WITH SAUERKRAUT AND SWISS CHEESE ON GRILLED MARBLE RYE WITH A SIDE OF 1000 ISLAND DRESSING

BLT

$9.95

BACON, LETTUCE, TOMATO AND MAYO ON TOASTED WHITE BREAD WITH YOUR CHOICE OF FRIES, CHIPS OR TATER TOTS

BUFFALO CHICKEN WRAP

$14.45

CRISPY CHICKEN BREAST TOSSED IN BUFFALO SAUCE WITH LETTUCE, TOMATO, AND RANCH DRESSING, WRAPPED IN A FLOUR TORTILLA

FRIED FISH SAND

$14.95

FRIED TILAPIA WITH LETTUCE, TOMATO AND TARTAR SAUCE ON FRENCH BREAD SERVED WITH YOUR CHOUCE IF FRIES, CHIPS OR TATER TOTS

BURGERS

DOUBLE BACON CHEESEBURGER

$19.45

TWO CERTIFIED ANGUS BEEF PATTIES, TWO SLICES OF AMERICAN CHEESE AND CRISPY BACON TOPPED WITH LETTUCE, TOMATO, ONION AND PICKLE

THE BOB'S

$16.45

CERTIFIED ANGUS BEEF BURGER WITH AMERICAN CHEESE, BACON, CARMALIZED ONIONS, AND A FRIED EGG ON A PRETZEL BUN

THE ORIGINAL

$13.45

CERTIFIED ANGUS BEEF BURGER WITH AMERICAN CHEESE

THE TEXAN

$15.95

CERTIFIED ANGUS BEEF BURGER WITH PEPPER JACK CHEESE, BACON, JALAPENOS, ONION RING AND CHIPOTLE MAYO ON A BRIOCHE BUN

TURKEY BURGER

$14.95

GROUND TURKEY BURGER TOPPED WITH SWISS CHEESE, BACON AND GARLIC AOLI

VEGGIE BURGER

$14.95

VEGGIE BURGER (COOKED BROWN RICE, MUSHROOMS, ONIONS, ROLLED OATS, MOZZARELLA CHEESE, CHEDDAR CHEESE, MILK AND SPICES) TOPPED WITH PROVOLONE CHEESE AND GARLIC AOLI ON A PRETZEL BUN

PATTY MELT

$14.95

CERTIFIED ANGUS BEEF BURGER ON TOASTED RYE BREAD, TOPPED WITH AMERICAN CHEESE AND GRILLED ONIONS

SPECIALITIES

THE OLD MAN

$18.95

LIGHTLY SEASONED, TENDER POT ROAST, TOPPED WITH MUSHROOM GRAVY AND SERVED WITH CARROTS,CELERY AND MASHED POTATOES

FILET MEDALLIONS

$26.95

THREE 3oz CERTIFIED ANGUS BEEF FILETS, COOKED TO ORDER, SERVED WITH POTATO WEDGES AND GRILLED ASPARAGUS

FRIED COD BASKET

$15.45

CRISPY BEER BATTERED COD SERVED WITH COLE SLAW AND YOUR CHOICE OF FRIES, CHIPS OR TATER TOTS

GRILLED SALMON

$25.95

FARM RAISED GRILLED SALMON PREPARED MEDIUM RARE, TOPPED WITH A CITRUS BUTTER, SERVED WITH MASHED POTATOES AND SEASONAL VEGETABLES

VEGGIE PASTA

$14.45

FRESH GRILLED ASPARAGUS, SPINACH, TOMATO AND DITALINI PASTA TOSSED IN A GARLIC WHITE WINE SAUCE AND TOPPED WITH PARMESAN CHEESE

VODKA PASTA

$17.95

BLACKENED CHICKEN AND PENNE PASTA IN OUR DELICIOUS HOME MADE VODKA SAUCE

GUINNESS STEW

$18.95

Stew meat, carrots, celery, onion, garlic, red wine, tomato paste, beef base and Guinness beer all rolled into one sauce on a bed of our own Yukon gold mashed potatoes

CHK ALFREDO

$17.95

GRILLED CHICKEN BREAST OVER PENNE PASTA TOSSED IN ALFREDO SAUCE WITH TOMATO AND SPINACH, SERVED WITH GARLIC CROSTINIS

SIDES

SIDE FRIES

$4.00

SIDE TOTS

$4.00

SIDE ONION RINGS

$5.00

SIDE SWEET POT FRIES

$5.00

SIDE ASPARAGUS

$5.00

SIDE CHIPS

$4.00

SIDE MAC & CHEESE

$5.00

SIDE VEGGIES

$5.00

SIDE COLESLAW

$4.00

SIDE BUTTERED CORN

$4.00

SIDE COTTAGE CHEESE

$4.00

SIDE MASHED

$4.00

SIDE TORTILLA CHIPS

$4.00

SIDE GUACAMOLE

$3.00

SIDE AU GRATIN

$5.00

KIDS

KID HOT DOG

$5.95

BEEF HOT DOG, PLAIN WITH YOUR CHOICE OF CHIPS, FRIES OR TATER TOTS

KID GRILLED CHEESE

$5.95

GRILLED WHITE BREAD WITH AMERICAN CHEESE, SERVED WITH CHIPS, FRIES OR TATER TOTS

KID PRETZEL

$7.95

GIANT BAVARIAN PRETZEL WITH HOME MADE CHEESE SAUCE

KID TENDERS

$6.95

BREADED AND FRIED CHICKEN TENDERS SERVED WITH HONEY MUSTARD ON THE SIDE AND YOUR CHOICE OF CHIPS, FRIES OR TATER TOTS

KID CHEESEBURGER

$6.95

TWO CHEESEBURGER SLIDERS, PLAIN, WITH CHIPS, FRIES OR TATER TOTS

KID HAMBURGER

$6.95

TWO HAMBURGER SLIDERS, PLAIN, WITH YOUR CHOICE OF FRIES, CHIPS OR TATER TOTS

KID MAC & CHEESE

$6.95

DELICIOUS BOWL OF OUR HOME MADE MACARONI AND CHEESE

KID PASTA

$5.95

PENNE PASTA IN BUTTER SAUCE

KID FISH

$6.95

BATTERED AND DEEP FRIED COD WITH CHIPS, FRIES OR TOTS

DESSERTS

CARROT CAKE

$7.95

CHOC CAKE

$6.95

DONUT BITES

$6.95

FRESH, FRIED DONUT BITES WITH RASPBERRY SAUCE AND CHOCOLATE SAUCE ON THE SIDE FOR DIPPING

VAN ICE CREAM

$3.45
Attributes and Amenities
check markIntimate
check markGroups
check markWheelchair Accessible
check markTable Service
check markParking
check markOnline Ordering
check markTV
check markSeating
check markReservations
check markDelivery
check markCurbside Pickup
check markCatering
check markBuffet
check markOutdoor Seating
check markTakeout
All hours
Sunday11:00 am - 11:00 pm
Monday11:00 am - 11:00 pm
Tuesday11:00 am - 11:00 pm
Wednesday11:00 am - 11:00 pm
Thursday11:00 am - 11:00 pm
Friday11:00 am - 11:00 pm
Saturday11:00 am - 11:00 pm
Restaurant info

ORDER PICK UP, CURBSIDE OR DELIVERY!! THANKS FOR CHOOSING WHEATSTACK!

Location

5900 State Route 53, Lisle, IL 60532

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